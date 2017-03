TV PREPORUKA ZA VIKEND: Channing Tatum, Gerard Butler, Jamie Foxx i Jason Bateman donijet će nam pregršt uzbuđenja

SUBOTA, NOVA TV, 11.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dave

Dave Kovic (Kevin Kline), blagi voditelj ureda, fizički je identičan predsjedniku SAD-a i zaposle ga kao njegovog dvojnika. Kad se predsjednik razboli, Daveov posao ne prestaje. Mora prevariti čitavu naciju uključujući i prvu damu te ih uvjeriti da je on predsjednik.

SUBOTA, HRT3, 14.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Previše muževa

Bill Cardew (F. MacMurray) koji je bio davno nestao iznenada se vratio i zatekao svoju ženu u novom braku. Naime, prošla je godina dana od kada je Bill Cardew proglašen mrtvim jer je nestao u pomorskoj nesreći. Udovica Vicky (J. Arthuru) udala se za njegovog starog prijatelja i poslovnog partnera Henryja Lowndesa (M. Douglas). Neočekivan Billov dolazak s otoka na kojem je bio nasukan doveo je Vicky u situaciju u kojoj može birati.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, POLITIČKA SATIRA – PILOT, Markov trg

Marko Crnogaća (Tarik Filipović) državni je tajnik za opće poslove, specijalni izaslanik premijera za unutarnju politiku i još štošta, ali sumnjivog morala i dobro povezan s predstavnicima medijskog i političkog podzemlja. Svaki put kad se nađe u neugodnoj situaciji vješto je okrene u svoju korist, a s obzirom da se itekako udomaćio u ugodnoj političkoj fotelji, ne namjerava iz nje otići bez borbe i manipulacija. Uživa u svom poslu, ili bolje reći neradu, sve do onog trenutka kada njegovi mutni poslovi oko javnih natječaja, prijave zbog prijetnji službeniku haškog suda, vršenje pritiska na neovisne medije, odbijanje primanja predstavnika javnih udruga i slične spletke, ne dospiju u ruke predsjednika Vlade, dr. Slavka Patljaka (Željko Koenigsknecht), koji je pod pritiskom predstavnika Europske Unije primoran napraviti rekonstrukciju Vlade. U ovoj, ne baš zavidnoj situaciji, premijeru Patljaku u pomoć priskaču srbijanski predsjednik Svetozar Panajotović (Nikola Kojo) i predsjedavajući predsjedništva BIH Enver Hadžibajrić (Emir Hadžihafizbegović), dok će Crnogaća morati sklopiti nove saveze s kolegama u Vladi, ponajprije sa zamjenicom ministrice za europske intergacije Mirjanom Gruber-Cicvarić (Lana Barić) i ministrom prometa, pomorstva i veza Pravomilom Karkovićem (Ozren Grabarić).

SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Premladi za smrt: Sharon Tate

Tiho i na osami, daleko od vreve i buke Los Angelesa, usred kanjona Beverly Hills nalazi se imanje glumice Sharon Tate. Trudna je i na tom imanju kani podizati dijete sa svojim mužem Romanom Polanskim. Sharon je u osmom mjesecu trudnoće i nedostaje joj Roman, koji dovršava snimanje filma u Europi. Nikada ga više neće vidjeti. 9. kolovoza 1969., 26-godišnja Sharon i njezino nerođeno dijete podlegli su od 16 ubodnih rana. Ubojice su bili sotonistički sljedbenici samoproglašenog gurua Charlesa Mansona.

Jezivi masakr Sharon Tate, njezina djeteta i nekoliko prijatelja nije samo šokirao Hollywood nego je i označio kraj ere ležernih 60-ih. Ovaj film slika intimni portret Sharon Tate, koja je odrasla u zaštićenom okružju, i pruža uvid u duh vremena hipijevskog doba. Uz isječke iz njezinim filmova i razgovore sa suvremenicima poput Romana Polanskog, glumcima, redateljima i sestrom Debrom Ann Tate pobliže upoznajemo tu ikonu 60-ih.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost 2

Subota, 26. listopada 1985. Nakon što je izmijenio prošlost u svoju korist, Marty McFly (M. J. Fox) nema mnogo vremena za uživanje u blagostanju svoje obitelji. Dr. Emmett Brown (C. Lloyd) stiže ravno iz budućnosti, točnije iz godine 2015. i upozorava Martyja i njegovu djevojku Jennifer (E. Shue) da su im buduća djeca u velikoj opasnosti. Zabrinuti par sjeda u vremeplov ekscentričnog izumitelja, te zajedno s doktorom stižu trideset godina u budućnost …

Robertu Zemeckisu, redatelju i koscenaristu SF komedije “Povratak u budućnost” trebale su četiri godine da predstavi nastavak svog velikog hita. “Povratak u budućnost 2” pravi je akcijski tobogan kroz sadašnjost, budućnost i prošlost. Boravak u budućnosti bio je prigoda Zemeckisu da se razmaše specijalnim efektima koji su nominirani za Oscara, te nagrađeni BAFTA-om. Posebna atrakcija filma su višestruke uloge središnjih glumaca koji odreda tumače svoje likove iz različitih vremenskih razdoblja. Uz izvrsnog Michaela J. Foxa, uloge ponavljaju i C. Lloyd kao luckasti izumitelj vremeplova, te L. Thompson kao Martyjeva majka. Njegovu djevojku Jennifer ovdje tumači nova glumica E. Shoe, zvijezda tinejdžerskog hita “Karate Kid” i buduća nesuđena oskarovka (Napuštajući Las Vegas). Kuriozitet je i kratka epizoda tada dječačića E. Wooda koji se proslavio ulogom Froda u trilogiji “Gospodar prstenova”.

SUBOTA, RTL TV, 20.50, KOMEDIJA, Krađa identiteta

Računovođa Sandy Patterson (Jason Bateman) kupi od Diane (Mellisa McCarthy) zaštitu od krađe identiteta, ne znajući da je ona zapravo prevarantica koja preko telefona uspije doznati sve njegove osobne podatke. Ubrzo Sandy dobije obavijest da ima zakazan spa na Floridi, a na benzinskoj pumpi dozna da više ne može plaćati kreditnom karticom. Banka mu javi da troši velike količine novca na Floridi te mu uskoro postaje jasno da je Diana ukrala njegov identitet.

SUBOTA, LAUDATO TV, 21.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Inkvizicija

U četiri nastavka gledatelji mogu otkriti kako se Crkva odnosila prema vještičarenju, hereticima i Galileovoj teoriji uz pomoć vrhunskih stručnjaka koji do detalja razlamaju četiri stoljeća stare kontroverze o inkviziciji. Kroz razgovore s poznatim povjesničarima i predstavnicima Katoličke crkve te dramske scene koje oživljavaju događaje 16. stoljeća, ovaj dokumentarni serijal pojašnjava kako je tadašnja propaganda utjecala na današnju percepciju inkvizicije. Također iznosi na vidjelo njezinu prvotnu namjeru i djelovanje.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI TRILER, Misija: Bijela kuća

Policajac iz Washingtona John Cale (Channing Tatum) vodi kćer u obilazak Bijele kuće koju upravo za vrijeme njihova razgledavanja napadaju pripadnici paravojne skupine. Cale će morati dati sve od sebe da spasi života američkog predsjednika (Jamie Foxx), ali i odvede kćer na sigurnost.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Nakon reorganizacije, Nucky razmišlja o preseljenju iz Atlantic Cityja na Manhattan. Margaret će impresionirati Nuckyja i dioničara tvrtke Mayflower. Luciano rješava nedovršene poslove i uspostavlja mafijaško povjerenstvo, Capone se koprca s optužbama za utaju poreza. Nucky posjećuje Gillian u bolnici. 1897. Nucky rješava obiteljsku krizu i s Komodorom sklapa nagodbu koja će mu odrediti budućnost.

SUBOTA, HRT3, 22.10, DRAMA, Ples u prašini

Nazarovi roditelji žele da im se sin razvede od žene jer se o ženinoj majci šire glasine da je laka. Iako voli svoju ženu Rayhaneh, Nazar se rastane te pristane platiti bračnu odštetu. Nekim normalnim poslom Nazar ne može zaraditi za bračnu odštetu i sudske troškove pa kad jednoga dana ugleda prodavača otrovnih zmija kako prebrojava snop novčanica, i Nazar odluči upustiti se u po život opasan posao. Sakrije se u pustinjakov kombi i ode s njim u pustinju. Međutim, pustinjak je izuzetno nedruželjubiv čovjek koji uopće ne komunicira s ljudima, a Nazarovo prisustvo ga nervira…

“Ples u prašini” prvi je igrani film Asghara Farhadija, iranskog redatelja koji je 8 godina poslije, sa svojim petim filmom “Nader i Simin se rastaju” osvojio Oscara za najbolji strani film.

SUBOTA, HRT1, 22.30, BIOGRAFSKA DRAMA, Naoružani propovjednik

Sam Childers (G. Butler) bio je član motorističke bande, narkoman i alkoholičar. Izašao je iz zatvora i saznao da je njegova žena Lynn (M. Monaghan) prešla na kršćanstvo i da više ne radi kao striptizeta. Ubrzo se i on krstio, upoznao propovjednika iz Afrike i odlučio otići tamo. Posvetio se izgradnji skloništa i sirotišta za djecu žrtve rata u sjevernoj Ugandi i južnom Sudanu… Film se temelji na Childersovoj knjizi “Another Man’s War”.

SUBOTA, RTL TV, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bez obaveza

Emma (Natalie Portman) i Adam (Ashton Kucher) prvi put su se susreli kao tinejdžeri u ljetnom kampu. Kao mladim ljudima putovi su im se križali još nekoliko puta, no nisu uspjeli održati kontakt. Danas Emma radi u bolnici u Los Angelesu, a Adam je produkcijski asistent jedne glazbene televizije. Otac mu je (Kevin Kline) poznati televizijski glumac koji se viđa s njegovom bivšom djevojkom Vanessom (Ophelia Lovibond). Kada Adam dozna što njegov otac smjera, napije se i počne zvati djevojke iz adresara kako bi se spetljao s bilo kojom. Iduće jutro budi se gol na sofi s neizdrživom glavoboljom. Shvati da se nalazi u Emminom apartmanu, koji ona dijeli s nekoliko cimera – Patrice (Greta Gerwig), Shirom (Mindy Kaling) i Guyem (Guy Branum).

NEDJELJA, NOVA TV, 13.50, KOMEDIJA, Majmunska posla

Kad u obitelj pristigne maleni brat, Eva se osjeća zapostavljeno i nesretno. Ništa joj ne ide od ruke sve dok ne pronađe novog prijatelja – majmunčića Dodgera. Dodger i Eva su nerazdvojni sve dok djevojčica ne otkrije skriveni talent svog najdražeg prijatelja – Dodger je zapravo trenirani lopov, a njegov zlostavljački vlasnik ne preže ni pred čim da dobije natrag svoj zlatni rudnik! Počinje super zabavna avantura.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Gost emisije Nedjeljom u dva je dubrovački biskup Mate Uzinić. Komentirat će odluku Ustavnog suda o pravu na pobačaj, ponovni zahtjev Biskupske konferencije za neradnom nedjeljom, a u emisiji će biti riječi i o kanonizaciji kardinala Stepinca.

NEDJELJA, HRT2, 15.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moj George

Annie Butler (S. Lancaster) svoj rukopis šalje mnogim izdavačima, no svi je odbijaju. Nadahnuta jednom knjigom iz popularne psihologije, koja savjetuje kako ono što želiš ostvariti najprije treba zamisliti, Annie dolazi na ideju da, ako već piše ljubavni roman, najprije mora u mašti kreirati muškarca koji je predmet ljubavi. Stavlja na papir sva svojstva koja bi morao imati muškarac njezinog života, a konačan je rezultat muškarac iz snova koji je zgodan, senzibilan, pjesnik, mišićav, zaljubljen, vlasnik firme, ukratko, onakav kakav u stvarnosti ne postoji. Brzo završava roman koji nazove “My George”. I odgovor od izdavača stiže brzo: objavit će ga. Za nespremnu Annie sve ide brže nego što je očekivala: intervjui i potpisivanja knjige. Njezina urednica Della (V. A. Fox) zadovoljna je odjekom knjige, no uviđa kako je za njezin uspjeh zaslužan glavni lik, George, jer svaka čitateljica zamišlja jednog takvog savršenog muškarca. Zato Della natjera Annie da pristane na prijevaru: unajmit će nekoga da glumi Georgea (K. Pardue).

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Plan za bijeg

Ray Breslin (Sylvester Stallone) vlasnik je kompanije Breslin-Clark koja se bavi testiranjem zaštite zatvora s najvećem stupnjem sigurnosti. Breslin život provodi u zatvorima proučavajući sustav, ponašanje čuvara te pronalazeći slabe strane u sigurnosti. Njegov cilj je onemogućiti zatvorenicima koji jednom dospiju u zatvor da iz njega ikada pobjegnu. No Breslinov posao ima osobnu pozadinu: nekoć je bio tužitelj koji je iza rešetaka smjestio kriminalca, koji je uspio pobjeći te iz osvete ubiti njegovu suprugu i dijete. Breslinu i njegovom partneru Lesteru Clarku (Vincent D’Onofrio) CIA ponudi milijunski posao, koji se sastoji u testiranju jednog zatvora maksimalne sigurnosti. Iako protiv njegovih principa, Breslin pristane na posao te pod krinkom terorista biti proveden u zatvor. No plan prođe po zlu kada mu iz ruke bude uklonjen mikročip za lociranje, a on je drogiran i sproveden u zatvor. Bresklin se budi u ćeliji ograđenoj staklom za svih strana, u njemu nepoznatom zatvoru te bez nade da će ga prijatelji pronaći.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, AKCIJSKI TRILER, Ratnici podzemlja

Sve njujorške bande pozvane su u Bronx na dogovor oko ujedinjenja i zajedničkog djelovanja. Primirje među njima proglasio je karizmatični Cyrus (R. Hill) koji namjerava stati na čelo ujedinjenih bandi. Na skupu ga ubije manijakalni Luther (D. P. Kelly) optuživši za umorstvo bandu Warriors i njihovog vođu Cleona (D. Wright). U općoj gužvi koju izazove dolazak policije rulja ubije Cleona, dok Cyrusovi banditi organiziraju opći lov na pripadnike Warriorsa. Na njihovo čelo stane Swan (M. Beck) pred kojim je gotovo nemoguć zadatak.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DRAMA, Kotlovina

Četrdesetogodišnja udovica iz Australije dolazi u Hrvatsku, domovinu koju je napustila kad je imala tri godine, želeći ponovno vidjeti svoje dvije starije sestre i upoznati brojnu obitelj. Stupa u ljubavnu vezu s dvadeset godina mlađim posinkom vlastite sestre. Koliko god se trudili, njih dvoje ne mogu skrivati svoju tajnu vezu zauvijek.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Druga epizoda showa ‘donosi nove, uzbudljive transformacije. Tako ćemo pobjednika prve sezone vidjeti u ulozi Don Omara, Ana Gruica postat će Ray Charles, Mia Anočić Valentić bit će Dražen Zečić, a svakako će zanimljivo biti vidjeti Bojana Jambrošića kao Jelenu Rozgu. Dalibor Petko utjelovit će grupu Bijelo dugme, Ivana Mišerić Maroon 5, Daniel Bilić pojavit će se na pozornici kao elektro-pop sastav Denis&Denis, a Nives Celzijus kao Prodigy!

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Pustinjski lutalica

Adam Larey u potrazi je za ubojicom svojeg oca, a sve se dogodilo kad je on bio dječak. Trag ga je doveo do Jima Collinshawa, starca i invalida, u kojeg Adam ne može pucati. Ali pucao je netko drugi i optužio Adama…

Priča se temelji na likovima iz romana Zanea Greya.

NEDJELJA, HRT2, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Crna guja

Edmund se nađe u nebranom grožđu kad ga imenuju glavnim krvnikom, a on greškom smakne Sir Francisa Drakea. Situacija postane nezgodna kada kraljica odobri Drakeovoj ženi da ga posjeti.

NEDJELJA, HRT1, 22.45, DRAMA, Šangaj

Neposredno prije japanskog napada na Pearl Harbor u Šangaj dolazi američki agent (J. Cusack) iz mornaričke obavještajne službe u potrazi za prijateljem i kolegom Connorom koji je nedavno ubijen. Odlučan u tome da pronađe ubojicu, zaposli se u gradu i uroni u uzburkano more poslovnih ljudi, špijuna, gangstera – Nijemaca, Engleza, Japanaca, Kineza – prepuno opasnih struja.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA DRAMA, Olujne noći

U dobi od četrdeset pet godina, Adrienne Willis (Diane Lane) promišlja o vlastitom životu kada je suprug napušta zbog mlađe žene. Seli se u mali obalni gradić Rodanthe u Sjevernoj Carolini. Ali kada se oluja počne približavati gradiću, čini se da je Adriennein bijeg uništen… sve dok ne stigne gost Pavao Flanner (Richard Gere). Pavao je u svojoj 54. godini došao u Rodanthe kako bi pobjegao od svoje prošlosti. Kad se oluja počne stišavati, dvoje ozlijeđenih ljudi će potražiti utjehu jedno u drugome, a jedan vikend će zauvijek promijeniti njihove živote.