TV PREPORUKA ZA VIKEND: Filmovi Krive su zvijezde, Legenda o vitezu, Roxanne i Starci 2 izmamit će vam smijeh, ali i suze

SUBOTA, RTL TV, 12.35, ROMANTIČNA DRAMA, Footloose

Nakon ludog noćnog provoda Bobby Moore i prijatelji prouzroče prometnu nesreću u kojoj izgube živote. Bobbyjev otac Shaw Moore (Dennis Quaid), svećenik u Bomontu, nagovori gradsku skupštinu da donese niz zakona koji će spriječiti neodobreno zabavljanje, plesanje uz glazbu, pa čak i večernje izlaske. Ren MacCormack (Kenny Wormald) doselio se iz Bostona u Bomont te, iako je pretpostavljao da će život u malom mjestu biti drugačiji, sigurno nije očekivao ono što ga je dočekalo.

SUBOTA, NOVA TV, 13.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Don Juan de Marco

Dr. Jack Mickler je psihijatar kojeg samo 10 dana dijele od mirovine. Tjedan dana prije umirovljenja susreće mladića koji pokušava počiniti samoubojstvo. Na prvi pogled mu se taj slučaj učinio kao i svaki drugi, no ovaj mladić je po nečemu drugačiji. On, naime, tvrdi da je Don Juan, španjolski plemić svjetski poznat kao veliki zavodnik.

SUBOTA, HRT1, 13.25, DRAMA, Životna škola

James Adams (J. Lafferty) radio je kao financijski menadžer u uglednoj tvrtki. Otkaz je dobio zbog propusta koji je svjesno načinio. U vrijeme kad je ostao bez prihoda upravo je bio kupio kuću na kredit, a njegova žena Becky (J. Gonzalo) željela je da imaju dijete. Jim je potjecao iz obitelji marljivih i uspješnih poduzetnika, a njegov djed je smatrao da on nikad nije radio “pravi posao” od kojega se dobiju žuljevi na rukama. Zato je Jim, nakon što se bez uspjeha javio na mnoge oglase, odlučio raditi kao konobar u restoranu brze hrane “Waffle Fact”. Rad ondje bio je mukotrpan, no upoznao je nekoliko divnih ljudi, a osobito se isticao kuhar Edward (D. Glover), mudar čovjek, od kojega je Jim mnogo naučio. Radio je i po tri smjene u komadu, a motiviralo ga je to što je dobio riječ starog vlasnika da će mu, kad bude odlazio u mirovinu, prodati restoran. Zbog te je perspektive Jim prodao i novu kuću, što je razočaralo inače nadljudski strpljivu Becky koja ga je u svemu podržavala.

SUBOTA, HRT3, 14.00, KRIMI KOMEDIJA, Dolari

Zakon o zaštiti privatnosti omogućio je američkim kriminalcima da sakriju gotovinu u jednoj njemačkoj banci u Hamburgu. Stručnjak za sigurnost, Joe Collins (W. Beatty), odlučio je ukrasti taj novac uz pomoć prostitutke zlatnoga srca, Dawn Divine (G. Hawn)…Glazbu za film skladao je Quincy Jones a izvode ju Little Richard, Roberta Flack i Doug Kershaw.

SUBOTA, FOX CRIME, 15.10, KRIMI SERIJA, Ubrzana istraga

U srednjim tridesetim godinama, rastavljena samohrana majka i uspješna istražiteljica u bečkom odjelu za kriminalističke istrage, ova zgodna mlada žena vješto i s mnogo humora usklađuje svoj posao i roditeljske obveze. Iako joj je život s blizancima tinejdžerima prepun izazova, daje sve od sebe kako bi riješila najteže zločine. Ipak, ne može uvijek odvojiti posao od privatnog dijela života, djelomično zahvaljujući svojem bivšem suprugu, šefu odjela forenzike: malo podbadanja dio je svakodnevne rutine, a zna se dogoditi da o odgoju djece razgovaraju na poprištu zločina.

SUBOTA, HRT2, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Vina svijeta

Matthew Goode i Matthew Rhys kreću put Vatikana kako bi upoznali svećenika koji treba novo misno vino. Stručnjak za vino Joe Fattorini odlazi u Južnu Afriku gdje pokušava obraniti od pavijana vinograd smješten u rezervatu za divljač. Vrhunski kuhar Francesco Mazzei otvara vrata svog doma u Kalabriji i otkriva svoje omiljeno vino te priprema jelo koje ide uz njega. Amelia Singer navlači skije i kreće put francuskih Alpa gdje se s Joeom upušta u raspravu o tamošnjim vinima, a zatim nam otkrivaju svoje recepte za kuhano vino.

SUBOTA, HRT1, 20.10, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Legenda o vitezu

Mladi sluga William (H. Ledger) nakon iznenadne smrti svog gospodara prepušten je sam sebi. Od imovine posjeduje tek viteški oklop. Spretan je s oružjem, ali da bi mogao sudjelovati na turniru, treba postati plemić. Slučajan susret s piscem Chaucerom (P. Bettany) omogućio mu je potrebne isprave, a pisac je zauzvrat dobio hranu i odjeću. I tako je nastao vitez Ulrich von Liechtenstein koji je sa svojom družinom, Rolandom (M. Addy), Kate (L. Fraser), Wataom (A. Tudyk) i Geofreyjem Chaucerom, s velikim veseljem obilazio turnire po Francuskoj. A onda je sreo lijepu Jocelyn (S. Sossamon) i stekao ljutog suparnika, grofa Adhemara (Rufus Sewell).

SUBOTA, RTL TV, 20.30, ROMANTIČNA DRAMA, Krive su zvijezde

Hazel (Shailene Woodley) je inteligentna i duhovita djevojka iz Indianapolisa, koja boluje od tumora koji se proširio na pluća. Njezina majka je uvjeri da se pridruži sastancima podrške na kojima se druže pacijenti s istim zdravstvenim problemima, koji se međusobno podržavaju te najbolje razumiju jer prolaze kroz iste nesretne okolnosti. U takvoj grupi Hazel upoznaje Augustusa (Ansel Elgort), šarmantnog tinejdžera, koji je uslijed raka koštane srži izgubio nogu, no sada je izliječen. On je poziva kući, gdje se oni sprijateljuju povezani zajedničkim hobijima te odluče jedno drugome pročitati omiljenu knjigu.

SUBOTA, HRT3, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Crna Guja

1. sezona Crne Guje počinje 1485. godine dok Engleskom vlada Richard III. i završava 1498. vladavinom kralja Richarda IV. Serija prati događaje vezane uz njegova drugoga sina Edmunda Crnu Guju, vojvodu od Yorka, koji je na kraju razriješen svih dužnosti.

SUBOTA, NOVA TV, 21.10, AKCIJSKI FILM, Pljačkaši

Nakon što je izvedena velika plja?ka banke, svi dokazi upu?uju na vlasnika banke i njegove mo?ne klijente. Dok skupina FBI-jevih agenata u svojoj istrazi kopa dublje pod površinu slu?aja, brutalni napadi se nastavljaju i postaje jasno da se radi o zavjeri ve?ih razmjera nego što su isprva pretpostavili.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNI FILM, Zemlja kartela

Potresan uvid u putovanja dviju skupina građana osvetnika modernog doba i njihova zajedničkog neprijatelja – meksičkih narkokartela.U meksičkoj državi Michoacán José Mireles, zvani El Doctor, predvodi skupine Autodefensas, građanski ustanak protiv narkokartela Vitezovi templari koji godinama hara regijom. Za to vrijeme u Oltarnoj dolini u Arizoni – u uskom pustinjskom koridoru dugom 84 metra zvanom Kokainski prolaz – američki veteran Tim Foley, zvani Nailer, predvodi malenu paravojnu skupinu Arizonska granična izvidnica kojoj je cilj zaustaviti probijanje meksičkih narkoratova preko američke granice.Redatelj Matthew Heineman uvlači se u srce tame dok se Nailer, El Doctor i karteli nadmeću ne bi li svatko od njih uspostavio svoje viđenje pravde u društvo koje su institucije iznevjerile.

SUBOTA, HRT3, 22.20, DRAMA, ‘Zbogom, Lenjine!’

Dok u kolovozu 1978. Njemačka Demokratska Republika slavi let prvog Nijemca u svemir, obitelj jedanaestogodišnjega Alexa Kernera (N. Ledermueller) proživljava krizu. Alexov je otac (B. Klaussner) pobjegao k ljubavnici u Zapadnu Njemačku, što je cijelu obitelj Kerner dovelo pod povećalo istočnonjemačke tajne službe. Alexova je majka (K. Sass) zbog toga doživjela živčani slom, te se poslije ozdravljenja posve posvetila promicanju socijalističkih ideja.Jedanaest godina kasnije. Alex (D. Brühl) je buntovni mladić kojemu je jasno da je pompozna proslava četrdeset godina od osnutka DDR-a tek uvod u spektakularnu promjenu režima. Kad Alexa s ostalim prosvjednicima policija pretuče pred njezinim očima, Alexova majka doživi srčani udar i padne u komu. Nekoliko mjeseci kasnije socijalistički je režim prošlost, ali Alex čini sve kako bi u stanu održao privid bivšeg poretka, jer je to jedini način da ne ugrozi oporavak krhke majke.

SUBOTA, RTL TV, 22.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Previše je složeno

Jane Adler (Meryl Streep) vlasnica je uspješne pekarnice u Santa Barbari, dok je njezin bivši suprug Jake Adler (Alec Baldwin), s kojim nije u braku već deset godina, uspješan odvjetnik. Bivši par ima troje djece. Jake, koji je varao Jane, sad je u braku s mnogo mlađom ženom od nje, Agness (Lake Bell). Jednog dana, Jane i Jake prisustvuju ceremoniji primanja diplome njihovog sina Lukea. Nakon prigodne večere, Jane i Jake započnu aferu. I dok Jane osjeća grižnju savjesti, Jakeu čitava situacija nije nimalo neobična. U međuvremenu se Adam (Steve Martin), arhitekt koji preuređuje Janein dom i koji se još opravlja od svog razvoda, zaljubi u Jane.

SUBOTA, NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI FILM, Obračun s Jakuzom

Kada guvernera Tokyja ubiju tijekom izborničke kampanje, bivši agent CIA-e Travis Hunter (Steven Seagal) mora pronaći krivca. U tome mu mora pomoći agent FBI-a Sean (Matthew Davis) koji je još novajlija. Travis ima sjajne veze s podzemljem, jer je odrastao u Japanu, a ujedno je i stru?njak za borilačke vještine i mačeve. Travis je jako dobar u tome zato što ga je podučavao bivši član Jakuze. U istrazi Travis otkrije da se vodi rat među starim tradicionalistima Jakuze i novom generacijom koju predvodi poremečeni Kuroda (Takao Osawa). Kada jedan od Kurodinih ljudi ubije Travisovu zaručnicu Nayako (Kanako Yamaguchi) na brutalan i kukavički način, ovaj slučaj istrage ubojstva postane osoban te on kreće u osvetu.

SUBOTA, HRT1, 00.40, KRIMI SERIJA, Ne lažu samo ubojice

Puck i Einar u braku su dva mjeseca, a posljednje tjedne godišnjeg odmora odluče provesti u Einarovu idiličnom rodnom gradu Skogi. Puckin otac Johannes Ekstedt, profesor egiptologije, ima mačka Tutmozisa III., kojega par povede sa sobom. Borave u predivnoj staroj brvnari Einarove sestre, a na usluzi im je i njezina sposobna kućna pomoćnica. No već nakon prve noći dolazi kraj idili. Einar na travnjaku pronalazi mladića nasmrt izbodenog bodežom.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.05, ROMANTIČNA DRAMA, Posljednja jesen

Nelson Moss (Keanu Reeves) upoznaje Saru Deever (Charlize Theron), ženu koja je posve drukčija od svih ostalih koje poznaje i koja će, zbog njegove arogancije i neznanja, pasti na vozačkom ispitu. Ona će ga šarmirati i moliti ga da provede mjesec dana s njom obećavajući mu da će mu promijeniti život nabolje. Tijekom studenog njih će dvoje provoditi sretne trenutke i zaljubiti se, a za vrijeme njihovih avantura Nelson će preispitivati svoj život i prošlost te će se sprijateljiti s momkom Abnerom (Liam Aiken) koji nema oca. Nelson shvati da je zaljubljen u Saru te je odluči zaprositi. No uskoro saznaje da ona boluje od smrtonosnog tumora.

NEDJELJA, HRT3, 14.25, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Čovjek iz Rija

Adrien (J.-P. Belmondo) je francuski vojnik koji je dobio tjedan dana dopusta pa putuje u Pariz da ga provede sa svojom djevojkom Agnes (F. Dorléac). Međutim, nju otmu, a on krene u potjeru za otmičarima i ukrca se na avion za Rio de Janeiro. Slijede pustolovine u Brazilu koje ga vode i u džunglu u potrazi za Agnes, jer ona je kći poznatoga istraživača koja možda zna tajnu izgubljenog blaga drevne južnoameričke civilizacije. Njega se se otmičari žele dočepati.

NEDJELJA, HRT1, 15.40, DRAMSKA SERIJA, Wolf Hall

Serija koja se temelji na uspješnicama Hilary Mantel, s Markom Rylanceom i Damianom Lewisom u glavnim ulogama, donosi intiman portret Thomasa Cromwella, sjajnog savjetnika kralja Henrika VIII., koji pokušava balansirati između moćnika na tudorskom dvoru. Pokrovitelj Thomasa Cromwella kardinal Wolsey smijenjen je s mjesta lorda kancelara i prisiljen napustiti svoju palaču York Place. Stare engleske plemićke obitelji, zavidne jer i same žele savjetovati kralja, dugo su iščekivale ovaj trenutak. Kardinal se nada da će vratiti kraljevu naklonost uz pomoć uvijek odanog Thomasa Cromwella.Osam godina prije, kad je Cromwell počeo raditi za Wolseyja, kardinal je stekao neprijatelja u Thomasu Boleynu ukorivši ga zbog nimalo čedne reputacije njegove kćeri Ane. Kako su se dvorom širile glasine da je Ana potajno obećana Harryju Perceyju, kardinal je naložio da se njihova veza zabrani.

NEDJELJA HRT3, 20.00, VESTERN, Sudac za vješanje

Krajem 19. stoljeća područje zapadno od rijeke Pecos u Teksasu sinonim je bezakonja. Roy Bean (P. Newman) dojaše u mjestašce zapadno od Pecosa koje se sastoji od improvizirane krčme, korala i par daščara. Tu ga pretuku lokalni nasilnici, nakon čega ga njeguje mlada Meksikanka Maria Elena (V. Principal). Oporavljeni Bean vraća se u krčmu i ubije sve koji su ga zlostavljali, zatim ih kršćanski pokopa te potom samog sebe proglasi sucem. Uskoro imenuje i pomoćnike te odlučno provodi zakon koji sam kreira na licu mjesta. Maria Elena postaje mu družicom, a mjestašce s godinama raste i razvija se, dok sudac njeguje fiksaciju na popularnu glumicu Lily Langtrey koju nikad nije upoznao.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Superroditelji u životinjskom svijetu

Možda jest potrebno dvoje da bi se dijete dobilo, ali ne nužno i da bi se odgajalo. Pa što to roditelja nagna da odluči ostati ili otići? Pogotovo ako je taj roditelj tata.Od ženke kalifornijskog miša koja mora probuditi partnerove očinske instinkte, preko roditelja adelijskih pingvina koji svoja jaja ne mogu ostaviti sama ni na pet minuta pa sve do mama gepardica koje se ponašaju promiskuitetno kako bi tate zadržale uza se i roditelja plamenaca koji oboje daju mlijeko za svoje ptiće… Vidimo koliko daleko ti nevjerojatni roditelji idu kako bi što je moguće više mladunaca zaštitili i othranili do odrasle dobi.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, U potrazi za Markom Polom

Pratimo put Marka Pola kroz današnji Iran. Saznajemo kako se rade najbolji sagovi na svijetu, zašto su trgovci imali tkanine preko ruku kada su dogovarali cijene. Saznajemo što su kule tišine i kako su u pustinjama čuvali vodu. Upoznajemo minaret koji pleše i deve koje švercaju drogu…Kako izgleda crveno selo i najtoplija pustinja na svijetu. Posjetili smo grad koji Marko spominje kao grad najljepših žena na svijetu.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Roxanne

Film se temelji na kazališnom djelu u stihovima “Cyrano de Bergerac” Edmonda Rostanda o glasovitom pjesniku i mačevaocu duga nosa. Šef vatrogasaca, inteligentan, duhovit i sposoban, C. D. Bales (S. Martin) ima popriličan nos, ali i komplekse zbog njega. Kad njegova prijateljica Dixie iznajmi kuću veličanstvenoj studentici astronomije Roxanne (D. Hannah), on se odmah zaljubi u nju, ali to skriva. C. D. zaposli zgodnog vatrogasca Chrisa (R. Rossovich) i Roxanne ga moli da joj pomogne ugovoriti s njim spoj. S druge strane Chris, tek prosječan Amerikanac, ograničene kulture, moli C. D.-ja da mu nekako pomogne uskočiti u Roxannein krevet. C. D. se baci na posao i piše pisma Roxanne u kojima otkriva svoje osjećaje prema njoj. Ljepota riječi i muškarca koji se skriva iza njih zavela je Roxanne. Što li će se dogoditi kad se sastane s Chrisom?

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, KOMEDIJA, Starci 2

Lenny (Adam Sandler) se s obitelji vratio u gradić gdje su on i njegovi prijatelji odrasli. Ovoga puta, starci će biti ti koji će naučiti neke nove lekcije od vlastite djece, i to na dan koji je već tradicionalno prepun iznenađenja – posljednji dan škole prije ljetnih praznika!

NEDJELJA, HRT3, 22.10, DOKUMENTARNI FILM, Pankerica

Kathleen Hanna, glavni vokal punk benda Bikini Kill i dance-punk trija Le Tigre, privukla je pozornost nacije kao nimalo stidljiv glas pokreta riot grrrl, iako se toj ulozi opirala. Prometnula se u slavnu feminističku ikonu bez dlake na jeziku, kulturni gromobran. Njezini su kritičari priželjkivali da već jedanput zašuti, a obožavatelji su se nadali kako se to nikad neće dogoditi. Kad je 2005. Hanna prestala vikati, mnogi su se zapitali zašto. Kroz 20 godina arhivskih snimki i intimnih intervjua s Hannom, dokumentarac vodi gledatelje u fascinantan obilazak suvremene glazbe i nudi nikad prije viđen uvid u život ove neustrašive predvodnice.

NEDJELJA, RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER , Transporter 2

Bivši pripadnik specijalnih snaga, Frank Martin (Jason Statham), radi kao prijevoznik i za poveću je sumu novca spreman prevesti bilo što bilo gdje, a njegov je novi posao samo na prvi pogled bezopasan. Naime, Martinov je zadatak voziti Jacka Billingsa (Hunter Clary), sina utjecajnog i važnog političara. I dok Martin vozi Jacka na pregled kod doktora, ne sluti što se sprema. Doktor je zapravo Dimitri (Jason Flemyng), ruski agent i pripadnik terorističke organizacije, koja otima Jacka i traži otkupninu. Uznemireni roditelji, spremni na sve za dobrobit svog sina, plaćaju otkupninu ne znajući da tek sada počinje njihova prava noćna mora. Naime, mladiću je ubrizgan smrtonosni virus kojim teroristi žele zaraziti njegova oca, nadajući se kako će ga on dalje prenijeti ostalim političarima na kongresu koji se uskoro održava. Kako su teroristi pripremili savršeni plan kojim krivnju žele prenijeti na Martina, njemu ostaje malo vremena da pronađe protuotrov i dokaže vlastitu nevinost.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.05, KOMEDIJA, Mamurluk

Kada se četvorica prijatelja za vikend nađu u Las Vegasu da proslave ludu momačku večer, misle da su se dobro proveli. No jako se teško sjetiti i oni pate od strašnih posljedica druženja sa curama, partijanja i ispijanja alkohola. Zatim shvate da su nekako izgubili mladoženju! Sada se moraju prisjetiti što su radili za vikend da bi našli svog prijatelja i odveli mladoženju na vjenčanje, čak i ako pate od ubojitog mamurluka!