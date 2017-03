TV PREPORUKA ZA VIKEND: Gru na supertajnom zadatku, Pucanj nije brisan i Brzi i žestoki 6 samo su neki od filmskih naslova

SUBOTA, NOVA TV, 14.20, KOMEDIJA, Jesmo li stigli?

Suzanne (Nia Long) je rastavljena žena i majka dvoje djece. Kada upozna šarmantnog samca i zavodnika Nicka (Ice Cube) Suzanne odluči započeti vezu s njim. No njihova veza uskoro bude dovedena u pitanje njihovim zajedničkim dočekom Nove godine. Suzanne zbog posla mora preko blagdana ostati u Vancouveru te joj Nick ponudi da će dovesti djecu iz Portlanda k njoj. Djeca, kojoj se nije svidio nijedan muškarac s kojim je mama izlazila, odlučna su u namjeri da to putovanje pretvore u noćnu moru za Nicka.

SUBOTA, RTL TV, 14.25, AKCIJSKI SF FILM, Hulk

Bruce Banner (Eric Bana) briljantan je i neumoran znanstvenik s tajanstvenom obiteljskom prošlošću, koju ni sam najbolje ne poznaje. Radeći u svome laboratoriju na novoj tehnologiji koja bi trebala uvelike ubrzati i pospješiti različite procese ozdravljenja, Banner slučajno izazove strašnu eksploziju te biva izložen gamma radijaciji i utjecaju nanomeda, sićušnih bakterija koje bi trebale liječiti rane, ali zapravo ubijaju sve s čime dođu u kontakt. Zbunjen zbog činjenice što je preživio, Banner otkriva kako se nakon eksplozije, svaki put kada se razbjesni, pretvori u golemo zeleno čudovište koje ruši sve pred sobom.



SUBOTA, RTL TV, 20.05, ANIMIRANA KOMEDIJA, Gru na supertajnom zadatku

Gru se prilagođava novom obiteljskom životu te se istovremeno pokušava probiti u biznisu proizvodnje džema. Jednog dana tajni laboratorij na Artiku je ukraden te Liga boraca protiv zlikovaca zaključi da za otkrivanje počinitelja treba insajdera, tj. nekoga tko zna razmišljati poput zlikovaca. Zajedno s ekscentričnom agenticom Lucy Wilde, Gru zaključi da je prvoosumnjičeni El Macho, za kojeg se pretpostavljalo da je mrtav. U međuvremenu, sin El Macha bacio je oko na Gruovu najstariju kći Margo. I dok se ponaša poput previše zaštitničkog oca te ne može sakriti simpatije prema agentici Lucy, a njegovi malci nestaju, Gruov predosjećaj da zna krivca za krađu tajnog laboratorija čini se pogrešan.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost III

Mladi Marty McFly (M. J. Fox) jednoga dana dobiva razglednicu staru 70 godina koju mu šalje njegov stari prijatelj, ekscentrični Doc Brown (C. Lloyd), pronalazač stroja za putovanje kroz vrijeme. Doc izvještava Martyja kako se konačno odlučio skrasiti i stoga živi mirnim životom na Divljem zapadu. Nakon što otkrije kako je Doc ubrzo nakon slanja razglednice umro, Marty odluči otputovati u prošlost i upozoriti prijatelja na opasnost. Kad ga pronađe, shvaća kako je Doc ludo zaljubljen u jednu ženu (M. Steenburgen).

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Premladi za smrt: Natalie Wood

Prvi put pred holivudske kamere stala je u dobi od četiri godine, a kao tinejdžerica bila je najveća ženska zvijezda 50-ih. U “Buntovniku bez razloga” s Jamesom Deanom glumila je mladu delinkventicu, a taj je film trajno obilježio popularnu kulturu. Kao Maria u čuvenoj filmskoj adaptaciji mjuzikla “Priča sa zapadne strane” postala je svjetska zvijezda. No u studenome 1981., u dobi od 43 godine, glumica i majka dvoje djece Natalie Wood tragično se utopila. “Najviše od svega bojala se utapanja, često je govorila o paničnom strahu od mračnih dubina,” rekao je Richard Gregson, njezin drugi muž.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Najekstremnija mjesta na svijetu: Zračne luke

Zračne luke povezuju svijet. Od Hong Konga do Aljaske, od Nepala do Južnoga pola: posjetit ćemo zračnu luku koja se obnavlja svake godine, piste nagurane između nebodera i urezane u planine, žile kucavice i odskočne daske za zračne utrke. Ovo je 10 najekstremnijih zračnih luka na svijetu.

SUBOTA, HRT3, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Stvarajte hranu, ne otpad

Automobil koji vozi na rabljeno biljno ulje, prenosivi štednjak i pregršt kulinarskih ideja u naprtnjači. Stvarajte hranu, a ne otpad! zabavna je serija koja prikazuje putovanje kroz pet europskih zemalja, Austriju, Njemačku, Nizozemsku, Belgiju i Francusku, tijekom kojeg je na jelovniku samo ono što drugi nazivaju otpadom. David Groß, koji nas vodi kroz seriju, smišlja kreativna jela i nastoji se boriti protiv bacanja hrane i našeg potrošačkog društva, a istodobno nas nadahnuti da potražimo kreativna rješenja.

SUBOTA, HRT2, 21.50, TRILER SERIJA, Motel Bates

Treća sezona puna je obiteljskih sukoba, ubojstava i zagonetki. U fokusu je evolucija obitelji Bates i Normanova sve manja sposobnost za poricanje onoga što mu se događa te sve što je voljan poduzeti da kontrolira svoju krhku psihu. Na kraju prošle sezone Norma je, iako nevoljko, bila sve više svjesna Normanove psihičke slabosti i bojala se toga što je sve sposoban učiniti.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Američka pita 4: Okupljanje

Trinaest godina nakon srednjoškolske diplome, Jim Levenstein (Jason Biggs), Chris “Oz” Ostreicher (Chris Klein), Kevin Myers (Thomas Ian Nicholas), Paul Finch (Eddie Kaye Thomas) i Steve Stifler (Seann William Scott) većinom su se prilagodili zajednici, neki vode obiteljske živote, neki su se posvetili karijerama, a neki još uvijek traže. Jim živi u okolici Chicaga, oženjen za Michelle (Alyson Hannigan, a par ima dvogodišnjeg sina. No, nakon rođenja djeteta njihov seksualni život nije više kao što je nekada bio. Oz je NFL voditelj i živi sa svojom djevojkom Mijom (Katrina Bowden), supermodelom u Los Angelesu. Kevin (Thomas Ian Nicholas) je arhitekt, oženjen za Ellie (Charlene Amoia). Finch (Eddie Kaye Thomas) putuje svijetom i dalje u potrazi za svojom odabranicom. Stifler (Seann William Scott) privremeno radi u investicijskoj firmi, u kojoj ga verbalno zlostavlja šef. Veliko okupljanje generacije ’99 će društvu potvrditi ono čemu su se svi nadali, a to je da iako su školski dani iza njih, zabavi još nije kraj.

SUBOTA, HRT3, 22.15, KRIMI DRAMA, Bijeg iz Alcatraza

Frank Morris (C. Eastwood) zatočen je u zloglasnom otočnom zatvoru Alcatrazu, iz kojeg nikad nitko nije uspio pobjeći. Tamo se upoznaje s nekoliko osuđenika s kojima skuje precizan plan bijega…

Izvrstan film, klasik žanra, snimljen prema romanu J. Campbella Brucea, inspiriran istinitim događajem. Sugestivan, minimalistički i tenzično režiran, sa sjajnim glumačkim ostvarenjima.

SUBOTA, HRT1, 22.40, AKCIJSKI TRILER, Razneseni

Ryan Gearty (T. L. Jones) uspije pobjeći iz strogo čuvanog irskog zatvora Castle Gleigh. Uskoro stiže u Ameriku, a cilj mu je Boston jer tamo živi Jimmy Dove (J. Bridges), vješti stručnjak za eksplozive koji radi za policiju. Da spasi brak s Kate (S. Amis), Jimmy odluči povući se s opasnog posla. Međutim, nakon oproštajne zabave pogine njegov kolega Fred Roarke (J. Finn), a Jimmy prepozna stil svog davnog znanca Ryana. Ubrzo pogine još dvoje kolega i javi mu se Ryan s riječima da se došao osvetiti. Sada je Jimmy prisiljen Kate otkriti neke detalje o svojoj prošlosti, da je on Irac Liam McGivney i da je nekad s Ryanom bio pripadnik IRA-e.

NEDJELJA, RTL TV, 13.05, ANIMIRANI FILM, Ples malog pingvina

Svaki pingvin ima jedinstvenu pjesmu koju izvodi svojoj odabranici, no mali Mumble nema lijep glas, ali zato ima nešto što nema niti jedan pingvin – talent za tap ples. I dok njegova majka Norma Jean doživljava sinov hobi slatkim, tata Memphis misli da plesanje nije prikladno za jednog pingvina. Osim toga, roditelji znaju da bez posebnog pjeva pingvin nikada neće sebi naći partnericu i pravu ljubav. Od trenutka kada su se izlegli, Mumble i njegova prijateljica Gloria posebno su vezani jedno za drugo, no Glorija nikako ne uspijeva izaći na kraj s Mumbleovim „skakutanjem“.

NEDJELJA, DOMA TV, 13.35, REALITY SERIJA, Najškrtije škrtice

Upoznat ćemo neke od okorjelih škrtih pojedinaca u Americi i doznajte na koje su sve nečuvene postupke spremni samo zato da uštede koji dolar. Oni se ne libe zaroniti u kontejner i iz njega si izvaditi večeru, višekratno upotrebljavati papirnate ručnike ili puštati vodu u zahodu samo jedanput na tjedan! To su samo neki od poteza osoba koje nastoje živjeti krajnje jeftino, što je mnogima od njih glavna preokupacija i zadire im u svaki aspekt života, od odnosa s drugim osobama do osnovne higijene.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.00, DRAMA, Svete tajne sestrinstva Ya-Ya

U ovoj priči punoj smijeha i tuge smještenoj na američkom Jugu upoznat ćemo četiri djevojčice koje ´osnuju´ svoje tajno društvo imena Ya-ya. Jedna od njih je Vivi (Ellen Burstyn) koja je sad već ima odraslu kćer po imenu Sidda Lee Walker (Sandra Bullock) koja živi u New Yorku, daleko od svoje rodne Louisiane i svoje ekscentrične majke. Uspješna je dramatičarka te u jednom intervjuu za magazin ´Time´ izjavi da Vivi nije bila dobra majka nakon čega se posvađaju.

Vivine prijateljice iz sestrinstva Ya-Ya Teensy (F. Flanagan), Necie (S. Knight) i Caro (M. Smith) spremne su vratiti mir između majke i kćeri pod svaku cijenu.

NEDJELJA, HRT2, 14.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Idealan u teoriji

Natalie Holland (L. Hartley) provela je razočaravajuću večer sa svojim dečkom: zbog njegove svečane najave očekivala je da će je zaprositi, a on joj umjesto toga otkriva kako odlazi na godinu dana u Machu Picchu u potrazi za samim sobom. To je presudan razlog što Natalie prihvaća poziv svoje prijateljice i bivše kolegice Avery Goldstein (H. Strode) da dođe u Los Angeles, jer Avery hitno treba pomoć, urednika za novi rukopis koji je upravo stigao. Da je Natalie znala o kome se radi, ne bi došla, jer knjigu koju treba urediti napisala je Beverly Wilcox (M. Fairchild), utjelovljenje svega što Natalie prezire: Beverly je arogantna zvijezda koju svi dočekuju s naklonom, u uredništvu je čekaju ohlađen šampanjac i jagode, svi se moraju diviti njoj i njezinom spisateljskom djelu. A zašto je Avery za taj zadatak pozvala baš Natalie? Vrlo jednostavno, zato što s Beverly više nije htio raditi ni jedan urednik.

NEDJELJA, HRT3, 16.45, CRTANI FILM, Šapat s udaljene zvijezde

Srednjoškolci Mikako Nagamine i Noboru Terao dobri su prijatelji koje se bave istim izvanškolskim aktivnostima. Ali u ljeto 2046. godine Mikako mora reći Noboru da je izabrana za članicu Svemirske vojske Ujedinjenih naroda. U zimi 2047. godine ona napušta Zemlju, a Noboru kreće u višu školu u Japanu. Razdvojeni svemirskim prostranstvom, pokušavaju zadržati vezu elektroničkom poštom. Međutim, kako Mikako odlazi sve dublje u Sunčev sustav, pošti je za putovanje od jednog do drugog potrebno sve više vremena. Noboru ostaje na Zemlji frustriran tom situacijom.

NEDJELJA, HRT1, 17.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Andy i Laurie organiziraju društvene igre i Will pozove Sam, ali kad ona dođe, ništa ne ide po planu. Njegov prijatelj T. J. pozove Fionu u društvo i Will se veoma trudi ugasiti bilo kakve moguće iskre. Marcus nije sretan kad otkrije da će ga čuvati majka jedne starije zle djevojčice iz škole.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI FILM, Brzi i žestoki 6

Nakon uspješne pljačke u Riju, Dom Torretto (Vin Diesel) i njegov tim razbježali su se po svijetu. Dom živi s Elenom (Elsa Pataky), njegova sestra Mia (Jordana Brewster) s Brianom O’Connerom (Paul Walker) i njegovim sinom, Gisele (Gal Gadot) i Han (Sun Kang) su u Hong Kongu, a Roman (Tyrese Gibson) i Tej (Ludacris) žive…u luksuzu. U međuvremenu, američki federalni agenti Luke Hobb (Dwayne Johnson) i Riley Hicks (Gina Carano) istražuju napad na ruski vojni konvoj. Napadače je predvodio bivši bojnik britanskih specijalnih snaga Owen Shaw (Luke Evans). Hobbs uspije nagovoriti Doma da mu pomogne naći Shawa kada da mu pokaže fotografiju njegove, navodno, preminule ljubavnice Letty Ortiz (Michelle Rodriquez) te mu da obećanje da će on i njegov tim biti pomilovani, što će im omogućiti da se vrate u SAD.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DRAMA, Put lubenica

Film je nastao prema ideji našeg poznatog glumca Ive Gregurevića, a inspiriran je istinitom pričom o dvanaestoro ilegalnih imigranata koji su se utopili u rijeci Savi, na granici Bosne i Hrvatske. Događaj je sagledan očima mlade Kineskinje koja je u toj nesreći izgubila oca, a upoznala bivšeg vojnika Hrvatske vojske, tek izliječenog narkomana koji pati od PTSP-a i koji je u ratu izgubio sve. Jezična i kulturološka barijera između glavnih likova daje posebnu dimenziju filmu, prožetom bolnom spoznajom kako je teško nositi se s teretom koji nikada neće biti moguće odbaciti – mjestom rođenja.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, POLITIČKI TRILER, Pucanj nije brisan

Jack Terri (J. Travolta), stručnjak za specijalne efekte, bivši policijski tehničar, slučajno svjedoči automobilskoj nesreći. U automobilu koji se survao u rijeku bilo je dvoje ljudi, a Jack uspije spasiti samo ženu. Kasnije dozna da je žena protitutka Sally (N. Allen), a da je muškarac bio predsjednički kandidat i važna politička figura. Vrpca sa zvukovima koje je u tom trenutku snimao – za svoju zbirku zvukova iz prirode – navodi ga na sumnju da nesreća nije bila slučajna. Istražujući, otkriva mrežu urote i zločina, ali i ne sluti razmjere cijelog slučaja.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Ovog puta vidjet ćemo Bojana Jambrošića u liku pjevača Omija, Dalibor Petko postat će jedna od djevojaka iz grupe Spice Girls, Daniela Bilića vidjet ćemo kao Pitbulla, a Maria Rotha kao Danijelu Martinović. Ana Gruica bit će Ilan Kabiljo, Nives Celzijus Shakira, dok će Ivana Mišerić donijeti atmosferu rock sastava Kiss, a Mia Anočić Valentić podsjetit će nas na jedan od hitova Novih fosila!

NEDJELJA, DISCOVERY CHANNEL, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kolo: Borba za opstanak

U novoj seriji o preživljavanju: koja s prikazivanjem kreće u nedjelju šest sudionika pokušava preživjeti u šest različitih klimatskih zona diljem Južne Amerike. Svaki puta kad se kolo zavrti, sudionici se rotiraju i odlaze na novu izoliranu i potencijalno smrtonosnu lokaciju. Sudionici ne znaju što će i kada pokrenuti kolo. Opremljeni su samo s najosnovnijom opremom za preživljavanje i SOS uređajima koje mogu koristiti u bilo koje vrijeme kako bi prekinuli izazov i pozvali pomoć. Njihov je glavni zadatak pronaći hranu, vodu i sklonište. A kada se kolo ponovno okrene, sudionici se premještaju na novu lokaciju gdje su prisiljeni koristiti potpuno drugačiji sustav vještina za preživljavanje.

NEDJELJA, HRT1, 22.15, DRAMA, Gospodin Schmidt

Warren Schmidt (J. Nicholson) u 66. godini primoran je otići u mirovinu i iznenada se suočava s tim da se njegov život svodi samo na kuću, suprugu Helen (J. Squibb) koja mu ide na živce i kćerino vjenčanje koje ne odobrava. Tako da čak, potaknut televizijskom reklamom, počne financirati život i školovanje tanzanijskog dječačića Ndugua. No, kada Helen iznenada umre, Warren shvaća koliko mu je značila i kakvu je prazninu ostavila iza sebe. U prvo vrijeme on je potpuno izgubljen i zapušta se, a zatim sjeda u kamp kućicu koju je kupio sa ženom i kreće na kćerino vjenčanje, s planom da se zaustavi na nekim mjestima iz svoje prošlosti.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Veza bez obveza

Jamie Rellis (Mila Kunis) je uspješna mlada žena iz New Yorka koje se bavi regrutiranjem zaposlenika u velikim tvrtkama, a najnovija njezina „žrtva“ je kreativni direktor iz Los Angelesa, Dylan Harper (Justin Timberlake). Nakon što on prihvati posao u New Yorku, oni se sprijatelje. Ubrzo postanu „prijatelji s povlasticama“ i dogovore se da neće uvlačiti romantiku u svoj odnos.