TV PREPORUKA ZA VIKEND: Neki od filmova su Noa, Sam u kući, Ben Hur, Nemoguća misija 5, Ja u ljubav vjerujem i Blizanci

SUBOTA, HRT2, 14.20, ANIMIRANI FILM, Krš i lom

Film o Ralphu koji je negativac u videoigricama, ali mu to dosadi, jer nitko ih ne voli, i odluči ostvariti svoj san da postane junak. U želji za slavom uzima stvar u svoje ruke i kreće na putovanje prepuno pustolovina arkadama videoigre…

I ovaj crtić dolazi iz uspješnog studija Disney, a to potvrđuju nominacije za Oscara za najbolji animirani film 2013., za Zlatni globus u istoj kategoriji te BAFTA-u koju dodjeljuju djeca za najbolji animirani film itd.

Film je sinkroniziran na hrvatski jezik.





SUBOTA, HRT3, 16.05, RATNA DRAMA, Grimizna dolina

Nakon što mu je u bombardiranju Londona smrtno stradala žena, kanadski vojni pilot Forrester (G. Peck) na položaju u Burmi postao je stroj za ubijanje koji ne mari za svoj život. Pri jednom rutinskom letu zapalio se motor i Forrester je prisiljen spustiti se s posadom u udaljenu burmansku pustoš pod kontrolom Japanaca. Tada je za sve njih počela borba za goli život…

Film je nominiran za nagradu BAFTA u dvije kategorije, a snimljen je prema istoimenom romanu H. E. Batesa.

SUBOTA, HRT2, 17.05, GLAZBENA KOMEDIJA, Tko pjeva, zlo ne misli

Devetogodišnji Perica piše dnevnik nadajući se da će ga za tisuću godina pronaći znanstvenici i da će postati znamenito povijesno svjedočanstvo. U njemu on potanko opisuje događaje koji su se dogodili u tjedan dana tijekom ljetnih praznika: prilikom izleta u Samobor s mamom, tatom i tetom Minom upoznali su se sa zanimljivim, elegantnim čovjekom, g. Fulirom koji ih je fotografirao. Već sljedećega dana on ih je posjetio poklonivši im fotografije, te se sprijateljio s tatom. Od tada on će stalno k njima navraćati, a tata će početi kovati lukavi plan: vidjevši u novome znancu dobru partiju za supruginu neudanu sestru, odlučit će ih spojiti.

SUBOTA, HRT2, 20.05, KOMEDIJA, Blizanci

Prije trideset i pet godina američka vlada potajno je pokrenula projekt rađanja genetički savršenog djeteta. Za očeva nasljedna svojstva izabrana su čak šestorica iznadprosječnih muškaraca, dok je za majku predviđena mlada ljepotica Mary Ann Benedict (H. Graham). No, Mary Ann nije rodila samo jednog dječaka, nego dvojicu pri čemu je savršeno dijete sklonjeno na tropski otok gdje je dječak izrastao u genijalnog i atletski građenog Juliusa Benedicta (A. Schwarzenegger). Njegov pak omanji brat Vincent (D. DeVito) nije bio te sreće, pa se nakon sirotišta odao kriminalu neprestance bježeći pred zakonom i mnogobrojnim utjerivačima dugova. Kada Julius napokon dozna punu istinu o svom podrijetlu, odluči pronaći svog blizanca Vincenta i zajedno s njim otkriti je li njihova majka uistinu umrla pri porodu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, A strana

Budimo zajedno! Predbožićna A strana okupila je Simfonijski orkestar, operne zvijezde, Zbor HRT-a, poznate pjevače mjuzikla i pop glazbe, bend i mlade pjevače kako bi vam zajedničkim muziciranjem svih glazbenika u studiju podarili neočekivane glazbene trenutke. Bez obzira koliko su svi sudionici božićnog specijala A strane izvrsni u svom glazbenom izričaju, večeras ćemo ih čuti u neobičnim kombinacijama: operna diva Lana Kos pjeva sa Jacquesom, Tomislav Mužek pjeva Stingov hit Fragile, a Marko Tolja i bariton Ljubomir Puškarić neobičnu dixie verziju pjesme Santa Claus Is Coming to Town. Valentina Fijačko-Kobić, Renata Sabljak, Jelena Radan, Ervin Baučić, Gibonni, uz preostale brojne glazbenike pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog na najljepši način će vam za Božić podariti glazbu i ljubav.

SUBOTA, LAUDATO TV, 21.15, DRAMA, Dugo putovanje – Ignacije Lojolski

Direktan i zanimljiv pogled na život svetog Ignacija Lojolskog, utemeljitelja isusovačkog reda. Upoznajemo ga prateći njegovu transformaciju od naglog temperamentog mladića iskušavanog svjetskim stvarima – do velikog mistika, utemeljitelja reda koji će imati dalekosežan utjecaj na kršćanstvo. U njegovom dugogodišnjem cilju, da postane herojski kralj, Ignacije je gledao smrti u lice mnogo puta, bio je u zatvoru, ranjen, prolazio je raznorazne krize, život mu je ovisio o odlukama inkvizicije. Unatoč svemu, Ignacije je prepoznao Božju ruku u svome životu i oblikujući ga prema tome postao je predani vjernik.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija 5

Nakon što je agencija IMF raspuštena, Ethan (Tom Cruise) i njegov tim obračunavaju se s mrežom vještih specijalnih agenata poznatom kao The Syndicate. Ovi operativci odlučni su u stvaranju novog svjetskog poretka kroz niz terorističkih napada. Ethan okuplja svoj tim i udružuje snage s bivšom britanskom agenticom Ilsom Faust (Rebecca Ferguson) u najopasnijoj misiji dosad.

SUBOTA, RTL TV, 21.40, KOMEDIJA, U tuđoj koži

Dave Lockwood (Jason Bateman) i Mitch Planko (Ryan Reynolds) bliski su prijatelji koji jedan drugome zavide na tome kako vode život. Dave je odvjetnik sa suprugom i djecom, dok je Mitch glumac koji mijenja djevojke kako mu se prohtije. Jednog jutra Mitch i Dave shvate da su zamijenili tijela te se sjete prošle pijane noći kada su pred fontanom želja poželjeli zamijeniti živote. Vrate se u park, no fontana više nije tamo, maknuta je da bi se restaurirala. Prisiljeni pričekati nekoliko dana, prijatelji se dogovore da nikome neće ispričati što se dogodilo i da će se strpjeti dok fontana ne bude vraćena.

SUBOTA, HRT2, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Harry Potter: Povijest čarobnjaštva

Prije dvadeset godina prva je knjiga o Harryju Potteru začarala cijelu generaciju čitatelja. Kako bi proslavila tu godišnjicu, Britanska knjižnica priređuje jednu od najčarobnijih izložbi koje je ikada postavila – Harry Potter: povijest čarobnjaštva.

Pođite na razgled te magične izložbe, uz ekskluzivan pristup neprocjenjivoj zbirci umjetnina. Provest će vas po njoj vodeći svjetski stručnjaci za vještičarenje i čarobnjaštvo.

Hipnotički svijet Harryja Pottera temelji se na stoljećima čarobnjačke prošlosti i bogat je osvrtima na stvarne ekscentrike i davno zaboravljena književna blaga.

SUBOTA, HRT1, 22.40, POLITIČKI TRILER, U vrtlogu igre

Smrtno su stradale dvije osobe, sitni lopov i pomoćnica kongresnika Stephena Collinsa (B. Affleck). Čini se da nema nikakve veze između njih osim one koju nalazi bistri reporter Cal McAffrey (R. Crowe)…

Film je adaptacija britanske serije iz 2003. s tim da je mjesto radnje Washington, D.C.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI SF FILM, Kauboji i izvanzemaljci

Absolution je grad usred pustinje, negostoljubiv prema strancima. Čeličnom rukom ga vodi Colonel Dolarhyde i bez njegovog odobrenja nitko se ni ne miče ulicom. Ali prava prijetnja stići će s neba, a građani će iskusiti strah kakav nisu mogli zamisliti. Jedina nada za spas im je tajanstveni stranac koji se ne sjeća svoje prošlosti. On će okupiti bivše suparnike protiv zajedničkog neprijatelja i pripremiti ih za epsku borbu za opstanak.

SUBOTA, RTL TV, 00.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Jednostavno savršena

Kirk (Jay Baruchel) radi kao zaštitar na aerodromu. Jasno je da je to posao bez perspektive zbog kojeg samo gubi vrijeme. Začudo, iz nekog razloga, uspješna i prelijepa Molly (Alice Eve) zagleda se u njega. Ni sam Kirk ne razumije odakle simpatije prema njemu, ali spreman je učiniti apsolutno sve kako bi ta veza uspjela. I dok njegovi prijatelji, obitelj i bivša djevojka sve promatraju u čuđenju, Krik shvaća da će morati dati puno više nego što može kako bi uvjerio Molly da je on pravi muškarac za nju.

SUBOTA, HRT3, 23.50, KOMEDIJA, Noć na Zemlji

Omnibus od 5 priča čije se radnje događaju u taksiju, istodobno, no u različitim svjetskim gradovima. Ljudi različitog karaktera, zanimanja i namjera sjedaju u taksi te, vozeći se, kroz razgovor otkrivaju dio sebe dok kadrovima prolaze gradske vedute, avenije, ulice, svjetleće reklame… Razgovori između taksi vozača i putnika o bitnim i nebitnim stvarima odvijaju se na različitim jezicima u 5 svjetskih metropola: Los Angelesu, New Yorku, Parizu, Rimu i Helsinkiju. I dok je u Los Angelesu večer tek pala, u Helsinkiju već stiže zora.

SUBOTA, HRT1, 00.45, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Srce i duše

Harrison (C. Grodin) je upravo po tko zna koji put pokušao nastupiti kao pjevač, ali mu se grlo stisnulo od treme. Julia (K. Sedgwick) je ponovno odbila mladića koji je voli, jer misli da je prerano vezati se. Sitni lopov Milo (T. Sizemore) kaje se zbog toga što je jednom dječaku ukrao kolekciju maraka. Penny (A. Woodard) je ostala bez svoje djece, koja su usvojena i ne može ih naći. Svatko od njih ima samo jednu želju: Julia da kaže zaručniku da ga voli, Harrison da zapjeva pred publikom, Milo da dječaku vrati marke, a Penny da nađe svoje troje djece. Voze se u istom autobusu dođe do sudara i svi poginu. U trenutka sudara u autobusu se rodio Thomas. Poginuli putnici ostat će na zemlji i bit će svima nevidljivi osim malom Thomasu. Kad naraste, pokušava reći kako su oko njega prijatelji. Nitko mu neće vjerovati, proglasit će ga labilnim i neprilagođenim, a Thomas (R. Downey Jr.) od nježnog i pametnog djeteta postaje grub, hladan i proračunat mladić. Nakon 25 godina dogodit će se nešto što će sve promijeniti i tu počinje prava priča.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.50, PUSTOLOVNI FILM, Jack, ubojica divova

Kada mladi radnik na farmi nehotice otvori prolaz između našeg svijeta i svijeta zastrašujućih divova, ponovno se budi drevni, odavno zaboravljeni sukob. Nakon što zakroče na Zemlju, razbojnički divovi imaju samo jedan cilj – vratiti teritorij koji su nekoć izgubili. Jack (Nicholas Hoult) je prisiljen krenuti u bitku svojeg života kako bi ih zaustavio. Boreći se za kraljevstvo i ljubav jedne princeze, suočava se s legendarnim gorostasima i usput i sam postaje dio legende. Film se temelji na engleskoj bajci Jack i magični grah.

NEDJELJA, HRT2, 14.00, OBITELJSKA MELODRAMA, Hachiko – priča o psu

Na povratku kući sveučilišni profesor Parker Wilson (R. Gere) na željezničkoj postaji ugleda napušteno štene pasmine akita. Kad na pitanje je li psića možda netko izgubio od šefa postaje Carla (J. Alexander) dobije niječan odgovor, Parker životinju privremeno odluči odnijeti kući, vjerujući da će se Carlu uskoro javiti pravi vlasnik. Dok se ni njegovoj supruzi Cate (J. Allen) ni kćeri Andy (S. Roemer) pretjerano ne sviđa ideja o psu u kući, Parkeru se umiljato štene izuzetno sviđa. A kad počne intenzivno skrbiti o novom ljubimcu kojem na savjet kolege Kena (C-H. Tagawa) dade ime Hachi, Parker će s njim početi razvijati neobičnu i vrlo čvrstu vezu. Hachi će se s vremenom toliko vezati uz Parkera da će ga svakodnevno pri odlasku na posao početi pratiti na željezničku postaju, te ga ondje i dočekivati na povratku. A onda se jednog dana zbog kobnog srčanog udara Parker neće vratiti s posla.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, DRAMA, Drvo želja

Ako ijedan nastavnik može dobiti epitet “cool”, tada je to profesor književnosti Evan Farnsworth (J. Gedrick). On nikad ne gnjavi učenike, jednostavno im prenosi svoju ljubav prema književnosti i uči ih da razmišljaju “izvan okvira”. Božić se približava i Evanova kolegica Clarissa (E. Cerra) nada se da će ga njih dvoje provesti zajedno, no Evan, čija je supruga ne tako davno tragično preminula, nije spreman ni na nove veze ni na slavlja. Zbog toga se dobrovoljno prijavi ostati preko praznika u školi s troje djece koja nemaju kamo otići: Albert (A. Marmorstein), iznimno inteligentan dječak, ali podjednako iznimno loših društvenih vještina; Juliet (E. Estrada), sramežljiva i siromašna djevojka izvanrednog glasa; Drew (R. Harmon), nepodnošljivo arogantan sin najbogatijeg financijera škole. Drew je namjerno oštetio gradsko “drvo želja”, na kojemu vise ceduljice sa željama siromašne djece koja nemaju od koga dobiti darove i zbog toga mora ostati u kazni. Na Evanovo čuđenje, Juliet i Albert dobrovoljno mu se pridružuju.

NEDJELJA, HRT3, 18.35, KOMEDIJA, Tko pazi na dućan?

Bogata gđa Tuttle (A. Moorehead) nezadovoljna je jer se njezina kći Barbara (J. St. John) zaručila s mladićem ispod njezinog društvenog statusa, Normanom Phiffierom (J. Lewis). Norman radi kao šetač pasa pa mu gđa Tuttle, koliko god ga prezire, ponudi posao u jednoj od njezinih trgovina. Istodobno voditelj trgovine Quimby (R. Walston) od nje dobiva posebne upute o odnosu prema novom zaposleniku.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući

Kada Kevinova mnogobrojna obitelj u potpunoj strci odjuri na aerodrom odakle leti u Pariz, gdje će provesti tri dana božićnih praznika, nitko ni ne sluti kako su za sobom ostavili zaspalog dječaka. Majka primijeti neprisutnost Kevina tek u zraku nasred Atlantskog oceana, a sva njezina nastojanja da se vrati u Chicago ne daju velike rezultate. Za to vrijeme Kevin uživa u svojoj nenadanoj slobodi sve dok kuća McCallisterovih ne postane meta dvojici provalnika, Harryju (Joe Pesci) i Marvu (Dan Stern), koji očekuju lak posao u kući koju čuva samo, po njihovoj procjeni, bespomoćni dječarac. Ali procjena im se pokaže krivom.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Kad Viktorijin ujak Leopold predloži Alberta za muža, udvarači pohrle u očajničkom pokušaju da zaprose kraljicu. Iako Viktorija odluči vladati sama, Leopold s pravom posumnja da je njezina ravnodušnost prema braku povezana s kemijom između nje i Melbournea.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.05, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Noa

Ekranizacija starozavjetne priče o Noi (Russell Crowe), čovjeku kojeg je Bog odabrao da spasi životinje od velikog potopa. Film prikazuje kako su se grijesi Adama i Eve prenosili generacijama preko njihovih sinova Kajina i Abela. Jedan od Šetovih potomaka, Noa, vizijama shvati da se sprema opći potop i da je njegov zadatak izgraditi golemu arku kako bi spasio sve životinje od smrti. Noa, njegova supruga (Jennifer Connelly), te njihova djeca ubrzo započinju izgradnju. Međutim, ova vijest dođe do Tubal-Kajina (Ray Winstone), koji okupi vojsku kako bi preuzeo arku i tako pod svaku cijenu spasio vlastiti život.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, POVIJESNI SPEKTAKL, Ben Hur

Juda Ben (C. Heston) iz židovske kuće Hur, jedan je od najpoznatijih i najuglednijih trgovaca za vladavine rimskih careva Augusta i Tiberija. Njegov prijatelj iz djetinjstva Mesala (S. Boyd), sada rimski visoki časnik, vraća se u Judeju i ponovo dolazi u kuću Hur kako bi se pozdravio sa svojim starim prijateljem i njegovom obitelji, ali i kako bi Judu zamolio da mu pomogne u gušenju židovskih pobuna. Juda odbija, a Mesala ga protjeruje na galiju i njegovu kuću uništava. Kao galijot Juda u velikoj pomorskoj bici spašava rimskog visokog časnika koji ga posini i daruje mu slobodu. Na povratku u Judeju upoznaje arapskog zaljubljenika u konje i utrke te postaje vozač njegovih kola. Vraća se s njim u Rim i sudjeluje u utrci.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ja u ljubav vjerujem

William Thacker (H. Grant) vlasnik je male knjižare u londonskoj četvrti Notting Hill. Vodi jednostavan život. Kad ne radi, vrijeme provodi sa šašavom sestrom Honey (E. Chambers), najboljim prijateljem Maxom (T. McInnerny) i njegovom suprugom Bellom (G. McKee) i s totalno otkvačenim cimerom Spikeom (R. Ifans). Rastavljen je i nema djevojku. Međutim, jednoga dana sve će se promijeniti. U knjižaru i u njegov život ulazi svjetska zvijezda, američka glumica Anna Scott (J. Roberts) koja u Londonu predstavlja svoj najnoviji film.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajne Kristova groba

Bazilika Svetog groba u Jeruzalemu smatra se najsvetijim mjestom u kršćanstvu. Upravo se u toj kapeli koja je prema kršćanskoj predaji podignuta na mjestu gdje je pokopan Isus Krist, okupljaju vjernici iz različitih dijelova svijeta. U ovom specijalu „Tajne Kristova groba“ , pratimo vodeće svjetske stručnjake koji žele otkriti tajne o Kristovom grobu. U središtu priče nalazi se ekipa vodećih znanstvenika koja koristi najnovije znanstvene tehnologije kako bi rekonstruirali nišu u kojoj je bila grobnica.

NEDJELJA, RTL TV, 22.15, KOMEDIJA, Dozvola za male Fockere

Zajedno već 10 godina Greg (Ben Stiller) i Pam (Teri Polo) ponosni su roditelji slatkih blizanaca. No novca nema na bacanje pa, kako bi obitelji mogao pružiti ugodan život, Greg pronalazi drugi posao u farmaceutskoj kompaniji. Vijest o Gregovom drugom zaposlenju Jack (Robert De Niro) ne prihvaća baš dobro, štoviše posluži mu kao potvrda da je nesposobna glava obitelji. Gregu je rođendanska zabava blizanaca prilika da pokaže Jacku da je u krivu i zato planira organizirati ekstravagantnu zabavu na koju poziva kompletan obiteljski klan, pa čak i Kevina (Owen Wilson), koji još uvijek nije prebolio Pam.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.35, DRAMA, Božji sin

Film priča životnu priču Isusa Krista (Diogo Morgado), dok putuje i okuplja svoje učenike te izvodi čuda gdje god pođe. Iako ga je prigrlilo na tisuće sljedbenika i toplo ga dočekuju tamo gdje dođe, suočava se s onima koji ga kritiziraju i izokreću njegove riječi kako bi se činilo da on djeluje protiv njihove vjere. Oni se brinu da je dobio preveliku moć i prisiljavaju Rimljane da ga pronađu i uhvate. Jedan od njegovih učenika, Juda, izdaje ga i vodi ih ravno do Isusa. Na pitanje je li on Sin Božji, Isus to priznaje i optužen je za bogohuljenje. Juda kasnije žali što je učinio, ali je prekasno.

NEDJELJA, HRT3, 23.20, KOMEDIJA, Što te tata pušta samu?

Rastreseni i smušeni Howard Bannister (R. O’Neal) dolazi u San Francisco na prezentaciju svojih muzikoloških istraživanja, sa svojom zaručnicom Eunice (M. Kahn). Tu sretne otkvačenu i nepredvidljivu djevojku (B. Streisand), koja ga izgleda ne želi ostaviti na miru, te ga dovodi u mnoge neobične, katkad i krajnje neugodne situacije. Kad se svemu pridoda i zbrka s nekoliko identičnih putnih torbi raznolikih sadržaja (od povjerljivih vladinih dokumenata, preko neprocjenjivih dragulja, do intimnoga rublja) zamijenjenih na najneprikladnijim mjestima, za kojima tragaju vrhunski špijuni, lopovi, ali i obični protagonisti, dobivamo izvrsnu i krajnje zabavnu komediju redatelja Petera Bogdanovicha.

NEDJELJA, HRT2, 23.55, DRAMA, Divan život

Dok na Badnju večer pada snijeg, očajni George Bailey (J. Stewart) pritisnut dugovima i pod utjecajem alkohola odluči počiniti samoubojstvo. A sveti Josip u pomoć Georgeu odluči poslati anđela Clarencea (H. Travers)…

George Bailey (R. J. Anderson) je bio dobrodušan i razigran klinac. Dok je maštao kako će jednog dana proputovati cijeli svijet, u njega se zaljubila djevojčica Mary Hatch (J. Gale). Umjesto odlaska na koledž i putovanja svijetom George će ostati u Bedford Fallsu gdje će preuzeti vođenje očeve tvrtke. A kad se Mary Hatch (D. Reed) vrati sa studija, njihova će veza završiti brakom u kojem će dobiti četvero djece.

NEDJELJA, HRT1, 23.55, PRIJENOS, Rijeka: Misa ponoćka

Božić je najradosniji blagdan Božje ljubavi prema čovjeku, blagdan obitelji i mira jer se rodio Knez mironosni, naš Spasitelj i Otkupitelj. Crkva ispovijeda da je Isus nerazdvojivo pravi Bog i pravi čovjek, Sin Božji. U vremenu je postao čovjek, naš brat, a da time nije prestao biti Bog, naš Gospodin. “Ostao je ono što je bio, a uzeo je ono što nije bio” – donosi o Njemu Rimska liturgija. Utjelovljenjem se Sin Božji sjedinio sa svakim čovjekom. Božićno otajstvo u nama se ispunja kada se Krist u nama rodi. Božić je otajstvo te čudesne razmjene, Božjeg učovječenja i čovječjeg pobožanstvenja.

Misu ponoćku iz riječke katedrale sv. Vida predvoditi će mons. Ivan Devčić, riječki nadbiskup i metropolit.