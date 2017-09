TV PREPORUKA ZA VIKEND: Johnny Depp, Jason Statham, Mark Wahlberg, Channing Tatum i Nicolas Cage družit će se s vama kroz izdvojene filmove

SUBOTA, HRT2, 12.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kao u bajci

Još otkako je bila djevojčica, Emma Graham maštala je o princu iz bajke. U igrama s mlađom sestrom Jane uvijek je ona bila kraljevna, a Jane obična djevojka. I sada, kad su odrasle, Jane (C. Wilson) je praktična i jednostavna, udaje se za građevinskog radnika, planira skromno vjenčanje, kupuje jeftinu vjenčanicu – točno ono što si ona i Greg (C. Carvin) mogu priuštiti. Emma (L. Renee), naprotiv, još uvijek čeka onoga pravoga. Radi u knjižari, što joj omogućuje da i dalje hrani svoju maštu. međutim, nema previše smisla za poslovnu stranu vođenja knjižare, pa joj njezin šef u pomoć šalje svog sina Erica (K. Turner), stručnjaka za nove poslovne ideje. Od prvog trenutka Emma pokazuje netrpeljivost prema Ericu. Osobito nakon što Eric shvati njezin stav prema životu i kaže joj da ima “kompleks bajke”. No, zato se upravo tih dana u knjižari pojavljuje mladić koji izgleda kao savršeni princ na bijelom konju: zgodan, pametan, voli čitati, k tome potječe iz bogate i ugledne obitelji. I Landon Kress (R. Bittle) od prve prema Emmi pokazuje kako mu se sviđa i na njezino oduševljenje zakazuje joj sastanak. Sve se odvija upravo kao u bajci, ali neće završiti kako završavaju bajke.





SUBOTA, HRT1, 13.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Obiteljski plan

Charlie Mackenzie (T. Spelling) je lijepa, pametna, obrazovana, marljiva i ambiciozna. Na natječaju za novi posao, u tvornici keksa Walcott, ima sve izglede da ga dobije, jedini minus joj je to što nije udana i nema djece, jer vlasnik tvornice, Ed Walcott (G. Germann), iznad svega cijeni obiteljske vrijednosti. Zato je najbolja prijateljica Stacy (K. Rocha) nagovori da izmisli da je udana i da ima dijete. Više zbog zabune nego namjerno, Charlie na razgovoru za posao laže da ima obitelj, a tek potom otkrije da je njezin novi šef, osim obitelji, visoko cijeni i istinu, a prezire laž. No, čini se da nema povratka.

SUBOTA, HRT3, 14.00, DRAMA, Negdje u Teksasu

Priča o teksaškom mladiću koji je zadovoljan svojim poslom radnika u tvornici, društvom s kojim provodi večeri u plesnjaku i djevojkom koju voli. No djevojka je ambiciozna provincijalka koja sanja o blistavoj karijeri zvijezde i želi napustiti Teksas…

Današnjoj publici ovaj film bi mogao biti zanimljiv zbog nastupa tada mlađahne i nepoznate Kim Basinger (“Devet i pol tjedana”, “Batman”, “L.A. Povjerljivo”) koja je u međuvremenu postala velika holivudska zvijezda i glumica nagrađena Oscarom.

SUBOTA, DOMA TV, 18.20, REALITY SERIJA, Autocesta kroz pakao

Nova reality serija koja prati osoblje spasilačke tvrtke Jamie Davis Heavy Rescue u nastojanjima da održe autocestu otvorenom između Hopea u Britanskoj Kolumbiji i ostatka Kanade. Ona je dio ekonomski najvažnije i najprometnije mreže putova u Sjevernoj Americi. Ona je također najsurovija – a tvrtki Jamie Davis Heavy Rescue povjereno je održavanje te nemilosrdne planinske autoceste i prilaznih putova tijekom zimske sezone. Kad su ceste zatvorene, Jamie i njegova ekipa moraju ih otvoriti što je prije moguće.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Vrlo zapetljana priča

Čestica Sunca padne na Zemlju, a iz nje izraste cvijet koji liječi bolesti. Starica Gothel pronađe cvijet, a on joj omogući da se pomladi i zauvijek ostane mlada. Kada se kraljica ozbiljno razboli, čarobni cvijet joj spasi život, a kraljica rodi princezu zlatne kose. No Gothel uzima Zlatokosu i zatoči je u tornju. Osamnaest godina kasnije Zlatokosa traži od Gothel, za koju je uvjerena da joj je majka, da je pusti u svijet. No Gothel joj ne dopušta s obrazloženjem da je vani preopasno za nju. U međuvremenu mladi lopov Flin Fakin ukrade vrijednu krunu. U bijegu se zabunom sakrije u Zlatokosinom tornju.

SUBOTA, HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Nakon ubojstva dr. Novellija, Ettore je vrlo potresen, no mora hiniti suprotno jer susreće Evu koja mu kaže da je napustila Ferdinanda i izjavljuje mu ljubav. Claudia, nakon što je Francescu otkrila da ga je namamila u stupicu, odluči dokrajčiti svoj beskoristan život. No spasi je dr. Conti, te potom odlazi u Torino i kaže Aniti istinu. Dvoje zaljubljenih napokon može biti zajedno i nastaviti istraživanje misterija u Borgu. Ludovico otkrije da Sonia truje njegovu majku, te je na vrijeme uspije spriječiti da joj da smrtonosnu dozu i tako spašava Margheriti život.

SUBOTA, HRT1, 20.10, TRILER, Šibicari

Sredovječni Roy Waller (N. Cage) iskusni je varalica, izuzetno spretan i slatkorječiv, koji naivne žrtve obrađuje uz pomoć svog mladog partnera Franka Mercera (S. Rockwell). Roy pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, pa vrata svog stana uvijek zatvara tri puta, a sve goste prisiljava na izuvanje cipela. Ako redovito pije lijekove, uspijeva ostati pribran i kontrolirati svoje postupke. Dok s Frankom priprema složenu prevaru Chucka Frechettea (B. McGill), od kojeg namjeravaju izvući milijun dolara, Roy neplanirano ostane bez lijekova.

SUBOTA, TLC, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, To je život

Od bezbrižnih do onih koji će vam slomiti srce, ova serija slijedi osobna putovanja obitelji koje će se naći u izvanrednim okolnostima, a gledat ćete ih bez cenzure, onako kako se doista budu odvijala. Među nevjerojatnim pričama u seriji vidjet ćete mladi par koji će obitelji i prijateljima prirediti nevjerojatno iznenađenje te davno izgubljenog člana obitelji koji traži rođaka. Profesionalni igrač bejzbola objavljuje važnu vijest; slijepa majka prvi će put imati priliku vidjeti svoju djecu; gluha majka nada se da će prvi put čuti djecu kako joj govore ”volim te”, a jedna će se obitelj suočiti s čovjekom koji je uzeo živote njihovih najmilijih. Ova dramatična serija zadire u živote tih obitelji ne samo da bi nam prenijela trenutke koji će im promijeniti život, već i da bismo vidjeli kako je do njih uopće došlo.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, Misija: Bijela kuća

Policajac iz Washingtona John Cale (Channing Tatum) vodi kćer u obilazak Bijele kuće koju upravo za vrijeme njihova razgledavanja napadaju pripadnici paravojne skupine. Cale će morati dati sve od sebe da spasi života američkog predsjednika (Jamie Foxx), ali i odvede kćer na sigurnost.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Ted

Usamljeni dječak John Bennett (Mark Wahlberg) za jedan Božić poželio je velikog plišanog medvjeda Teda. Odjednom, Ted je tajanstveno oživio i postao Johnov najbolji prijatelj. Nakon prvotnog šoka i dječakovi roditelji naviknuli su se da je plišanac poput živog bića. No nisu samo oni bili iznenađeni, čitav svijet je uskoro upoznao Teda, koji je postao velika zvijezda. Danas je John odrastao muškarac, pomalo nezreo, koji zajedno s Tedom uživa u raskalašenom životu, mada je u vezi s kolegicom s posla Lori Collins (Mila Kunis).

SUBOTA, HRT3, 22.05, KRIMI DRAMA, Karakter

Mladi Katadreuffe (F. van Huet) glavni je osumnjičenik za ubojstvo gradskog moćnika Dreverhavena (J. Decleir) te kroz njegovu priču policiji pratimo istinski rasplet događaja. Naime, Katadreuffe je rastao kao izvanbračni sin Dreverhavena i siromašne, ali ponosne i šutljive Jobe (B. Schuurman) koja je uzastopce odbijala udaju za Dreverhavena. Stoga se ovaj, u mahnitoj srdžbi, cijeli život osvećivao preko sina stvarajući mu nepremostive zapreke u karijeri.

SUBOTA, NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Pravednik

Nakon što mladi policajac Max (Cory Hart) pogine kao žrtva sukoba bandi, u slučaj se umiješa njegov otac, bivši vladin agent za tajne operacije. Simon Ballister (Steven Seagal) će se doseliti u četvrt gdje je Max ubijen s namjerom da istraži ovaj slučaj te pronađe ubojicu svoga sina. Tamo će se susresti s velikom bandom koja uživa veliku moć u svom kraju pa čak i zaštitu dijela policije. No želja za osvetom i ispunjenje pravde jača je od bilo čega te će se Simon sam boriti protiv okorjelih zločinaca i ubojica.

SUBOTA, HRT3, 00.15, DRAMA, Slatko čudovište

Ari (J. Haase) i Oona (S. Horvath) potpuno su različite ali i nekako slične. Suprotnosti se privlače pa je to nevjerojatno prijateljstvo objema pomoglo da prežive obiteljsko licemjerje…

Film je bio zapažen na filmskim festivalima i osvojio je nagrade na Bavarskom filmskom festivalu, festivalu u Berlinu, kao i nagradu udruge njemačkih kritičara.

NEDJELJA, HRT2, 14.05, OBITELJSKA KOMEDIJA, Mafijaški kolačići

Joey D’Amico (R. Malambri), gangster pokajnik, svjedočio je protiv svojih bivših šefova, pa ga je FBI stavio u program zaštite svjedoka. Oprostio se s mamom, promijenio ime i našao se u mirnom kalifornijskom gradiću Sunnyvilleu. Glavni događaj tih dana je natjecanje u spravljanju kolača. Svaki tim sastoji se od jedne voditeljice i skupine djevojčica, a konkurentice su Amandina (P. Black) i Constanzina (D. Duplaix) ekipa. Amanda je mlada samohrana majka pomirljive naravi, za razliku od njezine ratoborne kćeri Sally (M. Foy), koja ne može podnijeti da im protivnička ekipa otme najbolje mjesto za štand. I baš kad je to najpotrebnije, Sally upozna novog susjeda Joeyja, koji je oduševljen kolačićima s njihovog štanda, a možda i mamom Amandom.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, VESTERN, Legenda o usamljenom rendžeru

Mladi teksaški rendžer John Reid (K. Spilsbury) jedini je preživio zasjedu odmetnika Butcha Cavendisha (C. Lloyd), a spasio ga je njegov prijatelj iz djetinjstva, pripadnik plemena Komanči, Tonto (M. Horse). Kad se oporavio od rana, posvetio se borbi protiv zločinaca kao što je Cavendish. Stavio je masku na lice i postao The Lone Ranger. Tonto mu je stalno pomagao i zajedno su oslobodili predsjednika Granta kad ga je Cavendish zatočio.

NEDJELJA, HRT3, 17.30, MINI SERIJA, Političareva žena

Radnja serije odvija se oko Gerta Jakobssona (Reine Brynolfsson) koji spletkama i manipulacijom pokušava doći na vlast u Socijaldemokratskoj stranci, koja je upravo poražena na izborima. Jakobsson nije ništa bolji ni u privatnome životu; on zlostavlja svoju suprugu Lindu (Marie Richardson). Nakon svakoga novog zlostavljanja ona mu oprašta i krivi samu sebe. Ona usto ima problem s alkoholom.

Jakobsson dobiva novu pomoćnicu u sjedištu stranke, Yasemine Aydin. Ona je visokoobrazovana i namjerava se odseliti od roditelja. No njezini roditelji, podrijetlom Kurdi, potajice planiraju vratiti je u Tursku kako bi se udala za rođaka. Yasemine pomaže Jakobssonu pokrenuti novu politiku integracije useljenika, čime on jača svoj položaj u stranci. Unatoč tomu, ona nailazi na nepovjerenje drugih u stranci. Rasmus Holmberg, također mladi pomoćnik u stranci, zaljubljen je u Yasemine i postaje sve ljubomorniji na Jakobssona.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, VESTERN, Posljednji izazov

Šerif Dan Blaine (G. Ford) nadaleko je poznat kao najbrži revolveraš na Zapadu. U njegov grad dolazi mladi nadobudni revolveraš Lot McGuire (C. Everett) koji ga želi ubiti i tako prisvojiti tu laskavu titulu za sebe. Njih se dvojica prilikom prvog susreta sprijatelje i Blaine osjeća naklonost prema tom mladiću koji ga podsjeća na njega u mladosti. Kad Lot shvati da je njegov novi prijatelj zapravo revolveraš kojeg je došao ubiti, ipak ne odustaje od svoje namjere. Blaineova djevojka, lijepa vlasnica saloona Lisa Denton (A. Dickinson) pokušava na sve načine spriječiti njihov dvoboj.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, VESTERN, Usamljeni osvetnik

Godina je 1869. Odvjetnik John Reid (Armie Hammer) vraća su Teksas, tada još nedovršenom transkontinentalnom prugom, koju vodi menadžer Latham Cole (Tom Wilkinson). U vlaku se još nalaze Tonto i Butch Cavendish (William Fichtner), kojega transportiraju na mjesto vješanja, nakon što ga je uhitio Dan Reid (James Badge Dale), brat teksaškog rendžera. No Cavendishova banda izbaci vlak s tračnica te spasi Butcha. I dok Tonto završi u zatvoru, Dan imenuje Johna teksaškim rendžerom, zajedno sa šestoricom drugih te oni krenu u lov na Cavenidshovu bandu. Potjera upada u zamku u kanjonu, Cavendish ubije Dana, izvadi i pojede mu srce. Tonto, koji je pobjegao iz zatvora, pronalazi ubijene rendžere te ih pokapa. No bijeli konj probudi iz mrtvih Johna koji, kako Tonto objašnjava, ne može biti ubijen u borbi.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, U potrazi za Markom Polom

Krećemo put sjevera Mongolije i družimo se s Indijancima. Posjećujemo grad Karakurum. Upoznajemo mongolske konje i grob tisuću vojnika. Preko pustinje Gobi stižemo u Peking. Istražujemo Zabranjeni grad i most Marka Pola. Plovimo Velikim kanalom do Venecije Istoka. Plovimo po Zapadnom jezeru u Hangzhou. Šećemo Kamenom šumom i družimo se sa sokolarima podno Tibeta.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Ladin i Žacov razred je na ekskurziji prepunoj uzbuđenja, Jura se sprema u Njemačku, Dominikove kolege s taksi stajališta završile su u pritvoru, a Marina i Kipo napokon će se naći na istoj valnoj dužini.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SPEKTAKL, San Andreas

Film prati pilota helikoptera i spasioca Raya (Dwayne Johnson) koji nakon stravičnog potresa kreće iz Los Angelesa u San Francisco sa svojom suprugom, s kojom nije u najboljim odnosima, kako bi spasili kćer jedinicu. No, njihovo putovanje tek je početak užasa koji im priroda priprema.

NEDJELJA, HRT2, 23.05, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Pojava vikinške flote sije paniku među pariškim pukom. Obranom grada zapovijeda grof Odo, koji je uvjeren kako je grad spreman za opsadu. Kralj Karlo (Lothaire Bluteau) na nagovor svoje kćeri, princeze Gisle (Morgane Polanski), objavljuje kako neće napustiti grad. Vikinzi podižu logor nedaleko od grada i planiraju napad.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.35, AKCIJSKA DRAMA, Iskupljenje

Iskupljenje je priča o bivšem specijalcu Joeyu Jonesu (Jason Statham), koji se našao na ulici bježeći od progona vojnog suda i uspinje se na ljestvici kineskog podzemlja u Sohou. Međutim, nije zaboravio ni svoje stare prijatelje s ulice.

NEDJELJA, RTL TV, 00.55, HOROR, Paranormalno

Mladi par Katie (Katie Featherson) i Micah (Micah Sloat) useljavaju u novu kuću. Katie tvrdi da u kući osjeća zlu prisutnost te da ima osjećaj da je nešto ili netko promatra pa Micah postavlja kameru u spavaću sobu, koja snima sve noćne aktivnosti dok oni spavaju. Katie također zapošljava stručnjaka za paranormalno, doktora Fredricha (Mark Fredrich), koji tvrdi da Katie proganja demon koji se hrani negativnom energijom, a njegova namjera je mučiti Katie.