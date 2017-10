TV PREPORUKA ZA VIKEND: Obilje akcije uz filmove Skyfall, Početak, Plaćenici 3, Orlovo gnijezdo i Bournevo naslijeđe

SUBOTA, NOVA TV, 12.20, AKCIJSKA DRAMA, Superman

Superman (Christopher Reeve) ili Kal-El , rođen je na planetu Kryptonu kao sin vodećeg znanstvenika Jor-Ela (Marlon Brando) i njegove supruge Lare (Susannah York). Kada Jor-El otkriva da Kryptonu prijeti eksplozija, počinje izgradnju svemirskoga broda kojim namjerava spasiti svog sina. Na dan fatalne eksplozije Kryptona, maleni Kal-El lansiran je do udaljenoga, zaostalog planeta Zemlje. Kako bi prikrio svoj pravi identitet, on postaje Clark Kent, blag i dobronamjeran novinar za Metropolis Daily Planet. Čak ni Lois Lane (Margot Kidder) u koju je zaljubljen ni Perry White (Jackie Cooper), njegov ozbiljni i strogi urednik ne sumnjaju da su zbunjeni Kent i Superman ista osoba. On mora zauvijek čuvati tu tajnu kako bi se mogao boriti protiv zločina i štititi slabe i nedužne.





SUBOTA, HRT3, 14.40, DRAMA, Nesreća

Stephen (D. Bogarde) je profesor filozofije na Oxfordu i neodoljivo ga privlači studentica Anna (J. Sassard). Otkrije da se za nju zanima i student William (M. York) te da je imala ljubavnu vezu s njegovim kolegom Charlyjem (S. Baker), što samo pojača njezinu privlačnost i njegovu žudnju. Nakon jedne zabave u automobilskoj nesreći William strada pred kućom svog tutora Stephena. Njegova djevojka Anna preživjela je nesreću, Stephen ju je izvukao iz auta, ali uvjeren je da je ona skrivila nezgodu. Pobrine se da se to zataška, a u zamjenu traži nešto za sebe.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Madagaskar

Razmažene odrastanjem u sigurnosti njujorškoga zoološkog vrta, naviknute na redovito hranjenje, brigu i oduševljenost razdraganih posjetitelja, četiri će se životinje, koje pojma nemaju o tome kako život u divljini doista izgleda, nakon svoga bijega u slobodu neugodno iznenaditi. Osjećajni lav Alex (Boris Mirković), živahna zebra Marty (Ozren Grabarić), neurotična žirafa Melman (Drago Utješanović) i drski nilski konj Gloria (Zrinka Cvitešić) najbolji su prijatelji i najveće zvijezde zoološkog vrta, no kada jedan od njih nestane iz svoga kaveza, ostali ga kreću tražiti, a putovanje svih završit će u dalekoj Africi, i to na Madagaskaru.

SUBOTA, HRT1, 20.05, PRIJENOS, Uz nas niste sami: Da život imaju

Prema podatcima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Državnoga zavoda za statistiku u Republici Hrvatskoj u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteno je gotovo 800 djece i mladih.

Želeći im pružiti dodatnu podršku i sigurnost, Caritas Zagrebačke nadbiskupije pokrenuo je akciju gradnje stambene zgrade za smještaj mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji nakon punoljetnosti moraju napustiti dom te siromašnih studenata.

U večerašnjoj emisiji mnogobrojne će se poznate osobe iz hrvatskoga javnog života javljati na humanitarni telefonski broj 060 9001 (6,25 kn po pozivu; više podataka na 415. stranici na HRT-ovu teletekstu) u HRT-ovu radijskome koncertnom studiju Zvonimir Bajsić.

Uključivat ćemo se izravno u Caritasovu kuću Trešnjevka u kojoj će štićenici i osoblje budno pratiti tijek akcije. Stručnjaci, psiholozi i, naravno, mladi o kojima je riječ razgovarat će o svojim iskustvima, a u glazbenome programu nastupit će brojne mlade glazbene zvijezde.

Na pozornici velikoga HRT-ova televizijskoga studija Anton Marti zapjevat će: Matija Dedić, Marko Tolja, Mia Dimšić, Damir Kedžo i Zsa Zsa, Saša Lozar, Ruža Janjiš, Dino Petrić i Angie uz pratnju Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Andreasa Marinella.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Vina svijeta

Matthew Goode i Matthew Rhys kreću put Bologne gdje uče kako se priprema lokalni specijalitet. Joe Fattorini ostvaruje svoj dugogodišnji san i nadmeće se na čuvenoj aukciji vina u Burgundiji. Hoće li pobijediti i kamo će smjestiti 288 boca vina?! Vrhunska španjolska kuharica Elena Arzak otvara nam vrata svog restorana u Londonu kako bismo kušali njezino omiljeno vino te priprema jelo k njemu. Stručnjakinja za vino Amelia Singer istražuje njemačko porijeklo stanovnika ponajbolje australske vinske regije, doline Barossa.

SUBOTA, TLC, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Božica kose

Nova TLC serija prati Christinu Olivu koja otvara svoj prvi salon na Manhattanu. Christina je rođena na Staten Islandu i s 18 godina je iz roditeljske garaže pokrenula vlastitu tvrtku za ekstenzije. Nakon samo tri godine, Christina je stekla dovoljno klijenata da otvori vlastiti salon na Staten Islandu, te je zaposlila svoju sestru i rođaka. Uz stopostotnu podršku obitelji, izgradila je svjetski poznato carstvo kose, a sada je spremna na sljedeći korak – salon u srcu Manhattana. Brzo je shvatila da je Manhattan znatno drugačije okruženje od njezine čvrsto vezane zajednice kod kuće na Staten Islandu.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI TRILER, James Bond 007: Skyfall

Bondova (Daniel Craig) odanost prema M je na kušnji kada se njezina prošlost vrati i počne je progoniti. Dok se MI6 brani od napada, agent 007 mora locirati i uništiti izvor prijetnje, bez obzira na to koliko je osobna cijena koju mora platiti.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Levison Wood nastavlja sa svojim četveromjesečnim izazovom da prijeđe 2700 kilometara duž Himalaje. U drugoj epizodi kroči krajolicima sjevernog Pakistana koji oduzimaju dah i slabo posjećenim planinskim dolinama, prije nego što provjeri koliko se može približiti opasno militariziranoj liniji kontrole koja dijeli Pakistan od Indije. Putem prelazi žustre brzace, 4000 metara visoke vrhove spektakularne doline nedostupne strancima u posljednjih 70 godina te provodi vrijeme s lokalnim plemenima koja nikad nisu prije vidjela stranca, kao i s opasno velikim paukom.

SUBOTA, RTL TV, 21.50, ROMANTIČNA DRAMA, Vrag nosi Pradu

Andrea Sachs (Anne Hathaway) ambiciozna je novinarka koja je tek završila studij. Iako voli podcjenjivati industriju mode, Andrea dobije posao koji bi mnoge njezine kolegice samo mogle poželjeti – postaje osobna asistentica Mirande Priestly (Meryl Streep), „ledene“ modne kraljice novinarstva, urednice u Runaway modnom časopisu. Upoznata s načinom odnošenja urednice prema zaposlenicima, Andrea planira trpjeti sve uvrede i maltretiranja koja će joj Pristely servirati, ali najviše godinu dana jer želi raditi kao reporterka negdje drugdje. U početku se Andrea ne snalazi u redakciji uvijek punoj tračeva, kojom vladaju novinari opterećeni izgledom, a tu prednjači Emily Charlton (Emily Blunt). No uz pomoć umjetničkog direktora časopisa Nigela (Stanley Tucci), koji joj posudi dizajnersku odjeću, polako se počne „ufuravati“ u svoj posao, odijevanje, ali i upoznavati modni svijet. Uskoro upozna privlačnog mladog novinara Christiana Thompsona (Simon Baker), koji joj ponudi pomoći u karijeri.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Karta pakla

Postoji li pakao i što se dešava s našom dušom nakon smrti? Ovo su možda i najintrigantnija pitanja o ljudskom životu na koja je svatko od nas barem jednom u životu pokušao pronaći odgovor. Je li pakao najveća kazna koja čeka ‘pokvarene’ ljudske duše te kako uoće pakao izgleda, pokušat će dočarati slavni Danny Trejo u novom specijalu National Geographic- a.

SUBOTA, HRT3, 22.35, TRILER, Bijeli pas

Jedne noći mlada glumica Julie Sawyer (K. McNichol) autom naleti na bijelog njemačkog ovčara i teško ga ozlijedi. Nakon što ga veterinar izliječi, Julie odvede psa svojoj kući, pokušavajući mu, uz pomoć dečka (J. Parker), pronaći vlasnike. Julie se sve više zbližava sa psom, osobito nakon što ovčar napadne silovatelja koji provali u njezinu kuću, zadržavši ga do dolaska policije. Jedne noći pas ipak pobjegne i ubije tamnoputog vozača kamiona. Po povratku, pas napadne na snimanju glumičinu tamnoputu kolegicu i Julie odluči odvesti psa k dreseru. Ondje sazna da je pas dresiran.

SUBOTA, HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman s novim prijateljem doživi pustolovinu. Godišnji festival u White Pine Bayu nakon dugo vremena pruža Normi prvi uvid u pravu sreću, ali Romera dovodi u potencijalno neugodnu situaciju. Dylan je rastrgan između dvije obitelji.

SUBOTA, HRT1, 22.50, TRILER, Pravedno ubojstvo

Preprodavač droge deseta je žrtva serijskog ubojice koji je uzeo pravdu u svoje ruke i presuđuje kriminalcima, silovateljima, zlostavljačima djece, odnosno svima onima koji su izbjegli kaznu. Slučaj vode dvojica newyorških detektiva, policijski veterani Tom Cowan “Turk” (R. De Niro) i David Fisk “Rooster” (A. Pacino), a u njihovoj su ekipi na istom zadatku mlađi kolege: Karen Corelli (C. Gugino), Simon Perez (J. Leguizamo) i Theodore Riley (D. Wahlberg). Kad uz truplo otkriju kraću pjesmu, shvate da imaju posla s istom osobom, jer do sada je svaki od ubijenih dobio nekoliko stihova. Ubojica je izuzetno oprezan i čini se neuhvatljiv pa istražitelji počinju sumnjati da se radi o nekome iz policijskih redova..

SUBOTA, NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Elitna ekipa

Svjedočenjem protiv Terrella Singleteryja (Viv Leacock), moćnika glazbene industrije, Wayne Barclay (Razaaq Adoti) dobio je smrtnog neprijatelja. Kada Terrella puštaju iz zatvora, Waxne je u velikoj opasnosti. Međutim, ovom ogorčenom bivšem zatvoreniku neće biti jednostavno osvetiti se, jer kad Philip Sauvage (Jean-Claude Van Damme) okupi posebni tim boraca i bivših vojnika da štiti Barclaya, odlučni nasilnik bit će prisiljen poraziti ekipu boraca koja ima dovoljno iskustva da vodi mali rat.

SUBOTA, HRT1, 00.30, KRIMI FILM, Osveta

Dave Wilson (T. Stamp) izašao je iz zatvora i odlazi iz Londona u Los Angeles ne bi li saznao tko mu je ubio kćer koju je sam jedva poznavao. Jasno mu je da će mu nepoznavanje nove sredine dodatno otežati posao. Pomoć pri istrazi nudi mu također bivši zatvorenik, Hispanoamerikanac Eduardo (L. Guzman), a pridružuje im se i ostarjela glumica Elaine (L. A. Warren) koja je poznavala njegovu kćer i dobro je obavještena o miljeu u kojemu se djevojka kretala. Uskoro se sazna da je kći imala ljubavnu vezu s bogatim glazbenim producentom kojega prati loš glas.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.45, KOMEDIJA, Dan u New Yorku

Blizanke Roxy (Mary-Kate Olsen) i Jane (Ashley Olsen) iz doma na Long Islandu putuju u New York. Jane odlazi s namjerom održavanja govora koji bi joj trebao zajamčiti školarinu na prestižnom fakultetu, a buntovnica, punkerica Roxy sa željom da se probije u backstage na snimanju unerground glazbenog spota benda kojem želi progurati svoju demo snimku. Umjesto na željenim destinacijama Roxy i Jane se nađu usred sumnjivog posla na crnom tržištu progonjene od strane policajca Lomaxa (Eugene Levy).

NEDJELJA, HRT2, 13.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Dobar, bolji, najbolji… britanski slastičar

Novih dvanaest natjecatelja za prvu autorsku slasticu trebaju pripremiti jmadeiru. To je poznati i svima omiljeni kolač pa će biti zanimljivo vidjeti tko će od natjecatelja pokušati tom klasiku dati osobni pečat kako bi zadivio žiri, a tko će igrati na sigurno nastojeći spremiti savršenu madeiru s prepoznatljivom ispucalom korom? U izazovu kojim se testiraju njihova znanja i vještine pripremit će britanski predratni klasik: Marynu glaziranu tortu od oraha. Drugoga dana natjecanja slastičari će morati dati sve od sebe kako bi zadivili žiri svojom prvom spektakularnom slasticom, schwarzwaldicom. Ovaj retro klasik iz 70-ih godina ima ama baš sve: čokoladu, višnje i šlag. Krajnje je vrijeme da mu netko udahne nov život, a dvanaestero je natjecatelja voljno to pokušati.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KOMEDIJA, Mrtvi od straha

Pjevač Larry Todd (D. Martin) prekinuo je s prekrasnom plesačicom kad je otkrio da je ona zapravo u vezi sa smrtno ljubomornim kriminalcem. Dok pokušava pobjeći, uvjeren da je zabunom ubio gangstera, usput pomaže bogatoj nasljednici Mary Carol (L. Scott) da izmakne policiji a ona u zamjenu Larryja i njegovog partnera Myrona (J. Lewis) prokrijumčari na Kubu. Mary je naslijedila ukleti dvorac na izoliranom otoku i povede ovu dvojicu sa sobom.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, OBITELJSKA BAJKA, Zlatne kopačke

Niskog rasta i nježne konstrukcije, Christian Larou (C. Koza) najsitniji je član školskog nogometnog tima i samo skupljač lopti, još ni jednom nije dobio priliku da zaigra. Trener Dominic (D. DeLuise) pokušava mu dati priliku više iz sažaljenja, jer mu je otac u vojsci, u ratu, no Christian se zbog treme ne uspijeva iskazati. Glavni sponzor kluba, Frank Granger (E. Roberts), ima dvojicu sinova blizanaca koji igraju u ekipi i ne gleda blagonaklono na trenera kad u igru pušta malog Christiana, kao zamjenu za jednog od njegovih sinova. Jednog dana Christianovoj mami (D. Meyer), dok se vozila po njega u školu, jave iz da je njezin muž nestao u akciji. U šoku, ona izgubi kontrolu nad upravljačem i zabije se u drvo. Završi u bolnici s prijelomima. Christian za to vrijeme mora živjeti kod njihovog susjeda Franka, koji se pokaže gorim od zle maćehe: Christian spava u podrumu, ne dopušta mu da telefonira mami, a kad mu mora kupiti tenisice, u trgovini traži najjeftinije koje imaju. I trgovac Christianu dade prljave zlatne tenisice koje izgledaju jadno i smiješno.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Plaćenici 3

Plaćenici, koje predvodi Barney Ross (Sylvester Stallone), a čine ih još Lee Christmas (Jason Statham), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) i Toll Road (Randy Couture) oslobađaju specijalista za noževe i doktora, poznatijeg kao Doktor Smrt (Wesley Snipes), iz vojnog zatvora za vrijeme njegovog transporta vlakom. Doktor im treba kako bi spriječili da pošiljka oružja stigne do ratnog huškača u Somaliji. I kada stignu na mjesto preuzimanja pošiljke, iznenade se kada ugledaju bivšeg ratnog druga iz ekipe Conrada Stonebanksa (Mel Gibson) kako prodaje naoružanje. Ekipa uspije ubiti sve krijumčare osim Stonebanksa, koji rani Halea Caesara (Terry Crews), koji je sada u kritičnom stanju.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Mnogi moćni ljudi ne žele da Friederike postane supruga Petra III. Odluče je otrovati. Ubace otrov u njezin omiljeni desert od naranče i ona se svaki dan osjeća sve gore.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Elizabeta I. i njezini neprijatelji

Glumica i supermodel Lilly Cole glumi Elizabetu I. tijekom njezine vladavine, od mlade princeze do zrele kraljice. Dr. Suzannah Lipscomb i Dan Jones oboje su mladi i dinamični povjesničari, a ispričat će nam uzbudljivu priču o ljubomori, izdaji, ambiciji i tragediji, uz pomoć raskošnih dramatizacija koje će nam dočarati ključne sukobe koji su oblikovali Elizabetu i Englesku.

Od dana kada je rođena do dana kada je umrla, Elizabeta je bila okružena neprijateljima koji su ugrožavali krunu i njezin život. U seriji se detaljno analiziraju njezina sestra Marija Tudor, nesuđeni ljubavnik Filip od Španjolske, Elizabetine borbe, neprijateljstva i pokušaji atentata na nju.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Čovjek zvan Hrabrost

Arkansas nakon Građanskog rata. Četrnaestogodišnja Mattie Ross (K. Darby) uživa sa svojom obitelji u mirnoj svakodnevici, sve dok joj oca Franka (J. Pickard) ne pokrade i mučki ustrijeli bandit Tom Chaney (J. Corey) koji je u bijegu zbog još jednog umorstva. Chaneyju se izgubi svaki trag, pa se Mattie obrati za pomoć jednookom saveznom šerifu Reubenu J. “Roosteru” Cogburnu (J. Wayne). Alkoholu skloni “Rooster” odbrojava posljednje dane u službi, pa se umoran od svega nevoljko upusti u još jedan lov na odbjeglog kriminalca. Uskoro im se pridruži i mladi teksaški rendžer LaBoeuf (G. Cambell) koji želi uhititi Chaneyja zbog ubojstva senatora u Texasu. Neobična se trojka zaputi prema mogućem Chaneyjevom skloništu, ali ih put vodi preko nesigurna indijanskog teritorija.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, CRNA KOMEDIJA, Pasji sinovi

Priča o Felixu Farmeru (R. Mulligan), vrhunskom holivudskom producentu, čiji filmovi nikad nisu gubili na blagajnama – do sada. Oženjen je sa Sally Miles (J. Andrews), kazališnom, filmskom i televizijskom zvijezdom. Imaju dvoje djece, kuće u Malibuu i na Bel-Airu. Za njih govore da su savršeni holivudski par – sve do sada. Nakon financijske propasti njegova posljednjeg filma, napušta ga žena i odvodi djecu, rolls-royce, tajnicu i kuhara. Očajni Felix odluči dosnimiti i premontirati film.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Boj za Novi Frkašić

Nakon što su zrakoplovi JNA napali Banske dvore pokušavši izvršiti atentat na hrvatskoga predsjednika Franju Tuđmana, uslijedili su najteži trenutci za obranu Hrvatske jer je velikosrpski agresor intenzivirao napade na svim bojišnicama. Posebno teško stanje bilo je na Banovini gdje je nakon pada Petrinje i Topuskoga, odnosno nakon pada Viduševca, agresor osvajao selo za selom, a linija obrane počela se povlačiti prema Pokupskome. Cilj JNA bio je prodrijeti i na lijevu obalu rijeke kako bi otvorili koridor za pokret prema Velikoj Gorici, odnosno Zagrebu. No u tome ih je zaustavila malobrojna skupina gardista Prve satnije 2. brigade ZNG-a, Crnih mambi.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, AKCIJSKI SF FILM, Početak

Dom Cobb (DiCaprio) vješt je lopov, apsolutno najbolji u opasnom umijeću ekstrakcije i krađe vrijednih tajni iz najdublje podsvjesti tijekom sna, kada se um nalazi u najranjivijem stanju. Cobbova rijetka sposobnost učinila ga je prestižnim igračem u ovom podmuklom svijetu korporativne špijunaže, ali je također od njega napravila međunarodnog bjegunca i koštala ga svega što je ikada volio. No, Cobb dobiva priliku za iskupljenjem. Posljednjim zadatkom može vratiti svoj život, ali jedino ako uspije ono nemoguće – vratiti se na početak. Umjesto savršene pljačke, Cobb i njegov tim stručnjaka moraju izvesti sve obrnuto: njihov zadatk nije ukrasti ideju već je usaditi. Uspiju li, to može biti savršen zločin. No, ni mnogo pomnog planiranja ni stručnost ne mogu ih pripremiti za opasnog neprijatelja koji uspijeva predvidjeti svaki njihov pokret – neprijatelja kojeg je samo Cobb mogao očekivati.

NEDJELJA, RTL TV, 22.30, AKCIJSKI TRILER, Bourneovo nasljeđe

CIA je izgubila svaki trag Jasona Bournea (Matt Damon) prije šest tjedana u Moskvi. Istovremeno, Aaron Cross (Jeremy Renner), vladin operativac, nalazi se na tajnom zadatku Ministarstva obrane na Aljasci, gdje mora preživjeti ekstremne vremenske uvjete i naporne treninge, kao dio tajnog eksperimenta u kojem sudjeluje kao pokusni kunić. Naime, Croosu su dane droge koje pojačavaju mentalne i fizičke sposobnosti kod korisnika. U međuvremenu, nakon što je Bourne razotkrio tajne operacija CIA-e (Treadstone i Blackbriar), FBI i senat, istražuju aferu koja je došla u medije, a pod povećalom su direktor CIA-e, Ezra Kramer (Scott Glenn), Blackbriar predstavnik Noah Vosen (David Strathairn) te doktor Treadstona, Albert Hirsch (Albert Finney), koji pak, odluče prekinuti sve tajne operacije, uključujući i onu u kojoj sudjeluje Aaron Cross, a svi sudionici moraju nestati.

NEDJELJA, HRT2, 23.40, RATNI SPEKTAKL, Orlovo gnijezdo

Godine 1944. britanski vojni zrakoplov je srušen, a nacisti zarobe jedinog preživjelog, američkog generala koji je upućen u najtajnije savezničke planove, pa i točan datum Dana D. Britanska obavještajna služba hitno organizira skupinu za njegovo spašavanje iz dobro čuvane njemačke utvrde. Komandose predvode britanski časnik, bojnik John Smith (R. Burton) i vrlo sposobni američki poručnik Morris Schaffer (C. Eastwood). Uspijevaju doći do dvorca u kojem je zarobljeni general, no upadaju u zamku. Shvaćaju da su izdani. Pokazuje se da su izdajnici trojica bojnikovih ljudi, no još je gore to što je stvar “procurila” s mnogo više razine.