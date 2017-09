TV PREPORUKA ZA VIKEND: Ovih dana nas čekaju filmovi Put rata, Putovanje u središte Zemlje, Titanic i Otimači

SUBOTA, HRT2, 11.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Začaraj me

Matt (R. McPartlin) je vrlo zgodan mladić koji očarava djevojke – magijom. Sve padaju na njega. On je potomak poznate vještičje obitelji, ali, kako bi zadržao magične moći, mora se oženiti za tjedan dana, prije svog 36. rođendana. Predaja kaže da onaj tko ostane sam nakon te dobi gubi svoje moći. Stoga ga majka tjera da se oženi svojom prijateljicom Lizzy (B. Lane), koja je kći druge vještičje obitelji. Odbor nalaže da se to vjenčanje održi. Matt i Lizzy svjesni su svoje odgovornosti i pristaju na to dogovoreno vjenčanje. No, na zabavi u povodu Noći vještica, Matt upozna mladu psihijatricu Saru (N. Deloach). Cijelu noć provede s njom u razgovoru, povjeravajući joj da se mora oženiti, iako ne otkriva zašto. Nakon te noći oni se pozdrave s namjerom da se više ne nalaze, jer i Sara ima dečka i nije slobodna. Ali, događa se nešto čudno: Matt kao da gubi svoje magične moći, a Sara misli da gubi razum, jer se predmeti oko nje počinju micati čim ona to zaželi.





SUBOTA, HRT1, 13.10, BIOGRAFSKA DRAMA, Diana

Priča o princezi Diani (N. Watts) koja prikazuje zadnje dvije godine njezinog života. Počinje s razvodom od Charlesa, princa od Walesa, i vezom s pakistanskim kirurgom dr. Hasnatom Khanom (N. Andrews) u kojega se zaljubila. Film prati Dianina putovanja u Angolu, angažman u kampanji protiv mina, zatim Australiju, Pakistan, New York, Bosnu, Italiju i Pariz. Željela je svoj život podijeliti s Khanom, ali on je prekinuo vezu da zadrži svoju privatnost jer Dianu su fotoaparati i kamere pratili na svakom koraku. Dianino druženje s Egipćaninom Dodijem Fayedom bio je pokušaj da Khana napravi ljubomornim, a sve je završilo automobilskom nesrećom u kojoj je poginulo troje ljudi.

SUBOTA, NOVA TV, 14.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Šuška se, šuška

Tek zaručena Sarah Huttington (Jennifer Aniston) odlazi u Pasadenu sa svojim zaručnikom na obiteljsko vjenčanje. čuje glasine da su knjiga i film Diplomac temeljene na njezinoj obitelji. Jesu li njezine baka i mama bile u vezi s istim čovjekom prije vjenčana njezinih roditelja? Je li ona dijete nepoznatog čovjeka? Zato se ne uklapa u obitelj? Je li njezina majka bila sretna? Ulazi li i ona sama u brak bez ljubavi? Odgovore će potražiti kod samog sudionika tog ljubavnog trokuta, Benjamina (Kevin Costner). Uz Jeffovu potporu Sarah (Mark Ruffalo) odlazi u San Francisco po odgovore o svojoj prošlosti i budu?nosti…

U pred produkciji filma originalan dvojac iz filma ‘Diplomac’ Hoffman i Bancroft su trebali utjeloviti Beau i Sarahinu baku. No Bancroft je umrla, a Hoffman je bio zauzet snimanjem drugih projekata, stoga su uloge pripale Kevinu Costneru i Shirley MacLaine.

SUBOTA, HRT1, 15.45, DRAMSKA SERIJA, Wolf Hall

Kardinal Wolsey protjeran je s dvora i odlazi na sjever u svoju nadbiskupiju u Yorku. Za Thomasa Cromwella to je samo taktičko povlačenje – kardinal će s vremenom jamačno ponovno steći kraljevu naklonost. Wolsey moli Cromwella da se na bilo koji način zbliži s Anom Boleyn jer samo ona može nagovoriti kralja da ga vrati na njegov položaj.

Cromwell posjećuje Thomasa Morea i njegovu obitelj u njihovu domu u Chelseaju. More je ljubazan, no atmosfera je napeta. On je odlučio sasjeći herezu u korijenu i uvjeren je da Cromwell naginje protestantizmu.

Ana Boleyn poziva Cromwella ne bi li saznala je li joj on saveznik.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, DRAMA, Put rata

Godina je 1914. U Devonu tinejdžer Albert Narracott (Jeremy Irvine) gleda kako na svijet dolazi ždrijebe, koje on s divljenjem promatra kako odrasta. Na negodovanje majke (Emily Watson), na aukciji konja Albertov otac Ted (Peter Mullan) kupi to ždrijebe, iako je obitelji bio potreban konj za oranje. Albert uživa, dresira ždriijebe, koje nazva Joey, dok sve to promatra Albertov najbolji prijatelj Andrew Easton (Matt Milne). Ted trpi fizičke i mentalne posljedice od ozljede zadobivene u ratu u Južnoj Africi te ne može pričati o tome što je proživio, no ipak majka želi da se Albert upozna s očevim herojstvom te mu pokazuje njegove medalje za hrabrost, no jednako tako mu otkriva da je otac odbacio sve ratne uspomene te mu daje očevu ratnu zastavu. U međuvremenu, usprkos očekivanjima, Albert uspije istrenirati Joeya za poslove na polju, no kada nevrijeme uništi žetvu, Ted je prisiljen prodati Joeya vojsci kako bi mogao otplatiti obiteljsku rentu. Kapetan Nicholls (Tom Hiddleston) primijeti koliko dječak obožava konja te obeća da će paziti na njega. Albert se čak pokušao unovačiti, no premlad je pa prije nego što Joey pođe u rat, Albert za njega veže očevu ratnu zastavu.

SUBOTA, NOVA TV, 21.15, PUSTOLOVNI FILM, Putovanje u središte Zemlje

Snimljeno prema svevremenom avanturističkom romanu Julesa Vernea, film je nezaboravna, akcijom nabijena avantura. Visokotehnološka masivna bušilica u spašavanju tima istraživa?a zarobljenih duboko ispod Zemljine površine naići će na egzotičan svijet nastanjen fantastičnim i smrtonosnim bićima.

SUBOTA, HRT3, 22.05, TRILER, Ubojice i svjedoci

Novinar Joe Frady (W. Beatty) i njegova bivša supruga Lee (P. Prentis), također novinarka, među svjedocima su ubojstva senatora Charlesa Carrolla (B. Joyce). Državna komisija osnovana radi ispitivanja slučaja zaključila je nakon da je ubojica, koji je smrtno stradao nakon atentata, djelovao sam te da nema nikakvih dokaza o eventualnoj uroti. Tri godine kasnije uspaničena Lee posjeti Joea i tvrdi da ju netko pokušava ubiti. Joe to ne shvaća ozbiljno, tim prije što zna njezine psihoze i dobro su mu poznati njezini pokušaji samoubojstva. Lee ga uvjerava da je već umrlo četvero svjedoka ubojstva senatora Carrolla. Joe ju uspije smiriti, no Lee je uskoro pronađena mrtva.

SUBOTA, RTL TV, 23.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Velika krađa nebodera

Josh Kovaks (Ben Stiller) je građevinski menadžer Towera, luksuznog kompleksa apartmana u Central Park Westu, u New Yorku. Jedan od njegovih zaposlenika je domar Charlie (Casey Affelck) – koji očekuje dijete s Joshovom sestrom, zatim su tu Enrique (Michael Peña) – novi operater dizala, Lester – vratar korak do mirovine, Odessa, sluškinja koja je stigla s Jamajke te recepcionarka Iovenko, koja studira da postane odvjetnica. Jednog dana Josh svjedoči otmici Arthura Shawa (Alan Alda), bogatog poslovnog čovjeka, finacijaša i stanara zgrade. No, on je zapravo u bijegu zbog pronevjere, a FBI mu je na tragu. Najgore od svega je što mu je Josh povjerio mirovinski fond svojih stanara. Kada se jedan od zaposlenika pokuša ubiti zbog izgubljenog novca, Josh zajedno s Charliejem i Enriqueom krene do Shawa, koji je uhvaćen i nalazi se u kućnom pritvoru.

SUBOTA, HRT3, 23.55, KRIMI FILM, Dubok san

Američki privatni detektiv u Engleskoj istražuje složeni slučaj ucjene pri čemu se dogodilo ubojstvo. Philip Marlowe (R. Mitchum) došao je u London na poziv postarijeg generala Sternwooda (J. Stewart), imućnog i časnog čovjeka, koji želi da detektiv otkrije tko ga ucjenjuje. S generalom žive njegove dvije razmažene i radoznale kćeri, Charlotte (S. Miles) i Camilla (C. Clark). Tijekom istrage dogodi se ubojstvo, a žrtva je pornografski fotograf…

Ovo je druga verzija filma snimljenog prema istoimenom romanu Raymonda Chandlera, prva je iz 1946. jedino što je radnja premještena iz Los Angelesa četrdesetih u London sedamdesetih godina 20. stoljeća i eksplicitniji je s motivima homoseksualnosti, pornografije i golotinje.

NEDJELJA, HRT2, 09.25, KRIMI SERIJA, Poirot

Poirot pokušava uživati u odmoru, no ne može odoljeti zanimanju za druge goste hotela u kojem je odsjeo. Ozračje će se naglo promijeniti dolaskom Kennetha Marshalla i njegove žene Arlene, koja očijuka s jednim gostom i uživa u ljubomori njegove žene. Kad Arlene nađu zadavljenu na obali, Poirot počinje ispitivati goste. Umorstvo je naizgled zločin iz strasti, no Poirot će se doskora naći usred nečeg mnogo strašnijeg.

NEDJELJA, HRT2, 13.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pepeljugina družina

Nola Devlin (P. Montgomery) odlično piše, no njezina urednica Lori (M. Harrison) u njoj vidi samo debelu, proždrljivu i nedotjeranu djevojku i ne da joj priliku da se iskaže kao kolumnistica. Ali joj dopušta da angažira svima nepoznatu Belindu Apple koja daje savjete ženama i odgovara na pitanja čitateljica. Belindina je kolumna sve popularnija, redakcija je zatrpana pismima zahvalnih žena kojima su Belindini savjeti o samopoštovanju promijenili život. No, samopoštovanje je upravo ono što nedostaje Noli i njezinim dvjema najboljim prijateljicama, Nancy (C. Horsdal) i Deb (A. Wasilewski). Sve tri su predebele i imaju loše mišljenje o sebi. I upravo zahvaljujući Belindi, Deb dolazi na ideju da i njih tri pokušaju iz svog debelog tijela izvući “onu pravu sebe”. Svečano se zakunu da će zajedno trenirati i mršavjeti, a svoj pothvat nazovu Paktom Pepeljuga. Kad Nola zabunom sjedne u automobil nepoznatog muškarca jer misli da je to prijevoz koji joj je dogovoren, prvi put u životu osjeća kako je to kad te netko gleda bez podsmijeha, no nepovjerljiva je i teško prihvaća pomisao da bi mu se doista mogla svidjeti. Ipak, pristaje na sljedeći susret koji će, zbog njegovog posla, biti tek za nekoliko tjedana. Za to vrijeme tri prijateljice marljivo vježbaju i skidaju kilograme, a Belinda Apple napisala je knjigu. Njezina je popularnost tolika da izdavač organizira svečanu promociju i cijela javnost očekuje da napokon upozna proslavljenu kolumnisticu.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Čovjek iz Hong Konga

Mladi milijunaš Arthur Lempereur (J.-P. Belmondo) smrtno se dosađuje, nesretan je i sklon samoubojstvu. Pokušava na sve načine svoj život učiniti uzbudljivim pa je krenuo na put oko svijeta sa svojom zaručnicom Alice (U. Andress) i njezinom majkom Suzy (M. Pacôme). Ni to ga nije razvedrilo, ali život mu se naglo promijenio kad su stigli u Hong Kong gdje je saznao da je bankrotirao. Zbog pozamašnog životnog osiguranja za mnoge je postao vredniji mrtav nego živ, a to mu je dalo poticaja za život…

U glavnoj ulozi nastupa J.-P. Belmondo (Do posljednjeg daha, Moderato cantabile, Borsalino, Profesionalac), velika fracuska glumačka zvijezda toga doba s milijunima obožavatelja diljem svijeta. Partnerica mu je tadašnja seks-bomba Ursula Andress, najpoznatija po ulozi prve Bondove djevojke u filmu “Dr. No”, mnogim ljubiteljima agenta 007 najdraža od svih do sada.

Inspirirano djelom Julesa Vernea.

NEDJELJA, RTL TV, 15.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tajni snovi jedne šopingholičarke

Ono što se najviše ističe kod Rebecce Bloomwood (Isla Fisher) je da je ovisna o kupnji. Radi kao novinarka magazina o uređenju vrta, a sanja da postane dio tima modnog časopisa „Alette“. Jednog dana san bi se mogao ostvariti jer je pozvana na razgovor za posao u obožavanom časopisu. No prije samog intervjua, Isla svrati u mali šoping zbog kojeg zakasni i izgubi mjesto. Srećom, žena na recepciji joj kaže da traže osobu u časopisu „Successful Savings“, a to radno mjesto bi joj moglo biti dobra prilika za „Alette“. Ubrzo, način njezinog pisanja – zanimljive usporedbe i osvrti te ironični tekstovi o konzumerizmu i ovisnosti o kupnji, od kojih i sama pati, poluče veliki uspjeh.

NEDJELJA, HRT2, 19.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Superroditelji u životinjskom svijetu

Epizoda istražuje zašto se timski rad isplati. Otkriva neke od najzanimljivijih i zadivljujućih priča o grupnom roditeljstvu u životinjskom svijetu.

Za većinu vrsta koje žive u skupinama takav način života znači da dijele poslove. Od slonova koji sudjeluju u pregovorima kad im djeca postanu taoci, preko prugastih mungosa koji se svi kote na isti dan, do lavica koje formiraju sestrinstvo da bi otjerale nepozvane mužjake i mošusnih goveda koja se okupljaju da bi svoju telad branila od gladnih vukova… Uistinu je nevjerojatno što su neki životinjski roditelji spremni učiniti za naraštaj koji dolazi!

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, DRAMA, Titanic

Duboko ispod morske površine, istraživač i lovac na blago, Brock Lovett (Bill Paxton), u potrazi je za legendarnim dijamantom, navodno skrivenim u potonulom “Titanicu”. Kada Lovett umjesto dragog kamena pronađe crtež nage žene, a ista se žena, danas starica, prepozna, počinje jedna od najromantičnijih i najtužnijih priča svih vremena.

Među mnogobrojnim putnicima najvećeg broda u povijesti, “Titanica”, našla se i sedamnaestogodišnja Rose (Kate Winslet), nesretna zbog ugovorenog vjenčanja. Njezin bogati zaručnik, bezosjećajni Cal Hockley (Billy Zane), budno bdije nad svojom dragom, no njezino će srce, umorno od rigidnog odgoja, pronaći novu nadu za ljubav u jednom putniku trećeg razreda. Na trenutak izvan nadzora zapovjedne majke, Rose upoznaje slobodoumnog mladića, Jacka Dawsona (Leonardo DiCaprio), i njegov je dječački zarazni šarm odmah osvoji, ali i upozna sa svijetom bez stega. I dok se brod bliži svojoj sudbini, zapisanoj u zvijezdama, Jack i Rose okusit će zaborav koji donosi ljubav, kojoj nitko, pa čak niti najveća tragedija, ne može stati na put.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, VESTERN, Veliki Jake

Godine 1909. skupina beskrupuloznih odmetnika, predvođenih Johnom Fainom, napada posjed bogatog teksaškog rančera Jacoba McCandlesa zvanog Veliki Jake (J. Wayne). Tom prilikom ubiju desetak ljudi i otmu malog Jakea McCandlesa (E. Wayne), unuka velikog Jakea, te zatraže otkupninu od milijun dolara. Jakeova supruga Martha (M. O’Hara) vijest šalje Jakeu, koji na ranč nije svratio deset godina. Zajedno sa svojim psom, dvojicom sinova – Jamesom (P. Wayne) i Michaelom (C. Mitchum), te starim prijateljem, Indijancem Samom (B. Cabot), Jake kreće na sastanak s banditima noseći otkupninu.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, U potrazi za Markom Polom

Saznajemo kakvo je to rogato groblje i je li moguće proći kroz vrata pakla u Turkmenistanu.

Tko je ubio milijun ljudi u Mervu? Upoznajemo tehniku gradnje i proizvodnje keramike u Buhari, kako se rade poznati sagovi i koga su bacali s minareta.

U Samarkandu pratimo proizvodnju papira, upoznajemo Otrar koji je uništio Džingis-kan.

U Kirgistanu posjećujemo muzej na otvorenome, pijemo kumis, tražimo ovcu Marka Pola.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Otac ne želi pustiti Ladu na maturalac, pa u pomoć priskače Ksenija smislivši maštoviti plan u kojem bi ključnu ulogu trebao odigrati Žacov i Ladin razrednik. Kipo je svojim tekstom u Danasu uzmemirio duhove, a nemir je u neke odnose unio i uspješan nastup Uninog sastava u SC-u.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.15, TRILER, Otimači

U ovom napetom trileru, losanđeleski detektiv Jack Welles (Matt Dillon) nastoji uhvatiti skupinu zloglasnih kradljivaca prije nego što izvedu pljačku vrijednu 20 milijuna dolara. Njihove pljačke isplanirane su do savršenstva i za sobom nikad ne ostavljaju tragove, no kad ih obuzme pohlepa za novcem i pristanu na još jednu, posljednju pljačku, iskusni detektiv se zaklinje da će ih zauvijek strpati u zatvor.

NEDJELJA, HRT2, 22.50, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Pobjedničke snage vojske Wessexa i Vikinga vraćaju se iz Mercije, no u vikinškom taboru sve je veći raskol – Floki je ljutit zbog savezništva s Ecbertom i negoduje zbog sve većeg Athelstanova utjecaja na Ragnara. Princeza Kwenthrith povlači kalkulantske političke poteze nakon odlučujuće bitke za Merciju. Stari znanci dolaze u Hedeby na Kalfov poziv.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI FILM, Totalni opoziv

Dobro došli u Rekall, tvrtku koja snove pretvara u stvarnost. Za radnika u tvornici Douglasa Quaida (Colin Farrell), usprkos prekrasnoj supruzi (Kate Beckinsale) koju voli, putovanje koje se odvija samo u umu ali ostaje u pam?enju kao stvarno iskustvo zvuči kao savršeni odmor od frustrirajučeg života koji vodi. No kad procedura pođe po krivu, Quaid postaje lovina. Odjednom mora bježati od policije koju kontrolira vođa slobodnog svijeta, kancelar Cohaagen (Bryan Cranston), te se udružuje s pobunjenicom (Jessica Biel) kako bi došao do vođe pokreta otpora prije nego što bude prekasno.