TV PREPORUKA ZA VIKEND: Renee Zellweger, Dustin Hoffman, Liam Neeson i Denzel Washington bit će s vama ovih dana

SUBOTA, RTL TV, 13.55, KOMEDIJA, Dan na snijegu

Kada neočekivana mećava zatrpa grad, vlasti odluče zatvoriti ceste i škole. Petnaestogodišnji Hal (Mark Webber) odluči iskoristiti priliku i zavesti Claire, školsku kolegicu, u koju je već neko vrijeme ludo zaljubljen. No problem je u tome što najpopularnija djevojka u razredu već ima dečka. Natalie, Halova desetogodišnja sestra, toliko se veseli snježnom danu i svim zimskim radostima koje on nudi da će se potruditi kako vozač snježne ralice (Chris Elliot) ne bi tako lako očistio gradske ulice. Osim snijegom, Laura (Jean Smart) i Tom (Chevy Chase), njihovi roditelji, zatrpani su i svojim poslovnim obvezama, što dodatno olakšava luckaste planove njihove djece.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Nebesa

Osmogodišnji Carl Fredrickson veliki je obožavatelj poznatog istraživača Charlesa F. Muntza, optuženog da je konstruirao kostur velike ptice koju je navodno pronašao na Paradise vodopadima. Muntz je obećao da će se jednog dana tamo vratiti kako bi mogao uloviti jednu od tih veliki ptica i dokazati da ona postoji. Carl se sprijatelji s djevojčicom Ellie, također velikom obožavateljicom istraživača, i ona mu se povjeri da joj je želja premjestiti jednu praznu kuću u susjedstvu na Paradise vodopade. Carl i Eddie ostanu zajedno, ožene se i ostare u istoj kući. Nakon Elliene smrti, prije nego ode u starački dom, Carl odluči ispuniti obećanje svojoj životnoj suputnici te njihov dom pretvori u leteću kuću koju nose baloni prema vodopadima.



SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Irska sa Simonom Reeveom

Pustolovni novinar Simon Reeve kreće na najnovije istraživačko putovanje, a ovaj put otkriva Irsku, jedan od najljepših otoka na svijetu. Simona putovanje vodi od prekrasnih pogleda s litica prelijepe irske obale do suvremene stvarnosti manjih i većih gradova, a on pritom nastoji shvatiti složenu prošlost i promatra što bi mogla donijeti budućnost.

Irska je mjesto na kojem spektakularna ljepota i često burna povijest stoljećima idu ruku pod ruku. Putujući uzduž i poprijeko otoka i upoznavajući njegove raznolike stanovnike, angažirani novinar preispituje sve elemente irskog društva. Otkriva da je to mjesto mitova, legendi i duhovnosti, paralelno s modernom državom koja još pokušava otkriti svoj identitet i vrijednosti.

SUBOTA, HRT1, 20.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dnevnik Bridget Jones

Zašavši u četvrto desetljeće života, Bridget Jones (R. Zellweger) iz Londona nema puno razloga za zadovoljstvo. Radi ne osobito zanimljiv činovnički posao, stalno se bori s viškom kilograma i pokojom čašicom više, dok je njezin romantični život sveden na sanjarenje o atraktivnom šefu Danielu Cleaveru (H. Grant). Podjednako je nezadovoljna što joj majka (G. Jones) i otac (J. Broadbent) na božićnoj zabavi pokušavaju namjestiti sina njihovih susjeda, uštogljenog Marka Darcyja (C. Firth). Stvari se počnu mijenjati kad je Daniel pozove da izađu što će se Bridget učiniti kao početak promjena. Međutim, u njezin će život ponovno ući Mark.

SUBOTA, HRT3, 20.10, RATNA DRAMA, Željezni križ

Radnja filma odvija se 1943. godine negdje na ruskome frontu. Njemačka je vojska demoralizirana, potučena i povlači se s ruskog fronta. Središnji je lik filma njemački narednik Steiner (J. Coburn) koji jednog jutra spašava ruskog dječaka anđeoskog lica od njemačkih metaka. Neko ga vrijeme on i članovi njegova voda skrivaju u svome bunkeru, a kad ga nahrane i daju mu toplu odjeću, Steiner ga pušta. Pokušava mu objasniti da njih dvojica, iako na suprotnim stranama, dijele istu sudbinu.

SUBOTA, HRT2, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Kim Jong-Un, neautorizirana autobiografija

On je živi bog devete nuklearne sile svijeta. To je mladić koji je odgajan u tajnosti da preuzme uzde sjevernokorejske diktature, obiteljskog pothvata koji se prenosi s oca na sina. Od njega su nam poznate samo zabavne, apsurdne, a katkad i zastrašujuće slike koje širi propagandna mašinerija u Pyongyangu. Ovaj je film zajednički istraživački projekt Švicarske, SAD-a i Azije, a cilj mu je pronaći one koji najbolje poznaju Kim Jong Una i pokušati napraviti njegov profil.

Ovaj dokumentarni film krije neočekivane tajne i otkriva nam budućnost Sjeverne Koreje.

SUBOTA, NOVA TV, 21.10, AKCIJSKI FILM, Detonator

Kad računovođa međunarodnog trgovca oružjem Jozefa Bostanescua (Tim Dutton) pronevjeri trideset milijuna dolara, Jozef naručuje njegovo ubojstvo. No, prije toga njegova supruga Nadia Cominski (Sylvia Colloca) mora nabaviti ukradeni novac. Zbog nedostatka novca koji mu treba da bi kupio Britvu, oružje na crnom tržištu koje namjerava detonirati na američkom tlu, Jastreb otkrije gdje se Nadia skriva i naredi njezino ubojstvo. Međutim, on ne zna da je Nadia pod nadzorom Sonnija Griffitha (Wesley Snipes), agenta Nacionalne sigurnosti.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, AKCIJSKI SF FILM, Transformeri

Prije mnogo godina, na udaljenom planetu Cybertron vodio se rat između plemenitih Autobota i prevrtljivih Decepticona, različitih vrsta robota koji se mogu transformirati, koji su se bili sukobili zbog kontrole nad mističnim talismanom koji svome vlasniku omogućava neograničenu moć. Autoboti su talisman uspjeli prokrijumčariti s planeta, ali za njim je krenuo i zli Megatron. Čitavo stoljeće kasnije, na Zemlji, na kojoj ljudi ništa ne znaju o toj bitci, Sam Witwicky (Shia LaBeouf) kupuje svoj prvi automobil, ne znajući kako je vozilo ujedno i Autobot Bumblebee. Robotov zadatak je Samova zaštita, jer mladić posjeduje naočale na koje je prije mnogo godina ucrtana mapa do talismanova nalazišta. Zle snage neće dozvoliti da ih to spriječi u naumu.

SUBOTA, HRT2, 21.55, DRAMA, Slučajni junak

U blizini sitnog lopova Bernieja (D. Hoffman) pao je avion s 54 putnika, a među njima je bila i TV novinarka Gale Gayley (G. Davis). Riskirajući vlastiti život, Bernie je priskočio u pomoć, spašavao putnike i poslije toga netragom nestao u kišnu noć. TV postaja za koju radi Gale ponudi milijun dolara za otkrivanje “anđela leta 104”, ali ne javi se Bernie nego vješti i zgodni varalica John Bubber (A. Garcia). John je priču o padu aviona čuo te večeri izravno od autostopera Bernieja. Kad Bernie sazna za Bubberovu prijevaru, pokušava na sve načine reći pravu istinu.

SUBOTA, HRT1, 22.20, TRILER, Tajne petog staleža

Ključan je bio susret novinara Daniela Domscheit-Berga (D. Brühl) i australskog kompjutorskog hakera Juliana Assangea (B. Cumberbatch), dvojca koji je pokrenuo WikiLeaks, stranicu na kojoj se otkrivaju tajne i povjerljive informacije nedostupne javnosti. Njihova prva akcija bila je razotkriti ilegalne poslove ekspoziture privatne švicarske banke na Kajmanskim otocima… Scenarij se temelji na knjigama Daniela Domscheit-Berga Inside WikiLeaks: My Time with Julian Assange at the World’s Most Dangerous Website (2011.) i britanskih novinara Davida Leigha i Lukea Hardinga WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy (2011.).

SUBOTA, HRT3, 22.30, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Pobjegao sam s vražjeg otoka

Biti osuđen na doživotnu kaznu u zatvoru na Vražjem otoku bilo je sve samo ne jednostavno. Stoga nije čudno da su dvojica zatvorenika, Le Bras (J. Brown) i Davert (C. George), odlučila pobjeći… Mnogi nalaze sličnosti ovoga filma s filmom “Leptir” također iz 1973. čiji su producenti to smatrali razlogom za tužbu, ali bilo je uzalud.

SUBOTA, NOVA TV, 22.40, AKCIJSKA DRAMA, Jedini preživjeli

Priča o četvorici Navy SEAL-ovaca na tajnom zadatku čija je misija neutralizirati al-Qaidinog operativca koji je bio bliski suradnik Osame bin Ladena. Četvorica vojnika nađu se pred moralnom dilemom kada im se približe obični pastiri, ali shvate kako je to samo zasjeda i da ih okružuje vojska talibana. Tada započinje njihova borba za preživljavanje… Snimljena prema istinitoj priči, drama je osvojila SAG nagradu za najbolju kaskadersku ekipu te razne nominacije na filmskim festivalima i ceremonijama od kojih se ističu 2 nominacije za nagradu Oscar i jedna za Critics’ Choice.

NEDJELJA, HRT2, 13.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Veličanstveni kolači Fione Cairns

U ovoj seriji Fiona Cairns, vrhunska slastičarka i kreatorica kraljevske svadbene torte, podijelit će s vama svoje glamurozne i zabavne tajne pečenja kolača. U deset epizoda pokazat će gledateljima kako kod kuće ispeći i ukrasiti veličanstvene kolače i torte. Od klasičnih recepata i jednostavnih kolača do slavljeničkih torta i sofisticiranih remek-djela koja će vas ostaviti bez daha, u ovoj seriji će i najmanje iskusni kuhari i slastičari naučiti jednostavne tehnike i trikove dostupne svima.

NEDJELJA, HRT2, 14.55, GLAZBENA KOMEDIJA, Veliki božićni koncert

Bogata i popularna Marci (T. Spelling) ima svoju pjevačku grupu Snowbells, koja svaki Božić nastupa u trgovačkom centru. Holly (T. Mowry-Hardrict), čija je mama, koja više nije živa, također pjevala u nekadašnjim Snowbellicama, od sveg srca im želi pristupiti i pjevati s njima, no, iako pjeva puno bolje, Marci i njezine ljubomorne pjevačice, mnogo lošije od Holly, ne daju joj da nastupi s njima. Holly je razočarana i utučena, no prijatelj s posla, AJ (A. Gala), koji zna kako Holly odlično pjeva, nagovori je da osnuje svoju grupu i prijavi se na audiciju.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KRIMI DRAMA, Američki gangster

Nakon smrti svog poslodavca i mentora Bumpyja Johnsona (Clarence Williams III), Frank Lucas (Denzel Washington) preuzima njegovo mjesto i postane najveći uvoznik i diler heroina u Harlemu. Lucas kupuje izravno od svoje veze u jugoistočnoj Aziji te se dosjeti jedinstvenog načina kako prokrijumčariti drogu u SAD. Kao rezultat, njegov heroin je superiornije kvalitetne od onog na cesti, cijena mu je niža, a povezanost s njujorškom mafijom jednako tako osigurava njegovu poziciju pa on postane nedodirljiv, ili je barem tako mislio. No posvećen i pošten detektiv Državnog odjela za suzbijanje narkotika, Richie Roberts (Russell Crowe), postavio ga je za svoju metu, kriminalca kojega mora zaustaviti pod svaku cijenu.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, DRAMA, Društvo mrtvih pjesnika

Vrhunska srednja muška škola na istočnoj obali SAD-a. Jesen 1959. Jedan od razreda dobiva novog profesora engleske književnosti, Johna Keatinga (R. Williams), nekonvencionalnog nastavnika koji učenike pokušava naučiti pravom značenju izreke carpe diem – iskoristi dan. Istodobno, njegova su predavanja tako neobična da se učenici polako oslobađaju i započinju život gledati svojim očima, a o svijetu misliti svojom glavom. Ubrzo otkrivaju da je Keating u svoje đačko doba bio član Društva mrtvih pjesnika, skupine učenika poklonika poezije. Po tom uzoru i oni osnivaju slično društvo. Jedan od njih, Neil Perry (R. S. Leonard), uistinu je očaran književnošću, osobito glumom, ali njegov otac tvrdokorno i protestantski pragmatično zahtijeva da se sin posveti medicini.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Novine

Dubravka Kardum (Edita Karađole) predaje Dijani Mitrović (Branka Katić) fotografije koje je čuvala u kućnom sefu i traži od Dijane da ih objavi. Fotografije su vrlo kompromitirajuće za Dubravkinog pokojnog supruga, ali i za gradonačelnika Tomaševića (Dragan Despot). Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) iz pritvora smjenjuje glavnu urednicu “Novina” Alenku Jović Marinković (Olga Pakalović), a na njezino mjesto se vraća stari urednik Martin Vidov (Zijad Gračić).

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Put na Zapad

Bliži se polovica 19. stoljeća i s obala rijeke Missouri jedna za drugom polaze karavane pionira koji žele započeti novi život što dalje u netaknutoj prirodi Divljega zapada. Jednu od njih pokrenut će i bivši senator William J. Tadlock (K. Douglas), čovjek nepokolebljiva karaktera, opijen vizijom grada koji će njegova kompanija podignuti u oregonskoj pustoši. Za vodiča odabire iskusnoga skauta Dicka Summersa (R. Mitchum), koji se nakon smrti voljene supruge bio povukao u osamu, ali ipak nije odolio novome izazovu.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.10, AKCIJSKI TRILER, Ukradeni identitet

Nakon automobilske nesreće koju je proživio, dr. Martin Harris (Liam Neeson) budi se u Berlinu te otkriva kako ga vlastita supruga (January Jones) ne prepoznaje, a netko je preuzeo njegov identitet. Vlasti mu ne vjeruju i progone ga misteriozni ubojice te se nađe u bijegu potpuno sam i napušten. Jedina pomoć koju ima je nenadana saveznica. U ovakvoj situaciji, dr. Martin sve dublje zadire u misterij koji će ga natjerati da preispita samog sebe i koliko je daleko ići kako bi otkrio istinu.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Atentat na Reagana

Dan 30. ožujak 1981. godine, u Americi je ostao posebno zapamćen. Nakon što je u Hiltonu u Washingtonu održao govor, na Reagana je pucao John Hinckley Jr., samo dva mjeseca nakon što je postao predsjednik SAD-a. Reagan je bio u životnoj opasnosti jer ga je metak atentatora pogodio samo nekoliko centimetara od srca. Tom prilikom su osim Rragana pogođen njegov tajnik za tisak James Brady i još dvije osobe. Nakon što je odveden u bolnicu, spašen mu je život krajnjim naporom liječnika. Nekoliko mjeseci kasnije Reagan se oporavio, ali su ozljede bile teže nego što je u početku priopćeno javnosti.

NEDJELJA, HRT3, 22.30, CRNA KOMEDIJA, Zamke, zamke, zamčice

Nestanak goriva u spremniku škode lijepe veterinarke završava fatalno. Ponudivši joj prijevoz do crpke, dvojica prijatelja, ugledni dizajner i doministar za zaštitu okoliša, odvode ženu u šumu i siluju je. No slijedi užasna osveta. Silovana namami svoje mučitelje u kuću gdje ih uspava i koristeći znanja i vještine stečene u struci – kastrira. Suočeni s nepopravljivim gubitkom, nesretnici pokušavaju nekako uskladiti svoje živote s novonastalim okolnostima. No, taj posao nije nimalo lak i jednostavan.

NEDJELJA, HRT1, 23.05, CRNA KOMEDIJA, Bračne svađe

Roditelji dvojice jedanaestogodišnjaka koji su se potukli sastanu se da izglade sukob. Iako je sastanak počeo u mirnom i tolerantnom tonu uglednih odraslih ljudi, njihovo ponašanje počelo je kliziti prema djetinjastom a rasprava se pretvorila u kaos i svađu… Ova filmska priča adaptacija je nagrađivane drame ‘Bog masakra’ Francuskinje Yasmine Reza koja je zajedno s redateljem Polanskim i koscenaristica filma.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Jack Ryan: Poziv iz sjene

Kada SAD-u zaprijeti opasnost od globalne mreže terorista, briljantni CIA-in analitičar Jack Ryan (Chris Pine) prisiljen je prihvatiti svoj prvi zadatak na terenu. Međutim, ubrzo mu postane jasno da ne može vjerovati nikome jer svatko ima nešto za izgubiti ako teroristi budu poraženi. Jedino u što je siguran jest da svaki njegov potez sa sobom nosi veliki rizik za sigurnost cijele države. Film je adaptacija bestselera Toma Clancyja.

NEDJELJA, RTL TV, 23.15, TRILER, Neograničena moć

Noć je uvriježeno radno vrijeme za legendarnog provalnika Luthera Whitneya (Clint Eastwood). Obavljajući jednu teško izvedivu provalu u luksuzno zdanje zaštićeno brojnim alarmima, Whitney je iznenada prisiljen sakriti se. Neviđen od nenadanih posjetitelja, Whitney ubrzo svjedoči strastvenoj igri tajanstvenog para koja uskoro postaje nasilna. U sobu iznenada upadaju dvojica pripadnika tajne službe i otvaraju paljbu na ženu. Zaprepašteni lopov se potom iskrada iz velebne kuće, potresen spoznajom da je ljubavnik ubijene žene bio nitko drugi do – američki predsjednik (Gene Hackman). Uskoro kreće istraga, a prvi osumnjičeni je upravo svjedok, Luther Whitney.