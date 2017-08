TV PREPORUKA ZA VIKEND: Izdvojili smo ove naslove Jobs, Transformeri: Mračna strana Mjeseca, Obračun legendi i Turbo

SUBOTA, HRT2, 12.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dvostruko vjenčanje

Deanne (T. Mowry) je mlada i uspješna odvjetnica, a Danielle (T. Mowry) je vrsna slastičarka. Deanne je uvijek u poslu, užurbana, u strogim odijelima, s mobitelom na uhu i uživa u svom poslu. Danielle također uživa u svom poslu, ali je mnogo opuštenija, toliko koliko su kolači mekaniji od pravnih spisa. Obje imaju nadimak Dee, po prvom slovu imena. Otac ih je napustio kad su bile male, ali zato imaju mamu i baku koje ih obožavaju. Osobito baka, koja se upravo zaljubila i, za razliku od svojih unuka, ima sretnu vezu koju namjerava okruniti brakom. Ni Dee ni Dee nemaju dečke, a za bakino vjenčanje trebalo bi imati partnera, ako ništa zbog plesa. Zato odvjetnici Dee kolega Jasper (C. Connell) bez njezinog znanja objavi oglas na internetu da joj nađe partnera. Kako se datum vjenčanja približava, pristaje na sastanke naslijepo. I, neočekivano, jedan od mladića, Tate (O.T. Fagbenle), mogao bi biti onaj pravi.





SUBOTA, NOVA TV, 12.20, OBITELJSKI FILM, Ljubav će te pronaći

Igrač bejzbola Micah Matthias i njegov sin Bobby bježe od brutalnih medija koji prate traumatično i neriješeno ubojstvo njihove žene i majke. Oni završe u zajednici Amiša u Sugarcreeku, s lažnim imenima i pokvarenim kamionetom. Tri sestre iz zajednice upravljaju starom seoskom kućom i uzimaju ih pod svoje okrilje te zapošljavaju Micaha kao majstora. Sugarcreekova policajka Rachel Troyler, sumnjičava je. Hoće li istina omesti ljubav?

SUBOTA, HRT1, 13.30, ROMANTIČNA DRAMA, Bračna kapelica

Sarah Robertson (E. Vaugier) je darovita fotografkinja, no njezina velika samostalna izložba ne dobiva osobito dobre kritike. Istodobno, prekida vezu s dečkom. Ništa joj ne ide od ruke. Posjećuje mamu, no ni ondje ne nalazi mir: majka kao da je izgubljena u vlastitome neredu, tri godine nakon muževe smrti još nije počela normalno živjeti, bavi se raznim hobijima i sve ih brzo napušta, zapustila se, ne izlazi. Osim toga majčina roditeljska kuća, u kojoj je i Sarah provodila sretne dane s bakom i djedom, bit će srušena i na tom mjestu sagradit će nešto novo. Nagovara majku da odu u njezin rodni gradić i spriječe rušenje kuće. Pomoć traže kod odvjetnika i gradskog savjetnika Rogera Watersa (M. Deklin). Za razliku od ozbiljne Sare, Roger je razbarušen, neposredan i namjerno “neprofesionalan”, što Jeanine (S. Long) puno bolje razumije nego njezina kći. Jeanine zapaža još nešto čega Sarah nije svjesna: da se Rogeru sviđa Sarah i da je on vrlo privlačan mladi čovjek. Ma kako bio nonšalantan, Roger im profesionalno ukazuje na najbolje rješenje: najlakši način da se spasi kuću jest dokazati da je kapelica koja se nalazi u neposrednoj blizini povijesni spomenik.

SUBOTA, HRT2, 17.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Licem u lice: Mandela i De Klerk – Neprijatelji u borbi za mir

Bi li Nelson Mandela postao velikan bez Frederika de Klerka? I obrnuto? To je pitanje i više nego značajno ako se u obzir uzmu razmjeri povezanosti sudbina prvog južnoafričkog crnog predsjednika i posljednjeg vođe apartheida.

Od oslobođenja vođe afričkog nacionalnog kongresa 1990. do njegova izbora za predsjednika 1994., a i poslije, dva neprijatelja vodila su gorku bitku u kontekstu užasnog nasilja u kojem je stradalo 14.000 ljudi. Kroz nepopustljive pregovore te političke i osobne sukobe ovaj nas film vodi u srce dvoboja koji je dokrajčio najodvratniji politički režim na planetu.

SUBOTA, HRT3, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Klupa na Jurjevskom

Protagonist serije (Sven Lasta) Klupa na Jurjevskom u pet epizoda, književnika Ivice Ivanca i redatelja Zvonimira Bajsića, u potrazi je za idealnom ženom, naravno kroz svoja snoviđenja, jer živi smirenim građanskim životom uz brižnu suprugu (Irena Kolesar).

Razgovor između supružnika prije spavanja o tome treba li ići na odmor ili ne treba, redatelj Zvonimir Bajsić vrlo jednostavno uprizoruje poklanjajući najveću pažnju djetinjoj i pomalo razmaženoj gesti glavnog lika, prateći vrhunski i poetičan scenaristički predložak obavijen tajnovitom sjetom.

SUBOTA, HRT1, 20.10, BIOGRAFSKA DRAMA, Jobs

Film o originalnom inovatoru i genijalnom poduzetniku Steveu Jobsu (A. Kutcher) koji je napustio školu i krenuo svojim putem pri tom mijenjajući svijet…

Priča počinje 2001. godine kad sredovječni Jobs na sastanku predstavlja iPod, a zatim se vraćamo u 1974. na Reed College.

SUBOTA, RTL TV, 20.30, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Transformeri: Tamna strana Mjeseca

Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine 1969. posada Apolla 11 slijeće na Mjesec. Danas Autoboti – Bumblebee, Ratchet, Ironhide, Mirage, Wheeljack i Sideswipe, na čelu s Optimusom Primeom, bore se protiv zlih Decepticona, koji traže osvetu za nedavni poraz. I jedna i druga strana uskoro postanu upetljane u utrku Rusa i Amerikanaca, koji se žele domoći skrivenog svemirskog broda s planeta Cybertron.

SUBOTA, HRT2, 21.00, PRIJENOS, 20. večeri dalmatinske šansone Šibenik 2017. – večer novih skladbi

Na jubilarnim 20. večerima dalmatinske šansone Večeri novih skladbi nastupaju: Bagatin, Krešimir Batinica, Neno Belan, klapa Brodarica, Bernarda Bruno, klapa Cambi, Meri Cetinić, Četiri tenora, Diogen, Grupa 022, Max Hozić, Indigo, klapa Iskon, Libar, The Ljubučanstveni, Tommi Mischell, Romana Lalić Pejković, Ivo Perkušić, Branimir Bubica i klapa Sebenico, Stefany, klapa Šufit, Nikolina i Sandro, Trio Gušt, Zsa Zsa te Ivan Ive Županović.

Već dvadeset godina prvog vikenda nakon Velike Gospe Šibenikom odjekuju zvuci novih i starih skladbi na dvodnevnom festivalu prepoznatljivom po izvođenju pjesama uživo. Glazbenoj izvrsnosti u ovih 20 godina svjedoči nekoliko nagrada Porin, a organizatori se također mogu pohvaliti svojim postignućima koja su im nekoliko puta donijela titulu kulturni događaj grada Šibenika.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKI FILM, Okrug 13: Palača od cigle

Policajac na tajnom zadatku provodi istragu unutar opasne četvrti u Detroitu koja je okružena zidovima, a bivši zatvorenik pomaže mu raskrinkati vođu kriminalaca i spriječiti ga da uništi cijeli grad.

SUBOTA, HRT3, 22.00, ŠPIJUNSKI FILM, Quillerov izvještaj

U Zapadnom Berlinu ubijena su u kratkom razmaku dva britanska agenta. Šef ispostave britanske tajne službe u Berlinu, Pol (A. Guinnes), zbog toga se sastane s agentom Quillerom (G. Segal). Quiller je Amerikanac, na dopustu, a kao agent radio je najviše na Srednjem istoku. Zbog novog zadatka prekida odmor. Pol mu objasni da su agente ubili pripadnici vrlo opasne neonacističke organizacije u koju bi trebao prodrijeti. Na ulici ga odmah počne pratiti Hengel (P. Carsten) koji tvrdi da radi za Britance i ponudi mu informacije na temelju kojih počne istragu.

SUBOTA, NOVA TV, 22.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 7: Moskovski zadatak

Ruska vlada očajnički treba pomoć u borbi protiv moćne moskovske mafije pa poziva veterane policijske akademije. Njihov je zadatak pronaći dokaze protiv Konstantina Konalija (Ron Perlman), koji stoji iza jako popularne kompjuterske igrice koja se igra diljem svijeta. Njegov je plan u nastavak igrice ubaciti program koji bi mu omogućio nesmetan pristup svim računalima svijeta, što znači i da bez problema mogao ulaziti u policijske i vladine sisteme. Vrijeme je da ekipa zajedno s komandantom Ericom Lassardom (George Gaynes).

SUBOTA, RTL TV, 23.15, KOMEDIJA, Odvedi me kući večeras

Užasnut zbog materijalizma koji ga okružuje, briljantni diplomac Matt Franklin (Topher Grace) odustaje od odlično plaćenog posla u lokalnom laboratoriju te odluči uzeti posao u videoteci, unatoč očevom negodovanju. U međuvremenu Mattov najbolji prijatelj Barry (Dan Fogler) dobio je otkaz, Mattova sestra Wendy (Anna Faris) zaručila se je za dečka Kylea (Chris Pratt), dok Mattova dugogodišnja velika ljubavna patnja Tori Fredking (Teresa Palmer) ponovno zakorači u njegov život.

SUBOTA, HRT1, 00.40, KRIMI SERIJA, Ne lažu samo ubojice

Puck i Einar u braku su dva mjeseca, a posljednje tjedne godišnjeg odmora odluče provesti u Einarovu idiličnom rodnom gradu Skogi. Puckin otac Johannes Ekstedt, profesor egiptologije, ima mačka Tutmozisa III., kojega par povede sa sobom. Borave u predivnoj staroj brvnari Einarove sestre, a na usluzi im je i njezina sposobna kućna pomoćnica. No već nakon prve noći dolazi kraj idili. Einar na travnjaku pronalazi mladića nasmrt izbodenog bodežom. Christer Wijk dolazi na mjesto događaja i uz pomoć Puck razotkriva tragične okolnosti.

NEDJELJA, RTL TV, 12.30, DRAMA, Savannah

Savannah, Georgia, početak 20. stoljeća. Iako potomak privilegirane, dobrostojeće obitelji, Ward Allen (Jim Caviezel) živi drugačije od očekivanog. Zajedno s vjernim prijateljem i bivšim robom, Christimasom Moultriejem (Chiwetel Ejiofor), Ward lovi patke za restorane, što ga često dovodi pred suca Hardena (Hal Holbrook). Ward voli i piti, zbog čega često pati njegov odnos sa suprugom Lucy (Jamie Alexandar), koja se za njega udala unatoč protivljenju oca (Sam Shepard), koji je želio da ona pođe za Sir Grahama (Jack McBrayer).

NEDJELJA, HRT2, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDJIA, Naša mama je zakon

Anja Bremer (B. Schade) radi u vrtiću, ima muža i dvoje djece. Za razliku od Anje, koja njihov život pokušava učiniti što ljepšim, Ulli (G. Otto), koji je inače vrstan kuhar, ali trenutno radi u ribarnici, uvijek je nezadovoljan, bezvoljan, depresivan, čim dođe s posla sjedne pred televizor.

Kad Anja dobije na lutriji milijun eura, nakon prvotne zbunjenosti i nevjerice, dobiva ideju kako će uz pomoć tog novca oživjeti svojega apatičnoga muža i njihov sve lošiji brak: zamoli svog dugogodišnjeg prijatelja (M. Urlacher) – koji je usput u nju zaljubljen, pa joj ništa ne može odbiti – da na svoje ime otvori gurmanski restoran koji će u stvari biti njezin i da Ullija zaposli kao glavnog kuhara.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, TRILER, Šifra Salamander

Talijanski policajac Dante Matucci (F. Nero) istražuje seriju ubojstava ljudi koji su bili na važnim položajima. Zajedničko im je to što je na svakom poprištu zločina ostavljen crtež daždevnjaka. Matucci počinje sumnjati da su ubojstva povezana s urotom da se preuzme vlast…

Snimljeno prema istoimenom romanu Morrisa Westa.

NEDJELJA, HRT1, 15.50, DRAMSKA SERIJA, Supruge i kćeri

Gđa Browning prekori Molly pred gđom Gibson i Cynthijom zbog veze s muškarcem sumnjiva morala. Nevino optužena, Molly se naljuti na gđu Browning, dok Cynthia šuti i drži se tajanstveno. Sutradan Molly odlazi u šetnju i zatiče Cynthiju i Prestona u svađi. Preston joj kaže da su se potajno zaručili prije nekoliko godina, no Cynthia ga prekida govoreći mu kako ga mrzi i kako se nikada neće udati za njega. Molly odvodi histeričnu Cynthiju kući.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, DRAMA, Sedam žena

Grupici američkih misionara u Kini, sastavljenoj uglavnom od žena, hitno treba liječnik. U malom selu, gdje je smještena njihova baza, bolesti su česte, a epidemije kuge i kolere desetkuju stanovništvo. Misionarke ne gube nadu i strpljivo šire kršćanski nauk u iščekivanju liječnika, no kada se on pojavi, to unosi nemir u njihovu malu zajednicu. Liječnik je zapravo liječnica (A. Bancroft), koja ne mari puno za propovijedi i štovanje Boga. Pije, puši i psuje, pa su misionarke, a pogotovo voditeljica misije, Andrews (M. Leighton), šokirane svjetonazorima koje se doktorica ne libi podijeliti s njima. Dr. Cartwright ipak ubrzo osvaja simpatije cijele misije, a i svoj posao obavlja izvrsno, pa kad spasi selo od još jedne epidemije kuge, zadobiva povjerenje čak i vječno mrgodne Andrews. Osim kuge velika je prijetnja i mongolski vođa Tunga-kan..

NEDJELJA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Superroditelji u životinjskome svijetu

Otkrivamo čudne i divne priče nekih od nevjerojatnih samohranih roditelja u svijetu prirode: njihovu požrtvovnost, predanost i često fantastične pothvate kako bi svoje potomke othranili do odrasle dobi.

Od sporih lorisa koji dječicu prekrivaju otrovnom slinom, preko ženke Weddellova tuljana čiji mladunac mora proći zimski kamp za obuku pa sve do raskidanog morskog konjića koji jajašca mudro kamuflira na svome tijelu i ženke velike tihooceanske hobotnice koja žrtvuje sebe za svoje leglo – gledamo kako su ti roditelji spremni otići korak dalje da bi sljedećem naraštaju pružili sve što mu je potrebno da opstane.

NEDJELJA, RTL TV, 20.30, ANIMIRANI FILM, Turbo

Theo, poznatiji kao Turbo običan je vrtni puž iz San Fernando Valleya u Los Angelesu, koji oduvijek sanja da postane najbrži vozač na svijetu, poput njegovog uzora i peterostrukog pobjednika Indianapolis 500 kupa – Guya Gagnéa. Turbova okolina ne shvaća njegovu želju za brzinom jer je on “samo jedan običan vrtni puž”, ali njega to ne sprječava da sanja najbrže snove. Jednog dana, dok Turbo šeće ulicama Los Angelesa, udara ga auto i ta nesreća mu promijeni život. Prilikom nesreće Turbo dobiva supersnagu i postaje najbrži puž na svijetu koji je spreman ostvariti svoju najveću želju – sudjelovati u utrci brzine Indianapolis 500. Iako se čini kako običan puž nije dorastao takvoj utrci, uz pomoć ostalih puževa, Turbo je sve bliže utrci svog života.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Brza promjena

Kad u jednu njujoršku banku ušeta simpatični pajac, nitko od bankovnih službenika i klijenata ne zna da se iza maske krije Grimm (B. Murray), dobrodušan momak koji je odlučio izvesti savršenu pljačku. Dok banku opkoljavaju policijske jedinice predvođene iskusnim inspektorom Rotzingerom (J. Robards), Grimm traži da mu dostave autobus i divovski kamion te omoguće siguran put do zračne luke. No Rotzinger i Grimmovi zarobljenici ne znaju da se među njima nalaze atraktivna pljačkaševa djevojka Phyllis Potter (G. Davis) i njegov najbolji prijatelj, ne osobito bistri Loomis (R. Quaid)

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Deda Rudi priredio je obitelji veliko iznenađenje, pa Kipo useljava u njegov stan i to proslavlja velikim tulumom na kojem će mnoge stvari poći u krivom smjeru. Jedna od njih Žungulov je pokušaj da skine Koku i tako je fotografira za naslovnicu novog albuma grupe Film. Mitar i dalje opsjeda Jagodu, a Una je sve bliskija sa studentom dramaturgije, Leom. Očajni Jura u međuvremenu nenajavljeno odlazi u Beograd ne bi li se susreo s Jagodom, no u stanu Jagodinih roditelja zatječe samo njezina oca.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, KOMEDIJA, Obračun legendi

Boksači Henry ‘Razor’ Sharp (Sylvester Stallone) i Billy ‘The Kid’ McDonnen (Robert De Niro) žestoki su rivali. Neposredno prije njihove velike borbe, Henry se odluči povući i umiroviti jer je Billy spavao s njegovom djevojkom. Trideset godina kasnije, boksački promotor Dante Slate (Kevin Hart) nudi im veliku priliku da se vrate u ring i jednom zauvijek poravnaju račune.

SUBOTA, RTL TV, 22.15, TRILER, Ralje 4

Ellen Brody (Lorraine Gary) još uvijek živi u obalnom gradiću Amityju. Njezini sinovi Sean i Michael ostavili su posao u aqua parku, a suprug Martin je preminuo od srčanog udara. Sean (Mitchel Anderson), koji je preuzeo očev posao, jedno jutro odlazi odvezati plutaču kada ga napadne i ubije veliki bijeli morski pas. Nakon tragedije, Ellen poželi otići iz gradića i provesti vrijeme sa sinom Michaelom (Lance Quest), sada morskim biologom, snahom (Karen Young) i unukom (Judit Barsi) na Bahamima. Na putu do rajskih otoka sprijateljuje se sa pilotom Hoagiejem (Michael Cain). No ni na Bahamima obitelj nema mira od morske psine. Michaelov brod je ponovno napadnut, a nešto kasnije i njegova kći, koja se je s prijateljima zabavljala na moru. Ellen je uvjerena da morski pas želi ubiti njenu obitelj, pa sama odluči ubiti čudovište.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.30, PUSTOLOVNI FILM, Sudar titana

U remakeu istoimenog filma iz 1981. godine, ultimativna borba za moć suočiti će ljude protiv kraljeva, a kraljeve protiv bogova, ali upravo bi bitka između bogova mogla uništiti čitav svijet. Rođen kao bog, ali odgojen kao čovjek, Perzej (Sam Worthington) je nemoćan spasiti svoju obitelj od Hada (Ralph Fiennes), osvetoljubivog boga podzemlja. Kako više nema što za izgubiti, Perseus dobrovoljno postaje vođa opasne misije protiv Hada prije nego što on pokuša preuzeti vlast od Zeusa (Liam Neeson) i doslovno otvori pakao na Zemlji. Uz smionu grupu ratnika, Perzej kreće na opasno putovanje duboko u zabranjene svjetove.