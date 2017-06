TV PREPORUKA ZA VIKEND: 2 igrača, Lov na losose u Jemenu, Shrek 2 i Kralj Arthur prikovat će vas uz male ekrane

SUBOTA, NOVA TV, 12.00, KOMEDIJA, Luda vjenčanja

Robbie Hart (Adam Sandler) je glazbenik sa velikim snovima da postane autor pjesama. Za vrijeme jedne svoje gaže Robbie upoznaje Juliju (Drew Barrymore) predivnu konobaricu koja je trenutno prvi dan na svom novom poslu. Robbie i Julie shvate kako imaju nešto zajedničko: oboje će jedno drugom raditi na vjenčanju. Međutim Robbija zaručnica Linda (Angela Featherstone) ostavi pred oltarom. Nakon toga Robbie se zatvori u sebe te postane ogorčen na cijeli svijet sve dok ga njegov prijatelj Sammy (Allan Covert) ne nagovori da se vrati na posao i da zapjeva na lokalnom vjenčanju.





SUBOTA, RTL TV, 15.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kod kuće je najljepše

poznajte Paulu (Sarah Jessica Parker), lijepu i ambicioznu mladu ženu s najneobičnijim poslom na svijetu. Naime, ova je ljepotica kao svoju životnu profesiju odabrala ukroćivanje „maminih sinova” koji se ni u srednjim tridesetima ne mogu odvojiti od roditeljskog doma. Njezin novi klijent je Tripp (Matthew McConaughey), šarmantni tridesetogodišnjak koji ima zanimljiv posao, ludi automobil, strast za jedrenje, prekrasnu kuću i roditelje u njoj! Poziv upomoć Trippovih roditelja, Ala (Terry Bradshaw) i Sue (Kathy Bates), koji se nadaju kako će njihov mezimac konačno postati samostalan muškarac, za profesionalku poput Paule, koja svojim lukavim planom navede „mamine sinove” da se u nju zaljube pa ih ostavi zbog njihove nezrelosti kako bi se na kraju odselili od kuće, zavesti Trippa nije nikakav problem. Sve dok se ne zaljubi u njega.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Auti

Munjeviti Jurić je slavni sportaš, samouvjeren prvak automobilskih utrka. Na posljednjoj utrci, Jurić s još dva autića podijeli prvo mjesto pa sada mora otputovati na još jednu utrku u Kaliforniju, na kojoj će trkaći automobili još jednom odmjeriti snage i pokazati tko je najbolji. Na putu se Juriću dogodi nesreća i on zaglavi u malom mjestu, u kojem će upoznati sasvim drugačije autiće, koji nemaju taštine poput trkača, ali znaju što je pravo prijateljstvo.

SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Premladi za smrt: Heath Ledger

Umro je sa samo 28 godina. Vijest o smrti Heatha Ledgera proširila se kao požar. Bio je prva velika holivudska zvijezda koja je preminula u eri interneta, a njegova je smrt duboko pogodila cijeli Hollywood i obožavatelje diljem svijeta. No Heath Ledger bio je zvijezda koja to nije željela postati. Birao je uloge u manjim filmovima i odbijao popularne naslove poput “Spidermana”. Namjerno je plivao protiv struje i nekoliko puta stavio karijeru na kocku. Više mu je bilo stalo do ozbiljne glume nego do toga da postane holivudska zvijezda.

U ovom dokumentarcu pratimo uspon Heatha Ledgera od vremena kad je bio mladi, izrazito nadareni australski glumac, pa do vremena kada je izrastao u glumca najzahtjevnijih likova. Otkrivamo dosad nepoznatu stranu tog višestruko nadarenog glumca: osim glume, Heath Ledger uspješno se bavio fotografijom te stvarao kolaže i domišljate glazbene spotove. Gledamo isječke iz Ledgerovih filmova, razgovaramo s njegovim školskim kolegama i kolegama iz filmske industrije poput Terryja Gilliama te s Heathovim ocem. Malo-pomalo, dobivamo vrlo intimnu sliku tog izvanrednog glumačkog talenta.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Lov na losose u Jemenu

Introvertiranog stručnjaka za uzgoj ribe Alfreda Jonesa (E. McGregor) financijska savjetnica Harriet Chetwode-Talbot (E. Blunt) kontaktira u vezi neobičnog projekta. Naime, jemenski šeik Muhammad (A. Waked) želi u svojoj zemlji pokrenuti lov na losose. Iako ispočetka Alfred tu zamisao odbacuje kao potpuno neostvarivu, Patricia Maxwell (K. Scott Thomas) sugerira nekim od članova britanske vlade da bi takav projekt poboljšao njihove odnose s islamskim svijetom. I tako započinje neobičan put u kojem i nemoguće postaje mogućim…

Film je bio nominiran za tri Zlatna globusa, a na Međunarodnom filmskom festivalu u Palm Springsu zauzeo je drugo mjesto. Film je sniman u Londonu, u Škotskoj i Maroku.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Afrički safari

Uz pomoć vrhunskih kinematografskih tehnika, postajete putnik na spektakularnom afričkom safariju, od obale Atlantskog oceana u Namibiji pa sve do vrhova Kilimandžara.

Inovativnim procesom koji je razvio nWave Pictures, postajete dijelom filma, kao da ste magično prošli kroz ekran. “Cinebulle”, balon na vrući zrak koji je opremljen najsuvremenijom 3D kamerom, vodi vas centimetre nadomak divljih životinja. “Slow motion” – nešto sasvim novo u 3D tehnici – zaustavlja vrijeme, dajući vam mogućnost da upijate život oko sebe.

SUBOTA, HRT3, 21.05, PRIJENOS, Svečano otvorenje 57. MDF Šibenik

57. međunarodni dječji festival u izravnom će prijenosu svečano otvoriti djeca Šibenika i “Buratino”. Tolstojev predložak u mjuzikl su pretvorili dramaturginja Marijana Nola, skladatelj Neno Belan i redateljica Nina Kleflin. Lutak Buratino nakon sedam godina ponovno zlatnim ključićem otključava čarobni grad i Šibenik pretvara u veliku pozornicu. Uz brojni glumački ansambl u predstavi će nastupiti djeca iz Dramske radionice HNK u Šibeniku i Dječji zbor “Zdravo maleni”. Prijenos otvorenja ujedno je poziv svima koji žele posjetiti Šibenik da od 17. lipnja do 01. srpnja uživaju u programu sastavljenom od najboljih domaćih predstava za djecu, gostovanja brojnih inozemnih kazališnih skupina, kreativnih radionica i brojnih događanja najznačajnijeg dječjeg festivala u Hrvatskoj.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, 2 igrača

Dvojica američkih agenata iz dvije različite Vladine agencije na tajnim su zadacima i slučajno vode istragu jedan o drugome, što ih dovede do toga da ukradu novac od mafije. Međutim, tek nakon toga shvate da ih je mafija zapravo navela da ukradu 50 milijuna dolara od CIA-je.

SUBOTA, HRT1, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Casanova

Slavni pustolov i ljubitelj žena Giacomo Casanova zaljubi se u privlačnu i emancipiranu Francescu Bruni, a pri tom prikrije svoj pravi identitet predstavljajući joj se kao Casanovin prijatelj. Giacomo se zbog materijalanih razloga zaručio s mladom Victorijom, u koju je zaljubljen Francescin brat Giovanni. Istodobno, Francessca je zaručena za Paprizzija, koji misli da je Casanova zapravo pravi autor feminističkih tekstova potpisanih imenom Bernarda Guardia, što je zapravo Francescin pseudonim. U svoj toj zbrci identiteta, Crkva šalje inkvizitora Puccia kako bi uhitio Casanovu i Guardija te ih izveo na sud zbog bluda i hereze.

SUBOTA, RTL TV, 22.30, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Povratak mumije

Kralj škorpiona, legendarni ratnik koji je prodao svoju dušu Anubisu, zaboravljen je u povijesti i spominje se tek kao lik iz mitologije. Ali, u pustinji Ahm Shere, u zlatnoj piramidi, spava kralj škorpiona i onaj tko ga ubije moći će zapovijedati nepobjedivom demonskom Anubisovom vojskom. Deset godina nakon što je uskrsli svećenik Imhotep (Arnold Vosloo) pobijeđen, Rick O’Connell (Brendan Fraser) i njegova žena Evelyn (Rachel Weisz) zauzeti su odgojem sina Alexa (Freddie Boath). Uz njih je vjerni prijatelj i asistent Jonathan Carnahan (John Hannah). Lanac strašnih zbivanja pokreće se kada 3000 godina stare mumije Imhotepa i njegove družice Anck Su Namun (Patricia Velasquez), nakon dopreme u British Museum, ponovno uskrsnu u svojoj potrazi za besmrtnošću. Njih dvoje za cilj imaju pobijediti kralja škorpiona i iskoristiti njegovu vojsku da zavladaju čovječanstvom. Jezičac na vagi neizbježnog sukoba je upravo mali Alex pa se Rick i Evelyn još jednom nađu u središtu stravičnih zbivanja i prisiljeni su spašavati život svog sina, ali i sudbinu čitavog svijeta.

SUBOTA, HRT2, 22.30, KRIMI SERIJA, Ubojstva u Sandhamnu

Thomas i Mia pokušavaju pronaći sve komandose na čija su imena naišli u istrazi. Potom doznaju da je časnik Cronwall nestao. Njegovu ženu grize savjest, a oni saznaju da im je Cronwall lagao o tome da se nije sastao s Marcusom. No što se dogodilo s Cronwallom? Je li nekamo pobjegao ili je otet? I tko je ubio bivše komandose?

Pojavljuju se stari dnevnici komandosa iz 80-ih i bacaju novo svjetlo na cijeli slučaj.

Istraga vodi natrag do vojne baze, gdje se sprema konačna osveta. Nora i Thomas zajedno su u uzbudljivom lovu na ubojicu. No hoće li stići na vrijeme i spasiti posljednju žrtvu?

SUBOTA, HRT3, 23.00, VESTERN, Čovjek koji je ubio Libertyja Valancea

Senator Ransom Stoddard i njegova supruga Hallie stižu u gradić Shinbone na Divljem zapadu, na sprovod Toma Doniphona, čovjeka s kojim su oboje bili blisko povezani prije mnogo godina, u vrijeme prije nego što je željeznica došla u mjesto i donijela mu prosperitet. Lokalni novinari zainteresiraju se zašto je ugledni senator s dugogodišnjim stažom u Kongresu došao na sprovod čovjeka za kojeg oni nikad nisu čuli. Stoga izvrše na njega pritisak da im ispriča o čemu se zapravo radi. Stoddard popusti i započne priču o tome kako je kao mladi i nadobudni pravnik stigao u Shinbone da bi u tom divljem kraju afirmirao zakonitost. Međutim, bahati odmetnik Liberty Valance uzme ga na pik, a jedini čovjek koji mu može pomoći okorjeli je zapadnjak Tom Doniphon, koji živi sam na ranču s crnim slugom Pompeyjem i vjeruje da će se Hallie uskoro udati za njega. Međutim, Hallieno srce počne kucati za Ransoma Stoddarda.

SUBOTA, NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Odred smrti

Rasa izvanzemaljaca ostvarila je tajni kontakt sa SAD-om. Tijekom tih pregovora, Vlada i izvanzemaljci su postigli dogovor o razmjeni. Stigavši na Zemlju, izvanzemaljci ubrzo pokazuju koja je cijena postignutog dogovora. Naime, oni krenu skupljati ljudski DNK. Postavši svjesni svoje pogreške, članovi Vlade pozivaju specijalnog agenta Marshalla Lawsona (Steven Seagal) i narede mu da se riješi prijetnje. Koristeći sve svoje vještine, agent započinje zadatak kojeg mu otežava i činjenica da javnost ne smije znati za postojanje izvanzemaljaca.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, DRAMA, Na dnu

Film Maksima Gorkog u ovom je filmu smještena u razdoblje edo, vrijeme velikog japanskog kulturnog uzleta, a bavi se ljudima s ruba društva, njihovim životom u bijedi, željama i snovima.

NEDJELJA, HRT2, 15.05, GLAZBENI FILM, Kisela faca

Olivia (B. Mendler), Wen (A. Hicks), Stella (H. Kiyoko), Mohini (N. Scott) i Charlie (B. Michael) svako su na svoj način neka vrsta autsajdera u svojoj školi. Kad se jednom zateknu u isto vrijeme u kazni, počnu slučajno udarati u instrumente koje tu zateknu i pjevušiti, što čuje profesorica glazbe i nagovara ih da počnu vježbati kao bend.

Situacija u školi je takva da ravnatelj Brenigan (C. McDonald) potiče samo sportske aktivnosti, jer to donosi najviše sponzorstava i novca za školu. Sve druge aktivnosti i skupine smjestio je u podrum: glazbenu, novinarsku, likovnu, informatičku.

NEDJELJA, LAUDATO TV, 19.00, PRIJENOS, Sveta misa i Tijelovska procesija u Vatikanu

Tijelovo, Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove, slavi se nakon svetkovine Presvetog Trojstva. Slavljenje Tijelova podsjeća nas na osnove vjere: Kristovo utjelovljenje, predanje i prisutnost. Kao blagdan posvećen čašćenju Presvetog Oltarskog Sakramenta razvio se u 13. stoljeću, a na zapadno kršćanstvo proširio u 14. stoljeću. Kao i u većini zapadnoeuropskih zemalja, u Hrvatskoj je Tijelovo – državni blagdan.

U Vatikanu se svake godine na ovaj blagdan održava tradicionalna Tijelovska procesija. Euharistijska povorka započinje poslije svete mise kod bazilike sv. Ivana Lateranskog, putuje po Rimu preko Merulane, a završava u bazilici sv. Marije Velike.

Sveti Otac odlučio je ove godine premjestiti tradicionalnu Tijelovsku procesiju sa četvrtka na nedjelju, prema talijanskom liturgijskom kalendaru. Ova promjena će procesiju zasigurno učiniti mnogobrojnijom vjernicima, a govori se i o tome da bi Papa Franjo želio hodati s Presvetim Sakramentom u rukama. Ova želja i djela pape Franje pokazuju njegovu duboku želju da u centru događanja ne bude papa, on, nego Euharistijski sakrament. Kristocentričnost i poniznost su poruke koje papa želi poslati. Svojim ponašanjem ukazuje na to da smo svi jednaki, a sve nas povezuje Isus Krist.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANA KOMEDIJA, Shrek 2

Nakon medenog mjeseca Shrek i princeza Fiona vraćaju se kući, a tamo ih dočeka poziv na večeru kod Fioninih roditelja, Kralja i Kraljice, koji ne znaju da je i njihova kći u međuvremenu postala zeleno čudovište. Kada Vila otkrije da su Fiona i Shrek vjenčani, podsjeti Kralja na njihov dogovor prema kojem se Fiona trebala udati za njenog sina, Princa, pa sada Kralj unajmi Mačka u Čizmama, krvnika zelenih čudovišta, da ubije Shreka.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Neka bude Macron

Emmanuel Macron je u tri godine doživio munjevit uspon od gotovo potpune anonimnosti do mjesta predsjednika Francuske. Pa iako su ga mediji tijekom kampanje pratili iz dana u dan, nitko ga zapravo ne poznaje. Politički se izjašnjava kao progresivan, socijalno osjetljiv i liberalan, ali kao čovjek i dalje ostaje enigma. Kakva se osobnost uistinu krije iza službene priče o čovjeku koji će voditi Francusku? Koje su njegove jače strane, a koje slabosti? Zahvaljujući nemontiranim prizorima i ekskluzivnim svjedočanstvima, među kojima je i svjedočanstvo njegove supruge Brigitte, film donosi trenutke koji su bili prekretnica u karijeri novog francuskog predsjednika otkrivajući duboke pobude koje ga pokreću. Istraživanje je to o meteoru koji je postao predsjednikom.

Ainsi soit Macron je nastavak dokumentarca Emmanuel Macron, la stratégie du météore, redatelja Pierrea Hurela, emitiranog u studenom 2016. na kanalu France 3.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Lov na divlje konje

Pop Melhern sa kćeri Sue i partnerima Daveom i Chitom te grupom ljudi u potrazi su za divljim konjima. U dolini naiđu na cijelo krdo na ispaši, međutim, nije samo Popova skupina u potrazi za konjima. Ljudi zloglasnog preprodavača konja Olmsteada su u blizini te pokušavaju preoteti krdo. Jedan od Popovih ljudi, Hod Slack, kako bi uhvatio divljeg pastuha,

NEDJELJA, NOVA TV, 20.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Kralj Arthur

Nakon 15 godina služenja i borbe za Rimsko Carstvo, sarmatski knezovi na čelu s Arthurom (Clive Owen) nadomak su slobode kad Rimljani odlaze iz Britanije. Međutim, knezovi moraju sudjelovati u još jednoj borbi prije nego što postanu slobodni. Moraju osloboditi rimskog svećenika i njegovu obitelj, posebice sina Alecta, od Saksonaca. Osim toga, prijeti im još jedna opasnost na putu do slobode: Woadi, britanski pobunjenici koji mrze Rimljane. U borbi sa svojim plemenom, Arthuru se pridružuje i Guinevere (Keira Knightley).

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Velika postignuća

Nova sezona serijala donosi i mnoge druge zanimljive teme među kojima je i priča o borbi protiv zloglasnih hackera. „Dobri hackeri“ Jayson Street, Darren Kitchen i Khalil Sehnaoui otkrivaju gdje nabavljaju opremu uz pomoć koje hvataju najopasnije kriminalce, kako kombiniraju programiranje sa raznim aspektima inženjerstva. Saznat ćemo i u kojim se sve područjima koristi danas umjetna inteligencija, te kakve nas posljedice očekuju ukoliko se koristi u krive svrhe.

NEDJELJA, HRT2, 21.55, KOMEDIJA, Stara gunđala 2

Dvojica starih neprijatelja, John (J. Lemmon) i Max (W. Matthau), imaju nove probleme. Max je usamljen i ljubomoran što mu je John preoteo Ariel (Ann-Margret) i sada je u sretnom braku. Njih dvojica i dalje jedan drugome smišljaju sitne smicalice i toliko se mrze da ne bi mogli živjeti jedan bez drugoga. Johnova kći i Maxov sin odlučili su se vjenčati, pa dvojica staraca privremeno obustavljaju rat. U gradić je stigla lijepa Maria Raggeti (S. Loren), rastavljena žena srednjih godina koja, pokraj jezera na kojem pecaju Max i John, želi otvoriti restoran. Max i John protive se restoranu, a Max se, ni ne sluteći, postupno zaljubi u Mariu. Ni Maria nije ravnodušna prema Maxu, pa je još jedna velika ljubav na pomolu.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Luckasti profesor 2: Obitelj Klump

Profesor Sherman Klump (Eddie Murphy) se ženi i Klupmovi su presretni. No Buddy Love (Eddie Murphy), njegov Mr. Hyde, tj. alter ego, ima drugačije planove te se iznenada pojavljuje kada Sherman to najmanje očekuje i želi, u najnezgodnijim trenucima. Profesorov brak s kolegicom Denise Gaines (Janet Jackson) odjednm je ugrožen pa Sherman, koristeći najnovije DNK istraživanje svoje zaručnice, odluči jednom za svagda riješiti se Buddyja. No ovaj ne odustaje lako i traži od Shermana sva prava za pronalazak profesorovog revolucionarnog otkrića – seruma za pomlađivanje.

NEDJELJA, HRT1, 22.30, DRAMA, Rondo

Umjetnički dizajner (Relja Bašić) živi u sretnom braku sa suprugom (Milena Dravić) u potkrovlju jedne zagrebačke zgrade. Jednoga dana, promatrajući u parku dokone šahiste, umjetnik upozna suca (Stevo Žigon), isto tako pasioniranog kibica. Dvojica muškaraca ubrzo postaju prijatelji i sudac počinje redovito nedjeljom posjećivati umjetnika i igrati s njim šah. Tijekom tih druženja između njega i umjetnikove žene, nezadovoljne činjenicom da njezin suprug još uvijek nije spreman imati dijete, rađa se ljubav…

Debitantski igrani film Zvonimira Berkovića (Ljubavna pisma s predumišljajem), “Rondo” (1966.), gotovo svi kritičari i danas ubrajaju u vrh hrvatske kinematografije. Virtuozno režirana drama predstavila je Berkovića kao vrsnog profilatora likova, sjajnoga stilista i redatelja s istančanim smislom za filmsku uporabu klasične glazbe (ovoga puta W. A. Mozarta). “Rondo” je nagrađen na Pulskom filmskom festivalu Srebrnom arenom dok je njegov autor osvojio Zlatnu arenu za scenarij.