TV PREPORUKA ZA VIKEND: Interstellar, Avatar, Dostavljač, Doručak kod Tiffanyja i serija Viktorija neće vas ostaviti ravnodušnima

SUBOTA, NOVA TV, 12.45, OBITELJSKI FILM, Moj prijatelj Willy

Willy je veličanstveni kit orka zatočen u malom bazenu jednog sjevernopacifičkog marino-parka. On noću pušta žalosne krikove i upućuje ih svojoj obitelji koja se veselo igra u obližnjem zaljevu. Nitko ne shvaća njegove krikove i raspoloženja – nitko osim 12-godišnjeg dječaka Jessea (Jason James Richter) koji zna kako je to biti bez obitelji.





SUBOTA, HRT3, 14.40, PUSTOLOVNI FILM, Grof Monte Cristo

Mladog časnika Edmonda Dantesa (R. Chamberlain) ljubomorni “prijatelj” poslao je u zloglasni zatvor na otoku kao izdajnika. Sam i očajan nekako je stupio u kontakt s uznikom opatom Fariom (T. Howard) koji mu otkrije gdje se skriva golemo blago. Kad je opat umro, Edmond uspije pobjeći praveći se da je mrtvo Farijino tijelo, naći blago i posvetiti se osveti svima onima koji su mu naudili..

SUBOTA, RTL TV, 14.55, ANIMIRANI FILM, Mala sirena

U podvodnoj areni, u morskim dubinama, kralj Triton očekuje početak koncerta raka Sebastiana. Svečanost započinje, a od Tritonove najmlađe kćeri Ariele ni traga, ni glasa. Naime, 16-godišnjoj princezi Arieli život u moru postao je monoton i ona želi doznati kako žive ljudi na kopnu. S najboljim prijateljem Flounderom, Ariela skuplja predmete ljudi na potonulom brodu te kreće na površinu mora, gdje je dočeka galeb Scuttle, koji joj daje pogrešna objašnjena o predmetima koje su našli. Uskoro se Ariela zagleda u čovjeka na brodu, princa Erica.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 2: Zatopljenje

Kada dolini u kojoj žive zaprijeti otapanje leda koji je okružuje, mamut Manny, ljenivac Sid i sabljasti tigar Diego počinju savjetovati ostale životinje da potraže novo skrovište, prije negoli isteknu tri dana tijekom kojih bi se voda mogla probiti u njihov dom. Bježeći, trojac susreće žensku mamuticu Ellie, koja je uvjerena kako je zapravo oposum, poput njene zaigrane braće. U međuvremenu, vjeverica Scrat i dalje svoj lješnjak pokušava sačuvati i usred najčudnijih okolnosti.

SUBOTA. HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Dostavljač

David Wozniak (V. Vaughn) oduvijek je živio vrlo jednostavno. Radio je za obiteljsku tvrtku i razvozio meso. Sa svima je bio dobar, pomalo nezreo, bez nekog čvrstog cilja prema kojem bi se usmjerio. Međutim, kad je saznao da je biološki otac 533 djece, a njih 142 namjerava sudskim putem saznati tko se u klinici za oplodnju skriva pod pseudonimom “Starbuck”, sve se promijenilo u Davidovom životu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Vina svijeta

Matthew Goode i Matthew Rhys odlaze posjetiti vinograd koji je nekoć pripadao Michelangelu te se okušaju u izradi vlastitih etiketa za vino. Joe Fattorini kreće put Izraela kako bi saznao zašto vino ima važnu ulogu u židovskoj religiji te doznaje da se danas proizvodi nadomak ratne zone. Vrhunska kuharica Clare Smyth, koja je godinama vodila restoran Gordona Ramsaya i priskrbila mu tri Michelinove zvjezdice, prisjeća se posebnog vina koje se služilo na njezinom vjenčanju i priprema fantastično jelo koje se slaže s njim. Gizzi Erskine posjećuje dolinu Napa kako bi razgledala vinograde iz vlaka, a zatim priprema ručak za dvojicu najboljih kalifornijskih vinara.

SUBOTA, LAUDATO TV, 21.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Čudesa

Nova napeta serija donosi vam istinite priče o čudesima koja su se dogodila po molitvama svecima i njihovom zagovoru! Svaka epizoda jedno je svjedočanstvo prijavljeno u Vatikan Kongregaciji za kauze svetih. Istraživači iz Kongregacije poslani su na mjesta događaja kako bi pronašli znanstvena objašnjenja. U nedostatku znanstvenih objašnjenja, ti događaji nazvani su ”čudesima”. Svjedočanstva su pomogla u kauzama za proglašenje svetima ili su samo dodana za arhivu onih koji već sveti jesu.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKI TRILER, James Bond 007: Casino Royale

James Bond (Daniel Craig) novi je agent u timu MI 6. Nakon što je stekao status 00 agenta i dobio dozvolu za ubojstvo, kreće u svoju prvu misiju na Bahame gdje se u kockarskoj igri mora suprotstaviti opasnom preprodavaču oružja Le Chiffreu (Mads Mikkelsen). Bondov cilj je da Le Chiffre izgubi što više novca i strada od strane vlastitih ljudi. Bond će na svom zadatku naići na puno opasnosti, ali i puno lijepih žena.

SUBOTA, HRT1, 21.50, ZABAVNA EMISIJA, A strana

Na posljednji tulum “A strane” došlo je čak 80-ak glazbenika: Dado Topić, grupa Boa, Psihomodo pop, Vatra, Nina Badrić, Pavel, Opća opasnost, Marko Tolja, Neno Belan i Fiumens, Tony Cetinski, Darko Rundek, Goran Karan, bend “A strana” i mlade zvijezde koje su bile s nama u svim dosadašnjim emisijama.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Prva epizoda počinje u udaljenom i nepristupačnom afganistanskom koridoru Wakhanu – području u koje su rijetki zapadnjaci kročili. Levison i vodič Malang trebaju pomoć Kirgistanaca i ljudi iz plemena Wakhi kako bi došli do prolaza Irshada, pet tisuća metara visokog zida od snijega i leda koji stoji između Afganistana i Pakistana.

Levison pati od visinske bolesti, no, kako je najbliži liječnik udaljen četiri dana hoda, hrabro kroči dalje dok mu poglavica plemena govori da nitko nije tako rano u proljeće pokušao prijeći preko prijevoja.

Putem ga pozivaju da jede jednu od najtraženijih delicija svojih domaćina – kozju očnu jabučicu, i pjevaju mu serenadu oko logorske vatre nakon boce viskija.

SUBOTA, HRT3, 22.15, DRAMA, Društvo mrtvih pjesnika

Vrhunska srednja muška škola na istočnoj obali SAD-a. Jesen 1959. Jedan od razreda dobiva novog profesora engleske književnosti, Johna Keatinga (R. Williams), nekonvencionalnog nastavnika koji učenike pokušava naučiti pravom značenju izreke carpe diem – iskoristi dan. Istodobno, njegova su predavanja tako neobična da se učenici polako oslobađaju i započinju život gledati svojim očima, a o svijetu misliti svojom glavom. Ubrzo otkrivaju da je Keating u svoje đačko doba bio član Društva mrtvih pjesnika, skupine učenika poklonika poezije. Po tom uzoru i oni osnivaju slično društvo. Jedan od njih, Neil Perry (R. S. Leonard), uistinu je očaran književnošću, osobito glumom, ali njegov otac tvrdokorno i protestantski pragmatično zahtijeva da se sin posveti medicini.

SUBOTA, HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norma i Norman sukobe se jer sumnjaju jedan na drugoga u vezi s groznim činom. Dylan razmišlja o budućnosti s Emmom. Romerov izbor imat će dalekosežne posljedice za obitelj Bates.

SUBOTA, RTL TV, 22.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta

Dvije stvari morate znati o Jane (Katherine Heigl). Prva je da ona nikada neće odbiti prijateljicu, što potvrđuje da je bila čak 27 puta djeveruša i organizatorica vjenčanja, a druga je da je zaljubljena u svog šefa Georgea (Edward Burns), kojeg vidi kao svog muškarca u romantičnom vjenčanju iz snova. Jane upozna Kevina (James Marsden), cinika i pisca kojemu se svidi. Isti tjedan u grad stiže njezina koketna sestra Tess (Malin Akerman) te Jane po strani promatra kako se George polako okreće Tess. Da bi stvari bile još gore, čini se da bi uskoro Tess mogla zatražiti sestru da isplanira i njezino vjenčanje.

SUBOTA, HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Maddie pokušava navabiti novu žrtvu, ali pritom je privuče zagonetni Patrick. Ezra i Richard shvaćaju da je teže biti prevarant nego što se čini. Pritom otkrivaju nešto neočekivano.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, TRILER, Fatalni gost

Obitelj Peterson izgubila je svoga najstarijeg sina Caleba u ratu u Afganistanu. U njihov život ulazi bivši vojnik David Collins (Dan Stevens) koji tvrdi da je bio prijatelj njihovog pokojnog sina i sada je tu da ispuni obećanje koje mu je dao, da brine o njegovoj obitelji. David je pristojan i prijateljski nastrojen prema obitelji te mu Calebov otac Spencer (Leland Orser) ponudi da ostane kod njih koliko god želi. Obitelj ga je svesrdno primila, no serija neobjašnjivih smrti koje će uslijediti bacit će sumnju na novopridošlog gosta.

SUBOTA, HRT1, 00.40, PUSTOLOVNI SF FILM, Stranac

U 8. stoljeću svemirska letjelica u kojoj je bio pilot Kainan (J. Caviezel) srušila se na područje kojim su vladali Vikinzi. U letjelici je Kainan prevozio vrlo opasno stvorenje, Moorwena, koje je nakon pada nestalo. Kreće u potragu za Moorwenom i nailazi na potpuno uništeno selo. Ratnik Wulfric (J. Huston) ga zarobi jer vjeruje da je on pobio stanovništvo i vodi ga do utvrđenog naselja u kojem vlada Rothgar (J. Hurt), kralj Heorota. Zbog hrabrosti koju je Kainan pokazao u borbi s golemim medvjedom, prihvate ga kao člana plemena, a i sviđa se Rothgarovoj kćeri Freyi (S. Myles). Ali nema mira za Kainana dok nađe i ubije Moorwena.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Priča o nama

Katie i Ben iza sebe imaju 15 godina braka i dvoje djece, ali najveći problem njihovog braka leži u njihovim različitim karakterima. Kate je perfekcionistica, dok je Ben romantičar te se zbog toga različito i nose sa životnim problemima što ih na koncu dovede do potpune otuđenosti. Dvoje ljubavnika postane dvoje stranaca te odluče iskoristiti odlazak djece u ljetni kamp za pokusni period rastave.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Win, Lose or Love

Alex Kramer (C. Sevier) mora spašavati svoju reklamnu agenciju koja je na rubu propasti, i to ne samo zato što od nje živi, nego i zato što je to bio projekt njegove pokojne supruge koji on po svaku cijenu želi spasiti. Zbog posla zanemaruje svoju sedmogodišnju kćer Emmu (K. Madison), koja većinu vremena provodi s bakom. Alexov najvažniji klijent, trgovac sportskom opremom Hal Harrington (G. Grunberg), nezadovoljan je njegovim idejama. Oduševi se tek kad mu Alex predloži nešto originalno: snimit će reklamu na Dan sporta u školi u koju ide Emma, a nastupit će Hal osobno!

NEDJELJA, HRT3, 17.20, MINI SERIJA, Taktička žrtva

Elizabeth Meyer i Charlotte Ekeblad udružile su se kako bi vratile Socijaldemokratsku stranku na vlast. Čelnica stranke E. Meyer nikada nije posebno naglašavala da potječe iz židovske obitelji. No zbog svoga podrijetla našla se na meti ekstremista pa se stoga morala pomiriti s time da je 24 h dnevno u stopu prate pripadnici sigurnosne službe.

Ipak, nisu joj prijetnje smrću najveći problem, jer najgori neprijatelj joj prijeti ‘iznutra’. Pokazuje se da Elizabeth Meyer sve brže razvija znakove nasljedne bolesti u svojoj obitelji – Alzheimera.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, TRILER, Non-stop

Savezni zrakoplovni agent Bill Marks (Liam Neeson) na novom je letu, ovaj puta Boeinga 767 British Aqualantic Airlinesa od New Yorka do Londona. Kada je zrakoplov već u zraku, Bill Marks primi SMS poruku da ukoliko 150 milijuna dolara ne bude isplaćeno na određeni bankovni račun, svakih dvadeset minuta netko će umrijeti. Zabrinut, Mark prekrši protokol i konzultira kolegu Jacka Hammonda (Anson Mount), koji prijetnju doživljava kao lažnu. No Marks odluči pratiti događaje u zrakoplovu te zamoli putnicu do sebe, Jen Summers (Julianne Moore) te stjuardesu Nancy (Michelle Dockery) da budno prate što se događa u zrakoplovu dok on uzvraća poruku tajanstvenoj osobi, pokušavajući je tako identificirati.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Veličanstvena televizijska produkcija – kostimirana serija o jednoj od najznačajnijih žena europske povijesti 18. stoljeća, ruskoj carici Katarini Velikoj. Godine 1744. carica Elizabeta izabrala je Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, kćer kneza od Anhalt-Zerbsta, za suprugu ruskog prestolonasljednika. Obraćajući se na pravoslavlje, Sophie Auguste Friederike krštena je kao Ekaterina. Postavši prestolonasljednikova supruga, Ekaterina se počela ozbiljno pripremati za ulogu ruske vladarice: zaprepašćujući svoje učitelje, učila je ruski jezik, kulturu i osnove pravoslavlja s pravim žarom i talentom.

Dotle je njezin muž pokazivao očit nehaj prema njoj. Rođenje sina nije popravilo situaciju: Petar III: otvoreno je sumnjao u svoje očinstvo. Čim je postao car počeo je prijetiti supruzi razvodom i samostanom. “Ili ću vladati ili stradati”, zapisala je u dnevnik. Pokušavajući izbjeći groznu sudbinu koja je čeka, Ekaterina je organizirala puč u kojemu je Petar ubijen. Postala je osma ruska carica, Katarina II.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, DRAMA, McCabe i gospođa Miller

Na prijelazu stoljeća u jedan grad na sjeveru Amerike stiže kockar (W. Beatty) i ulaže novac u lanac bordela za rudare. No, njegov će unosan posao pokvariti sukobi s revolverašima, a on nije vičan baratanju oružjem.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, SF FILM, 2001: Odiseja u svemiru

Astronaut David Bowmann (K. Dullea) pozvan je u glavni stožer svemirskih istraživanja da preuzme, zajedno sa svojom skupinom, nov i vrlo neobičan zadatak. Zapovijed je dokučiti tajanstvenu, misterioznu funkciju geometrijski pravilnog crnog monolita iz Mjesečeva kratera. Kontrola leta povjerena je najnovijem modelu računala – HAL-u 9000. Računalo zakazuje i David ostaje u svemiru doživjevši potpunu preobrazbu..

NEDJELJA, NOVA TV, 21.45, PUSTOLOVNA DRAMA, Interstellar

Oskarovci Matthew McConaughey i Anne Hathaway članovi su hrabrog istraživačkog tima koji ostvaruje nemoguće putujući kroz novootkrivenu crvotočinu, prelazeći granice putovanja svemirom i kročivši u potpuno novu dimenziju.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Bogu s Morganom Freemanom: Apokalipsa

Nasilne kataklizme i vatreni sudnji dan intrigiraju ljudsku maštu i pune brojne svete knjige. Morgan Freeman proučava takve navještaje budućnosti o nevoljama u prošlim tisućljećima kako bi otkrio kako će završiti naš svijet. Put ga vodi u pustinju koja je dom trima vjerama gdje proučava svitke s Mrtvog mora i otkriva podrijetlo židovskog mesije. U Rimu dešifrira zagonetni broj zvijeri i razgovara s bivšim islamističkim teroristom. Putuje u Gvatemalu kako bi otkrio jesu li drevne Maje uistinu prorekle kraj svijeta te od psihologa doznaje zašto neki ljudi nalaze utjehu u katastrofama.

NEDJELA, RTL TV, 22.10, AKCIJSKI SF FILM, Avatar

Bivši marinac prikovan za invalidska kolica, Jake Sully (Sam Worthington), odluči sudjelovati u misiji u Pandori, dalekom izmišljenom svijetu u planetarnom sustavu u kojem korporacije crpe rijedak, ali vrlo značajan mineral za rješavanje energetske krize na Zemlji. Kako bi se zbližili s domorocima Na’vi, koji se protive bilo kakvom izrabljivanju njihove prirode, skupina znanstvenika predvođena dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) genetičkim inženjerstvom stvara tzv. avatare, tijela naizgled jednaka Na’vijima, ali upravljana ljudskim umom na daljinu. Jake, koji već godinama nije osjetio svoje noge, ponovno se rađa pomoću svog „avatara“: može se kretati, hodati, skakati i trčati. No, stvari krenu drugim smjerom kada lijepa Na’vijka Neytiri (Zoe Saldana) spasi Jakeu život. S vremenom, njezin klan prihvati Jakea kao svojeg, a prolazeći kroz mnoga iskušenja i avanture, Jake polako upoznaje njihov način života.

NEDJELJA, HRT1, 23.30, ROMANTIČNA MELODRAMA, Doručak kod Tiffanyja

Paul Varjak (G. Peppard) mladi je pisac koji često ima problema s traganjem za inspiracijom, a i opterećen je svojom vezom s imućnom ženom. Jednoga dana useli se u nov stan i privuče ga zgodna, vrckasta Holly (A. Hepburn), djevojka koja živi sama u stanu ispod njegova. Sprijatelji se s njom i primijeti da ona obožava skupe izlaske na kojima osvaja svojim šarmom i duhovitošću. Između njih dvoje počinje se razvijati romantična igra, no on iznenada shvati da je lepršavost ove djevojke samo njezina fasada: naime, ona pati od neuroza, svaka joj veza završi time što ostavi muškarca nakon što dobije skupe darove, a i redovito posjećuje muškarca koji odslužuje zatvorsku kaznu u Sing-Singu.