TV PREPORUKA ZA VIKEND: Osim boksačkog spektakla tu su još i zanimljive nogometne utakmice, ali i utrka Fomule 1

SUBOTA, SPORT KLUB2, 18.15, LA LIGA, 2. KOLO: Alaves – Barcelona

U jeku problema, Neymarovog odlaska, najave klupske tužbe protiv Brazilca, Messijevog otezanja s potpisom novog ugovora i kuloarskih priča o odlasku u Manchester City, Barcelona je startala pobjedom protiv Betisa u prvenstvu, a sad Valverdeovu ekipu čeka gostovanje kod Alavesa. Na stadionu Mendizorroza Barcelona je prošle godine domaćinu utrpala šest golova, a Messi je usamljen u napadu, više nema Neymara, dok je Luis Suarez ozlijeđen.





SUBOTA, ARENA SPORT4, 20.45, SERIE A, 2. KOLO: Roma – Inter

Roma će u derbiju 2. kola ugostiti Inter i dočekati svog bivšeg trenera Luciana Spalettija koji ih je vodio prošle sezone. “Nerazzurri” su u prvenstvo krenuli uvjerljivom pobjedom 3:0 protiv Fiorentine, dok se Roma provukla s 1:0 kod Atalante. Obje momčadi uvjerene su da ove sezone mogu pomrsiti račune dominantnom Juventusu, koji je osvojio šest naslova prvaka za redom. Subotnja pobjeda u derbiju bila bi im dobar adut u toj priči.

SUBOTA, ARENA SPORT3, 21.00, 1. HNL, 7. KOLO: Inter – Rijeka

Riječani se nakon uzbuđenja protiv Olympiakosa moraju zadovoljiti plasmanom u skupinu Europske lige, a sad ihi čeka gostovanje kod Intera. Trener Matjaž Kek zavapio je za pojačanjima. Rijeka je prodala najbolje igrače, a s ovim kadrom ne može biti uspješna u prvenstvu, gdje brani naslov i u Europi. U prošlom kolu, Riječani su izvukli pobjedu protiv Lokomotive tek u sudačkoj nadoknadi,.Kekova momčad više ne izgleda tako dominantno kao lani,kad nije upisala ni jedan poraz. Dinamo je već na +4, a Inter je momčad koja je na početku prošle sezone otkinula bod Riječanima.

NEDJELJA, RTL TV, 03.00, BOKS: Maywather Jr. vs. McGregor

Nakon mjeseci pregovaranja pred nama je zaista impresivna borba. U manje od tjedan dana, Mayweather Jr., jedan do najvećih boksača svih vremena po drugi put izlazi iz mirovine, u pedesetoj borbi u karijeri, jureći rekord legende Rockyja Marciana (49-0). Podsjetimo se da do sada Mayweather drži savršen omjer od 49 pobjeda i niti jednog poraza. No ovog puta američka boksačka legenda neće se boriti s klasičnim boksačem, već će odmjeriti snage sa zvijezdom ultimativnih borilačkih vještina UFC-a, Conorom McGregorom. Mayweather je osobno inicirao borbu, tvrdeći da ga samo borba s McGregorom može vratiti iz mirovine, među konope ringa.

Velika borba, prema boksačkim pravilima, odigrat će se u T-Mobile Areni, u Las Vegasu, a kroz jedinstveni meč uživo u nedjelju ujutro u 3 sata vode nas RTL-ov dvojac, voditelj Filip Brkić i stručnjak i boksačka legenda Željko Mavrović. Za sve one koji borbu ipak neće dočekati budni, RTL je omogućio snimku u nedjelju u udarnom terminu. Uvod u meč započet će u 20 sati studijskom emisijom te nakon toga i snimkom meča.

NEDJELJA, ARENA SPORT2, 14.00, FORMIULA 1: VN Belgije

Vozi se 12. utrka sezone u Formuli 1, a najbolji svjetski vozači ogledat će se kako govore prognoze na kišnoj stazi Spa Francorchamps. Sebastian Vettel vodeći je u ukupnom poretku, a u Belgiji će loviti petu pobjedu sezone. Ovdje ima dvije pobjede, iz 2011. i 2013. Lewis Hamilton, koji je na ovoj stazi slavio dva puta, 2010. i 2015. godine, za njemačkim vozačem zaostaje 14 bodova.

NEDJELJA, SPORT KLUB1, 17.00, PREMIER LIGA, 3. KOLO: Liverpool – Arsenal

Liverpool se uspio dokopati Lige prvaka, a sada ga čeka derbi s Arsenalom koji je u prošlom kolu neočekivano izgubio od Stokea. No, Wengerova momčad naviknula je svoje navijače na “toplo-hladna” izdanja i pitanje je u kakvom će se raspoloženju pojaviti na Anfieldu.

NEDJELJA, ARENA SPORT3, 19.00, 1. HNL, 7. KOLO: Lokomotiva – Dinamo

Dinamo će ovog vikenda odigrati najlakšu utakmicu u prvenstvu, barem ako je suditi prema dosadašnjem omjeru pobjeda, remija i poraza ovih suparnika. Na Maksimir dolazi “filijala” Lokomotiva, momčad koja je u dosadašnjih 25 utakmica Modrima u prvenstvu uspjela otkinuti tek jedan bod, što je, priznat ćete, doseg koji nije uspio ni slabijim momčadima od lokosa.

NEDJELJA, ARENA SPORT3, 21.00, 1. HNL, 7. KOLO: Hajduk – Istra

Nakon europskog ispita protiv Evertona, Hajduk se okreće domaćem prvenstvu. Na Poljud dolazi momčadi Istre koja je loše krenula u sezonu i plaća ceh nesređene situacije u klubu. Puljani su nekad znali iznenaditi Hajduk, ali protiv Hajduka nisu zabili gol u posljednjih sedam utakmica. Trenutačno se “zelenožuti” ekipa koja ni kod kuće nije uspjela pobijediti sebi ravne momčadi. Istra nakon šest kola ima samo dva boda, dok je Hajduk drugi, s tri boda manje od Dinama.

NEDJELJA, SPORT KLUB1, 22.15, LA LIGA, 2. KOLO: Real Madrid – Valencia

Real igra kao nezaustavljiv stroj, “kraljevski klub” uopće ne smeta što Cristiano Ronaldo odrađuje suspenziju od pet utakmica. Na startu Primere, Madriđani su s 3:0 slavili u gostima kod Deportiva u La Coruni. Zidaneova momčad u nedjelju navečer, u terminu kad se mnogi već spremaju na počinak, dočekuje Valenciju. “Šišmiši” su prošle godine na Mestalli uspjeli svladati Real koji na početku ove izgleda nezaustavljivo. Mateo Kovačić ne konkurira za momčad zbog lakše ozljede.