TV PREPORUKA ZA VIKEND: Odlični filmovi, U dobru i u zlu, Snajperist, Let, Legende u Vegasu te Bonnie i Clyde

SUBOTA, NOVA TV, 12.10, AKCIJSKI SF FILM, Superman 2

Amerikanac Lee Arnold (R. Mitchum) iz Teksasa krijumčari oružje u Meksiko za kapetana Francisca Ramireza (F. Wolf) na strani kontrarevolucionara. Ramirezovi vojnici napadnu selo u kojem se zatekao Arnold, ali pojavi se Villa (Y. Brynner) sa svojima, zarobe Amerikanca i osude ga na smrt strijeljanjem zbog dopremanja oružja. Arnold uvjeri revolucionare da od njega mogu imati koristi pa mu poštede život, a on im postane zračna podrška u vojnim akcijama…

Zanimljiva je priča o scenariju za ovaj film koji je prvo napisao Sam Peckinpah, ali se Brynneru nije svidio lik Ville koji je okrutan pa je pozvan Robert Towne da ga preradi. Peckinpah se čak bio nadao da će i režirati film, međutim, nakon prekrajanja njegovog scenarija, studio je angažirao redatelja Buzza Kulika.

SUBOTA, HRT3, 14.45, RATNA DRAMA, Staze slave

Godine 1916., za vrijeme Prvog svjetskog rata, obje zaraćene strane, Francuzi i Nijemci, izgradili su čvrsto utvrđene rovovske linije. Činilo se da je rat na mrtvoj točki. Obje su strane držale svoje položaje i nitko nije pokušavao osvojiti tuđi teren. Ipak, francuski zapovjednik, general Paul Mireau (G. Macready), zaključio je nakon razgovora s kolegom generalom Georgeom Broulardom (A. Menjou) da bi mogao dobiti odličje i unaprijeđenje ako njegove trupe osvoje jedan njemački položaj. Kad je tu zapovijed izdao pukovniku Daxu (K. Douglas), koji će voditi napad, priznao mu je da će možda pola ljudi u napadu poginuti. Dax drži napad bemislenim, jer će ih za vrijeme juriša dobro utvrđeni neprijatelj potući. Dax povede ljude u napad, ali strahovita neprijateljska vatra natjera ih na povlačenje. Nervozni i nesigurni Mireau proglasi te ljude kukavicama i najradije bi i njih i časnike postrijeljao. Broulard ga urazumi, pa on odustane od kažnjavanja časnika. Ali zapovijedi da se kao primjer svima nasumce izaberu tri vojnika koji će biti izvedeni pred vojni sud. Izabrane žrtve su kaplar Phillip Paris (R. Meeker) te vojnici Pierre Arnaud (J. Turkel) i Maurice Ferol (T. Carey). Dax inzistira da ih on brani.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Khumba

Zbog manje pruga od ostalih zebri, Khumba je od strane praznovjernog krda proglašen krivcem za sušu koja je pogodila Karoo pustinju. Mala zebra odrasta u zajednici, no krdo ga ne prihvaća i stalno provocira, svi osim Tombi, mlade zebre u koju je Khumba zaljubljen. Kada mu čak i otac, vođa čopora, okrene leđa, a majka premine, Khumba odluči napustiti krdo i krenuti prema teritoriju na kojem vlada opaki leopard Phango, koji kontrolira sve izvore vode i terorizira životinje u pustinji.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, U dobru i u zlu

Pat Solitano (B. Cooper) vraća se iz duševne bolnice gdje je proveo osam mjeseci i dolazi na skrb svojim roditeljima (R. De Niro i J. Weaver). Izgubio je kuću, brak i posao, ali želio bi se što prije vratiti starom načinu života i ponovno zbližiti s bivšom ženom Nikki. Na večeri kod prijatelja upozna mladu udovicu Tiffany (J. Lawrence), koja također ima mnogo problema sama sa sobom i stvari se još više zakompliciraju jer frcnule su iskre između njih. Ona mu ponudi neobvezujući seks, ali Pat je fokusiran samo na to da vrati Nikki. Budući da Pat ima zabranu pristupa bivšoj ženi, Tiffany je spremna odnijeti Nikki njegovo pismo, ali u zamjenu traži da joj on bude plesni partner i da sudjeluju na plesnom natjecanju. Ples je za Tiffany terapija, a Patu pokušaj da nastupom na natjecanju bivšoj ženi pokaže kako je postao bolja osoba. Pred njima je nekoliko tjedana napornih treninga.

SUBOTA, NOVA TV, 20.45, AKCIJSKA DRAMA, Snajperist

Chris Kyle (Bradley Cooper) oduvijek je sanjao o tome da postane kauboj. No, u svojim je tridesetima doznao da njegov život možda treba nešto drugačije, nešto gdje bi mogao pokazati svoj pravi talent i što bi moglo pomoći Americi u borbi protiv terorizma. Zato se pridružio SEAL-u kako bi postao snajperist. Nakon što se oženio, Kyle i ostali članovi tima poslani su u misiju u Irak. No nakon što se vratio kući, svojoj supruzi Tayi Renae (Sienna Miller) i djeci, Chris je shvatio da se radi o ratu u kojem ne može pobijediti.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Anthony Bourdain – Upoznavanje nepoznatog: Sicilija

Bit Sicilije nije brza hrana ili brz život, nego uživanje u obitelji, životu, hrani i maksimalnom iskorištavanju onoga što ti je na raspolaganju. Tony će krenuti u potragu za tom hranom i njezinim proizvođačima i jedući obilaziti otok koji je dugonoga Italija šutnula u Sredozemno more. Odsjest će u vili Monaci, svom zamjenskom domu u okolici grada Catania, kako bi imao ugođaj uspavanog sela.

Njegovi pomoćnici bit će entuzijastični verglaši, kao protuteža inače opuštenom tempu i nevjerojatnim gurmanskim užicima ove epizode.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Levison Wood nastavlja sa svojim četveromjesečnim izazovom da prehoda 2700 kilometara duž Himalaje. U trećoj epizodi ponovno se susreće sa starim prijateljem Binodom Paryom koji mu je spasio život kad se 19-godišnji Levison zatekao usred političkog nasilja u Nepalu.

Hodaju indijskim obroncima Himalaje s tisućama hodočasnika koji idu u najsvetiji indijski grad na rijeci Gangesu.

Levison i Binod odlaze u Nepal i hodaju jednim od najmanje istraženih nacionalnih parkova u kojem žive nosorozi, tigrovi i veliki krokodili. No životinje nisu jedina opasnost. Levison i Binod bude se usred noći i moraju napustiti logor jer je pod utjecajem monsunskih kiša rijeka opasno nabujala.

Napuštaju park i žure se prema Binodovu gradu. No zbog općeg štrajka nemaju gdje prenoćiti.

SUBOTA, RTL TV, 21.50, KOMEDIJA, Legende u Vegasu

Prijatelji iz djetinjstva Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) i Sam (Kevin Kline) u zlatnim su godinama života: Sam i njegova supruga Miriam (Joanna Gleason) dosađuju se na Floridi, Archie se dvaput ženio i razveo, oporavlja se od lakšeg moždanog udara i živi sa svojim prebrižnim sinom Ezrom (Michael Ealy) i njegovom obitelji u Jerseyu. Paddy živi sam u svom apartmanu u Brooklynu nakon smrti supruge, dok je Billy uspješni poduzetnik u Malibuu, gdje živi sa svojom puno mlađom, 31-godišnjom djevojkom Lisom (Bre Blair), koju sada zaprosi. To je sasvim opravdan povod da nazove stare prijatelje i da se organizira momačka večer u Las Vegasu, na kojoj se odluče ponašati neprimjereno za svoje godine. No, vrlo brzo četiri prijatelja shvate da se grad promijenio od njihovog zadnjeg posjeta, a čak se i njihovo prijateljstvo našlo na testu.

SUBOTA, HRT3, 22.25, KRIMI FILM, Noćna kretanja

Krimić o privatnom detektivu Harryju Mosebyju u potrazi za odbjeglom tinejdžericom. Harry Moseby (G. Hackman) sasvim je običan losanđeleski istražitelj koji uhodi ljude zbog razvoda, traži osobe koje su pobjegle od kuće, kao i nestale. Sve dok mu radnu rutinu ne prekine poziv koji ga angažira u potrazi za prekrasnom tinejdžericom Delly Grastner (M. Griffith). Trag koji Moseby slijedi vodi ga u labirint zločina, od krijumčarenja do umorstva.

SUBOTA, HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman se pokuša povjeriti dr. Edwardsu, ali boji se da govori previše. Norma zove majstora da popravi prozor. Romero rješava zločin koji je prijetnja njegovom novom životu.

SUBOTA, HRT1, 22.45, KRIMI DRAMA, Zatočene

Priča o ocu kojem je nestala šestogodišnja kći Anna i njezina prijateljica Joy. Za sada jedini je trag stari kombi koji se bio pojavio u njihovoj ulici. Policijski detektiv Loki (J. Gyllenhaal), koji vodi istragu, uhiti vozača kombija, ali nema nikakvih dokaza i ništa ga ne povezuje s djevojčicama, pa ga mora pustiti. Napetost raste, policija slijedi nekoliko tragova, a Annin otac Keller Dover (H. Jackman) odluči stvari uzeti u svoje ruke.

SUBOTA, RTL TV, 00.00, AKCIJSKI TRILER, 16 blokova

Jack Mosley (Bruce Willis) je istrošeni njujorški detektiv, koji itekako voli potegnuti iz boce. Bez obzira što je radio noćnu smjenu, šef ga odmah šalje na novi zadatak, čuvanje svjedoka Eddieja Bunkera (Mos Def), najprije u kući, a zatim mora osiguratii njegovo prebacivanje šesnaest blokova dalje, u sudnicu, kako bi ovaj mogao svjedočiti korumpiranosti. Bunker se želi sprijateljiti s Mosleyem, priča mu kako planira preseljenje u Seattle, gdje želi otvoriti slastičarnicu sa sestrom. No otpratiti Bunkera do sudnice će postati težak zadatak jer ga Mosleyevi kolege po svaku cijenu želi spriječiti da tamo i stigne.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KOMEDIJA, Uživaj život, Jerry

Zgodna reporterka New York Chroniclea, Wally Cooper (J. Leigh), uvjeri svog urednika da mladić Homer Flagg (J. Lewis) zaslužuje seriju članaka u njihovim novinama. Ona je spremna otputovati u New Mexico i dovesti ga u New York. Naime, on je ozračen i izvjesno je da će ubrzo umrijeti. Prije nego što je Wally stigla do Homera, liječnik Steve Harris (D. Martin), njegov najbolji prijatelj, obavijesti ga da je u pitanju bila pogrešna dijagnoza i da je potpuno zdrav. Ali to nije spriječilo ovu dvojicu da zataje činjenice i prihvate Wallynu ponudu za besplatno putovanje u New York o kojem sanjaju.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA DRAMA, Rođendanska želja

Gwen Turner (J. Schram) radi kao redateljica reklamnih spotova, ima dečka Alexa (M. Rosner), s kojim je tri godine i u vrijeme novogodišnje proslave očekuje kako će je on zaprositi. No, Alexu to nije ni na kraj pameti, obuzet je sobom, svojim egom i svojim poslom. Iako razočarana, Gwen se i dalje nada i ne želi prekinuti vezu, jer je napravila svoj životni plan, po kojemu do 30. rođendana treba biti zaručena.

Na rođendan, na večeri s Alexom, nada se kako će u čaši s pjenušcem ili u hrani naći vjenčani prsten, no kad prstena nema ni u desertu, shvati da Alex još uvijek nema namjeru zaprositi je. Ode s proslave rođendana prije kraja i sama sjedi kod kuće. Iznenadi je njezin kolega Dave (L. Macfarlane ) koji je svratio ostaviti joj dar. Uz dar, donio je i veliki keks na kojem joj je zapalio rođendansku svjećicu, uz koju je Gwen trebala zaželjeti rođendansku želju. Zaželjela je da može vidjeti kako će njezin život izgledati za deset godina.

Sljedeće jutro probudi se zamućenog vida i, zabrinuta, odjuri okulistu. On joj ukapa kapi kako bi je pregledao, nakon kojih Gwen odjednom vidi čudne slike koje nikako ne može objasniti: jedan mladić, pas, djeca… Ali nigdje nema Alexa.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, DRAMA, Let

Pilot Wiliam „Whip“ Whitaker Sr. (Denzel Washington) budi se u hotelu u Orlandu nakon neprospavane noći, a za razbuđivanje uzme kokain. Ubrzo zatim kapetan Whitaker upravlja zrakoplovom na putu prema Atlanti. Česte i snažne turbulencije tijekom leta nimalo ga ne uzbuđuju te on nakon popijenog alkoholnog pića odluči malo zatvoriti oči, a zrakoplov prepustiti rukama kopilota Kena Evansa (Brian Geraghty). Naglo porinuće zrakoplova budi Whitakera, koji nekako uspijeva uspostavi kontrolu i prisiljeno sletjeti na polje. Whip se budi u bolnici, a stari prijatelj Charlie Anderson (Bruce Greenwood) uz njegovo je uzglavlje. Obavještava ga da je spasio 96 života od 102. U padu su poginula dva člana posade i četiri putnika, a kopilot je u komi.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Friederike i dalje uči ruski jezik i prikazuje se u najboljem svjetlu – vrlo oštroumna i uglađena, spremna je na sve kako bi šarmirala člana ruske carske obitelji.

Ali mnogi moćni ljudi ne žele da Friederike postane supruga Petra III. i odluče je otrovati.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Natjecatelj Matej Presnac, koji strastveno svira tamburicu već jedanaest godina, s dvojicom prijatelja pokazat će svoje glazbeno umijeće, a prije nego li mu žiri uputi komentar na nastup, Matej će zamoliti Maju Šuput da se popne na pozornici i zapjeva s njima.Svakako inspirativan nastup osigurat će i glazbeni sastav Deaf band Dlan kojega čini sedmeročlana skupina glazbenika koji sviraju i pjevaju na dva jezika – glasovnom i znakovnom. Samo dvoje od njih su čujeće osobe, dok ostali osjećaju glazbu – vibracijama. „Prepustimo se osjećajima i to je to. Osjećamo glazbu.“,kažu te dodaju kako je njihova misija zabaviti i educirati publiku. Gledatelje će pokušati zabaviti i Anđelko Kečkeš, koji dolazi iz Osijeka, a predstavit će se talentom pričanja šala i viceva. „Ljudima treba vratiti osmijehe na lice!“ tvrdi Anđelko koji obožava zabavljati ljude na vjenčanjima i drugim okupljanjima.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Pancho Villa jaše

Amerikanac Lee Arnold (R. Mitchum) iz Teksasa krijumčari oružje u Meksiko za kapetana Francisca Ramireza (F. Wolf) na strani kontrarevolucionara. Ramirezovi vojnici napadnu selo u kojem se zatekao Arnold, ali pojavi se Villa (Y. Brynner) sa svojima, zarobe Amerikanca i osude ga na smrt strijeljanjem zbog dopremanja oružja. Arnold uvjeri revolucionare da od njega mogu imati koristi pa mu poštede život, a on im postane zračna podrška u vojnim akcijama…

Zanimljiva je priča o scenariju za ovaj film koji je prvo napisao Sam Peckinpah, ali se Brynneru nije svidio lik Ville koji je okrutan pa je pozvan Robert Towne da ga preradi. Peckinpah se čak bio nadao da će i režirati film, međutim, nakon prekrajanja njegovog scenarija, studio je angažirao redatelja Buzza Kulika.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKI FILM, U zmajevom gnijezdu

Lee (B. Lee) je učitelj u jednoj shaolinskoj školi. Hongkonška policija i vlada već dugo sumnjaju da je bogati Han (S. Men) trgovac opijumom, ali i bijelim robljem. Lee je idealna osoba da prikupi vladi dokaze o njegovoj prljavoj djelatnosti. Pravi trenutak za odlazak na izoliran Hanov otok je kada Han, jednom godišnje, organizira turnir u borilačkim vještinama…

“U zmajevom gnijezdu” predstavlja prekretnicu u prodoru žanra kung fu filma u svijetu. To je prvi američki kung fu film, snimljen spektakularno, poput atraktivnih filmova o Jamesu Bondu. U glavnoj ulozi je Bruce Lee, rano preminula zvijezda ovog žanra. U našim kinima bio je to prvi kung fu film uopće prikazan. Tek nakon senzacionalnog uspjeha kod publike došli su i drugi filmovi istog žanra koji su nekoliko godina poslije preplavili domaće kino dvorane. Film “U zmajevom gnijezdu” vješta je pustolovna priča o krijumčarima opijuma i vladinim agentima u koju je utkano mnoštvo izvrsno koreografiranih kung fu borbi.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Blue & black jeans

Od sredine 60-ih Piazza Ponterosso u samome centru Trsta dobila je mitsku dimenziju na prostorima

bivše Jugoslavije kao šoping destinacija. Tijekom 70-ih i 80-ih godina plave traperice postale su središnji objekt tog mita. Tijekom tih godina milijuni prodavača stizali su u Trst najmanje jednom ili dvaput godišnje. S početkom sukoba na području bivše Jugoslavije sve je stalo.

Film je mozaični niz priča i ispovijesti, s obje strane granice, u kojima se protagonisti prisjećaju tih godina.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, KOMEDIJA, Zločesta učiteljica

Neki učitelji jednostavno ne mare za vlastiti posao. Pravi primjer je Elizabeth (Cameron Diaz), učiteljica koja se ponaša neprimjereno, psuje, pije, puši marihuanu i jedva čeka da se bogato uda kako bi mogla dati otkaz. Nakon što je zaručnik ostavi, usredotoči se na to da osvoji bogatog i privlačnog Scotta (Justin Timberlake), no za njegovu se pažnju mora nadmetati s vrckavom kolegicom Amy (Lucy Punch). U međuvremenu, Elizabeth uporno odbija sarkastičnog učitelja tjelesnog odgoja (Jason Segel), no uskoro će shvatiti da njezino neodgovorno ponašanje ima posljedice, ne samo za ljude koji je okružuju, nego i za nju samu.

NEDJELJA, RTL TV, 22.50, KRIMI FILM, Krijumčari

Chris Faraday (Mark Wahlberg) nekada se bavio krijumčarenjem, no taj opasan posao i život su iza njega. Danas je sretno oženjen i bavi se legalnim poslovima. No kada se njegov šogor Andy (Caleb Landry Jones) uplete u krijumčarenje droge s Briggsom (Giovanni Ribisi) i upropasti posao, Chris će morati intervenirati. Briggs zahtijeva da se Andy oduži te od njega traži da obavi posao koji ovaj nije u stanju. No Chris, umjesto Andyja, odluči vratiti dug – planira prokrijumčariti veliku količinu lažnih novčanica u zemlju.

NEDJELJA, HRT1, 23.30, KRIMI FILM, Bonnie i Clyde

Tridesete godine, doba je ekonomske krize. Mlada Bonnie Parker (F. Dunaway) radi kao konobarica, a Clyde Barrow (W. Beatty) je kriminalac koji je baš pušten iz zatvora. Sreli su se slučajno kad je Clyde pokušao ukrasti auto Bonniene majke, privlačnost je bila obostrana. Bonnie je odlučila pridružiti mu se jer ju je fascinirala njegova kriminalna prošlost i dosadio joj je posao. Njihove sitne krađe prerasle su u pljačke banaka pogotovo kad su im se pridružili C. W. Moss (M. J. Pollard), a zatim i Clydeov stariji brat Buck (G. Hackman) te Buckova žena Blanche (E. Parsons). Vrlo brzo policija im je bila na tragu…

Film je bio nominiran za Oscara u deset kategorija, osvojio je dva: za najbolju sporednu žensku ulogu (Estelle Parsons) i fotografiju (Burnet Guffery). Ova romantizirana biografija gangsterskog para, koji je, pljačkajući, ostavljao krvave tragove za sobom, utjecala je na neke kasnije filmske autore.

NEDJELJA, HRT2, 23.35, GLAZBENO-DOKUMENTARNI FILM, Priča o Spandau Balletu

Pred nama je putovanje kroz osamdesete u pratnji Spandau Balleta, jednog od bendova koji su obilježili to desetljeće. Dokumentarac se sastoji od isključivo arhivskih snimka i donosi priču o skupini londonskih momaka iz radničke klase koji su stvorili globalno glazbeno carstvo, no i pritom platili cijenu koju nitko od njih nije mogao ni zamisliti.

Ovaj dokumentarni film uključuje kućne filmove članova benda i novootkrivene snimke te nas vodi u samo srce tog doba i kulturološko, političko i osobno ozračje koje se nalazi u pozadini priče o tom bendu.

Dokumentarac je ovo koji se ne obraća samo ljubiteljima Spandau Balleta i nostalgičarima za 80-im godinama, nego i svima koji znaju kako je to imati prijatelje i gubiti ih.