TV PREPORUKA ZA VIKEND: Dok je u Njemačkoj prvak poznat u Hrvatskoj i Španjolskoj još može može biti iznenađenja

SUBOTA, EUROSPORT2, 15.30, NOGOMET: Bayern – Freiburg

Okršaj Bayerna i Freiburga možda nema veliku natjecateljsku vrijednost za domaćine, no tko želi propustiti slavlje najtrofejnijeg njemačkog kluba pred svojim navijačima? Pitanje je kakvu će momčad Bayern poslati na teren, no sasvim je sigurno da će se u njoj naći Robert Lewandowski koji juri svoj treći napadački top – trenutno ima pogodak više od Pierrea-Emericka Aubameyanga. Lewa ipak ne može računati na laganu utakmicu s obzirom da će Freiburg ganjati pobjedu koja bi im garantirala mjesto u Europa ligi sljedeće sezone.

SUBOTA, EUROSPORT2, 15.30, NOGOMET: Werder – Borussia Dortmund

Izgubi li Freiburg kod kuće, a Werder upiše pobjedu na gostovanju momčad predvođena sjajnim Maxom Kruseom ima šanse igrati u Europi. Problem je samo što u posljednjem kolu igraju protiv Borussije Dortmund. Crno-žutima je pobjeda također važna jer im garantira da ne moraju igrati pretkolo Lige Prvaka, pa je za očekivati da će Aubameyang, Ousmane, Dembele i ostatak momčadi Dortmunda prijetiti iz svih oružja tijekom utakmice.

SUBOTA, EUROSPORT2, 15.30, NOGOMET: Hoffenheim – Augsburg

Glavni konkurenti Borussiji za mjesto na najsjajnijoj europskoj pozornici su momci Hoffenheima. Andrej Kramarić i društvo pokušat će u posljednjoj utakmici nadigrati Augsburg koji im zasigurno neće olakšati posao. Klub iz Bavarske još uvijek nije osigurao opstanak, a makar bod iz ovog susreta trebao bi im jamčiti izbjegavanje 16. mjesta na tablici koje vodi u razigravanje za 2. Bundesligu.

SUBOTA, EUROSPORT2, 15.30, NOGOMET: Hertha – Bayer

Hertha i Bayer susreću se također pod sličnim okolnostima, samo sa malom promjenom – bod odgovara i jednima i drugima. Remi bi momcima iz Berlina predvođenim Vedadom Ibiševićem garantirao Europa ligu, dok bi ekipa iz Leverkusena sa bodom došla do njih 39 u aktualnoj kampanji i matematički osigurala opstanak. No to ne znači da utakmica neće biti borbena, jer će se mnogi igrači pokušati nametnuti za sljedeću sezonu.

SUBOTA, EUROSPORT2, 15.30, NOGOMET: HSV – Wolfsburg

Možda i najnapetiji okršaj kola čeka nas u direktnom srazu dva davljenika. HSV i Wolfsburg, dva kluba koja su između sebe osvojila 7 naslova njemačkog prvaka, u direktnom su okršaju za ostanak u ligi na Volksparkstadionu. Pobjednik ostaje u ligi. Izgubi li HSV ili upiše neriješeno sljedeće ih godine nećemo gledati vikendom, izgubi li Wolfsburg još uvijek se mogu spasiti u slučaju da Bayern napuni mrežu Augsburga. Posljednje kolo garantira da ćete do kraja prijenosa sjediti na rubu sjedala, jer toliko toga može poći po krivo, ali se isto tako toliko toga dobrog može dogoditi momčadi za koju navijate.

SUBOTA, HRT2, 17.00, GIMNASTIKA: Svjetski kup u Osijeku

Grad Osijek je po deveti put domaćin gimnastičkog Grand Prix Challenge Cupa iz serije Svjetskog kupa. Nakon dva kvalifikacijska dana u subotu i nedjelju su na rasporedu finalne vježbe. Osijek je prvi put ugostio Svjetski kup 2009. godine, a koliko je grad na Dravi prepoznat u gimnastičkom svijetu pokazuje podatak kako su ove godine prijavljeni natjecatelji iz 33 zemlje svijeta. Hrvatska u dvorani Gradski vrt ima osam aduta: u ženskoj konkurenciji će nas predstavljati Ana Đerek (parter i greda), Tijana Tkalčec i Ema Kajić (preskok) te Ana Poščić (parter), dok u muškom dijelu programa nastupaju Robert Seligman i Matija Baron na konju s hvataljkama te Marijo Možnik i Tin Srbić na preči.

SUBOTA, ARENA SPORT3, 19.00, NOGOMET: Hajduk – Inter

Nogometaši Hajduka nastavljaju utrku s Osijekom za treće mjesto u hrvatskom prvenstvu. Ove subote u goste im dolazi rasterećeni Inter koji je u prošlom kolu i teoretski osigurao ostanak u ligi. Hajdukovci su nakon pet uzastopnih pobjeda ipak malo pali u formi pa su tako najprije poraženi od vodeće Rijeke (0-2), a u utorak pred vlastitim navijačima nisu uspjeli svladati Lokomotivu (1-1). U ovoj su utakmici Splićani ipak izraziti favoriti, ove su sezone dvaput svladali Zaprešićane i jednom odigrali neodlučeno, a na Poljudu bi sve osim njihova tri boda bilo iznenađenje.

NEDJELJA, ARENA SPORT3, 17.00, NOGOMET: Osijek – Dinamo

Nogometaši Dinama milimetar su od gubitka trona na kojem su bili 11 uzastopnih sezona. Sve nade sada polažu u eventualnu senzaciju Cibalije na Rujevici, ali prije toga oni moraju svladati Osijek u Gradskom vrtu što nije nimalo lagan zadatak. Osječani se s Hajdukom bore za treće mjesto i ova im je utakmica iznimno važna. U prvom dijelu sezone Dinamo je slaviou Gradskom vrtu, ali ne treba zaboraviti ni da je izgubio od Osijeka na svome Maksimiru. U svakom slučaju, pred nama je vjerojatno vrlo neizvjesna i zanimljiva utakmica.

NEDJELJA, ARENA SPORT3, 19.00, NOGOMET: Rijeka – Cibalia

Pred nogometašima Rijeke je dan koji bi mogao ući u povijest kluba. Ono što im nije uspjelo prije 18 godina kada su u posljednjem kolu ostali bez naslova, Riječani mogu ‘ispraviti’ ove nedjelje – pobjeda protiv pretposljednje Cibalije osigurava im prvi naslov prvaka u povijesti. Rujevica će biti puna, navijači Rijeke su na nogama, cijeli grad je u euforiji. Neće u takvoj situaciji biti lako igrati Kekovim nogometašima, ali razlika u kvaliteti između dviju momčadi je toliko velika da bi doista bilo šokantno da Vinkovčani uzmu bodove na Kvarneru.

NEDJELJA, SPORT KLUB2, 20.00, NOGOMET: Malaga – Real Madrid

Španjolska liga došla je do posljednjeg kola, a prvaka još uvijek ne znamo. Istina, nogometaši Real Madrida su se nakon pobjede protiv Celte u srijedu sasvim približili naslovu, ali za njegovu potvrdu im treba najmanje bod na gostovanju kod Malage u zadnjem kolu. Kraljevi čekaju naslov španjolskog prvaka od 2012. godine, motiv im je ogroman, ali gostovanje u Malagi vjerojatno neće biti nimalo ugodno. Andalužani su u sjajnoj formi, imaju šest pobjeda u posljednjih osam kola, a pred svojim su navijačima nedavno srušili i Barcelonu (2-0). Mogu li iznenaditi i Modrića i društvo i gurnuti Katalonce prema naslovu, saznat ćemo u večernjim satima nedjelje.