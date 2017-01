TV PREPORUKA ZA VIKEND: Evo nekih filmskih naslova, Bridget Jones: Na rubu pameti, Ponoćna utrka, Zambezija, Ubojice

SUBOTA, NOVA TV, 12.50, KOMEDIJA, O mačkama i psima

Profesor Brody (Jeff Goldblum) pred otkrićem je revolucionarnog cjepiva koje će posve poništiti uzrok ljudske alergičnosti na pse. Cijela se ideja nimalo ne dopada mačku na čelu mačje zločinačke organizacije. Mačke i same, podjednako željne vlasti nad ljudima i psima, rade na posebnom serumu – ali onome koji će prouzrokovati ljudsku alergiju na sve pse. Kad se u cijelu priču zabunom uplete mladi lovački pas Lou rat pasa i mačaka započinje.

SUBOTA, HRT3, 14.25, VESTERN, Shalako

Lovac i tragač Shalako (S. Connery) treba spasiti lovačku družinu europskih aristokrata, koji su se našli u opasnosti zbog indijanske pobune… U glavnoj ulozi nastupa oskarovac Sean Connery (Nedodirljivi), koji je već bio poznati agent 007, James Bond. Partnerica mu je tada velika filmska zvijezda Brigitte Bardot kao kontesa Irina Lazaar.



SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Ava Gardner – Život nisu samo filmovi

Bosonoga kontesa, buntovna Pandora, nestabilna princeza, ljubiteljica pića, slobodoumna aristokratkinja… Kad je Ava Gardner, noćna mora čistunske Amerike i studija Metro Goldwyn Mayer, ljubila, ljubila je do kraja. Žene su joj zavidjele, a muškarci uzdisali za njom. Svom se snagom odupirala normama. Bila je ovisna, tvrdoglava, luda, razdražljiva i lijena… Hollywood je dobro shvatio kakva je te joj je pridjenuo nadimke kao što su Najljepša životinja na svijetu i Holivudska pantera. Bila je uzvišena, lijepa, slobodna i nonšalantna. Ava je bila noćna ptica i uvijek je više voljela pušiti cigarete, piti do zore i spavati s osobom koja joj se sviđa nego snimati filmove. A karijera? Nije ju osobito zanimala, no ipak je radije postala glumica nego daktilografkinja.

SUBOTA, HRT1, 21.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bridget Jones: Na rubu pameti

Nespretna, debela i nesigurna Bridget Jones (R. Zellweger) živi i radi u Londonu, zaljubljena je u odvjetnika Marka Darcyja (C. Firth), međutim, veza je pukla zbog njezine ljubomore. Slomljena Bridget putuje na Tajland s Danielom Cleaverom (H. Grant) na snimanje, a tamo se uplete u vrlo ozbiljan međunarodni incident. U najdramatičnijim trenucima na Tajlandu se pojavi Mark Darcy… Tri godine nakon “Dnevnika Bridget Jones” snimljen je nastavak, također prema romanu Helen Fielding, a 2016. još jedan “Drugo stanje Bridget Jones” s manje-više istom ekipom.

SUBOTA, NOVA TV, 21.10, AKCIJSKI FILM, Neumoljiv bijes

Bivši kriminalac Paul Maguire (Nicolas Cage) građevinarski je poduzetnik i sretno oženjen s Vanessom (Rachel Nichols). Njihova 16-godišnja kći Caitlin (Aubrey Peeples) njihov je ponos i dika. Jednu večer, Paul i Vanessa odlaze na večeru i ostave Caitlin s njenim prijateljima Mikeom i Evanom kod kuće. Njihova večera prekinuta je viješću da je Caitlin oteta, a njeni prijatelji ozlijeđeni. Uskoro Caitlin pronalaze mrtvu u parku. Tko stoji iza svega?

SUBOTA, HRT2, 21.50, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Peta sezona počinje 1931., šest godina nakon kraja četvrte sezone. U opreci ludim dvadesetim godinama, zemlja grca pod teretom Velike depresije. Prohibiciji se bliži kraj i Nucky se u pripremama za legalno poslovanje nastoji povezati s proizvođačima alkoholnih pića, uključujući i kubanski Bacardi. Nakon ubojstva Arnolda Rothsteina, Lucky Luciano i Meyer Lansky (Vincent Piazza i Anatol Yusef) kuju planove ne bi li s gangsterskoga vrha maknuli Joea Masseriju i Salvatorea Maranzana – te uklonili konkurente poput Nuckyja. Rothsteinova smrt zakomplicirala je život i Margaret (Kelly Macdonald), koja je na papiru još u braku s Nuckyjem. Mogla bi izgubiti posao na Wall Streetu kad joj šef počini samoubojstvo i za sobom ostavi spis pun inkriminirajućih dokumenata. Bijelko White (Michael K. Williams), koji se nakon kćerine smrti u završnici četvrte sezone našao na dnu, iskoristit će priliku i pobjeći s prisilnog rada. Vraća se u Atlantic City da se napokon osveti Valentinu Narcisseu (Jeffrey Wright).

SUBOTA, HRT3, 22.35, KOMEDIJA, Crni Petar

Mladi Petar (L. Jakim) ne može se pohvaliti da je pronašao životni cilj. Njegov autoritativni otac (J. Vostrčil), dirigent u mjesnom glazbenom sastavu, njegova je čista suprotnost: uvijek je znao kako se valja “postaviti” i što čini sređeni građanski život. Ne štedi zbog toga savjete upućene svojem Petru u svakoj mogućoj prigodi, a najvažnija će se ukazati kada Petar dobije posao u jednoj većoj trgovini. Mora motriti kupce sklone krađama i odmah upozoriti poslovođu. Međutim, za takav posao Petar baš nema izrazitijih sposobnosti. On bi najradije ipak “prostudirao” život, a tek se onda možda za nešto i odlučio.

SUBOTA, RTL TV, 22.50, AKCIJSKI FILM, Legionar

Alain LeFevre (Jean-Claude Van Damme) mladi je playboy i boksač koji upada u velike nevolje kada odbije namjestiti meč. U bijegu od gangstera s kojima je sklopio dogovor, LeFevre ostavlja svoju ljubav, Katrinu (Ana Sofrenovic), i pristupa Legiji stranaca. Nakon dugotrajne i iznimno brutalne obuke u Sjevernoj Africi, LeFevre počinje drugačije gledati na pitanja časti i discipline. Uvjeren kako ga više nitko ne traži, bjegunac počinje planirati svoj povratak, no napad na legionarsku postaju prekida njegove snove.

SUBOTA, NOVA TV, 22.50, AKCIJSKI FILM, Igra smrti

Tajni agent Marcus (Wesley Snipes) poslan je u Detroit kako bi ubio trgovca oružjem i osobu na čelu fonda koji ga financira. Osoba iz CIA-je koja bi mu trebala čuvati leđa nenadano se okrene protiv njega, što Marcusa dovede do borbe za opstanak.

SUBOTA, HRT1, 23.30, KRIMI DRAMA, Dečko, dama, kralj, špijun

Sve se vrti oko britanske tajne služba MI6 i navodne “krtice” koja odaje podatke Sovjetima. Stoga je na posao vraćena stara i iskusna ekipa, Kontrola (J. Hurt) i George Smiley (G. Oldman). Smileyu pomaže mladi agent Peter Guillam (B. Cumberbatch), a još ga uvijek progoni višedesetljetni protivnik – ruski špijunski majstor iz sjene, Karla (M. Sarne). Sistemom eliminacije Kontrola je došao do nekoliko sumnjivaca: Dečko, Dama, Kralj, Špijun… Ovaj napeti film snimljen je prema istoimenom romanu majstora špijunskih zapleta Johna le Carrea, koji se i sam kratko pojavljuje u filmu u sceni božićne zabave.

NEDJELJA, RTL TV, 12.50, DRAMA, Oficir i džentlmen

Zack Mayo (Richard Gere) je mladić koji se upravo upisao u školu američkog mornaričkog zrakoplovstva, prvenstveno kako bi se dokazao ocu alkoholičaru, bivšem vojniku, koji je svoga sina uvijek smatrao nesposobnim. Iako nadaren i vješt, Mayo zbog svoje nagle naravi i nepoštivanja autoriteta često upada u probleme i sukobe s nadređenima. Narednik Emil Foley (Louis Gossett Jr.) njegov je obučavatelj, koji ima težak zadatak obuzdavanja divljega karaktera, ali i procjene Zackove stvarne ambicije. Situacija se počinje polako mijenjati kada Zack upozna Paulu Pokrifki (Debra Winger), djevojku koja, osim svoje obitelji, nema ništa te shvaća da konačno mora odlučiti što točno želi od svoga života.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

“Ovi izbori bit će Bandićev kraj.” Je li tome baš tako, ili se radi o uobičajenom izbornom pretjerivanju možda će biti jasnije nakon nedjeljne emisije u kojoj gostuje autorica ove izjave, kandidatkinja HNS-a za zagrebačku gradonačelnicu Anka Mrak Taritaš.

NEDJELJA, HRT2, 15.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Božićna priča o mačku i vatrogascu

Marla je studentica veterine. Uvjerena je da će, kad završi studij, sresti ljubav svog života. Na drugoj strani grada živi Zachary, jako zgodni vatrogasac. On je cinik koji je uvjeren da se nikad neće zaljubiti ni oženiti. Ali, u priči će se pojaviti svojeglavi mačak Ambrose, koji odluči da će mu dom biti kod Zacharyja. I od tog trenutka više ništa neće biti isto….

Snimljeno prema istoimenom romanu Sheile Roberts.

NEDJELJA, HRT3, 15.05, GLAZBENA KOMEDIJA, Modri Havaji

Chad Gates (E. Presley) upravo se sretan vratio iz vojske na Havaje svojoj ekipi s plaže, dasci za jahanje na valovima i, dakako, djevojci Maile (J. Blackman). Trebao bi slijediti obiteljsku tradiciju i zaposliti se u kompaniji koja se bavi voćem ali Chadu to baš i nije po volji. Stoga prihvati posao turističkog vodiča u agenciji njegove djevojke…

Ovo je prvi od tri filma koja je Elvis Presley snimio na Havajima, slijedili su “Girls! Girls! Girls!” (1962.) i “Paradise, Hawaiian Style” (1965.). “Blue Hawaii” osvojio je nagradu udruženja američkih scenarista za najbolje napisan mjuzikl.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ponoćna utrka

Jack Walsh (R. De Niro) je moderni lovac na ucjene. On hvata ljude koji bježe pred zakonom ili za čiju je glavu raspisana nagrada. Njegov poslodavac Eddie Moscone (J. Pantoliano) povjeri mu hvatanje velike zvjerke – mafijaškog knjigovođe Jonathana Mardukasa (C. Grodin) koji je pokrao novac mafijašu Jimmyju Serranou (D. Farina). Walsh ima pet dana, do petka u ponoć, da ga dovede iz New Yorka u Los Angeles. Prije nego krene, Walsha grubo presretne agent FBI-a Alonzo Mosley (Y. Kotto) i obavijeseti ga da FBI već nekoliko godina prati Serronoa, a Mardukas im je potreban kao svjedok. Walsh vrlo brzo pronađe Mardukasa, no ispostavi se da je to simpatičan čovjek koji pati od raznih fobija, među ostalima boji se letjeti avionom. Stoga krenu vlakom. Suradnik Eddieja Mosconea potajno javi mafijašima da je Walsh pronašao Mardukasa kojeg oni žele likvidirati jer je opasan svjedok. Odsad će za petama Walshu i Mardukasu biti policija, mafijaši, pa čak i drugi lovac na ucjene, sirovi Marvin (J. Ashton).

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI OBITELJSKI FILM, Zambezija

Mladi sokol Kai silno želi napustiti dom i istražiti svijet. Jednog dana njegovu obitelj posjeti roda koja putuje u Zambeziju pa joj se Kai, unatoč protivljenju oca Tendaija, odluči pridružiti i upoznati veliko društvo koje živi u idili i miru uz rub velikog vodopada, u malom raju za ptice svih vrsta i boja. Kai također dozna da postoji grupa ptica čuvara koji štite Zambeziju te poželi postati jedan od njih. Nakon drskog napada velikih ptica na dom Kaija i Tendaija, Kai ipak odolazi, a Tendai kriomice nastoji pratiti društvo. Dozna da ptice koje su se obrušile na njegov dom, zajedno s gušterom, žele napasti i Zambeziju.

NEDJELJA, HRT1, 20.00, PRIJENOS KONCERTA, Moja domovina – 25. obljetnica međunarodnog priznanja RH

Iz Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski prenosimo svečani koncert pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, predsjednika Hrvatskog sabora Bože Petrova i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića u povodu 25. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.

U čast velikog jubileja nastupaju Zbor i Orkestar Opere HNK iz Zagreba i Zbor Hrvatske radiotelevizije, pod ravnanjem maestra Nikše Bareze i uz sudjelovanje Tamare Franetović Felbinger, Ljubomira Puškarića, Stjepana Franetovića, Tvrtka Stipića i Ozrena Bilušića i izvode djela Ivana pl. Zajca, Jakova Gotovca i Blagoja Berse.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Čovjek sa zapada

Bivši revolveraš Link Jones (G. Cooper) okrenuo se poštenom životu i postao ugledni mještanin gradića, čiji ga stanovnici sada šalju u veći grad da pronađe učiteljicu za njihovu novu školu. Putujući vlakom, Link upoznaje prevaranta Sama Beasleya (A. Connell) i zgodnu pjevačicu Billie Ellis (J. London). Nakon što maskirani razbojnici opljačkaju vlak, Link, Sam i Billie zateknu se sami usred pustoši, stotinama kilometara udaljeni od civilizacije. Link ih povede do skrivenog mjesta gdje se nekad skrivala njegova nekadašnja banda. Link otkrije kako je banda još uvijek ondje i kako su oni odgovorni za pljačku vlaka. Kriminalce predvodi zloglasni Dock Tobin (L. J. Cobb), koji mu je godinama bio poput oca.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.10, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ubojice

Jen (K. Heigl) je lijepa, privlačna i napuštena, zato odlazi na kraći odmor s roditeljima (T. Selleck, C. O’Hara). U hotelu sretne Spencera (A. Kutcher), golog do pojasa, lijepo razvijenog i zavodljivog. Počinju se družiti, zaljube se i uskoro vjenčaju, iako Jenin otac nije presretan kćerinim izborom. Spencer se prije bavio opasnim poslovima, a nakon vjenčanja s tim je prekinuo, bar je on tako mislio. No, tri godine kasnije, njegova se prošlost vraća opasnija nego ikada: za njegovu je glavu raspisana nagrada od čak 20 milijuna dolara…

NEDJELJA, RTL TV, 21.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Previše je složeno

Jane Adler (Meryl Streep) vlasnica je uspješne pekarnice u Santa Barbari, dok je njezin bivši suprug Jake Adler (Alec Baldwin), s kojim nije u braku već deset godina, uspješan odvjetnik. Bivši par ima troje djece. Jake, koji je varao Jane, sad je u braku s mnogo mlađom ženom od nje, Agness (Lake Bell). Jednog dana, Jane i Jake prisustvuju ceremoniji primanja diplome njihovog sina Lukea. Nakon prigodne večere, Jane i Jake započnu aferu. I dok Jane osjeća grižnju savjesti, Jakeu čitava situacija nije nimalo neobična. U međuvremenu se Adam (Steve Martin), arhitekt koji preuređuje Janein dom i koji se još opravlja od svog razvoda, zaljubi u Jane.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.55, AKCIJSKI FILM, Totalni opoziv

Dobro došli u Rekall, tvrtku koja snove pretvara u stvarnost. Za radnika u tvornici Douglasa Quaida (Colin Farrell), usprkos prekrasnoj supruzi (Kate Beckinsale) koju voli, putovanje koje se odvija samo u umu ali ostaje u pamćenju kao stvarno iskustvo zvuči kao savršeni odmor od frustrirajućeg života koji vodi. No kad procedura pođe po krivu, Quaid postaje lovina. Odjednom mora bježati od policije koju kontrolira vođa slobodnog svijeta, kancelar Cohaagen (Bryan Cranston), te se udružuje s pobunjenicom (Jessica Biel) kako bi došao do vođe pokreta otpora prije nego što bude prekasno.

NEDJELJA, HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Gospodine Sloane

Radnja serije se događa u prosincu 1969. Jeremy Sloane je na izmaku snaga. Dobije otkaz s mjesta računovođe, supruga Janet ga ostavlja “kako bi ponovno pronašla sebe” i on počinje očajavati nad svojom sudbinom. Nakon neuspjelog pokušaja samoubojstva – kako je krupnije građe, strop popusti pod njegovom težinom kad se pokuša objesiti – mora se pribrati i nastaviti sa životom. Većinu večeri provodi u pubu gdje utapa tugu u alkoholu u društvu svojih prijatelja iz djetinjstva – najboljeg prijatelja Rossa, zavodnika Reggieja te Beansa, koji još uvijek živi kod svoje mame.

NEDJELJA, RTL TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Specijalna jedinica

SWAT tim ima vježbu na ulicama Los Angelesa, no čitava obuka krene po zlu kada se nađu u okruženju dviju suparničkih bandi, zbog kojih moraju pronaći sklonište u napuštenom industrijskom postrojenju, braneći se samo manevarskim mecima.