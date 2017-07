TV PREPORUKA ZA VIKEND: Izdvojili smo Kronike iz Narnije: Kraljević Kaspijan, Kapetan Amerika: Prvi osvetnik, La Bamba i Murjaci s klupe

SUBOTA, HRT2, 11.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Uzimam te, čini mi se

Julia (M. Kirshner) i Jim (J. Thomas) zaljubljeni su i sigurni da će se voljeti do kraja života, no na dan vjenčanja oboje imaju svoje sumnje, s tim da je Julia svoje savladala spremajući se, a Jim je svoje izrekao tek kad je trebalo reći “da”. Već dok je govorio zavjet, Julia je znala da nešto neće biti u redu, jer umjesto da ga je sam napisao, skinuo ga je s interneta. Prve dane nakon tog događaja, Julia je izvan sebe, a s vremenom postaje cinik u pogledu braka i ljubavi. Najstarija sestra Beth (J. Cooper) udana je, ima dijete i trudna je. Iako voli svog muža, počele su i njihove prve svađe, najviše oko novca. Najmlađa, Audrey (S. Canning), ne želi da joj sestre ruše iluzije, pogotovo otkako u njihovoj agenciji za proslave radi zabavni i dobroćudni Zach (A. N. McKenzie). Julia i Jim pokušavaju živjeti svako svojim životom iako shvaćaju da ne mogu jedno bez drugoga.





SUBOTA, HRT1, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Oblačno, s mogućom ljubavi

Radijska meteorologinja (K. Leclerc) dobiva posao na televiziji i svi je jako hvale. Iako skromna, slava na nju djeluje, pa malo-pomalo mijenja svoj jednostavan izgled želeći biti bolja od sebe same. Čak se i natječe za neku prestižnu stipendiju, no upravo na predstavljanju kandidata, nakon prepirke s prijateljicom kojoj se ne sviđaju promjene koje vidi, uviđa da je ne zanimaju ni stipendija ni slava, nego da radi posao koji voli i da ljude poučava o vremenu, da prenosi svoje znanje.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, TRILER, Zmijske oči

U Atlantic Cityju, u gradskoj areni korumpirani policajac Ricky Santoro (Nicholas Cage) prati boksački meč između dva teškaša, prvaka Tylera (Stan Shaw) i izazivača Ruiza. Susreće se sa svojim najboljim prijateljem iz djetinjstva, Kevinom Dunneom (Gary Siniseom), oficirom u mornarici, sada u funkciji osiguranja, kao pratnja tajnika obrane Charlesa Kirklanda (Joel Fabiani). Kako prva runda počinje, Dunnovu pažnju odvrati atraktivna crvenokosa žena Serena (Jayne Heitmeyer), koja napušta svoje mjesto, na koje dolazi tajanstvena plavuša u bijeloj haljini od satena.

SUBOTA, HRT1, 20.10, AKCIJSKI TRILER, Opasan let

Nakon povratka iz Zaljevskog rata tijekom kojeg se istaknuo u postrojbi američkih rendžera, Cameron Poe (N. Cage) vraća se kući u Alabamu gdje ga nestrpljivo iščekuje trudna supruga Tricia (M. Potter). Čim je stigao, u mjesnom baru se sukobio s trojicom nasilnika pri čemu je u tučnjavi nehotice usmrtio jednog od njih. Završi u zatvoru i nepunih sedam godina poslije napokon se vraća supruzi i kćerki Casey (L. Allbright). Međutim, u zrakoplovu ministarstva pravosuđa kojim putuje dolazi do pobune nekoliko kriminalaca predvođenih zloglasnim Cyrusom “The Virusom” Grissomom (J. Malkovich). Uz pomoć ostalih zatvorenika, među kojima su i silovatelj Johnny “Johnny 23” Baca (D. Trejo), te afroamerički militant Nathan “Diamond Dog” Jones (V. Rhames), Grissom preuzme nadzor nad letjelicom i smišlja način kako pobjeći policiji, koju predvode savezni šerif Vince Larkin (J. Cusack) i njegov kolega Duncan Malloy (C. Meany).

SUBOTA, HRT3, 21.30, PRIJENOS, Otvorenje Pulskog filmskog festivala

170 filmova na 6 lokacija u samo tjedan dana! Festival uz koji su se generacije zaljubile u film slavi 64. rođendan. Uz najbolje hrvatske filmove, ove godine na Pulskom filmskom festivalu možete pogledati i najkvalitetnije dramske i dokumentarne serije, a za nagrade će se boriti čak i foršpani dugometražnih igranih filmova. Uz hrvatske filmove svih rodova i vrsta u Puli vas u međunarodnom programu čekaju i najzanimljiviji filmovi sa svjetskih filmskih festivala. Filmska fešta počinje, naravno, svečanim otvorenjem kroz koje će nas voditi Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a vi ga možete gledati u izravnom prijenosu na Hrvatskoj televiziji.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Murjaci s klupe

Allen Gamble (Will Ferrell) je forenzički računovđa kojega više zanima papirologija nego istražiteljski posao na terenu, a Terry Hoitz (Mark Wahlberg) je opaki detektiv koji je zaglavio s Allenom kao svojim partnerom zbog neugodnog javnog incidenta. Allen i Terry idoliziraju najbolje njujorške policajce, Dansona i Manzettija (Dwayne Johnson i Samuel L Jackson), a kada se ukaže prilika da se njih dvojica dokažu, stvari se ne odvijaju kako su planirali.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNI FILM, Barakude

Vaterpolo je sport koji je Hrvatskoj priskrbio najveći broj trofeja u 2012. godini: Europsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo, olimpijsko zlato. A to je i vrijeme kada su Ratko Rudić i nekoliko dugogodišnjih igrača, uključujući i kapetana, morali otići.

Sve je moralo krenuti ispočetka, sve osim žudnje igrača da ostanu na vrhu svijeta. Ova želja i nadalje ostaje prisutna i jednako je jaka.

Uz Josipa Pavića, novog kapetana, i Ivicu Tucaka, novog trenera, počinju iznova. No, to nije tako jednostavno. Igrajući s Crnom Gorom u Zagrebu, razbijaju svoj pobjednički niz. Ali kad pobijede istog protivnika u Kotoru, sve se mijenja.

SUBOTA, RTL TV, 22.15, TRILER, Noćni let

Nakon majčina sprovoda, mlada hotelska upraviteljica Lisa Reisert (Rachel McAdams) noćnim se avionom vraća natrag u Miami kako bi sutra ujutro ipak stigla na posao. U avionu upoznaje zgodnog i tajanstvenog Jacka Rippnera (Cillian Murphy), koji vrlo brzo otkriva svoje pravo lice tako što je otme u namjeri da je iskoristi kao paravan u ubojstvu Williama Keefeja, šefa američke sigurnosne službe. Odbije li surađivati, Jack će joj ubiti oca, a na visini od 30 tisuća stopa Rachel doista nema gdje pobjeći.

SUBOTA, HRT3, 22.30, ART FILM, Neprekidni praznici

Pateći od nesanice, Aloysious Parker, Allie, mladić iz disfunkcionalne obitelji (otac je nestao, a majka se liječi u psihijatrijskoj ustanovi) luta ulicama New Yorka. Allie je zaljubljenik u glazbu Charlija Parkera, u vezi je s Leilom za koju baš i ne mari. Svoju usamljenost na trenutke prekida susrećući razne likove po pustim ulicama. Tako upoznaje glazbenika – saksofonista, poremećenu Latinoamerikanku, ratnog veterana, djevojku koja prodaje kokice u kinu te djevojku koja vozi oldtimer Ford Mustang. Allie iskoristi njezinu nepažnju te ukrade auto koji odmah preproda te napusti depresivne ulice New Yorka.

SUBOTA, HRT1, 22.45, PSIHOLOŠKI TRILER, Dar

Kad je Simon (J. Bateman) promijenio posao, on i njegova žena Robyn (R. Hall) preselili su se iz Chicaga u predgrađe Los Angelesa. Dok su bili u kupovini, sreli su Simonovog školskog kolegu Gordona Moseleya, zvanog Gordo (J. Edgerton), koji je od tada počeo nenajavljeno svraćati k njima i donositi darove. Simona je to počelo uznemiravati, no Robyn u tome nije vidjela neki problem sve dok nije počela otkrivati istinu o odnosu dvojice muškaraca tijekom školovanja i pitati se koliko poznajemo ljude s kojima smo bliski.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Iz pepela

Ugljen je, u današnjoj Americi, prljava riječ. Zagovornici čiste energije upozoravaju kako su pogoni koje pokreće ugljen najveći izvor štetnog ugljičnog dioksida koji uzrokuje globalno zatopljenje. Političari, tvrde kako industrija ugljena osigurava desetke tisuća radnih mjesta i to za radničku klasu, kralježnicu zemlje. Zdravstvene vlasti upozoravaju na brojne rizike kojima se ljudi izlažu rudareći i koristeći ugljen – od bolesti dišnog sustava, raka, urođenih mana, pa i fatalnih ishoda. Na kraju, tu su i rudari, često četvrta i peta generacija radnika koji su skrbili za svoje obitelji pokrećući SAD, a sada strahuju da to više neće moći.

SUBOTA, NOVA TV, 23.35, KRIMI DRAMA, Grad lopova

Četiri životna prijatelja iz predgrađa Bostona Doug MacRay (Ben Affleck), James ‘Jem’ Coughlin (Jeremy Renner), Albert Magloan (Slaine) i Desmond Elden (Owen Burke) opljačkaju banku. Upraviteljicu banke Claire Keesey uzmu kao taoca, no puste je bez ozljeda. Doug odluči pratiti Claire kako bi spriječio Jema da je eliminira kao svjedokinju. Doug u Claire nakon nekog vremena ulaze u vezu. Međutim Doug ubrzo shvati kako je Claire vidjela tetovažu na jednom od pljačkaša, točnije Jema te da će ga prepoznati. Ljubavni trokut visokog rizika postane još napetiji kad se pojavi agent FBI-a Adam Frawley (Jon Hamm) u potrazi za pravdom. Ukradeni novac i ukradeno srce vode do veze koja bi mogla uništiti princa lopova.

SUBOTA, HRT3, 23.55, TRILER, Bez traga

Za nekoliko tjedana Étienne Meunier (B. Magimel) stat će na čelo tvrtke od 15.000 zaposlenih. I dalje čvrsto vjeruje da je put do uspjeha rezultat talenta, rada i malo sreće. Trebalo mu je 15 godina da od inženjera početnika postupno stigne do vrha. Zaljubio se u šefovu kćer (J. Gayet), oženili su se i čekaju dijete. Ali da mu život ne bude samo put posut ružama, pobrinuo se stari prijatelj iz srednje škole Patrick Chambon (F-X. Demaison) koji se iznenada pojavio. Patrick se divi Étienneovom uspjehu, a Étienne mu otkrije kako je sve krenulo.

NEDJELJA, RTL TV, 11.20, HUMORNA DRAMA, Mlađa punoljetnica

Mavis Gary (Charlize Theron) spisateljica je serije romana za mlade, koju urednik pritišće da završi nastavak na kojem trenutno radi mada će čitava serija priča uskoro prestati izlaziti zbog loše prodaje. Osim blokade u pisanju, Mavis se mora nositi s još nekoliko životnih činjenica – voli zaviriti u čašicu, a iza sebe ima propali brak. Također, ona živi kroz lik svoje junakinje, Kendall Strickland, koja vjeruje da su najbolje godine iza nje. Jednog dana Mavis primi e-mail od svoje srednjoškolske ljubavi Buddyja Sladea (Patrick Wilson), tj. fotografiju njegove obitelji – supruge Beth (Elizabeth Reaser), novorođenog djeteta i, naravno, njega. Mavis vjeruje da je to znak sudbine, da je Buddyju i njoj suđeno biti zajedno te se vraća u rodni grad po njega.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, DRAMA, Ja, Petko

Priča o Englezu Robinsonu Crusoeu (P. O’Toole) koji godinama živi sam na otoku. Njegovoj sreći nema kraja kad se pojavi ljudsko biće, crnoputi otočanin kojeg on nazove Petko (R. Roundtree). Ali Crusoe se ne može osloboditi svojih društvenih predrasuda pa u Petku vidi samo divljaka, kojeg će on podučiti kulturi i religiji, ali ne i ljudsko biće. Kad Petko pokuša Crusoea upoznati sa svojom kulturom, shvati da će ga Crusoe uvijek promatrati kao niže biće…

Snimljeno prema romanu Daniela Defoea “Robinson Crusoe”. Redatelj Jack Gold nominiran je za Zlatnu palmu u Cannesu.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Kronike iz Narnije; Kraljević Kaspijan

Prošla je godina dana, ormar je nestao, vještice više nema, kao ni mudrog lava Aslana. Peter (William Moseley), Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) i Lucy (Georgie Henley) ponovno kreću u Narniju, a kada stignu shvate da je u čudesnom svijetu prošlo 1.300 godina! Zlatno doba Narnije je davna prošlost, a zli kralj Miraz (Sergio Castellitto) bez milosti vlada zemljom. Kralj je odlučan da ga njegov sin naslijedi pa makar to značilo ubojstvo zakonitog prestolonasljednika i nećaka princa Kaspijana (Ben Barnes). No princ na svojoj strani ima stanovnike Narnije te se nada da će jednoga dana zemlja ponovno živjeti u miru i prosperitetu.

NEDJELJA, DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Zdrpi i briši

Kradljivac dijamanata Franky Four Fingers (Benicio Del Toro) na putu prema New Yorku stiže u London kako bi dostavio jedan golemi dijamant šefu Aviju (Dennis Farina). No uskoro njegovi dijamanti završe u krivim rukama. U me?uvremenu, dvojica sumnjivih boksa?kih promotora otkriju irsko-romskog borca Mickeyja O’Neila (Brad Pitt) kojega planiraju proslaviti samo ako on namjerno izgubi. Kad osvetoljubivi Avi stigne u London u potrazi za svojim dijamantom, putovi sumnjivih tipova željnih brze i lake zarade isprepletu se i nastane potpuni kaos!

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Nikola Tesla

Nikola Tesla jedan je od najvećih umova čovječanstva, a njegov je genij pratio osebujan i zanimljiv karakter. Prateći njegov život kroz Hrvatsku, Europu i Ameriku i ekipa serije uspjela je otkriti jednu tajnu koju možda niste znali – posljednji Teslin izum. Mislite li kako ima veze s prijenosom energije, magnetskom indukcijom i izmjeničnom strujom ili možda nečim što će u potpunosti promijeniti ljudski rod? Samo je jedan način da saznate.

NEDJELJA, HRT2, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Mame u životinjskom svijetu: Odrastanje

Već smo vidjeli kako se mame nose s mladuncima koji su tek došli na svijet i onima malo starijima. U ovoj ćemo epizodi vidjeti kako životinjski potomci uče oponašajući mamu. Ključno je da steknu sve vještine koje će im pomoći da prežive u divljini. Istražujemo kako majka mladunce poučava o važnosti lijepog ponašanja i osobne higijene. Vidjet ćemo i kako im prenosi trikove za nalaženje hrane – iznad i ispod

tla. A upoznat ćemo i skupinu zamjenskih mama koje su ključne za očuvanje budućnosti njihove vrste.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, BIOGRAFSKA GLAZBENA DRAMA, La Bamba

Ricardo Valenzuela (L. D. Phillips) skroman je tinejdžer koji živi u siromaštvu u San Fernando Valleyju, a želi postati pjevač. Kamo god ide, sa sobom nosi i gitaru, čak i u školu, gdje susreće Donnu (D. von Zerneck). Ricardo živi s majkom Connie (R. de Soto), konobaricom koja sve podređuje njegovoj karijeri. Bob (E. Morales), njegov polubrat, podupire ga, ali mu i zavidi na talentu. Nakon priključivanja malom lokalnom sastavu, uskoro im postaje vođa. Majka uspije nagovoriti vlasnika bara da dopusti Richardu i njegovu bandu nastup. Odaziv je velik, ali Bob napravi gužvu i izazove tučnjavu.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Rujan je 1981. Žungul se vratio iz vojske te Kipo i on pokušavaju Startu prodati “ekskluzivu” koju je donio s Kosova. Između Jagode i Jure sve je više nesporazuma, a u njezin se život, preko poslovnih pregovora u kojima sudjeluje, polagano uvlači JAT-ov direktor Simke. Kolegice na poslu nagovaraju Kseniju da se kandidira za članicu Radničkog savjeta, no njezine trenutne preokupacije uglavnom su vezane uz Žaca koji je ozbiljno popustio u školi. Spletom smiješnih okolnosti, Lada i on dobili su jedinicu čak i iz likovnog, pa završavaju na instrukcijama kod Dunje.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.35, AKCIJSKI SF FILM, Kapetan Amerika: Prvi osvetnik

Početkom Drugog svjetskog rata, mladi Steve Rogers (Chris Evans) silno se želi pridružiti vojsci. To je i pokušao učiniti više puta pod različitim imenima, no bezuspješno jer nema fizičke predispozicije. Dr. Abraham Erskine (Stanley Tucci) primijeti njegovu snažnu želju, pa ga regrutira za svoj eksperimentalni projekt. Rogers se uskoro transformira u super vojnika – Kapetana Ameriku, kojemu je glavni zadatak poraziti nacističku organizaciju predvođenu zlikovcem Red Skullom (Hugo Weaving).

NEDJELJA, HRT2, 22.45, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Tri vikinška broda rijekom uzvodno prodru do samog srca moći istočne Engleske: do palače kralja Aelle. Ragnar Lothbrok zahtijeva danak u zamjenu za mir. No, kralj Aelle ima druge namjere s poganim sjevernjacima.

NEDJELJA, RTL TV, 22.50, KRIMI SERIJA, Sherlock

Mycroft želi da Sherlock odgonetne ubojstvo državnog službenika Andrewa Westa te riješi pljačku Bruce-Partington planova, koji sadrže tajne o raketnom naoružanju. No, Sherlock se radije pridruži Lestradu u drugom slučaju. Nakon eksplozije bombaš je uzeo taoce, koji će biti pušteni samo ako Sherlock riješi niz zagonetki, uključujući dvadeset godina staro ubojstvo, prevaru u osiguranju te navodno krivotvorenje davno izgubljene slike.

NEDJELJA, HRT3, 23.05, DOKUMENTARNI FILM, Nada na kocki

Dokumentarac u stopu prati Alexisa Tsiprasa, predsjednika grčke radikalne ljevičarske stranke Syrize tijekom njezine druge i presudne kampanje u lipnju 2012. godine.

Tko je Alexis Tsipras? Kakvi su njegovi politički nazori? Što on predlaže? Kako vidi budućnost Grčke? Kakva su njegova razmišljanja o Europi?

NEDJELJA, HRT1, 23.55, DRAMA, Žudnja pod brijestovima

Star i vrlo vitalan udovac Ephraim Cabot (B. Ives) strastveno obožava svoje imanje u Novoj Engleskoj. Njegovi sinovi od dviju ženu prema imanju pokazuju isto obožavanje dok mržnju prema ocu ne skrivaju. Najogorčeniji od svih je Eben (A. Perkins) čija je majka posjedovala veći dio farme i on sebe vidi jedinim nasljednikom. Kad je starac doveo kući novu ženu, mladu i privlačnu Annu (S. Loren), počinje borba za naslijeđe…

Film je nominiran za Oscara za crno-bijelu fotografiju (Daniel L. Fapp) 1959.; redatelj Delbert Mann u Cannesu je nominiran za Zlatnu palmu 1958.