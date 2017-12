TV PREPORUKA ZA VIKEND: Filmovi koje vam donosimo su Brooklyn, E.T., Sljedeća tri dana, Terminator: Genisys i Snjeguljica

SUBOTA, HRT3, 14.30, KRIMI FILM, Quillerov izvještaj

U Zapadnom Berlinu ubijena su u kratkom razmaku dva britanska agenta. Šef ispostave britanske tajne službe u Berlinu, Pol (A. Guinnes), zbog toga se sastane s agentom Quillerom (G. Segal). Quiller je Amerikanac, na dopustu, a kao agent radio je najviše na Srednjem istoku. Zbog novog zadatka prekida odmor. Pol mu objasni da su agente ubili pripadnici vrlo opasne neonacističke organizacije u koju bi trebao prodrijeti. Na ulici ga odmah počne pratiti Hengel (P. Carsten) koji tvrdi da radi za Britance i ponudi mu informacije na temelju kojih počne istragu.

SUBOTA, HRT2, 17.00, FILM ZA DJECU, Tajna starog tavana

Miro i Pepek su dva dječaka, jedan iz Zagreba a drugi iz Praga. Zajedničko im je, osim što su slične dobi, i da su radio-amateri. Vrijeme školskih praznika odlučili su provesti zajedno. Miro poziva u goste svog češkog prijatelja i dočekuje ga u Hvaru. Ljetovanje im postaje nevjerojatno zanimljivo i prepuno akcije kada na starom tavanu pronađu zaboravljeni izum čudnovatog antigravitacijskog topa, koji je izradio Mirin pradjed još za Prvog svjetskog rata. Kako su za izum doznali međunarodni špijuni, nastaje niz nepredviđenih, čak i opasnih situacija s kojima se Miro i prijatelji moraju nositi.



SUBOTA, HRT2, 20.05, ROMANTIČNA DRAMA, Brooklyn

Eilis Lacey (S. Ronan) živi u kući s majkom i sestrom Rose (F. Glascott) u malom gradu na jugoistoku Irske. Radi jedino vikendom u trgovini jer ne može naći posao. Stoga njezina sestra piše irskom svećeniku (J. Broadbent) u Brooklyn moleći ga da pomogne Eilis naći posao u SAD-u. Tako je Eilis napustila Irsku i počela raditi u robnoj kući u Brooklynu, a živi u pansionu. Povučena je i sramežljiva i neizrecivo pati za domom sve dok na plesu ne upozna Tonyja (E. Cohen) koji joj je postao dečko. Odjednom se budućnost činila svijetla, ali iz Irske je stigla vijest da je Rose iznenada umrla, pa je Eilis krenula kući.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, A strana

Što bi Slavonac bez zvuka tambure, Istranin bez miha i roženica, ili Dalmatinac bez pjesme u kojoj neće spomenuti galeba, mater ili stinu? Možemo li bez glazbe kraja iz kojeg dolazimo?

Duškovi i Ivanovi gosti najbolji su glazbenici svojeg podneblja: tko bi bolje zastupao dalmatinsku pjesmu no Tedi Spalato, posljednji splitonostalgičar, ili Stanko Šarić, basprim Najboljih hrvatskih tamburaša, i Zlatko Pejaković, koji su odrasli uz zvuk tamburice ali i rocka. Istarsko-primorska ekipa je najbrojnija i najglasnija: Gustafi i Dražen Turina Šajeta! Po glazbenom su izričaju različiti ali po strasti nevjerojatno slični.

SUBOTA, RTL TV, 20.20, ANIMIRANA KOMEDIJA, Gru na supertajnom zadatku

Gru se prilagođava novom obiteljskom životu te se istovremeno pokušava probiti u biznisu proizvodnje džema. Jednog dana tajni laboratorij na Artiku je ukraden te Liga boraca protiv zlikovaca zaključi da za otkrivanje počinitelja treba insajdera, tj. nekoga tko zna razmišljati poput zlikovaca. Zajedno s ekscentričnom agenticom Lucy Wilde, Gru zaključi da je prvoosumnjičeni El Macho, za kojeg se pretpostavljalo da je mrtav. U međuvremenu, sin El Macha bacio je oko na Gruovu najstariju kći Margo. I dok se ponaša poput previše zaštitničkog oca te ne može sakriti simpatije prema agentici Lucy, a njegovi malci nestaju, Gruov predosjećaj da zna krivca za krađu tajnog laboratorija čini se pogrešan.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKI SF FILM, Terminator: Genisys

Kad vođa otpora protiv strojeva John Connor (Jason Clarke) pošalje narednika Kylea Reesea (Jay Courtney) u 1984. godinu da zaštiti Saru Connor (Emilia Clarke) i spasi budućnost, neočekivani razvoj događaja dovest će do oštećenja protoka vremena. Narednik Reese sada se nalazi u novoj i nepoznatoj verziji prošlosti u kojoj nailazi na neočekivane saveznike poput novog terminatora Zaštitnika (Arnold Schwarzenegger) i opasne nove neprijatelje, a dobiva i novu misiju – resetirati budućnost!

SUBOTA, HRT1, 22.00, KRIMI DRAMA, Sljedeća tri dana

Lara Brennan (E. Banks) uhićena je zbog ubojstva šefa s kojim se svađala. Navodno je viđena kako odlazi s mjesta zločina, a njezini su otisci na oružju kojim je izvršeno ubojstvo. Njezin muž John (R. Crowe) provest će sljedećih nekoliko godina pokušavajući ju osloboditi, ali nije pronađen niti jedan dokaz koji bi išao njoj u korist. Sve je to slomilo Laru pa je pokušala samoubojstvo. Stoga je John odlučio osloboditi ju iz zatvora…

Ovo je remake francuskog filma iz 2008. “Pour Elle” Freda Cavayéa i Guillaumea Lemanse.

SUBOTA, HRT2, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Operacija zlatna groznica: Rijeka i jezera

U ovoj epizodi Dan i njegov tim upuštaju se u dugačku plovidbu. Plovit će u replici drvenog broda izgrađenoj prema primjercima iz doba zlatne groznice. To je priprost i težak brod kojim se teško upravlja, ali oni će njime morati preploviti 150 kilometara vodenih putova. Pred njima su golema jezera poznata po nepredvidivim olujama i kilometar i pol dugački brzaci te kanjon ispunjen divljim vodama i oštrim stijenama na kojima su stradali brojni brodovi tragača. Nitko već stotinu godina nije pokušao ploviti tim brzacima u ovakvome brodu.

SUBOTA, RTL TV, 22.10, FANTASTIČNI OBITELJSKI FILM, E.T.

Grupa botaničara s druge planete slijeće u šumu Kalifornije kako bi sakupila uzorke flore sa Zemlje. No vladini agenti pohrle ih dočekati pa izvanzemaljci pobjegnu, ali u cijelom tom metežu jedan od posjetitelja je zaboravljen. Nedaleko, u predgrađu, desetogodišnji Elliott (Henry Thomas) otkrije da se netko skriva u šupi njegovog doma. Uspije neznanca nekako namamiti u kuću te iduće jutro odglumi da je bolestan kako bi se s njima mogao družiti. Kasnije istoga dana Elliott upoznaje gosta s bratom Michelom i petogodišnjom sestrom Gertie (Drew Barrymore), ali prisutnost svemirskog gosta odluče tajiti od majke Mary (Dee Wallace).

SUBOTA, HRT3, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Orao je sletio

U studenom 1943. Winston Churchill sprema se provesti vikend u ladanjskoj kući u Norfolku, a kako se otkrilo da će britanski predsjednik tamo boraviti, odluče ga oteti. Pod zapovjedništvom Heinricha Himmlera, koji je dobio naredbu izravno od Hitlera, nacistički pukovnik Kurt Steiner (M. Caine) organizira Churchillovu otmicu. Sve ide prema planu jer su njemačke trupe prerušene u poljske uniforme bez problema prihvaćene u selu. No, jedan od njih pogiba spašavajući djevojčicu i njegova je njemačka uniforma otkrivena. Sve mještane zatvaraju u mjesnu crkvu. Agenti ubrzano rade kako bi svi zatočenici preživjeli, a i Steiner igra opasnu igru. Uzima automobil i uniformu jednoga američkog vojnika i tako prerušen odlazi u kuću gdje se Churchill odmara.

SUBOTA, HRT2, 22.55, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman planira poseban događaj za Normu. Romera sa svih strana pritišću zbog njegovih postupaka. Dylan razmišlja o kontaktu s Normanom, ali ne želi ništa imati s Normom.

SUBOTA, NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Nema predaje

Jake Tyler (Sean Faris) je frustrirani tinejdžer s problematičnom prošlosti. S obitelji doseljava u Orlando kako bi bili podrška njegovom bratu koji gradi tenisku karijeru. Jake prihvati poziv na zabavu gdje je nesvjesno uvučen u borbu sa zlostavljačem Ryanom McCarthyjem (Cam Gigandet). Nakon što ga Ryan ponizi, Jakeov kolega primjeti njegov potencijal te ga uvodi u krug podzemnih borbi. Jakea pod svoje okrilje uzima mentor Jean Roqua (Djimon Hounsou), a na Jakeu je da svlada strpljenje i disciplinu. Za Jakea je to puno više od puke pobjede; pomoći će mu da otkrije samog sebe

SUBOTA, HRT1, 00.45, AKCIJSKI SF FILM, Vremenski policajac

Policajca Maxa Walkera (J-C. Van Damme) i njegovu suprugu Melissu (M. Sara) napadnu nepoznati zlikovci – on preživi, a ona pogine. Godinama kasnije Max je član specijalne policijske postrojbe čiji je zadatak da putujući u prošlost onemogući kriminalce koji su tamo prebacili svoje nezakonite poslove. Hvatajući jednog kriminalca, Max shvati da iza njihovih pothvata, kao i napada na njega i njegovu suprugu, stoji utjecajni senator Aaron McComb (R. Silver) čija je ambicija postati predsjednik Sjedinjenih Država.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.55, KOMEDIJA, Destinacija London

Chloe (Mary-Kate Olsen) i Riley Lawrence (Ashley Olsen) već su dobitna kombinacija – obje su članice International Model United Nations natjecanja. Postavivši se kao najbolje i najbriljantnije, djevojke sa svojim timom putuju u London gdje će predstavljati Kinu u pregovaračkim vještinama. Ali dok su u Londonu, Chloe i Riley imaju drugačije ciljeve. Za Chloe, pobjeda znači sve… dok ne upozna tinejdžera Jamesa Browninga (Jesse Spencer). U međuvremenu, Riley se pruža prilika da napokon prizna svoju ljubav dugogodišnjem prijatelju i suigraču Brianu (Brandon Tyler).

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dvanaest božićnih darova

Kate Stanton (A. Smart) na Badnjak je sama, jer ju je dečko ostavio i već našao novu curu. Stoga je pristala na sastanak naslijepo koji joj je organizirala očeva prijateljica. Ipak, više nego tom sastanku, veseli se što će se naći s bivšim, Jackom (B. Ayres), koji joj treba dovesti psa na čuvanje. Kupujući dar za Jacka, Kate isproba neki parfem, padne omamljena na pod i za nekoliko trenutaka osvijesti se na podu. Poslije se nađe s Jackom i ostane razočarana jer joj on kaže da se zaljubio i da će zaprositi svoju novu curu, a sastanak naslijepo je razočaravajući jer dozna da je Miles oženjen (M-P. Gosselaar)…

Sljedeće jutro ponovno se budi na podu trgovačkog centra, vidi zabrinute prolaznike, sve je kao i dan prije, ali nitko joj ne vjeruje da je taj dan već proživjela. Kad se sve počne ponavljati, Kate shvati da događaje može promijeniti kako god želi.

NEDJELJA, HRT3, 17.20, KOMEDIJA, Spavaj, spavaj djetešce

Clayton Poole (J. Lewis) još uvijek je zaljubljen u Carlu Naples (M. Maxwell), svoju nekadašnju dragu, koja je sada filmska zvijezda. U međuvremenu se Carla na brzinu vjenčala u Meksiku i još brže to zaboravila, ali ostala je trudna. Da zataška skandal koji bi mogao štetiti karijeri, njezin menadžer ju pošalje u rodni grad. Tamo se Carla obrati Claytonu, jedinoj osobi kojoj vjeruje, s molbom da on preuzme brigu za dijete kad rodi. I Carla rodi, ali trojke.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 4

Roditelji malog Kevina (Mike Weinberg) rastali su se, a dječakov život s majkom neprestano zagorčava nasilno ponašanje starijeg brata. Savršena prilika za odmor ukaže se Kevinu kad ga otac pozove za Božić u stan svoje djevojke Natalie (Joanna Going). Dječak objeručke prihvati poziv i doživi veliko iznenađenje kad shvati da je Natalien dom čudo moderne tehnologije u kojem se televizorom, paljenjem i gašenjem svjetala, ali i mnogim drugim stvarima može upravljati glasom. Tehnologija će se pokazati vrlo korisnom kad u stan provali dvoje kriminalaca – Vera (Missi Pyle) i Kevinov stari znanac, Marv (French Stewart).

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Kao i prošle, i ove nedjelje vidjet ćemo sjajne plesače. Emil i Matea na audiciji su svojim nastupom podignuli žiri na noge te oduševili sve prisutne, a hoće li i ovoga puta uspjeti energijom ‘progutati’ cijeli studio, tek ćemo doznati. Sjajna plesna skupina Ritam zona, koja pleše hip hop i jazz dance pokupili su samo pozitivne kritike, a njihov nastup u polufinalu, inspiriran temom Avatara, mnogi s radošću očekuju. Juraj Roksandić na audiciji je malo zbunio žiri jer je nastup započeo kao plesač, a završio kao pjevač. Od pjevača vidjet ćemo talentiranog osmogodišnjeg Mateja Prpića, poznatijeg kao ‘Senjskog slavuja’ koji će izvesti pjesmu omiljenog izvođača Vinka Coce te Mateja Presnaca, tamburaša iz Valpova koji je očarao žiri svojom nevjerojatnom brzinom sviranja na tamburici. Vjekoslav Vostrel dobio je različite komentare žirija i dok je Maju uspio naježit, Davor je priznao da njega nije dotaknuo. Hoće li sada uspjeti izazvati jednake emocije kod žirija, ostaje nam za vidjeti. Pas Bongo nakon nastupa na audiciji postao je prava atrakcija, a posebno je iznenađen bio žiri nakon što im je vlasnica Ivanka Španić pokazala kako njezin ljubimac zna čitati. Ana Perišić na letećem obruču oduševila je žiri svojim vještinama, a u polufinalu ispričat će priču u liku Snjeguljice.Elizabeta Rudman branit će boje street workouta te još jedanput pokazati koliko je snage i vještine potrebno za ovu vrstu sporta. Beograđanin Emir Samardžić je utjerao strah u kosti Maji na svom audicijskom nastupu kada je izveo hipnozu kokoši, a u polufinalnoj emisiji hipnotizer Emir ide korak dalje.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Bijeli bizon

Wild Bill Hickok (C. Bronson) sanja o golemom bijelom bizonu i kreće na Zapad u potragu za smrtonosnom životinjom. Susreće Indijanca Ludog Konja (W. Sampson) koji također traži opasnog bizona, jer mu je ubio kćer. Njih dvojica se udruže u namjeri da ubiju neuhvatljivu životinju…

Snimljeno prema romanu Richarda Salea koji je i scenarist filma.

VIASAT HISTORY, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Bilježnica mladog liječnika

Druga sezona ove komične drame odvija se 1918. godine. Rusiju je zahvatio građanski rat. Mladi se liječnik bori s ovisnošću o morfiju, a pod kritičnim okom svoje starije verzije nosi se sa životom u bolnici i s naporima svog liječničkog osoblja, građanskim ratom te nemirom koji u njemu izaziva lijepa i mlada aristokratkinja Nataša. Zahvaljujući izvrsnim glumcima, serija nam nudi jedinstven i životan pogled na Bulgakovljeva djela.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Republika: Velikani

Četvrta epizoda donosi kratke životopise petorice glasovitih Dubrovčana. Vidjet ćemo genijalnoga Ruđera Boškovića kako spašava kupolu crkve svetoga Petra u Rimu od propadanja. Vidjet ćemo premijerne izvedbe djela buntovnoga barda hrvatske književnosti Marina Držića. Gledat ćemo matematičkoga virtuoza Marina Getaldića kako se dopisuje sa slavnim Galileom. Serija će uprizoriti poznate glazbene večeri melankoličnoga skladatelja i diplomata Luke Sorkočevića te životni put i sjajnu karijeru jednoga od najvažnijih ekonomista svih vremena, oca dvostavnoga knjigovodstva, Dubrovčanina Benedikta Kotrulja.

NEDJELJA, HRT2, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Na teži način

Detektiv John Moss (J. Woods) jedan je od najboljih u Odjelu za umorstva njujorške policije. Upravo rješava slučaj serijskog ubojice koji ubija ljude u diskoklubovima i koji je zbog toga dobio nadimak Party Crasher (S. Lang). U trenutku konačnog obračuna, za vrijeme potjere njujorškim ulicama, Moss ispadne iz jurećeg vozila i ubojica mu pobjegne. Zbog toga ga šef smijeni sa slučaja. Kad čuje da će dobiti novog partnera, doživi živčani slom Naime, to će biti slavni holivudski glumac Nick Lang (M. J. Fox) koji se proslavio se ulogom policajca Raya. Moss nije nimalo impresioniran Langovom slavom, ali Lang je očaran policajcem i oponaša svaku njegovu gestu. To Mossa još više izluđuje, ali se ne može riješiti neželjenog partnera čak ni kad postane smetnja u nastavku potjere za ubojicom iz diskoklubovima.

NEDJELJA, RTL TV, 21.50, FANTASTIČNI FILM, Snjeguljica

Nakon nestanka voljenog kralja (Sean Bean), beskrupulozna kraljica (Julia Roberts) zagospodari zemljom, a svoju pokćerku Snjeguljicu (Lilly Collins) sakrije daleko od očiju javnosti, negdje u palači. No kada jednoga dana bogati i šarmantni princ (Armie Hammer) posjeti kraljevstvo, ostane očaran ljepotom Snjeguljice. Kraljica je neizmjerno ljubomorna te protjera Snjeguljicu duboko u šumu, gdje je spase buntovni patuljci nježnog srca. S novim prijateljima Snjeguljica odluči vratiti prijestolje, spasiti kraljevstvo od zle kraljice te osvojiti ljubav princa.

NEDJELJA, HRT1, 22.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Prijelomna otkrića: Dekodiranje mozga

Ljudski je mozak najkompleksnija stvar u poznatom svemiru. Kilogram i pol tkiva nekako uzrokuje sve trijumfe i patnje ljudskog roda. Nakon nekoliko tisućljeća nagađanja o tome što se zbiva u našim glavama, sada imamo alate da istražimo njegove najdublje dosege. Ti alati donose važna otkrića koja bi mogla rasvijetliti tajnu svijesti, izvući tisuće ljudi iz kome i osloboditi ih tegoba poput epilepsije te donijeti olakšanje ljudima koje muče teške traume.

NEDJELJA, HRT3, 23.20, DOKUMENTARNI FILM, Iznad i ispod

Skriveni daleko, daleko od pogleda April, Dave, Cindy, Rick i Kum žive na margini. Pratimo ih od dubina odvodnih kanala smještenih ispod Las Vegasa do obnovljenog vojnog bunkera usred prašnjave vreline kalifornijske pustoši te preko granica stratosfere do simulacije Marsa na Zemlji. Svaki pojedinac bačen je u to opasno kolo na vrtuljku života. Kroz zavrzlame, bol i smijeh, zaći ćemo u sasvim nepoznat svijet i upoznati njegove stanovnike koji se u duši ne razlikuju previše od nas samih.

NEDJELJA, HRT1, 23.55, PUSTOLOVNI TRILER, Oslobađanje

Lewis povede trojicu svojih prijatelja – Eda, Drewa i Bobbyja – na rafting kanuima niz rijeku Cahulawassee koja će s uzbudljivim krajolikom koji ju okružuje uskoro biti uništena zbog izgradnje hidrocentrale. Četvorica gradskih muškarca, poslovnih ljudi, nada se nezaboravnoj pustolovini, no ne slute da ih na putovanju rijekom očekuje pravi užas i borba za opstanak.