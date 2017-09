TV PREPORUKA ZA VIKEND: Od nedjelje kreće nova domaća serija Čista ljubav s Ivanom Hercegom i Tarom Rosandić u glavnim ulogama

SUBOTA, NOVA TV, 12.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dave

Dave Kovic (Kevin Kline), blagi voditelj ureda, fizički je identičan predsjedniku SAD-a i zaposle ga kao njegovog dvojnika. Kad se predsjednik razboli, Daveov posao ne prestaje. Mora prevariti čitavu naciju uključujući i prvu damu te ih uvjeriti da je on predsjednik.





SUBOTA, RTL TV, 13.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vjenčanje iz vedra neba

Mary Fiore (Jennifer Lopez) je ambiciozna i uspješna organizatorica vjenčanja u San Franciscu, koja radi samo za bogate klijente. To što nema životnog partnera jako brine njezinog oca Sala (Alex Rocco) koji joj stalno govori da se skrasi. Kada Mary upozna Stevea Edisona (Matthew McConaughey), zgodnog doktora, njen jednostavan život prilično se zakomplicira. Nakon romantične večere, Mary dozna da je Eddie zaručen za kontrol-frikušu Fran (Bridgette Wilson-Sampras), koja je angažirala upravo nju da im organizira vjenčanje.

SUBOTA, HRT1, 13.20, DRAMA, Žena iz hitne pomoći

Jane Stern (K. Bates) ima život na kojemu joj zavide. U braku je 33 godine. Ona i Michael (R. Thomas), osim što su u skladnom braku i što se vole, ujedno su i najbliskiji prijatelji i kolege. Zajedno pišu knjige o hrani, popularni su, često sudjeluju u radijskim i televizijskim emisijama. Međutim, ona je sklona depresijama i prepuna je strahova i fobija. Njezini strahovi postaju teret za Michaela, koji je i sam imao svoje teška razdoblja: bio je alkoholičar, izliječio se i već tri godine ne pije. Za Jane, čak i odlazak na vožnju autobusom predstavlja problem, a strah od aviona neizdrživ je. Jednom se prilikom našla u avionu i dječaku u njezinoj blizini je pozlilo, vjerojatno hipoglikemija, a Jane mu je pomogla keksima. To joj je dalo ideju da se upiše na tečaj za hitnu tehničko-medicinsku ekipu. Dok se posvećuje hitnoj pomoći, udaljuje se od Michaela.

SUBOTA, HRT3, 14.00, BAJKA, Živjela kraljica

Sara je bistra djevojka koja živi s majkom i djedom. Nesretna je jer oca poznaje jedino s izblijedjelih fotografija i rado bi ga pronašla. Njezin novi kolega iz razreda Viktor pokazao joj je šahovsku ploču s prekrasnim figurama. Sara žarko želi naučiti kako se igra šah ali se istodobno boji da nije dovoljno pametna za tako složenu igru. Viktor joj objašnjava pravila i priča bajku o Bijeloj Kraljici koja je živjela u palači čiji je pod bio crno-bijel. Izmislila je šah za nemirnog Kralja da ga zaokupi igrom da ne ode u rat. Sara očarana sluša, a njezina je mašta odvodi u svijet gdje su šahovske figure oživjele i ona je upoznala Bijelu Kraljicu…

Film je osvojio mnogobrojne nagrade na međunarodnim filmskim festivalima, kao i u Nizozemskoj.

SUBOTA, HRT1, 16.25, DRAMSKA SERIJA, Loza

Obitelj Radovani mora odlučiti hoće li prijaviti Zvonka USKOK-u ili ne. Frane se protivi jer se boji za Filipa, ali i zbog toga što se radi o djedu njegova djeteta. Vinkić ga želi prijaviti i tako riješiti problem sa zemljištem. Vinko odluči ne prijaviti ga, što Vinkića razljuti pa se sprema sam prijaviti Zvonka. U Zagrebu je razočarana Tina iznijela svu dokumentaciju iz firme i sprema se predati je USKOK-u, a do Zvonka i Magde dolazi vijest da ih Vinko neće prijaviti. To znači da Filip neće morati bježati iz zemlje, ali on ne želi ni čuti za to, ne želi da se agonija nastavlja. Međutim, Zvonko je ipak prijavljen i uhiti ga USKOK. Maja uzima svoje stvari i odlazi s otoka. Grubišić se sprema zadati Radovanijevima zadnji udarac dok Zvonka ispituje USKOK.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Pet legendi

Jan Mraz (Jan Kerekeš) budi se iz smrznutog jezera s gubitkom pamćenja te shvati da ga nitko ne može vidjeti niti čuti, pa nestane. Tristo godina kasnije, kao duh zime, Jan uživa darujući snježne dane školskoj djeci, no ipak je nezadovoljan jer djeca ne vjeruju u njega. Na Sjevernom polu, Čovjek u Mjesecu upozorava da Mrakula (Krešimir Mikić) prijeti djeci svijeta svojim noćnim morama te da želi čitav svijet prekriti vječnim mrakom. Legende i čuvari, koji štite svu djecu svijeta, njihove snove, nevinost i maštu, Djed Božićnjak, Zubić Vila (Jasna Palić Picukarić), Uskršnji Zeko (Enes Vejzović) i Pješčan (Robert Ugrina) pozovu Jacka Mraza da postane novi čuvar te da im pomogne zaustaviti Mrakulu. No Jack i nije bio impresioniram svojom novom pozicijom jer djeci prebacuje da ne vjeruju u njega.

SUBOTA, HRT1, 20.10, AKCIJSKI KRIMI FILM, Posljednja bitka

Bivši losangeleski policajac Ray Owens (A. Schwarzenegger) postao je šerif u gradiću Summer Junction na američkoj granici s Meksikom. Miran posao u provinciji narušio je lov na jednog od najopasnijih narkobosova koji je pobjegao FBI-u. Juri prema granici s Meksikom, ima taokinju i naoružane pripadnike svoje bande. Putuje u smjeru Summer Junctiona gdje je posljednja šansa da ga policija zaustavi prije granice. Iako nerado, šerif Owens sa svojom neiskusnom i malobrojnom ekipom sprema se na okršaj…

“Posljednja bitka” veliki je povratak najvećeg akcijskog junaka Arnolda Schwarzeneggera, a redatelj je Korejac Jee-woon Kim kojem je film bio američki debi.

SUBOTA, NOVA TV, 21.15, AKCIJSKI FILM, Noćna potjera

Mafijaš i plaćeni ubojica Jimmy Conlon (Liam Neeson) ima jednu noć da odluči kome će pokazati odanost: svojem otuđenom sinu Mikeu (Joel Kinnaman), čiji život je ugrožen, ili svojem dugogodišnjem najboljem prijatelju, šefu mafije Shawnu Maguireu (Ed Harris), koji želi da Mike plati za smrt njegova sina. Jimmy će morati odabrati pripada li još uvijek obitelji kriminalaca ili svojoj pravoj obitelji koju je davno napustio.

SUBOTA, HRT2, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Vina svijeta

Matthew Goode i Matthew Rhys kreću put Chiantija, nekoć doma Lise Gherardini, poznatije kao Mona Lisa, koju je Leonardo da Vinci ovjekovječio na glasovitom portretu. Stručnjak za vino Joe Fattorini posjećuje Maule u Čileu te otkriva da se tamošnji vinogradi polako oporavljaju od razornog potresa 2010. Vrhunski kuhar Atul Kochhar zagrijat će svoj tandoor kako bi pripremio jelo koje ide uz njegovo omiljeno vino. U Moldaviji, zemlji u kojoj 25% stanovništva živi od vinogradarstva, Joe posjećuje jedan od najvećih vinskih podruma na svijetu i pita se zašto je Rusija prestala kupovati njihovo vino.

SUBOTA, HRT3, 22.25, DRAMA, Posljednji filmski magnat

Ovo je priča o filmskom producentu Monroeu Stahru (R. De Niro) jednom od produkcijskih šefova velikog studija u Hollywoodu tijekom tridesetih godina. Neumorni je radnik i spretno pliva između zahtjeva sa snimanja, šefova, glumica, glumaca i sindikata. U njegov je život ušla mlada Kathleen Moore (I. Boulting), djevojka problematične prošlosti, koja je postala njegova opsesija…

Nobelovac Harold Pinter adaptirao je roman za film, čiji je redatelj holivudska legenda Elia Kazan. U Kazanovom zadnjem filmu nastupaju redom glumačke zvijezde od R. De Nira, J. Moreau T. Curtisa, R. Mitchuma do J. Nicholsona.

SUBOTA, HRT1, 22.30, ZABAVNO-GLAZBENA EMISIJA, A-strana

U četvrtoj “A strani” učimo povijest, povijest festivala.

Scena “A strane” postaje festivalska pozornica na kojoj ćemo se sjetiti Zagrebačkog, Opatijskog, Splitskog i drugih festivala koji su nam podarili neke od najljepših pjesama. Mladim glasovima koji festivale gotovo i ne pamte pridružit će se velikani festivalskih pozornica: Gabi Novak, Radojka Šverko, Drago Diklić, Petar Grašo.

SUBOTA, HRT2, 22.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Anthony Bourdain – Upoznavanje nepoznatog: Španjolska

U ovoj epizodi “Upoznavanja nepoznatog” Tony posjećuje Andaluziju tijekom Semana sante, Svetog tjedna netom prije Uskrsa. Vrijeme je to ispunjeno velikim svečanostima i uzbuđenjem. Zach Zamboni, Tonyjev dugogodišnji direktor fotografije, trenutačno sa svojom zaručnicom Fuen Sanchez živi u Granadi i već godinama preklinje Tonyja da im dođe u posjet. Vrijeme je.

SUBOTA, RTL TV, 22.50, AKCIJSKA KOMEDIJA, Špijun iz susjedstva

Nakon što je zgotovio zadnji zadatak i smjestio Antona Poldarka (Magnús Scheving) iza rešetaka te se oženio s Mary Gillian (Amber Valletta), koja iz bivših veza ima troje djece, tajni agent CIA-e Bob Ho (Jackie Chan) odluči se povući iz službe. Iznenada, Gillian mora posjetiti svog oca u bolnici pa Bob ostane čuvati Farrena (Madeline Carroll), Iana (Will Shadley) i Noru (Alina Foley). Nenamjerno, Ian preuzme datoteku koja sadrži tajnu formulu i spremi je na Bobovo računalo. U međuvremenu Poldark uspije pobjeći iz zatvora i doznati da se formula nalazi na Bobovom računalu pa, naravno, kreće po nju.

SUBOTA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI FILM, Sam protiv svih 2

Agent Neil Shaw vraća se u ovoj avanturi bez kočnica. Pozvan je da se vrati iz mirovine u koju je otišao kao filmski konzultant, i to zbog ubojstva svoga dugogodišnjeg učitelja borilačkih vještina. Shaw se uskoro nađe usred Washingtona i otkriva plan ubojstva nekoliko glavnih senatora. Kad Shaw upozori prvog na popisu ubojice, Carlson odluči završiti stvar.

NEDJELJA, NOVA TV, 11.55, KOMEDIJA, Zamjene

Shane (Keanu Reeves) je bivša zvijezda američkog nogometa sa sveučilišta u Ohiu koji zbog loše odigrane zadnje utakmice nikad nije uspio prijeći u profesionalnu ligu. Pod vodom pronalazi trofej s natpisom ‘Shane Falco: pravi Amerikanac’ i pretvara se da opet igra američki nogomet. U međuvremenu, momčad ‘Washington Sentinels’ igra utakmicu tijekom koje komentatori John Madden i Pat Summerall spominju štrajk igrača zbog plaće. Pred kraj igre, vođa navale ‘Sentinelsa’ Eddie Martel odluči ne zabiti pobjednički zgoditak kako bi izbjegao ozljedu. Kasnije toga dana, vlasnik ‘Sentinelsa’ odluči angažirati Jimmyja McGintyja (Gene Hackman), bivšeg trenera ‘Sentinelsa’, koji je dobio otkaz nakon što se potukao s jednim od igrača.

NEDJELJA, HRT3, 14.25, AKCIJSKI FILM, Između neba i zemlje

Američki zrakoplov DC-4 na rutinskom je letu iz Honolulua za San Francisco. U njemu se nalazi sedamnaest putnika, povratnika s ljetovanja, te peteročlana zrakoplovna posada koju predvodi kapetan Sullivan (R. Stack). Nakon mirnog dijela leta dođe do kvara. Izbezumljeni pilot izgubi živce, pa kopilot Dan Roman (J. Wayne) odluči uzeti stvari u svoje ruke: obavijesti putnike da će se vjerojatno spustiti na more. Iako zavlada panika, tijekom neizvjesnog leta putnici će se postupno pripremati za najgore.

NEDJELJA, HRT1, 15.45, DRAMSKA SERIJA, Wolf Hall

Zakonom o vrhovništvu Henrik je proglašen poglavarom nove crkve u Engleskoj. No car Svetog Rimaskog Carstva i njegov veleposlanik Eustache Chapuys odbijaju priznati njegovu novu titulu i brak s Anom Boleyn.

Cromwell odlazi u posjet Katarini. Ona je sve krhkija i umornija te čezne da vidi svoju kćer Mary.

Kako je Ana ponovno trudna i daleko od dvora, Henrik počinje primjećivati Jane Seymour.

Ana je svjesna da Cromwell spletkari sa Seymourima i podsjeti ga da ga je ona dovela na sadašnji položaj. Katarina umre, a Ana likuje jer su uvijek krivili Katarinu što Ana ne uspijeva roditi muškog nasljednika i ona je sada sigurna da će roditi sina.

Sudjelujući na viteškom turniru, kralj umalo da ne pogine. Ana pobaci, potresena vijestima o njegovu padu.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Ljubav je na selu

U osmoj sezoni emisije gledatelji će saznati kako su ponekad žene hrabrije od muškaraca, a svjedočit će i ljubavi na prvi pogled, no hoće li ona uspjeti preživjeti sve prepreke koje će joj se naći na putu?

Dogodit će se i ljubav koja će sve iznenaditi jer spojit će se naizgled nespojivo, a neće nedostajati ni tajne, skrivene ljubavi koja će se na kraju ipak razotkriti te šokirati mnoge. Bit će ljubomore, svađa pa čak i fizičkih obračuna!

Dok će neki farmeri doživjeti velika razočarenja, drugi će nošeni novim osjećajima potpuno procvjetati. U svakom slučaju svi protagonisti ove sezone iskreno će priznati kako im je emisija promijenila život te da nakon nje više nikad neće biti isti.

Sudionici emisije doživjet će raznorazne avanture u kojima će sresti čak i puntare iz Seljačke bune, osjetiti draži divljine neotkrivene Hrvatske, uživati na luksuznim jahtama i letjeti zrakoplovom, a sve to uz žestoki ženski ultimate fight i plivanje s dupinima. No naravno, uz svu tu silnu zabavu, farmeri se neće moći odreći posla jer ipak se na selu “kruh motikom kopa”.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, VESTERN, Udaljena truba

Mladi Matthew “Matt” Hazard (T. Donahue) poručnik je američke konjice, koji 1883. godine, netom po završetku školovanja na West Pointu, stiže u utvrdu Delivery u Arizoni, na granici s Meksikom. Vojnicima zapovijeda poručnik Teddy Mainwarring (W. Reynolds), suprug privlačne Kitty (S. Pleshette) s kojom se Matt ubrzo upusti u ljubavnu vezu. No Matt ima zaručnicu, čiji će dolazak u utvrdu pokvariti njegov odnos s Kitty. Među vojnicima u utvrdi zamjetan je nedostatak stege, a probleme im predstavljaju i učestali sukobi s Indijancima iz plemena Chiricahua. Kad stigne novi zapovjednik, general-bojnik Alexander Upton Quaint (J. Gregory), smjesta započne s ozbiljnim promjenama.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

U novoj domaćoj seriji u središtu je Tomo koji se nakon 25 godina, Tomo sa kćeri Mašom, vraća u Vrhovac, mjesto u kojem je proveo djetinjstvo i za koje ga vežu mnoge uspomene. Dok Tomo spava, Maša se iskrada iz kupea. Istim vlakom u Vrhovac se, s bolesnom majkom, vraća Sonja, koja spašava Mašu iz potencijalno opasne situacije. Izbezumljeni Tomo uvjeren je da je Sonja krivac za Mašin bijeg. No, kada mu Maša kaže da ju je Sonja zapravo spasila, Tomo se osjeća krivim. U Vrhovcu, Tomu dočeka starija sestra, frizerka Branka. Poneseni emocijama, prisjećaju se djetinjstva i tragične sudbine svojih roditelja. Ubrzo, Tomo dobiva posao smetlara. Lokalni moćnik Ranko dolazi kod bogate udovice Edite, ne bi li kupio njenu vilu. Edita, iako ekscentrična, pristaje. No, kada ugleda da su na njeno imanje došli živjeti Tomo i Maša, naglo se predomisli, što kod Ranka izazove bijes – on i Tomo, naime, imaju zajedničku prošlost. Edita dolazi pozdraviti Tomu, no Branka ju praktički otjera s praga. Istovremeno, Ranko priredi iznenađenje za svoju djevojku Sonju – zaprosi ju pred cijelom njenom obitelji.

NEDJELJA, HRT2, 20.30, KOŠARKA, EP (M): Hrvatska – Rusija

Hrvatske košarkaše u nedjelju očekuje najvažnija utakmica u dosadašnjem dijelu Eurobasketa, suparnik u osmini finala u Istanbulu bit će im reprezentacija Rusije. Grupna faza je završila i više ne postoji pravo na kiks, svjestan je toga i hrvatski izbornik Aleksandar Petrović koji tvrdi da zna kako igrati protiv Rusa.

Prvo ime u ruskoj reprezentaciji je Aleksej Šved oko kojeg se sve vrti i njega će trebati zaustaviti ako želimo do pobjede. S druge strane, igra naše reprezentacije uvelike ovisi o Bojanu Bogdanoviću i Dariju Šariću i zato se nadamo da će naš sjajni dvojac i u nedjelju biti raspoložen. Spomenimo još da pobjednik ovog okršaja u četvrtfinalu ide na boljeg iz ogleda Litve i Grčke.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.00, TRILER, Turist

Dok putuje Europom, američki turist Frank (Johnny Depp) u vlaku upozna tajanstvenu ljepoticu Elise (Angelina Jolie), koja ga uvuče u opasan svijet intriga i špijunaže. Frank je uvjeren da se radi o slučajnom susretu, no nije svjestan da su postali dijelom mnogo većeg plana zbog kojeg će biti prisiljeni izbjegavati metke kroz veličanstvene ulice Pariza i vijugave kanale Venecije. Dok Frank i Elise bježe od opasnosti, njihova romansa postaje sve intenzivnija.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Lipanj je 1982. Kipo i Žungul odlaze na “specijalni novinarski zadatak”, na Omladinsku radnu akciju “Sava 82”, unoseći popriličan nemir u brigadirsko naselje u kojem neočekivano pronalaze mnoga poznata lica, od Une i članova njezina sastava do Dimčeta, Kipova frenda iz vojske. Mitar poziva Jagodu da se s njim odseli u Australiju, a Dominik se mora javiti na ozbiljan informativni razgovor u milicijsku stanicu.

NEDJELJA, RTL TV, 21.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Osveta na visokim petama

Carly Whitten (Cameron Diaz) je odvjetnica koja je upravo započela vezu s Markom (Nikolaj Coster-Waldau). Razočara se kada joj Mark kaže da mora otići iz grada, no ona ipak odluči otići do njegove kuće i zavesti ga. Užasne se kada tamo upozna njegovu suprugu Kate (Leslie Mann), za koju je mislila da je samo spremačica. Unatoč početnom neprijateljstvu, dvije žene se sprijatelje. Kate uskoro dozna da Mark viđa i treću ženu Amber (Kate Upton). Odluče je posjetiti i razotkriti čitavu situaciju te dogovoriti na koji način će Mark platiti svoju nevjeru.

NEDJELJA, HRT3, 22.05, DOKUMENTARNI FILM, Bajari – Barcelona živi flamenco

Flamenco se ubraja među rijetke umjetničke forme za koje se vjeruje da se prenose genima. U Barceloni postoji zajednica potomaka španjolskih Roma. Stvarali su flamenco u kafićima, uvježbavali ga kod kuće i usavršavali na ulicama. Primjerice, mali Juanito Manzano nije još visok ni 1,2 metra, a već je pravi glazbenik i plesač flamenca. Fanatično drži ritam dok gleda druge plesače i izaziva divljenje odraslih zahvaljujući svom pjevanju i plesanju. Njegov ponosni otac dao je da mu se izradi prvi par cipela za flamenco.

NEDJELJA, HRT2, 22.50, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Flota se vraća u Kattegat, no odmah ih dočekuju loše vijesti. Lagertha doznaje da su njezini posjedi uzurpirani i nagovara Ragnara da pođe s njom u Hedeby i pomogne joj vratiti vlast. Ragnar sve iznenađuje najavom novog pohoda. Vidjelac proriče velika iznenađenja Rollonu.

NEDJELJA, RTL TV, 23.30, DRAMA, World Trade Centar

Još jedan miran i sasvim običan jesenski dan za milijune Amerikanaca postat će ostvarenje najgore noćne more. Narednik John McLoughlin (Nicolas Cage) i novak Will Jimeno (Michael Pena) obavljali su svoj svakodnevni posao zaštite građana New Yorka, kada je miran dan prekinuo strašan zvuk eksplozije i hitan poziv upomoć s kojima je započelo novo poglavlje u povijesti Amerike. Bilo je to 11. rujna 2001., dan terorističkog napada na Svjetski trgovački centar (World Trade Center) u New Yorku, a upravo su narednik McLoughlin i novak Jimeno jedni od pozvanih na mjesto stravičnog događaja. Pokušavajući spasiti što više života, ova dva heroja našli su se u tornjevima u trenutku njihova urušavanja. Duboko pod ruševinama, bez radio veze, ozlijeđeni i prestravljeni njih će dvojica krenuti u bitku s vremenom kako bi spasili vlastite živote, ali i živote ostalih nevinih žrtava.