TV PREPORUKA ZA VIKEND: Obrana i zaštita, Batler, Kapetan Amerika: Ratnik zime i Ledeni ubojica filmovi su koje morate pogledati

SUBOTA, HRT1, 09.10, VESTERN, Crvena planina

Ubojstvo čovjeka koji procjenjuje zlatnu rudaču pripisano je vlasniku rudnika Laneu Waldronu (A. Kennedy) koji je viđen u blizini. Put do vješala bio je kratak bez obzira na njegove tvrdnje da nije kriv. Omču oko vrata presjekao je metak nepoznatog strijelca. Spasilac je bio Brett Sherwood (A. Ladd), bivši kapetan koji se pridružio bandi južnjačkih plaćenika.

SUBOTA, NOVA TV, 11.40, KOMEDIJA, Špijuni poput nas

Emmett Fithzume (Chevy Chase) i Austin Millbarge (Dan Aykroyd), izabrani su iz CIA-ina kampa i poslani u Pakistan, gdje nakon nekog vremena saznaju kako su iskorišteni kao krinka za ruske protuobavještajne snage, dok su pravi špijuni poslani na sasvim drugi zadatak. Njihova je misija oteti sovjetski raketni bacač, lansirati s njega raketu te tako testirati američki novi proturaketni štit.



SUBOTA, HRT3, 14.25, VESTERN, Minnesota Clay

Zatvoren zbog zločina koji nije počinio, Minnesota Clay sprema se na osvetu čovjeku koji je na sudu prikrio dokaze o njegovoj nevinosti.

Dodatni problem u njegovom životu je vid koji sve više slabi pa se mora oslanjati na sluh…

Zanimljivost ovog filma su dvije verzije kraja: u jednoj Clay leži mrtav na ulici, dok u drugoj Clay nosi naočale i odjaše iz grada.

SUBOTA, RTL TV, 16.40, ANIMIRANI MJUZIKL, Ljepotica i zvijer

Čitavog života mladi princ (Ivan Glowatzky) živi sebično i arogantno, misleći samo na sebe, sve dok ga tajanstvena vila ne osudi na izgled čudovišta. Njegova jedina nada je susret s mladom ženom čiju će ljubav osvojiti i tako se iskupiti te ponovno poprimiti ljudski oblik. Godine prolaze, ali jednog dana pruži mu se prilika pokazati se mladoj Belle (Renata Sabljak), koja se ponudi da će zauzeti mjesto svog bolesnog oca u zatvoru. Uz pomoć osoblja dvora, Belle s vremenom nauči cijeniti svog zatočenika te se čak zaljubi u njega. No u selu, beskrupulozni lovac ima svoje planove za Bell.

SUBOTA, HRT2, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Red

Frank Moses (B. Willis) umirovljeni je agent CIA-e. Živi sam, mirno, bez uzbuđenja i bez zadovoljstva. Jedino što ga veseli su sve češći i sve dulji telefonski razgovori s mladom službenicom koja se bavi umirovljenicima, a ured joj je u Kansas Cityju. Ni Sarah (M.-L. Parker) nije ravnodušna prema Franku, iako se nikad nisu vidjeli. Štoviše, smatra da su joj razgovori s njim, uz čitanje špijunskih romana, jedino zadovoljstvo u životu. Radeći dosadan uredski posao, mašta o putovanju u Čile. Kad Frank najavi da će doći u Kansas, Sarah i ne sluti kakav će biti njihov prvi susret… I da će njezin život više sličiti romanima koje čita, nego onome kako je do tada živjela.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI FILM, Gospodarica zla

Maleficent (Angelina Jolie) je lijepa i moćna, vila čistog srca koja živi u čarobnoj šumi Moors, na granici s korumpiranim ljudskim kraljevstvom. Jednog dana djevojka upozna i zaljubi se u 16-godišnjeg seljaka, dječaka imena Stefan (Sharlto Copley). No njegova ljubav prema Maleficent ipak je na drugom mjestu, iza ambicije da jednog dana postane kralj. Godine prolaze i par se udaljuje, a Maleficent postane zaštitnica Moorsa. Jednog dana kralj Henry (Kenneth Cranham) pokuša okupirati Moors, no Maleficent ga uspješno odbija. Smrtno ranjen u borbi, kralj objavi da će onaj tko je ubije postati njegov nasljednik i da će oženiti njegovu jedinu kći, princezu Leilu (Hannah New). Stefan odlazi U Moors, uspije drogirati Maleficent, no ne može se prisiliti da je ubije. Maleficent se budi i shvati da je ostala bez krila. Izbezumljena zbog Stefanove izdaje, proglasi se kraljicom Moorsa te oformi mračno kraljevstvo s gavranom Diavalom (Sam Riley), kojemu podari ljudski oblik, a on postane njezin špijun i povjerenik.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNO-GLAZBENA EMISIJA, A strana

U drugoj emisiji voditelji Duško Ćurlić i Ivan Vukušić i mlada ekipa pjevača pozvali su Josipu Lisac, Zoricu Kondžu i Olivera Dragojevića! Mladi glasovi svojim su izvedbama obrisali prašinu s nekih starih gramofonskih ploča te izveli neke od najljepših pjesama Ive Robića, Vice Vukova, Radojke Šverko, Tereze Kesovije, Miše Kovača. Vokalne legende publici u studiju svojim zajedničkim muziciranjem podarili su pravi glazbeni doživljaj.

SUBOTA, NOVA TV, 21.10, AKCIJSKI FILM, Ledeni ubojica

Arthur Bishop (Jason Statham) je stroj – elitni ubojica strogog reda, s jedinstvenim talentom za čisto uklanjanje meta. Taj posao zahtjeva profesionalno savršenstvo i potpunu nevezanost, a Bishop je u tome najbolji. Međutim, kada ubiju njegovog mentora i bliskog prijatelja Harryja (Donald Sutherland), Bishop je itekako vezan. Sam si nameće sljedeći zadatak- odgovorne za to ubojstvo želi vidjeti mrtve. Misija se zakomplicira kad Harryjev sin Steve (Ben Foster) dolazi s istim osvetničkim ciljem i naumom da izuči Bishopov zanat. Bishop je oduvijek djelovao sam, ali ne može okrenuti leđa Harryjevom sinu. Sistematičan ubojica uzima impulzivnog studenta pod svoje okrilje i smrtonosno mentorstvo je rođeno. U potrazi za konačnom metom, prijete im prijevare, a oni koji bi trebali riješiti probleme i sami postaju problem.

SUBOTA, HRT2, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Premladi za smrt: Bruce Lee

Premda je glumio u vrlo malo filmova, Brucea Leeja u cijelom svijetu smatraju simbolom akcijskih filmova o borilačkim vještinama. Umro je prije više od 40 godina, ali njegovi filmovi i dalje ruše rekorde. Njegova slika nalazi se na majicama i posterima, glumci i majstori borilačkih vještina navode ga kao svoj uzor i štuju njegov lik i djelo, a njegova tehnika i koreografije još i danas se primjenjuju u izradi borilačkih videoigara. Njegovo ime, lik i naslijeđe imaju kultni status u popularnoj kulturi.

Cijeli život Bruce Lee je svladavao zapreke. Nadvladao je granice rasizma i nacionalnosti, spojio borilačke stilove i filmsku industriju, te srušio sve barijere u sportu, umjetnosti i kulturi.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Šašavi petak

Generacijski jaz između Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) i njene kćeri punkerice Anne (Lindsay Lohan) je više nego očigledan. Zajedno s razmaženim bratom Harryjem (Ryan Malgarini), Anna živi bez oca s majkom, s kojom se jednostavno ne slaže. Nerazumijevanje dostigne vrhunac jednog četvrtka u kineskom restoranu, kada se one posvađaju jer je Anni važnija proba s bendom nego dogovor s majkom, koja se udaje za Ryana (Mark Harmon). Kada konobarica u restoranu primijeti netrpeljivost između njih, da im čarobne kineske kolačiće sudbine, zbog kojih majka i kći idući dan doslovno zamijene tijela. Sada se moraju prilagoditi novonastaloj situaciji, no istovremeno polako počinju razumijevati jedna drugu te graditi međusobno poštovanje.

SUBOTA, HRT1, 22.10, TRILER, Slomljena krila

Neil Randall (G. Butler) je stabilan obiteljski čovjek s dobrim poslom i vrlo izvjesnim skorim promaknućem. Dio toga bajkovitog života su njegova atraktivna supruga Abby (M. Bello) i dražesna kći Sophie (E. Karwandy). Kad ga šef pozove na druženje u kući na ladanju, Abby za Sophie unajmi dadilju, a ona odluči dan provesti sa sestrom Diane. I dok Neil vozi Sophie na sastanak sa sestrom, iznenada se na stražnjem sjedalu njihovog auta uspravi skriveni stranac (P. Brosnan) s pištoljem u ruci. Predstavi se kao Ryan i tvrdi da je oteo Sophie. Traži od njih da sljedeća 24 sata izvršavaju sve njegove zapovijedi. Ako ih odbiju, ubit će Sophie…

Vrlo atraktivna i napeta priča sa zanimljivim obratima o sociopatu koji nema što izgubiti, ne traži otkupninu i ne želi novac, samo želi uništiti “savršen” život bračnog para.

SUBOTA, HRT3, 22.10, HOROR, Carrie

Učenica Carrie White (S. Spacek) toliko je povučena i nesigurna da se njezine kolegice u srednjoj školi često sprdaju s njom na najokrutniji način. Carrie živi u kući na osami s majkom Margaret (P. Laurie) koja je vjerski fanatik. Uvjerava Carrie da su sve žene od Eve griješne, a za najmanju sitnicu je mlati i zatvara u mračnu sobu. Nakon jednog sata tjelovježbe, prilikom tuširanja, Carrie doživi šok jer primijeti da krvari, a ne zna da je to menstruacija. Izleti gola među druge učenice no one joj se strašno narugaju, osobito Chris Hargenson (N. Allen). Nastavnica tjelovježbe, gospođica Collins (B. Buckley) koja ima mnogo razumijevanja za Carrie, kazni ih zbog toga. Chris zabrani da dođe na maturalni ples koji će se održati uskoro i za koji sve cure “žive”.

SUBOTA, HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman i Norma udaljuju se, a Norman i Emma se zbližavaju. Norma se prestraši kad Romero Normanu postavi nezgodna pitanja. Romero se upoznaje sa suparnikom na izborima.

SUBOTA, NOVA TV, 22.50, AKCIJSKI FILM, Elitna ekipa

Svjedočenjem protiv Terrella Singleteryja (Viv Leacock), moćnika glazbene industrije, Wayne Barclay (Razaaq Adoti) dobio je smrtnog neprijatelja. Kada Terrella puštaju iz zatvora, Waxne je u velikoj opasnosti. Međutim, ovom ogorčenom bivšem zatvoreniku neće biti jednostavno osvetiti se, jer kad Philip Sauvage (Jean-Claude Van Damme) okupi posebni tim boraca i bivših vojnika da štiti Barclayja, odlučni nasilnik bit će prisiljen poraziti ekipu boraca koja ima dovoljno iskustva da vodi mali rat.

NEDJELJA, HRT2, 14.25, KOMEDIJA, Priča o Lukeu

Prvi veliki lom u Lukeovu (L. Taylor Pucci) životu jest kad mu umre baka, pa on i djed ostanu sami, a kako je djed star i bolestan, Luke odlazi živjeti k ujaku Paulu (C. Elwes). Paul i Cindy (K. Bauer) nemaju sretan brak, a njihova djeca, Brad (T. Stentiford) i Megan (M. Munro), nisu privrženi ni obitelji ni roditeljima. U toj otuđenoj i ne baš sretnoj obitelji Luke je isprva čudno smetalo, jer Luke je autist sa svojim posebnim doživljajem svijeta. Malo-pomalo, obitelj ga počinje prihvaćati, navikavati se na njegove posebnosti, pa i osjećati poboljšanje u životu. Cindy, koja je na rubu da napusti Paula, uz Lukea počinje spravljati objede koji okupljaju čitavu obitelj, jer je Luke od bake naučio kuhati 23 jela.

NEDJELJA, LAUDATO TV, 19.00, SPORTSKA EMISIJA, Dudo i prijatelji

Dubravko Šimenc – Dudo, koji iza sebe ima veliku vaterpolo karijeru, predstavlja publici mlade i talentirane hrvatske sportaše te razgovara s onima koji su ispisali i dalje pišu velike stranice hrvatske i svjetske sportske povijesti. Predstavljajući mlade sportaše otkriva koliko Hrvatska ima talentiranih i radišnih djevojaka i momaka iz raznih sportova, pomaže im u njihovoj sportskoj karijeri i ohrabruje ih na putu prema velikim natjecanjima. Približuje i napornu svakodnevicu poznatih hrvatskih sportskih imena koja su svoj rad i našu zemlju sačuvali u svjetskom pamćenju po najsjajnijim odličjima.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Kapetan Amerika: Ratnik zime

Dvije godine nakon bitke za New York, Steve Rogers (Chris Evans) u Washingtonu radi za tajnu službu S.H.I.E.L.D. pod vodstvom Nicka Furyja (Samuel L. Jackson) i istovremeno se prilagođava životu običnog građanina. Rogers i agentica Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) su zajedno s protuterorističkim odjelom S.T.R.I.K.E., koji vodi agent Rumlow (Frank Grillo), poslani osloboditi taoce koje drže Georges Batroc i njegovi plaćenici na brodu koji pripada S.H.I.E.L.D.-u. Usred misije Rogers dozna da Romanoff ima skrivene planove da se domogne podataka koji se nalaze na računalu na brodu. Rogers se vraća u središte agencije te doznaje od Furyja o kakvim se informacijama radi – tajni projekt s letjelicima koje su povezane sa špijunskim satelitima te osmišljene da predvide i zaustave svaku potencijalnu prijetnju, tj. neprijateljski udar.

NEDJELJA, HRT2, 22.00, KRIMI SERIJA, Zajedno protiv zločina

BBC One ponovno oživljava poznati bračni par Agathe Christie, Tommyja i Tuppence, serijom od šest epizoda u kojoj možemo pratiti njihove dvije nove avanture. Godina je 1952. Bračni par Tommy i Tuppence susreću u vlaku za Pariz uzrujanu mladu ženu, Jane Finn, koja iznenada nestaje bez traga. Radnja se ponovno seli u Englesku. Tommy se posvećuje pčelarstvu, poslu koji je tek pokrenuo, dok Tuppence puno više od posla brine nestala djevojka. Tijekom njezine istrage susreću se s Tommyjevim ujakom, uvaženim bojnikom Anthonyjem Carterom. Ispostavi se da je Jane Finn prenosila tajnu snimku uz pomoć koje bi se mogao otkriti identitet glasovitog sovjetskog ubojice poznatog kao g. Brown.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DRAMA, Obrana i zaštita

Nakon dva desetljeća mira još uvijek postoji oštra granica između Hrvata i Bošnjaka koji zajedno žive u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Slavko (B. Diklić), po nacionalnosti Hrvat, više ne viđa svog prijatelja Bošnjaka, ali ne svojom krivnjom. Razdvojeni su, ne fizičkom barijerom, već obostranom sumnjom i nepovjerenjem.

Kada njegov stari prijatelj musliman Đulaga umre, Slavko je svjestan kako bi trebao otići na sprovod. Ali, ako njegovi susjedi vide kako prijateljuje s ‘drugom stranom’, možda će morati skupo platiti. S druge strane, njegova žena čvrsto vjeruje kako on mora učiniti pravu stvar – i on to u svom srcu zna.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Show nam donosi još jedan duet i hologram, a zadatak utjeloviti Olivera Dragojevića i Borisa Dvornika pripao je Ani Gruici! Bojan Jambrošić postat će Nina Badrić, Daniel Bilić Will Smith, a Nives Celzijus Olivia Newton John. Dalibor Petko gledateljima će zasigurno priuštiti još jednu nezaboravnu transformaciju u članicu grupe Las Ketchup, dok će Ivana Mišerić ući u lik pjevača grupe New Kids On The Block. Mia Anočić Valentić postaje Ljiljana Nikolovska iz grupe Magazin, a Mario Roth otpjevat će hit grupe Gipsy Kings.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Podrijetlo: Putovanje ljudskog roda

Serijal je prava avantura kroz vrijeme koja seže duboko u prošlost kako bi prikazala naše podrijetlo i pozabavila se trenutkom u kojem započinje ljudska evolucija. Iako trenutno živimo u razdoblju u kojem dominiraju pametni telefoni, sateliti i ostala „tehnološka čuda“, ovaj jedinstveni pogled u prošlost odgovara nam na pitanja koja su ključna za razumijevanje modernog svijeta: Kako smo ovdje dospjeli? Kako je Homo Sapiens evoluirao u astronauta koji može putovati u svemir i hodati po Mjesecu?

NEDJELJA, HRT2, 21.00, SF FILM, Westworld

Jedan od najpoznatijih tematskih parkova za odrasle je Westworld u kojem posjetitelji mogu vrlo realistično doživjeti Divlji zapad. Nudi se zabava s plesačicama, tučnjave i dvoboji. Sve je to bezopasno jer se sukobljavaju s programiranim robotima. Među gostima su Peter Martin (R. Benjamin) i John Blane (J. Brolin), dobro se zabavljaju sve dok Peter ne otkrije da je robot (Y. Brynner) doista ubio Johna. I ne samo to, ljudi koji upravljaju parkom također su mrtvi, a roboti su krenuli ubijati posjetitelje.

NEDJELJA, HRT1, 22.10, POVIJESNA DRAMA, Batler

Godina je 2009. Dok čeka susret s novim predsjednikom, ostarjeli Cecile Gaines (F. Whitaker) sjeća se detalja iz svojega života.

Sedmogodišnji Cecile živi na plantaži pamuka. Kad je vlasnik plantaže silovao njegovu majku, otac se suprotstavio i bio ubijen. Dječaka su uzeli u kuću da uči za slugu. S osamnaest godina otišao je s plantaže i očajnički gladan provalio u hotelsku slastičarnicu. Nad njim se sažalio glavni hotelski poslužitelj Maynard (C. Williams III) i dao mu posao te ga podučavao finesama u posluživanju i preporučio za mjesto u hotelu u Washingtonu…

Filmska priča labavo se oslanja na stvarni život Eugenea Allena, konobara i batlera, koji je radio za američku vladu u Washingtonu. Film je skupio dosta nagrada i nominacija na američkim filmskim festivalima, a najviše ih je osvojila Oprah Winfrey za sporednu ulogu Glorije Gaines, Cecileove žene.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, TRILER, Da Vincijev kod

Simbolog s Harvarda Robert Langdon (Tom Hanks) za vrijeme boravka u Parizu prima hitan noćni telefonski poziv u kojem saznaje kako je stari kustos muzeja Louvrea ubijen u njemu. Kod njegova tijela policija je pronašla nekakav simbol te im treba pomoć stručnjaka. Langdonu se u njegovoj istrazi pridružuje i talentirana francuska kriptologinja Sophie Neveu (Audrey Tautou). Njih dvoje saznaju kako je ubijeni kustos bio član tajnog društva čiji su članovi bili i Newton, Botticelli, Hugo i Da Vinci. U potrazi za otkrivanjem tajne koja stoji iza ubojstva te utrci Parizom i Londonom, Robert i Sophie nadmudruju se s nepoznatom osobom, inače pripadnikom Opusa Deija, koja predviđa svaki njihov korak.