TV PREPORUKA ZA VIKEND: Izdvojili smo ove naslove Bande New Yorka, Ninja kornjače, Preko ograde, Chloe i Osvetnici

SUBOTA, NOVA TV, 10.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Oteli su mi tatu

Melissa Morris (Emily Osment) očajno želi više pažnje od svoj oca Neila (George Newbern), uspješnog autora knjiga o Trippu Zoomeu (Jonathan Keltz). Tripp Zoome je avanturistički i pametni heroj koji živi u njegovim špijunskim romanima. Melissa i njen otac konačno trebaju otići na zajednički odmor, ali planove im kvare Neilovi opsjednuti fanovi. Wheeze (David Henrie) s prijateljem Sheldonom (Denzel Whitaker) i bratom Andre (Moises Arias) otimaju Neila, ali nevolja tek slijedi.





SUBOTA, HRT2, 12.05, ROMANTIČNA DRAMA, Ravno iz srca

Jordan Donovan (T. Polo) pokušava se probiti kao fotografkinja u New Yorku slikajući otpad. Njezin rad ne nailazi na razumijevanje, a ne ide joj ni u vezi s dugogodišnjim dečkom Edwardom (G. Evigan) koji u strahu od obveza uporno odgađa konačnu prosidbu. Jordanina prijateljica javlja se bez njezinog znanja na ljubavni oglas rančera Rossa Tylera u Jordanino ime. Jordan pristaje otići na njegov ranč u Wyoming i upoznati ga samo zato da bi Edwarda učinila ljubomornim. Dočekuju je hladni, samozatajni Tyler (A. McCarthy) i njegova izuzetno ljubazna sestra Laurie (P. Kalember), koja je zapravo ljubavni oglas napisala bez njegovog znanja. Jordan je zbunjena jer se osjeća potpuno nepoželjnom i stalno se sukobljava s ćudljivim Tylerom. Uskoro se okreće fotografiranju divljih konja ali postupno upoznaje i Tylerovu drugu stranu, a doznaje i za tragediju zbog koje je postao tako ogorčen.

RTL TV, 15.15, ROMANTIČNA DRAMA, Amerikanka u Tokiju

Abby (Brittany Murphy) je Amerikanka koja se preseli u Tokio kako bi bila sa svojim dečkom Ethanom (Gabriel Mann). No Ethan vrlo skoro odlazi na duži poslovni put u Osaku, a iako se Abby ponudi poći s njim, on je odbije i zapravo odmah prekine njihovu vezu. Potresena Abby odlazi u ramen dućan, u kojem upoznaje chefa Maezumija (Toshiyuki Nishida) i njegovu suprugu Reiko (Kimiko Yo), koji joj serviraju ramen juhu kao utjehu. Dok jede juhu, Abby se učini da u daljini vidi mačku koja pretkazuje sreću, tzv. Maneki Neko. Već idući dan Abby se vraća u trgovinu i ponudi svoju pomoć Maezumiju kada vidi da njegova supruga ima natečene zglobove.

SUBOTA, HRT1, 15.45, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Dok Ross slavi otvaranje rudnika, počinju se širiti glasine o njegovoj skandaloznoj vezi s Demelzom. Francis i Elizabeth slave rođenje svojeg sina, a da bi spasio prijatelja Jima, Ross se na sudu sukobi s velečasnim Halseom.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Preko ograde

Proljeće se vratilo i prve su zrake sunca iz dubokog zimskog zna probudile veselu kornjaču Stanka Stankeca i njegove šumske prijatelje. No proljeće je donijelo i jedno veliko iznenađenje – nepoznatu dugačku zelenu stvar koja se pojavila usred njihova dvorišta. Zbog toga će šokirane životinjice s oduševljenjem dočekati svog novog prijatelja, rakuna imena Jura Kolovođa, za kojeg se čini kako ima odgovore na sva njihova pitanja. Naime, Jura zna da su za vrijeme zimskog sna ljudi izgradili i naselili čitavo novo naselje te ga odvojili od šume velikom zelenom ogradom. Naspavane, ali praznog želuca, životinjice se zabrinu kada shvate da više nemaju otkuda nabavljati hranu za iduću zimu. Čini se kako Jura ima rješenje i ovog problema. Naime, ograda je zapravo put u svijet u kojem žive čudna stvorenja – ljudi, koji ne jedu kako bi živjeli već žive kako bi jeli. To znači da se ondje skriva hrpa hrane i ostataka te pravi mali raj za naše šumske ljubimce.

SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Anthony Bourdain: Upoznavanje nepoznatog: Los Angeles

Roy Choi svojim je “Kogi” kamionetima stacioniranima u Los Angelesu gotovo posve sam stvorio vrli novi svijet gastronomije. Ovaj američki Korejac odrastao je uz meksičku i hip-hop kulturu. Njegova hrana odražava novoameričku ideju “prirodne” fuzije – kulinarske utjecaje koji su odrasli jedni pokraj drugih i jedni s drugima. Bourdain istražuje tu točku susreta azijske, meksičke i latino kulture u modernom L. A.-u.

SUBOTA, HRT1, 20.10, PUSTOLOVNA DRAMA, Prvi vitez

Hrabri vitez Lancelot (R. Gere) živi od mača i podrazumijeva se da prihvati ponudu kralja Arthura (S. Connery) da za novac bude njegov ratnik i dođe u Camelot. Arthur se uskoro treba oženiti s lady Guinevere (J. Ormond) koju je na putu prema Camelotu iz zasjede napao zli Malagant (B. Cross). U blizini se srećom našao Lancelot i spasio buduću kraljicu. Međutim, dogodila se ljubav na prvi pogled. Hoće li se lady Guinevere predomisliti? Hoće li ostati vjerna Arthuru? Hoće li se prepustiti ljubavi s vitezom?

U ovom mitološkom svijetu čarolija, kralja Arthura i vitezova Okruglog stola, u središtu je priče ljubav. Dvojicu suparnika, ali i prijatelja glume holivudske legende Sean Connery i Richard Gere, a ženu koja se našla između njih interpretira sjajna Julia Ormond.

SUBOTA, HRT3, 21.00, PRIJENOS, Opera pod zvijezdama – Solisti, Simfonijski orkestar i Zbor HRT-a

U sklopu festivala Zagreb Classic, Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a udružit će se s našim vrsnim vokalnim solistima i maestrom Ivom Lipanovićem te ponovno oživjeti tradiciju opernih gala koncerata pod vedrim nebom, poznatih kao Opera pod zvijezdama, projekta koji je kao idejni začetnik pokrenuo Dražen Siriščević. Bit će to ujedno i proslava 25. godišnjice emisije Hrvatske televizije Opera Box.

U programu će nastupiti naše proslavljene sopranistice Valentina Fijačko Kobić, Kristina Kolar, Ivana Lazar i Martina Zadro, mezzosopranistice Dubravka Šeparović Mušović i Ivana Srbljan, zatim tenori Domagoj Dorotić i Tomislav Mužek te baritoni Ljubomir Puškarić i Giorgio Surian. Na programu su djela i poznate operne i operetne arije velikih majstora toga žanra Giacoma Puccinija, Jakova Gotovca, Ivana pl. Zajca, Emmericha Kalmana, Franza Lehara, Georgesa Bizeta i Jacquesa Offenbacha.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, PUSTOLOVNI FILM, Ninja kornjače

Tama se nadvila nad New York, a nemilosrdni zlikovac Shredder i njegova banda zavlada cijelim gradom te kontrolira sve, od policije do političara. Budućnost se čini tmurnom, sve dok iz dubina kanalizacije ne izađu posebni superjunaci: četiri tinejdžerske ninžda kornjače. Zajedno s neustrašivom reporterkom April O’Neil (Megan Fox) i kamermanom mudrijašem Vernom Fenwickom (WIll Arnett), njih će četvorica krenuti u misiju spašavanja New Yorka od zlog Shreddera.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Dozvola za brak

Židov Greg Focker (Ben Stiller), muška medicinska sestra, planira zaprositi svoju dugogodišnju djevojku Pam (Teri Polo), ali saznaje da prije nego što pristane, njenu ruku mora zatražiti od strogog oca Jacka Byrnesa (Robert De Niro). Greg ni ne sluti kakva ga sve iskušenja čekaju u posjeti Byrnesovima, na koju pristane neopterećen, misleći da će situaciju riješiti na najlakši mogući način. Ispostavi se kako je Jack bivši CIA-in operativac, kojemu se Greg već na prvi pogled ne svidi, a sve dodatno komplicira činjenica kako je istog vikenda Terina sestra Deborah (Nicole DeHuff) planirala obznaniti svoje zaruke. Po krivu će poći sve što može, a nestat će i Jackov omiljeni mačak Jinxie.

SUBOTA, HRT1, 22.55, POVIJESNI KRIMI FILM, Bande New Yorka

Područje New Yorka, šezdesete godine 19. stoljeća. Amsterdam Vallon (L. DiCaprio), mladić irskog podrijetla, dolazi u zloglasnu četvrt Five Points ne bi li osvetio svog oca Priesta Vallona koji je bio vođa bande irskih doseljenika, a ubijen je prije šesnaest godina. Amsterdamova je meta Bill “The Butcher” (D. Day-Lewis), nemilosrdni vođa bande “domorodaca”, osobito netrpeljiv prema imigrantima. Da bi mu se što više približio, Vallon pristupa Butcherovoj bandi, zadobiva njegovo povjerenje, zaljubi se u njegovu štićenicu Jenny (C. Diaz), i čeka svoju priliku…

Film “Bande New Yorka” adaptacija je djela Herberta Asburyja, koje je nastalo prema navodno istinitom događaju. Bio je nominiran za više Oscara, među ostalim i za najbolji film i režiju. Redatelj Martin Scorsese dobar je dio svog opusa posvetio prikazu kriminala u rodnom New Yorku (Ulice zla, Dobri momci), a ovaj film prvi je takve tematike s radnjom u prošlosti.

SUBOTA, NOVA TV, 23.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija

Nakon što gradonačelnica odluči kako se na policijsku akademiju mogu upisati baš svi profili ljudi, nastane prava zbrka. Sada se instruktori i zapovjednik Lassard (G. Gaynes) nalaze na sto muka. U stroju pred Lassardovim zamjenikom, poručnikom Thadeusom Harrisom (G. W. Bailey), nalaze se uistinu zanimljivi likovi. Među njima su Carey Mahoney (Steve Guttenberg) koji je umjesto odlaska u zatvor radije odabrao ‘preodgoj’ na akademiji, zatim nespretni Leslie Barbara (Donovan Scott), šutljivi i izuzetno snažan Moses Hightower (Bubba Smith), bojažljiva Laverne Hooks (Marion Ramsey), ljubitelj oružja Eugene Tackleberry (David Graf) te Larvell Jones (M. Winslow) koji je izuzetno vješt u izvođenju raznih zvučnih efekata.

SUBOTA, HRT3, 23.15, DOKUMENTARNI FILM, Ai Weiwei: Bez kajanja

Dokumentarac o kineskom umjetniku i aktivistu Aiju Weiweiju tijekom priprema za izložbe i prijepore s vlastima. Ai Weiwei privukao je međunarodnu pozornost svojim umjetnički djelima, ali i političkim provokacijama.

Novinarka Alison Klayman, koja je boravila u Pekingu od 2008. do 2010., pratila je Aijeve pripreme za izložbe, njegovo obiteljsko okružje te sukobe s vlastodršcima. Njezin dugometražni dokumentarni film studiozan je portret umjetnika Aija Weiweija, ali i suvremenog kineskog društva. Dokumentarac je prikazan na mnogobrojnim festivalima, a od nagrada izdvajamo Posebnu nagradu žirija u Sundanceu 2012.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.40, KOMEDIJA, Savršena meta

Pistachio Disguisey (Dana Carvey) je dobroćudan talijanski konobar i stručnjak za prerušavanje. Kada njegova oca Fabbrizija (James Brolin) otme smrtni neprijatelj i mafijaš Devlin Bowman (Brent Spiner), koji želi ukrasti najdragocjenije svjetsko blago, Pistachio će uz pomoć lijepe asistentice Jennifer (Jennifer Esposito) pokušati naći otmičare i spasiti roditelje.

NEDJELJA, HRT3, 14.35, GLAZBENA MELODRAMA, Prijatelj Joey

Glavni junak (F. Sinatra), poduzetan je, ali i romantičan mladić, koji nastoji izgraditi novi noćni klub u San Franciscu. Voli žene i kad sretne naivnu plesačicu Lindu (K. Novak) privučen je iskrenim osjećajima. Ali to ga ne sputava da se druži s bivšom striptizetom Verom (R. Hayworth), sada bogatom usamljenom udovicom i uglednom članicom društva, koja bi mogla financirati njegov klub.

NEDJELJA, HRT2, 17.15, DOKUMENTARNI FILM, Goranov Wimbledon

Gdje ste bili kad je Goran osvojio Wimbledon?

O tome što se 2001. dogodilo u Wimbledonu svoja sjećanja iznose John McEnroe, Patrick Rafter, Tim Henman, Goran i Srđan Ivanišević i mnogi drugi.

NEDJELJA, HRT1, 17.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Fiona i Liz se zbliže, zbog čega Will nije sretan. No Liz primijeti koliko je nekonvencionalan Willov odnos s Fionom i Marcusom. Marcus pokuša izvesti Sheau na romantični spoj, ali Shea se zainteresira za Lizinog sina Claya.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, TRILER DRAMA, Chloe

Catherine (Julianne Moore) je ginekologinja, a njezin suprug David (Liam Neeson) profesor na koledžu. Ugledavši zajedničku fotografiju svog supruga i studentice, Catherine pomisli da je on vara te odluči testirati njegovu vjernost. Pronalazi Chloe (Amanda Seyfried), koja u hotelskom baru čeka klijente. U sljedećih nekoliko dana David se nalazi s Chloe, koja redovito u detalje izvještava Catherine o njihovim susretima. No te priče samo još više uzbude Catherine, što Chloe primjećuju te je jednog dana poljubi.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, VESTERN, Dva jahača

Guthrie McCabe (J. Stewart) iskusan je šerif na Divljem zapadu, odlučan borac protiv zlikovaca, ali i vrlo prepreden čovjek koji od svih aktivnosti koje se u mjestu odvijaju uzima 10 posto provizije. McCabe uzima 10 posto provizije i od zarade saluna kojim upravlja lijepa Belle (A. Hayes), njegova ne samo poslovna već i privatna partnerica. Jednoga dana u grad stiže poručnik Jim Gary (R. Widmark), stari šerifov znanac. Gary moli šerifa da s njim pođe do bojnika Frasera (J. McIntire). Fraser nudi McCabeu vrlo opasnu misiju spašavanja taoca iz ralja najopasnijeg indijanskog poglavice.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Nikola Šubić Zrinski

U nemirnom 16. stoljeću kada Osmanlije pokušavaju osvojiti Europu živio je vjerojatno najopjevaniji hrvatski velikan – Nikola Šubić Zrinski. No jeste li znali da je mali Nikola zbog obiteljskog statusa današnjim rječnikom bio “zlatna mladež”? Ali umjesto da razbija aute, Nikola je odmalena razbijao Osmanlije, pa je tako već kao mladić pomogao u razbijanju opsade Beča, spašavao kršćansku vojsku kod Budima, ali sudjelovao i u brojnim drugim bitkama prije slavne opsade Sigeta. Koje mu je pravo ime, da li je Mađar ili Hrvat, kakav je bio muž, a kakav otac, te što je istina, a što mit oko Sigetske bitke, saznajte u novoj epizodi “Hrvatskih velikana”.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Lipanj je 1981. godine. Žungul je na odsluženju vojnog roka na nemirnom Kosovu, gdje je zapao u neprilike, pa njegov otac, major Kurtela, šalje Kipa na “specijalni zadatak”. Una polaže prijemni ispit iz glume, a Žac tuguje jer Lada mora ići s roditeljima na ljetovanje, što će privremeno prekinuti njihovu romansu. Jura Kipčić u novoj radnoj sredini živi uzbudljivim “poslovnim životom”, dok se Jagoda zaposlila u tvrtki koja je na rubu propasti, pa odmah kreće u akciju spašavanja, ne sluteći da je na čelu potencijalnog strateškog partnera njezin dobar poznanik iz studentskih dana. Kipo i dalje piše za Studentski list, a nakon dugo vremena u Lapidariju nalijeće na Marinu.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SF FILM, Osvetnici

Nick Fury (Samuel L. Jackson) je direktor međunarodne agencije za očuvanje mira S.H.I.E.L.D. Agenti koji ondje rade za Furyja su najsnažniji Marvelovi superheroji – Iron Man (Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Kapetan Amerika (Chris Evans), Hawkeye (Jeremy Renner) i Crna Udovica (Scarlett Johansson). Kada Loki (Tom Hiddleston) sa svojim suradnicima ugrozi globalnu sigurnost, Fury i njegov tim superjunaka moraju se ujediniti i zajedno spasiti čovječanstvo!

NEDJELJA, HRT2, 21.50, TRILER, Pakleni val

Okretni Johnny Utah (K. Reeves) mladi je i neiskusni FBI-jev agent kojem šef Ben Harp (J. C. McGinley) dodijeli težak zadatak, istragu niza vješto izvedenih pljački banaka. Kad od svog starijeg partnera, Angela Pappasa (G. Busey), dozna da su kriminalci maskirani u bivše američke predsjednike tijekom posljednje tri godine izveli čak 27 pljački, te da im je nemoguće ući u trag, Johnny uz Pappasovu pomoć na temelju snimaka nadzornih kamera zaključi da se iza maski krije skupina odvažnih surfera. Stoga Johnny nabavi surfersku dasku te već prvog dana, nespretno jašući na valovima, upozna atraktivnu Tyler Ann Endicott (L. Petty). Tyler je vješta surferica i bivša djevojka markantnog Bodhija (P. Swayze), vođe skupine jahača na valovima koji svake godine u lipnju i srpnju neustrašivo prkose prirodi. Znajući da su se sve pljačke dogodile baš u tom razdoblju, Johnny se preko Tyler počne družiti s Bodhijem.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, KRIMI SERIJA, Sherlock

Sherlock i Watson prvi put se sreću te ulaze u stan u Baker Streetu te odmah rješavaju zagonetne slučajeve smrti, za koje policija vjeruje da su samoubojstva, dok Sherlockov brat Mycroft, koji se isprva ne predstavlja, nalazi s Watsonom te traži od njega da za novac špijunira Sherlocka.

NEDJELJA, HRT1, 00.00, DRAMA, Nesreća

Stephen (D. Bogarde) je profesor filozofije na Oxfordu i neodoljivo ga privlači studentica Anna (J. Sassard). Otkrije da se za nju zanima i student William (M. York) te da je imala ljubavnu vezu s njegovim kolegom Charlyjem (S. Baker), što samo pojača njezinu privlačnost i njegovu žudnju. Nakon jedne zabave u automobilskoj nesreći William strada pred kućom svog tutora Stephena. Njegova djevojka Anna preživjela je nesreću, Stephen ju je izvukao iz auta, ali uvjeren je da je ona skrivila nezgodu. Pobrine se da se to zataška, a u zamjenu traži nešto za sebe.

NEDJELJA, NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Smrtonosna pošiljka

Nakon očeve smrti, tajni agent Jonathan Cold (Steven Seagal) odluči započeti nov život. Ipak, ovaj plaćenik i profesionalac odluči izvršiti posljednji, dosad najteži zadatak. Jonathan za izvršenje posljednjeg zadatka treba pokupiti poseban paket iz Francuske, odnijeti ga u Njemačku i osobno ga dostaviti primatelju. Mnogi će se pobrinuti da paket ne stigne u prave ruke. No ljudi koji ne prežu ni pred čim kako bi spriječili Colda da dostavi pošiljku na pravu adresu, ubrzo shvate kako je sukob s ovim tajnim agentom velika pogreška.