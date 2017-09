TV PREPORUKA ZA VIKEND: Kreće novi talk show Na kavi s Doris, peta sezona Supertalenta i humoristična serija Varalice

SUBOTA, HRT2, 12.30, MOZAIČNO-INFORMATIVNA EMISIJA, Špica, riva, korzo

Svake subote u isto vrijeme HRT-ovi reporteri, poznati po svojoj neposrednosti i osobnosti, javljat će se iz gradskih središta prenoseći atmosferu života subotom u cijeloj Hrvatskoj. Urednici najavljuju opuštene i pomalo neformalne razgovore iz studija kao i stalnu komunikaciju s prolaznicima, a bit će tu i scena iza kamere jer će voditelji razgovarati i s kamermanima i ekipom u režiji.

U zagrebačkoj Bogovićevoj ulici očekuju se i glazbenici, plesači, žongleri…

U rubrici Gastro kutak reporter Frano Ridjan s poznatim osobama uživo sa zagrebačkoga Dolca predložit će i demonstrirati kuhanje brzoga ručka za sve one koji subotom malo duže ostanu na špici pa u zadnji čas moraju smisliti subotnji ručak. Sudar svjetova su reportaže u kojima Andrea Buča spaja svjetove tradicije i suvremenih trendova. U rubrici Ljepota iz kuhinje predstavit ćemo recepte i trikove kako napraviti kozmetiku ili zdravi pripravak u kućnoj radinosti, a demonstrator će biti osobni trener i savjetnik u prehrani Jurica Grosinger.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Jack Reacher

Pittsburgh, Pennsylvania. S garaže preko puta Allegeny rijeke snajperist ubija pet osoba. Policija, na čelu s detektivom Emersonom (David Oyelowo) brzo stiže na mjesto zločina, pronalazi čahure, ali i kovanicu kojom je zločinac platio parking te pomoću nje identificira ubojicu, Jamesa Barra (Joseph Sikora), bivšeg snajperista američke vojske. Policija dolazi pretresti njegovu kuću i pronalazi ga u krevetu, a pred kućom kombi s oružjem. Tijekom ispitivanja Emerson i okružni tužitelj Alex Rodin (Richard Jenkins) ponude Barru doživotnu robiju umjesto smrtne kazne ako prizna da je počinio zločin, a on ima samo jedan odgovor: „Pronađite Jacka Reachera“.

SUBOTA, DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Castle

Veoma poznat pisac romana mistične tematike, Richard Castle (Nathan Fillion), kojemu je dosadio vlastiti uspjeh, saznao je da je oponašatelj počeo ubijati po uzoru na prizore iz njegovih romana. Castlea ispituje njujorška detektivka Kate Beckett (Stana Katic), bistra i agresivna detektivka koja strogo vodi svoje istrage. Iako su se smjesta sukobili, počinju frcati i drukčije iskre koje ih oboje dovode u opasnost te na početak ljubavne priče dok ć joj Castle pomagati pronaći ubojicu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SPORTSKA DRAMA, Utrka života

Biografski film o suparništvu vozača Formule 1 Jamesa Hunta i Nikija Laude, koje je počelo tijekom sezone 1970. Pratimo nadmetanje nadarenog engleskog playboya Jamesa Hunta (C. Hemsworth) i metodičnog, smirenog Austrijanca Nikija Laude (D. Brühl) iz utrke u utrku, zakulisne igre, kao i njihov privatni život…

“Utrka života” je vješto snimljena sportska drama s uzbudljivim dijelovima utrka te izvrsnom glumom C. Hemswortha i D. Brühla. Na međunarodnim festivalima film je osvojio šest nagrada i 62 nominacije.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SF FILM, Pobješnjeli Max: Divlja cesta

Apokaliptična priča smještena u najudaljenijim dometima našeg planeta, u strogom pustinjskom krajoliku gdje je čovječanstvo slomljeno, a gotovo svi ludi za borbama za životnim potrebama. U tom svijetu postoje dva pobunjenika koja mogu vratiti red. Progonjen turbulentnom prošlošću Max Rockatansky (Tom Hardy) u osamljenom lutanju vidi najbolje šanse za preživljavanjem. No, nakon susreta s lijepom Furiosom (Charlize Theron) i grupom odbjeglom iz Citadele, grada čije stanovnike terorizira tiranin Joe, postat će dio neizbježnog rata koji slijedi.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

U 4. sezoni serije otkrivaju se Normanovi (Freddie Highmore) sve veći psihički problemi i učinak koji oni imaju na njegovu obitelj. Norma (Vera Farmiga) je sve očajnija i puna bojazni te se veoma trudi Normanu naći profesionalnu pomoć koju treba. To još više narušava njihovo nekoć čvrsto međusobno povjerenje. Norman ima problema s razumijevanjem stvarnosti. Šerif Romero (Nestor Carbonell) opet je uvučen u Normin i Normanov život. Norma i drugi muškarac u njezinom životu, šerif Romero, napokon se spoje. Dokle je on voljan ići da je zaštiti? Dylan (Max Thieriot) počinje se nadati novom početku s Emmom (Olivia Cooke), dok njegova prošlost i mračna nova tajna sve ne upropaste.

SUBOTA, HRT3, 22.10, VESTERN, Legendarni Tombstone

Slavni šerif Wyatt Earp s braćom Virgilom i Morganom te njihove supruge dolaze živjeti u Tombston, gdje se konačno želi smiriti nakon burne karijere čuvara zakona i započeti neki posao. U Tombstonu se u isto vrijeme zatekne i velik Wyattov prijatelj Doc Holliday sa svojom privlačnom partnericom i ljubavnicom Kate. Earpovi i Hollyday ubrzo se sukobe s organiziranom bandom zvanom Kauboji, kojoj na čelu stoje nemilosrdni Curly Bill Brocious, Johnny Ringo i Ike Clanton. Sukob se uskoro pretvori u seriju krvavih obračuna.

SUBOTA, HRT2, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Nova serija prati pothvate lijepe i opasne prevarantice Maddie (I. Lavi), koja svoje naivne žrtve ostavlja u šoku i nevjerici kada napokon shvate da ih je iskoristila i ukrala im ama baš sve, čak i srca. No situacija se zakomplicira kad se njezine bivše mete Ezra (R. Heaps), Richard (P. Young) i Jules (M. Rendón) udruže da bi je našli. I dok vreba novu metu, Maddie upoznaje potencijalnog ljubavnika Patricka (S. Bishop), koji zaprijeti da će joj pomrsiti planove i tako na nju navući bijes njezina tajanstvenog šefa Doktora. U međuvremenu, njezini se bivši partneri nekako snalaze u novonastaloj situaciji, a da pritom ne shvaćaju da će se u osvetničkom pohodu morati suočiti sami sa sobom i nanovo naći sebe.

SUBOTA, HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Sutkinja Rebecca

Nema izgovora, isprika ni kompromisa. Razuzdana Rebecca Wright (Kate Walsh) zna se provoditi, no ona je ujedno i jedan od najstrožih i najcjenjenijih sudaca kaznenog suda u Los Angelesu. Poznata je po nekonvencionalnom ponašanju u sudnici, maštovitim presudama i tome da govori točno što misli. Njezin privatni život, s druge strane, nije nimalo nevin. Previše tulumari i razvaljuje bubnjeve u bendu u kojem svira sa svojom najboljom prijateljicom Jenny. Iako ne nedostaje muškaraca koji bi rado bili s njom, nije se spremna skrasiti.

SUBOTA, DOMA TV, 23.55, SF SERIJA, Posljednji brod

U prvoj epizodi serije, kapetan Tom Chandler i posada broda USS Nathan James kreću prema Arktiku s dvoje civilnih virologa, dr. Rachel Scott i dr. Quincyem Tophetom (Sam Spruell) koji tvrde da proučavaju ptice. Nakon što ih napadnu odmetnute ruske snage, Chandler otkriva da virolozi zapravo prikupljaju uzorke izvora ubojitog virusa koji je izbrisao više od polovice ljudske populacije dok su bili na moru. Dok kreću kući prema naredbama ostataka vlade SAD-a, Chandler i njegova posada shvaćaju da je njihov dom samo sjena onoga što je bio i da je najsigurnije mjesto za stvaranje cjepiva za ubojitu bolest na njihovu brodu na moru.

SUBOTA, HRT3, 00.25, TRILER, Na nišanu snajpera

Tucker (G. Hackman) je vijetnamski veteran za kojeg se, čini se, lijepe nevolje. Trenutno je u zatvoru zbog ubojstva, gdje ga jednog dana posjeti nepoznat čovjek i ponudi mu slobodu. Pustit će ga iz zatvora ako ubije jednu osobu i ne postavlja pitanja… Snimljeno prema istoimenom romanu Adama Kennedyja koji je i autor scenarija.

SUBOTA, RTL TV, 00.25. FANSTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Kralj Škorpiona 3: Bitka za iskupljenje

Smrtonosna kuga okončat će vladavinu kralja Mathayusa (Victor Webster) i uzeti život njegovoj supruzi i kraljici. Zbog katastrofe koja je zavladala zemljom Mathayus će još jednom postati plaćenik, baš kao i davno prije, za vrijeme rata s Memnonom. Talus (Billy Zane), mlađi brat Horusa (Ron Perlman) i moćnog vladara Egipta, želi zavladati zemljom i svrgnuti brata te odlazi na Daleki istok ukrasti Knjigu mrtvih iz ruku kralja Ramusana (Temuera Morrison), Horusovog prijatelja. Kako bio zaustavio Talusa, Horus zapošljava Mathayusa te mu nalazi partnera, skandinavskog ratnika Olafa (Bostin Christopher). Ubrzo Talus otima Ramusovu kći Sildu (Krystal Vee).

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Ove nedjelje počinje 18. sezona emisije Nedjeljom u dva. Gost prve emisije je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Dokle će trajati Bandićeva koalicija s Hasanbegovićem? Popušta li Bandić previše krajnjoj desnici te zašto su glavne teme Tito i Masaryk, a ne gorući zagrebački problemi, neke su od tema razgovora.

NEDJELJA, HRT2, 14.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Nećemo reći mladenki

U 12 novih epizoda pratimo parove tijekom cijelog procesa organizacije vjenčanja, ali caka je u tome da mladenka nije ni na koji način uključena jer mora potpunu kontrolu nad vjenčanjem prepustiti mladoženji. Parovi su razdvojeni mjesec dana prije vjenčanja, a mladoženja mora sve izvesti u tajnosti.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, OBITELJSKI FILM, Just Breathe

Sydney (B. Wilson) živi s majkom. Majka (S. Deakins) ima agenciju za nekretnine, uspješna je u poslu i dobro zarađuje, pa Sydney živi u priličnom blagostanju. Zbog toga, ali i zbog toga što majka radi i po šesnaest sati na dan, a najviše zbog činjenice da su se otac i majka razveli, te da se otac ponovno oženio, Sydney kao da čini sve kako bi roditelje učinila nesretnima. Ponaša se obijesno i neodgovorno, ne zanima je škola, druži se sa sebi sličnom bogataškom djecom, krade po dućanima, opija se. Stoga je Lynn vodi k ocu da s njim i njegovom novom ženom provede ljeto. Sydney je ogorčena zato što mora napustiti Chicago i cijelo ljeto provesti u provinciji pa namjerava ocu i Emmi zagorčiti ljeto. Emma (M. Hardin) mora čuvati trudnoću jer ima četrdeset godina, a uz to nastoji “pripitomiti” buntovnu Sydney.

NEDJELJA, RTL TV, 17.25, TALK SHOW, Na kavi s Doris

RTL donosi novi talk show u kojem će gosti iz različitih sfera života komentirati aktualna zbivanja u zemlji i svijetu.

Tako će na vruću fotelju kod Doris sjesti javnosti dobro poznate osobe, ali i „obični“ ljudi koji nose zanimljive priče i iskustva. Studio showa „Na kavi kod Doris“ već je spreman, a voditeljica otkriva da se u njemu osjeća kao kod kuće.

„Atmosfera je ugodna, pomalo obiteljska. Vjerujem da će se tako osjećati i moji gosti, a naročito gledatelji kojima želimo donijeti aktualne priče na neki drugačiji način te se možda dotaknuti i tema o kojima se ne priča dovoljno često i dovoljno glasno“, kaže Doris.

Osim aktualnih tema o kojima će se raspravljati, „Na kavi kod Doris“ će imati i dvije stalne rubrike novinarki Edite Misirić Vrkljan i Marije Pajić.

NEDJELJA, NOVA TV, 17.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Od klinke do komada

Nesretnoj se 13-ogodišnjakinji preko noći ispunila želja te je postala 30-godišnjakinja žena. Jenna Rink (Judy Greer) ima trinaest godina 1987. godine. Njezini je roditelji guše, a popularni klinci u školi ignoriraju. Kad se njezin rođendanski tulum pretvori u katastrofu, Jenna zaželi da se pretvori u odraslu osobu kako bi mogla imati život kakav je oduvijek željela. Sljedećeg dana Jenna shvati da je 2004. godina, a ona je predivna, uspješna 30-godišnjakinja (Jennifer Garner), koja ima dobar posao i lijep stan. Zbunjena se Jenna postupno uživi u novi život, no ubrzo shvati da nešto nedostaje, a to je njezin nekadašnji najbolji prijatelj Matt. Kad ga odluči potražiti, saznaje da ona i Matt (Mark Ruffalo) više nisu u kontaktu te da se on uskoro ženi. Jenna shvati da sve to što ima ipak nije dovoljno te želi vratiti svog najboljeg prijatelja.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, Volim Hrvatsku

U prvoj emisiji pete sezone kapetani Bojan i Goran u svoje su timove okupili prave znalce hrvatske glazbe, sporta, filma … a nije manjkalo odlične zabave i urnebesnog smijeha. Timovi su se borili za pobjedu odgovarajući među ostalim i na ova pitanja: Koji je naš tenisač 2014. osvojio US Open? Koliko polja ima hrvatski grb, 15 ili 25? Koliko prosječan građanin pojede mesa tijekom života? U igri “Sve po redu” “redali” su Kaštela i filmove, pogađali poznate sunarodnjake, tražili pravo značenje riječi “lajt” i “giga” te naslove i izvođače poznatih glazbenih hitova. Tko je bio uspješniji? Goran i njegov tim – glazbenik Marko Kutlić, voditelj Frano Ridjan i naša glazbena diva Tereza Kesovija ili Bojan i njegovi – pjevač Matija Cvek, glumica Ana Begić Tahiri i voditelj Duško Ćurlić?

Podržite svoje favorite, provjerite svoje znanje i zabavite se uz Volim Hrvatsku!

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Brzi i žestoki 6

Nakon uspješne pljačke u Riju, Dom Torretto (Vin Diesel) i njegov tim razbježali su se po svijetu. Dom živi s Elenom (Elsa Pataky), njegova sestra Mia (Jordana Brewster) s Brianom O’Connerom (Paul Walker) i njegovim sinom, Gisele (Gal Gadot) i Han (Sun Kang) su u Hong Kongu, a Roman (Tyrese Gibson) i Tej (Ludacris) žive…u luksuzu. U međuvremenu, američki federalni agenti Luke Hobb (Dwayne Johnson) i Riley Hicks (Gina Carano) istražuju napad na ruski vojni konvoj. Napadače je predvodio bivši bojnik britanskih specijalnih snaga Owen Shaw (Luke Evans). Hobbs uspije nagovoriti Doma da mu pomogne naći Shawa kada da mu pokaže fotografiju njegove, navodno, preminule ljubavnice Letty Ortiz (Michelle Rodriquez) te mu da obećanje da će on i njegov tim biti pomilovani, što će im omogućiti da se vrate u SAD.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Narednik Rutledge

Divlji zapad, 1880-ih. Nakon što su pronađeni mrtvi zapovjednik konjice i njegova kći, sumnja padne na tamnoputog narednika Rutledgea (W. Strode). Nesretni Rutledge, koji se na meti našao ponajviše zbog boje kože, uhićen je, ali on ubrzo pobjegne. No uskoro se dobrovoljno vrati u zatočeništvo kako bi upozorio na indijansku zasjedu. Na sudu Rutledgeu u obrani pomaže poručnik Tom Cantrell (J. Hunter), a o njegovom junaštvu svjedoči i Cantrellova ljubav Mary Beecher (C. Towers). Lažnih je svjedoka još više, a suđenje otkriva duboko ukorijenjen rasizam.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, TALENT SHOW, Supertalent

Mnoštvo natjecatelja stalo je pred stručni žiri kojega čine Davor Bilman, Maja Šuput, Janko Popović Volarić i Martina Tomčić, no samo oni najbolji i najposebniji dobit će priliku za prolazak u daljnje natjecanje. U audicijskim emisijama vidjet ćemo pregršt talenata koji su došli pokazati da mogu, žele i trebaju biti nove zvijezde najpoznatijeg talent showa. Prva emisija donosi brojne zabavne i uzbudljive nastupe, kao i one koji će svojom dirljivom izvedbom zasigurno potaknuti i vrtlog emocija, kako kod žirija, tako i kod gledatelja.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.45, ROMANTIČNA DRAMA, Zavjet ljubavi

Mladi bračni par Paige (Rachel McAdams) i Leo (Channing Tatum) doživi tešku prometnu nesreću nakon koje Paige pada u komu. Kad se oporavi, postane jasno da je u nesreći izgubila pamćenje, pa Leo odluči ponovno osvojiti njezino srce.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Bogu s Morganom Freemanom

U ovom veličanstvenom dokumentarncu stražujemo kako je religija oblikovala svjetsku povijest te kako i dalje oblikuje živote svih nas do danas bez obzira na našu vjeru ili, možda, nedostatak vjere.

Dobitnik Oscara za glumu Morgan Freeman putuje na neka od najsvetijih mjesta na svijetu – od piramida u Gizi, do Buddhina drveta boa i majanskih ruševina te Zlatne kupole u Jeruzalemu. Susreće se s pripadnicima svih vjera i razgovara s vjerskim vođama, znanstvenicima, povjesničarima i arheolozima u želji da shvati kako se religija razvijala i prilagođavala promjenama u našem društvu te kako je religija utjecala na evoluciju našeg društva. Morgan Freeman traži odgovore na pitanja koja nas intrigiraju, užasavaju i nadahnjuju još od pamtivijeka, uključujući i pitanje o stvaranju svemira i vjerovanje da će naš svijet završiti apokalipsom.

NEDJELJA, HRT2, 21.50, ZATVORSKA DRAMA, Iskupljenje u Shawshanku

Nakon presude kojom je proglašen krivim za ubojstvo svoje žene i njezinog ljubavnika, Andy Dufresne (T. Robbins) 1947. stiže u zloglasni zatvor Shawshank kako bi odslužio doživotnu kaznu. Inače bankovni stručnjak i ugledni gospodin Andy se suoči s kriminalcima i sadističkim čuvarima. Drži se povučeno i rijetko komunicira, osim s utjecajnim zatvorenikom Redom (M. Freeman). Do promjene će doći jednoga dana kada Andy počne nuditi čuvarima financijske usluge i savjete. Tad počinje uživati poseban status među zatvorenicima i čuvarima, pa ga i upravitelj (B. Gunton) vrbuje za zatvorskog knjigovođu. Svoj povlašteni položaj Andy koristi kako bi unaprijedio zatvorsku knjižnicu i time barem donekle uljepšao turoban život.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Za milijun godina

Nova serija istražuje život u budućnosti, u kojoj je umjetna inteligencija posvuda, a napredna medicina i biologija – naše će živote rastegnuti na stotine godina. Način na koji komuniciramo, radimo i učimo bit će revolucionaran i uključivat će telepatiju i virtualnu stvarnost.

Ukratko, ono što je u našem vremenu uglavnom znanstvena fantastika i teorija, realnost je u ovoj šestodijelnoj seriji koja istražuje kako će biti čovjek u doista dalekoj budućnosti.

NEDJELJA, RTL TV, 22.40, TRILER, Nezaustavljivi

Barnes (Denzel Washington) nadgleda posao novaka Willa Colsona (Chris Pine) na lokomotivi koja se kreće nedaleko Stantona. U međuvremenu, na drugoj lokaciji, zaposlenici Dewy (Ethan Suplee) i Gileece (T.J. Miller) dobivaju naredbu od stožera da jednu lokomotivu s teretom pomaknu s tračnica na kojima se nalazi. No zbog katastrofalne pogreške, lokomotiva bez vlakovođe i s osam vagona toksičnog tereta nekontrolirano pojuri prema naseljenom mjestu. Nakon pokušaja marinaca da se helikopterom spuste na odbjegli vlak i izbace ga s tračnica na nenaseljenom području, sudbina stanovnika grada ovisi o Franku Barnesu i Willu Colsonu.

NEDJELJA, HRT1, 23.25, DRAMA, Sjaj u travi

Kansas, kasne dvadesete godine 20. stoljeća. Wilma Dean Loomis (N. Wood), prelijepa ali siromašna srednjoškolka, zaljubi se u Buda Stampera (W. Beatty), zgodnog sina najmoćnijeg bogataša u gradu, Acea (P. Hingle). Premda Bud voli Deanie, ona misli da joj ne uzvraća osjećaje dovoljnom snagom i ne ponaša se prema njoj onako kako bi ona voljela. Njezina majka opsjednuta je idejom da je do braka sačuva “čistom i neokaljanom”, jer su i nju odgajali u strogo religioznom duhu i uvjerili je da je seks samo reproduktivna nužnost. Bud se polako umara od toga što stvari ostaju samo na poljupcima, a otac mu jasno daje do znanja da će se morati oženiti s Deanie ako ostane trudna i savjetuje mu da potraži drugačiju vrstu djevojaka, ako baš osjeti da se mora, kako to Ace kaže, “ispuhati”. Premda voli svoju djevojku, Bud odluči poslušati očev savjet, a kad Wilma Dean sazna što se dogodilo, polako počinje gubiti razum…

“Sjaj u travi” glasovita je drama velikana filmske umjetnosti Elije Kazana. Vremenski okvir u kojem se odvija radnja nije slučajno izabran, jer bezbrižne dvadesete godine ustupaju mjesto razdoblju ekonomske krize.