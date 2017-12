TV PREPORUKA ZA VIKEND: Čeka vas finale Supertalenta, Crno more, Tatica se vratio, Snježno kraljevstvo, Otok i Ludi provod u Rimu

SUBOTA, HRT2, 11.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajni svijet ljekovitog bilja

Ljekovito nas bilje fascinira jer ono može uistinu sve: ugodnog je mirisa i okusa i ima ljekovita svojstva. Od davnina oduševljava ljude i kulture diljem svijeta, prije svega zbog svog djelovanja kako u kuhinji, tako i u laboratoriju ili vještičjoj kuhinji.

U Europi su se tajne liječenja ljekovitim biljem čuvale iza nepristupačnih samostanskih zidina, a tek izumom tiskarskog stroja to je znanje putem knjige ušlo i u obiteljske domove. No početkom 20. stoljeća suvremena je medicina istisnula znanje o ljekovitosti bilja koje se prenosilo naraštajima.

SUBOTA, HRT3, 14.40, OBITELJSKA DRAMA, Špilja žutog psa

Mala Nansal (N. Batchuluun) pronašla je štenca koji joj je postao najbolji prijatelj usprkos protivljenju njezinih roditelja…

Priča o mongolskoj nomadskoj obitelji, njihovom tradicionalnom načinu života i privlačnosti grada.

Film je obišao filmske festivale i osvojio dosta nagrada.

SUBOTA, HRT2, 20.05, AKCIJSKI SF FILM, Otok

Godina je 2019. Lincoln Six Echo (E. McGregor) živi u strogo čuvanoj izolaciji, zajedno sa stotinama drugih izabranika, koji su – tako im kažu – spašeni od zaraze nakon katastrofe koja je pogodila planet. Lincolna muče noćne more, nezadovoljan je istom bojom odjeće koju nosi svaki dan, te se žali upravitelju, dr. Merricku (S. Bean). Dr. Merrick je sumnjičav i odluči još strože nadzirati Lincolna, koji izaziva dodatnu pozornost zbog druženja s privlačnom djevojkom Jordan Two-Delta (S. Johansson). San svakog člana te zajednice je dobiti na lutriji izlet na otok i iskustvo uživanja u ljepotama prave prirode. Kad Jordan dobije na lutriji, Lincoln otkriva da oni ne idu na otok već ih ubiju i uzmu im dijelove tijela.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SHOW, A strana

Što je recept za duge i uspješne pjevačke karijere? Hitovi, publika, ono nešto što svatko donosi na scenu, sreća ili upornost?

Tri velike pjevačke dive: Tereza Kesovija, Doris Dragović i Vanna, uz pomoć njihovih muških kolega Stjepana Đimija Stanića i Jacquesa Houdeka, osvrnuli su se na sve ono što su dali ali i dobili od glazbe! Što su im značili festivali, je li splitska publika Terezi dala ono najvrednije, kako je velikane splitskog festivala doživljavala Doris, koliko je teško ili lako uspjeti, zašto si manje kritičan na svojim počecima, koliko znači pomoć kolega, samo su neka pitanja na koja su naši gosti odgovarali Dušku i Ivanu. Uz podršku koju su dale mladim pjevačima zvijezde su svojim izvedbama zadivile i njih i publiku u studiju.

SUBOTA, NOVA TV, 21.35, KOMEDIJA, Tatica se vratio

Očuh Brad (Will Ferrell) želi da ga njegova pastorčad voli i tretira kao oca. Sve ide dobro dok se iznenada ne pojavi njihov biološki otac Dusty (Mark Wahlberg), a onda se sve okrene naopako. Brad, koji je oduvijek sanjao savršenu obitelj, odlučan je postati najbolji očuh djeci svoje nove žene (Linda Cardellini). No kada se iznenada pojavi njihov biološki otac Dusty, Bradov se idiličan obiteljski život okrene naglavačke, a on se mora nadmetati s Dustyjem.

SUBOTA, HRT1, 21.50, TRILER, Crno more

Podmornički kapetan Robinson (J. Law) ostao je bez posla, ali je dobio zanimljivu ponudu da dobro zaradi. Treba istražiti dubine Crnog mora u kojem je navodno potopljena njemačka podmornica u kojoj se nalazi zlato.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Titanic: 20 godina poslije s Jamesom Cameronom

Cameron okuplja tim inženjera i povjesničara kako bi gledateljima otkrio najnovije informacije i saznanja o ovoj istrazi koja traje već desetljećima. Uz pomoć najnovije tehnologije te rezultata forenzičke analize koja traje godinama, Cameron će iznijeti detalje koji bi mogli razriješiti ‘vječni misterij’ oko Titanica.

SUBOTA, HRT2, 22.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Irska sa Simonom Reevom

Stigavši u grofoviju Wexford, Simon proučava početke dugog i turbulentnog odnosa između Britanije i Irske. Motornim paraglidingom leti uz obalu, a potom kreće u Cork i na svetu planinu Croagh Patrick. Druge lokacije uključuju surferski grad Lahinch, grad Londonderry i grofoviju Donegal, a putovanje završava na Malin Headu, najsjevernijoj točki otoka.

SUBOTA, RTL TV, 22.25, BIOGRAFSKI VESTERN, Hidalgo

Godina je 1891. Frank Hopkins (Viggo Mortensen), inače poznati jahač, kauboj i bivši dispečer američke vlade, i njegov mustang Hidalgo nastupaju u Wild West showu Buffalo Billa, u kojem su predstavljeni kao velike zvijezde, dvojac koji je zajedno prešao najveću distancu na svijetu. Jednog dana bogati šeik Riyadh (Omar Sharif) šalje svog atašea Aziza (Adam Alexi-Malle) kako bi zatražio od Wild West showa da prestane najavljivati Hopkinsa i Hidalga kao najveće pustolove ili da se prvo dokažu na utrci „Ocean of Fire“ na Bliskom istoku. Utrka od 3000 milja preko pustinje Nejd u Saudijskoj Arabiji samo je za one najizdržljivije, a najveći favorit za pobjedu je punokrvni arapski konj u vlasništvu šeika.

SUBOTA, HRT3, 22.30, ANIMIRANI FILM, Moje najdraže čudovište

Kad dječaku iznanada ugine njegov obožavani pas, pokušava ga vratiti u život znanstvenim eksperimentom…

Tim Burton nominiran je za Oscara.

SUBOTA, HRT2, 23.15, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Normanov spoj ne ide prema planu. Romerova frustracija doseže vrhunac. Chick Normanu donese dar.

SUBOTA, NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Ledeni ubojica

Arthur Bishop (Jason Statham) je stroj – elitni ubojica strogog reda, s jedinstvenim talentom za čisto uklanjanje meta. Taj posao zahtjeva profesionalno savršenstvo i potpunu nevezanost, a Bishop je u tome najbolji. Međutim, kada ubiju njegovog mentora i bliskog prijatelja Harryja (Donald Sutherland), Bishop je itekako vezan. Sam si nameće sljedeći zadatak- odgovorne za to ubojstvo želi vidjeti mrtve. Misija se zakomplicira kad Harryjev sin Steve (Ben Foster) dolazi s istim osvetničkim ciljem i naumom da izuči Bishopov zanat. Bishop je oduvijek djelovao sam, ali ne može okrenuti leđa Harryjevom sinu. Sistematičan ubojica uzima impulzivnog studenta pod svoje okrilje i smrtonosno mentorstvo je rođeno. U potrazi za konačnom metom, prijete im prijevare, a oni koji bi trebali riješiti probleme i sami postaju problem.

SUBOTA, HRT1, 00.30, TRILER, Zločin u Tulsi

Film čija se radnja vrti oko razmaženog i lijenog Richtera Boudreaua (E. Stolz) koji radi kao filmski kritičar u lokalnim novinama. Ostao je bez posla, bez nasljedstva i još ga je jedan od njegovih “prijatelja” počeo ucjenjivati.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.15, KOMEDIJA, Luda vjenčanja

Priča u kojoj pjevač Robbie Hart (Adam Sandler) ima svoju redovnu gažu na vjenčanjima kao i zaručnicu koja se sprema slomiti mu srce. Kada ga ona ostavi pred oltarom Robbie postaje noćna mora svim mladencima. Sve dok na jednoj svojoj gaži shvati kako se djevojka koju zaista voli (Drew Barrymore) udaje te postane odlučan u namjeri da je spasi od njezinog pomalo dosadnog zaručnika. Robbie Hart je glazbenik sa velikim snovima da postane autor pjesama. Za vrijeme jedne svoje gaže Robbie upoznaje Juliju (Drew Barrymore) predivnu konobaricu koja je trenutno prvi dan na svom novom poslu. Robbie i Julie shvate kako imaju nešto zajedničko: oboje će jedno drugom raditi na vjenčanju. Međutim Robbija zaručnica Linda (Angela Featherstone) ostavi pred oltarom. Nakon toga Robbie se zatvori u sebe te postane ogorčen na cijeli svijet sve dok ga njegov prijatelj Sammy (Allan Covert) ne nagovori da se vrati na posao i da zapjeva na lokalnom vjenčanju.

NEDJELJA, RTL TV, 12.45, ANIMIRANI FILM, Balto

Balto, mješanac sibirskog haskija i vuka živi na rubu grada Nome na Aljasci zajedno s gusanom Borisom i dva polarna medvjeda, Mukom i Lukom. Kako je mješanac, Balto nije najbolje prihvaćen niti od ljudi niti od pasa, a njegova najbolja prijateljica je crveni haski Jenna, koja se Baltu jako sviđa te se za njezinu naklonost bori s omiljenim gradskim psom Steelom, arogantnim čistokrvnim aljaškim malamutom. Jednog se dana sva djeca u gradu, uključujući i Jenninu vlasnicu Rosie, razbole od difterije, a zbog jake zime i loših vremenskih uvjeta, lijek se ne može dostaviti ni zrakoplovom ni morem, a najbliža željeznička stanica je u dalekom gradu Nenanu.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nisam spremna za blagdane

Holly (A. Witt) laže i kad treba i kad ne treba. Kad se sudari s momkom koji čeka taksi kao i ona, izmisli da juri u rodilište jer joj je sestra upravo rodila, djevojčicu Annu, a muž joj nije živ. Od toga je istina samo da ima sestru i da joj se nećakinja zove Anna (M. Bagley), ali Anna ima već devet godina. Na poslu, uz pomoć prijateljice koja ju naziva u dogovorenom trenutku, odglumi da ju je privatno nazvao najpoželjniji klijent oko kojega bi se morala nadmetati s kolegom koji je uspješan kao i ona. Ovako, šef procjenjuje da ona ima prednost. Ne stigne nećakinji i sestri na kićenje bora, pa izmisli da se nije mogla izvući s posla. No, želja koju će Anna uputiti Djedu Božićnjaku (D. Lauria) pomoći će Holly da pronađe onu nekadašnju sebe.

NEDJELJA, HRT3, 17.30, KOMEDIJA, Pa to je samo novac

Lester (J. Lewis) je nespretan i nevješt tehničar koji popravlja televizore, a tehnika mu nikad nije bila jača strana. Želi pomoći prijatelju i upetlja se u slučaj nestale bogataške nasljednice. Na njihovim obiteljskim portretima primijeti da su mu slični pa se počne pitati je li moguće da.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Viktorija je shrvana zbog Melbourneove ostavke na mjesto premijera. Dok ambiciozni Conroy i njezin stric Cumberland kuju spletke protiv nje, ranjiva kraljica smišlja riskantan plan kako da vrati Melbournea. No njezin tvrdoglavi pristup prijeti uništenjem temelja monarhije.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent – finale

Posljednja emisija donosi najatraktivnije, najzabavnije i najnevjerojatnije nastupe do sada! Najveća konkurencija bit će među plesačima od kojih će se za pobjedu boriti Step boys, koji su izvedbom inspiriranom filmom Matrix sve ostavili bez daha, plesna skupina Ritam zona koji su se u polufinalnu pojavili kao mali Avatari i svojom dubokom porukom o zajedništvu, očuvanju prirode i ljubavi osigurali si prolaz u finale. Plesna skupina Atomi iz Goričana broji četiri člana i jednu članicu koji potpuno samostalno izrađuju svjetleće kostime, osmišljavaju koreografiju i organiziraju sve što im je potrebno za nastup, a svojom vještinom ostavili su sve prisutne bez teksta. Plesani, ali i ljubavni partneri Emil i Mateja pokupili su ogromne simpatije žirija i gledatelja, a izveli su točku kakve se ne bi postidjela ni najveća svjetska kazališta. PrijateljiNina i Marin donijeli su nešto sasvim novo u show svojom plesnom koreografijom u vodi. Od pjevača u finalu vidjet ćemo najmlađeg, ali i najvećeg Mišinog obožavatelja, Gabrijela Čačića, Antoniu Doru Pleško koja će proživjeti svoje drugo finale, Pavla Anića koji je svojim nastupom i izvedbom sevdaha do suza dirnuo čak i one koji ne slušaju taj žanr glazbe te sestre Ramljak koje su toliko emotivno proživjele svoju izvedbu ne ostavivši nikoga ravnodušnim. Virtuoz Martin Kutnar koji je postao prvi finalist nadmašio je sebe u polufinalnoj emisiji, a hoće li tako biti i u finalu, ostaje nam za vidjeti. Sjajni dečki iz Međimurja, Scifielity orchestra rasplesali su studio svojim sjajnim mash-upovima. Slovenski dvojac poznat pod imenom Flipping art, Luka Avguštin i Timotej Nuč doslovno su letjeli po pozornici Supertalenta!

NEDJELJA, RTL TV, 20.20, ANIMIRANI FILM, Snježno kraljevstvo

Elsa, princeza Arendella, ima kriokinetičke moći kojima može manipulirati ledom i snijegom. Jedne noći u igri slučajno ozlijedi mlađu sestru Annu. Njihovi uznemireni roditelji, kraljica i kralj, traže pomoć od kralja trolova, koji izliječi Annu te joj izbriše sjećanje na Elsino čarobnjaštvo. Roditelji izoliraju sestre u dvorcu sve dok Elsa ne nauči kontrolirati moći. Kada Elsa postane punoljetna, kraljevstvo se priprema okruniti je za novu vladaricu. Među gostima se nalazi i vojvoda od Weseltona, koji želi eksploatirati Arendelle, samo kako bi se još više obogatio. U međuvremenu, sretna što može izaći iz dvorca, princeza Anna istražuje život grada te sretne princa Hansa.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Jesen Čejena

Amerika, 1878. Godinu dana nakon što su sa svoje zemlje protjerani u siromašni rezervat, pripadnici indijanskog plemena Čejena čekaju delegaciju američkog kongresa kako bi je informirali o svojom teškom položaju. U novoj zemlji je, naime, od 1000 doseljenih Indijanaca prvu godinu preživjelo njih samo 286. Indijanci i vojna postrojba za njih zadužena čekaju i čekaju kongresmene, no na koncu umjesto njih stiže vijest da zbog vjetra i odmaranja za večernji bal ipak neće doputovati. Ponosni Indijanci odluče da je bilo dosta i odlaze, a razočarani su i požrtvovna kvekerica Deborah Wright (C. Baker), koja pomaže Čejenima, i vojnik, kapetan Thomas Archer (R. Widmark), pun razumijevanja za indijanske probleme. Nakon toga, Čejeni ponovno uzimaju puške u ruke i odluče se vratiti na svoju zemlju.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKA DRAMA, Tajna podmornice K-19

Godine 1961. dvije svjetske supersile SAD i SSSR vode sve žešću utrku u naoružanju. SAD raspolaže i nuklearnim podmornicama u čijem su dometu Moskva i Lenjingrad. Kako bi uspostavio ravnotežu, sovjetski vojno-politički vrh ubrzano priprema porinuće vlastite nuklearne podmornice, K-19. No, plovilo u tehničkom smislu još uvijek nije spremno na što upozorava zapovjednik podmornice, kapetan Mihail Polenin (L. Neeson). Zanemarivši njegova upozorenja, vojni vrh na čelu s maršalom Zelencovom (J. Ackland) postavlja novog zapovjednika podmornice Alekseja Vostrikova (H. Ford), a Polenin mu je zamjenik. Premda se u početku čini da je Polenin pretjerao s upozorenjima, problemi s reaktorom dovedu posadu u situaciju da o njihovoj sposobnosti ovisi svjetski mir.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Republika: Ostavština

U šestoj epizodi upoznat ćemo sve najvažnije dubrovačke građevine i pokazati nemjerljivo bogatstvo materijalne ostavštine Dubrovnika. Malo je mjesta na svijetu koja na tako malome prostoru imaju toliko važnih spomenika.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Prijelomna otkrića: Energija na rubu budućnosti

Sve što činimo da bismo se kretali, živjeli, radili, igrali se, stvarali i preživjeli temelji se na pogonu. Bilo da je riječ o motorima u našim automobilima ili turbinama koje generiraju struju u elektranama, za pogon naše civilizacije potrebno je gorivo. Dugo smo se oslanjali na fosilna goriva, no njihova je zaliha ograničena, a posljedice njihova sagorijevanja sve veće. Sada dolazi novi naraštaj izumitelja, inovatora i poduzetnika koji traže nove načine da se pogon održi. U samo jednoj čaši vode ima dovoljno energije da cijeli jedan dan osigurava struju velikoj metropoli, a eksperimentalni fizičari vjeruju da bi je uskoro mogli iskoristiti. U sunčanim pustinjama Nevade pioniri zelene energije grade eksperimentalnu tvornicu vrijednu milijardu dolara koja će generirati solarnu energiju čak i kad nema sunca. U udaljenim predjelima Kanade tehnologija sastavljena u garaži jednog izumitelja mogla bi iskoristiti čak i nevjerojatnu snagu umjetno proizvedenih tornada.

NEDJELJA, RTL TV, 22.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ludi provod u Rimu

Beth (Kristen Bell) je uspješna kustosica u Guggenheimu s vrlo malo vremena za privatnost zbog čega pati njezin ljubavni život. Njezina sestra Joan (Alexis Dziena) udaje se u Rimu pa Beth odlazi na proslavu, a tamo upoznaje Nicholasa Beamona (Josh Duhamel). No čini se da je Nick zainteresiran za drugu ženu, rođakinju mladoženje. Pripita i razočarana što je Nick s drugom, Beth odlazi do fontane ljubavi te iz nje počne sakupljati bačene kovanice. Prema legendi, ako uzmeš kovanicu iz fontane, osoba koja ju je bacila zaljubit će se u tebe.

NEDJELJA, HRT1, 23.20, KOMEDIJA, Desetka

Slavni skladatelj George Webber (D. Moore) ima sve što bi prosječan muškarac mogao poželjeti: lagodan život, raskošnu vilu, luksuzan automobil i vezu s atraktivnom vršnjakinjom Sam (J. Andrews). Ali, baš kao i većina muškaraca u njegovim godinama, ima i problem – krizu srednjih godina. Nakon što se jednoga dana na prvi pogled zaljubi u prekrasnu mladu plavušu (Bo Derek) i to upravo na dan njezina vjenčanja, George tone još više te, spletom okolnosti, izazove veliku svađu sa Sam. Nakon što ona odbije ponovno s njim razgovarati, George se uputi u Meksiko, jer ondje, kako je doznao, svoj medeni mjesec provodi Jenny, plava ljepotica u koju se neki dan zaljubio.

NEDJELJA, RTL TV, 00.15, AKCIJSKI TRILER, Air Force One

Predsjednik SAD-a (Harrison Ford) u Moskvi je održao govor o američkom stajalištu i nultoj toleranciji prema terorizmu. Mjere osiguranja savršeno su funkcionirale do jednog trenutka. Na povratku kući teroristi vođeni Ivanom Koshunovim (Gary Oldman) zauzmu zrakoplov te otmu sve putnike u njemu, uključujući predsjednika, njegovu suprugu Grace (Wendy Crewson) i kći Alice (Liesel Matthews). Ukoliko im se zahtjevi ne ispune, otmičari prijete da će svakih pola sata ubiti po jednog putnika. No nisu računali na to da je predsjednik odlikovan ordenom časti te da se zna braniti.