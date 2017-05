TV PREPORUKA ZA VIKEND: Mark Wahlberg, Jack Nicholson, Julia Roberts, Chris Pratt i Zoe Saldana pravit će nam društvo

SUBOTA, HRT1, 09.10, VESTERN, U sjeni vješala

Matt Dow (J. Cagney) i mladi Dave Bishop (J. Derek) slučajno se sretnu i nastave put zajedno. Pucajući na pticu u letu, prestraše putnike vlaka, koji im bace vreću s novcem misleći da je riječ o pljačkašima. Zbunjeni dvojac požuri u grad vratiti novac, no tamo ih ne dočekaju baš gostoljubivo. Sumnjajući da je riječ o pljačkašima koji su na prepad uzeli vreću novca, šerif iz zasjede puca u Davea. Ali prekasno su shvatili da se radi o zabuni. Daveu će trebati puno volje, a osobito Mattove pomoći, da ikad više ustane i prohoda. Njeguje ga lijepa Šveđanka Helga, u koju se Matt vrlo brzo zaljubi

SUBOTA, NOVA TV, 13.20, KOMEDIJA, Jesmo li gotovi?

Sada oženjen sa Suzanne (Nia Long), Nick Persons (Ice Cube) kupio je kuću u tihom predgrađu kako bi pobjegao od buke velegrada i priuštio supruzi i djeci Lindsey(Aleisha Allen) i Kevinu (Philip Daniel Bolden) više prostora. No kada njegov novi dom postane preskupa investicija, a on se nađe na milosti i nemilosti ekscentričnog izvođača radova (John C. McGinley), Nickov san o predgrađu brzo postane prava noćna mora.

SUBOTA, HRT3, 14.30, VESTERN, Bog umire prvi

Billy Joe Cudlip (L. Van Cleef) nedavno je opljačkao poštansku kočiju. U međuvremenu je preuzeo posao šerifa u gradiću Silverton s namjerom da opljačka pošiljku srebra prije nego što to učini njegov bivši partner.

SUBOTA, HRT2, 16.30, PRIJENOS, Vukovar: Sinjska alka

Hrvatska radiotelevizija izravno prenosi Sinjsku alku iz Vukovara na Prvome programu Hrvatskoga radija, HRT – Radiju Osijek i Drugome programu Hrvatske televizije. Voditelj televizijskoga prijenosa koji ostvaruje Produkcijski odjel za sport je novinar i urednik Stjepan Balog, koji će ujedno biti i glavni komentator događaja. Televizijski će prijenos biti ostvaren s pomoću jedanaest kamera te novih reportažnih kola namijenjenih za snimanje u visokoj razlučivosti (HD). Između prijenosa utrka s gostima u studiju razgovarat će Mirta Šurjak i Boris Jelavić. Režiser je Dražen Iričanin.

SUBOTA, HRT2, 20.00, KOMEDIJA, Bijes pod kontrolom

Miran i staložen Dave Buznik (A. Sandler) je poslovni čovjek kojeg zlostavlja šef. Ima djevojku Lindu čiji je najbolji prijatelj njezin bivši. Sve je to kuhalo u njemu i dovoljan je bio nesporazum u avionu koji je doveo do ispada, a zatim se potpuno oteo kontroli. Tako je Dave završio na sudu i sutkinja mu je umjesto kazne zatvora odredila terapiju kojoj je cilj kontroliranje bijesa. Terapiju vodi dr. Buddy Rydell (J. Nicholson), prilično nepredvidivih reakcija i nekonvencionalnog pristupa liječenju. Kao dio tretmana Buddy se useli Daveu u stan, međutim, umjesto da to Davea smiri, on postaje neobuzdan.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABANVO-GLAZBENA EMISIJA, A strana

Na posljednji tulum “A strane” došlo je čak 80-ak glazbenika: Dado Topić, grupa Boa, Psihomodo pop, Vatra, Nina Badrić, Pavel, Opća opasnost, Marko Tolja, Neno Belan i Fiumens, Tony Cetinski, Darko Rundek, Goran Karan, bend “A strana” i mlade zvijezde koje su bile s nama u svim dosadašnjim emisijama.

Ne propustite završni tulum “A strane”!

Uživajte u dobroj glazbi i dobrom raspoloženju!

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA DRAMA, Savršena meta

Kada misija američke vojske u Etiopiji krene po zlu, snajperist Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) razočaran je u sustav i vrijednosti američke vojske, pa započne samotnjački život u izolaciji. Tri godine kasnije pronalazi ga pukovnik Isaac Johnson (Danny Glover) i moli ga da se vrati u službu kako bi spriječio atentat na američkog predsjednika. Swagger pristane, no ubrzo shvaća da atentat nije planiran na predsjednika, već na drugu važnu osobu. Ostaje mu malo vremena da razotkrije zavjeru u koju su upleteni neki od visoko pozicioniranih vladinih dužnosnika, a svi putovi vode ga u Etiopiju.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNI FILM, Iza kulisa Boljšoj teatra

Boljšoj teatar. Simbol Rusije, nacionalno blago i jedna od najpoznatijih ustanova na svijetu. Međutim, u posljednje vrijeme teatar je na naslovnicama zbog pogrešnih razloga: spletke, osobni napadi i promjene u upravi doveli su do senzacionalističkih naslova u medijima. A sad su redatelji iz teatra prvi put dopustili da se snima proces iza pozornice.

Prvi put zavirivši iza kulisa, tvorci filma odaju priznanje iznimnoj umjetničkoj i atletskoj nadarenosti plesača, njihovu trajnom strahu od ozljede i nemilosrdnoj ambicioznosti potrebnoj da bi se opstalo u najpoznatijoj baletnoj trupi na svijetu.

Ovo je pogled iza kulisa uglednog moskovskog Boljšoj teatra nakon što ga je 2013. potresao skandal – napad kiselinom.

SUBOTA, HRT3, 22.10, KRIMI KOMEDIJA, Čudesna djevojka

U jednom newyorškom restoranu slučajno se susretnu atraktivna lutalica Lulu (M. Griffith) i uštogljeni poslovni čovjek Charles Driggs (J. Daniels). Charles je otišao ne plativši račun i Lulu ga uvjerava da su takvi “ispadi” način na koji on zadovoljava svoje inače duboko skrivene prirodne želje, na primjer seksualne. Privlačna, maštovita i divlja, djevojka ga nagovara da s njom krene u pustolovinu. Lulu, zapravo Audrey Hankel, namjerava odvesti zbunjenog Charlesa na desetogodišnjicu mature kako bi ga predstavila kao svoga uspješnog supruga. Put do Audreynog rodnog kraja pretvori se u pravu pustolovinu pri čemu Charlesa šokira, ali i privuče svaki novi ispad neobične suputnice: od nekonvencionalnog seksa do usputne krađe.

SUBOTA, RTL TV, 22.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zavodnik

Eddie (Ben Stiller) je četrdesetogodišnji vlasnik prodavaonice sportske opreme, koji, čini se, u životu ima sve što se može poželjeti, samo što je još uvijek samac. Njemu to previše ne smeta, ali njegovim roditeljima, pa čak i prijateljima, da. Nakon vjenčanja svoje bivše zaručnice, Eddie upoznaje prekrasnu znanstvenicu Lilu (Malin Akerman), koja se doima predobrom da bi bila istinita. Pogurnut pritiscima, Eddie se vjenča s Lilom za samo šest tjedana, te vrlo brzo uviđa kako je dobio nešto sasvim drugačije od onoga što je mislio. Lila je djetinjasta, nezasitna u krevetu, duguje goleme količine novca, i zapravo nije uopće zaposlena, nego samo volontira. Na bračnom putovanju, slomljeni Eddie upoznaje prizemnu, simpatičnu trenericu lacrossea, Mirandu (Michelle Monaghan), u koju se zaljubljuje. No, tek sada dolazi škakljiv dio – Eddie mora objasniti Lili kako je njihov brak gotov, ali i od Mirande skrivati tajnu zašto je uopće došao u Cabo.

SUBOTA, HRT1, 22.55, AKCIJSKI TRILER, Opasna šifra

Pripadnici američke Agencije za nacionalnu sigurnost osmislili su kompleksnu komunikacijsku šifru Mercury kako bi mogli sigurno komunicirati sa svojim tajnim agentima diljem svijeta. Kako bi se uvjerili da ju je nemoguće dešifrirati, umetnuli su je u križaljku dostupnu građanima. Nakon nekog vremena na njihov se broj javi autistični devetogodišnjak Simon Lynch (M. Hughes) sa dešifriranom porukom. Ubrzo u dom Lynchevih upadne profesionalni ubojica koji smakne Simonove roditelje i pokuša ubiti Simona, no ne uspije ga pronaći. Slučaj ubijenih roditelja i nestalog dječaka padne u ruke sposobnom agentu FBI-a Artu Jeffriesu (B. Willis).

SUBOTA, NOVA TV, 23.45, AKCIJSKI FILM, Otmica aviona

Specijalni agent planira pomiriti se s bivšom zaručnicom, no taj mu je plan upropašten kada sazna da je avion kojim ona putuje otet. Štoviše, avion su zauzeli otmičari koji rade za čovjeka kojega on već dugo vremena pokušava uhvatiti. Budući da nema dovoljno vremena da obavijesti svoj tim, on odlučuje ljubav svojega života spasiti sam, i to na način da se ukrca na oteti avion. Adrenalin, ljubav i želja za uhićenjem ono je što ga vodi u ovoj opasnoj misiji.

NEDJELJA, HRT1, 10.00, PRIJENOS, Split, sv. Duje – misa i procesija

Višestoljetni tradicionalni blagdan Festa sv. Dujma ili “Fjera sv. Duje” Dan je grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. Uz bogatu ponudu kulturno umjetničkih sadržaja (koncerti, priredbe, radionice, sajam, tombola i dr.), središnji je događaj svečana procesija od katedrale sv. Dujma uz rivu do Trga Franje Tuđmana gdje će biti kruna proslave – svečano euharistijsko slavlje koje će ove godine predvoditi mons. Hans-Josef Becker, nadbiskup njemačke nadbiskupije Paderborn.

NEDJELJA, RTL TV, 12.40, AKCIJSKA DRAMA, Hrabar i brz

Braća K.C. Carlyle (Steve Howey) i Trip (Mike Vogel) natječu se na supercross utrkama. Jednog dana K.C. prihvaća unosnu ponudu jednog većeg tima te ostavlja brata koji sada mora pronaći vlastiti izvor financija kako bi mogao kreditirati nastupe. K.C. je oprezniji vozač od svog mlađeg i talentiranijeg brata Tripa, koji je spreman na velike rizike te zbog svoje neustrašivosti doživi i ozbiljnu nesreću.

NEDJELJA, HRT2, 13.00, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubavne varke

Jack (P. Greene) i Reggie (P. Gilmore) rade u čikaškoj bolnici kao medicinski tehničari. Ne ide im baš dobro sa ženama, pa Reggie ima teoriju da se moraju predstavljati kao liječnici, jer se na to ženske lijepe. Jack se ne slaže s Reggiejem, on vjeruje da je takva laž besmislena, ali to je i zato što njih dvojica imaju različite ciljeve: Reggie treba curu za zabavu, a Jack bi volio imati ozbiljnu vezu.

U zgradi kompanije Benson zgodna i frivolna tajnica Debbie (A. Liebert) kori svoju šeficu Katherine (E. Christensen), kćer vlasnika kompanije Edwarda Bensona, što nema život izvan posla, nema vezu, odijeva se i češlja strogo kao da radi u vojsci.

NEDJELJA, HRT3, 15.05, VESTERN, Johnny i njegov zlatni pištolj

Johnny Oro (M. Damon) ubio je trojicu braće čije su glave bile ucijenjene, a četvrtog je pustio. Na njemu nije mogao zaraditi i to mu je u budućnosti priredilo velike nevolje, naime, Juanito Perez (F. De Rosa) zakleo se da će se osvetiti.

NEDJELJA, HRT1, 18.05, DOKUMENTARNI FILM, Superbogataši i mi

Dvodijelni dokumentarac u kojem reporter Jacques Peretti istražuje kako superbogati mijenjaju Veliku Britaniju. Što stvaranje njihova basnoslovnog bogatstva zapravo znači za sve ostale?

Novac nikad dosad nije bio tako polariziran u Britaniji: najbogatijih 85 pojedinaca sada posjeduje više nego polovica stanovništva svijeta. U Britaniji je više milijardera po glavi stanovnika nego u bilo kojoj drugoj zemlji na svijetu. To je ujedno i najneravnomjernija zemlja Europe.

Ali dojam da superbogataši žive u zasebnom svijetu samo je privid. Njihovo sve veće bogatstvo plaćamo svi mi izravno, čime se mijenja struktura Britanije.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Čuvari galaksije

Nakon smrti majke, mladog Petera Quilla (Chris Pratt) sa Zemlje otimaju Ravagersi, grupa izvanzemaljskih pirata, koju predvodi Yondu Udonta (Michael Rooker). Dvadeset šest godina kasnije, na planetu Moragu Quill krade vrijednu sferu, no napadne ga Korath (Djimon Hounsou), kojeg šalje Kree Ronan (Lee Pace). Iako Quill uspije pobjeći, Yondu doznaje za njegovu krađu te objavljuje tjeralicu, dok Ronan šalje ubojicu Gamoru (Zoe Saldana) da vrati sferu. Quill pokušava prodati sferu u Xandaru, u glavnom gradu carstva Nova, no Gamora postavi zasjedu i pokušava se domoći sfere.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zajedno protiv zločina

Da bi pronašli kradljivca nuklearne bombe, Tommy i Tuppence odsjedaju u Sans Souciju i počinju istraživati goste. Tommy slijedi Carla Denima, mladog buntovnika sklonog flertu (posebice s Tuppence), koji provodi neobjašnjivo mnogo vremena na obali. No Tuppence je uvjerena da je krivac gđa Sprot, glamurozna i atraktivna žena koja, iako očito udana, putuje sama. Gđa Sprot je nesumnjivo bila u Khanovoj sobi, no je li htjela zataškati njihovu vezu ili prikriti činjenicu da je ona N? Mnogo je potencijalnih sumnjivaca, puno slijepih ulica.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DRAMA, Kiklop

Zagreb uoči Drugog svjetskog rata. Mladi intelektualac, kazališni kritičar i pjesnik Melkior Tresić provodi noći u poznatoj kavani, raspravljajući u dimu cigareta i alkoholnih isparavanja o umjetnosti, kazalištu i politici u društvu uvijek provokacijama i ironiji sklonom Ugu te s melankoličnim pijancem Maestrom zagledajući se pritom u atraktivnu Vivijanu, ženu bujne plave kose, često viđenu u društvu glumaca. Ubrzo Melkiorov ležeran, boemski život koji se osim pisanja i čestih posjeta kavani sastoji i od strastvenih posjeta udanoj dami Enki, prekida poziv u vojsku.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

U desetoj epizodi hit showa ‘vidjet ćemo transformaciju Bojana Jambrošića u Josipu Lisac, Daniela Bilića u Dianu Ross, Marija Rotha u Annamariju, a Ivane Mišerić u Scatmana. Mia Anočić Valentić još jedanput će imati priliku uprizoriti scenu iz filma, a ovoga puta to će biti ‘Flashdance’, dok hologramski nastup očekuje Nives Celzijus kojoj je gljiva dodijelila duet Ivanke Mazurkijević i Mile Kekina. Ana Gruica postaje član grupe Fantomi, a Daliboru Petku gljiva je dodijelila zadatak transformirati se u The Mask, odnosno u Jima Carreyja iz istoimenog filma.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Volim nevolje

Srednjoškolski profesor prisustvuje sprovodu svog oca, a nakon sprovoda u torbu stavi mikrofilm i revolver i krene vlakom u Chicago. Na stanici mu neki mršavi čovjek ljubazno pokaže u kojem vagonu neće biti gužve. Pred Chicagom vlak izleti iz tračnica i u vagonu u kojem je profesor bio svi ljudi poginu. Peter Brackett (N. Nolte) je glasoviti kolumnist novina Chicago Chronicle kojeg zbog sitne pogreške na poslu urednik Matt Greenfield (R. Loggia) pošalje da napravi malu reportažu o nesreći, iako je to zadatak ispod njegove reputacije. Na mjestu nesreće pojavi se i lijepa Sabrina Peterson (J. Roberts), novinarka konkurentskih novina Chicago Globe. Brackett, poznat i kao veliki ženskar, pokuša je šarmirati, ali je ne shvaća ozbiljno kao novinarku. Sutradan se neugodno iznenadi kad vidi da je članak koji je objavio Chicago Globe mnogo bolji nego njegov.

NEDJELJA, HRT1, 22.15, DRAMA, Osuda

Betty Anne Waters (H. Swank) da svog brata Kennyja (S. Rockwell) oslobodi iz zatvora. Priča počinje 1980. godine brutalnim ubojstvom Katharine Brow. Na ispitivanje je priveden Kenny, ali i pušten. Dvije godine su prošle i na temelju novih svjedočenja Kenny je optužen za ubojstvo i osuđen na doživotni zatvor. Pokušao je samoubojstvo i to je ponukalo Betty Anne da se vrati u školu, upiše pravo i postane odvjetnica kako bi oslobodila brata.

NEDJELJA, RTL TV, 22.30, AKCIJSKI SF FILM, Riddick

Pet godina nakon Kyrine smrti, Riddick se osjeća sve lošije u ulozi Lorda Marshalla Necromonger flote. Oduvijek neprilagođen u Necromonger carstvu, Riddick se dogovori s komandantom Vaakom (Karl Urban) da mu omogući letjelicu do planeta Furyja, dok za uzvrat Vaako može postati novi Lord Marshall. Pa tako Krone (Andreas Apergis), Riddick i grupa Necromangera stižu na pusti planet. No Riddick shvati da nisu na obećanom planetu te da su njegovi suputnici poslani s njim samo kako bi ga likvidirali. U čitavom kaosu obračuna, Krone uzrokuje odronjavanje koje zakopa Riddicka pod gomilom stijena.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako se piše ljubav

Keith Michaels (Hugh Grant) nekoć je bio nagrađivani holivudski scenarist, no danas je u dugovima i bez inspiracije. Stoga je primoran prihvatiti posao gostujućeg predavača na malom koledžu. Iako se isprva nada da će u posao uložiti minimalan trud kako bi se mogao posvetiti svojem novom scenariju, Keith se sve više uključuje u živote svojih studenata među kojima je Holly (Marisa Tomei), samohrana majka koja nastoji okrenuti novu stranicu u životu.

NEDJELJA, HRT3, 23.20, DRAMA, Posljednji Elvis

Carlos Gutierrez (Elvis) razvedeni je muškarac koji živi pretvarajući se da je reinkarnacija Elvisa Presleyja, poričući sebe i stvarnost. Svoju malu kćer Lisu Marie gotovo nikad ne viđa, no neočekivana situacija prisilit će Carlosa da se pobrine za kćer. To će mu omogućiti da pronađe sebe kao oca, a Lisi da ga prihvati onakvim kakav jest. No sudbina postavlja pred Carlosa tešku odluku: na putu glazbe i ludila, morat će birati između sna da bude Elvis i svoje obitelji.