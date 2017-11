TV PREPORUKA ZA VIKEND: Donosimo ove filmske naslove, Ledeno doba 4, Plan za bijeg, Udri muški, Harrisonovo cvijeće i Prljavi ples

SUBOTA, HRT1, 09.45, PRIJENOS, Dan sjećanja na Vukovar 1991.

U izravnom prijenosu pratit ćemo i program obilježavanja 26. obljetnice stradanja Škabrnje. Dvije kolone koje spajaju dva grada stradalnika prate reporteri koji će razgovarati sa sudionicima tragičnih događaja i herojske obrane. Iz Škabrnje će se javiti Edi Škovrlj, a iz Vukovara Stela Sep, Kristina Pešić, Igor Dunaj, Zoltan Kabok, Petar Vlahov, Eugen Husak i Igor Rotim. Bit će prikazane i reportaže o zatočenim i mučenim braniteljima, silovanim ženama, svjedočanstvo branitelja koji je preživio Ovčaru te o Radio Vukovaru, koje su snimili Sanja Mikleušević Pavić, Nataša Ban, Zrinka Perić, Ivica Grudiček i Edi Škovrlj.

SUBOTA, HRT3, 14.35, KRIMI KOMEDIJA, Bez traga

Film prikazuje kako je slavni Sherlock Holmes zapravo paravan za pravog detektiva – dr. Watsona (B. Kingsley). Da ne bi narušio svoju medicinsku reputaciju dok rješava kriminalističke slučajeve, dr. Watson je izmislio Sherlocka Holmesa koji je u svojoj uspješnosti postao mitski detektiv. Njegova slava postala je tolika da je dr. Watson prisiljen angažirati glumca Reginalda Kincaida (M. Caine) koji će se prošetati Baker Streetom s lulom u ruci i biti Sherlock. Umjesto da mu time život postane jednostavniji, dr. Watsonu se itekako iskompliciralo jer se ubrzo ispostavi da je Reginald pijanac, kockar i ženskar, a prof. Moriarty (P. Freeman) sprema pakleni plan.

SUBOTA, HRT2, 17.00, FILM ZA DJECU, Šegrt Hlapić

Pustolovni film za cijelu obitelj snimljen prema glasovitom romanu Ivane Brlić Mažuranić o plemenitom i hrabrom dječaku Hlapiću koji bježeći od okrutnoga majstora putuje svijetom u potrazi za boljim životom. Pridružuje mu se djevojčica Gita koja traži roditelje. Uz mnogo dobrote i mudrosti svladavaju sve prepreke i ostvaraju svoj konačan cilj i pronalaze pravi dom.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, DOKUMENTARNI FILM, Slike iz života ratnika

Film o istinskom heroju Domovinskog rata, koji je preživio ratni pakao Vukovara. Ivan Anđelić vuče obiteljske korijene iz Rame pa je nakon pada Vukovara sa svojim ratnim iskustvom i suborcima krenuo u obranu tog područja. Poput svih velikih heroja, tih, skroman, srce i duša svoje postrojbe, Ivan Anđelić–Doktor postaje zapovjednik obrane te ustrojava brigadu Rama. Polovicom lipnja 1992. godine je teže ranjen te nakon teškog izvlačenja i višesatnog putovanja preko Vran planine, Doktor je prebačen u bolnicu u Splitu. Iako ranjavan više puta, odbijao je otići u zasluženu mirovinu te je nastavio karijeru profesionalnog vojnika, a umirovljen je tek nakon mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i preustroja ratnih postrojbi HV-a.

SUBOTA, HRT1, 20.05, DRAMA, Harrisonovo cvijeće

Fotoreporter Harrison Lloyd (D. Strathairn) odlučio je prekinuti karijeru, ogorčen nasiljem koje je zabilježila njegova kamera. Njegov posljednji zadatak vodi ga u Hrvatsku tijekom pada Vukovara, gdje uskoro i nestane. Ne mogavši se pomiriti s navodnom Harrisonovom smrću, njegova supruga Sarah (A. MacDowell) kreće na put prema Vukovaru, a društvo su joj fotoreporteri Yeager (E. Koteas), Kyle (A. Brody) i Marc (B. Gleeson). Zgroženi ratnim zločinima, oni pokušavaju odgovoriti Sarah od opasnog putovanja, no uzalud.vo francuski film okrenut europskoj publici, koji ponovno aktualizira ratne zločine. A. MacDowell ostvarila je iznimnu ulogu žene koja u potrazi za suprugom zanemaruje djecu i posao, uvjerena kako bez suprugova prestaje i njezin život.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Sve je bio dobar san

Potresan, intiman i dirljiv dokumentarac proučava događaje iz vremena početka Domovinskog rata u Hrvatskoj, dolazak Francuza Jean-Michela Nicoliera u Hrvatsku, njegovu borbu, kao i mučeničku smrt na Ovčari, a sve kroz vizuru njegove majke Lyliane Fournier. Ona traga za posmrtnim ostacima svojeg sina, ali i podacima koji govore o njemu od dolaska u Hrvatsku pa do odlaska u ratni pakao Vukovara.

SUBOTA, RTL TV, 20.45, AKCIJSKI TRILER, Plan za bijeg

Ray Breslin (Sylvester Stallone) vlasnik je kompanije Breslin-Clark koja se bavi testiranjem zaštite zatvora s najvećem stupnjem sigurnosti. Breslin život provodi u zatvorima proučavajući sustav, ponašanje čuvara te pronalazeći slabe strane u sigurnosti. Njegov cilj je onemogućiti zatvorenicima koji jednom dospiju u zatvor da iz njega ikada pobjegnu. No Breslinov posao ima osobnu pozadinu: nekoć je bio tužitelj koji je iza rešetaka smjestio kriminalca, koji je uspio pobjeći te iz osvete ubiti njegovu suprugu i dijete. Breslinu i njegovom partneru Lesteru Clarku (Vincent D’Onofrio) CIA ponudi milijunski posao, koji se sastoji u testiranju jednog zatvora maksimalne sigurnosti. Iako protiv njegovih principa, Breslin pristane na posao te pod krinkom terorista biti proveden u zatvor. No plan prođe po zlu kada mu iz ruke bude uklonjen mikročip za lociranje, a on je drogiran i sproveden u zatvor. Bresklin se budi u ćeliji ograđenoj staklom za svih strana, u njemu nepoznatom zatvoru te bez nade da će ga prijatelji pronaći.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, KOMEDIJA, Udri muški

Darnell (Kevin Hart) je obiteljski čovjek koji radi u praonici auta kako bi zaradio dovoljno novca da kupi kuću u boljem kvartu za dobrobit svoje obitelji. James (Will Ferrell) je investicijski bankar krivo optužen za utaju i osuđen na kaznu zatvora od deset godina u San Quentinu. Znajući da neće preživjeti ni deset minuta u zatvoru James se za pomoć obraća Darnellu koji nikada nije dobio ni kaznu za parking.

SUBOTA, HRT1, 22.10, DOKUMENTARNI FILM, Srce Vukovara

Dokumentarac je pokušaj da se zaboravu istrgnu veliki humanisti i heroji – djelatnici Vukovarske bolnice i njihovi pacijenti. Kroz njihove iskaze film govori o okolnostima u Vukovarskoj bolnici za vrijeme Domovinskoga rata, o uvjetima u kojima je medicinsko osoblje te bolnice uspijevalo ne samo funkcionirati, nego čak biti i vrlo učinkovito. Grad je gotovo 90 dana bio u neprijateljskom okruženju, pod stalnim granatiranjem, a bolnica je skrbila za više od 400 teških i isto toliko lakših ranjenika. Bez osnovnog medicinskog materijala, krvne plazme, analgetika, anestetika i krvi, a veliki je problem bio i nedostatak vode, hrane i struje. Kako su se obavljale teške operacije, kao što su amputacije, u nemogućim uvjetima? Kako su se snalazili za krv? Kako su razvijali rendgenske snimke, sprječavali gangrene, rješavali problem anesteziranja pacijenata?

SUBOTA, HRT3, 22.15, KRIMI KOMEDIJA, Slijepi detektiv

Detektiv Johnston Chong See-tun (Andy Lau) bio je prisiljen povući se iz aktivne službe jer je ostao bez vida. Sada se bavi starim slučajevima, a pri rješavanju jednog takvog upoznao je privlačnu inspektoricu Goldie Ho Ka-tung (Sammi Cheng). Zadivljena njegovim briljantnim umom, zamoli ga da joj se pridruži i pomogne u slučaju koji je zapeo.

SUBOTA, HRT2, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norma je rastrgana između Romera i Normana. Na izletu Norman shvaća koliko su se svi promijenili dok ga nije bilo.

SUBOTA, RTL TV, 23.05, AKCIJSKA DRAMA, Iza neprijateljskih linija

Chris Burnett (Owen Wilson) nezadovoljan je brojnim zadacima promatranja koje dobiva i frustriran činjenicom da zbog političkih razloga ne radi ono u čemu je najbolji: upravljanjem bojnih aviona F/A-18. Jednog Božića, prelijetajući ratnu Bosnu, Burnett skrene s predviđene rute kako bi provjerio sumnjiva zbivanja, ali bude srušen. Preživio, ali zatočen iza neprijateljskih linija, Burnett fotografira, po srpsko vodstvo, kompromitirajuće scene, zbog čega se nađe na meti tajne policije i vojnih vlasti. Za to vrijeme, general Leslie Reigart (Gene Hackman), koji se s njim prilično često sukobljavao, riskirat će svoju uglednu karijeru, kako bi unatoč protivljenju političkih vrhova po Burnetta poslao spasilačku misiju, kršeći time američki dogovor sa Srbima.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKI FILM, Ninja

Radnja filma vrti se oko američkog majstora borilačkih vještina koji se zove Casey Bowman, kojeg je njegov sensei zamolio da otputuje u New York kako bi zaštitio Yoroi Bitsu, oklopljenu škrinju s blagom koja sadrži oružja posljednjeg nindže.

SUBOTA, HRT1, 00.45, SF FILM, Bračna spona

Frank Warren (R. Hauer) završio je u zatvoru osuđen na dvanaest godina zbog pljačke dijamanata poslije koje su ga prevarili djevojka Noelle i prijatelj Sam. Zatvor u kojem služi kaznu nema ograde jer svaki zatvorenik dobije oko vrata ogrlicu koja eksplodira ako se od drugog zatvorenika s kojim je povezan previše udalji. Svi zatvorenici podijeljeni su u parove, ali nitko ne zna tko je njegov partner, stoga je bijeg praktično nemoguć. No privlačna zatočenica Tracy (M. Rogers) sazna da je Frank, koji trpi zlostavljanje upravitelja zatvora jer ovaj želi saznati gdje je sakrio dijamante, njezin partner.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve moje bivše

Vječni neženja, Connor Mead (Matthew McConaughey) obožava slobodu, zabavu i žene, a njegova prijateljica iz djetinjstva Jenny Perotti (Jennifer Garner) jedina je imuna na njegov šarm. Uoči bratova vjenčanja, Connorova kuća je puna čestitara, među kojima je i njegova prijateljica iz djetinjstva Jenny, jedina žena koja ga je oduvijek ignorirala. Iste noći, Connora iz rutine prekine i počinje progoni duh njegova legendarnog ujaka Waynea (Michael Douglas) i duhovi njegovih bivših cura te ga oni vode na urnebesno putovanje kroz propale veze čime mu dokazuju kako se ne može samo tako pobjeći od prošlosti.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KOMEDIJA, Nježni delikvent

Sidneyja Pythiasa (J. Lewis) policija je zabunom uhitila s trojicom mladih delinkvenata Artiejem, Monkom i Harryjem. Policajac koji ih je uhitio, Mike Damon (D. McGavin), vjeruje da ih može izvesti na pravi put, jer i njemu je policajac pomogao kad je bio mlad. Njegov kapetan je suglasan i daje mu rok od mjesec dana da pokaže neke rezultate.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nove odluke

Priča u kojoj televizijska novinarka Diane McCarthy (L. Pipes) kreće po zadatku urednika i voditelja, umišljenog Jareda Biasca (A. Croasdell), koji vodi svoj šou u kojemu predstavlja hotele, u hotel Shangrila, kako bi ga pripremila za sljedeću emisiju. No, putem joj se dogodi niz nevolja, pokvari joj se auto, pa po blatu i kiši s prtljagom pješači do prve kuće. To je mali pansion Forest Cove, koji vodi Helen Lockner (L. Wagner). Pansion je lijep i skroman, no ne donosi dovoljno prihoda da opstane, već je u njemu sve dotrajalo, od aparata do namještaja, krov prokišnjava, zidovi se gule, no svejedno atmosfera je lijepa i vesela. Helen je odlična kuharica, a u pansion dolaze stalni gosti, koji uživaju ne samo u jelima nego i u okolišu. Na neko vrijeme Helen u pomoć dolazi njezin sin Andy (R. Malambri), no ni on ne može sve popraviti. U toj situaciji u pansion stiže Diane. Helen je srdačno primi, osuši joj odjeću, nagovori ju da prenoći i ne mora platiti sobu. Već ujutro, Diane je oduševljena doručkom i svemu drugome što vidi. Kako ona piše blog o restoranima i jelima koja je kušala, pod imenom Edina, osvrne se i na Heleninu kuhinju. Njezin se boravak produžava, pa nagovara Jareda da emisiju snimi u malom pansionu umjesto u hotelu Shangrila. Na njezino čudo, oholi Jared pristaje, ali ima neke tajne namjere.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 4: Zemlja se trese

U silnoj želji da se domogne svog žira vjeverica Scrat izazove pomicanje zemlje. Manny (Ljubomir Kerekeš), odvojen od Ellie i Peaches, nađe se na ledenjaku zajedno sa Sidom (Edo Maajka), njegovom bakom te sabljastim tigrom Diegom (Tarik Filipović). Dok tako prelaze ocean, napade ih gusar Gutt sa svojom posadom. No družina ipak uspijeva pobjeći, ukrasti Guttov brod te krenuti u opasnu plovidbu morem, u nastojanju da se vrati kući i pronađe Ellie i Peaches.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Ekaterina odbija sudjelovati u uroti grofa Bestuževa i Apraksina. Carica Elizabeta oporavila se nakon bolesti. Ekaterina rodi kćer koja nakon nekoliko godina umre. Petar Fjodorovič zaljubi se u dvorsku damu Lizu Voroncovu. Ekaterina održava vezu s gardistom Orlovom.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Novi polufinalisti će pokazati da mogu još više i još bolje. Jedna od njih je i Antonija Dora Pleško, koju je u polufinale zlatnim gumbom lansirala Maja Šuput.

Na audicijama, Argentinac Juan Augustin Lopez, osvojio je žiri svojim mash upom na tri strana jezika, a što će izvesti ovoga puta, ostaje nam za vidjeti. Od plesača vidjet ćemo sedmogodišnju stepericu Ritu Sinanović, još jedan dvojac iz Slovenije, Flipping art koji su svojim vratolomijama šokirali žiri te skupinu veselih cheerleadera iz Širokog Brijega – Cheer Široki.

Od glazbenika u trećoj emisiji uživo vidjet ćemo grupu Deaf band Dlan koji su na audiciji sve prisutne ostavili bez teksta svojim nevjerojatnim telantom osjećanja glazbe te talentirane glazbenice na klaviru – Lanu Topalović i Anu Maltar.

Milan Carević, čiji je talent tehniciranje s nogometnom loptom, donijet će pravu nogometnu euforiju u studio Supertalenta, Filip Vojković pokazat će što još sve može sa svojim yo-yom, a Aleksander Štucl, mađioničar iz Celja, pokušat će još jednom ukrasti pozornost žirija i odvesti ih u svijest iluzije.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, RATNA DRAMA, Prerija časti

Charlie Anderson (J. Stewart) dobrostojeći je farmer iz Shenandoaha u Virginiji koja se kao i ostatak američkog juga našla u Konfederaciji zaraćenoj sa sjeverom zemlje. Građanski rat koji već nekoliko godina oduzima živote s obje strane bojišnice još uvijek nije stigao do Charliejeva doma, koji pošto-poto želi izbjeći bilo kakav angažman brinući da njegovih šest sinova i jedna kći ostanu izvan sukoba. Ipak, rat je sve bliže, poglavito kada mu se kći Jennie (R. Forsyth) uda za konfederacijskog vojnika Sama (D. McClure), a najmlađeg sina Boya (P. Alford) zarobe sjevernjaci. Sada kada mu je sukob prešao prag kuće, Charlie krene u očajničku potragu za nestalim sinom.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Republika: Život

Druga epizoda bavi se nekim područjima svakodnevnoga života Grada i Republike poput medicine, obitelji, stanovanja i ljetnikovaca. Gledatelji će moći zaviriti i u dubrovačke kasnosrednjovjekovne krčme. Temeljem podataka iz kaznenih spisa Dubrovačke Republike upoznat ćemo neke vrlo živopisne likove i njihove probleme s alkoholom te zaviriti u bordele iz 17. stoljeća. Saznat ćemo sve i o apokaliptičnome jutru 6. travnja 1667., kad je razorni potres gotovo potpuno uništio Grad.

NEDJELJA, RTL TV, 21.40, ROMANTIČNA DRAMA, Prljavi ples

Ljeto 1963. Sedamnaestogodišnja Frances (Jennifer Grey) sa svojom imućnom obitelji odmara u ljetovalištu Catskill u planinama. Njezin otac Jake (Jerry Orbach), osobni je doktor i prijatelj Maxa Kellermana (Jack Weston), vlasnika ljetovališta. Vrlo brzo Frances se zaljubi u plesnog instruktora (Patrick Swayze) Johnnyja Castelea te dozna da se u ljetovalištu u tajnosti, u kasnim satima, pleše tzv. prljavi ples.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Prijelomna otkrića: Nešto više od čovjeka

Velike su šanse da ili poznajete kiborga ili ste i sami kiborg, osoba kojoj u životu pomaže ugrađena tehnologija, poput umjetnih udova ili elektrostimulatora srca. Ali napredak u znanosti vodi nas dalje od običnih zamjenskih dijelova u nova prostranstva. Ona nadilaze naša osjetila i mijenjaju prirodu ljudskog tijela i uma. Napretci u biologiji i tehnologiji čine nas jačima, bržima i pametnijima. Ali dok se prirodni svijet i čovjekov svijet spajaju, hoćemo li postati više od čovjeka? Ili nešto sasvim drugo?

NEDJELJA, HRT2, 22.50, DOKUMENTARNI FILM, Zaustavljeni glas

U vrijeme tromjesečne opsade, brutalnih bombardiranja i uličnih bitaka za grad, emotivna radijska javljanja Siniše Glavaševića bila su više od ratnih izvješća i više od informacije, kako za Vukovarce u skloništima tako i za ostatak Hrvatske. Sinišin je glas postao simbol vukovarske obrane, otpora i prkosa, dokaz da je grad još živ. Ali taj glas, koji je dizao moral i poticao vjeru u obranu i opstanak grada, postaje i veliki neprijatelj zapovjednicima opsade. Nakon pada grada Siniša je potražio utočište u bolnici, koja se činila kao najsigurnije mjesto.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Snimka seksa

Kad su Jay (Jason Segel) i Annie (Cameron Diaz) počeli izlaziti, strast u vezi bila je snažna – no deset godina i dva djeteta kasnije, plamen njihove ljubavi ne gori snažno kao u početku. Kako bi začinili svoju vezu, odluče se snimati dok maratonski vode ljubav. To se isprva čini kao dobra ideja, sve dok ne shvate da video iz njihove privatne zbirke više nije privatan. Dok njihovi pokušaji da spase svoj ugled vodi do noći koju nikad neće zaboraviti, shvatit će da je snimka zapravo ogoljela mnogo više nego što su očekivali.

NEDJELJA, HRT1, 23.15, PUSTOLOVNO-POVIJESNA DRAMA, Pobuna na brodu Bounty

Drama o pobuni na brodu Bounty koji u drugoj polovici 18. stoljeća održava vezu između Britanskog Carstva i kolonija. Brodom upravlja kapetan Bligh (T. Howard) koji se od početka putovanja sukobljava s prvim časnikom Christianom (M. Brando). Boravak na Tahitiju, s gostoljubivim domorocima i lijepim domorotkinjama, nakratko će ublažiti međusobnu netrpeljivost. No na povratku u Britaniju kapetan postaje nemoguć. Zainteresiran isključivo za teret, počinje posadi smanjivati zalihe hrane i vode. Vrhunac sukoba i početak pobune izbit će kada Christian, ne pokoravajući se kapetanovoj zapovijedi, daje vodu umirućem mornaru…

Film je nominiran u 7 kategorija za Oscara, ali nije dobio niti jedan. Kritičari nisu baš hvalili film kad se pojavio, pače verziju iz 1935. držali su puno boljom.

Oba su filma ekranizacija istoimenog romana Charlesa Nordhoffa i Jamesa Normana Halla.