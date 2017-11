TV PREPORUKA ZA VIKEND: Samo neki od filmskih naslova, Herkul, Izvrnuto obrnuto, Stealth: Nevidljivi ratnik, Dan velikih valova i Čarobni Mike

SUBOTA, HRT3, 14.35, RATNA DRAMA, Putovanje prokletih

Film snimljen prema istinitim događajima iz 1939. godine o tragičnom putovanju broda na kojem su bili židovi koji su bježali od nacizma u Njemačkoj. Na brod SS St. Louis ukrcalo se 937 ljudi, a cilj je bila Kuba. Kad su stigli tamo, ispostavilo se da njihove vize nisu ispravne i tek se 28 njih smjelo iskrcati, pa je kapetan Schroeder (M. von Sydow) krenuo prema Floridi. Međutim, ni tamo nije za izbjeglice bilo sigurne luke, jer ih je američka vlada odbila, kao i kanadska. Brod je bio prisiljen vratiti se u Antwerpen nakon više od mjesec dana provedenih na moru.

SUBOTA, RTL TV, 16.10, KOMEDIJA, Ledena staza

Irvinu Blitzeru (John Candy) oduzeta je zlatna medalja na Olimpijskim igrama jer je na bob svog tima stavio dodatnu težinu. Nekoliko godina kasnije, Derice Bannock (Leon), sin bivšeg Irvinovog prijatelja ne uspije se kvalificirati na utrku od 100 metara na Olimpijskim igrama zbog glupe pogreške. Kada Banncok dozna da Irvin također živi na Jamajci, odluči ga posjetiti te ipak otići na veliko sportsko događanje, ali ne kao sprinter, već kao dio posade – u bobu.



SUBOTA, HRT2, 17.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Tajna Nikole Tesle

Mladi, daroviti i osebujni izumitelj Nikola Tesla (P. Božović) dolazi u Ameriku i zapošljava se u kompaniji slavnoga Edisona (D. Patrick). Za neovisne projekte pridobiva kasnije financijera Georgea Westinghousea (M. Strother). Interes za Tesline ideje pokazuje i bogataš J. P. Morgan (O. Welles), ali Edison neće prezati ni od čega da eliminira nepoželjna suparnika.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Izvrnuto obrnuto

Kao sve nas, i Rajku (Iva Vučković) određuju osjećaji. Radost (Judita Franković), Strah (Marko Makovičić), Bijes (Bojan Navojec), Gadljivost (Iva Šulentić) i Tuga (Biserka Ipša) žive u njezinoj glavi, nalaze se u glavnom sjedištu koje usmjerava sve njezine osjećaje. Kako Rajka odrasta, tako njezina iskustva postaju sjećanja koja se pohranjuju u obojane sfere te se šalju u dugoročno pamćenje. Njezinih pet “temeljnih sjećanja”, koja su sva sretna, spremljena su u središte, i svako od njih oblikuje njezinu osobnost, koja se manifestira u obliku otočića.

SUBOTA, HRT2, 20.05, SF FILM, Stealth: Nevidljivi ratnik

Američka mornarica razvila je borbeni zrakoplov kojim upravlja kompjutor. Nalazi se na nosaču aviona usred Pacifika gdje uz pomoć ljudskih pilota treba naučiti i uvježbati borbene manevre. Međutim, kad je kompjutor razvio svoju vlastitu pamet, angažirani su ljudi da ga zaustave prije moguće velike katastrofe.

SUBOTA, HRT1, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, A strana

Voditelji Duško Ćurlić i Ivan Vukušić ugostit će poznata imena hrvatske glazbene scene, koja će gledatelje povesti na putovanje najboljim trenucima hrvatske glazbene pop-povijesti i rock-povijesti.

Novost je ove sezone da svaka emisija ima svoju tematsku okosnicu. Tako će se glazbeno predstaviti teme poput odrastanja, bunta, glazbene afirmacije i zajedništva, a tu su i prigodne emisije za božićne i novogodišnje blagdane.

Prva emisija posvećena je najsjajnijemu ljudskom osjećaju – ljubavi. Nina Badrić, Massimo i Mile Kekin pokušat će objasniti zašto im publika vjeruje kad pjevaju ljubavne pjesme, tko su im bili uzori i koji su im najdraži ljubavni stihovi. Gost prve ovosezonske emisije je i Zdravko Čolić koji će nakon više od 40 godina otpjevati neke od najljepših Arsenovih pjesama.

SUBOTA, LAUDATO TV, 21.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Čudesa – Sveti Augustin

Mladi Gregorio živi neuredan divlji život pun neumjerenosti i poroka. Gledamo ga kako pod lošim utjecajem kreće na opasan put konzumiranja droge, unatoč odgovaranju svoje djevojke Kathy i neprestanim molbama zabrinute majke, Mónice. Ona se moli svetom Augustinu za zagovor i ne gubi vjeru u nadi da će se njezin sin i suprug okrenuti Bogu. Jedne večeri, u vožnji pod utjecajem kokaina Gregorio stradava u automobilskoj nesreći i nađe se u stanju kliničke kome.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, PUSTOLOVNI FILM, Herkul

Herkul (Dwayne Johnson) je sin boga Zeusa koji ima nadljudsku snagu, ali osjeća patnje običnih smrtnika. Nakon izvršenja mukotrpnih zadataka i gubitka obitelji, Herkul je okrenuo leđa bogovima i pronašao utjehu u krvavoj borbi. Tijekom godina, zbližio se sa šest muškaraca i žena sličnih njemu, koje povezuje ljubav prema borbi i opasnosti od smrti. Kada zlobni vojskovođa zaprijeti kraljevini Trakiji, njezin očajan kralj obrati se Herkulu i njegovoj bandi plaćenika da uspostave mir. Herkul sada mora ponovno prizvati svu snagu zbog koje je postao legendom.

SUBOTA, RTL TV, 21.50, KOMEDIJA, Zamka za roditelje

U ljetnom kampu jedanaestogodišnja Hallie Parker (Lindsay Lohan) susretne Anie James (Lindsay Lohan). Djevojčice ubrzo shvate da su sestre blizanke, koje su bile razdvojene odmah nakon rođenja. Njihovi roditelji Elizabeth (Natasha Richardson) i Nick (Dennis Quaid) žive odvojeno pa je Hallie odrasla uz Nicka u dolini Napa Valley, a Anie je živjela u Londonu s Elizabeth. Kako bi doznale više o roditeljima, Anie i Hallie zamijene mjesta te pokušaju ponovno rasplamsati ljubav među roditeljima.

SUBOTA, HRT1, 22.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Neprijatelj pred vratima

Phil Broker (J. Statham) bivši je agent koji proživljava krizu zbog akcije koja je bila pošla po zlu. Odnedavno je udovac i skrbi za devetogodišnju kćer Maddy (I. Vidovic). Zbog nje se umirovio i preselio u mali grad koji se nije pokazao mirnim mjestom kako se u početku činilo. Maddy se u školskom dvorištu sukobila sa zlostavljačem Teddyjem Klumom, pa su u školu došli roditelji. Kad je Broker stigao, napao ga je Teddyjev otac Jimmy (M. Hester) i izvukao deblji kraj. Otad su počele prijetnje, provalili su Brokeru u kuću i odjednom se počelo odmotavati zamršeno klupko kriminala, a na vidjelo su izašli prodaja droge, ubojstva.

SUBOTA, HRT2, 22.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Operacija zlatna groznica: Planinski prijevoji

Ekipa istraživača upušta se u potragu za zlatom na zamrznutom sjeveru Kanade, a kretat će se istim stazama kojima su išli prvotni tragači za zlatom.

Tijekom 1890-ih, za vrijeme zlatne groznice na Klondikeu, 100.000 običnih ljudi iz cijeloga svijeta zaputilo se u potragu za blagom. Samo je trećina tragača stigla na nalazišta. A sada će skupina pustolova, predvođena povjesničarom Danom Snowom, krenuti njihovim stopama, na put dug 950 kilometara, služeći se istim sredstvima kao i prvotni tragači.

SUBOTA, HRT3, 22.15, TRILER, Mete

Ogorčeni glumac Byron Orlok (B. Karloff) objavi da odlazi u mirovinu i vraća se u domovinu, Englesku. Drži da ga je vrijeme pregazilo, ali ipak pristaje nakon mnogo nagovaranja prije odlaska pojaviti se na jednoj promociji.

Mladi Bobby Thompson (T. O’Kelly) uredan je, miran i počešljan osiguravatelj koji živi sa ženom i svojim roditeljima u predgrađu. Ali on je i vijetnamski veteran čiju sklonost skupljanju oružja i duboki nemir izgleda nitko ne primjećuje. I onda jednoga dana kad mu je otac otišao na posao, Bobby je izvadio oružje, ubio ženu i majku, zatim dostavljača i krenuo dalje. Uspio je pobjeći policiji i u svojem krvavom pohodu došao je do kina u kojem se treba pojaviti Orlok i uzeo taoca.

SUBOTA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI FILM, Kodeks časti

Robert Sikes (Steven Seagal) je u misiji istrebljivanja zločina iz svojega grada. Sam se bori protiv zločinaca i nije mu potrebna ničija pomoć dok se suočava s uličnim bandama, mafijašima i pokvarenim političarima, a njegov posao ne staje sve dok ne ispuni misiju. Sikesov bivši štićenik William Porter (Craig Sheffer) udružuje se s lokalnom policijom kako bi svojeg bivšeg mentora priveo pravdi i zaustavio ga u provođenju vlastitih zakona ulice.

SUBOTA, HRT1, 00.15, KRIMI FILM, Ubiti je lako

Parker (R. Phillipe) i Longbaugh (B. del Toro) u potrazi za većom zaradom saznaju za golemu isplatu djevojci (J. Lewis) da bude surogat-majka. Odluče je oteti i tražiti otkupninu. Međutim, budući roditelji također pripadaju kriminalnom miljeu i započinje potraga s puno pucnjave i nasilja, koja vodi čak u Meksiko.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kraljević i ja 4: Azijska avantura

Godinu dana poslije kraljevskog vjenčanja, kralj Edward i kraljica Paige od Danske primaju pozivnicu da prisustvuju vjenčanju princeze Myre od Sangyoona. Po njihovom dolasku, pronalaze nesretnu Myru zbog ugovorenog braka. Myra je zaljubljena u Alua, dresera slona kojeg Myra treba, po običaju, jahati na vjenčanju. Kada se otkrije tajna veza Myre i Alua, on završava u zatvoru, a slon bježi.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako ne zaprositi

Travis (R. Merriman) je pisac, iako mu još nijedan roman nije prihvaćen. Iako on više ne vjeruje u sebe, njegov brat Cedric (A. Korson) i njegova djevojka Lina (K. Ewell) vjeruju. Travis je zaljubljen u Linu, već je kupio i prsten, ali odgađa prošnju. Lina je mlada pedijatrica. To je i željela. No, kad joj se pruži prilika za znanstveno usavršavanje na studiju u Berlinu, što je u njezinoj struci vrlo prestižno, gotovo da je spremna otputovati, samo ne zna kako će to reći Travisu. Odluku mora donijeti do nedjelje u podne. Travis predlaže da odu kampirati za vikend, odlučan da će tada zaprositi Linu, a Lina misli da je to prilika da mu kaže svoju odluku.

NEDJELJA, HRT3, 17.20, KOMEDIJA, Muška gejša

Drugorazredni magičar Gilbert Wooley (J. Lewis) dolazi zabavljati vojnike na teren. Tijekom boravka u Japanu na jednu od predstava došao je dječačić (R. Hirano) bez roditelja i prvi se put nasmijao nakon njihove smrti. Poslije predstave teta ga odvede Gilbertu da mu zahvali na tome i njih dvojica se sprijatelje.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 5

Baxterovi se sele iz Kalifornije u Maine. U novom domu desetogodišnji Finn Baxter (Christian Martyn) uživa igrati videoigrice, dok njegova starija sestra Alexis (Jodelle Ferland) ne ispušta telefon iz ruku. Njihov otac Curtis (Doug Murray) i majka Catherine (Ellie Harvie) žele da im se sin druži s vršnjacima pa se Finn sprijatelji sa susjedom Masonom (Peter Dacunha), koji Finna uvjerava da duh gangstera Gravana opsjeda novi dom Baxterovih.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Carica Elizabeta je umrla, na prijestolje dolazi Petar Fjodorovič i donosi odluke koje izazivaju zgražanje. Želi se razvesti od Ekaterine i oženiti se kneginjicom Voroncovom. Ekaterinu odluči poslati u manastir.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Četvrta emisija uživo ove nedjelje iznjedrit će još dvoje finalista, a tko će steći najveću naklonost publike, ostaje nam za vidjeti. Posebno žestoka konkurencija bit će među plesačima od kojih ćemo vidjeti plesačicu Idu Milec koja se zbog ljubavi prema plesu i u potrazi za snovima preselila u London, ali i Adriana Popovića, talentiranog plesača iz Slavonskog Broda, koji je dao otkaz na poslu kako bi se posvetio plesu. Od plesova u paru vidjet ćemo Maju Božić i Grgu Miletića koji će se predstaviti akrobatskim rock’n’rollom te Ninu Jugo i Marina Čačiju koji su na audiciji zadivili žiri svojim freestyle plesom. Martinini zlatni dečki, Antonio Palanović i Leopold Stašić pokušat će opravdati zlatni gumb te, kako kažu, pokazati da mogu svirati još bolje nego što su prezentirali na audiciji. U melosu sevdaha nastupit će Pavao Anić koji je sve osvojio svojom pozitivnom energijom, kao i Matea Bošnjak .Na pozornicu Supertalenta ponovno će stati Muhamed Kahrimanović, poznatiji pod umjetničkim imenom Mr. Hammerhand, a hoće li i ovoga puta porazbijati sve na sceni, ili će svoju eksplozivnost pokazati novim metodama, ostaje nam za vidjeti. Pozornicu će opet zapaliti zabavna grupa Jump Rope iz Mađarske, kao i Paula Ribić sa svojim hoopovima.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Sinovi Katie Elder

Braća Elder, John (J. Wayne), Tom (D. Martin), Bud (M. Anderson Jr.), Matt (E. Holliman), vraćaju se u Clearwater, Teksas, na majčin pogreb. Svu četvoricu bije dosta loš glas jer niti jedan od njih nije učinio ništa zbog čega može biti ponosan, a niti je bila njihova pokojna majka, iako je do kraja života gajila nade za njih. John, najstariji od braće, poznati je revolveraš i prate ga nevolje gdjegod se pojavi. Naravno, ni u gradu ga ne vole. Mladići pokušavaju vratiti ranč od obitelji Hastings, mjesnih proizvođača oružja, koji je njihov otac izgubio na kartaškoj igri nakon koje je ubijen. Hastingsi, na čelu s njihovim ocem Morganom, postaju sve neprijateljskije raspoloženi prema pridošlicama.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, SPORTSKA DRAMA, Dan velikih valova

Priča filma zbiva se u četiri različita vremenska razdoblja. Godine 1962. trojica prijatelja zabavljaju se na kalifornijskoj plaži, daskaju na valovima, odlaze na zabave, putuju u Meksiko, traže djevojke… Tri godine kasnije susreću se na regrutaciji. Jack (W. Katt) je u međuvremenu počeo raditi kao spasilac na plaži, Matt (J. M. Vincent) se oženio i ima kćer, a tu je i Leroy Smith (G. Busey) o kojem sve govori njegov nadimak “Mazohis”… Godina 1968. Matt živi “normalnim” životom i vlasnik je poduzeća za čišćenje bazena. Jack se vraća iz Vijetnama… Godine 1974. trojica se prijatelja ne viđaju prečesto, no čini se da će dan biti izvrstan za daskanje i oni odlaze na plažu.

NEDJELJA, RTL TV, 21.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav i praznici

Ira Simpkins (Kate Winslet) piše za društvenu kolumnu Daily Telegrapha u Londonu. Iako svjesna njegovih „malih“ nevjera, i dalje je zaljubljena i u vezi s Jasperom Bloomom (Rufus Sewell). No kada dozna da je on zaručen, Ira padne u očaj. U međuvremenu, Amanda Woods (Cameron Diaz), vlasnica kompanije koja isporučuje filmske najave u Los Angelesu, dozna da je dečko Ethan Ebbers (Edward Burbs) vara s njezinom 24-godišnjom tajnicom te se odluči za praznike maknuti iz grada. Posjeti internetsku stranicu preko koje se može privremeno promijeniti boravište te se odluči zamijeniti s Amandom na dva tjedna.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Nikola Tesla

Nikola Tesla jedan je od najvećih umova čovječanstva, a njegov je genij pratio osebujan i zanimljiv karakter. Prateći njegov život kroz Hrvatsku, Europu i Ameriku i ekipa serije uspjela je otkriti jednu tajnu koju možda niste znali – posljednji Teslin izum. Mislite li kako ima veze s prijenosom energije, magnetskom indukcijom i izmjeničnom strujom ili možda nečim što će u potpunosti promijeniti ljudski rod? Samo je jedan način da saznate i to kroz ovu epizodu.

DISCOVERY CHANNEL, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Gdje su milijuni?

Na vrhuncu svoje moći, osamdesetih godina, Escobar je zarađivao čak 400 milijuna dolara tjedno. Ova impozantna količina novca zahtijevala je i posebnu kreativnost u trošenju, a kada je ponestalo ideja, svoje basnoslovno bogatstvo, uglavnom u gotovinskom novcu, počeo je zakopavati na pažljivo biranim lokacijama širom Kolumbije.

Točna količina koja je sakrivena u podzemnim skrovištima nije poznata. Vjeruje se da su jedan dio novca otkopali i uzeli Escobarovi najbliži suradnici, neposredno nakon njegove smrti. Ipak, svi, uključujući i njih i američke agente, suglasni su da je još mnogo novca ostalo nepronađeno. Profesionalna istraga nikada nije pokrenuta, kao ni adekvatna pretraga terena…sve do sada!

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Čarobni Mike

Mike (Channing Tatum) je tridesetogodišnji striper s Floride poznatiji kao Magic Mike. Žene su lude za njim. Mike je glavna atrakcija grupe stripera Kings of Tampa. Pod svoje okrilje Mike uzima mlađahnog Adama (Alex Pettyfer) te ga nastoji polako uvesti u posao. Adama upopznaje sa svijetom stripera, neprestanom ludom zabavom, komadima i lakom zaradom. Adamu se to čini kao najbrži put do lake love, no je li ipak sve tako jednostavno kako se čini?