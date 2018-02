TV PREPORUKA ZA VIKEND: Izdvojili smo filmove Terminator: Spasenje, Pad Olimpa, Rambo 4, Svi predsjednikovi ljudi i 2 igrača

SUBOTA, HRT3, 14.30, SUDSKA DRAMA, Slučaj Paradine

Uspješni i cijenjeni odvjetnik Anthony Keane (G. Peck) postaje branitelj u takozvanom slučaju Paradine, u kojem je imućna Maddalena Anna Paradine (A. Valli) optužena za umorstvo trovanjem svog slijepog supruga, poštovanog ratnog heroja. Gospođa Paradine za Keanea postaje neshvatljiva zagonetka, žena od malo riječi, kojom, iako je oženjen divnom ženom Gay (A. Todd), postaje potpuno opsjednut. I dok se čini da svi oko njega sumnjanju u njezinu nevinost, Keane je odlučan s njezina imena skinuti krivnju, te otputuje u Francusku kako bi došao do sobara pokojnog Paradinea, mladog atraktivnog Andrea Latoura (L. Jourdan) i pokušao dokazati da je starac počinio samoubojstvo. No to će biti pogrešan korak, jer Maddalena neće biti oduševljena Latourovim upletanjem u istragu.

SUBOTA, RTL TV, 16.20, OBITELJSKI FILM, Andre

Kada voditelj gradske luke Mainea spasi napuštenu bebu morskog lava, njegova ga sramežljiva kćer Tina (Tina Majorino) nazove Andre, i između njih dvoje se rađa poseban odnos. Međutim, kada tuljan odraste, počinje smetati gradskim ribarima svojim razdraganim ponašanjem, a jedan od njih će se odlučiti i na radikalnije korake od javnog negodovanja. Svoje nezadovoljstvo izborom Tininog oca na odgovornu funkciju, na koju je i sam pikirao, Mark Baker (Joshua Jackson) izrazit će tako što će se obitelji Whitney pokušati osvetiti preko tuljana. No to mu ipak neće poći za rukom.



SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Terminator: Spasenje

Godina je 2018. terminatori napadaju i uništavaju preostale ljude koji pružaju otpor. Uoči Skynetovog napada na ljude do vođe otpora, Johna Connora (C. Bale), stiže tajanstveni stranac, Marcus Wright (S. Worthington). On sebe smatra čovjekom, ali kad je ranjen otkrilo se da je kiborg. Pitanje je na čijoj je strani i može li mu se vjerovati…

Radnja filma “Terminator: Spasenje” zbiva se 14 godina poslije događaja u “Terminatoru 3: Pobuna strojeva”. Prvi put nema Arnolda Schwarzeneggera iako se njegov lik pojavljuje u digitaliziranom obliku.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obitelj slonova

Gordon Buchanan pokušava pridobiti povjerenje krda slonova u divljini Kenije kako bi snimio ovaj jedinstveno intiman portret njihova obiteljskog života. Wendy je mlada slonica i novopečena majka koja se svim silama trudi podići svoje prvo mladunče Wivu. Snimati ih je teško – slonovi su jedna od najopasnijih životinja na Zemlji, i to zahvaljujući tomu što ih čovjek već dugo progoni. Uz pomoć lokalnog stručnjaka Benjamina Kyala, Gordon se slonovima uspijeva spektakularno približiti pješice. Iz prve ruke svjedoči opasnostima s kojima se mladunče Wiva suočava odrastajući u afričkoj divljini.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kennedyji povjerljivo

Priča o najpoznatijoj i najkontroverznijoj američkoj obitelji. Od okrutnih bostonskih ulica s početka 20. stoljeća, preko vašingtonskih odaja moći, Wall Streeta i Hollywooda, serija pripovijeda o velikim trijumfima, ali i ljudskim slabostima, pogreškama i tragedijama.

Svaka jednosatna epizoda o Kennedyjima zasebna je i samostalna te donosi suvremeni pogled na bogatu povijest te obitelji. U nekim epizodama naglasak je na povijesnim događajima, a u nekima na psihološkim aspektima. Kontroverze nisu uljepšane, ali nema ni jeftinog senzacionalizma. Vidjet ćemo i dirljive trenutke koji nam ne pričaju priču samo o Kennedyjima nego i o Americi koja im je povjerila status ‘prve obitelji’ gotovo cijelo jedno stoljeće.

SUBOTA, RTL TV, 21.10, AKCIJSKI TRILER, Pad Olimpa

Bivši vojni zapovjednik Mike Banning (Gerard Butler) vođa je tajnih agenata koji čuvaju američkog predsjednika Benjanina Ashera (Aaron Eckhart) i garantiraju sigurnost prve američke obitelji. Banning je ujedno i prijatelj predsjednikove obitelji, prve dame Margaret (Ashely Judd) i njihovog sina Connora (Finley Jacobsen). Za vrijeme povratka u Camp David, s jednog događanja i skupljanja priloga za kampanju, predsjednikovo vozilo zbog leda na cesti sleti s mosta, Banning uspije spasiti predsjednika, no vozilo u kojem se nalazi prva dama strovali se s mosta. Osamnaest mjeseci kasnije Banning je smijenjen i radi u sjedištu državne riznice. Za vrijeme sastanka Ashera i premijera Sjeverne Koreje, teroristi, koje predvodi Kang Yeonsak (Rick Yune), napadnu Bijelu kuću sa svih strana i osvoje je.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, 2 igrača

Dvojica američkih agenata iz dvije različite Vladine agencije na tajnim su zadacima i slučajno vode istragu jedan o drugome, što ih dovede do toga da ukradu novac od mafije. Međutim, tek nakon toga shvate da ih je mafija zapravo navela da ukradu 50 milijuna dolara od CIA-je.

SUBOTA, HRT2, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Grčka sa Simonom Reevom

Simon Reeve putuje u Grčku, jednu od najljepših, najproblematičnijih i najekstremnijih zemalja u Europi. Od otoka u Egejskom moru do krševitog i brdovitog sjevera, Simon grebe ispod bajkovite površine kako bi doznao više o Grčkoj i Grcima te o razlozima zbog kojih se zemlja suočila s naizgled beskonačnom gospodarskom krizom. Usput susreće nevjerojatan niz likova, od buntovnih monaha i naoružanih svećenika do očajnih migranata i ozlijeđenog mladunca medvjeda.

SUBOTA, HRT3, 22.20, KOMEDIJA, Tora i njegova obitelj

Torajiro Kuruma (K. Atsumi), Tora-san, nakon 20 godina vratio se u kvart gdje je rođen, i to usred festivala. Slijedio je ganutljiv susret s ujakom, tetom i sestrom Sakurom (C. Baisho) kojoj se pridružio na sastanku s mogućim budućim mužem. Bio je neotesan i pod utjecajem alkohola što je upropastilo druženje i njezine izglede za udaju. Takvo ponašanje izazvalo je sukob s ujakom pa je Tora-san napustio kuću i uputio se u Naru gdje je upoznao Fuyuko u koju se zaljubio.

SUBOTA, HRT1, 22.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Seks i grad 2

U nastavku djevojke s Manhattana, Carrie (S. J. Parker), Miranda (C. Nixon), Charlotte (K. Davis) i Samantha (K. Cattrall), potraže predah od ljubavnog života i stresa na poslu u Abu Dabiju. Naime, krenule su na putovanje i zabavu u Arapske Emirate gdje Samanthin bivši snima novi film. Tamo ih očekuju iznenađenja i neočekivana iskušenja.

SUBOTA, HRT2, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Anđeo iz pakla

Allison se počne viđati s Gavinom (Jonathan Togo). No nakon što se na prvome spoju ne poljube, Amy se poboji da će Allison prokockati priliku koja joj se pruža i zauvijek ga izgubiti.

SUBOTA, HRT3, 00.35, GLAZBENI FILM, Love Hunter

Mumin u filmu glumi samog sebe, rockera koji u New Yorku vozi taksi da zaradi dovoljno novca i ostvari svoj san – snimanje albuma u Americi. Tijekom vožnji noću susreće osebujne Newyorčane, a danju pokušava održati band na okupu. Zatim mu iz Srbije dolazi dugogodišnja djevojka Lela (J. Stupljanin) sa svojim planovima.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.00, KOMEDIJA, Ljubav je igra bez pravila

Will (Owen Benjamin) je student kojem profesor (Cedric the Entertainer) odredi da mora raditi na renesansnom sajmu nakon što propusti nekoliko predavanja. Kate (Christina Ricci) je investicijska bankarica koja daje otkaz na poslu kako bi radila na sajmu. Njih dvoje neće ni slutiti da će jedan susret promijeniti njihove živote.

NEDJELJA, HRT3, 15.05, POVIJESNO-PUSTOLOVNI FILM, Gospodin Lakonogi

Radnja filma odvija se na početku 19. stoljeća u doba irske revolucije, pobune protiv engleskih okupatora. Michaela Martina (R. Hudson), koji bježi pred Englezima, spašava kapetan Thunderbolt (J. Morrow), pravim imenom John Doherty, vođa irskih revolucionara. No, Martin ga ne prepoznaje jer je Thunderbolt prerušen u pastora. Nakon niza pustolovina i sukoba s Englezima, Martin postaje vođa i ženi se Thunderboltovom kćeri Agom (B. Rush).

NEDJELJA, HRT1, 17.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Razmaženka

Film u kojem bogata i razmažena Kimberly (A. Hutchinson) odjednom postane siromašna. U skupom restoranu želi počastiti prijateljicu ručkom, ali su sve njezine kartice odbijene. Kad izađe iz restorana, gleda kako upravo odvoze njezin automobil zbog ovrhe. Bijesna zove svog odvjetnika. Kod kuće zaprepašteno sluša kako joj majka objašnjava da je sav njihov novac otišao na pogrešna ulaganja. Moraju napustiti kuću, naći jeftin stan i raditi kako bi se uzdržavale.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Viktorija u poodmakloj trudnoći pokušava pod svaku cijenu očuvati svoju neovisnost sve dok je zbog prijetnje smrću ne obuzme strah. Sukobi se s pretjerano zaštitničkim Albertom dok se trudi svoju zemlju i narod staviti ispred vlastitih potreba.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Bijes u zoru

Sredinom 19. stoljeća razbojnička družina braće Reno terorizira područje južne Indiane. Stoga je iz Chicaga iz detektivske agencije Peterson tamo poslan agent James Barlow (R. Scott) da zloglasnoj braći i njihovim zločinima stane na kraj.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Mistika uspjeha: Dragan Živadinov

Slovenski konceptualni umjetnik Dragan Živadinov obilježio je, stvorivši zajedno s grupom beskompromisnih umjetnika poput grupe Leibach ili Irwina, kontrakulturnu frontu Neue Slowenische Kunst. Nastanak i djelovanje te platforme dio je priče o skučenosti kulturnog kapaciteta Jugoslavije. I poslije propasti Jugoslavije, Živadinov stvara začudnu priču postgravitacijske kampanje.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, POLITIČKI TRILER, Svi predsjednikovi ljudi

U središtu ove napete priče o glasovitoj aferi Watergate koja je sedamdesetih godina uzdrmala Ameriku jesu dvojica novinara Washington Posta, Woodward (R. Redford) i Bernstein (D. Hoffman), koji su slučajno otkrili i raskrinkali jednu od najčuvanijih tajni američke Vlade i Bijele kuće zbog koje je pao tadašnji američki predsjednik Richard Nixon. Naime, Nixonovi ljudi su prisluškivali glavni stožer Demokratske stranke, a predsjednik je sa svime bio upoznat dok je istodobno negirao takve akcije Bijele kuće. Kad je članak o nelegalnim aktivnostima predsjednikovih ljudi objavljen u Washington Postu, izbio je skandal nakon kojeg se predsjednik više nije mogao održati na svojoj funkciji, a novinari su dobili zasluženo priznanje.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.35, AKCIJSKI FILM, Rambo 4

Vijetnamski veteran John Rambo (Sylvester Stallone) preživio je mnoge potresne događaje u svojem životu te se povukao u jednostavan život u izolaciju na Tajlandu. Tamo provodi vrijeme loveći zmije za lokalne zabavljače i prevozeći mještane u starom gliseru. Iako nastoji izbjeći nevolje, one uvijek pronađu njega. Skupina kršćanskih misionara koji se bore za ljudska prava, predvođeni Michaelom Burnettom (Paul Schulze) i Sarah Miller (Julie Benz), dođu k Rambu u želji da unajme njegov čamac kako bi došli do Burme. Burma je ratna zona već više od pedeset godina. Stanovništvo te regije koje čine seljaci i farmeri podnose mučnu vlast burmanske vojske i svakim se danom bore za preživljavanje. Nakon kratkog razmišljanja Rambo prihvati ponudu i preveze Michaela, Sarah i ostale misionare. Kada napokon stignu u selo Karen, napadne ih gomila burmanskih vojnika. Nekolicina seljana i misionara mučena su i mučki ubijena, a ostale zatočenima drže burmanski vojnici. Zabrinut za nestanak misionara, svećenik koji je nadležan za tu misiju okupi skupinu plaćenika i moli Ramba da ih preveze do mjesta gdje ih je ostavio zato što je on jedini koji zna gdje je to.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Bogu s Morganom Freemanom – Izabrani

Morgan Freeman vodi nas na put oko svijeta u potrazi za odgovorom na pitanje: Zašto vjera treba Odabranog? Kako bi to doznao, Morgan se nalazi s Jalueom, devetogodišnjakom iz Minnesote koji je reinkarnacija tibetanskog lame i poglavicom Arvolom Konjem Koji Gleda, čuvarom svetog svežnja plemena Lakota. U Zlatnom hramu Sikha u Indiji Odabrani poprima nevjerojatan oblik. To nije čovjek nego knjiga. Na Tajlandu gledamo nevjerojatno bušenje lica i tijela kojem se podvrgavaju oni odabrani da na sebe preuzmu grijehe drugih.

NEDJELJA, RTL TV, 22.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zalomilo se

Alison Scott (Katherine Heigl), upravo je unaprijeđena. S namjerom da proslavi poslovni uspjeh, odlazi u noćni provod sa starijom sestrom Debbie (Leslie Mann). U klubu upoznaju napušenka Bena Stonea (Setha Rogena). I dok Alison čavrlja s Benom, Debbie odlazi kući na poziv svoga supruga pa Alison i Ben ostaju sami plešući i nazdravljajući duboku u noć. Potpuno pijani, veseli par provede strastvenu noć, a ubrzo Alison dozna da je trudna. Ben doznaje veliku vijest i oni odluče ostati zajedno i osnovati obitelj. No prije svega, Ben treba odrasti i početi se odgovornije ponašati.

NEDJELJA, HRT3, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Marlon Brando – glumac zvan čežnja

Deset godina poslije njegove smrti snimljen je nov i beskompromisan film o najvećoj glumačkoj legendi – Marlonu Brandu. U ljeto 1943. mladi 19-godišnjak u trapericama, majici i crvenom šeširu došao je u New York sa samo nekoliko dolara u džepu. Sanjao je o tome da postane najveći glumac na svijetu. Jedanaest godina poslije, nakon pojavljivanja u filmovima Tramvaj zvan čežnja, Divljak i Na dokovima New Yorka, zavrijedio je titulu kralja glumaca. Nije samo unio revoluciju u glumačku profesiju posve novim načinom glume, već je kroz samo nekoliko legendarnih uloga postao prava ikona i nadahnuće za cijeli jedan mladi naraštaj.

NEDJELJA, HRT1, 23.15, POLITIČKI TRILER, Maratonac

New York, sredina 1970-ih. Brat (B. Dova) ratnog zločinca iz Drugog svjetskog rata, SS-ovca Christiana Szella (L. Olivier), izlazi iz banke u kojoj je pohranio kovčeg s vrijednim sadržajem. Međutim, naoko rutinska operacija pretvori se u verbalni obračun s postarijim Njujorčaninom Židovom s kojim se počne natjeravati gradskim prometnicama. Nepažnjom dvojice staraca njihova se vozila zalete u cisternu punu goriva i obojica poginu. Istodobno, uzorni doktorant na Sveučilištu Columbia Tom “Babe” Babington (D. Hoffman) trči na svom uobičajenom jutarnjem treningu i jedva zamjećuje tragediju u susjednoj ulici. Obožava maraton i priprema doktorsku disertaciju o McCarthyjevoj eri čija je žrtva bio i njegov otac (A. Joseph).

NEDJELJA, NOVA TV, 23.15, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Čudesni Spider-Man

Priča o Peteru Parkeru (Andrew Garfield), nesigurnom srednjoškolcu kojega su roditelji napustili u djetinjstvu i ostavili ga ujaku Benu (Martin Sheen) i ujni May (Sally Field). Poput ostalih tinejdžera, Peter pokušava pronaći samoga sebe, ali i otkriti više o svojoj obitelji. Kad pronađe tajanstvenu aktovku koja je pripadala njegovu ocu, počne shvaćati koje su to okolnosti dovele do nestanka njegovih roditelja. To ga dovodi izravno do korporacije Oscorp i laboratorija dr. Curta Connorsa (Rhys Ifans), nekadašnjeg partnera njegova oca. Peter će ubrzo morati donijeti velike odluke koje će oblikovati njegovu sudbinu i učiniti ga junakom.