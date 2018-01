TV PREPORUKA ZA VIKEND: Nova sezona Big Brothera, ali i filmovi Svakog gosta tri dana dosta, Pijanist, San Andreas i Društvo mrtvih pjesnika

SUBOTA, NOVA TV, 11.55, PUSTOLOVNI FILM, Velika pljačka vlaka

Svaki se mjesec dvadeset i pet tisuća funti u zlatnim polugama prevozi vlakom iz Londona do obale, kako bi se platile engleske trupe koje su na Krimu ratovale s Rusijom. Poluge su čuvane u dva sefa od kojih se svaki zaključava sa po dva ključa. Njih čuvaju šefovi banke i policije, a samo ta četiri ključa dijele Edwarda Piercea (Sean Connery), vrhunskog poslovnog čovjeka i pljačkaša, njegovu ljubavnicu, prevaranticu Mirian (Lesley-Anne Down) i najspretnijeg londonskog džepara Roberta Agara (Donald Sutherland), od uspješne prve u povijesti pljačke vlaka za koju se spremaju.

SUBOTA, HRT1, 14.20, DOKUMENTARNI FILM, Priča Eve Schwarz

Priča je to o Čakovcu prije 2. svjetskog rata, o nesretnim vremenima i stradanju međimurskih Židova u holokaustu, o životu naše junakinje u Budimpešti nakon rata te o potrazi za vlastitim ocem koji je (kako se ispostavilo) stradao u Auschwitzu.

Temeljen na knjizi “Iz pepela čakovečke sinagoge” povjesničara Branimira Bunjca i napravljen kao kombinacija monodrame (u trenutku snimanja filma Eva Schwarz već je bila pokojna) i dokumentarca, film prikazuje intimnu ispovijed glavne junakinje, ali i pokušava dati povijesni okvir njezinog života u turbulentnim vremenima rata i poraća, te daje pregled sudbine međimurske židovske zajednice.

SUBOTA, RTL TV, 14.30, ROMANTIČNA DRAMA, Amerikanka u Tokiju

Abby (Brittany Murphy) je Amerikanka koja se preseli u Tokio kako bi bila sa svojim dečkom Ethanom (Gabriel Mann). No Ethan vrlo skoro odlazi na duži poslovni put u Osaku, a iako se Abby ponudi poći s njim, on je odbije i zapravo odmah prekine njihovu vezu. Potresena Abby odlazi u ramen dućan, u kojem upoznaje chefa Maezumija (Toshiyuki Nishida) i njegovu suprugu Reiko (Kimiko Yo), koji joj serviraju ramen juhu kao utjehu. Dok jede juhu, Abby se učini da u daljini vidi mačku koja pretkazuje sreću, tzv. Maneki Neko. Već idući dan Abby se vraća u trgovinu i ponudi svoju pomoć Maezumiju kada vidi da njegova supruga ima natečene zglobove. Abby je toliko oduševljena idejom da priprema ramen da je vlasnik malog biznisa ne može odbiti.

SUBOTA, HRT2, 17.00, FILM ZA DJECU, Vuk samotnjak

Dječak (S. Štimac) u planini nađe velikog psa sličnog vuku i sprijatelji se s njim. Međutim, seljani vjeruju da je riječ o opasnom vuku samotnjaku i da ga treba ubiti. Dječak zbog toga strahuje za svog ljubimca. Kriomice mu nosi hranu u planinu. Pas ga jednom čak spasi od vuka. No, hajka počinje, jer seljaci vjeruju da je taj samotnjak poklao ovce u jednom toru.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, REALITX SHOW, Big Brother

Poznati reality se vraća u osmoj sezoni. U prijenosu uživo nove stanare Big Brother kuće dočekat će voditeljica Antonija Blaće. Tko će se najviše svidjeti gledateljima, ostati u kući do kraja i osvojiti nagradu od 500.000 kuna, tek ćemo vidjeti. U međuvremenu, stanare čeka potpuna izolacija od vanjskog svijeta i suživot s potpunim strancima pred 50 najmodernijih 4k kamera.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Svakog gosta tri dana dosta

Molly (K. Hudson) i Carl Peterson (M. Dillon) zaljubljeni su i sretni. Sve u njihovom životu je savršeno: Carl ima dobru karijeru i plaću u poduzeću Mollynog oca, imaju lijepu kuću i dovoljno novca, slažu se u svemu. Jedini oblak koji se nadvija nad nepomućenu vedrinu bit će “pegulasti” Dupree (O. Wilson), Carlov najbolji prijatelj, koji zbog njihovog vjenčanja ostaje bez posla i bez stana. Kako prijatelju treba pomoći u nevolji, Carl ga prima u kuću. Međutim, Dupree ostaje puno duže nego što su oni mislili.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Afrički safari

Uz pomoć vrhunskih kinematografskih tehnika, postajete putnik na spektakularnom afričkom safariju, od obale Atlantskog oceana u Namibiji pa sve do vrhova Kilimandžara.

Inovativnim procesom koji je razvio nWave Pictures, postajete dijelom filma, kao da ste magično prošli kroz ekran. “Cinebulle”, balon na vrući zrak koji je opremljen najsuvremenijom 3D kamerom, vodi vas centimetre nadomak divljih životinja. “Slow motion” – nešto sasvim novo u 3D tehnici – zaustavlja vrijeme, dajući vam mogućnost da upijate život oko sebe.

SUBOTA, DISCOVERY CHANNEL, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajne Tesline smrti

U seriji vojni istražitelj Jack Murphy i Cameron Prince, povjesničar koji istražuje Teslin život, diljem svijeta traže informacije o Teslinim izumima i istraživanjima koja su nestala iz njegovog sefa. Nestale dokumente i nove podatke koji bi im pomogli u slučaju Tesline „Zrake smrti“ tražili su u posljednjem Teslinom laboratoriju u Shorehamu na Long Isladu, putovali su u Colorado, gdje se nalazio prvi Teslin laboratorij na američkom tlu, a istraživanja su ih vodila sve do Srbije.

SUBOTA, HRT3, 21.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Žena na kraju svijetu: Indija – Najmanja žena na svijetu

Fascinantna dokumentarna serija o ženama diljem svijeta, koja je svojim novim pristupom pojmu kulturne raznolikosti osvojila srca milijuna ljudi.

Najmanja žena na svijetu živi u Nagpuru u Indiji. Jyoti Ambe ima 21 godinu i visoka je 63 centimetra. Nije narasla još od ranog djetinjstva. Njezini roditelji tražili su pomoć na raznim stranama, ali liječnici su napokon otkrili da boluje od nedostatka hormona rasta i ahondroplazije. To je genska bolest koja uzrokuje poremećaj rasta i patuljastost. Jyoti ima vrlo krhke kosti koje lako puknu, a neke ostanu trajno slomljene. Usprkos svome stanju puno se smiješi i sanja o karijeri u Hollywoodu. Zasad se pojavila u nekoliko TV serija i filmova.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI SPEKTAKL, San Andreas

Film prati pilota helikoptera i spasioca Raya (Dwayne Johnson) koji nakon stravičnog potresa kreće iz Los Angelesa u San Francisco sa svojom suprugom, s kojom nije u najboljim odnosima, kako bi spasili kćer jedinicu. No, njihovo putovanje tek je početak užasa koji im priroda priprema.

SUBOTA, HRT3, 22.10, DRAMA, Slatka Emma, dragi Bobe

Nakon što ruski jezik više nije obvezan u mađarskim školama, dvije učiteljice ruskog, Emma (J. ter Steege) i Böbe (E. Börcsök), koje stanuju i rade zajedno, postale su suvišne. Tako počinje njihova borba za opstanak, jer niti jedna ne želi izgubiti radno mjesto i vratiti se na selo.

SUBOTA, HRT2, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Majka se okreće gruboj ljubavi da bi zaštitila Normana. Šerif Greene počinje istragu ubojstva. Dylan bratu priskrbi pomoć.

SUBOTA, HRT1, 22.30, BIOGRAFSKA DRAMA, Pijanist

Wladyslaw Szpilman (A. Brody) radijska je zvijezda čije je radno mjesto uništeno u napadu na Poljsku 1939. Tada za Židove počinje razdoblje progona, mučenja, ubijanja i svakog je dana sve gore. Szpilman je kao i većina Židova završio u getu, a pred deportacijom u logor Treblinku spasio ga je u zadnji čas obiteljski prijatelj. Odvojen od obitelji Szpilman isprva preživljava u getu, a zatim izvan njega. Sve se teže živi u Varšavi, a Szpilman svaki dan svjedoči užasu koji oko sebe šire pripadnici SS-a.

SUBOTA, RTL TV, 23.15, HUMORNA DRAMA, Pokajničko putovanje

Andy Brewster (Seth Rogen) organski je kemičar i izumitelj koji pokušava svoj ekološki prihvatljiv proizvod ScioClean plasirati u trgovačkim centrima. No trgovine ne žele niti čuti što ima za ponuditi. Nakon još jednog razočaravajućeg pokušaja, ovog puta u K-Martu, Andy posjećuje svoju majku Joyce (Barbra Streisand) u New Jerseyu. S obzirom na njezino zaštitničko raspoloženje, on je ne želi zabrinuti pa joj ne govori da njegov posao za sada stagnira, ali mora podnositi njezina neprestana ispitivanja o svom emotivnom životu. Ipak, Andy je odlučan provesti svoj plan putovanja od New Yorka do Las Vegasa na kojem će predstaviti svoj proizvod.

SUBOTA, HRT3, 00.10, DRAMA, Otac

Glavni lik sudjeluje u mađarskim previranjima 1956. i razmišlja o ocu, junaku, koji je sudjelovao u 2. svjetskom ratu. Kroz njegovo sazrijevanje i spoznavanje istine prelamaju se ključne teme novije mađarske povijesti, pojačane dokumentarnim snimkama.

“Otac” je osvojio Veliku nagradu na filmskom festivalu u Moskvi 1966. te Posebnu nagradu žirija u Locarnu čime je Szabó postao redatelj od međunarodnog značaja.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KRIMI FILM, Grmljavina na brdu

Osuđenicu za ubojstvo, Valerie Carns (A. Blyth), vode u Norwich na izvršenje kazne kad ih poplava prisili da se zaustave u samostanskoj bolnici. Sestra Mary (C. Colbert) uvjerena je u Valerienu nevinost i odluči pronaći pravog ubojicu.

NEDJELJA, HRT1, 17.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako uspjeti na Manhattanu

Kad Alyssa (V. A. Fox), vlasnica modnog dućana A-Line s Manhattana, uđe u malu trgovinu odjeće negdje u Ohiju, iznenadi se jer joj mlada prodavačica sugerira da ne kupi haljinu koju je odabrala, nego joj preporuči nekoliko drugih koje će joj bolje odgovarati. Alyssa je gotovo uvrijeđena, no uviđa da je djevojka imala pravo, zaključi da je iznimno darovita i ponudi joj posao u svojoj trgovini. Taylor (J. Guill) je iznenađena, no objeručke prihvaća, Manhattan je njezin san. Kad stigne u New York, Alyssine prodavačice su podrugljive, jer se na njoj vidi da je iz provincije. Taylor uskoro počinje stvarati velike promjene na bolje i poboljšavati prodaju, jer blaziranim prodavačicama i još blaziranijim klijenticama pristupa iskreno i pošteno. Već prvi dan upoznaje Phila (M. Bendavid), mladića koji se bavi nekretninama.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 20.00, POVIJESNA SERIJA, Rat zračnih asova

Kolovoz 1914. Mjesec poslije početka Prvog svjetskog rata Pariz su bombardirali neprijateljski zrakoplovi. Bio je to događaj bez presedana koji su Parižani promatrali poput nekog sasvim novog spektakla. Je li zrakoplov postao ratno oružje?

Početkom 20. stoljeća zrakoplovstvo je bilo tek u začetku, no Veliki rat ubrzao mu je razvoj. Nove zvijezde zrakoplovstva postat će ratni junaci, poznati kao ”asovi”. Kroz sudbine petorice izuzetnih pilota iz Francuske, Njemačke i Britanskog carstva, ova nam serija otkriva priču o najvećim letačkim asovima Prvog svjetskog rata. Richthofen, bog; Guynemer, zvijezda; Fonck, as svih asova; Udet, izazivač i Mannock, vođa eskadrile.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

U poreznu upravu stigla je anonimna prijava o sumnjivom poslovanju frizerskog salona Unisex Božica. Zadatak da provjeri navode iz prijave dobila je inspektorica, strah i trepet ne samo našeg malog kvarta, već i puno šire. Na glasu kao nepodmitljiva i sposobna uočiti svaku pa i najmanju prevaru, ima ipak slabu točku, a to su purgeri koje naprosto obožava.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Viktorijin šok zbog trudnoće još se više zakomplicira kad je prisiljena odrediti tko će biti regent. Bira Alberta, ali njegova želja za moći ostaje neostvarena, a njihov put na sjever razotkriva pritajenu napetost u odnosu.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Bilo jednom na Divljem zapadu

Trojica revolveraša u dugim zapadnjačkim smeđim kaputima od kože čekaju vlak na željezničkoj postaji negdje na Divljem zapadu. Kad vlak stigne, čini im se da onaj koga čekaju nije stigao, no ubrzo čuju zvuk usne harmonike i ugledaju stranca zvanog Harmonika (C. Bronson). U okršaju on ubije trojicu revolveraša. Istodobno na ranču Sweetwater u vlasništvu Irca Bretta McBainea (F. Wolff) njegova kći uređuje svečani svadbeni stol, stariji sin sprema se kolima u grad po nevjestu koja stiže vlakom.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, DRAMA, Društvo mrtvih pjesnika

Vrhunska srednja muška škola na istočnoj obali SAD-a. Jesen 1959. Jedan od razreda dobiva novog profesora engleske književnosti, Johna Keatinga (R. Williams), nekonvencionalnog nastavnika koji učenike pokušava naučiti pravom značenju izreke carpe diem – iskoristi dan. Istodobno, njegova su predavanja tako neobična da se učenici polako oslobađaju i započinju život gledati svojim očima, a o svijetu misliti svojom glavom. Ubrzo otkrivaju da je Keating u svoje đačko doba bio član Društva mrtvih pjesnika, skupine učenika poklonika poezije. Po tom uzoru i oni osnivaju slično društvo. Jedan od njih, Neil Perry (R. S. Leonard), uistinu je očaran književnošću, osobito glumom, ali njegov otac tvrdokorno i protestantski pragmatično zahtijeva da se sin posveti medicini.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.15, AKCIJSKI FILM, Šifra U.N.C.L.E.

Prisiljeni zanemariti dugogodišnje neprijateljstvo, Napoleon Solo (Henry Cavill) i Illya Kuryakin (Armie Hammer) se udruže u zajedničku misiju zaustavljanja tajanstvene međunarodne zločinačke organizacije koja je odlučila destabilizirati krhku ravnotežu snaga kroz proizvodnju nuklearnog oružja i tehnologije. Jedini trag koji dvojac ima je kći nestalog njemačkog znanstvenika koji je ključ za infiltraciju u zločinačku organizaciju te se moraju utrkivati s vremenom kako bi ga pronašli i spriječili svjetsku katastrofu.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Nova prapovijest: Osvit sisavaca

Paleontolozi su dugo živjeli u uvjerenju da su sisavci prevladali sami po sebi i neometano se proširili nakon nestanka dinosaura. Ali otkrića u Kini početkom 21. stoljeća pokazuju da su naši preci brusili pandže davno prije toga. No kad su se točno pojavili prvi sisavci? Tijekom zadnjeg desetljeća o tome se vode burne rasprave između genetičara i paleontologa.

NEDJELJA, HRT1, 23.10, ROMANTIČNA DRAMA, Carrie

Carrie (J. Jones) dolazi vlakom u Chicago s velikim ambicijama. Zaposli se na šivanju cipela i sva joj zarada odlazi na stan i hranu koju plaća sestrinom mužu. Kad se ozlijedi na poslu, dobije otkaz. U pomoć joj priskače trgovački putnik kojeg je upoznala u vlaku i povede je u otmjeni lokal koji vodi George Hurstwood (L. Olivier). Uskoro će Carrie pobjeći s Hurstwoodom u New York i početi karijeru glumice…

Snimljeno prema istoimenom romanu Theodora Dreisera.

NEDJELJA, RTL TV, 23.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, R.I.P.D. agenti za počivale u miru

Bostonski policajci, poručnik Bobby Hayes (Kevin Bacon) i narednik Nick Walker (Ryan Reynolds) tijekom jednog zadatka pronađu grumene zlata i zadrže ih. Nick zakopa svoj dio u dvorištu, no uskoro se pokaje shvativši da je sretan brak koji ima sa svojom suprugom sve što mu treba u životu. Zato odluči zlato predati kao dokaz, no Hayes ga, nezadovoljan tom njegovom odlukom, odluči likvidirati. U zagrobnom životu Nick odrađuje kaznu za svoj grijeh kao agent za počivale u miru, što znači da mu je zadatak pronalaziti duše koje odbijaju prijeći na drugi svijet te postaju „mrtvaci“. tj. monstrumi prerušeni ljude. Njegov partner je Roycephus „Roy“ Pulsipher (Jeff Bridges), bivši šerif, koji je sudjelovao u Građanskom ratu. Na svom prvom zadatku Nick pomaže ispitati jednog mrtvaca za kojega shvati da posjeduje grumene zlata poput onih koje su Hayes i on pronašli.