TV PREPORUKA ZA VIKEND: Staru godinu ispratite uz filmove Kraljev govor, Krađa identiteta i Lanac osvete te emisije I godina nova 2018. i A strana

SUBOTA, RTL TV, 11.30, POVIJESNI FILM, Alamo

Sam Houston (Dennis Quaid) pokušava uvjeriti okupljene na jednoj proslavi kako je Teksas obećana zemlja te ih nagovara da se nasele u državi koja graniči s Meksikom. Kada Houston susretne Davida Crocketta (Billy Bob Thornton), koji nedavno nije uspio ući u Kongres, objašnjava mu da kao imigrant u Teksasu dobiva više od dva km2 zemlje, prema svom izboru. Prema Teksaškoj revoluciji, tj., povijesnoj bitci kod Alama, koja je trajala od 23. veljače do 6. ožujka 1836. kada su se 183 vojnika, američkog i meksičkog podrijetla, koje je predvodio pukovnik Travis (Patric Wilson) zajedno s Davidom Criockettom i Jimom Bowiejem (Jason Patric), opkoljeni u napuštenoj utvrdi nedaleko San Antonija, suprotstavili meksičkoj vojsci, koja je brojila skoro 2000 vojnika te bila pod osobnim zapovjedništvom generala i meksičkog diktatora Santa Anna.

SUBOTA, NOVA TV, 14.15, DRAMA, Jesen ljubavi

Mlada Emma Miller (Danielle Chuchran) naizgled je sretna – živi u toploj obitelji u zajednici amiša i najpoželjniji momak u zajednici (Kellen Boyle) želi je oženiti. Međutim, potaknuta knjigom ‘Ponos i predrasude’ Jane Austin kojom je potajno opsjednuta, ona priželjkuje mnogo više od života. Uskoro joj se pruži prilika da provede ljeto kod sestrične Lydije (Meg Wittman) u slikovitom gradiću. Ondje upoznaje Nou (Trevor Donovan), intrigantnog i načitanog amiša, kao i naočitog urednika bloga Andyja (Drew Fuller). Emma je odjednom prisiljena odlučiti želi i ostati u svijetu amiša ili ostaviti svoju obitelj iza sebe i krenuti u potpuno novu životnu avanturu.

SUBOTA, NOVA TV, 17.25, KOMEDIJA, Još jedna priča o Pepeljugi

Negdje u srcu doline San Fernanda suvremena bajka o Pepeljugi samo što se nije obistinila kada mlada žena upoznaje zgodnog mladića. Nakon što za plesu dožive ljubav na prvi pogled, djevojka nestane, a mladić joj ne uspije saznati ime. Sreća u nesreći je ta što modernoj Pepljuzi ispadne njen iPod. U svijetu online romansa, gdje nije sve onako kako se čini, princ u trapericama morat će se potruditi da pronađe svoju izgubljenu Pepeljugu.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Nebesa

Osmogodišnji Carl Fredrickson veliki je obožavatelj poznatog istraživača Charlesa F. Muntza, optuženog da je konstruirao kostur velike ptice koju je navodno pronašao na Paradise vodopadima. Muntz je obećao da će se jednog dana tamo vratiti kako bi mogao uloviti jednu od tih veliki ptica i dokazati da ona postoji. Carl se sprijatelji s djevojčicom Ellie, također velikom obožavateljicom istraživača, i ona mu se povjeri da joj je želja premjestiti jednu praznu kuću u susjedstvu na Paradise vodopade. Carl i Eddie ostanu zajedno, ožene se i ostare u istoj kući. Nakon Elliene smrti, prije nego ode u starački dom, Carl odluči ispuniti obećanje svojoj životnoj suputnici te njihov dom pretvori u leteću kuću koju nose baloni prema vodopadima.

SUBOTA, HRT1, 20.05, DRAMA, Kraljev govor

London, tridesete godine 20. stoljeća. Britanski princ Albert (C. Firth), vojvoda od Yorka, suočen je s velikim osobnim problemom, naime, muca od djetinjstva osobito u većem društvu i pri javnim nastupima, što osobito stvara loš dojam o njemu kao pripadniku kraljevske obitelji. Zbog mucanja jedva održi govor 1925. godine za Britansku izložbu u Londonu. Njegova supruga (H. Bonham Carter), želeći mu pomoći, očajnički obilazi psihijatre i logopede, dok jednoga dana ne naleti na Lionela Loguea (G. Rush), uglednoga australskoga specijalista koji živi i radi u Londonu. Malo po malo, liječnik i pacijent krenu u rješavanje problema, ne bi li se pacijent napokon opustio i pronašao uzroke svoje bolesti.

SUBOTA, HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Ljubav je sve

Dokumentarac nas vodi na putovanje kroz 20. stoljeće, istražuje ljubav i udvaranje na platnu, u stoljeću dotad neviđenih društvenih previranja. Od prvih dotad snimljenih poljubaca i ratnog zastoja, do rađanja kulture mladih, homoseksualnih sloboda i nesputane ljubavi, pratimo parove kako se udvaraju na čajankama, ljube u stražnjem dijelu kino-dvorana, dijele život ili se bore za pravo na ljubav. Ovo je celuloidna priča o ljubavi i zavođenju, od nastanka filmske kamere, ispričana čudesim filmskim materijalom iz arhiva Britanskog filmskog instituta, Jorkširskog filmskog arhiva i još mnogih.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Prije potopa

U ovom iznimnom dokumentarnom filmu izvršnog producenta oskarovca Martina Scorseseja, Leonardo DiCaprio, također dobitnik Oscara, ekološki aktivist i UN-ov glasnik mira, želi nas osvijestiti o tome što društvo može poduzeti da spriječi izumiranje ugroženih vrsta, ekosustavâ i urođeničkih plemena diljem svijeta. Vidjet ćemo zorne dokaze pogoršanja ekološke krize koja nanosi nepopravljivu štetu netaknutoj prirodi od Grenlanda do Indonezije, što remeti klimatsku ravnotežu na planetu i ubrzava izumiranje životinja.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKI TRILER, Lanac osvete

Nakon što mu napadnu ženu, požrtvovni će muž, inače mirni srednjoškolski profesor, unajmiti grupu razbojnika sve ne bi li se osvetio napadačima. Stvari će naravno izmaknuti kontroli kad shvati da razbojnici s njim imaju neobične planove.

SUBOTA, HRT3, 21.45, DRAMA, Želim samo da me volite

Peter Trepper (V. Zeplichal) služi desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva u afektu. S njim razgovara psihologinja (E. Runge) koja pokušava saznati motive zločina. Peter je odrastao bez ljubavi svojih roditelja (A. Allerson, E. Mangold), usprkos poslušnosti i marljivosti, nije uspio osvojiti njihovu pažnju. Ubrzo se oženio sa svojom djevojkom Erikom (E. Aberle) i odselili su se u München. Model ponašanja u kojem se stalno dokazuje i traži prihvaćanje prenio je s roditelja na ženu. Radio je naporno i prekovremeno, a zarađeno lako trošio. Kad je ostao bez posla, naprosto je “puknuo”.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Posljednji provod

Georgia Byrd (Queen Latifah) sasvim je prosječna djevojka iz susjedstva koja živi neobično sigurnim i dosadnim životom izbjegavajući svaki nepotreban rizik. Njezina je svakodnevica ispunjena zahtjevnim poslom, usamljenim junk food večerama ispred televizora i snovima o slatkom kolegi s posla (LL Cool J) u kojeg je zaljubljena. Ali kada ova punašna ljepotica iz New Orleansa navečer legne u postelju, sanjari o životu na visokoj nozi, luksuznim večerama i bogatom društvu. No sve se promijeni kada Georgia sazna da boluje od bolesti koja joj daje još samo tri tjedna života. Odluči izaći iz čahure, unovčiti svu imovinu i krenuti u avanturu života – posljednji provod u Europi tijekom kojeg će napraviti sve ono na što se nikada ne bi odvažila.

SUBOTA, HRT1, 22.40, KRIMI KOMEDIJA, Daleko od očiju

Detektivka Karen Sisco (J. Lopez) slučajno se našla u blizini jednog floridskog zatvora u isto vrijeme kad je zatvorenik Jack Foley (G. Clooney) bježao iz njega. Prije nego što se snašla, Jack i njegov partner Buddy (V. Rhames) su je razoružali i strpali u prtljažnik auta. Pridružio joj se i Jack kako ga policija ne bi opazila. Umjesto ratobornog raspoloženja između njih se razvije razmjerno prijateljska konverzacija, pa čak i simpatija. Ali čim uhvati priliku, Karen im pobjegne. Jack na slobodi nema namjeru mirovati nego se dočepati dijamanata vrijedne 5 milijuna dolara, pa se s Buddyjem uputi po njih.

SUBOTA, HRT2, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman doznaje na koga se može osloniti dok pokušava zaštititi svoje tajne. Romeru nije lako doći do sigurnosti.

SUBOTA, NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI FILM, Paklena granica

Bivši detektiv Jack Robideaux (Jean-Claude Van Damme) napušta matični grad New Orleans kako bi pokušao na ozbiljnijem terenu. Kao novi posao mu je dodijeljen nadzor nad jednim dijelom granice s Meksikom. Ubrzo dolazi do prvih žrtava, a Jack saznaje da će bivši marinci prokrijumčariti velike količine heroina u SAD te mu to postaje motiv za obračunavanje s čitavim kartelom.

SUBOTA, HRT3, 23.40, RATNA DRAMA, Podmornica

Radnja je smještena u vrijeme II. svjetskog rata, a u središtu je priče posada jedne njemačke podmornice. Njemačka podmornička flota imala je zadatak napadati britanske transportne brodove te im onemogućiti dopremu robe čime bi otok bio izoliran. Pratimo posadu jedne takve podmornice, njezine bitke i napetosti kroz koje prolaze članovi posade dok su pod morem.

SUBOTA, HRT1, 00.45, TRILER, Serum istine

Istražujući slučaj višestrukog umorstva, policijski mrtvozornik David Krane (R. Liotta) naiđe na trag identičan onom nađenom na poprištu umorstva njegove žene. Naime, ona je ubijena pod sumnjivim okolnostima, a među osumnjičenima je bio i sam Krane, no oslobođen je optužbi zbog nedostatka dokaza. U ovom tragu on vidi priliku da napokon sazna tko ju je ubio i spere ljagu sa svog imena. Na jednoj liječničkoj konferenciji dr. Martha Briggs (L. Fiorentino) predstavi svoj eksperiment kojim pokušava dokazati da jedan čovjek može spoznati sjećanja drugoga ako si u krv ubrizga njegovu moždanu tekućinu.

NEDJELJA, HRT3, 14.55, GLAZBENI VESTERN, Svi za Eldorado

Negdje u Kaliforniji, oko 1840. godine. Pustolov Ben Rumson (L. Marvin) krene u potragu za zlatom s partnerom Pardnerom (C. Eastwood), romantičnim farmerom kojemu spasi život. Njih dvojica pronađu zlatni prah i čini se da im se sreća široko nasmiješila.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Mr. Miracle

Addie (B. Irvin) je nedavno izgubila oca, živi s majkom. Otac je bio liječnik, a i Addie bi studirala medicinu, no ne vjeruje da bi u tome bila dobra, ne vjeruje ni da je otac vjerovao u nju. Ni s dečkima ne stoji bolje. U susjedstvu živi popularni Eric, (A. Francis) kojega poznaje od djetinjstva i koji je s lakoćom postizao sve oko čega se ona morala truditi. U pomoć Addie stiže anđeo (R. Morrow) koji nije ni nalik onome kako ljudi zamišljaju anđele. Nespretan je, ne snalazi se u ljudskom svijetu, kad mu kolegica anđelica Celeste (M. Harrison) kaže da uzme stolicu, on ju uzme i drži u ruci; kad mu ravnatelj škole u kojoj se zaposlio kaže da mora kucati, Harry kuca i na izlasku; kad želi da nastava završi što brže, pomakne sat.

NEDJELJA, NOVA TV, 15.40, KOMEDIJA, Odjednom princeza

Povučenu i sramežljivu Miju Thermopolis (Anne Hathaway) odgojila je samohrana majka. Mia otkriva da je njezin davno nestali otac umro, te da je za života bio princ europske zemlje Genovije. S obzirom na to da je Mia prijestolonasljednica, njezina stroga i moćna baka kraljica Renaldi (Julie Andrews) inzistira na tome da Mia postane vladaricom te daleke zemlje. Njih se dvije odmah sukobe. Nakon nevjerojatne preobrazbe, Mia mora odlučiti hoće li ostati sa svojom obitelji i divnim dečkom ili sve ostaviti i postati zakonitom princezom Genovije.

NEDJELJA, HRT2, 17.45, FILM ZA DJECU, Vlak u snijegu

Nakon što su osnovali zadrugu, učenici škole iz Velikog Sela praćeni domaćinom Ljubanom (Slavko Štimac) i učiteljem odlaze vlakom na izlet u Zagreb. U gradu se učitelj razboli te ostane u bolnici, a učenici se kući moraju vratiti sami. Međutim, mećava i snježni nanosi blokirali su prugu, a lokomotiva je preslaba da bi se probila kroz obilje snijega. Predvođeni Ljubanom, djeca se organiziraju te u smjenama rukama razgrću snijeg, a uz njih je brižni kondukter (Edo Peročević) koji ih ohrabruje. No nisu svi složni. Pero se s grupicom đaka protivi te ne želi sudjelovati u akciji. Hoće li nakon oštrih svađa prevladati sloga? I hoće li djeca stići kući?

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Krađa identiteta

Računovođa Sandy Patterson (Jason Bateman) kupi od Diane (Melissa McCarthy) zaštitu od krađe identiteta, ne znajući da je ona zapravo prevarantica koja preko telefona uspije doznati sve njegove osobne podatke. Ubrzo Sandy dobije obavijest da ima zakazan spa na Floridi, a na benzinskoj pumpi dozna da više ne može plaćati kreditnom karticom. Banka mu javi da troši velike količine novca na Floridi te mu uskoro postaje jasno da je Diana ukrala njegov identitet.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i kamen mudraca

Jedanaestogodišnji Harry (D. Radcliffe) živi kod svojih ne baš ljubaznih rođaka, jer su mu roditelji stradali u prometnoj nesreći. Slučajno otkrije da ima čarobnjačke sposobnosti, a k tome dobije poziv da dođe u Hogwarts školovati se za čarobnjaka. Njegovi novi prijatelji u Hogwartsu su Hermiona (E. Watson) i Ron (R. Grint). Kao u svakoj drugoj školi i tamo postoje sukobi i suparništva, ali i mnogo opasnije situacije, kao što je susret sa zlim čarobnjakom…

Film je imao veliku gledanost, nominiran je za Oscara u tri kategorije.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, SHOW, A strana – novogodišnja emisija

Za dobar novogodišnji tulum najvažnije je dobro društvo i dobra glazba, a uz domaćine kakvi su Duško Ćurlić i Ivan Vukušić to je zagarantirano. Njihove gošće Barbara Kolar i Iva Šulentić pozvale su dobru ekipu na proslavu: Danijelu Martinović, Terezu Kesoviju, Severinu, Gabi Novak, Dragu Diklića, Petra Grašu, Vatru, Borisa Novkovića, Soulfingerse, Nenu Belana i Fiumense!

Kao i na svakom novogodišnjem tulumu bilo je različitih glazbenih želja: hoćemo li slušati rock, pop, evergrine, domaće ili strane hitove uz mladu ekipu pjevača “A strane”, bend, goste, Jazz orkestar HRT-a i plesače odlučeno je da se u ovoj novogodišnjoj noći pjeva i pleše u svim ritmovima.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.30, SHOW, I godina nova 2018.!

Gledatelji imaju priliku zabaviti se te zajedno s omiljenim likovima iz popularne serije ‘Čista ljubav’ i brojnim glazbenicima dočekati Novu godinu. Uz hitove Nives Celzijus, Halda Bešlića, Jasmina Stavrosa, Jelene Rozge, Mate Bulića, Lidije Bačić, Maje Šuput, Miroslava Škore, Borisa Novkovića, Severine, Baruna, Luke Nižetića, Ivana Zaka, Plavog orkestra, Colonije, Nede Ukraden i drugih neće nedostajati ni humora. Za to će se pobrinuti najpoznatiji televizijski barmen Ivica Zadro, ali i ostala ekipa s kojim smo se sada već tradicionalno navikli družiti na Staru godinu, a to su Miki (Nives Ivanković), Čubi (Damir Mihanović), Pišta (Slavko Pintarić), Punker (Hrvoje Grčenik), Doline (Branimir Vidić Flika), Srećko (Žarko Potočnjak) i Policajac (Tomislav Štriga).

NEDJELJA, HRT3, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Duran Duran: Unstaged

Glazbeni dokumentarac o nastupu britanskog sastava Duran Duran u Los Angelesu u Mayan Theateru 2011. godine. Izvode 18 pjesama, među ostalima: “Hungry Like the Wolf”, “A View to Kill”, “Ordinary World”, “Rio”, a maštovitom režijom iskazao se David Lynch.

NEDJELJA, HRT2, 22.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Seks i grad

Poznata newyorška kolumnistica i modna ikona Carrie Bradshaw (S. J. Parker) iz proslavljenje serije Seks i grad preselila se sa svojim prijateljicama Samanthom (K. Cattrall), Charlottom (K. Davis) i Mirandom (C. Nixon) na film. Čini se da će se napokon udati za pravog.

NEDJELJA, HRT1, 22.45, SHOW, Pljesak, molim

U velikom novogodišnjem “talent showu” Pljesak, molim biramo pjesmu s kojom ćemo dočekati Novu, 2018. godinu. Domaćin ovog megaspektakla je Miroslav Škoro, a u strogom ali pravednom ocjenjivačkom sudu sjede Zlatan Zuhrić Zuhra kao Veljko-Antun Muller, bivši autor dokumentaraca o radnim akcijama, Enis Bešlagić kao prof. Harmo Nijaz, virtuoz na melodici i harmonici te Mila Elegović kao Matilda Zvrk, primabalerina u mirovini. Nepoznati no ipak donekle talentirani kandidati su: Lana Jurčević, grupa Vigor, Jasmin Stavros, Pravila igre, klapa Intrade, Kićo Slabinac, Mate Bulić, Jole, Lidija Bačić, Tonči Huljić, Zorica Kondža, Mladen Grdović, Milo Hrnić… Oni će pokušati uvjeriti žiri da je baš njihova pjesma najbolja pjesma za ulazak u 2018. godinu.

NEDJELJA, RTL TV, 23.25, KOMEDIJA, Lažljivac

Fletcher Reede (Jim Carrey) je opsjednut svojom odvjetničkom karijerom. Čitav život je posvetio smišljanju načina na koje može iskriviti istinu tako da njemu odgovara. Izbjegavanje istine čak je presudilo i braku u kojem je bio s Audrey (Maura Tierney) te ga udaljilo od sina Maxa (Justin Cooper). Fletcher je obećao sinu da će pojaviti na slavlju za njegov osmi rođendan, no kada važan zadatak iskrsne na poslu, Fletcher se ne pojavi te počne izmišljati “prozirna” opravdanja zbog kojih nije mogao doći. Kada dođe trenutak da ugasi svijeće na torti, Max poželi da prođe barem jedan dan da tata ne izgovori laž. Odjednom, Fletcher više ne može izustiti laž.

NEDJELJA, HRT3, 23.30, DRAMA, Pod udarom zakona

Radijski DJ Zack kojem su podmetnuli ubojstvo, svodnik Jack kojem su podmetnuli maloljetnicu i talijanski emigrant Roberto koji je slučajno ubio čovjeka biljarskom kuglom završe u istoj ćeliji u zatvoru. Mračni i šutljivi Zack i Jack na početku jedva trpe brbljavog Talijana koji jedva natuca engleski no situacija se bitno mijenja kada shvate da Roberto ima plan bijega iz zatvora. Uspijevaju pobjeći podzemnim tunelima te se nađu u nepreglednim, maglovitim močvarama Louisiane. Odluče se razdvojiti kako bi svatko krenuo svojim putem.