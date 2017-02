TV PREPORUKA ZA VIKEND: Grace od Monaca, Otimači, Princeza i žabac, Ljubavni život domobrana i Lovac na glave obavezno pogledajte

SUBOTA, NOVA TV, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Priča o nama

Katie i Ben iza sebe imaju 15 godina braka i dvoje djece, ali najveći problem njihovog braka leži u njihovim različitim karakterima. Kate je perfekcionistica, dok je Ben romantičar te se zbog toga različito i nose sa životnim problemima što ih na koncu dovede do potpune otuđenosti. Dvoje ljubavnika postane dvoje stranaca te odluče iskoristiti odlazak djece u ljetni kamp za pokusni period rastave.

SUBOTA, HRT3, 14.20, AKCIJSKA KOMEDIJA, Svijet je poludio

Prometnica u kalifornijskoj pustopoljini. Bezglavo jureći automobilom, bivši zatvorenik “Smiler” Grogan (J. Durante) pretječe vozila jedno za drugim. Na oštrom zavoju izgubi nadzor nad automobilom i sunovrati se u provaliju. Vozači i putnici koji su se našli u blizini prometne nezgode odmah pohitaju pomoći nesretnom čovjeku, ali je on već na samrti. Zadnjim snagama Grogan ljudima oko sebe otkrije nevjerojatnu priču. Naime, prije petnaest godina opljačkao je banku i plijen pred policijom sakrio u parku u Santa Rositi ispod “duplog V”. Izašavši iz zatvora, krenuo je iskopati ukradenih 350.000 dolara, međutim, nije imao sreće. Zaprepašteni prolaznici, među kojima su Russell (M. Berle), Melville (S. Caeser), Benjy (B. Hackett), Ding (M. Rooney) te Sylvester (D. Shawn), odluče zataškati policiji ono što su čuli, pa se, ne mogavši se među sobom dogovoriti o podjeli novca, upuste u furioznu potragu za blagom. Policija vjeruje da im je Grogan ipak otkrio gdje je novac te ih na čelu s kapetanom Culpeperom (S. Tracy) počne slijediti.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Princeza i žabac

Krojačica Eudora svojoj kćeri Tiani i njezinoj prijateljici Charlotte La Bouff čita priču o princezi i žapcu. I dok Charlotte misli kako je priča romantična, Tiana nikada ne bi poljubila žabu. Godine su prošle i Tiana je odrasla u lijepu ženu, kuharicu po struci koja radi dva posla, no ne uspijeva nikako zaraditi dovoljno kako bi otvorila vlastiti restoran. U međuvremenu, princ Naveen stiže u New Orleans nakon što su mu roditelji uskratili nasljedstvo te se nada naći bogatu suprugu, a Charlotte se čini kao savršena prilika. No Naveena i njegovog slugu Lawrencea začara voodoo vrač, doktor Facillier. Naveen postane žaba, dok sluga, zahvaljujući posebnom medaljonu, svima izgleda poput princa.

SUBOTA, HRT1, 20.05, DRAMA, Grace od Monaca

Priča o holivudskoj zvijezdi Grace Kelly (N. Kidman) koja se udala za Rainiera od Monaka (T. Roth) 1956. Šest godina je prošlo od “vjenčanja stoljeća”, teče 1962. godina i u tijeku je kriza u kojoj bi francuski predsjednik Charles de Gaulle mogao nametnuti Monaku porez i zauzeti ga silom. U krizi je i brak kneževske obitelji, jer oskarovka Grace Kelly udajom se odrekla glume, a sada je redatelj Afred Hitchcock zove da prihvati glavnu ulogu u njegovom novom filmu “Marnie”. Tako se Njezina Svjetlost našla i u teškoj osobnoj situaciji…

Obitelj Grace Kelly, tj. njezina djeca Caroline, Albert i Stéphanie, bila je nezadovoljna filmom zbog zamagljivanja činjenica i povijesne netočnosti. Čak je izdano kneževsko priopćenje u kojem se navodi da se to djelo ni u kome slučaju ne može smatrati biografskim filmom.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, TRILER, Otimači

Losanđeleski detektiv Jack Welles (Matt Dillon) nastoji uhvatiti skupinu zloglasnih kradljivaca prije nego što izvedu pljačku vrijednu 20 milijuna dolara. Njihove pljačke isplanirane su do savršenstva i za sobom nikad ne ostavljaju tragove, no kad ih obuzme pohlepa za novcem i pristanu na još jednu, posljednju pljačku, iskusni detektiv se zaklinje da će ih zauvijek strpati u zatvor.

SUBOTA, RTL TV, 21.50, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Asterix i Obelix protiv Cezara

Malo galsko selo u kojem žive Asteriks (Christian Clavier) i Obeliks (Gérard Depardieu) posljednja je oaza slobode u Galiji. Kada rimski poreznik ne uspije obaviti svoj posao u seocetu, Julije Cezar (Gottfried John) osobno dolazi posjetiti naselje kako bi se uvjerio po čemu je ono toliko posebno i kako se uspijeva obraniti od njegovih moćnih legionara. Čarobni napitak, koji smo njihov druid zna spraviti, Galima daje nadljudsku snagu pa Cezar shvati da, ako želi pokoriti te lude Gale, mora se domoći druida.

SUBOTA, HRT1, 22.25, KRIMI FILM, Pravi lopovi

Keith Ripley (M. Freeman) dugogodišnji je iskusni kradljivac umjetnina. Pozove mlađeg i spretnog kolegu Gabriela (A. Banderas) iz Miamija u New York i ponudi mu posao. Cilj je ukrasti dva izuzetno vrijedna Fabergeova jaja, spremljena u sefu. Navodno je to dio blaga ruske carske obitelji Romanov. Na crnom tržištu jedno ovo jaje vrijedi 20 milijuna dolara, a Ripleyju je to jedini način da se oslobodi duga moćnom gangsteru Nickyju (R. Šerbedžija) koji ne oprašta. Ali ni policija ne miruje, ustrajni poručnik Weber (R. Forster) namjerava Ripleyja strpati u zatvor pa pokušava predvidjeti njegove poteze i uhvatiti ga. U priči se pojavljuju i Ripleyjevo kumče, lijepa Alexandra (R. Mitchell), koja se sviđa Gabrielu, ali nitko nije predvidio da će se pojaviti KGB i oteti Alexandru.

SUBOTA, NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI FILM, Princ

Nakon otmice kćeri sve se počinje mijenjati za umirovljenog ubojicu koji se, kako bi riješio ovaj slučaj, mora vratiti u život kojega se davnih godina odrekao. U mafijaškim krugovima on je poznat kao „Princ“, a kako bi spasio svoju kćer suočit će se sa svojim najvećim rivalom sa kojim ima burnu prošlost. Rekla bi slavna poslovica: „Oko za oko, zub za zub“, tako i u ovomu filmu stvari iz prošlosti ne bivaju zaboravljene.

SUBOTA, HRT3, 23.05, DOKUMENTARNI FILM, Gruzijska priča

Ovaj nas dokumentarni film vodi kroz presudnu i silovitu godinu u životu mlade i krhke gruzijske demokracije – od predsjedničkih izbora u siječnju 2008., kad se sve činilo mogućim, do kaotičnog rata s Rusijom koji je izazvao veliko razočaranje te su se nametnula pitanja o političkoj odgovornosti i moralnosti međunarodnih poslova. Priča je ispričana iz perspektiva njezinih protagonista: gruzijskog predsjednika, gruzijske vlade, političke oporbe, stranih lidera, međunarodnih delegacija i organizacija te običnih Gruzijaca. Gruzija je prikazana kao pozornica grčkog teatra na kojoj razni glumci međunarodne politike igraju svoje uloge.

SUBOTA, RTL TV, 00.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Blade: Trojstvo

Djelomično čovjek, djelomično vampir, Blade (Wesley Snapes) bori se s najvećim vampirom svih vremena i njegova je sudbina, kao i sudbina cijelog čovječanstva, neizvjesna! Duboko u pustinji, predvodnica vampira Danica Talos (Parker Posey) uspjela je oživjeti pretka svih krvopijaca, Drakulu (Dominic Purcell), u obličju modernog vampira Drakea, s nadom da će vampirska rasa napokon ovladati Zemljom. Dok mu se približava krvava apokalipsa, Blade, oklevetan u javnosti kao zlikovac, pridružuje se snagama Daywalkersa, nemilosrdnoj bandi vampira ubojica predvođenu mladom i atraktivnom Abigail (Jessica Biel), kćerkom Bladeova poočima Whistlera (Kris Kristofferson), te bivšim vampirom Hannibalom Kingom (Ryan Reynolds). Ukoliko dovoljno dugo požive, Blade i njegovi saveznici možda uspiju ostvariti svoj plan i spasiti ljudski rod.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.40, ROMANTIČNA DRAMA, Zakon ljubavi

Kada se Kelly i Michael odluče vjenčati, prvotna ideja im je nekonvencionalno vjenčanje bez tradicionalnog blještavila i velikog slavlja. Međutim, kada ih njihovi prijatelji i Kellyna majka upoznaju s pravilima zaruka, intimno vjenčanje postaje ogromna produkcija!

NEDJELJA, HRT3, 15.00, HOROR, Čovjek koji je prevario smrt

Kipar i znanstvenik Georges Bonnet (A. Diffring) već je prešao stotu godinu života, još uvijek mlad i vitalan. Eksperimenti koje provodi doveli su ga do toga da periodički ubija žene i uzima njihove žlijezde koje mu treba operativno ugraditi. Da bi došao do svojeg eliksira i operacije, spreman je ugroziti život žene za koju je zainteresiran.

NEDJELJA, HRT2, 16.55, FILM ZA DJECU, Ljubav ili smrt

Koku (A. Parač) je, čini se, i dalje nogomet najvažnija stvar na svijetu, a nadolazeći susret zloglasnih “Gusara” i Kokove ekipe “Zeleni Vrh” središnji događaj sezone. Zlatko (K. Bonačić) i dalje svaki trenutak provodi čitajući knjige i prigovara Koku da je nezreo. Da dokaže suprotno, Koko mu priča o svojoj nesretnoj ljubavi prema zagonetnoj djevojci (T. Thaller), tajnovitoj i čarobnoj poput junakinja Zlatkovih romana. Kokova nestašna sestra Marica (N. Mileta), samozatajna prijateljica Ema (K. Ugrina) i drska Melita (T. Litvan) imaju svoj bend – Kokova će ekipa na koncert jednako kao što će i one na njihove nogometne utakmice.

NEDJELJA, HRT1, 17.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Marcus počinje sugerirati da bi se Will i Fiona trebali spojiti i Will se svojski trudi objasniti mu činjenice. Fioni Dakota savjetuje da bi opet trebala izlaziti s muškarcima. Kandidata je jako malo te ona na spoj pozove vodoinstalatera, s neočekivanim rezultatima.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, TRILER, Mahnitost

Američki kirurg Richard Walker (H. Ford) stiže u Pariz sa svojom ženom Sondrom (B. Buckley), s kojom je u Parizu prije dvadeset godina proveo medeni mjesec. U sobi Le Grand Hotela otkriju da imaju pogrešan kovčeg. Dok se Walker tušira, Sondra netragom nestaje iz sobe. Isprva zbunjen, izbezumi se kad shvati da mu policija u tom za njega stranom okruženju neće pomoći. Pretpostavlja da je Sondrin nestanak povezan s nečim u kovčegu. Prepušten sam sebi, kreće u potragu za ženom i tragom telefonskog broja pronalazi vlasnicu kovčega, mladu Parižanku Michelle (E. Seigner).

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORNA DRAMA, Ljubavni život domobrana

Možeš biti dobar pisac jedino ako imaš kvalitetan seks. To je mišljenje Sašinog urednika, nezadovoljnog njegovim posljednjim pričama koje su ujedno i bijeg od nezadovoljavajućeg posla gastro-kritičara. Istina je – Sašin intimni život poznaje i bolje dane. No, sve se mijenja kad upozna Ines, maserku i trenericu u fitness centru. Spretna i praktična, ona predstavlja suštu suprotnost njegovom karakteru. Kad, nakon zajedničke večere, Saša konačno napiše poražavajuću recenziju za skorojevićevski restoran, pokrenut će lavinu događaja koji će ga natjerati da se konačno suoči sa samim sobom i barem pokuša zaštititi ono do čega mu je najviše stalo.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, TURSKA SERIJA, Sudbina

Elifin polubrat zove Elif i kaže joj da je on ustvari njezin brat iz prijašnjega braka njihova oca i da želi razgovarati s njom. Elif izlazi iz kuće ne rekavši nikomu, a njezin se auto surva niz liticu kad njezin polubrat pogodi vozača. Nakon nesreće, vozača pronalaze mrtva, no nitko ne može pronaći Elifino tijelo. Dok svi, uključujući policiju, misle da je ona mrtva, Kahraman vjeruje da je živa. Defne će ubrzo prepoznati priliku da okrene situaciju u svoju korist.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Odmetnici

Hannah Brockway je kćer uglednika zaručena za liječnika. Nakon što slučajno upozna sina jednog odmetnika, Bena Dembrowa, ludo se zaljubi u njega. Osjećaji su obostrani pa Ben promijeni prezime kako bi se mogao oženiti s Hannah, ali njezini sugrađani su sumnjičavi prema pridošlici pa ga optuže za zločin koji nije počinio. Spašavaju ga otac i braća te uzimaju Hannah sa sobom.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Lovac na glave

Gerard Butler i Jennifer Aniston predvode glumačku postavu u priči o Milu, lovcu na glave koji saznaje da je njegov najnoviji zadatak ući u trag svojoj bivšoj supruzi Cass, novinarki koja se zbog vruće priče oglušila na propisanu jamčevinu.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, PUSTOLOVNI FILM, Šest dana, sedam noći

Modna njujorška novinarka (Anne Heche) i njezin dečko Frank (David Schwimmer) odlaze na odmor na idilični tropski otok Makatea. Zadnji dio puta zahtijeva prijevoz propelercem, kojim pilotira Quinn Harris (Harrison Ford), dok im društvo prati njegova djevojka i kopilotkinja Angelica (Jacqueline Obradors). Prvog dana Frank odluči zaprositi Robin i ona sretno prihvaća bračnu ponudu. Za barom se pijani Quinn nabacuje Robin, no ona ga odbija baš u trenutku kad se pojavljuje Frank. Iduće jutro Robin prima poziv svog šefa da poprati modni događaj na Tahitiju te ona unajmljuje Quinna da je tamo prebaci. No tijekom leta zadesi ih oluja te su prisiljeni sletjeti na pusti otok.

NEDJELJA, HRT1, 22.10, KRIMI KOMEDIJA, Zagonetno ubojstvo na Manhattanu

Domaćica Carol Lipton (D. Keaton) živi na Manhattanu i dosađuje se. Pokušava uvjeriti svog muža Larryja (W. Allen) da je njihov susjed počinio ubojstvo, ali on ne želi o tome niti razgovarati. Carol želi provjeriti svoje sumnje i potraži pomoć svog prijatelja (A. Alda). Njihov entuzijazam u otkrivanju misterija raste a s njim i međusobna privlačnost. Ljubomora i zavodljiva književnica (A. Huston) natjeraju Larryja da se uključi u potragu za istinom…

Diane Keaton za ulogu Carol nominirana je za Zlatni globus, Anjelica Huston za nagradu BAFTA za sporednu ulogu, a Woody Allen za Cesara za najbolji strani film.

NEDJELJA, RTL TV, 23.45, KRIMI DRAMA, Izdaja

Nepoznati muškarac (Oded Fehr) zatoči Jamie (Mellisa George) te joj kaže da je njezin suprug ubojica, krijumčar droge te lopov, koji je ukrao milijune od njegovog šefa. Ako mu ona ne otkrije njegovu lokaciju u roku od dvanaest sati, on će ubiti njezina sina.