TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledajte filmove Kraljica pustinje, Karate Kid, Djevojka sa zimovanja, Čovjek iz San Fernanda i Sam u kući 2

SUBOTA, RTL TV, 14.20, ANIMIRANI FILM, Pčelica Maja

Mala Maja živahna je i znatiželjna pčelica, koja baš i ne voli pravila. A jedno od pravila košnice je da se ne smije vjerovati i družiti sa stršljenima koji žive izvan livade. Kada netko ukrade matičnu mliječ iz košnice i svi odmah okrive stršljene, Maja, zajedno sa svojim najboljim prijateljem Pavom, odluči dokazati suprotno, pronaći pravog krivica, pomiriti pčele i stršljene te tako okončati dugotrajno neprijateljstvo između njih.

SUBOTA, HRT3, 14.30, DRAMA, Čudo u Bernu

Za jedanaestogodišnjeg dječaka (L. Klamroth) ljeto 1954. bilo je potresno jer mu se otac (P. Lohmeyer) neočekivano vratio iz sovjetskog ratnog zarobljeništva. Upoznavali su se i gradili povjerenje koje je pokrenulo ljubav i velikodušnost. Istodobno se zbivalo nogometno čudo u Bernu u kojem je sudjelovala njemačka nogometna momčad…

Film je osvojio njemačku nagradu za najbolji dugometražni film, nagradu publike, a Peter Lohmeyer nagradu za najboljeg glumca; nagradu publike u Locarnu i dr.

SUBOTA, HRT3, 17.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Božić na viktorijanskoj farmi

Nakon uspjeha dokumentarne serije “Viktorijanska farma”, donosimo tri nova cjelosatna nastavka koji se bave životom poljoprivrednika iz 19. stoljeća. Serija je snimljena u Shropshireu na imanju Acton Scott i u okolici, kamo se vraćaju Ruth, Peter i Alex. Ondje će se uhvatiti u koštac s nizom novih poljoprivrednih poslova, istraživat će način života poljoprivrednika u široj okolici te će otkriti kako su viktorijanci započeli tradiciju proslave Božića kakvu danas poznajemo, koja uključuje božićne čestitke, kolede i lepezu raskošne hrane koju su stavljali na stol.

SUBOTA, HRT2, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Kraljica pustinje

Priča o Gertrude Bell. Bila je putnica, spisateljica, arheolog, istraživačica, kartograf, ali i politički ataše Britanskog Carstva u osvit 20. stoljeća. Gertrude (N. Kidman) je bila iz bogate britanske obitelji Bell koja joj je omogućila sjajno obrazovanje. Britanski društveni život bio joj je istinski dosadan pa je otišla ujaku koji je obnašao visoku diplomatsku funkciju u Teheranu. Istok ju je očarao, kao i zaposlenik u veleposlanstvu Henry Cadogan (J. Franco). Umiješali su se njezini roditelji i zabranili joj da se za njega uda jer Henry nije prihvatljiv za njihovu kćer. On je bio očajan i ubio se. Poslije ljubavne tragedije Gertrude se u potpunosti posvetila pisanju i istraživanju na Bliskom istoku…

Za ovaj je film na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu Werner Herzog nominiran za Zlatnog medvjeda.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, A strana

A stranu prepustili smo žešćem, glasnijem zvuku i u goste nam dolaze Davorin Bogović, Damir Martinović Mrle s bendom Let 3, Mladen Badovinac i TBF i Ivanka Mazurkijević. Nekadašnji neprilagođeni, buntovnici s razlogom ili bez njega su odrasli. Kao mladi sanjali su da će promijeniti svijet i još nisu odustali. Svi oni obilježili su našu rock scenu, njihove tekstove pjevaju generacije, a izvedbama “Smak svita”, “Izgubljeni”, “Sretno dijete”, “Dolje je bolje” obilježili su i treću emisiju.

Jesu li se promijenili i koliko, pogledajte na A strani.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, OBITELJSKI FILM, Karate Kid

Dvanaestogodišnji Dre Parker (Jaden Smith) odseli se s majkom iz Detroita u Peking. Drea u novoj školi napadne nasilnik koji trenira kung-fu. Ubrzo prilazi školskom domar, gospodinu Hanu (Jackie Chan), koji je ujedno i majstor u kung-fuu i moli ga da ga nauči tu drevnu borilačku vještinu kako bi se mogao obraniti od nasilnika.

SUBOTA, HRT1, 21.50, AKCIJSKI FILM, Plaćenici

Plaćenici su skupina vrhunski obučenih specijalaca koji za dobar novac obavljaju opasne poslove po cijelom svijetu. Vodi ih Barney Ross (S. Stallone), a u skupini su Lee Christmas (J. Statham), specijalist za noževe; Yin Yang (J. Li), majstor borilačkih vještina; Hale Caesar (T. Crews), specijalist za teško oružje; miner Toll Road (R. Couture) i snajperist Gunner Jansen (D. Lundgren). Najnoviji im je cilj otok u Južnoj Americi, a meta diktator koji upravlja proizvodnjom i prodajom kokaina. Naručilac je izvjesni g. Church (B. Willis) koji i ne trepne na cijenu od pet milijuna dolara.

SUBOTA, HRT2, 22.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Operacija zlatna groznica: U potrazi za zlatom

Ekipa napokon stiže u Dawson City, polaznu točku prema nalazištima zlata na Klondikeu. U srcu zlatnih nalazišta ekipa je podigla rudarski kamp po uzoru na one iz 19. stoljeća. Služeći se tradicionalnim metodama, upuštaju se u mukotrpni posao traženja zlata. Morat će se poslužiti svojim znanjem, ali i snagom kako bi imali imalo šanse da se obogate. To neće biti lako. Ostalo im je samo pet dana za traženje zlata na području koje je već prilično istraženo. Ali budući da je u ovoj igri sreća jednako važna kao i iskustvo, hoće li se ipak uspjeti obogatiti?

SUBOTA, HRT3, 22.15, SPORTSKA KOMEDIJA, Plavi 9

Golgeter u klubu Dinamo, Tonči Fabris, vrlo je nediscipliniran, neposlušan te svojim ponašanjem kvari klub, stoga bi ga trener najradije zamijenio no nema s kim. Ipak, trener pronalazi zamjenu u klubu Jedinstvo, Zdravko Petričić, inače brodogradilišni ronilac, izvrstan je strijelac no Fabris shvati trenerove namjere. Nena, odlična plivačica, u brodogradilištu izučava za tehničara no fiskulturni je aktiv odlučio da više ne sudjeluje u plivačkim natjecanjima jer je popustila u učenju i praksi zbog plivanja. Fabris se zaljubi u Nenu, međutim, i Zdravko je zaljubljen u nju, no Fabris je nastoji zavesti pričama o svijetu i drugačijem načinu života.

SUBOTA, RTL TV, 22.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djevojka sa zimovanja

Prije smrti majke, koja je nastradala u prometnoj nesreći, Kim Mathews (Felicity Jones) je bila prvakinja u skateboardingu, no morala je ostaviti bavljenje sportom kako bi se posvetila uzdržavanju oca (Bill Bailey). Kim se zaposli u fast food restoranu, no novca nije dovoljno pa traži novi posao. Njezina prijateljica predloži joj da se zaposli kao domaćica u skijaškom odmaralištu u Alpama. Iako isprva dobije odbijenicu, trenutna chalet djevojka slomi nogu pa Kim dobije posao sluškinje bogatoj klijenteli. Kada ugleda Johnnyja (Ed Westick), Richardovog (Bill Nighy) i Carolininog (Brooke Shields) bogatog sina, on joj se odmah svidi, no Johnny je u vezi s Chloe (Sophia Bush).

SUBOTA, HRT2, 23.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Anđeo iz pakla

U središtu humoristične serije osebujna je i raskalašena Amy (Jane Lynch), koja nenadano uđe u život organizirane i naoko savršene Allison (Maggie Lawson), tvrdeći da je njezin anđeo čuvar. Ambiciozna liječnica Allison uvjerena je da je Amy samo trknuta luđakinja, sve dok se jedno njezino upozorenje ne obistini. Amy ne želi da se njezin pravi identitet otkrije pa Allison o toj ekscentričnoj ženi ne smije razgovarati ni s ocem i poslovnim partnerom Marvom (Kevin Pollak), dermatologom s kojim dijeli ordinaciju, ni s bratom Bradom (Kyle Bornheimer), trgovcem nekretninama koji živi u njezinoj garaži.

SUBOTA, HRT1, 00.05, CRNA KOMEDIJA, Osam glava u torbi

Film o tome kako je angažiran mafijaški kurir Tommy Spinelli (J. Pesci) da dostavi glave osam svjedoka umorstva gangsterskom šefu. Ali u aerodromskoj vrevi dogodi se zamjena prtljage, pa su glave završile kod studenta medicine. A student se uputio na odmor u Meksiko gdje ga čekaju djevojka i njezini roditelji. Kad je Spinelli stigao na mjesto isporuke, shvati da ima tuđu torbu.

SUBOTA, NOVA TV, 00.10, AKCIJSKI FILM, Marker

Matt (Steven Seagal) je bivši policajac u dugovima sklon alkoholizmu koji je donio neke loše odluke u životu koji mu se ruši. Njegova ljubav prema jedinoj kćerki pomaže mu boriti se protiv jednog od njegovih najvećih neprijatelja, alkoholizma. Jedina šansa da se vrati u prijašnje stanje je misteriozni neznanac s kojim se susreće, a koji mu nudi otplatu svih dugova pod jednim uvjetom: ubiti najopasnijeg gradskog mafijaša.

NEDJELJA, NOVA TV, 11.05, KOMEDIJA, Analiziraj ovo

Zloglasni mafijaš Paul Vitti kojeg tumači Robert De Niro nalazi se u zatvoru Sing Sing. Pri kraju robije mu je ugrožen život te počinje glumiti ludilo pjevajući pjesme iz mjuzikla ´Priče sa zapadne strane´, a FBI nije siguran radi li se o glumi kako bi ranije izašao iz zatvora ili pak doživljava živčani slom. U pomoć je pozvan Vittijev prijašnji psihijatar Ben Sobel (Billy Crystal). FBI se odlučuje pustiti okorjelog mafijaša, ali samo pod Benovim nadzorom

NEDJELJA, HRT3, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Neplanirana ljubav na sjeveru

Lauren Brunell (C. C. Bure) oduvijek je znala što želi: postati izvrsna liječnica i udati se za čovjeka kojega voli. Zato sve radi po planu. Toliko je sigurna u svoje odluke da se za stažiranje prijavila samo na jedan natječaj – uvjerena da će dobiti mjesto. Jednako tako sigurna je da će je baš za ovaj Božić njezin zaručnik zaprositi. Međutim, dan je loše počeo i loše završio: umjesto očekivane prosidbe, zaručnik joj objavljuje da želi prekinuti, a iz bolnice od koje je očekivala potvrdan odgovor stigne pismo u kojemu je, na žalost, odbijaju. Jedino što joj se nudi je mjesto liječnice na Aljasci, u mjestu za koje nikad nije ni čula. Na aerodromu je dočekuje Andy (D. O’Donnell), za kojega će se ispostaviti da je “majstor za sve” u Garlandu: prevozi putnike malim avionom i popravlja sve što se pokvari.

Lauren na svakom koraku čeka iznenađenje: čekaonica je puna pacijenata željnih liječnika, jer je zadnji otišao prije godinu dana; u gradu postoji samo jedna trgovina odjećom; za nemasno mlijeko jedva su čuli… Tu čuđenju nije kraj: Andyjev otac (B. Doyle-Murray), koji neodoljivo podsjeća na Djeda Mraza, zove se Frank Holliday (Blagdan), oko njegove kuće motaju se patuljci, a u dvorištu drži soba koji je uganuo nogu i kojega Lauren, uza sve druge pacijente, mora izliječiti.

NEDJELJA, RTL TV, 17.15, HUMANITARNA EMISIJA, Budi mi prijatelj – RTL pomaže djeci

U više od 200 projekata koje je udruga realizirala uz pomoć partnera, donatora i kumova teško je izdvojiti samo neke od njih jer baš svaki je uspio u svojoj misiji razveseljavanja teškog djetinjstva, a kroz emisiju „Budi mi prijatelj“ neki od štićenika i zaposlenika udruga, zavoda i inih ustanova će otkriti koliko im se život promijenio otkad su im donirana sredstva za bolji, lakši i uspješniji rad.

Kumovi nekih ovogodišnjih projekata, koji će biti realizirani, su Ivan Rakitić, Jacques Houdek, Doris Pinčić Rogoznica te Belma i Mirza Džomba.

NEDJELJA, HRT3, 17.25, KOMEDIJA, Blažen među ženama

Herbert (J. Lewis) je ostao bez cure koja je našla nekog novog i zakleo se da se više neće upuštati u veze. Sav slomljen počeo je tražiti posao i našao ga u elegantnom pansionu samo za žene, koji vodi Helen Wellenmellen (H. Traubel).

NEDJELJA, HRT2, 19.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Maher za putovanja: 48 sati u Barceloni

Nakon što je svladao svijet tehnologije u seriji Maher za tehnologiju, redatelj, pisac, glumac i dobitnik nagrade BAFTA Richard Ayoade zaslužuje predah.

Richardova pratilja Kathy Burke nije više od deset godina bila na odmoru u inozemstvu, stoga se u njoj nakupilo mnogo energije za aktivan odmor. Ona možda nema na umu jednako opušten kulturni odmor kao Richard.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00. KOMEDIJA, Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku

Kevin (Macaulay Culkin) je siguran da se riješio napornog para zločinaca, ali Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern) doputovali su u New York s genijalnim planom pljačke velikog dućana igračaka. Ne znajući da su njegovi stari protivnici u gradu, Kevin uživa “peglajući” očevu karticu dok se roditelji bezbrižno odmaraju na Floridi. Susret ljutih rivala neminovan je.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Život osamnaestogodišnje Alexandrine pretvara se u život kraljice. Više nije skrivena u Kensingtonskoj palači pod represivnim mjerama majčina savjetnika Conroya. Daje si ime Viktorija i uživa u novostečenoj slobodi s karizmatičnim premijerom Melbourneom. Ali zbog svog neiskustva Viktorija je podložna pogreškama i, naposljetku, skandalu.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Dvije mazge za sestru Saru

Hogan (C. Eastwood) se dvije godine borio u američkom građanskom ratu, a sad mu je samo do novca. U meksičkoj pustoši naiđe na tri muškarca koji pokušavaju silovati polugolu ženu. On ih ubije, uzme njihovo oružje i novac, a onda se upozna sa ženom koju je spasio. Ona je časna sestra Sara (S. MacLaine). Hogan i Sara kreću zajedno kroz pustoš i on joj predloži da je dalje otprate francuski vojnici koji su se upravo pojavili na horizontu. Ona to uplašeno odbije, jer će je oni uhititi budući da skuplja novac za pomoć meksičkim revolucionarima. Hogan želi napasti francusku tvrđavu u Chichuahui za račun meksičkih pobunjenika. Kako je Sara živjela nekoliko godina u samostanu u tom mjestu, može dati dragocjene informacije.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Republika: Sustav

Peta epizoda pokazat će jednostavnost i učinkovitost unutarnjega ustrojstva dubrovačke države. Stari su Dubrovčani već prije više od pola tisućljeća znali – i to dosljedno provodili – da je opći interes iznad osobnoga i da se sloboda ne prodaje ni za sva blaga na svijetu te shvatili sve opasnosti kulta ličnosti. U ovoj ćemo epizodi upoznati jedinstvene mehanizme koji su se stoljećima stvarali i usavršavali kako bi se očuvali sloboda i napredak.

NEDJELJA, HRT2, 21.20, AKCIJSKA KOMEDIJA, Čovjek iz San Fernanda

Philo Beddoe (C. Eastwood) bavi se popravcima automobila, no zapravo novac zarađuje uličnim borbama koje mu ugovara prijatelj Orville (G. Lewis). Philo je nepobjediv borac kojem se svidi country pjevačica i gitaristica Lynn Halsey-Taylor (S. Locke). Ona mu uzvraća naklonost i provede s njim noć, no onda otputuje. Philo svojim kamionetom u društvu Orvillea i orangutana Clydea krene dolinom San Fernanda u potragu za njom. Na putu upoznaju djevojku Echo (B. D’Angelo) s kojom se Orville zbliži, a za njima juri motociklistička banda Crne udovice.

NEDJELJA, HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Prijelomna otkrića: Borba s pandemijama

Kao što se tehnologija ubrzano razvija u vrijeme rata, pojava ebole 2014. prisilila je medicinsku znanost da se razvija jednakom brzinom kao virus koji nastoji svladati. Ta strahota izaziva revoluciju koja bi mogla rezultirati svijetom oslobođenim od patogena. A mi svjedočimo povijesnim promjenama. Znanstvenici i medicinski stručnjaci koji se bave prevencijom i kontrolom bolesti pronalaze nove načine borbe protiv pandemijskih virusa, od antibiotika i cjepiva do računalnih programa koji predviđaju kako se virusi šire. Ti alati koji mogu spasiti život, testirani u aktualnoj krizi, služit će u borbi protiv velike lepeze ubojitih virusa u bliskoj budućnosti.

NEDJELJA, RTL TV, 22.35, HUMORNA DRAMA, Tisuću riječi

Jack McCall (Eddie Murphy) je brbljavi književni agent koji se koristi svojim komunikacijskim vještinama kako bi sklopio dogovor sa što više autora i pridobio njihove knjige za svoju izdavačku kuću. U svom poslu često zaobilazi istinu kako bi bio što uspješniji. Prilikom jednog dogovora s new-age autorom, guruom dr. Sinjem (Cliff Curtis), guru uviđa kako se Jack u svom poslu koristi obmanom te odluči prihvatiti njegovu ponudu i promijeniti njegov život. Nakon susreta s guruom, u Jackovom dvorištu se te večeri magično pojavljuje Bodhi drvo. Dr. Sinja dolazi u posjet Jacku te oni zajedno otrkiju kako sa svakom riječi koju Jack izgovori, jedan list s Bodhi drva otpadne. Uskoro shvaćaju da je drvo zapravo metafora za Jackov život te kada otpadne zadnji list s grane, Jackovom životu je došao kraj. Jack na razne načine pokušava uništiti drvo, ali bezuspješno te je prisiljen pomno birati riječi kako bi ostao živ. Unatoč dobroj namjeri, to nije nimalo lako jer se sve u Jackovom životu počinje raspadati. Ostaje bez posla, njegov brak ulazi u krizu, a jedini koji ga razumije je njegov pomoćnik Aaron (Clark Duke). Jack se nalazi na velikom raskrižju života.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, PUSTOLOVNI FILM, Nije zlato sve što sja

Ben Finnegan ‘Finn’ (Matthew McConaughey) je lovac na blago, a trenutno je u potrazi za potonulim brodom iz 18. stoljeća koji je prevozio dragocjen teret, odnosno škrinje s nakitom i zlatnicima. Zbog svog pustolovnog života Finn je žrtvovao i brak s lijepom Tess (Kate Hudson) koja je počela iznova graditi svoj život. Sada Tess radi za milijardera Nigela Honeycutta (Donald Sutherland), ne sluteći kako će se njen bivši suprug vratiti u njen život. Kada Finn pronađe novi trag koji ga može dovesti do lokacije skrivenog blaga, treba pronaći i čovjeka koji će financirati tu potragu. Finn uspijeva uvjeriti Nigela i njegovu privlačnu kćer Gemmu (Alexis Dziena) da mu se pridruže u potrazi, a Tess tako mora biti u njegovoj blizini. Stvari postaju sve napetije, jer se u potragu za blagom uključuju i Moe Fitch (Ray Winstone), Finnov nekadašnji instruktor i mentor, te okrutni lokalni gangster, Bigg Bunny (Kevin Hart).

NEDJELJA, HRT1, 23.25, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Excalibur

Čarobnjak Merlin (N. Williamson) pomaže Utheru Pendragonu (G. Byrne) da pomoću mača Ekskalibura ujedini Englesku i postane kralj. No Uther žudi za ženom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije smrti Uther zabije Ekskalibur u kamen, a može ga izvući samo zakoniti nasljednik prijestolja. Nekoliko godina kasnije Utherov sin Arthur (N. Terry) izvuče mač nesvjestan njegove moći i značaja. Uz Merlinovu pomoć Arthur je okrunjen za kralja Engleske i osniva Okrugli stol koji će okupiti sve časne engleske vitezove.

NEDJELJA, RTL TV, 00.15, KOMEDIJA, Stari frajeri

Charlie (John Travolta) i Dan (Robin Williams) prijatelji su i uspješni poslovni partneri već trideset godina. Njihova firma je na pragu dogovora velikog posla s jednom japanskom kompanijom, a svega dva tjedna prije finalnog potpisivanja ugovora Danu stiže iznenađenje. Vicki (Kelly Preston), koju je oženio (i razveo se) jedne pijane večeri, stiže s njihovim blizancima od sedam godina. Naime, u znak jednog političkog protesta ona je odlučila otići u zatvor na dva tjedna te moli Dana da se brine o njihovoj djeci.