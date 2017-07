TV PREPORUKA ZA VIKEND: Čekaju vas filmovi Zemlja: Novi početak, Sammy 2: Morska avantura, Kronike iz Narnije: Lav, vještica, ormar

SUBOTA, HRT2, 12.10, KOMEDIJA, Michael, ali koji?

Katherine (L. Oleynik) i Marcy (L. Breckenridge) su najbolje prijateljice a razlikuju se kao crno od bijeloga: Marcy radi u kafiću, karijera joj nije važna, važna joj je samo ljubav. I zato se udaje za svog voljenog Ricka (R. Sypek). Kuma će joj biti Katherine, a kum Rickov prijatelj Tom (B. Daugherty), koji je uspješan pisac, k tome i zgodan. Katherine i ne razmišlja o ljubavi, sva je predana karijeri, uspješna je odvjetnica, specijalizirana za brakorazvodne parnice. Kad jednog dana zajedno idu na manikiranje, Marcy traži od svoje manikirke, koja je navodno vidovita, da se zagleda u budućnost i vidi kad će Katherine doživjeti ljubav. Nemajući kamo, manikirka kaže prvo što joj padne na pamet, odnosno pročita s naslovnice na koju joj je pao pogled: Michael! Katherine će se zaljubiti u Michaela! Od tog trenutka Marcy dogovara sastanke za Katherine sa svim muškarcima koje poznaje, a ime im je Michael.





SUBOTA, HRT1, 13.25, TRILER DRAMA, Tatice sponzori

One su odlične učenice i ambiciozne djevojke koje planiraju budućnost i visoko obrazovanje, no obitelj ih ne može financirati. Kara (T. Gildersleeve Black) je odlična učenica, na zadnjoj je godini koledža. Namjerava upisati pravo, a njezina profesorica prava već u njoj primjećuje kvalitete nužne za odličnog odvjetnika: inteligentna je, marljiva i ambiciozna.

Shawna (A. McCarthy), Karina cimerica, nije zainteresirana za učenje. Izlazi, zabavlja se i dolazi u skupoj odjeći. Ona nagovara Karu da dođe s njom na jednu posebnu zabavu na kojoj će i ona, ako želi, dobiti priliku za provod. Kara odbija Shawnine ponude sluteći o čemu se radi, no kad dozna da njezini roditelji ne samo da neće moći plaćati njezinu školarinu nego da će možda izgubiti i kuću, jer osiguranje ne želi podmiriti medicinske troškove njezina oca, koji je imao ozljede u prometnoj nesreći, prihvati Shawnin poziv. Na zabavi upozna starog, bogatog, neobično obzirnog Granta (P. Strauss), kojega sve djevojke smatraju glavnim zgoditkom.

SUBOTA, NOVA TV, 14.30, KOMEDIJA, Jesmo li gotovi?

Sada oženjen sa Suzanne (Nia Long), Nick Persons (Ice Cube) kupio je kuću u tihom predgrađu kako bi pobjegao od buke velegrada i priuštio supruzi i djeci Lindsey(Aleisha Allen) i Kevinu (Philip Daniel Bolden) više prostora. No kada njegov novi dom postane preskupa investicija, a on se nađe na milosti i nemilosti ekscentričnog izvođača radova (John C. McGinley), Nickov san o predgrađu brzo postane prava noćna mora.

SUBOTA, RTL TV, 15.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prava ljubav

Leslie Wright (Queen Latifah), po zanimanju fizikalna terapeutkinja, a privatno velika obožavateljica košarke, stanuje sa svojom najboljom prijateljicom Morgan (Paula Patton), koja sanja postati supruga nekog poznatog NBA košarkaša. Nakon utakmice New Jersey Netsa, Leslie je pozvana raditi terapiju s glavnom zvijezdom momčadi, Scottom McKnightom (Common). I sve je u savršenom redu dok se Leslie ne zaljubi u košarkaša i tako se nađe u nezavidnoj poziciji. Ne znajući što ona osjeća prema njemu, McKnightu se svidi Morgan, no Leslie ne planira biti samo prijateljica sa sportašem koji bi mogao postati muškarac njezina života.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Sammy 2: Morska avantura

Sammy i Roko brižno paze na svoju mladunčad Ellu i Rickyja, ali ipak su ulovljeni u ribarsku mrežu lovokradice. Ella i Ricky odvojeni su od Sammy i Roka, koji zajedno s jastogom Lulu i blob ribom Jimbom završe u ekskluzivnom akvariju u Dubaiju. Morski konjić Big D., Sammy, Roko te majka i kći hobotnice Annabel i Margaret rade planove za bijeg te pokušavaju pronaći izlaz. No to nije jednostavno jer su im barakude za petama. Ubrzo Ella i Ricky shvate da ukoliko žele pomoći roditeljima moraju potražiti pomoć lignji koje mogu ispustiti svoju tintu u ventilacijski sistem dok se ostali stanovnici akvarija prave da su mrtvi. Tada je trenutak za bijeg idealan.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Vina svijeta

Matthew Goode i Matthew Rhys napuštaju svoju vilu smještenu na brežuljcima Umbrije i kreću put Toskane kako bi prisustvovali utrci s bačvama i kušali vino koje proizvodi Dora. Stručnjak za vino Joe Fattorini odlazi u Južnu Afriku u želji da sazna je li omiljeno piće Napoleona i Charlesa Dickensa odoljelo zubu vremena. Vrhunski kuhar Brad McDonald otkriva nam koje mu je omiljeno vino i priprema jelo s kojim se ono dobro slaže. Doznat ćemo što je zajedničko vinu koje proizvodi tetovirani panker iz Australije i onome iz Château Margauxa, jednog od najboljih vinograda na svijetu.

SUBOTA, HRT1, 20.10, KOMEDIJA, Tata od formata

Sony Koufax (A. Sandler) završio je pravo ali baš i ne trči za poslom. Živi u New Yorku u golemom stanu s najboljim prijateljem Kevinom (J. Stewart) koji je otputovao u inozemstvo baš kad je njegova djevojka Vanessa (K. Swanson) odlučila s njim prekinuti vezu i nema se kome požaliti. Vanessa ne može više podnositi njegovu neodgovornost. Slučaj je htio da je ispred Sonnyjevog stana ostavljen petogodišnji Julian (C. i D. Sprouse), a njegova majka tvrdi da mu je Kevin otac. Budući da je Kevin na putu, Sonny nerado prihvati dječaka u stan, i tada mu sine genijalna ideja. Usvojit će dječaka i tako uvjeriti Vanessu da je spreman za odgovornosti u životu, pa će se ona vratiti. Samo što Sonny baš i ne zna kako biti tata petogodišnjaku.

SUBOTA, HRT3, 21.10, HUMORISTIČNA SERIJA, Pero Shakespeareovo

Godina je 1592., a Will Shakespeare na samom početku karijere. Književna elita s prezirom gleda na njegove rane radove, a kod kuće ga nitko ne shvaća ozbiljno. Will osjeća da bi mogao postati veliki dramski pisac samo da mu se pruži prilika.

Ali tu njegovim mukama nije kraj. Will je pod pritiskom da stalno izbacuje novi materijal, dok mu umišljeni suparnik Robert Greene podmeće klipove, a tu su i nepristojni roditelji koji žive u njegovoj kući.

Na putu prema slavi Will zametne remek-djelo, na prijevaru odjene smiješne hlače, ima problema sa ženom zbog soneta i sretne tri vještice koje mu proreknu velike događaje.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SF FILM, Zemlja: Novi početak

Nakon što sa svojim brodom dožive nesreću, tinejdžer Kitai Raige (Jaden Smith) i njegov otac Cypher (Will Smith) ostaju zatočeni na Zemlji, planetu koji je ljudski rod je nakon kataklizmičnih događaja prije tisuću godina potpuno napustio. Cypher se zbog ozlijede nalazi u kritičnom stanju pa se njegov sin Kitai mora upustiti na opasno putovanje kako bi poslao signal za pomoć. Pritom će biti prisiljen boriti se s nepoznatim terenom, potpuno novim životinjskim vrstama koje sada vladaju planetom te nezaustavljivom izvanzemaljskom pojavom koja je pobjegla nakon njihove nesreće. Otac i sin morat će naučiti surađivati i vjerovati jedno drugome ako žele imati bilo kakvu šansu da se sigurno vrate kući.

SUBOTA, HRT1, 21.40, PRIJENOS, Festival zabavne glazbe Split 2017.

57. izdanje Festivala zabavne glazbe Split 2017. održava se 8. srpnja, već tradicionalno na splitskim Prokurativama. U programu će se naći 24 nove skladbe u izvođenju poznatih pjevača hrvatske estrade a pratit će ih veliki festivalski orkestar kojim će ravnati Joško Banov i Josip Cvitanović.

Kroz program festivala vodit će nas Uršula Tolj i Duško Ćurlić.

SUBOTA, HRT2, 21.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djeveruše u akciji

Dražesna Becky (R. Wilson) udaje se za zgodnog Dalea (H. MacArthur), a za djeveruše je pozvala tri prijateljice iz srednje škole koje su je tada zajednički ismijavale. Regan (K. Dunst), Gena (L. Caplan) i Katie (I. Fisher) će joj prirediti razuzdanu djevojačku večer u New Yorku.

SUBOTA, RTL TV, 21.50, KOMEDIJA, Lažljivac

Fletcher Reede (Jim Carrey) je opsjednut svojom odvjetničkom karijerom. Čitav život je posvetio smišljanju načina na koje može iskriviti istinu tako da njemu odgovara. Izbjegavanje istine čak je presudilo i braku u kojem je bio s Audrey (Maura Tierney) te ga udaljilo od sina Maxa (Justin Cooper). Fletcher je obećao sinu da će pojaviti na slavlju za njegov osmi rođendan, no kada važan zadatak iskrsne na poslu, Fletcher se ne pojavi te počne izmišljati “prozirna” opravdanja zbog kojih nije mogao doći. Kada dođe trenutak da ugasi svijeće na torti, Max poželi da prođe barem jedan dan da tata ne izgovori laž. Odjednom, Fletcher više ne može izustiti laž.

SUBOTA, HRT3, 22.10, VESTERN, Mrtav čovjek

William Blake, mladić identičnog imena kao veliki pjesnik engleskog romantizma, putuje vlakom iz Clevelenda u gradić Machine kako bi se javio na oglas za posao kod gospodina Johna Dickinsona. Kada stigne, sazna da je radno mjesto popunjeno, a prilično ga iznenadi i nezgodna narav gospodina Dickinsona koji redovito vodi dijaloge sa svojim prepariranim medvjedom. Hodajući gradićem, upozna Thel, a ubrzo i njezinog zaručnika Charlieja. Charlie ubije Thel, teško rani Blakea, a Blake ga ubije ne znajući da je riječ o najmlađem sinu gospodina Dickinsona. Smrtno ranjen Blake bježi te putem upozna Indijanca Nobodyja, velikog štovatelja pjesnika Williama Blakea. Gospodin Dickinson organizira potjeru za Blakeom.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, LA 92: Neredi

U proljeće 1991. godine jedna je amaterska snimka bila prvi korak prema velikim nemirima u Los Angelesu i najgorim građanskom neposluhu u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Tada je stanovnik jedne četvrti na južnom dijelu tog golemog grada, sa svojeg balkona, snimio četvoricu bijelih policajaca koji su, nakon jurnjave i potjere, brutalno pretukli crnog motorista Rodney Kinga.

Kad je snimka objavljena, a prenijele su je brojne američke i svjetske televizijske postaje, bijes crnačke zajednice počeo je tinjati. Slučaj je, u travnju 1992. godine, završio na sudu – suđenje je bilo izmješteno u predgrađe s pretežito bijelim stanovništvom, a u poroti je bilo 10 bijelaca, jedan Azijac i jedan Latinoamerikanac.

SUBOTA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 2: Na prvom zadatku

Nakon što su polaznici uspješno završeni Policijsku akademiju u klasi pukovnika Erica Lassarda (G. Gaynes) oni kreću u svoj prvi zadatak. Njihov novi vođa je Carey Mahoney (Steve Guttenberg). Pukovnik Eric obavijesti Careyja kako ima pravi zadatak za odabrane. Naime za pomoć mu se obratio njegov mlađi brat, koji je zapovjednik jedne policijske postaje. On treba pomoć mladih policajaca, jer gradsku četvrt u kojoj je postaja već dulje vrijeme terorizira skupina koju predvodi Zed (Bob Goldthwait).

NEDJELJA, RTL TV, 11.35, VESTERN, Dobar, loš, zao

U jeku Američkog građanskog rata, plaćenik i ubojica Angel Eyes (Lee Van Cleef) ispituje bivšeg vojnika Konfederacije o Billu Carsonu, dezerteru koji je sakrio konfederacijsko zlato. U međuvremenu, meksički bandit Tuco Ramirez (Eli Wallach) i Blondie (Clint Eastwood) u djelo provode razrađeni plan pomoću kojeg varaju predstavnike zakona. Naime, kako je za Tuca raspisana nagrada, Blondie izigrava lovca na glave te vodi partnera do zatvora, pokupi nagradu, koju kasnije s njim podijeli, te ga u zadnji trenutak spašava od vješanja. No Blondieju dosadi Tucovo prigovaranje kako je ovaj uvijek taj koji najviše riskira, pa ga ostavlja u pustinji bez novca. Međutim, Tuco se nekako dovuče do prvog grada, spreman osvetiti se Blondieju.

NEDJELJA, HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Dadilja silom prilika

Nakon sloma njezinog malog poduzeća, Libby Prescott (J. Schram) odluči napraviti zaokret u životu. Odlazi u Los Angeles na novi posao, no prvi radni dan neočekivano postane i zadnji, pa se Libby nađe na ulici. Kasnije istoga dana netko joj ukrade novčanik i dok ona juri za lopovom, zaustavi je policajac Dan Connor (A. Hill). Dan se brine o dvoje siročadi dok ne budu mogli biti trajno zbrinuti, pa nagovara Libby da prihvati posao dadilje dok ne nađe posao. Libby i nema neki izbor i tako se, prvi put u životu, nađe u situaciji da se mora brinuti o djeci i voditi kućanstvo. K tome, djeca su posebno osjetljiva, u neprekidnom strahu da će ponovno biti napuštena.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Gost emisije Nedjeljom u dva je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Za zdravstvo izdvajamo pet puta manje od Njemačke i duplo manje od Slovenije. Zašto onda očekujemo da nam zdravstvo bude fenomenalno? Možemo li spriječiti odlazak liječnika te zašto se na magnetsku rezonancu čeka 300 dana, neka su od pitanja emisije.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, PUSTOLOVNI FILM, Grof Monte Cristo

Mladog časnika Edmonda Dantesa (R. Chamberlain) ljubomorni “prijatelj” poslao je u zloglasni zatvor na otoku kao izdajnika. Sam i očajan nekako je stupio u kontakt s uznikom opatom Fariom (T. Howard) koji mu otkrije gdje se skriva golemo blago. Kad je opat umro, Edmond uspije pobjeći praveći se da je mrtvo Farijino tijelo, naći blago i posvetiti se osveti svima onima koji su mu naudili.

NEDJELJA, HRT2, 15.05, GLAZBENO-DOKUMENTARNI FILM, Dobra stara Freda

Freda Kelly bila je stidljiva liverpulska tinejdžerica kad su je pozvali da radi za lokalni bend koji se nadao uspjehu. Iako nije znala koliko će daleko dogurati, Freda je od početka vjerovala u Beatlese, a Beatlesi su imali vjeru u nju. S mnogima su surađivali i prekidali suradnju na putu do međunarodne slave, ali Freda je uvijek bila uz njih jer je bila nepokolebivo odana i posvećena poslu. Kao vjerna tajnica i prijateljica, Freda je prisustvovala stvaranju povijesti. Svjedočila je njihovoj evoluciji, usponima i padovima, uspjesima i izazovima najvećeg benda u povijesti glazbe.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Kronike iz Narnije: Lav, vještica i ormar

Drugi svjetski rat plamti u Londonu. Njemački bombarderi ruše velebni grad te su Peter (William Moseley), Susan (Anna opplewell), Edmund (Skandar Keynes) i Lucy (Georgie Henley) zbog opasnosti evakuirani u ladanjski dom profesora Digoryja Kirka (Jim Broadbent). Profesorova sluškinja (Elizabeth Hawthorne) daje djeci na znanje kako profesor nije naviknut na djecu u kući stoga ne smije biti nikakve vike ili trčanja po kući. Jednog kišnog dana djeca zaključe kako su brojne prostorije u kući zgodne za igru skrivača, ali ne znaju da među svim tim vratima jedna vode do drugog svijeta. Lucy će probati izići iz ormara na krivu stranu te će se zateći u snježnoj zemlji vječne zime, ali bez Božića – Narniji. U pratnji braće i sestara upoznat će hladnu zemlju koju je začarala bijela vještica zvana Jadis (Tilda Swinton). Uz pomoć fauna Tumnusa, dabrova i lava Aslana (glas Liam Neeson) djeca uspijevaju pobijediti zlu čarobnicu. Nakon nekoliko godina djeca odrastaju i postaju kraljevi Narnije, posve zaboravivši na stvarni svijet. No jednoga dana loveći bijelog jelena po šumi, u nadi da će im donijeti sreću, izgube se i ponovno vrate u svoj svijet, gdje shvate da vrijeme drugačije prolazi, tj. iako su izbivali godinama, u njihovom su svijetu prošle samo sekunde.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, VESTERN, Dvoboj na suncu

Scott Chavez (H. Marshall) ubio je svoju ženu i njezinog ljubavnika. Prije nego ga je sustigla smrtna kazna, uspio je kćer Pearl (J. Jones) poslati u Teksas svojoj bivšoj ljubavi (L. Gish) koja je sada u braku s veleposjednikom i senatorom McCanlesom (L. Barrymore). Senator nije sretan dolaskom djevojke sumnjive prošlosti čija je majka Indijanka jer ima dvojicu odraslih sinova. Oni su se odmah zainteresirali za nježnu i gracioznu djevojku koja odiše erotikom. Njoj se sviđaju obojica, stabilan odvjetnik Jesse (J. Cotten) i mlađi bahati Lewt (G. Peck). Pearl se pokušava oduprijeti Lewtu i svojoj prirodi.

NEDJELJA, HRT2, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Mame u životinjskom svijetu

Već smo vidjeli kako se mama povezuje sa svojim novorođenčetom, kako mladunče hrani i pomaže mu da stane na noge. Ovaj ćemo put vidjeti kako se snalazi kad mladunče malo poraste. Baš kao i kod nas ljudi, vrijeme za igru čini velik dio života mlade životinje i mama ima pune ruke posla dok pokušava držati korak sa svojim razigranim potomkom. Otkrivamo mamine taktike za rješavanje napadaja bijesa, način na koji se nosi s nasilnicima i njezine dosjetljive metode za brigu o mladunčetu.

Stočari Mike Cautner i Tony Fisher pokazuju nam kako se ovce i janjad upoznaju u oboru prije nego što ih puštaju na polje farme u Cotswoldsu. Veoma je važno da majka i dijete jedno drugomu upamte glas kako bi se uvijek mogli naći kad ih stave da pasu na većim pašnjacima.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will (H. Grant) je ciničan, samoživ, nezreo i za sve oko sebe nezainteresiran samac. On nije u stanju imati dulje veze sa ženama i spada u onu vrstu muškaraca koji vole mnoge žene radije nego jednu. Nakon niza prekida padne mu na pamet

da mu je bolje hodati sa samohranim majkama nego sa slobodnim curama, jer vjeruje da će ih lakše napuštati kad mu dojade. Pridruži se skupini samohranih majki i među njima odabere najzgodniju, plavušu Susan. Da bi bio uvjerljiviji, Will izmisli da je samohrani otac, da ima dvogodišnjeg sina i da ga je žena napustila. Uz Susan, slučaj će na njegov put dovesti Susaninu prijateljicu Fionu (T. Collette) i Fioninog devetogodišnjeg sina Marcusa (N. Hoult).

NEDJELJA, HRT1, 21.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Kipo putuje na Kosovo u akciju spašavanja vojnika Žungula, vrativši se u Zagreb s neočekivanim “ulovom”. Jagoda sve više sumnja da su je u Adria Transu zaposlili samo radi njezinog davnašnjeg poznanstva s JAT-ovim direktorom Mitrom, koji prema njoj i dalje ima posebne simpatije. Odnos Ksenije i Dunje promijenit će jedna posve bizarna situacija, a Dominik ima “bliski susret” s Udbinim agentom, posve upućenim u tajne njegove prošlosti. Lada je i dalje s roditeljima na ljetovanju, dok Žac i Nenad uhode dedu Rudija, želeći vidjeti njegovu novu partnericu.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ljudi u crnom 3

Agenti J (Will Smith) i K (Tommy Lee Jones) kreću u novu misiju, a ovoga puta morat će putovati kroz vrijeme! Nakon što se pojavi prijetnja od opasnog vanzemaljca, agent J mora se vratiti u 1969. godinu, gdje se sastaje s agentom K u mladim danima (Josh Brolin). J će u prošlosti morati spasiti život svojega partnera, ali i budućnost čovječanstva!

NEDJELJA, RTL TV, 22.45, KRIMI SERIJA, Sherlock

Bankar Eddie Van Coon i reporter Brian Lukis ubijeni su na identičan način, u sobama zaključanim iznutra. Zaposlenica kineskog muzeja Soo Lin govori Sherlocku Holmesu da je kao siroče i tinejdžerica morala raspačavati drogu za kriminalističko udruženje Black Lotus, u kojem su radili i ubijeni bankar i reporter. Ubrzo je i Soo Lin ubijena. Banda zatoči Watsona, misleći da je Holmes, te Watsonovu novu djevojku.