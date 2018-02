TV PREPORUKA ZA VELJAČU: Premijere filmova Transformers: Posljednji vitez, Spasilačka služba, Luda djevojačka i Auti 3

3. veljače, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Protuudar

U novoj sezoni vidjet ćemo kako se odbačeni i raspušteni program Odjela ponovno obnavlja kako bi se ušlo u trag zloglasnom teroristu koji je na brutalan način pobjegao iz zatvora. Kao tajni vojni obavještajci na visokorizičnim operacijama, uskrsnuta jedinica kreće u ubojitu potjeru koja će razotkriti golemu mrežu međunarodnih kriminalnih aktivnosti. Dok tim putuje Bliskim istokom i Europom, otkrivaju smrtonosnu zavjeru koja bi se mogla pokazati prevelikim zalogajem za njih te zauvijek promijeniti lice suvremenog ratovanja.

4. veljače, HBO, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Transformers: Posljednji vitez

Najveći junak našeg svijeta postaje naš najžešći neprijatelj kad Optimus Prime pokrene misiju za spas Cybertrona tako što će uništiti Zemlju. Sada Bumblebee i Cade Yeager (Mark Wahlberg) moraju povesti Autobote protiv svog bivšeg saveznika u konačnoj bitki za spas čovječanstva od uništenja.

4. veljače, CINEMAX, 20.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Vječni takmaci I. i II. dio

Njemačka 1920-ih. U malom selu dvojica braće lansiraju sportsku obuću do međunarodne slave. No Adi i Rudi Dassler, jedan introvertni izumitelj, obrtnik i sportaš, a drugi vizionar prodaje i impulzivan ženskar, počinju razvijati veoma različite vizije. S usponom nacističkog režima, njihove dugogodišnje razmirice pretvore se u duboko nepovjerenje koje u konačnici dovodi do stvaranja dviju budućih multinacionalnih korporacija: Adidasa i Pume. Nastaje legendarno rivalstvo koje se u svojoj upornosti prenijelo i na iduću generaciju te oblikovalo živote Adija i Rudija do samoga kraja.

4. veljače, CINEMAX2, 20.30, TRILER DRAMA, Bijes

Godinu dana nakon jezivog ubojstva u Tokiju ubojica bježi s mjesta zločina ostavljajući riječ „bijes“ napisanu u krvi. Tijekom sljedeće godine on mnogo puta mijenja izgled potpirujući maštu nacije. U ribarskom selu u Chibi otac sumnja u namjere mladića tajanstvene prošlosti koji se viđa s njegovom kćeri. U Tokiju poslovni čovjek se doseli strancu kojeg je upoznao u sauni gdje se okuplja gay zajednica. U Okinawi srednjoškolka iz Tokija upozna opskurnog čovjeka koji stanuje na udaljenom otoku. Svi postaju sumnjičavi i povjerenje ubrzo prelazi u sumnju.

7. veljače, HBO2, 16.05, DRAMA, Društvena mreža

Radnja filma vodi nas od hodnika Harvarda do ureda u Palo Altu, prikazujući vrtoglave prve dane stvaranja fenomena koji je promijenio kulturu te prvo spojio, a poslije razdvojio grupu mladih revolucionara. U žarištu kaosa nalaze se Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), briljantni student Harvarda koji je osmislio internetsku stranicu, Eduardo Saverin (Andrew Garfield), nekad Zuckerbergov bliski prijatelj koji je osigurao novčana sredstva za mladu tvrtku, osnivač „Napstera“ Sean Parker (Justin Timberlake) koji je „Facebook“ predstavio ulagačima u Silikonskoj dolini te blizanci Winklevoss (Armie Hammer i Josh Pence), harvardski studenti koji su izjavili da je Zuckerberg ukrao njihovu ideju te ga tužili za udio u vlasništvu.

10. veljače, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Centar mog svijeta

Nakon ljeta u kampu Phil se vraća kući, gdje zatječe majku i sestru blizanku kako međusobno ne razgovaraju. Ne želeći se suprotstavljati obitelji tijekom posljednjih dana ljetnih praznika, Phil bježi kako bi se družio s najboljom prijateljicom Kat, jeo sladoled i igrao se prerušavanja. Kad počne školska godina, stigne novi učenik, naočiti i tajanstveni Nicholas. Očarani Phil promatra svoju simpatiju dok ovaj trči oko igrališta nakon škole i oduševljen je kad mu Nicholas uzvrati osjećaje. Međutim, kada nestalnost prve ljubavi izađe na vidjelo, Phil shvati da se mora suočiti s problemima iz prošlosti kako bi riješio pitanja iz sadašnjosti.

11. veljače, HBO, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Spasilačka služba

Kad opasni val zločina zapljusne plažu, legendarni poručnik Mitch Buchannon (Johnson) predvodi svoj elitni odred hrabrih spasilaca u misiji koja dokazuje da ne morate nositi značku da spasite zaljev. Kad im se pridruži trojac mladih regruta, uključujući bivšeg olimpijca Matta Brodyja (Efron), napustit će plažu i krenuti na tajni zadatak da unište bezočnu poslovnu ženu (Priyanka Chopra), čiji podli planovi prijete budućnosti zaljeva.

11. veljače, CINEMAX, 20.00, SF TRILER, Dolazak

Kad misteriozne letjelice slete diljem svijeta, elitni tim – na čelu s vrhunskom lingvisticom Louise Banks (Amy Adams) – utrkuju se s vremenom da dešifriraju njihove nakane. Kako napetosti rastu između prestrašenih vlada, Banks otkriva pravu svrhu izvanzemaljaca i, kako bi spriječila globalni rat, riskira na način koji bi mogao ugroziti njezin život, a vrlo vjerojatno i cijelo čovječanstvo. Jeremy Renner i dobitnik Oscara® Forest Whitaker glume u ovom hipnotičkom remek-djelu sa zapanjujućim završetkom.

12. veljače, HBO, 20.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Ovdje i sada

Serija prati suvremenu višerasnu obitelj: profesora filozofije (Tim Robbins), njegovu ženu odvjetnicu (Holly Hunter), troje posvojene djece iz Somalije, Vijetnama i Kolumbije te njihovo jedino biološko dijete. Ovu naizgled savršenu, progresivnu obitelj zapravo muče duboki razdori. Tada jedno od djece počinje vidjeti stvari koje drugi ne mogu. Je li to mentalna bolest? Ili nešto drugo? Serija je tragikomična meditacija o složenim silama koje djeluju na ljude današnjice.

15. veljače, HBO, 22.25, DOKUMENTARNI FILM, Časopis Rolling Stone: Priče s ruba

Dvodijelni dokumentarac kronika je posljednjih 50 godina američke glazbe, politike i popularne kulture kroz perspektivu časopisa koji je shvatio da je rock’n’roll bio više od glazbe – bio je kulturna sila koja je pomogla oblikovati Ameriku i odredila naraštaje. Uzbudljivo vizualno i glazbeno iskustvo povijesti časopisa, film prikazuje nastupe sjajnog niza umjetnika, uključujući „Rolling Stones“, Brucea Springsteena, Tinu Turner, Janis Joplin, „Sex Pistols“, „The Clash“ i Ice-T-ja te glazbu nekih kulturnih ikona koje je najavio, uključujući Boba Dylana, Johna Lennona, „Fleetwood Mac“ i Chancea the Rappera, a prikazuje i vrhunski, revolucionarni rad svojih pisaca, naglašavajući utjecaj „Rolling Stonea“ na društvo.

16. veljače, HBO, 20.00, TRILER SERIJA, Dvojnik

Howard Silk (J. K. Simmons) obični je kotačić u birokratskoj mašineriji UN-ove špijunske agencije u Berlinu. Kad Howard otkrije da njegova organizacija čuva tajnu u prelasku u paralelnu dimenziju, naći će se u mračnom svijetu intriga, opasnosti i izdaje, gdje je jedini komu može vjerovati praktički identični dvojnik iz paralelnog svijeta. Serija se bavi temama identiteta, sudbine i izgubljene ljubavi te postavlja vječno pitanje: što da su nam životi mogli biti drukčiji?

17. veljače, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Mladost u Oregonu

Sjajni Frank Langella igra Raymonda Engersola, napornog i tvrdoglavog umirovljenog liječnika koji na svoj 80. rođendan objavi kako je unajmio vozača koji će ga odvesti u Oregon, gdje planira počiniti zakonski potpomognuto samoubojstvo. Posao vozača na kraju zapadne njegova zeta (Billy Crudup) koji misli da će negdje između predgrađa New Yorka i Oregona Raymond promijeniti mišljenje. Njima će se na ovom polušaljivom putovanju pridružiti Raymondova supruga (Mary Kay Place), a usput će pokupiti obiteljske suputnike, uključujući i otuđenog gay sina (Josh Lucas) u Salt Lake Cityju. Ovo je jedna kraljevski disfunkcionalna obitelj, a bavljenje posmrtnom željom njezina patrijarha ne budi u njima najbolje ponašanje.

18. veljače, HBO, 20.00, KOMEDIJA, Luda djevojačka

Pet najboljih prijateljica sa studija (koje glume Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer i Zoë Kravitz) ponovno se nađe deset godina poslije na divljem djevojačkom vikendu u Miamiju. Njihovo žestoko tulumarenje pođe po zlu kad slučajno ubiju muškog stripera. Dok to sumanuto pokušavaju prikriti, na koncu se još više zbliže kad im to najviše treba.

18. veljače, HBO3, 21.50, AKCIJSKA SERIJA, Drug detektiv

Usred histerije hladnog rata 1980-ih, rumunjska vlada stvorila je najpopularniju i najdugotrajniju seriju u državi, „Drug detektiv“, elegantnu i napetu policijsku emisiju koja nije samo zabavljala građane nego i promicala komunističke ideale i nadahnula duboki nacionalizam. U akcijskoj i krvavoj prvoj sezoni nalazimo detektive Gregora Anghela i Iosefa Baciua dok istražuju ubojstvo kolege Nikite Ionesca i pritom razotkrivaju subverzivnu spletku za uništenje njihove države iza koje stoji – a što drugo – nego najveći neprijatelj: kapitalizam. Iako je voljena serija nažalost zaboravljena nakon pada Berlinskog zida, ponovno je otkrivena i digitalno remasterirana, a glavnim junacima glasove su dali Channing Tatum i Joseph Gordon-Levitt.

18. veljače, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Neženje

Nakon gubitka supruge Bill Ponder (J. K. Simmons) i njegov 17-godišnji sin Wes (Josh Wiggins) odsele se iz svoga gradića u veliki grad kako bi počeli iznova. Dok se privikavaju na novi život i traže načine da zaliječe rane, oboje pronalaze utjehu u novim ljubavima. Wes upozna Lacy (Odeya Rush), introvertiranu, ali žestoku djevojku čija zagonetna osobnost privlači Wesovu pozornost, a Bill upozna Carine (Julie Delpy), suosjećajnu i elegantnu nastavnicu koja je prošla slične patnje kao i on. Dok njihove veze nailaze na razne kušnje, Bill i Wes udaljavaju se i ponovno zbližavaju te pritom pronalaze sebe.

19. veljače, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Capote

Godine 1959. Truman Capote, popularni pisac „New Yorkera“, čuo je o strašnom i bezumnom ubojstvu četveročlane obitelji u Holcombu u Kansasu. Inspiriran materijalom priče, Capote i njegova partnerica Harper Lee putuju u grad kako bi istražili slučaj za članak koji pišu. Međutim, kako Capote ulazi dublje u priču, inspiriran je proširiti projekt u ono što će postati njegovim najvećim djelom, knjigu „Hladnokrvno ubojstvo“. U tu svrhu on dogovara opsežne intervjue sa zatvorenicima, pogotovo s Perryjem Smithom, tihim i rječitim čovjekom problematične prošlosti. Dok radi na knjizi, Capote suosjeća s Perryjem, što ga dijelom potakne da do određene mjere pomaže zatvorenicima. Međutim, taj se osjećaj silno kosi s njegovom potrebom za završetkom knjige koji mu može omogućiti samo smaknuće. Taj sukob i mješoviti motivi, koliko za novinara toliko i za subjekta, stvaraju uznemirujuće iskustvo iz kojeg je nastala knjiga koja je redefinirala modernu publicistiku.

21. veljače, HBO, 21.00, FANTASTIČNA SERIJA, S one strane

Holden Matthews, mladić koji se nakon 12 godina probudio iz kome, otkriva da posjeduje nove astrofizičke sposobnosti koje ga uvlače u središte opasne zavjere. Sada mora otkriti što mu se dogodilo tijekom proteklih 12 godina i prilagoditi se životu u svijetu koji se u međuvremenu uvelike promijenio. No možda najveće pitanje od svih jest zašto se to dogodilo baš njemu? Dok se Holden pokušava priviknuti na punoljetnost, tajanstvena žena po imenu Willa upozorava ga da ne vjeruje ljudima oko sebe.

25. veljače, HBO, 20.00, ANIMIRANI FILM, Auti 3

Nakon što ga iznenadi nova generacija munjevitih trkača predvođenih arogantnim vunderkindom Jurom Gromom, legendarni Munjeviti Jurić odjednom se našao na margini, izguran iz sporta koji voli. Da bi se vratio na stazu, trebat će pomoć gorljive mlade tehničarke Klare Ramirez, inspiraciju pokojnog Fantastičnog Hudsona Horneta i nekoliko neočekivanih obrata sudbine.

25. veljače, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Ujedinjena kraljevina

Godine 1947. Seretse Khama, kralj Bocvane, upoznao je Ruth Williams, uredsku radnicu iz Londona. Privlačnost je bila automatska: nju je zadivila njegova vizija boljeg svijeta, a njega njezina spremnost da tu viziju prihvati. Oboje su se osjećali slobodnima uslijed društvenih previranja koja su uslijedila nakon rata. Bili su savršen par, ali njihovu se predloženom braku nisu protivile samo njihove obitelji nego i britanska i južnoafrička vlada. Potonja je nedavno uvela politiku aparthejda i smatrala ideju da miješani par vlada susjednom zemljom nepodnošljivom. Južna Afrika zaprijetila je Britancima: ili će osujetiti par ili više neće imati pristup južnoafričkom uranu i zlatu te će se morati suočiti s rizikom da Južna Afrika napadne Bocvanu. Unatoč strašnim pritiscima s kojima su se suočili, Seretse i Ruth nikada se nisu pokolebali – borili su se za svoju ljubav na svakom koraku i time promijenili svoju naciju i nadahnuli svijet.

26. veljače, CINEMAX2, 20.30, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Avanture baruna Munchausena

