TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim lokalnih izbora na televiziji pogledajte Nemoguću misiju 5, Vatromet taštine i Johna Cartera

SUBOTA, NOVA TV, 10.40, KOMEDIJA, Kandidat

U ovoj političkoj satiri, liberalni guverner James Pryce (Tom Selleck) ugledni je političar i član Demokratske stranke koji se kandidira za predsjednika SAD-a. Problem nastane kad James bude morao odabrati svojeg potpredsjedničkog kandidata, što će dovesti do niza zakulisnih igara čiji akteri su vođeni vlastitim političkim interesima.

SUBOTA, RTL TV, 12.55, ANIMIRANI FILM, Američka priča 2: Na Divljem zapadu

Nekoliko godina nakon ulaska u novi dom u New Yorku, siromašna obitelji Mousekewitz sada zna da uvjeti života u novom gradu i nisu idealni kao što su se oni nadali jer su borbe s mačkama, koje im žele nauditi, česte. Dok Fievel razmišlja o psu Wylieu Burpu, šerifu na Divljem zapadu, njegova starija sestra Tanya sanja o karijeri pjevačice. Pa tako Mousekewitzi novi dom odluče potražiti na Divljem zapadu, gdje mačke i miševi navodno žive u miru. No iza čitave migracije stoji podli mačak Cat R. Waul, koji na umu ima zao plan.



SUBOTA, HRT3, 14.30, VESTERN, Srebrno sedlo

Kad je bio dječak, Roy je bio svjedok ubojstva svojega oca. Ubojičin smijeh natjerao je Roya da uzme očev pištolj i puca u njega. Zatim je uzjahao ubojičinog konja, na kojem je bilo sedlo sa srebrnim ukrasima, i otišao iz grada. Odrastao je i postao Roy Blood (G. Gemma), vrlo uspješan lovac na ucijenjene glave, pred kojim su mnogi strepili…

“Srebrno sedlo” nastao je u doba zalaska špageti-vesterna i bio je jedan od posljednjih snimljen u europskoj produkciji. Posljednji je bio glumcu G. Gemmi (1938.-2013.) kojega su špageti-vesterni proslavili. Gemma je glumačku karijeru nastavio u drugim filmskim žanrovima, a zadnjih je godina najviše radio za talijansku televiziju.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Afera Thomasa Crowna

Thomas Crown (P. Brosnan) dokoni je multimilijunaš koji može imati sve što poželi, uključujući i žene. Stoga se bavi neobičnim hobijem – krađom umjetnina. To radi “za svoju dušu”, pedantno planira i izvodi s lakoćom. Kad ukrade Monetovu sliku iz njujorškog muzeja Metropolitan, nanjuše ga detektiv Michael McCann (D. Leary) i Catherine Banning (R. Russo), predstavnica osiguravateljske kompanije koja krađom ove slike gubi mnogo novca. Catherine je inteligentna i odlučna u namjeri uhvatiti krivca, te, pristupivši Crownu, od njega uopće ne krije svoje namjere da pošto-poto vrati sliku vlasniku. Međutim, Thomasu ne treba mnogo da zavede Catherine, ali i ona očara njega. Uskoro njihove privatne sklonosti i profesionalni zadatak postanu nepomirljive suprotnosti.

SUBOTA, RTL TV, 20.30, ANIMIRANI FILM, Kako je Gru ukrao mjesec

Gru (Rene Bitorajec) je superzlikovac, jako ponosan na svoj zadnji zločin. Uspio je ukrasti Keopsovu piramidu, a takav podvig, prema riječima njegovog kolege doktora Nefaria, tako je monumentalan da će sve druge lopove posramiti. No Gru ne želi stati te odluči otići korak dalje. Iduća meta je, ni manje, ni više nego Mjesec, koji želi smanjiti i prisvojiti. Njegova opčinjenost Mjesecom postoji još od malena kada je maštao postati astronaut, ali njegova majka mu nikada nije pružila podršku. Plan krađe je skup pa Gru odlučiti posuditi novac od Zle banke, u kojoj radi gospodin Perkins, impresioniran Gruovim planom, no novac će posuditi samo ako Gru nabavi zraku za smanjivanje. Gru i njegovi mali poslušnici odlaze ukrasti zraku iz jedne baze u Aziji, no tamo sreću Vectora, koji se nada jednog dana postati najveći superzlikovac. On preduhitri Grua i sakrije zraku u svoju tvrđavu. No Gru nađe rješenje – tri sirote djevojčice Mara, Edita i Anja, koje prodaju kekse, mogu u tvrđavu ući kada god požele.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija 5

Nakon što je agencija IMF raspuštena, Ethan (Tom Cruise) i njegov tim obračunavaju se s mrežom vještih specijalnih agenata poznatom kao The Syndicate. Ovi operativci odlučni su u stvaranju novog svjetskog poretka kroz niz terorističkih napada. Ethan okuplja svoj tim i udružuje snage s bivšom britanskom agenticom Ilsom Faust (Rebecca Ferguson) u najopasnijoj misiji dosad.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNI FILM, Grčka sa Simonom Reevom

Simon Reeve putuje u Grčku, jednu od najljepših, najproblematičnijih i najekstremnijih zemalja u Europi. Od otoka u Egejskom moru do krševitog i brdovitog sjevera, Simon grebe ispod bajkovite površine kako bi doznao više o Grčkoj i Grcima te o razlozima zbog kojih se zemlja suočila s naizgled beskonačnom gospodarskom krizom. Usput susreće nevjerojatan niz likova, od buntovnih monaha i naoružanih svećenika do očajnih migranata i ozlijeđenog mladunca medvjeda.

Prva dionica putovanja Simona Reevea po Grčkoj vodi ga od egejskih otoka za ljetovanje do glavnoga grada Atene.

Uz obalu sićušnog otoka Pserimosa Simon zaranja s roniocima koji i dalje vade morsko stvorenje zaslužno za bogatstvo tih otoka: morsku spužvu.

SUBOTA, RTL TV, 22.15, KOMEDIJA, Johnny English

Kad se dozna da je omiljene britanske dragulje netko ukrao, služba poziva svog najboljeg čovjeka, kremu nad kremama, agenta broj jedan, ali gotovo isto tako brzo kako se pojavio, agent završava tri metra ispod zemlje. Nažalost, i svaki sljedeći agent doživi isto. Ostao je još samo jedan čovjek, Johnny English (Rowan Atkinson), za kojeg se svi nadaju da će zaštititi svoju državu, doznati tko stoji iza ubojstava njegovih prethodnika i demonskog plana krađe Kraljevskih dragulja, simbola nekadašnjeg Britanskog Carstva. Glavni osumnjičenici su tajanstveni francuski poduzetnik Pascal (John Malkovich) i zavodljiva Lorna (Natalie Imbruglia). Johnny nije dugo u tajnoj službi i većinom je bio uredski štakor. No kada Kraljevski dragulji nestanu iz Tower of Londona, upitna je sigurnost cijelog svijeta.

SUBOTA, HRT1, 22.40, KOMEDIJA, Nezaboravno ljeto

Film o odrastanju četrnaestogodišnjeg Duncana (L. James). On provodi sparne ljetne praznike s majkom, njezinim dečkom i njegovom kćerkom. Očekuje se da Duncan tjelesno stasa i da se druži s djevojkama. Međutim, on se teško uklapa u nove životne situacije, a tu će mu pomoći upoznavanje s Owenom (S. Rockwell), voditeljem vodenog parka.

SUBOTA, HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman dan provodi s neočekivanim gostom. Norma se trudi tajne zadržati tajnima. Caleb na farmi pomaže Dylanu da učini dobro djelo, ali to donosi posljedice.

SUBOTA, NOVA TV, 23.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policajac s Beverly Hillsa 3

Jedne noći u Detroitu tijekom pucnjave u garaži, policajac Axel Foley (Eddie Murphy) vidi kako njegova šefa inspektora Douglasa Todda (Gil Hill) ubija lijepo odjeveni muškarac. Prije smrti, inspektor Todd zamoli Axela da uhvati krivca i on mu obeća da će to učiniti. Axel počinje istraživati i auto ubojice nalazi na Beverly Hillsu u Kaliforniji. Ondje se ponovno sastaje s prijateljem Billyjem Rosewoodom (Judge Reinhold), koji mu kaže da je John Taggart otišao u mirovinu i živi u Arizoni. Billy sada ima novog partnera, Jona Flinta (Hector Elizondo). Axel provjeri zabavni park u kojemu je našao automobil, te otkrije da je vlasnik Dave Thornton (Alan Young).

NEDJELJA, RTL TV, 10.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Samo nebo zna

Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon) je liječnica koja radi toliko naporno da najčešće nema vremena ni za što i ni za koga, ali to njezinu sestru neće spriječiti da joj ugovori spoj na slijepo. Na putu kući Elizabeth doživi prometnu nesreću nakon koje pada u tromjesečnu komu. Za to vrijeme, u njezin se stan useli udovac David (Mark Ruffalo), koji od smrti svoje supruge prekomjerno pije. To mu jednom prilikom prigovori Elizabethin duh, kojega, izgleda samo David može vidjeti i čuti, što on pripiše svojem pijanstvu. No uskoro mu postaje jasno kako je duh stvaran te se njih dvoje počinju jedno u drugo zaljubljivati

NEDJELJA, HRT3, 14.00, RATNA DRAMA, Gori li Pariz?

Dramatični događaji zbivali su se tijekom njemačkog napuštanja francuskog glavnog grada, djelovanja Francuskog pokreta otpora i dolazaka saveznika. Njemački zapovjednik Pariza bio je general Dietrich von Choltitz (G. Fröbe) kojem je Hitler naredio da uništi grad. Pokret otpora za to još ne zna i među njima postoje neki prijepori. Degolisti se zalažu za to da se čekaju savezničke snage, dok bi komunisti krenuli u oslobađanje samostalno. Budući da nije bilo dogovora, 15. kolovoza 1944. komunisti su digli ustanak…

Prema istoimenom djelu Dominiquea Lapierrea i Larryja Collinsa scenarij su napisali Gore Vidal i Francis Ford Coppola, a u filmu su korišteni elementi dokudrame da bi se događaji prikazali sa što više autentičnosti. Istim razdobljem bavi se francusko-njemački film Volkera Schlöndorffa “Diplomatie” iz 2014. iako na manje spektakularan način od ovoga iz 1966. u kojem nastupaju mnogobrojne francuske i američke filmske zvijezde.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Gost emisije Nedjeljom u dva je dirigent i glazbeni pedagog maestro Vladimir Kranjčević. Prisjetit će se svoje bogate karijere, te odgovoriti na pitanje što je to tako čarobno u glazbi da joj čovjek posveti 70 godina svojeg života.

NEDJELJA, HRT1, 18.00, INFORMATIVNA EMISIJA, Lokalni izbori

Posebna emisija posvećena lokalnim izborima počinje u 18.00 na Prvom programu Hrvatske televizije i istodobno se emitira i na Četvrtome programu. Voditelji su iskusni HRT-ovi novinari Sanja Mikleušević Pavić, Damir Smrtić i Mislav Togonal, koji će pratiti izborne rezultate u stvarnome vremenu na videozidu, baviti se analizom i komentarima.

Izborne rezultate komentiraju analitičari Smiljana Leinert Novosel, Berto Šalaj, Marijana Ivanov, Ivo Banac i Pero Maldini, a HRT će imati i izlazne ankete iz četiriju najvećih hrvatskih gradova – Rijeke, Splita, Osijeka i Zagreba, koje će dati prva predviđanja rezultata izbora za čelna mjesta tih gradova te za vijećnike.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, John Carter

Nakon američkog Građanskog rata, Johna Cartera (Taylor Kitsch), koji je bio kapetan konfederacijske vojske, uhiti pukovnik unionista Powell (Bryan Cranston), kojemu pak treba pomoć u borbi protiv Apaši plemena te inzistira da mu se Carter pridruži. Carter odbija i bježi, ali ga konjica na čelu s Powellom progoni. U potjeri Powell naiđe na Apaše te zajedno s Carterom potraži skrovište u pećini, tzv. Paukovoj zlatnoj spilji, koju je jednom davno Carter pokušao locirati. Tajanstveni svećenik se odjednom ukaže te se u borbi aktivira misteriozni medaljon, koji Cartera transportira na umirujuću planetu Barsoom.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, CSI: Las Vegas

Nakon 15 sezona i više od tristo epizoda ekipi u kojoj su D. B. Russell, Sara Sidle, Greg Sanders, dr. Albert Robbins, David Phillips, David Hodges, Morgan Brody i Henry Andrews ponovno se pridružuju Gil Grissom, Catherine Willows i Jim Brass pa zajedno istražuju strašan događaj koji paralizira cijeli Las Vegas.

Russell i Sidle odlučit će o svojoj budućnosti u borbi protiv zločina, a povratak Lady Heather posljednji će put izazvati kontroverziju između Grissoma i Sare.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Vidjet ćemo Bojana Jambrošića kao Eda Sheerana, Dalibora Petka kao Helenu Paparizou, Daniela Bilića kao Ivu Robića, Mario Roth postat će James Brown, Ana Gruica Nicole Scherzinger iz grupe Pussycat Dolls, Nives Celzijus ćemo vidjeti kao Cher, Ivanu Mišerić kao Lady Gagu, a Miju Anočić Valentić čeka hologramski nastup sa Siom i Seanom Paulom!

NEDJELJA, HRT2, 21.00, SATIRIČNA KOMEDIJA, Vatromet taštine

Sherman McCoy (T. Hanks) iznimno uspješan i imućan burzovni mešetar iz New Yorka jednom prilikom s ljubavnicom Marijom Ruskin (M. Griffith), vozeći se svojim Mercedesom, zaglavi u mračnoj ulici opasne crnačke četvrti u Bronxu, gdje ih napadnu dvojica mladih Afroamerikanaca. Maria, koja je sjela za upravljač Mercedesa, u panici lagano automobilom udari jednog od mladića te potom par pobjegne. Sherman smatra da bi incident trebalo prijaviti policiji, no Maria ga uvjerava da nije došlo do udarca i da je, uostalom, ona vozila pa bi u slučaju nesreće bila kriva, stoga je bolje da sve prešute. Međutim, ambiciozni židovski političar, koji bi želio postati gradonačelnik New Yorka, vapi za slučajem u kojem bi se mogao pokazati u pozitivnom, politički korektnom svjetlu i pridobiti glasove crnačkih birača. Stoga njegova ekipa poradi na slučaju i otkrije da je nesreća izazvana Shermanovim automobilom.

NEDJELJA, HRT2, 23.05, KRIMI SERIJA, Svjedoci

Kaz Gorbier kreće u akciju i otkriva se: otima obitelj i uvlači Paula Maisonneuvea u zamku. Hoće li Sandra Winckler uspjeti osujetiti Gorbierove planove? Hoće li uspjeti riješiti brojne zagonetke koje se gomilaju u slučaju pokaznih kuća?