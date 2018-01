TV PREPORUKA ZA VIKEND: Opustite se uz filmove Chappie, Kako izdresirati zmaja, Smrtonosno oružje, Havana i Superman: Čovjek od čelika

SUBOTA, NOVA TV, 12.15, KOMEDIJA, Tata s plakata

Identične blizanke Emily (Ashley Olsen) i Tess Tyler (Mary-Kate Olsen) trude se pronaći svojem ocu udovcu djevojku. Nakon mnogih neuspjelih pokušaja, blizanke uz pomoć prijatelja odluče postaviti jumbo plakat s oglasom iznad Sunset Boulevarda. Na oglas se javi Debbie (Ellen Ratner) i sa sobom na upoznavanje povede prijateljicu Brooke (Jessica Tuck). Međutim, njihovu ocu se svidi Brooke, koja ima sina Ryana (Sam Saletta). Tess i Emily nikako se ne sviđa Ryan, no to će se ubrzo promijeniti.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Kako izdresirati zmaja

Štucko je tinejdžer u vikinškom selu na otoku Berku, gdje je borba sa zmajevima svakodnevna pojava. No Štucko se baš ne uklapa u vikinški svijet jer ne posjeduje žestinu vikinga niti ima ikakvu želju nastaviti borbu protiv zmajeva, poput njegovog oca poglavice. Kada se Štucko sprijatelji s mladim ozlijeđenim zmajem, stavovi njegovih prijatelja i vikinških ratnika počet će se mijenjati, pojavit će se nova šansa za suživot ljudi i zmajeva, a samim tim i sretnija budućnost za oba svijeta.

SUBOTA, HRT2, 20.05, AKCIJSKI TRILER, Opasan let

Nakon povratka iz Zaljevskog rata tijekom kojeg se istaknuo u postrojbi američkih rendžera, Cameron Poe (N. Cage) vraća se kući u Alabamu gdje ga nestrpljivo iščekuje trudna supruga Tricia (M. Potter). Čim je stigao, u mjesnom baru se sukobio s trojicom nasilnika pri čemu je u tučnjavi nehotice usmrtio jednog od njih. Završi u zatvoru i nepunih sedam godina poslije napokon se vraća supruzi i kćerki Casey (L. Allbright). Međutim, u zrakoplovu ministarstva pravosuđa kojim putuje dolazi do pobune nekoliko kriminalaca predvođenih zloglasnim Cyrusom “The Virusom” Grissomom (J. Malkovich). Uz pomoć ostalih zatvorenika, među kojima su i silovatelj Johnny “Johnny 23” Baca (D. Trejo), te afroamerički militant Nathan “Diamond Dog” Jones (V. Rhames), Grissom preuzme nadzor nad letjelicom i smišlja način kako pobjeći policiji, koju predvode savezni šerif Vince Larkin (J. Cusack) i njegov kolega Duncan Malloy (C. Meany).

SUBOTA, HRT3, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Praznik u Rimu

Dok boravi u službenom posjetu Rimu, mlada kraljevna Ann (A. Hepburn) sve teže podnosi protokol. Poslije još jedne naporne audijencije Ann ne popije tablete za spavanje već odluči iskrasti se iz palače i odjevena u skromnu odjeću krenuti u obilazak grada. Istodobno, markantni američki novinar Joe Bradley (G. Peck) u potrazi je za ekskluzivnom reportažom. Na povratku kući na zidiću primijeti usnulu djevojku i odluči joj pomoći te ju povede u svoj stan. Dok Ann spava, mediji bruje o princezinoj bolesti zbog koje je otkazana njezina konferencija, a Joe u redakciji shvati da u njegovom stanu boravi princeza. Shvati da je to prilika za reportažu koju je priželjkivao.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, A strana

Nakon što smo u dosadašnjim emisijama “A strane” otkrivali sve životne faze kroz koje nas prati glazba: ljubav, odrastanje, zajedništvo, uspone i padove, u posljednjoj emisiji vraćamo se onom intimnom trenutku u kojem pjesma nastaje. Vraćamo se tišini i nadahnuću. Isključili smo se iz struje, a naši glazbeni gosti izborom pjesama i načinom izvođenja stvorit će energiju bez pojačala, ali s puno emocije. Zatvorit ćemo krug koji spaja publiku, autore i izvođače jer samo u takvoj sinergiji glazba nas može sve pokrenuti.

U posljednjem izdanju “A strane” gosti Duška Ćurlića i Ivana Vukušića: Stjepan Hauser, Parni valjak, Urban & 4, Zdenka Kovačiček i Vedran Božić. Ne propustite uživati u energiji i strasti koju su donijeli “A strani”.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje

Pomalo nestabilni bivši mornarički specijalac dobiva posao policajca u Los Angelesu, a za partnera dobiva detektiva veterana koji pokušava smanjiti količinu stresa kojoj se izlaže u životu. Riggs i Murtaugh dobivaju dojavu o buci na zabavi u domu boksača teškaša Ronalda Dawsona u Hollywoodu. Dolazi do pucnjave i čeka ih veliki slučaj koji uključuje ilegalne trgovce oružjem s naprednom vojnom tehnologijom. Slučaj za Riggsa postaje osoban kad sazna da je jedna od njihovih meta trudnica koja ga podsjeća na njegovu preminulu ženu. U međuvremenu, Trish je zabrinuta za Murtaughovo zdravlje jer ga partnerstvo s Riggsom iscrpljuje.

SUBOTA, HRT1, 22.05, SF FILM, Chappie

U borbi protiv visoke stope zločina u Johannesburgu vlada kupuje robote koji su učinkovitiji od ljudskih policajaca. Njihov dizajner Deon Wilson (Dev Patel) ide korak dalje i napravi robota koji ima sposobnost samostalnog razmišljanja i vlastite emocije. Kompanija nije zainteresirana za proizvodnju, ali za njegovu upotrebu su itekako zagrijani gangsteri pa otmu Wilsona.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Raspad sistema

Peter Sanderson rastaje se od žene koju još voli. Osamljen je i zato uživa u kompjutorskoj komunikaciji s djevojkom koja se predstavlja kao Odvjetnica. Po svemu što od nje čuje jako mu se svidi, a kad vidi njezinu fotografiju, njegovoj očaranosti nema kraja: osim što je zanimljiva, pametna, obrazovana i dobre naravi, njegova je izabranica i atraktivna plavuša.Na dogovorenu večeru djevojka pozvoni na Peterovim vratima točno na vrijeme, ali kad on otvori vrata, umjesto lijepe plavuše on ugleda nasmijanu, punašnu crnkinju. Ona se predstavi kao Charlene Morton i objasni zabunu: dopisivala se ona, a na fotografiji koju mu je poslala on je jednostavno gledao u pogrešnu ženu, onu koja je bila u prvom planu.

SUBOTA, HRT2, 22.05, DOKUMENTARNI FILM, Dvoboj na Južnom polu: Scott – Amundsen

U prosincu 1911. u ime geografskog istraživanja, ponosa i njihova kraljevstva, Robert Falcon Scott, britanski časnik, i Roald Amundsen, norveški pustolov, natjecali su se u epskom dvoboju: osvajanju Južnoga pola.

Kad su posrijedi strategija, sredstva i njihova filozofija, oni su u svakom pogledu različiti. Zahvaljujući izvanrednoj arhivskoj dokumentaciji ekspedicije, svjedočanstvima velikih istraživača, povjesničara i znanstvenika, kao i crno-bijelim snimkama, ovaj dokumentarni film donosi vam priču o tom nevjerojatnom dvoboju. Scott i Amundsen, koji se nijedanput nisu susreli, suočili su se s najnesmiljenijim područjem na svijetu: tisućama kilometara leda, planinskim lancima, vjetrovima koji pušu brzinom od 300 km/h, temperaturama koje se spuštaju ispod -40 Celzijevih stupnjeva.

SUBOTA, HRT3, 22.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Tri bjegunca

Lucas (N. Nolte) je poznati pljačkaš banaka i nakon pet godina provedenih u zatvoru konačno je na slobodi. Odlučan ubuduće živjeti pošteno – u što policajac Dugan (J. E. Jones) nimalo ne vjeruje – odlazi u banku unovčiti ček kako bi imao novca za častan život. No, to mu baš i neće poći od ruke. Baš tada Perry (M. Short) odluči opljačkati banku u kojoj se našao Lucas kako bi došao do novca uz pomoć kojega bi mogao zadržati svoju kćerkicu Meg (S. Rowland Doroff).

SUBOTA, HRT2, 22.55, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman pokušava pratiti majčino kretanje. U Seattleu se Dylan i Emma suoče s ružnom istinom, a Samova djevojka Marion (Rihanna) donosi spontanu odluku koja ima dalekosežne posljedice.

SUBOTA, NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI FILM, Invazija svijeta: Bitka LA

Gradovi diljem svijeta napadnuti su meteorima koji uspore čim uđu u Zemljinu atmosferu. Vanzemaljci iznenada napadnu Zemlju i spuste se na obalu u Los Angelesu, gdje ubijaju svakoga tko im se nađe na putu, a vojska je pozvana upomoć kako bi pokušala spriječiti katastrofu. Marinac Nantz (Aaron Eckhart) dobije premještaj u novi vod na čelu s poručnikom Martinezom (Ramon Rodriguez). Vod je poslan u misiju spašavanja civila koju su zatočeni u policijskoj postaji unutar teritorija okupiranog vanzemaljcima. Međutim, imaju samo tri sata da dovrše misiju i izvuku se odande prije nego što Ratno zrakoplovstvo bombardira taj dio grada.

SUBOTA, HRT3, 00.00, KOMEDIJA, Flodderi

Disfunkcionalna obitelj Flodder živi u kući za koju se ispostavi da se nalazi na otrovnom odlagalištu otpada i gradske vlasti su im prisiljene naći novi smještaj. Socijalni radnik Sjakie (L. Landré) zalaže se da Floddere presele u četvrt gdje se nalazi viša klasa s nadom da će novo susjedstvo imati pozitivne učinke na problematičnu obitelj. I dok se Flodderi odbijaju prilagoditi, njihovi susjedi traže način da ih se riješe. Neminovno dolazi do sukoba, a k tome se neočekivano dogodila veza između Johnnyja Floddera (H. Stapel) i susjede Yolande Kruisman (A. van Ravenstein). Njezin muž je pobjesnio.

SUBOTA, HRT1, 00.35, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Kapetan Ron

Jednog naizgled sasvim običnog dana monoton život Martina Harveya (M. Short) pretvorit će se u nepredvidljivu pustolovinu. Naime, toga dana Harvey dozna da je od svog preminulog rođaka naslijedio luksuznu jahtu kojom je nekad plovio slavni Clark Gable. Oduševljeni Harvey okupi svoju suprugu i dvoje djece i nagovori da s njime krenu na krstarenje Karibima. Prvo neugodno iznenađenje dočeka ih već u luci – jahta je daleko od stanja idealnog za krstarenje. Drugo je njihov unajmljeni skiper, kapetan Ron (K. Russell).

NEDJELJA, NOVA TV, 14.45, AKCIJSKI FILM, Mit

Modernom arheologu Jacku Leeu (Jackie Chan) u snovima se ukazuju događaji iz prošlog života u kojem je on veliki kineski general Meng-yi čija sveta dužnost je briga za dobrobit korejske princeze OK-soo (Hee-seon Kim) u koju je zaljubljen. Posjećuje ga stari prijatelj William (Tony Leung Ka Fai) s kojim odluči krenuti u pustolovinu na istok. Situacija će se zakomplicirati kada naiđu na drevnu grobnicu. Riječ je o grobnici koju je 221. god. p.K. dao izgraditi kineski car Qin Shi Huang. Jack spazi kako se na grobnici nalazi slika princeze iz Leejevih snova. Film je nominiran u tri kategorije na filmskom festivalu u Hong Kongu 2006. godine.

NEDJELJA, HRT1, 15.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Špijun u divljini

U ovoj epizodi istražujemo životinjske emocije u svim njihovim oblicima: od ljubavi i odanosti u slonovskoj obitelji do rasplesanih rajskih ptica i koketnih polarnih medvjeda.

Kako bi nam pokazali koliko su nam životinje zapravo slične, animatronički špijuni infiltrirat će se u njihov svijet i omogućiti nam da istražimo njihove složene emocije. Špijunsko štene sprijateljit će se s čoporom divljih pasa, pokazujući nam kako izgleda majčinska ljubav u toj vrsti. Bit će tu i opasnih susreta s lavovima i slonovima.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, DRAMA, 316

Ona je starija žena i pripovijeda nam priču o svojem životu preko cipela ljudi kojih se sjeća te događaja koje je zapamtila. I otkriva zašto se priča može ispričati cipelama, pa lica ne treba ni vidjeti već ih samo zamišljati.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve o Eveinom domjenku

Evelyn Wright (H. Duff) radi u agenciji za planiranje zabava raznih namjena. Život joj je neprastana strka, jer je stanje uvijek napeto i neizvjesno: agencija, pa tako i njezina plaća, ovise o svakom poslu. Najveći posao sezone stiže od nekoga tko inzistira da planerica bude upravo ona. Tek kad je šefica upozna s izbirljivim klijentom, shvati da je to mladić kojega je večer ranije upoznala u baru. On je iz Los Angelesa i želi da mu Eve organizira zabavu za 300 ljudi. Evina šefica Elizabeth (C. Sellecca) prijeti joj da će je otpustiti ako nešto zabrlja. Eve i ne sluti da će ostatak njezinoga života ovisiti o tome hoće li sljedeće jutro stići na sljedeći let za Los Angeles. Ali mi pratimo obje verzije razvoja događaja: ako stigne, i ako ne stigne na avion.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Pet legendi

Jan Mraz (Jan Kerekeš) budi se iz smrznutog jezera s gubitkom pamćenja te shvati da ga nitko ne može vidjeti niti čuti, pa nestane. Tristo godina kasnije, kao duh zime, Jan uživa darujući snježne dane školskoj djeci, no ipak je nezadovoljan jer djeca ne vjeruju u njega. Na Sjevernom polu, Čovjek u Mjesecu upozorava da Mrakula (Krešimir Mikić) prijeti djeci svijeta svojim noćnim morama te da želi čitav svijet prekriti vječnim mrakom. Legende i čuvari, koji štite svu djecu svijeta, njihove snove, nevinost i maštu, Djed Božićnjak, Zubić Vila (Jasna Palić Picukarić), Uskršnji Zeko (Enes Vejzović) i Pješčan (Robert Ugrina) pozovu Jacka Mraza da postane novi čuvar te da im pomogne zaustaviti Mrakulu. No Jack i nije impresioniram svojom novom pozicijom jer djeci prebacuje da ne vjeruju u njega.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

U zagrebačkom donjogradskom trgu, središtu kvarta, dva su frizerska salona, muški i ženski, te stara gostionica koja je s vremenom postala kafić i kvartovsko okupljalište. Osnovna tema nove hrvatske humoristične serije od 20 epizoda neprestana je borba za prestiž između dvoje vlasnika frizerskih salona, muškog u vlasništvu Žigmunda Štingla i ženskog čija je vlasnica Božica Režek. I dok je Žigmund tipičan predstavnik starog kova, konzervativnog pristupa šišanju i životu, Božica pokušava biti moderna poduzetnica koja često ne bira sredstva kako bi postigla svoje ciljeve – postati najbolji frizer u kvartu i dobro udati mlađu kćer. Starija Božičina kći Lili, iako stremi zvjezdanoj slavi, udala se za automehaničara Jožu, dobričinu iz kvarta koji ju obožava ali se ne može pohvaliti da mu posao ide od ruke.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Viktorija odmah zauzima obrambeni stav naspram kneza Alberta. Unatoč tvrdnjama da je ravnodušna, muči se skriti prave osjećaje i suočena je s teškim izborom između Melbourneove ugodne prisnosti i očaravajućeg, ali razdražljivog Alberta.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Pucnji poslije podne

Judd (J. McCrea) i Westrum (R. Scott) nekad su štitili zakon, a sada kao ostarjeli revolveraši postaju plaćena pratnja za zlato koje treba iz rudarskog naselja u planinama otpremiti do banke. Westrum namjerava ukrasti zlato i tako naplatiti proteklo služenje zakonu, nagovara Judda da mu se pridruži ali on odbije. U priču se uključuje i djevojka koja bježi od oca jer se želi udati.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNI FILM, Gnothi Seauton – upoznati samoga sebe

Nevjerojatan uspjeh obitelji Kostelić najbolja je pozitivna priča hrvatskog sporta i priča o jednoj od najvećih sportskih obitelji u povijesti skijanja ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Autor filma Bruno Kovačević snimao je Janicu i Ivicu Kostelić 23 godine, od samih njihovih početaka, kada nitko nije mogao pretpostaviti da će zahvaljujući njima Hrvatska, zemlja bez snijega, biti ovjenčana s 10 olimpijskih medalja u skijanju. Prvi kadrovi filma snimljeni su kada je Janica imala samo 8 godina, a posljednji nakon Zimskih olimpijskih igara 2014. godine u Sočiju na kojima je Ivica četvrti put osvojio olimpijsko srebro.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, DRAMA, Havana

Na Badnjak 1958. godine na brodu koji plovi za Kubu nalazi se profesionalni kartaš Jack Weil (R. Redford) i lijepa Šveđanka Bobby Duran (L. Olin). Bobby ga zamoli da za dobru nagradu preveze njezin automobil kroz carinsku kontrolu. Ona mu ne kaže da je u automobilu skriven vojni radio-predajnik, no on to otkrije ali svejedno automobil doveze u Havanu. Kuba je u “predvečerju” Castrove revolucije. Još uvijek vlada general Batista, ali već se vode borbe nadomak Havane. Jacka ne zanima politika. Došao je samo s jednim ciljem – da mu vlasnik kockarnice Joe Volpi (A. Arkin) organizira veliku partiju pokera s bogatašima. Jacku se sviđa Bobby no ona je uz svog muža, uglednog liječnika Artura Durana (R. Julia), uključena u revolucionarni pokret i ništa je drugo ne zanima. Na jednoj partiji pokera s nekoliko američkih i kubanskih uglednika Jack upozna pukovnika Menocala (T. Milian) po čijoj je zapovijedi dan prije ubijen Arturo Duran, a Bobby je uhićena i podvrgnuta mučenju.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Privatni životi članova kraljevske obitelji

Njihovi legendarni likovi, prikazani na čuvenim portretima i slikama proslavljenih umjetnika, dio su strukture nacionalne kulture. U pažljivo namještenim pozama, kraljevi i kraljice iz naše povijesti i danas svisoka gledaju na nas, predstavljajući simbole moći proteklog doba. No i oni su bili samo ljudska bića s istim slabostima, lošim navikama, željama i potrebama poput svih nas. Upravo to ih i čini zanimljivima: ne datumi, diplomacija, politika, zakoni i sporazumi, već ljubavnici i ljubavnice, karakterne osobine, i ukratko, ono od čega im se sastojao svakodnevni život.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Superman: Čovjek od čelika

Superman ponovno odijeva svoj plašt i kreće u nove pohode u borbi protiv zla! Dok im se približava sigurno uništenje planeta Kriptona, Jor-El (Russel Crowe) i njegova supruga očajnički žele spasiti svoju rasu, pa na Zemlju šalju vlastitoga sina. Svemirska letjelica kojom dijete stiže na Zemlju završi na farmi u vlasništvu Jonathana (Kevin Costner) i Marthe (Diane Lane) Kent, koji dječaku daju ime Clark i odgoje ga kao vlastitoga sina. Iako odrasli Clark (Henry Cavill) živi na rubu društva upravo zahvaljujući svojim nevjerojatnim, nadljudskim sposobnostima, shvati da mora postati junakom kako bi od strašne prijetnje spasio one do kojih mu je najviše stalo.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Isušivanje Alcatraza

Dokumentarac otkriva zanimljivu priču koja se krije iza ovog legendarnog zatvora. Koristeći najsuvremenije vizualne efekte kako bi se „isušila“ voda oko zloglasnog otoka, u ovom će specijalu poznati stručnjaci pokušati otkriti zašto je bilo toliko teško pobjeći s otoka. Suvremenom tehnologijom pretražit će se i samo dno oko zaljeva San Francisco koje je tijekom godina bilo mjesto velikih potresa. Ovi seizmički rasjedi mogu pomoći znanstvenicima u daljnjim predviđanjima slijedećih velikih potresa.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Svemogući Bruce

Bruce Nolan (Jim Carrey) je televizijski voditelj nezadovoljan životom iako ima lijepu djevojku Grace (Jennifer Aniston) i dobro plaćen posao. Izgleda da više ne može napredovati na poslu pa se požali kako ga je Bog zaboravio i kako ne zna obavljati svoj posao. No ovoga puta Bog (Morgan Freeman) se oglasi te podari Bruceu sve svoje moći, kad je već toliko uvjeren da može bolje od Njega.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Smrtonosne igre

Brazil (Jean-Claude Van Damme) je plaćeni ubojica, spreman prihvatiti svaki posao za pravu cijenu. Flint (Scott Adkins) napušta svijet plaćenih ubojica nakon što zbog brutalnog napada okrutnog dilera njegova supruga završi u komi. Kada se pojavi nagrada za glavu hladnokrvnog dilera, i Brazil i Flint ga žele ubiti – jedan zbog novca, drugi zbog osvete. Zbog pokvarenih agenata Interpola i opakih pripadnika kriminalnog podzemlja koji ih progone, ova dvojica ubojica nevoljko udruže snage da bi brzo sredili svoju metu, prije nego što netko ukloni njih.

NEDJELJA, HRT1, 23.40, FILM KATASTROFE, Pakleni toranj

Usred San Francisca upravo je sagrađena najviša građevina na svijetu, kolosalni neboder poslovno-stambene namjene. Njegov je projektant Doug Roberts (P. Newman), arhitekt koji se vratio s putovanja kako bi prisustvovao svečanosti u povodu otvaranja. Sazna kako su u električnim instalacijama korišteni nepropisni materijali zbog kojih bi moglo doći do požara. On traži odgovor od vlasnika zgrade g. Duncana (W. Holden), no ovaj krivicu svaljuje na svoga zeta. Prije početka svečanog otvaranja već je došlo do kratkog spoja te u nekim prostorijama počinju izbijati požari. Nedugo nakon brojnih gostiju u neboder stižu i vatrogasne postrojbe na čelu sa šefom O’Hallorhanom (S. McQueen).

NEDJELJA, RTL TV, 23.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Grof Monte Cristo

Edmond Dantés (Jim Caviezel), zamjenik zapovjednika francuskog trgovačkog broda, i njegov prijatelj Fernando Mondego (Guy Pearce) nađu se na otoku Elbi, na kojemu se nalazi i prognani Napoleon Bonaparte (Alex Norton). U zamjenu za medicinske usluge njegova doktora, Napoleon od njih zatraži da se njegovo pismo dostavi gospodinu Clarionu. U Marseillesu, Edmond je pohvaljen za hrabar pothvat i spas bolesnog kapetana broda. Promaknut je, ali i upozoren da se više nikada ne vraća na Elbu. No sve se okrene protiv njega kada ga izdaju najbolji prijatelj Mondega, koji želi njegovu djevojku Mercédès (Dagmara Dominczyk), i Danglars (Albie Woodington), koji nije dobio promaknuće zbog njega. Optužen za izdaju , Edmond je zatvoren u dvorac Château d’If.