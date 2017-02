TV PREPORUKA ZA VIKEND: Narodni heroj Ljiljan Vidić, Turist, Sumrak, Prljavi ples samo su neki od filmskih naslova

SUBOTA, NOVA TV, 14.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Šuška se, šuška

Tek zaručena Sarah Huttington (Jennifer Aniston) odlazi u Pasadenu sa svojim zaručnikom na obiteljsko vjenčanje. Čuje glasine da su knjiga i film Diplomac temeljene na njezinoj obitelji. Jesu li njezine baka i mama bile u vezi s istim čovjekom prije vjenčana njezinih roditelja? Je li ona dijete nepoznatog čovjeka? Zato se ne uklapa u obitelj? Je li njezina majka bila sretna? Ulazi li i ona sama u brak bez ljubavi? Odgovore će potražiti kod samog sudionika tog ljubavnog trokuta, Benjamina (Kevin Costner). Uz Jeffovu potporu Sarah odlazi u San Francisco po odgovore o svojoj prošlosti i budućnosti.

SUBOTA, HRT3, 14.30, VESTERN, Čovjek je čovjeku vuk

Njih četvoricu tjera pohlepa za zlatom koje se nalazi u udaljenom rudniku na sjeverozapadu. Međusobni obračuni su neizbježni.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Knjiga o džungli

Ostavljenog u šumi nakon nesreće, petogodišnjeg Mowglija usvojili su i odgojili vukovi. Kako dječak odrasta, pantera Bagheera shvaća da Mowgli mora biti vraćen među ljude. No njihov prijatelj medvjed Baloo misli da bi dječak trebao ostati među svojim prijateljima u džungli, koja im pruža sve što požele. Mudra Bagheera zna da je Mowgli u opasnosti od tigra Sherea Khana, koji mrzi sve ljude. Jednoga dana Mowgli pobjegne dublje u džunglu te doživi neugodne susrete sa zmijom Kaaom i tigrom Khanom, ali ga spasi djevojčica Kitty, koja ga odvede u obližnje selo.

SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, To je Orson Welles

Film Clare i Julije Kuperberg, snimljen u povodu stogodišnjice Wellesova rođenja, prikazuje život i rad ovog velikana filmske umjetnosti u posve novom svjetlu.

Filmski virtuoz dječjeg lica, Orson Welles, svojom je radio-dramom “Rat svjetova” izazvao paniku i uvjerio cijelu Ameriku da su Zemlju napali izvanzemaljci. Bile su mu samo 23 godine, a u svojoj 25. godini režirao je “Građanina Kanea”. Britanski filmski institut dvaput ga je proglasio najvećim filmskim redateljem svih vremena.

Film preispituje uvriježeno mišljenje da je Wellesova karijera nakon sjajnih početaka i “Građanina Kanea” krenula silaznom putanjom te otkrivamo kako je Welles do kraja svog burnog života snimao intrigantne, duboko emotivne i tematski i stilski raznolike filmove. Prateći Wellesov razvoj od njegovih zaigranih početaka kao amaterskog redatelja ranih 1930-ih sve do kasnih majstorskih uradaka poput “Ponoćnih zvona”, “Besmrtne priče” te “Istina i laži”, ovaj dokumentarac donosi portret čovjeka i genija, gotovo šekspirijanskog lika, sa svim njegovim strahovima i sumnjama. Riječ je o izuzetno kompleksnom čovjeku, ali i redatelju kojeg je životni put vodio od Hollywooda do Europe.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Napokon Polly

Uvijek oprezan i pravocrtan Reuben Feffer (B. Stiller) nedavno se oženio i već na medenom mjesecu zatekao ženu Lisu (D. Messing) kako ga vara s instruktorom ronjenja (H. Azaria). Slomljen se vratio u New York, povukao u sebe i pokušavao ponovno sastaviti svoj život. Slučajan susret s divljom i nepredvidivom kolegicom (J. Aniston) iz srednje škole, Reubenu je otkrio kako se živi punim plućima.

SUBOTA, NOVA TV, 21.00, AKCIJSKI FILM, Zapovjedna odgovornost

Zapovjednik Sam Keenan (Jean-Claude Van Damme), bivši pripadnik Mornaričkih tuljana, sada je imenovani zamjenik američkog veleposlanika u Moldaviji, maloj, ali turbulentnoj istočno europskoj zemlji. kada Anton Tavarov (Velibor Topic) i njegovi pobunjenici uzdrmaju glavni grad i izbije pučki udar, predsjednik države Yuri Amirev (Serban Celea), pobjegne u američku ambasadu. Nakon što je američki veleposlanik ubijen Keenan preuzima zapovjedništvo nad petnaest marinaca i sprema obranu zgrade koju su opkolili naoružani pobunjenici.

SUBOTA, RTL TV, 21.40, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Sumrak

Bella Swan (Kristen Stewart) oduvijek je bila drugačija od svojih vršnjakinja. Nikada se nije trudila postati dio popularnog društva niti je bila žrtva trendova. Nije se uklapala u okruženje šminkerica svoje srednje školske u Phoenixu. Kada se njena majka ponovno uda, Bella odluči živjeti sa svojim ocem u kišnom gradiću Forks. Bella nije očekivala da će se njen život selidbom promijeniti, no odjednom je dečki u novoj školi počinju primjećivati, a posebno se u nju zagleda Edward Cullen (Robert Pattinson), koji je potpuno drugačiji od bilo kojeg dečka kojeg je ikad srela. On je inteligentan i duhovit, a prije svega njena je srodna duša. Ubrzo se zaljubljeni par upusti u strastvenu i neobičnu romancu. Naime, Edward je vampir, koji doduše ne napada, niti se hrani ljudima, no njegova snaga i moć čini ga posve jedinstvenim. Upoznaje Bellu sa svojom usvojenom vampirskom obitelj i novopridošlim vampirima – Jamesom (Cam Gigandet), Victorijom (Rachelle Lefevre) i Laurentom (Edi Gathegi). No za razliku od Edwarda, James i novi članovi obitelji nisu tako prijateljski nastrojeni prema Belli pa se Edward boji za njenu sigurnost i sigurnost njene obitelji.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Nuckyja i Margaret muči ista dvojba i u Atlantic Cityju će naći zajedničku točku. Luciano na sastanku s Caponeom u Chicagu sreće starog neprijatelja. Sally Wheet na Kubi obavlja plaćanje u jeku nemira pred mogući ustanak.

1884. mladi Nucky Eliu pokazuje kako živi druga strana i penje se još više na Komodorovoj ljestvici.

SUBOTA, HRT1, 22.15, VESTERN, Brzi i mrtvi

Radnja se zbiva 1878. U gradić Redemption stiže tajanstvena revolverašica Ellen (S. Stone). U tijeku su pripreme i prijave za natjecanje u gađanju zbog kojeg je ona zapravo i stigla. Događaj je privukao mnogobrojne revolveraše iz bliže i dalje okolice željne okršaja i slave. Pravila igre određuje “vlasnik” čitavog grada, gradonačelnik Herod (G. Heckman). Cilj mu je natjerati lokalnog propovjednika Corta (R. Crowe) da ponovno uzme oružje u ruke iako je obećao da to više nikad neće učiniti. Međutim, Ellen ima svoj plan da s Herodom izravna račune iz prošlosti.

SUBOTA, HRT3, 22.35, FILM NOIR, Poljubac smrti

Privatni istražitelj Mike Hammer jedne večeri na seoskoj cesti poveze Christinu Bailey koja očito bježi pred nekim kad je bosa i samo u kaputu. Ubrzo su ih progonitelji sustigli. Hammer se probudio na nepoznatom mjestu, a Christinu su ispitivali i ubili. Zatim su ih oboje stavili u njegov auto i gurnuli s litice, inscenirajući nesreću. Samo što je on preživio i probudio se u bolnici dva tjedna poslije, odlučan u namjeri da istraži Christininu smrt. Sluti da se iza toga skriva nešto veliko, što su mu i potvrdili iz policije kad su poručili da se drži podalje od cijelog slučaja.

SUBOTA, NOVA TV, 22.40, AKCIJSKI FILM, Pravednik

Nakon što mladi policajac Max (Cory Hart) pogine kao žrtva sukoba bandi, u slučaj se umiješa njegov otac, bivši vladin agent za tajne operacije. Simon Ballister (Steven Seagal) će se doseliti u četvrt gdje je Max ubijen s namjerom da istraži ovaj slučaj te pronađe ubojicu svoga sina. Tamo će se susresti s velikom bandom koja uživa veliku moć u svom kraju pa čak i zaštitu dijela policije. No želja za osvetom i ispunjenje pravde jača je od bilo čega te će se Simon sam boriti protiv okorjelih zločinaca i ubojica.

NEDJELJA, RTL TV, 12.35, KOMEDIJA, Pidžama party

Zadnjeg dana nastave, prije nego što će upisati prvi razred srednje škole, Julie (Alexa Vega) priprema pidžama party s trima najboljim prijateljicama – Hannah (Mika Boorem), Yancy (Kallie Flynn Childress) i Farrah (Scout Taylor-Compton). Četvorka će doživjeti avanturu života kada, uz reputaciju četiri mušketirke koja im se baš ne sviđa jer djevojke žele odavati dojam samosvjesnih i samostalnih mladih žena, pokušaju osvojiti srednjoškolsko mjesto za ručak pokraj fontane. Problem je u tome što će se morati boriti sa suprotstavljenim ženskim taborom, što će im u noćnoj zabavi i potjeri prouzročiti velike probleme.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, GLAZBENI FILM, Kralj Keol

Priča o devetnaestogodišnjem Dannyju Fisheru (E. Presley) koji je napustio školu i u potrazi je za poslom da pomogne ocu bez posla i sestri. Zaposlio se kao pjevač u noćnom klubu koji jedini nije pod šapom lopovskog Maxieja Fieldsa (W. Matthau), poznatog pod nadimkom Svinja…

Film je bio komercijalni uspjeh, hvalila ga je i kritika, osobito Presleyja, dok su pjesme i album iz filma osvajali top-ljestvice.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, TRILER DRAMA, Opasno more

Bračni par, John (S. Neill) i Rae (N. Kidman), plovi Pacifikom i pokušava se oporaviti od smrti svog sina. Prošlo je mjesec dan na moru kadli ugledaju oštećeni jedrenjak. Jedini preživjeli član posade je Hugie (B. Zane) koji im ispriča svoju verziju događaja. Johnu se to ne čini baš uvjerljivo pa odluči istražiti okolnosti nesreće i odlazi na jedrenjak gdje zatekne užasan prizor. Međutim, kad se pokuša vratiti na svoju jahtu, shvati da se ona udaljava od njega. Hugie je oteo jahtu na kojoj je Rae…

Ovaj napet film sa scenama na rubu horora snimljen je prema istoimenom romanu Charlesa Williamsa.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, GLAZBENO-NATJECATELJSKI SHOW, Nikad nije kasno

Da u novom glazbenom showu atvarno nije kasno za ostvariti snove, dokazalo je prvih šestero kandidata koji su svojim glasovnim umijećem očarali žiri i publiku. No da nije kasno za upoznati svog omiljenog pjevača ili bar njegovog dvojnika, kao i zaprositi dugogodišnju družicu, gledateljima će dokazati gost žirija Dino Rađa, koji će uz Tončija Huljića i Emiliju Kokić slušati i komentirati novih šestero kandidata. A budući da je među njima i, kako ga mnogi zovu ‘zagorski Mišo Kovač’, Branko Papeš, slika i preslika legendarnog pjevača, koji osim što na njega nalikuje stasom, sliči i glasom, Dino Rađa će doći na svoje. Naime, bivši poznati košarkaš, veliki je Mišin fan, a kada će ugledati njegovog dvojnika na sceni, ništa ga neće spriječiti da s njim na pozornici napravi i nekoliko selfija!

Osim što je Dino bio oduševljen, bila je presretna i kandidatkinja Elizabeta Betty Vrban, kojoj je partner s kojim je u vezi pune 32 godine, priredio iznenađenje života, kleknuvši pred nju na pozornici ne bi li je zaprosio!

NEDJELJA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Narodni heroj Ljiljan Vidić

Prva komedija apsurda u povijesti domaćeg partizanskog filma! Hrvatska, Drugi svjetski rat. Narodnooslobodilački pokret je pred raspadom. Mladi pjesnik Ljiljan Vidić priključuje se partizanima te dobiva zadatak napisati pjesmu s kojom će partizanski bend pokušati pobijediti na NDH-ovskom talent showu. Prva je nagrada nastup na Poglavnikovom domjenku, na kojem se očekuje prisustvo i samoga Hitlera! Četa partizanskih talenata bit će u prilici da uz pjesmu, ples i pucnjavu privede rat kraju.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elif ne želi da se Kahraman rastane od Defne dok je trudna, a Kahraman ništa ne želi više nego provesti cijeli svoj život s Elif. Zbog toga se bez razmišljanja rastane od Defne. Šukran doznaje za Defninu trudnoću prije svih ostalih u kući. Jakup zatim kuje sjajan plan, a jedina mu je želja da osramoti Kahramana. Zbog toga u novine plasira vijest da se Kahraman rastao od svoje žene dok je trudna. Kahraman kaže svojoj obitelji da se rastao od Defne i da će se oženiti s Elif tri dana poslije. Počinju pripreme za vjenčanje. Kerem požali što je unajmio profesionalnog ubojicu i odustaje od svoje odluke, ali ubojica to ne prihvaća i kaže da će obaviti zadata.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Dolina osvete

John Parrish (G. Ford) bivši je časnik koji se borio na strani Sjevera. Želi prodati svoju zemlju i krenuti na istok. Zainteresiran je vlasnik Anchor Rancha, Wilkison (E. G. Robinson), koji bi rado otkupio zemlju od svih malih vlasnika i postao gospodar cijele doline. Međutim, cijena koju nudi je vrlo niska, a ne preže ni od nasilništva. I kad je jednog dana nađen mrtav Parrishov radnik, on odluči uzvratiti Wilkisonu primjenjujući svoje znanje stečeno u vojsci. A za oku mu je zapela i Wilkisonova kći Judith (Dianne Foster)…

Snimljeno prema romanu “Smoky Valley” Donalda Hamiltona.

NEDJELJA, HRT2, 21.35, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Ragnar i Ivar moraju donijeti tešku odluku u vezi sa svojom posadom. Bjorn dobiva neočekivanog saveznika.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, ROMANTIČNA DRAMA, Prljavi ples

Ljeto 1963. Sedamnaestogodišnja Frances (Jennifer Grey) sa svojom imućnom obitelji odmara u ljetovalištu Catskill u planinama. Njezin otac Jake (Jerry Orbach), osobni je doktor i prijatelj Maxa Kellermana (Jack Weston), vlasnika ljetovališta. Vrlo brzo Frances se zaljubi u plesnog instruktora (Patrick Swayze) Johnnyja Castelea te dozna da se u ljetovalištu u tajnosti, u kasnim satima, pleše tzv. prljavi ples.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, TRILER, Turist

Dok putuje Europom, američki turist Frank (Johnny Depp) u vlaku upozna tajanstvenu ljepoticu Elise (Angelina Jolie), koja ga uvuče u opasan svijet intriga i špijunaže. Frank je uvjeren da se radi o slučajnom susretu, no nije svjestan da su postali dijelom mnogo većeg plana zbog kojeg će biti prisiljeni izbjegavati metke kroz veličanstvene ulice Pariza i vijugave kanale Venecije. Dok Frank i Elise bježe od opasnosti, njihova romansa postaje sve intenzivnija.

NEDJELJA, HRT1, 23.05, DRAMA, Aritmetika ljubavi

U nacističkom logoru nedaleko od Pariza zbližili su se Jakob Bronski (M. von Sydow) i dvoje djece koje je pokušavao spasiti, Melanie i Christopher (G. Byrne). Preživjeli su, ali su emocionalne rane ostale i utjecale na njihov život i ponovni susret.

Melanie (S. Sarandon) je sad pedesetogodišnjakinja u ne baš harmoničnom braku sa sveučilišnim profesorom (C. Plummer) čija je bila studentica. Jakob je pjesnik koji je preživio gulag i nedavno je otpušten sa psihijatrije. Christopher nije židov, on je Irac koji je slučajno završio u logoru. Sada je entomolog u Parizu. Ponovno su se susreli u vikendici gdje Melanie živi s mužem i odraslim sinom Benjaminom (R. Dupuis) na ručku u vrtu pod stablom… Snimljeno prema romanu Matta Cohena.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.45, TRILER, Ovisna

Uspješna poslovna žena Zoe Reynard (Sharon Leal) naizgled ima sve – savršenog supruga (Boris Kodjoe), dvoje krasne djece i zavidnu karijeru. Međutim, iako njezin život na površini izgleda savršeno, Zoe ne može odoljeti tajnim iskušenjima. Dok vodi dvostruki život, Zoe riskira sve za što je radila i polako gubi kontrolu nad vlastitim životom.