TV PREPORUKA ZA VIKEND: Čekaju vas ovi filmski naslovi, Pompeji, Auti 2, Doktor Živago, Brzi i žestoki 7, James Bond 007: Zrno utjehe i Djeveruše

HRT3. 14.25, SUBOTA, HRT3, 14.25, KOMEDIJA, Ukrali su Jupiterovo bedro

Film o medenom mjesecu u Grčkoj kamo su doputovali provesti ga profesor grčkog Antoine (P. Noiret) i policijska inspektorica Lisa (A. Girardot). Upoznaju mladi par, arheologa Charlesa (F. Perrin) i privlačnu koketu Agnes (C. Alric). Charles je iskopao fragment skulpture iz klasičnog razdoblja i odlučan je darovati ga Louvreu. Agnes bi radije da se proda i uruči Charlesov nalaz zgodnom lokalnom ribaru zbog procjene. Kad je mornar ubijen, policija sumnjiči Charlesa, ali uhiti i Antoinea kao pomagača. Sada u akciju stupaju žene, Lisa i Agnes.





SUBOTA, HRT2, 16.25, SERIJA ZA DJECU, Smogovci

Ponovno gledamo ednu od najpopularnijih serija HTV-a za djecu i mlade, čija se radnja zbiva u Naselku, naselju na zagrebačkoj periferiji.

U prvoj epizodi upoznajemo glavne likove serije: šestoricu braće Vragec, zatim Dunju, Mazalovu djevojku, pa autora crtića Nosonju i njegova sina Dadu, zatim Slaloma i njegova sina Slona, a tu je i osobenjak Papirus sa psom Cuckom, kao i drugi zanimljivi stanovnici Naselka. Sve je njih uzbudio Fantom koji se pojavljuje isključivo na biciklu i po mraku otima ženske torbice.

SUBOTA, FOX LIFE, 17.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Kućanice

Prošlo je pet godina otkako je Katherine ubila svog bivšeg supruga, a Susan, Lynette, Bree i Gaby ujedinile su se kako bi je zaštitile. Susan čini sve kako bi sakrila svoj odnos s novim muškarcem, a Gaby počinje preispitivati vlastite majčinske sposobnosti čemu ne pomaže činjenica kako odnos nje i njezine kćerke Juanite nije idealan. Za to vrijeme, Bree doživljava vlastiti preporod – svoje odlične kulinarske sposobnosti odluči unovčiti te objavljuje knjigu recepata zbog čega joj Katherine postane zavidna. Svestrana majka Lynette, nakon što uhvati svoje tinejdžere blizance kako se bave ilegalnim aktivnostima, smišlja najbolji način kako bi ih naučila lekciju. No, pravu pomutnju među stanovnicima Wisteria Lanea unijet će Edie koja se nakon dugo vremena vraća u predgrađe i to s novim muškarcem.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Auti 2

Munjevitog Jurića, trkaći automobil, na utrku svjetskog Grand Prixa izazvao je talijanski trkaći auto pa Jurić sa svojim prijateljem, kamionom za vuču Šlepom i ostalim prijateljima iz Kurble Bistre kreće prema Tokiju. U međuvremenu, pokvareni auti, koje predvodi genijalan, ali zao profesor, žele osigurati profit od nafte preko elektromagnetskog odašiljača koji se nalazi skriven u kameri, s namjerom destabilizacije goriva koje trkaći automobili koristite na Grand Prixu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKA DRAMA, Pompeji

Milo (K. Harington) je kao dječak prodan u roblje. Postao je vješt gladijator i to ga je dovelo do Pompeja gdje se zaljubio u prekrasnu Cassiju (E. Browning). I njoj se Milo sviđa ali kao djevojka iz ugledne i bogate obitelji već ima zaručnika, korumpiranog rimskog senatora. Iznenada u tom rimskom gradu na obali mora tlo se počelo tresti, Vezuv je erumpirao i lava je potekla. A Milo se u utrci s vremenom mora probiti iz arene i pokušati spasiti svoju ljubav iz katastrofe…

U stvaranju filma “Pompeji” sudjelovali su i znanstvenici, vulkanolozi i arheolozi, ali to nije rekonstrukcija razdoblja 1. stoljeća kad je došlo do erupcije i kad su Pompeji potpuno zatrpani pepelom i lavom, već više spektakularna i napeta priča obogaćena mnogobrojnim efektima.

SUBOTA, HRT2, 20.05, PRIJENOS, Zlatna igla – modna revija zagrebačkih obrtnika

Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, revija novih kreacija zagrebačkih obrtnika, i ove se godine emitira izravno iz studija 10 Hrvatske radiotelevizije.

Po 82. put modnom će pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu modnu sezonu.

Svoje modele predstavit će: Stolnik – design Lidija Skočibušić, NIT by Ana Žarković, AJD’sign by Antonia Jakšić Dorotić, DORA, modni dizajner Ana Kujundžić, Etno butik Mara, Krojački obrt JURA, Otvoreni atelijer Milena, Modna manufaktura Mustre, modni dizajner Iva Karačić, Etna Maar, DNK Nada Došen, Krzno Sumrak, Muška moda Šabić, modni dizajner Igor Galaš XD Xenia Design. Uz modne obrtnike, ovaj će se put predstaviti i Sekcija cvjećara u predivnom cvjetnom izlazu.

U glazbenom dijelu programa nastupa Damir Kedžo, a modnu će priču svojom točkom otvoriti Plesna skupina Ivone Perkov.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKI TRILER, James Bond 007: Zrno utjehe

Bond (Daniel Craig) i M (Judi Dench) istražuju sumnjivu međunarodnu mrežu moći i korupcije koja ilegalno zarađuje milijarde. Dok je Bond u potjeri za osobama koje su pokušale ubiti M, svi ga putovi vode k Dominicu Greenu (Mathieu Amalric), svjetski poznatom ulagaču u razvoj zelene tehnologije, a uskoro otkriva i zavjeru koja uključuje Greenea, CIA-u i britansku vladu. Agent 007 je stoga, uz pomoć umirovljenog špijuna i tajanstvene ljepotice, jedini koji im može stati na kraj, a M se istovremeno pita može li zaista vjerovati Bondu ili ga je previše obuzeo nagon za osvetom.

SUBOTA, HRT1, 21.50, AKCIJSKI KRIMI FILM, Sabotaža

Na čelu DEA, čiji su pripadnici otuđili 10 milijuna dolara, jest iskusni agent John “Breacher” Wharton (A. Schwarzenegger). Istraga o nestalom novcu trajala je nekoliko mjeseci i zbog nedostatka dokaza prestala. Tim opet zajedno trenira i slavi povratak na posao u striptiz-baru. A onda je jedan od njih ubijen. Istragu je preuzela detektivka Caroline Brentwood (O. Williams) u čemu joj se pridružio Breacher..

SUBOTA, RTL TV, 22.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djeveruše

Annie (Kristen Wiig) u kasnim je 30-ima i – neudana. Nakon što joj je propao posao sa slastičarnicom, izgubila je svu svoju imovinu, a ubrzo i dečka. Sada je prisiljena prodavati nakit i živjeti s nepodnošljivim cimerom Gilom (Matt Lucas) i njegovom sestrom Brynn (Rebel Wilson). Nakon poslovnog kolapsa Annie više ne gaji nadu da će jednog dana opet oživjeti svoj posao iz snova. Njezine ljubavne simpatije sada su okrenute prema Tedu (Jon Hamm), koji je toliko zaokupljen sobom da je jedva primjećuje. Jedino joj je svjetlo u tom životnom tunelu najbolja prijateljica Lillian (Maya Rudolph), koja se upravo zaručila i zatražila od Annie da joj bude kuma. Na zaručničkom tulumu Annie upozna i djeveruše – ciničnu rođakinju Ritu (Wendi McLendon-Covey), naivnu prijateljicu Beccu (Ellie Kemper), vulgarnu sestru mladoženje Megan (Mellissa McCarthy), te bogatu i lijepu suprugu mladoženjinog šefa, Helen (Rose Byrne).

SUBOTA, HRT3, 22.15, DRAMA, Mrtvi

Dublin, 1904. godine. Kao i svake godine, dvije neudane sestre (H. Carroll, C. Delany) priredile su svečanu godišnju večeru za svoje brojne rođake i prijatelje. Ugođaj je prijateljski topao, ispunjen sjećanjima na minula vremena i one koji više nisu među njima. Radnja se usredotočuje na bračni par Gabriela (D. McCann) i Grettu (A. Huston), koji je zbog večere doputovao u Dublin. Njima će večera biti povod da priopće nešto što njihov partner nije znao.

SUBOTA, HRT2, 22.50, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norma i Romero zajedno odu veliki korak dalje, ali ni jedan ni drugi ne znaju što to onom drugom znači. Norman se muči s prihvaćanjem novih okolnosti, a Dylan se pokušava riješiti staroga posla.

SUBOTA, FOX CRIME, 22.55, KRIMI SERIJA, Lažna zastava

Serija o petero izraelskih građana koji su se preko noći našli u vrtlogu međunarodne špijunaže. Ovi obični ljudi koji se bave svakodnevnim poslovima otkriju kako su umiješani u nemilosrdnu operaciju otmice, nakon nestanka iranskog ministra obrane tijekom tajnog posjeta Moskvi. Vijesti neprestano objavljuju njihova imena i prikazuju fotografije iz putovnica, povezujući ih sa snimkama otmice. Tolika medijska praćenost živote im preokreće naglavce i uvlači ih u kaos publiciteta i špekulacija. Njima petoro odmah postaje jasno kako su u stvarnoj opasnosti. Ali ne samo oni, već i njihovi najbliži. Jedno po jedno uhićeni su, agresivno ispitani i optuženi za špijunažu i izdaju. Unutar svijeta paranoje koji ih guši, ne znaju kome više smiju vjerovati, pogotovo kada i njihove obitelji počnu sumnjati u njihovu nevinost.

SUBOTA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI FILM, Čovjek iz sjene

Pet godina nakon smrti svoje žene i sina,Jack Foster (Steven Seagal), bivši CIA-in operativac, u posjetu je Bukureštu sa svojom osmogodišnjom kćeri Amandom (Skye Bennett). Amandu tada otme strani agent. Dok traga za njom, Fostera progone rumunjska policija, agenti američke ambasade kao i ruski agenti koji vjeruju da on ma mikročip s formulom smrtonosnog virusa. Naime bez njegova znanja Fosteru su mikročip podmetnuli CIA-ini agenti odmetnici te od njega tražili da ga iznese iz SAD-a. Foster se sada mora boriti na dvije fronte, da spasi svoju kćerku i da ne dopusti da mikročip dospije u pogrešne ruke.

SUBOTA, HRT2, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

I dok su Ezra, Richard i Jules na tragu svoje bivše partnerice, Maddien interes za Patricka uznemiri Maxa, Sally i njihova opasnog šefa Doktora.

SUBOTA, HRT1, 00.15, DRAMA, Zvizdačica

Film snimljen prema istinitom događaju o američkoj policajki Kathryni Bolkovac (R. Weisz) koja je u sklopu mirovnih snaga boravila u poratnoj Bosni i Hercegovini i razotkrila seksualne skandale. Kad je iz Nebraske došla u Bosnu, očekivala je da će pomoći u izgradnji razrušene i rastrgane zemlje. A onda je otkrila pravu i opasnu zbilju: korupciju, zapletenu mrežu intriga, trgovinu ljudima, prostituciju, seksualno ropstvo u čemu su sudjelovali njezini kolege…

Film je na međunarodnim festivalima bio zapažen i osvojio nagrade, uglavnom u kategorijama najboljeg filma, režije i priče. Scenaristici i redateljici Larysi Kondracki bio je to filmski debi.

NEDJELJA, RTL TV, 10.20, OBITELJSKA KOMEDIJA, 102 dalmatinca

Nakon tri godine u zatvoru i terapije doktora Pavlova, Cruella de Vil (Glenn Close) izliječena je od svog poriva da od krzna malih psića radi kapute. Crulle je puštena na uvjetnu slobodu pod uvjetom da plati 8 milijuna funta psećim azilima te da nikada ne smije ponoviti zločin. Cruella se nazove Ella, ponovno se udruži sa svojim batlerom Alonsom (Tim McInnerny) te mu naredi da zaključa sva njezina krzna jer ih više ne može niti vidjeti. No Chloe Simon (Alice Evans), njezina socijalna radnica, ne vjeruje da se Cruella promijenila. Inače, Cloe je vlasnica dalmatinca Dipsticka, čija družica Dottie je upravo dobila tri nova štenca – Domina, Little Dippera i Odballa, koji nema niti jednu točkicu na sebi.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.00, KOMEDIJA, Alibi za ubojstvo

Romanopisac Phil Blackwood (Tom Selleck) živi životom svojeg izmišljenog lika, vatrenog detektiva. Kad susretne predivnu strankinju Rumunjku Ninu (Paulina Porizkova) optuženu za ubojstvo, uz pomoć svog prijatelja Sama (William Daniels), Phil joj daje alibi. Nina počinje živjet s Philom, ona postaje njegova inspiracija za pisanje romana, ali i uzrok mnogih nedaća.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Gost emisije je svećenik, isusovac Tvrtko Barun. Poznat po skrbi za izbjeglice iz arapskih zemalja govorit će o tome zašto se bojimo drukčijih i drugih te kako pomoći najsiromašnijima. Osim toga u emisiji će biti riječi o položaju crkve u društvu te sukobu modernizma s tradicijom.

NEDJELJA, HRT3, 14.55, KOMEDIJA, Poslužitelj na golf igralištu

Harvey Miller (J. Lewis) je nadaren za golf, ali muči ga nastup pred publikom. Njegov otac, uspješni profesionalac u golfu, rado bi da sin slijedi njegov sportski put, ali Harvey se radije prihvatio trenerskog posla. Prvi mu je klijent brat njegove djevojke Lise (B. Bates), Joe (D. Martin). Počeli su nastupati na turnirima, Joeu je dobro išlo, a Harvey mu je bio tek nosač palica za golf. Njihov sukob zbog toga doveo je do nevjerojatnog zaokreta u zajedničkoj karijeri.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, KOMEDIJA, Sazrijevanje Whitney Brown

Whitney Brown (S. Hanratti) je popularna i umišljena. Živi u Philadelphiji, ide u privatnu školu, nosi odjeću s markama. Posebno je ponosna kad je izabrana za predsjednicu škole. Tim povodom majka (B. Shields) joj je obećala kupnju, no kako je prezaposlena, posuđuje joj svoju kreditnu karticu. Whitney provodi dane uživajući s najboljim prijateljicama dok otvara kutije s novom odjećom, sve dok joj u jednom trenutku kompjutor ne odbije karticu. Whitney se dolazi požaliti roditeljima i nađe ih zabrinute, jer je otac (A. Quinn) ostao bez posla i oduzeto im je sve što su posjedovali. Jedino što još imaju je stara kuća na selu koju je Henry naslijedio. Iako je tek nekoliko sati vožnje od grada, taj je posjed, po Whitneynom mišljenju, daleko kao Mars. A kad vidi da joj ni mobitel ne pomaže, te da su je prijateljice već zaboravile, osjeća se kao da je izbrisana a ne kao da se privremeno odselila. Kad vidi ribu koju je otac ulovio, mučno joj je, ide joj na živce i konj Bob koji je stalno prati, sve dok joj jednog dana, kad su je nažuljale cipele, ne pomogne da se popne na njegova leđa.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Brzi i žestoki 7

Dominic i ostatak ekipe mislili su da su svoju plaćeničku prošlost ostavili iza sebe. Svladali su međunarodnog terorista Owena Shawa i razdvojili se. No, Shawnov brat Deckard (Jason Statham) krene u ubilački pohod na članove ekipe te ubija jednog po jednog. Povrh svega, somalijski terorist Jakande (Djimon Hounsou) te mutni vladin služenik, koji se naziva “Mr. Nobody” (Kurt Russell), natječu se tko će prvi ukrasti računalni program “God’s Eye”, koji može bilo koju tehnološku napravu pretvoriti u oružje. Sada Torretto (Vin Diesel) mora ponovno okupiti stari tim da bi vratili “God’s Eye” u sigurne ruke i zaustavili Shawa.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

Friederike pokušava sve kako bi Petra III. nagnala da se zaljubi u nju – uči ruski jezik i prikazuje se u najboljem svjetlu – vrlo oštroumna i uglađena, spremna je na sve kako bi šarmirala člana ruske carske obitelji.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Poker aseva

Terence Hill i Bud Spencer glume dvojicu revolveraša koji u gradu na Divljem zapadu naplaćuju dug od korumpiranog bankara. No taj im novac otima na smrt osuđeni odmetnik (E. Wallach), koji je pobjegao iz zatvora, a novac mu treba kako bi se osvetio bivšim prijateljima koji su ga prije petnaest godina izdali poslije jedne pljačke i ostavili da trune u zatvoru. Hill i Spencer daju se u potragu za odmetnikom, a nakon niza zgoda njih će se dvojica udružiti te ući u konačan obračun s glavnim negativcem, vlasnikom kockarnice, posljednjim od trojice bivših odmetnikovih prijatelja.

NEDJELJA, DISCOVERY CHANNEL, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Super uragani: U srcu čudovišnih oluja

Harvey i Irma nisu predstavljali poziv na uzbunu samo za stanovnike obalnih područja, već i za znanstvenike koji pokušavaju razumjeti uzroke i način na koji se odvijaju ovakve vremenske katastrofe. Ova dva uragana su pokazala da su nepredvidljivi jednako koliko i opasni. Što više naučimo o uraganima, bolje ćemo se pripremiti za one koji nas neminovno čekaju u budućnosti. Ne propustite sjajan dokumentarac u nedjelju u 21 na Discoveryju.

U razmaku od samo dva tjedna 2 su velika uragana protutnjala Atlantskim oceanom. Harvey, uragan 4. kategorije udario je na Texas vjetrovima brzine 210 km/h. Samo na područje Houstona je palo preko 120 cm kiše. Kad se oluja smirila, sagledali smo posljedice: 185 000 uništenih domova i još 300 000 koji su ostali bez električne energije. Procjenjuje se da će, kad se voda u potpunosti povuče, obnova područja stajati oko 200 milijardi dolara.

NEDJELJA, HRT2, 21.10, GLAZBENA KOMEDIJA, Blue Brothers

Jake Blues (J. Belushi) upravo je pušten iz zatvora. Pred zatvorom ga dočeka brat Elwood (D. Aykroyd). Najprije odu u sirotište u kojem su odrasli, koje su vodile časne sestre. Jedna od njih im priopći da crkva više nema novca za financiranje sirotišta. Ako u roku od 11 dana ne bude plaćen porez od pet tisuća dolara, sirotište će biti prodano. Kako bi se smirili od šoka, braća Blues odu u protestantsku crkvu u kojoj je propovjednik prečasni Cleophus James (J. Brown). Nakon što svi u crkvi u ludom ritmu skupa s njim otpjevaju jednu pjesmu, Jake “vidi svjetlo”. On i Elwood ponovo će sastaviti svoj band koji je izvodio blues i na velikom dobrotvornom koncertu zaradit će za sirotište.

NEDJELJA, RTL TV, 22.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav u kovčegu

To što je Montana Moore (Paula Patton) stjuardesa, manje je važno od činjenice da dugo nije imala dečka, zbog čega su zanovijetanja njezine majke (Jenifer Lewis) postala nepodnošljiva. Zajedno sa svojim prijateljima, Samom i Gail (Adam Brody, Jill Scott), odlučila je pronaći pravog muškarca za sebe i zaručiti se prije vjenčanje svoje mlađe sestre Sheree (Lauren London). Vremena za gubljenje nema jer se sestrino vjenčanje događa za svega trideset dana pa Montana odluči posjetiti svoje bivše dečke – političara seksističkih nastupa Langstona Jeffersona (Taye Diggs), neodgovornog zabavljača Damona (Trey Songz) i sramežljivog multimiljardera Quintona (Djimon Hounsou) spremnog za ozbiljnu vezu.

NEDJELJA, HRT1, 23.30, LJUBAVNA DRAMA, Doktor Živago

General Crvene armije Jevgraf Živago (A. Guinness) naiđe 1936. na mladu radnicu za koju misli da je možda kći njegovog polubrata Jurija Živaga (O. Sharif) i njegove velike ljubavi Lare (J. Christie). On joj pripovijeda Jurijev život ne bi li se sjetila nekog detalja i tako potvrdila da je njegova kći. Jurij je još kao dječačić, krajem 19. stoljeća, ostao siroče koje je odgojila bogata moskovska obitelj Aleksandra Gromeka (R. Richardson). Diplomirao je medicinu, a uz studij afirmirao se i kao vrlo darovit pjesnik. Uskoro će se oženiti za lijepu Gromekovu kći Tonju (G. Chaplin). Istodobno u Moskvi prije Prvog svjetskog rata živi i sedamnaestogodišnja Lara s majkom udovicom. Majčin je ljubavnik dobrostojeći Komarovsky (R. Steiger), cinik koji izvrsno živi u svim režimima. On zavede Laru koja je zaručena s fanatičnim ljevičarem Pašom (T. Courtnay). Paša je već duboko u predrevolucionarnim aktivnostima. Kad se Larina majka pokuša ubiti, dr. Živago je sretne i shvati da je ljubavnica Komarovskog. Nakon što ju Komarovsky nazove kurvom, ona ga pokuša ustrijeliti pred očima moskovske aristokracije. Komarovskom prvu pomoć pruži Živago. On poznaje Komarovskog, jer je bio izvršitelj oporuke njegovih roditelja. U Prvom svjetskom ratu Živago sudjeluje kao liječnik, a Lara je bolničarka. On je oženjen Tonjom, ona je udana za Pašu. Ipak, strasno se zaljube jedno u drugo.