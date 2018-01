TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pored susreta između Hrvatske i Islanda čekaju vas i filmovi Prave mučke, Gospodin i gospođa Smith te Razarajući Harry

SUBOTA, NOVA TV, 11.40, KOMEDIJA, Maska

Stanley Ipkiss je bankovni službenik. Zbog cijelonoćnog gledanja crtianih filmova, nerijetko ujutro kasni na posao. Nakon propalog izlaska u elitni disko-klub vraća se kući jedne večeri i primijeti staru drvenu masku kako pluta na površini vode. Uzme je i kod kuće stavi na lice. Ubrzo se pretvara u Masku s nevjerojatnim moćima. Odluči opljačkati svoju banku nakon čega se nađe na meti policije, ali i kriminalca Tyrella čiji su ljudi htjeli opljačkati istu banku.

SUBOTA, HRT3, 14.40, DRAMA, Mala pljačka vlaka

Lika, 1918. godine. U stjenovitom kraju, među gudurama smještena je mala žandarmerijska postava s nekoliko žandara na čelu koje je načelnik Cokula. Krajem haraju razbojnici koje predvodi Todor Strašni. Dani u pustoši prolaze u gudanju i ispijanju rakije. Šef stanice je u dosluhu s Todorom jer ne zna se što sutrašnji dan nosi tj. hoće li Austro-Ugarska očuvati svoju vladavinu. Pustopoljinom putuje carski inspektor iz Beča u pratnji nekolicine ljudi. Todor s ostatkom bande pljačka carskog inspektora.



SUBOTA, RTL TV, 19.20, PRIJENOS, RUKOMET, EP: Makedonija – Slovenija

U prvom kolu skupine C Makedonija se susreće s reprezentacijom Slovenije u Areni Zagreb. Snažna Makedonija u posljednje vrijeme doživljava rukometnu renesansu – Vardar je prvak Europe, Metalurg igra Ligu prvaka, dok je stari/novi trener Kauboja, Lino Červar Makedoncima dao kontinuitet, ostavivši ih u ruke sadašnjem treneru, Španjolcu Raulu Gonzalesu. Odličnu reprezentaciju Makedonije, koja se na Euro plasirala s prve pozicije kvalifikacijske grupe, uz najboljeg strijelca Kiru Lazarova, čine vratar Barcelone Ristovski, pivot Vardara Stoilov, bundesligaški playmaker Mirkulovski, iskusna krila Manaskov i Georgijevski, ali i mlade, buduće zvijezde. S druge strane, reprezentaciju Slovenije vodi Veselin Vujović, reprezentaciju koja je osvojila broncu na posljednjem prvenstvu u Francuskoj. Uz veliku podršku, koju očekuju u Areni, te vrsne igrače poput Dolenca iz Barcelene, Marguča iz Veszprema te, naravno, najveću zvijezdu, Janca iz Kielca, Slovenija je momčad za najviše domete.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KRIMI KOMEDIJA, Prave mučke

Britanski kustos Harry Deane (C. Firth) želi se osvetiti svom šefu lordu Shabandaru (A. Rickman), bogatom i strastvenom kolekcionaru umjetnina, tako da mu podvali lažnog Moneta, i to sliku koja je nestala tijekom rata 1945. Harry uključuje u akciju krivotvoritelja umjetnina Majora (T. Courtenay) i kraljicu teksaškog rodea, PJ Puznowski (C. Diaz), koju će predstaviti kao bogatu nasljednicu i vlasnicu slike. Kad se u magazinu pojavi fotografija PJ, a u pozadini se vidi nestala Monetova slika, mamac je stavljen na udicu…

Ovo je remake istoimenog filma iz 1966. u kojem su u glavnim ulogama nastupali Shirley MacLaine i Michael Caine. Za verziju iz 2012. scenarij su pisala braća Coen.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Medvjeđa družina – U skandinavskim šumama

Daleko na europskome sjeveru prostire se carstvo smeđeg medvjeda. Skrivene u šumama Finske, Švedske i Norveške, i danas žive tisuće medvjeda. Usred zime, dok gomile snijega prekrivaju njihove brloge, ženke donose na svijet mladunčad. Medvjedići mjesecima ostaju uz majku koja ih grije i doji prije nego što trojci počnu istraživati svijet izvan brloga. U društvu troje mladunčadi, medvjeđe družine, ovaj izniman prirodnoznanstveni film vodi nas na istraživačko putovanje skandinavskim šumama, u nastambe impozantnih losova i domišljatih vukova, do rijetkih šumskih sobova i letećih vjeverica.

SUBOTA, RTL TV, 21.15, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gospodin i gospođa Smith

John (Brad Pitt) i Jane (Angelina Jolie) Smith čine se kao običan bračni par. Supružnici žive neuzbudljiv život i ne razlikuju se od većine parova u predgrađu. No sve je to samo krinka. John i Jane su profesionalni ubojice koji rade za dvije agencije. No niti John, niti Jane nisu upoznati s pravim poslom kojim se njihov partner bavi. Nova meta je Benjamin Danz (Adam Brody) i po prvi puta John i Jane imaju isti zadatak. Kada shvate što se događa, zabrljaju posao i promaše cilj. Agencije nisu zadovoljne loše obavljenim poslom te odluče da John i Jane kazne ubojicu zbog kojeg su promašili metu, što znači da supružnici moraju eliminirati jedno drugo.

SUBOTA, HRT2, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Najveće pustolovine s Bearom Gryllsom u Velikoj Britaniji

U drugoj epizodi Bear Grylls istražuje jedan od najprepoznatljivijih engleskih krajolika, brdski Yorkshire, krećući u iznimnu pustolovinu ovim spektakularnim terenom. Od vrtoglavih visina krševitih vrhova do bujica i brzaca, Bear upoznaje izvanredna stvorenja i utrkuje se s najbržom pticom na planetu, prije negoli, stiješnjen u podzemlju, zakorači u pravu noćnu moru.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKA SERIJA, Smrtonosno oružje

Riggs i Murtaugh istražuju nasilni slučaj koji uključuje narkokartel, pljačku, dva ubojstva i, nažalost, Murtaughova starog partnera Neda Browera. Saznaje se da Ned nije samo vozio novac pa Murtaugh mora donijeti opasnu odluku. Detektivi trebaju pojačanje pa traže Cruzovu pomoć. Usred svog tog kaosa, Riggs nastavlja uživati u vanjskim porocima umjesto da se suoči sa stvarnošću Mirandine smrti, a Murtaugh i Trish pokušavaju naći malo vremena samo za sebe. Niz provala uzrujava Murtaugha kad se jedna provala dogodi u njegovu susjedstvu, a stvari postaju osobne i za Riggsa kad jedna provala završi sa žrtvom. U međuvremenu, Roger Junior sastaje se sa starim prijateljem koji bi mogao biti umiješan u neke kriminalne aktivnosti.

SUBOTA, HRT1, 21.35, SF TRILER, Uzvišenost

Dr. Will Caster (J. Depp) istražuje umjetnu inteligenciju. Pokušava spojiti sve dotadašnje spoznaje s ljudskim emocijama. Njegovi kontroverzni eksperimenti učinili su ga slavnim, ali i metom ekstremista koji su protiv takve vrste tehnologije i učinit će sve da ga zaustave. Njihov pokušaj da unište Willa postat će katalizator koji će Willovu žeđ za znanjem odvesti u smjeru čiji je ishod neizvjestan.

SUBOTA, HRT3, 22.15, KOMEDIJA, Žene na rubu živčanog sloma

Glumica Pepa (C. Maura) je očajna: pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu Luciju (J. Serrano), s kojom Ivan ima odrasloga sina Carlosa (A. Banderas). On bi želio unajmiti stan sa svojom djevojkom Marisom (R. de Palma), zašto bi mu Pepa bila od velike koristi. Ali trenutno je tamo Pepina prijateljica Candela (M. Barranco), jer se skriva od policije budući da joj je dečko kriminalac.

SUBOTA, HRT2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Anđeo iz pakla

Amy mora napraviti deset dobrih djela kako bi vratila anđeoske moći koje je izgubila zato što je varala u jednoj igri.

SUBOTA, NOVA TV, 23.05, AKCIJSKI SF FILM, Robocop

Godina je 2028. i multinacionalni konglomerat OmniCorp predvodnik je razvoja robotske tehnologije. Kad Alex Murphy (Joel Kinnaman) – brižni suprug, otac i vrijedan policajac koji daje sve od sebe da iskorijeni zločin i korupciju u Detroitu – zadobije teške ozljede, OmiCorp prepozna priliku da proizvede policajca koji će biti kombinacija robota i čovjeka. Konglomerat na projektu RoboCop samo želi zaraditi dodatne milijarde, no nisu računali na jednu stvar – unutar robotskog odijela nalazi se pravi čovjek u potrazi za pravdom.

SUBOTA, RTL TV, 23.20, TRILER DRAMA, Chloe

Catherine (Julianne Moore) je ginekologinja, a njezin suprug David (Liam Neeson) profesor na koledžu. Ugledavši zajedničku fotografiju svog supruga i studentice, Catherine pomisli da je on vara te odluči testirati njegovu vjernost. Pronalazi Chloe (Amanda Seyfried), koja u hotelskom baru čeka klijente. U sljedećih nekoliko dana David se nalazi s Chloe, koja redovito u detalje izvještava Catherine o njihovim susretima. No te priče samo još više uzbude Catherine, što Chloe primjećuju te je jednog dana poljubi.

SUBOTA, HRT3, 00.05, CRNA KOMEDIJA, Čime sam ovo zaslužila?

U jednoj madridskoj četvrti u istoj zgradi živi Glorija (C. Maura), njezin muž Antonio (Á. de Andrés López), svekrva (C. Lampreave) i tri sina. Stariji dila heroin, mlađi je homoseksualac, Antonio je taksist koji neprestano sluša njemačke šlagere, a njegova je majka vrlo mušićava starica. Osim konstantnog nabavljanja, kuhanja, pranja, pospremanja Glorija još radi i kao kućna pomoćnica. Glorijina je stvarnost deprimantna i jedini trenuci odmora su oni koje provodi sa susjedom – prostitukom Cristal (V. Forqué). Kako bi uspjela ispuniti sve svoje obaveze i očekivanja, a i prevladati činjenicu da živi u lošem braku s nezainteresiranim mužem, Glorija uzima stimulanse, amfetamine o kojima je ovisna. No, nakon nekog vremena Glorija ih više ne uspijeva nabaviti i počinje osjećati apstinencijsku krizu.

SUBOTA, HRT1, 00.10, HOROR, Užas iz rijeke

Amerikanac Pete McKell (M. Vartan) putuje, istražuje i piše. Nalazi se u Australiji i pridruži se skupini turista u razgledavanju nacionalnog parka. Vodič im je prelijepa Kate (R. Mitchell) koja odmah procijeni da je Pete gradski dečko i nema pojma o prirodi. Skupini je izlet postao dosadan pa su odlučili krenuti na neistraženi dio rijeke. Bila je to kobna odluka…

Film je dobio 2007. nagradu Australskog filmskog instituta za najbolje specijalne efekte.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.40, KOMEDIJA, Princezini dnevnici 2

Napunivši 21 godinu, princeza Mia (Anne Hathaway) bi trebala naslijediti baku na tronu kraljice Genovije. No vikont Mabrey (John Rhys-Davies), želi da njegov nećak, također mogući nasljednik, bude novi vladar te sve podsjeća da zakon zabranjuje krunidbu neudate žene. Uz potporu parlamenta, protivi se Mijinoj krunidbi. No kraljica Clarisse (Julie Andrews) traži više vremena da si Mia nađe muža te joj daju trideset dana da ga pronađe. Mabrey je svim silama pokušava zaustaviti. No njegov nećak Nicholas(Chris Pine) upoznaje Miju te oboje osjete privlačnost. Kada sazna tko je on, Mia mu više ne vjeruje, no Clarisse ga poziva da živi kod njih trideset dana kako bi ga držale na oku.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, MELODRAMA, Imitacija života

Plaža na Coney Islandu ljeta 1947. godine. Među mnoštvom kupača uzbuđeno tražeći svoju šestogodišnju kćer Susie (T. Burnham), Lora Meredith (L. Turner) upozna tamnoputu spremačicu Annie Johnson (J. Moore) i njezinu kći Sarah Jane (K. Dicker), djevojčicu neobično svijetle puti. Lora je ambiciozna glumica koja, ne želeći pristati na kompromise, već dugo nema posla i preživljava snimajući reklame, ali pristane u zamjenu za stan i hranu zaposliti Annie. Istog dana Lora upozna i Stevea Archera (J. Gavin), koji fotoaparatom ovjekovječi igru djevojčica, i kojeg lijepa plavuša smjesta privuče. Lora primi poziv od producenta Allena Loomisa (R. Alda) koji joj daje do znanja da će, želi li ostvariti glumačku karijeru, morati zaboraviti moral i bilo kakve obzire.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Vjenčanje dobre vještice

Cassie (C. Bell) svome zaručniku uoči Božića na dar daje astrološki kalndar, ali ne za sljedeću godinu nego za ovu. Kako Cassie ništa ne čini ni slučajno ni uzalud, a mi još nismo shvatili je li ona dobra vještica ili obična žena, taj kalendar potaknut će Jakea Russella (C. Potter) da napokon odredi dan vjenčanja, i to već za šest dana, na Badnjak.

U to isto vrijeme, Martha (C. Disher), gradonačelnikova supruga i predsjednica Vijeća građana, doznaje da su ona i muž loše ulagali, da mora naći posao i sama manikirati nokte. No, ulazak u Cassien dućan i nešto što je Cassie “slučajno” rekla dat će Marthi ideju: postat će organizatorica vjenčanja i drugih važnih događaja.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

U Joži je, uz malu Lilinu pomoć, proradio poduzetnički duh. Odlučio je posvetiti se restauraciji starih automobila. Ne samo da će time ostvariti dječački san, već je na pomolu i velika zarada. Skeptičnoj Božici ne pada na pamet zetu posuditi novac za realizaciju njegove ideje, ali zato pomoć neočekivano stiže od Iveka koji, iako u poznim godinama, pronalazi sebe u novim izazovima.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Kad parlament odbije Viktorijina nastojanja da osigura Alberta, i nju i njezina zaručnika obuzme paranoja te počnu strahovati za zajedničku budućnost. Dok se vjenčanje sve više bliži, a napetost eskalira, hoće li Viktorija i Albert uspjeti na vrijeme izgladiti nesuglasice?

NEDJELJA, RTL TV, 20.20, PRIJENOS, RUKOMET, EP: Hrvatska – Island

Nakon Srbije, Kauboji se okreću Islandu, reprezentaciji s puno mladih, ali iskusnih igrača, poput popularnog Palmarssona iz Barcelone te Sigurdssona, vrsnog strijelca iz Löwena. No njih dvojica nisu i jedini odlični igrači koje izbornik Geir Sveinsson ima na raspolaganju, tu su šuter Gudmundsson i visoki pivot Arnarsoon, koji igraju u Ligi prvaka, Smárason iz Aalborga, bek Atlason, Karason iz Bundeslige, Gustavsson na golu, krila Sigurmannsson, Gunnarsson i Elisson. Svi oni čine izabranu vrstu zemlje u kojoj je rukomet još uvijek sport broj 1. U svakom slučaju, izabranici Červara vodit će veliku bitku kako bi svladali vrlo dobru, opasnu i borbenu reprezentaciju Islanda.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, El Dorado

Kad mu utjecajni Bart Jason (E. Asner) predloži angažman u protjerivanju obitelji rančera Kevina MacDonalda (R. G. Armstrong), plaćeni revolveraš Cole Thornton (J. Wayne) ga odbije. Cole je čovjek koji se drži svojih načela i vlastitog kodeksa časti. On je i najbolji prijatelj J. P. Harraha (R. Mitchum), šerifa u obližnjem El Doradu, s kojim dijeli i naklonost prema zajedničkoj djevojci, vlasnici saloona Maudie (C. Holt). Vraćajući se s Jasonova posjeda, Cole u samoobrani ubije mladog Lukea MacDonalda (J. Crawford), Kevinova sina koji ga je napao vjerujući da time štiti obitelj. Zbog toga Cole odluči napustiti grad.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Mistika uspjeha: Nikola Bašić

Arhitekta i akademika Nikolu Bašića, kojega javnost prepoznaje prvenstveno kao tvorca Morskih orgulja u Zadru, upoznajemo kao osobu duboko ukorijenjenu u svoj mediteranski zavičaj. Njegova veza s Murterom i Kornatima obilježava osobni pristup arhitekturi vidljiv na njegovim djelima u Zadru i Šibeniku.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Razarajući Harry

Koliko god imao uspjeha sa svojim rado čitanim romanima, pisac Harry Block (W. Allen) nema uspjeha u odnosima s ljudima. Zbog njegove ga posljednje knjige bivša šurjakinja Lucy (J. Davis) doslovce želi ubiti jer je Harry ponovno opisao ljude i događaje iz svoje okoline promijenivši im u priči tek imena. Nije samo Lucy bijesna na njega. Harry iza sebe ima tri propala braka i dvostruko više psihoterapeuta, dok mu je veza s lijepom Fay (E. Shue) neslavno propala jer se ona odlučila udati za njegova prijatelja Larryja (B. Crystal). Utješno je da ga bivši fakultet želi nagraditi, ali mu se i to iznenada iskomplicira. Tako da Larry otme vlastitog sina i na put povede prostitutku Cookie (H. Goodman).

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI FILM, Brži od pravde

Boravak u zatvoru može utjecati na čovjeka na dva različita načina – ili će ga slomiti, ili će ga ojačati. Za Drivera (Dwayne Johnson), koji je odslužio 10 godina, vrijedi ovo drugo. Njegova snaga nije proizašla samo iz vremena provedenog u zatvoru, nego i iz želje da osveti svojega brata koji je ubijen u pljački banke koja je i dovela do Driverova uhićenja. Na dan njegova izlaska na slobodu, s listom imena i adresa u ruci, odlučan je da odmah krene u svoju osvetničku misiju.

NEDJELJA, HRT2, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Nova prapovijest: Od čega su izumrli golemi kukci

Svijet paleontologije upravo doživljava zlatno doba: više je vrsta fosila iskopano u proteklom desetljeću nego u posljednjih dvjesto godina, otkako postoji ova znanost.

Kukci danas više nisu krupni, osim u našim morama… Ali prije 320 milijuna godina i na kopnu i u zraku prevladavala su vretenca koja su dosezala i metar duljine (Meganeura) i stonoge veličine čovjeka (Arthropleura). S vremenom su ti čudesni divovi bivali sve manji… sve dok nisu posve nestali. Kombiniranjem najnovijih znanstvenih eksperimenata, rekonstrukcijama uz uporabu računalne grafike i kroz razgovore s paleontolozima, kamenje će progovoriti i objasniti zašto su golemi kukci iščezli. Ovo je istinita priča o osvajanju zračnog prostora.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o nama s Morganom Freemanom

Morgan Freeman u novom serijalu postavlja pitanja o kojima smo svi mi barem jednom razmišljali, ali na koja nemamo konkretan odgovor. Bilo da se radi o temi mira, ljubavi ili prirode, Morgan želi istražiti jednu stvar koja nam je svima zajednička – svi smo mi ljudska bića, no zašto se onda naša društva diljem svijeta toliko razlikuju?

NEDJELJA, RTL TV, 23.05, AKCIJSKI TRILER, Kralj škorpiona

U davnim vremenima, još prije piramida, zli kralj Memnon (Steven Brand) koristi se psihičkim moćima svoje proročice kako bi predvidio svoje velike pobjede. U posljednjem, gotovo očajničkom pokušaju zaustavljanja Memnona na putu okupacije cijelog svijeta, vođe nekolicine preostalih slobodnih plemena unajmljuju ubojicu Mathayusa (The Rock) da ubije proročicu. No Mathayus će dobiti mnogo više od onoga što je dogovorio te će se uz pomoć varalice Arpida (Grant Heslov), poglavice Balthazara (Michael Clarke Duncan) i još jednoga neočekivanog saveznika, naći na sudbinskom putu postanka Kraljem škorpiona.

NEDJELJA, HRT1, 23.15, PSIHOLOŠKA DRAMA, Psi od slame

Ugledni američki matematičar David Sumner (D. Hoffman) stiže sa suprugom Amy (S. George) u slikoviti engleski gradić u Cornwallu dovršiti svoju novu knjigu. Amy je podrijetlom iz tog mjesta te njezin povratak izazove pozornost mještana, posebice njezine ljubavi iz mladosti, Charlieja (D. Henney). On je još uvijek zaljubljen u Amy, pa kad ga David unajmi da s kolegama popravi krov na kući, to mu je prilika da joj se približi. Premda istinski zaljubljena u Davida, Amy je nezadovoljna brakom jer ju suprug zanemaruje. Kad je David u lovu, Charlie se nabaciju Amy i kad ga ona izravno odbije, Charlie je prisili na seks. Zateknu ih Charliejevi radnici koji, zaprijetivši im oružjem, brutalno siluju Amy. Mlada žena zataji što se dogodilo, ali kad u njihovu kuću stigne Henry Niles (D. Warner) kojeg mještani optužuju za nestanak djevojke Janice (S. Thomsett), napetost će se pretvoriti u pravu tragediju.

NEDJELJA, NOVA TV, 23,15, AKCIJSKI FILM, Jupiter u usponu

Jupiter Jones rođena pod zvjezdanim noćnim nebom i sa znacima koji su predskazivali da je predodređena za velika djela. No, u stvarnosti, sada odrasla Jupiter obična je čistačica. Stvari se mijenjaju kada genetski modificiran bivši vojnik Cain dođe na Zemlju s namjerom da je pronađe jer njen genetski zapis govori da se radi o osobi koja može poremetiti ravnotežu u svemiru.