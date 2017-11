TV PREPORUKA ZA VIKEND: Donosimo filmove Šutnja (ni)je zlato, Šetnja među grobovima, Umri muški 4.0, Momci iz Brazila, a tu su i realityji Rošada i Život na vagi

SUBOTA, HRT2, 11.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Veliki snovi, a malo prostora

Karla i Stuart u Hackneyju svoj majušni urbani vrt namjeravaju pretvoriti u minijaturu džungle nadahnutu Karlinim djetinjstvom na Filipinima. Montyja poziva i zajednica iz Buryja u Lancashireu koja želi urediti školsko igralište iz snova.

SUBOTA, NOVA TV, 13.15, AKCIJSKI SF FILM, Superman 4

Superman se nastavlja u četvrtom nastavku boriti se protiv kriminalnog genija Lexa Luthora (Gene Hackman), stvoritelja androida koji koristi snagu Sunca s ubojitim moćima Kriptonita. Superman je više nego uspješan u svojoj najnovijoj avanturi. Lex Luthor želi svijet pretvoriti u sigurno mjesto za trgovce nuklearnim oružjem i stvara novo biće koje će izazvati Čeličnog čovjeka; Nuklearnog čovjeka iz kojega isijavaju radioaktivne zrake. Dva superjunaka suparnika suprotstavljaju se u ovom nevjerojatnom filmu u kojem Superman spašava Kip slobode, bori se protiv erupcije vulkana Etna, gradi srušeni Kineski zid i još mnogo toga.



SUBOTA, RTL TV, 19.20, REALITY EMISIJA, Rošada

Tvrtka “Rošada”, kako se zove i nova reality emisija, u vlasništvu je mladog poduzetnika Ivana Kelave iz Splita, koji je tvrtku otvorio prije 23 godine počevši od nule, a danas u nogama ima pređenih milijun i pol kilometara. “Posao je dinamičan i zabavan, a s ovim poslom sam obišao cijelu Europu nekoliko puta”, rekao je Ivan čija je firma za selidbe jedna od najboljih u Splitu, ali selidbe rade i po cijeloj Europi.

“Rošada'” prati dogodovštine Ivanove ekipe koja se susreće sa obiteljima i njihovim problemima oko selidbe, pa će već u pilot epizodi gledatelji moći vidjeti hoće li “Rošada” riješiti problem i uspjeti preseliti cijeli konjički klub zajedno s konjima, u Sinj ili će Ivan morati posegnuti za nekim drugim mjerama ne bi li konj, koji je veterinar okarakterizirao kao “meteoropatu”, stigao zdravi na odredište!

SUBOTA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Šutnja (ni)je zlato

Neženja Ronny (V. Vaughn) je poslovni čovjek, a sretno oženjeni Nick (K. James) genijalan inženjer. U tijeku je projekt koji će biti presudan za njihovu zajedničku tvrtku. Ronnyjeva djevojka Beth (J. Connelly) i Nickova žena Geneve (W. Ryder) podržavaju svoje muškarce i u njih vjeruju. Čini se da sve teče u najboljem smjeru, sve dok jednoga dana Ronny ne spazi Nickovu ženu s drugim muškarcem. Otkriti što se zapravo događa, postala je njegova misija.

SUBOTA, RTL TV, 20.10, REALITY SHOW, Život na vagi

Život 18-ero kandidata promijenit će se u potpunosti, a nezdravi način života zamijenit će zdravim navikama i tjelovježbom, sve kako bi na kraju jedan od njih izgubio najviše kilograma, te tako dobio pozamašnu novčanu nagradu, novi pogled na svoj život, ali i novi odraz u ogledalu.

Treneri su Mario Mlinarić i Sanja Žuljević, dok će kandidatima moralna podrška biti voditeljica Marijana Batinić.

Tijekom showa, koji traje tri mjeseca, kandidati su podijeljeni u dva tima, a cijelo to vrijeme žive u izolaciji u jednoj samoborskoj vili. Svaki njihov tjedan kulminira vaganjem kako bi se utvrdilo koji je tim izgubio više težine. Tim koji ima niži postotak izgubljenih kilograma u tjednu morat će odabrati između sebe koja osoba napušta daljnje natjecanje.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI FILM, Šetnja među grobovima

Policajac Matt Scudder (Liam Neeson) pristane pomagati raspršivaču heroina koji je u lovu na čovjeka koji je oteo i brutalno ubio njegovu ženu. Granice između pravde i zločina postaju nevidljive, a Scudder je nepogrešiv u detektiranju zločinaca koji će sasvim sigurno ubiti opet. Vrijeme mu otkucava, a opasnost je sve veća. Film je snimljen po istoimenom bestseleru Lawrenca Blocka.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Levison Wood dolazi do posljednje etape svoje ekspedicije. U društvu starog prijatelja i vodiča Binoda preko planina prelazi iz istočnog Nepala u posljednju državu na svojem putovanju – Butan. Rijetki autsajderi imaju priliku vidjeti Butan jer ta država strogo ograničava broj turista. Levison ima nesvakidašnju priliku istražiti njegove spektakularne dijelove Himalaje, doživjeti šarene festivale i povijesne samostane te upoznati butanski narod koji mjeri blagostanje svoje zemlje bruto nacionalnom srećom, a ne bruto nacionalnim dohotkom.

SUBOTA, HRT1, 22.00, TRILER, Na rubu tame

Thomas Craven (M. Gibson) sretan je što mu dolazi kći u posjet. Otkako se odselila i zaposlila u drugom gradu, rijetko je viđa i malo zna o njoj. Unatoč tome veza među njima je bliska i Emma (B. Novakovic) voli oca kao i on nju. Tijekom večeri osjeća se loše, a kad joj poteče krv iz nosa, odluči priznati ocu da mora k liječniku. Pred kućnim vratima pogodi ju metak i Emma na mjestu umre. Craven je očajan, no odluči početi istragu.

SUBOTA, RTL TV, 22.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Koja je ona prava?

Will Hayes (Ryan Reynolds) je politički savjetnik koji se nalazi usred neugodnog razvoda. Njegova desetgodišnja kći Maya (Abigail Breslin), nesretna što se njeni roditelji rastaju, želi saznati od svog oca kako su se on i majka prvi puta upoznali. Will se prisjeća vremena kada je bio naivan i mlad došljak iz Winsconsina u New York, koji se nadao da će raditi na predsjedničkim izborima. Privikavajući se na veliki grad, Will upoznaje žene koje će obilježiti njegov život. Emily (Elizabeth Banks) je normalna i draga djevojka na koju se je uvijek mogao osloniti, April (Isla Fisher), bila je ujedno i najbolja prijateljica, kojoj se uvijek mogao povjeriti, a Summer (Rachel Weisz), ambiciozna i lijepa novinarka. Da ne otkrije Mayi u početku koja je od tri djevojke bila njena majka, Will mijenja njihova imena, a kroz priče o lijepim, ali i tužnim trenucima, otkriva Mayi i sebi više nego što se nadao.

SUBOTA, HRT3, 22.15, DRAMA, Crveni psalam

Film istražuje motive pobune te pitanje moralnosti i nasilja. To je i najpoznatiji film redatelja Miklósa Jancsóa za koji je u Cannesu nagrađen u kategoriji najboljeg redatelja i nominiran za Zlatnu palmu. Zanimljivost filma je da je snimljen u samo 28 kadrova.

SUBOTA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKI FILM, Detonator

Kad računovođa međunarodnog trgovca oružjem Jozefa Bostanescua (Tim Dutton) pronevjeri trideset milijuna dolara, Jozef naručuje njegovo ubojstvo. No, prije toga njegova supruga Nadia Cominski (Sylvia Colloca) mora nabaviti ukradeni novac. Zbog nedostatka novca koji mu treba da bi kupio Britvu, oružje na crnom tržištu koje namjerava detonirati na američkom tlu, Jastreb otkrije gdje se Nadia skriva i naredi njezino ubojstvo. Međutim, on ne zna da je Nadia pod nadzorom Sonnija Griffitha (Wesley Snipes), agenta Nacionalne sigurnosti.

SUBOTA, HRT2, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Ezra se iznenada vraća kući, u nedoumici je glede vlastite budućnosti. Maddie i Patrick odlaze na romantično putovanje protkano prijevarama. Jules se suočava s vlastitom prošlosti.

SUBOTA, HRT3, 00.10, DRAMA, Elektra, ljubavi moja

Suvremeni tekst Lászla Gyurka smjestio je u antičku Grčku i tako uputio kritike nepravednoj vlasti. Film počinje s Elektrom (M. Törocsik) koja čeka dolazak svog brata…

Redatelj Jancsó za taj je film nominiran za Zlatnu palmu u Cannesu i Zlatnog Huga u Chicagu.

SUBOTA, HRT1, 00.35, CRNOHUMORNI HOROR, Američki psiho

New York, 80-ih godina prošloga stoljeća. Patrick Bateman (C. Bale) mladi je stručnjak za financije zaposlen u uglednoj tvrtki. Poput njegovih kolega, Bateman nosi skupocjena odijela, živi u iznimno luksuznom stanu, održava tijelo u izvrsnoj kondiciji i s lakoćom zavodi žene. Bateman je zaručen za privlačnu no ispraznu Evelyn (R. Witherspoon) i često je vara s djevojkom njegovog najboljeg prijatelja i brojnim prostitutkama. Iako ostavlja dojam normalnog poslovnog čovjeka, Bateman je zapravo teški psihopat, nasilnik koji jednom prilikom bez ikakvog razloga okrutno ubije prosjaka koji je od njega na ulici zatražio pomoć. Samouvjeren i lišen bilo kakvih osjećaja, Bateman se nakon toga upušta u seriju okrutnih ubojstava koju započinje smaknućem poslovnog suradnika Paula Allena (J. Leto). Allenov nestanak istražuje detektiv Donald Kimball (W. Dafoe), no Bateman nema namjeru prestati sa svojim nedjelima.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 11.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Stogodišnjica ruske revolucije

Ruska revolucija predstavlja složenu tematiku, no ovi pomno odabrani programi nastojat će je pojednostaviti za gledatelje fokusirajući se na osobne aspekte glavnih likova.

U ”Ruskoj revoluciji” razmatramo događaje koji su doveli do nastanka revolucije, ali i to kako će se dvije dijametralno suprotne ideologije, one ruske carske obitelji i Lenjinove marksističke filozofije, vremenom sudariti, što će rezultirati dramatičnim posljedicama.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.10, OBITELJSKI FILM, Čarolija ljubavi

Blizanke Emma (Danielle Churchran) i Lilly (Caitlin E.J. Meyer) potpuno su različite. Emma je muškobanjasta i jahanje joj je najdraža stvar na svijetu, dok Lilly najviše uživa čitajući knjige u miru i tišini. Obje imaju poriv spajati ljude, iako same nikad nisu bile zaljubljene. Zašto vole spajati ljude? Jer im je otac – Kupid. U srednjoj školi se napokon zaljube, ali u istoga momka. Nekoć nerazdvojne sestre odjednom postaju ljute suparnice.

NEDJELJA, HRT3, 15.05, KOMEDIJA, Šerif na divljem zapadu

Wade (J. Lewis) razmaženi je sin koji želi postati kauboj i krene s iskusnim Slimom (D. Martin) put Zapada. Kad stignu na cilj, pištoljima i pjesmom sukobe se s lopovima.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, SF KOMEDIJA, Dečko iz budućnosti

Godine 3127. dvoje arheologa u dalekoj galaksiji otkrivaju škrinju nađenu na potonulom brodu u Tihom oceanu prije više od 1000 godina, točnije 2011. U škrinji je papirnati novac te jedna knjiga što je samo po sebi rijetkost u 32. stoljeću. Knjiga se zove Forbiden Love, a napisala ju je Elizabeth Barrett. Jedan od dvoje pronalazača, mladić po imenu P-A-X 497 (B. Watson), čita knjigu i ostaje zatečen mnogim nejasnim pojmovima, među kojima je i riječ ljubav. Pokušava doznati o čemu se radi od centralnog informatičkog sustava, no odgovor koji dobiva jest da je pristup riječi ljubav zabranjen i da je zabranjeno doznati zašto je zabranjen. Pod dojmom svega što je u knjizi doznao o životu prije tisuću godina, P-A-X 497 odlučuje otputovati kroz vrijeme na Zemlju, kako bi upoznao autoricu (S. Rue) romana i od nje doznao odgovore na pitanja koja mu ne idu iz glave. Sa sobom nosi novac i knjigu i stiže u New Orleans 2011. godine.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Elizabeta nakon rođenja Ekaterini oduzima sina. Kralj Fridrik napada susjedne zemlje. Ekaterina nakon dvije godine prvi put vidi sina. Elizabeta i Razumovski tajno se vjenčaju. Carica objavljuje rat Pruskoj.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Nakon što smo kroz šest audicijskih emisija pratili brojne zanimljive i nevjerojatne talente, žiri je odabrao 60 najboljih koji od ove nedjelje nastavljaju svoje natjecanje u emisijama uživo.

Polufinalisti započinju borbu za naklonost publike, ali i naklonost žirija kroz narednih šest polufinalnih emisija. Naime, u svakoj polufinalnoj emisiji, koju će gledatelji Nove TV imati priliku pratiti uživo iz zagrebačkog studija, svoju priliku za finale showa imat će deset točaka, a samo dvoje najboljih proći će dalje. Ona točka koja u svakoj od polufinalnih emisija osvoji najveći broj glasova publike odlazi direktno u finale Supertalenta. Sljedeće dvije točke s najvećim brojem glasova publike stat će pred žiri koji će odlučiti koja točka će kao druga ući u finale.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Nepobijeđeni

Godine 1763. na londonskom sudu lijepa Abigail Martha Hale (P. Godard) osuđena je na smrt, jer je ubila čovjeka braneći brata kojeg su silom htjeli odvesti na neki brod. Ako želi izbjeći smrt, može kao robinja otići u engleske kolonije u Americi gdje će biti oslobođena za četrnaest godina. Na putu u Ameriku zapazi je vlasnik broda Martin Garth (H. Da Silva) koji ju na brzinu pokuša kupiti. Istim brodom vraća se u Ameriku i Christopher Holden (G. Cooper), časnik britanske vojske. On ponudi više za Abigail i kad stignu na američku obalu oslobodi je. Christopher nastavi put jer se žuri svojoj zaručnici s kojom će se za tjedan dana oženiti. U međuvremenu Martin Garth prevari Abigail i kaže joj da je Christopher nije otkupio i da je ona zapravo njegova robinja. Garth prodaje oružje Indijancima i oženjen je s kćeri jednog indijanskog poglavice.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, POLITIČKI TRILER, Momci iz Brazila

Mladi tragač za nacistima Barry Kohller (S. Guttenberg) u Paragvaju locira zloglasnog doktora Mengelea (G. Peck) i njegove pomagače, te shvati da se spremaju ubiti 24 muškarca u raznim krajevima Europe i Amerike, svih redom starih 65 godina. Obavještava o tome iskusnog lovca na naciste Ezru Liebermana (L. Olivier), koji nakon naglog prekida veze s Kohllerom posumnja da se mladiću nešto dogodilo. Povede vlastitu istragu i dolazi do zapanjujućih spoznaja o Mengeleovim namjerama.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Republika: Mali među velikima

Prva epizoda donosi pregled dubrovačke povijesti od sredine 14. stoljeća, kad se Dubrovnik oslobađa mletačke prevlasti i počinje živjeti kao neovisan grad država te ubrzo dobiva odrednicu republika, do početka 19. stoljeća, kad u europskim previranjima izazvanima Francuskom revolucijom i napoleonskim ratovima Dubrovačka Republika prestaje postojati kao međunarodni subjekt.

NEDJELJA, RTL TV, 21.10, AKCIJSKI TRILER, Umri muški 4.0

Kada netko upadne u najzaštićeniju kompjutersku mrežu Odjela za otkrivanje cyber kriminala u FBI-ju, zamjenik glavnog direktora Bowman (Cliff Curtis) odluči okupiti sve najpoznatije hakere države kako bi saznao tko stoji iza drskog napada. Zbog nedostataka ljudi u Odjelu, Bowen naredi lokalnim policijskim stanicama da pošalju pomoć. Jedan od lokanih policajaca je John McClane (Bruce Willis) koji ima zadatak privesti Farrella (Justin Long). Čim stigne do njegovog stana, netko s druge zgrade otvori rafalnu paljbu. I dok bježe, McClane shvaća da klinac kojeg je spasio nije samo još jedan haker, već važna karika u odgonetanju slučaja. Kada McClane stigne u Washington, kompjuterski sustavi širom Amerike krenu otkazivati i sada je jasno da se radi o terorizmu kojem je cilj stvoriti neviđenu pomutnju i, u konačnici, kataklizmu u državi.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Prijelomna otkrića: Doba starenja

Serija donosi fascinantan i maštovit pogled na znanstvena otkrića dok se još razvijaju. Svaka epizoda prati znanstvene istraživače koji rade na najmodernijim projektima koji bi mogli označiti prekretnicu: osmišljavanje cjepiva za ebolu, traženje načina da se spriječe moždani udari ili nove metode prikupljanja vode za afričko selo koje je poharala suša.

Čovječanstvo traži čarobni eliksir za mladost još od početka zabilježene povijesti i u nekim pogledima smo i uspjeli. Znanstveni napretci produljili su životni vijek svladavši bolesti koje su nekoć ubijale milijune ljudi prije 60. godine života. Sada je uobičajeno da živimo više od 80 godina, ali imamo novi problem: produljujući trajanje bolesti potkraj života, dobivamo starije i bolesnije stanovništvo. Da bismo smisleno poboljšali život ljudi, ne trebamo samo produljivati životni vijek nego i dobro zdravlje.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Dug povratak kući

Priča je to o „Crnoj nedjelji“, kad je mali vod vojnika iz američke Prve konjičke divizije u travnju 2004. upao u žestoku zasjedu u Sadru, predgrađu Bagdada. Tog je dana osmero vojnika podnijelo najveću žrtvu, a njih više od 65 teško je ranjeno.

Nijedan se vojnik ne bori sam, a vojnici iz ove priče nisu iznimka. Ovaj igrani serijal gledateljima nudi izravan pogled u iskustvo ratovanja kroz oči i srca samih vojnika i njihovih obitelji kod kuće. Ovo je emocionalno putovanje koje prati borbena djelovanja na dva fronta istodobno – na kaotičnim ulicama Sadra, punima užasa, gdje skupina mladih, neiskusnih, ali izuzetno hrabrih vojnika odbija neočekivan i nezamisliv napad, te kod kuće, u Fort Hoodu u Teksasu, gdje članovi njihovih obitelji, iščekujući novosti i strepeći od najgorega, i sami otkrivaju svoju hrabrost i predanost.

NEDJELJA, HRT1, 23.20, RATNI FILM, Dvanaestorica žigosanih

Priča je smještena u vrijeme II. svjetskog rata. Narednik Reisman (L. Marvin) je dobio zadatak skupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od društvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najteže zločine i osuđeni na doživotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala izvesti težak tajni zadatak čiji je cilj ući i uništiti dvorac u okupiranoj Francuskoj u kojem se nalazi njemački stožer. Zajedno sa svojim pomoćnikom Bowrenom (R. Jaeckel), Reisman će se uhvatiti u koštac s nimalo lakim zadatkom – obukom neprilagođenih, buntovnih čak i psihički poremećenih ljudi kako bi od njih stvorio sposobne vojnike. Pod imenom “Dvanaestorica žigosanih”, ova će skupina krenuti na opasni zadatak s kojeg se većina njih neće vratiti.