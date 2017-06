TV PREPORUKA ZA VIKEND: Pogledajte filmove Croods, Ubijte glasnika, Jerry Maguire, Iron Man 3 i Planet majmuna: Postanak

SUBOTA, HRT2, 12.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, My Fake Fiance

Jennifer (M. J. Hart) i Vince (J. Lawrence) upoznaju se na vjenčanju zajedničkih prijatelja. Ti prijatelji posjeli su ih za isti stol smatrajući da su njih dvoje dobar par, no od početka večeri između njih dvoje izbija samo antipatija. Jennifer, djevojka zrelije dobi, procijenila je Vincea kao ženskara, bez novca i bez ambicije, a on nju kao čangrizavu i odbojnu ženu koja nema životne radosti. Istina je da su oboje bili blizu istine: Jennifer ne voli vjenčanja jer smatra da je bajka “živjeli su sretno do kraja života” jedna od najglupljih bajki kojima se ljudi uvijek uporno iznova zanose i nema se namjeru ni za koga vezati. Umjesto veze, osigurala je sebi udoban život i upravo kupila lijepi, veliki stan.

Vince je ne samo bez novca nego i u dugovima, a za vratom mu je mafijaš Majmun (S. Schirripa), koji nije bezopasan. Seleći se u novi stan, Jennifer je ostala bez svih stvari iz bivšeg stana, jer je njezin prijatelj koji joj je pomagao u selidbi u kamionu sa stvarima ostavio ključ, pa je netko sve zajedno ukrao. Tako se ona našla u velikom i lijepom, ali posve praznom stanu. U trgovini popisuje i bira sve što bi joj trebalo, i to najosnovnije, a kad vidi ukupan iznos – više od 23.000 dolara – shvati da si to ne može priuštiti. Dolazi na ideju kako bi mogla iskoristiti Vincea i njegovu opasnu financijsku situaciju da oboje imaju koristi: predlaže mu lažno vjenčanje i brak koji će trajati samo onoliko koliko je potrebno da mladenci ne moraju vratiti darove.

SUBOTA, HRT1, 13.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Svadbeno ludilo

Baš kad su Jack (J. Larroquette) i Audrey Landry (K. Valentine) naumili uživati u spokojnoj sredovječnosti i planirali svoju ušteđevinu potrošiti na put oko svijeta: najstarija kći Nora (M. Black), poznata manekenka, imala je prometnu nezgodu, slomila je nogu i došla je kući na oporavak i odmor; Teri (J. Ray) Newman je uhvatila zaručnika s drugom i dobila otkaz na poslu; Dahlia (K. Overton) je na školskim praznicima. Norin povratak razveselio je njezine roditelj i sestre, a posebno Sama (S. Tillinger), koji je u nju zaljubljen još od srednje škole. Dok Sam pati za njom, društvo mu je Norina najmlađa sestra Dahlia, koja je potajno zaljubljena u Sama. Teri dobiva zanimljivu poslovnu ponudu od svog bivšeg kolege Lylea (J. Waterston), koji je također dobio otkaz. Pripremajući poslovni pothvat, Teri i Lyle počinju jedno drugo gledati pogledom koji nije uvijek služben. Iz Rima iznenada stiže modni fotograf Guillermo (J. Baldoni) i na vrlo strastven i romantičan način zaprosi Noru.

SUBOTA, HRT1, 15.40, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Godine 1783. Ross Poldark (Aidan Turner) vraća se svojim rudnicima u Cornwallu nakon što je tri godine proveo u vojsci, u koju je stupio kako bi izbjegao optužbe za krijumčarenje. Zbog toga je morao ostaviti svoju ljubljenu Elizabeth (Heida Reed). Po povratku saznaje da mu je otac umro, da mu je naslijeđe u rasulu, a Elizabeth se zaručila za njegova bratića Francisa (Kyle Soller). Ross spasi od napasnika djevojku s ulice Demelzu (Eleanor Tomlinson) i isprva je angažira kao sluškinju. Zahvaljujući njezinoj pomoći i vlastitoj čeličnoj odlučnosti, Ross pokuša vratiti nadzor nad rudnicima koje priželjkuje njegov suparnik, gramzivi i arogantni George Warleggan (Jack Farthing).

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Croods

Croods je prapovijesna obitelj koja živi u špilji. Glava je brižni i zaštitnički Grug (Frano Mašković), a ostatak čine supruga i majka Uggi (Nataša Dorčić), baka Gran, sinovi Thunk (Filip Križan) i Sandy te nestašna kćer Epp (Jelena Vukmirica Mašković). Epp upozna dječaka Guyja i njegovog ljubimca Belta, koji je upozori da stiže katastrofa te joj ponudi da krene s njim. I kao što je dječak rekao, nevrijeme i potres zadesi dom obitelji te oni moraju krenuti na putovanje prema tropskoj šumi, u kojoj upoznaju svijet novih stvorenja, poput kropoksa (spoj pasa i krokodila), piragaja (spoj piranje i papagaja), majmune boksače i mnoge druge zanimljive životinje.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Premladi za smrt: John Belushi

U mladosti zvali su ga “Maher Belushi”. John je bio zvijezda školske nogometne momčadi, izvrstan bubnjar u bendu i fantastičan glumac. Taj mladić u naglom usponu na mnoge je ostavio dojam; bio je eksplozivna temperamenta i strahovit osobenjak neodoljive privlačnosti. Put prema slavi započeo je u jednoj čikaškoj kazališnoj trupi, a zvijezda je postao s 20-ak godina u New Yorku u emisiji “Saturday Night Live”. Albumi njegove “Braće Blues” prodavani su u milijunima primjeraka. Sa samo sedam snimljenih filmova John Belushi zauvijek se upisao u legendu.

SUBOTA, HRT1, 20.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vjerni zaručnici

Tom (J. Segel) i Violet (E. Blunt) bili su godinu dana u vezi kad ju je on zaprosio, a ona je pristala. I onda je počelo s odgodama odlaska pred oltar, Violetin postdoktorat i selidba u Michigan, bolest u obitelji.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI FILM, Brži od pravde

Boravak u zatvoru može utjecati na čovjeka na dva različita načina – ili će ga slomiti, ili će ga ojačati. Za Drivera (Dwayne Johnson), koji je odslužio 10 godina, vrijedi ovo drugo. Njegova snaga nije proizašla samo iz vremena provedenog u zatvoru, nego i iz želje da osveti svojega brata koji je ubijen u pljački banke koja je i dovela do Driverova uhićenja. Na dan njegova izlaska na slobodu, s listom imena i adresa u ruci, odlučan je da odmah krene u svoju osvetničku misiju.

SUBOTA, HRT2, 21.45, KOMEDIJA, Veliko nasljedstvo

Ben Baker (Z. Galifianakis) vrijeme provodi spavajući na kauču kod svojih prijatelja. Sazna da mu je umro otac pa ga njegov prijatelj Steve (O. Wilson) odveze kući gdje ga čekaju sestra Terri (A. Poehler) i maćeha Angela (L. Ramsey) koja je njihove dobi. Čita se oporuka koja će Benu potpuno promijeniti život.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Šangajski vitezovi

Godina je 1887. Chon Lin (Fann Wong) govori ocu (Kim Chan), čuvaru carskog pečata u Zabranjenom Gradu, da se njegov sin Chon Wang (Jackie Chan) dobro snalazi u ulozi šerifa u Carson Cityju u Nevadi. No otac ne želi više nikada vidjeti niti čuti svog sina. U tom trenutku lord Nelson Rathbone (Aidan Gillen) i njegova banda ulaze u grad te napadnu čuvara pečata, ubiju ga i ukradu pečat. Svojim zadnjim dahom otac daje Lin kutiju da je preda svom bratu. U međuvremenu, Chon Wang se još jednom dokazao kao dobar čuvar reda u Carson Cityju te je zarobio grupu bandita. Uskoro do Wanga stiže kutija i Linino pismo u kojem stoji da je njihov otac mrtav te da je njegov ubojica u Londonu. Chong Wang putuje u New York kako bi pronašao svog starog partnera Roya O’Bannona (Owen Wilson).

SUBOTA, HRT3, 22.00, VESTERN, Šerif iz države Tennessea

Američki specijalac Buford Pusser(Joe Don Baker) se vraća u svoj mali ruralni gradić kako bi uživao u mirnom životu i obnovio obiteljski posao. Nekada spokojan gradić pronalazi u raljama droge, terora i nasilja, a najveći izvor zla prepoznaje u izgrađenom kasinu u kojem njegova bivša djevojka radi kao plesačica. Uz pomoć starog prijatelja, Buford postaje šerif, i dovodi u opasnost svoju obitelj i sebe samog.

SUBOTA, HRT1, 22.55, TRILER DRAMA, Ubijte glasnika

Film snimljen na temelju istinite priče novinara Garyja Webba koji je devedesetih postao CIA-ina meta jer je otkrio da stoje iza krijumčarenja kokaina u SAD. Kokain se prodavao po svim gradovima širom zemlje a prihod je išao u tajni fond iz kojeg su se financirali “kontraši” u Nikaragvi. Usprkos stalnim pritiscima da odustane od svoje priče i prestane istraživati, Webb je na kraju sve objavio. Zatim je počela prljava kampanja protiv njega…

Scenarij filma temelji se na dvjema knjigama, istoimenoj Nicka Schoua te “Dark Alliance” Garyja Webba.

SUBOTA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI FILM, Paklena granica

Bivši detektiv Jack Robideaux (Jean-Claude Van Damme) napušta matični grad New Orleans kako bi pokušao na ozbiljnijem terenu. Kao novi posao mu je dodijeljen nadzor nad jednim dijelom granice s Meksikom. Ubrzo dolazi do prvih žrtava, a Jack saznaje da će bivši marinci prokrijumčariti velike količine heroina u SAD te mu to postaje motiv za obračunavanje s čitavim kartelom.

NEDJELJA, HRT2, 13.20, OBITELJSKI PUSTOLOVNI FILM, Uzbuna na krstarenju

Maddie Dolan (H. Panettiere) je kći visokoga časnika (B. Pullman) američke mornarice kojoj u najosjetljivijim godinama odrastanja beskrajno manjka očeva blizina. Djevojka prihvaća poziv na brod gdje članovi obitelji tijekom višednevnog krstarenja upoznaju prilike u kojima žive i rade njihovi najbliži.

Prvi dan na nosaču USS Constelation pun je uzbuđenja, ali još uvijek posve drugačijega od onoga što dolazi. Teroristički napad na newyorške Blizance zatječe brod na pučini i u trenutku ga pretvara u ubojit dio ratnoga stroja najveće svjetske sile. Užasnuti posjetitelji neočekivano dobivaju mogućnost shvatiti svu odgovornost koja leži na posadi. I tinejdžerica, do jučer još odlučna u nakani da vrati oca kući, shvaća da se mora odreći blizine čovjeka kojega, osim nje, treba i napadnuta domovina.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, RATNI FILM, Topovi s Navaronea

Drugi svjetski rat, neposredno pred iskrcavanje saveznika na Siciliju. Da bi saveznici mogli izvesti svoj plan invazije na Siciliju, najprije moraju uništiti dobro utvrđeno njemačko gnijezdo teške artiljerije u Grčkoj. No, to se ne može učiniti izravnim napadom, nego iskljućivo diverzantskom akcijom. Stoga saveznički stožer odluči izabrati nekolicinu najboljih diverzanata koji će se ubaciti u neprijateljsku pozadinu, a zatim, uz pomoć grčkih ilegalaca, uništiti veliku opasnost što prijeti savezničkoj operaciji za oslobađanje Italije.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Planet majmuna: Postanak

U biotehnološkoj kompaniji Gen-Sys, znanstvenik Will Rodman (James Franco) testira virusnu drogu na čimpanzama kako bi pronašao lijek protiv Alzheimerove bolesti. Droga čimpanzi značajno povećava inteligenciju, ona pomahnita, pobjegne iz kaveza te je naposljetku ubijena. Willov šef Steven Jacobs (David Oyelowo) prekida projekt te naređuje Robertu Franklinu (Tyler Labine) da eutanazira čimpanze. Nakon što učini ono što mu je naređeno, shvati da je čimpanza kojoj je ubrizgana droga nedavno dobila mladunca, što objašnjava njeno ponašanje. Will spašava čimpanzu i odnosi je svom ocu Charlesu koji boluje od Alzheimeorove bolesti. Mala čimpanza nazvana Caesar (Andy Serkis) naslijedila je majčinu inteligencije te Will nastavlja istraživanje od kuće.

NEDJELJA, HRT2, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Mame u životinjskom svijetu

Od ženke geparda koja zločeste mališane šalje u kut do ovce koja tješi svoje uplakano janje, ova dražesna i zabavna emisija istražuje iznenađujuće ljudske načine na koje životinjske majke podižu mladunce.

Vlada opća pretpostavka da životinjske mame čine samo ono nužno kako bi podigle svoje mladunce, a onda ih šalju u svijet da se sami snalaze. U slučaju mnogih životinja to ne može biti dalje od istine. Baš poput nas, nađu se pod stresom i pokazuju ponos dok podižu novorođenčad i gledaju kako izrastaju u odrasle.

Istražujući živote životinjskih mama u zoološkim vrtovima, na farmama i u parkovima prirode diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe, serija otkriva nevjerojatne sličnosti između ljudskih i životinjskih majki. Tri epizode bave se životinjskom novorođenčadi, životinjskim mališanima i naposljetku trenutkom kad životinje napuštaju dom.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Windwalker

Stari čejenski ratnik Windwalker (T. Howard) došao je do kraja svojega života. Umro je i poslije njegova ispraćaja obitelj je krenula na jug pridružiti se svojem plemenu, ali ih je putem napalo neprijateljsko pleme. Windwalkerov sin je ozbiljno ranjen i članovi obitelji se moraju sakriti. Veliki Duh probudio je iz smrti Windwalkera i poslao ga među žive da pomogne obitelji i plemenu.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Ban Jelačić

U prvoj epizodi zavirit ćemo u sve slojeve bogatog života bana Josipa Jelačića. U Hrvatskoj slavljen, u Mađarskoj etiketiran, osim što je bio sjajan vojskovođa, Jelačić je pisao i pjesme, bio je omiljen u društvu, a nije mu bilo strano ni nošenje vlasulja (zbog problema sa ćelavosti nosio ih je do ustoličenja za bana). U emisiji sudjeluju stručnjaci iz Zagreba, Beča i Budimpešte, a ekipa je posjetila i brojne lokacije na kojima je Josip Jelačić boravio kako bismo saznali zašto je njegov život bio tragičan, te čime je zaslužio spomenik na glavnom trgu glavnoga grada Hrvatske.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Jerry Maguire

Priča o beskrupuloznom sportskom menadžeru koji ima sve, ali ga počinje gristi savjest te napiše memorandum u kojem se zalaže više za dobrobit sportaša, a manje za zaradu. Svi mu plješću, ali zbog memoranduma dobije otkaz.

Zatim se svi, pa i oni koji su mu pljeskali, odmaknu od Jerryja Maguirea (T. Cruise), a napusti ga i zaručnica. Jedino mu se u novoj firmi pridruži tajnica (R. Zellweger) koja vjeruje u njegove ideje, a od mnogih klijenata vjeran mu ostane samo ragbijaš Rod Tidwell (C. Gooding Jr.). I tako Jerry Maguire, do tada najbolji agent koji od običnih sprotaša stvara nacionalne zvijezde, nastoji pronaći smisao života, dok njegova jedina zaposlenica, samohrana majka, otkriva da joj se napokon netko sviđa

NEDJELJA, NOVA TV, 21-25, AKCIJSKI SF FILM, Iron Man 3

Genijalni Tony Stark (Robert Downey Jr.) u ovome se nastavku suprotstavlja neprijatelju čija snaga ne poznaje granice. Kad Stark otkrije da je njegov osobni život uništen u rukama neprijatelja, kreće u misiju da pronađe one koji su odgovorni. Ovo putovanje na svakom će koraku staviti Starka na kušnju, pa će se morati osloniti na vlastitu ingenioznost i instinkte kako bi zaštitio one koji su mu najbliži, a usput će i otkriti odgovor na pitanje: čini li odijelo čovjeka ili obrnuto?

NEDJELJA, HRT2, 00.10, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Sve je spremno za prvo putovanje Ragnara Lothbroka na zapad. Okupio je posadu, sve odreda ljude spremne riskirati život na putu u nepoznato. Jarla Haraldsona hvata sve veća paranoja jer shvaća da je došlo vrijeme u kojem se baš nikome ne može vjerovati.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKI FILM, Ivica i Marica: Lovci na vještice

Nakon proživljene traume u djetinjstvu i bijega iz kućice od medenjaka, odrasli Ivica (Jeremy Renner) i Marica (Gemma Arterton) svoj su život posvetili lovu na vještice. Neustrašivi brat i sestra sada se bore protiv čudovišta i tragaju za zlom vješticom koja otima djecu. Kad vještica otme petero djece iz sela, Ivica i Marica bez razmišljanja kreću u veliki lov! Imaju oružje, stav i iskustvo potrebno za pobjedu, ali ovoga će se puta morati suočiti sa silama zla koje su puno snažnije od vještice… sa svojom vlastitom prošlosti!

NEDJELJA, HRT1, 00.15, RATNI FILM, Pijesak Iwo Jime

Narednik John Stryker (J. Wayne) čovjek je i vojnik staroga kova, uvjeren u to kako su osnovni preduvjeti za stvaranje dobroga vojnika čelična disciplina i ne podlijeganje emocijama. Zbog takvih stavova, Stryker među vojnicima ima mnogo neprijatelja, a najviše ga mrzi neiskusni Peter Conway (J. Agar), školovani potomak dobro stojeće obitelji, uz to sin časnika kojeg Stryker iznimno poštuje. Kako ratne operacije postaju sve ozbiljnije, tako su i Strykerove metode sve opravdanije.