TV PREPORUKA ZA STUDENI: Premijere filmova T2 Trainspotting, Ljepotica i zvijer, Assassin’s Creed i Zašto on? te serija Babylon Berlin i Laž

4. studeni, CINEMAX2, 20.30, OBITELJSKA DRAMA, Cvijeće zla

Dok nemiri već dugo vriju ispod površine u većinom imigrantskom predgrađu Helsinkija, brutalnost policije rezultira hospitalizacijom oca, a incident pogoršavaju pogreške vlasti i često nenamjerne pretjerane reakcije. Tipično dugo, vruće finsko ljeto eksplodira neredima i nasiljem dok frustracije i očaj konačno proključaju. U okružju koje vodi k ovom kataklizmičkom vrhuncu, polubraća Sipe, 14 godina, dobar učenik koji ne želi prihvatiti životna ograničenja i pravila, i Juno, 26, usijana glava, sklon nasilju i sitan kriminalac, bore se za bolju budućnost, za kraj svog otuđenja i pronalazak novih životnih mogućnosti. Sipe, otac Arttu i majka Laura žele da Juno studira, zaposli se, preseli se iz predgrađa i krene dalje u životu. Ali za Juna je već prekasno. Napustivši svaku nadu i sada potpuno odvojen od društva, donio je loše odluke i predaleko zaglibio na krivom putu da bi mogao natrag. Fitilj je zapaljen.

5. studeni, HBO, 20.00, DRAMA, T2 Trainspotting

Prvo je bila prilika… Onda je bila izdaja. Prošlo je dvadeset godina. Mnogo se toga promijenilo, ali jednako je toliko ostalo isto. Mark Renton (Ewan McGregor) vraća se u jedino mjesto koje je ikad istinski zvao domom. Oni ga čekaju: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) i Begbie (Robert Carlyle). Čekaju ga i drugi stari prijatelji: tuga, gubitak, radost, osveta, mržnja, prijateljstvo, ljubav, čežnja, strah, kajanje, heroin, samouništenje i smrtna opasnost, svi su poredani i čekaju spremni pridružiti se zabavi.

5. studeni, CINEMAX, 20.00, KRIMI TRILER, Elle

Michèle (Isabelle Huppert) izgleda neuništivo. Šefica je uspješne tvrtke videoigara i ima isti nemilosrdni stav u svom ljubavnom životu kao i u poslu. Kad je u njezinu domu napadne nepoznati napadač, Michèlein se život zauvijek promijeni. Kad odlučno uđe počinitelju u trag, oboje bivaju uvučeni u neobičnu i uzbudljivu igru koja bi se mogla svakog trena izmaknuti kontroli.

6. studeni, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Babylon Berlin

Babilon Berlin, proljeće 1929.: metropola u previranjima. Od gospodarstva do kulture, od politike do podzemlja – sve je zahvaćeno radikalnim promjenama. Špekulacije i inflacija već razdiru temelje još mlade Weimarske Republike. Rast siromaštva i nezaposlenosti u jakom je kontrastu s ekscesima i ekstravagancijom noćnoga gradskoga života i njegove goleme kreativne energije. Gereon Rath, mladi policijski inspektor iz Kölna, prebačen je u Berlin kako bi riješio kriminalni slučaj – pornografski obruč kojim upravlja berlinska mafija. Ono što se na prvi pogled čini kao jednostavno pitanje ucjene uskoro se pokaže skandalom koji će zauvijek promijeniti život Gereona i njegovih najbližih suradnika. Zajedno sa stenografkinjom Charlotte Ritter i partnerom Brunom Wolterom Rath se suočava sa zapetljanom mrežom korupcije, trgovine drogom i krijumčarenja oružja, što ga dovodi u egzistencijalni sukob jer se ne može odlučiti između lojalnosti i otkrivanja istine. Nama ostaje pitanje: tko je u ovoj priči prijatelj, a tko neprijatelj?

6. studeni, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Smrt trgovačkog putnika

Godine 1984. glumac Dustin Hoffman glumio je u kritički hvaljenoj brodvejskoj obnovi klasične „Pulitzerom“ nagrađene drame „Smrt trgovačkog putnika“ Arthura Millera. Godinu dana poslije, Hoffman i većina njegovih kolega iz postave glumili su u ovoj filmskoj verziji. Hoffman igra Willyja Lomana, ostarjelog trgovca koji je izgubio posao zbog rastuće senilnosti. Sada živi od milostinje svog prijatelja Charleyja (Charles Durning), a njegove životne zablude o uspjehu i slavi za njega i njegovu obitelj propale su te on razmišlja o samoubojstvu. Dok razmišlja o životu i propalim obećanjima sinova Biffa (John Malkovich) i Happyja (Stephen Lang), Willy se napokon suočava s neugodnim istinama o obojici sinova, osobito o Biffu, bivšem sportašu koji je postao kleptomanijak.

7. studeni, HBO3, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

U drugoj sezoni serije Bobby „Axe“ Axelrod (Damian Lewis) koristi se svojim značajnim sredstvima da se osveti državnom odvjetniku Chucku Rhoadesu (Paul Giamatti). Axeov potez zatječe Chucka u trenutku dok je i sam pod istragom i svim se silama trudi zadržati svoj ured i obitelj.

11. studeni, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Ornitolog

Fernando, osamljeni ornitolog, traži ugrožene crne rode na usamljenoj rijeci u sjevernom dijelu Portugala kada ga odnesu brzaci. Nakon što ga spase kineski hodočasnici na putu prema Santiagu de Composteli, on uranja u jezivu i mračnu šumu pokušavajući se vratiti na svoj put. No, postupno, kako nailazi na neočekivane i neobične zapreke i ljude koji su ga stavljaju na kušnju, Fernando je natjeran na ekstremne postupke koji ga mijenjaju. Malo po malo, on postaje drukčiji čovjek, inspiriran, višestran i, naposljetku, potpuno prosvijetljen.

12. studeni, HBO, 20.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Assassin’s Creed

Samo ako iskoristi sjećanja svojih predaka koja su sadržana u njegovu DNK-u, moći će stati na kraj konfliktu i dobiti pravo na vlastito iskupljenje. Označen vlastitom tragedijom vrlo rano u životu, Cal Lynch (Michael Fassbender) zatvorenik je koji čeka smrtnu kaznu kada dobije neočekivanu drugu šansu za život zahvaljujući misterioznom radu „Abstergoa Industriesa“. Kroz revolucionarnu tehnologiju koja otključava genetska sjećanja zadržana u DNK-u Cala šalju natrag u vrijeme u Španjolsku u 15. st. Ondje on proživljava iskustvo svog dalekog rođaka, Aguilara de Nerha, člana tajnog društva poznatog pod nazivom „The Assassins“ koje štiti slobodnu volju od Templarskog odreda gladnog moći. Preobražen prošlošću, Cal počinje stjecati znanja i tjelesne vještine potrebne da pobijedi opresivnu templarsku organizaciju u sadašnjosti.

12. studeni, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Manchester by the Sea

Nakon smrti starijeg brata Joea (Kyle Chandler), Lee Chandler (Casey Affleck) šokiran je saznanjem da ga je Joe proglasio jedinim skrbnikom svog nećaka Patricka (Lucas Hedges). Uzevši slobodne dane s posla, Lee se nevoljko vraća u Manchester-by-the-Sea kako bi se brinuo za Patricka, živahnog 16-godišnjaka. Prisiljen je suočiti se s prošlošću koja ga je odvojila od supruge Randi (Michelle Williams) i zajednice u kojoj je rođen i odrastao. Povezani čovjekom koji je držao njihovu obitelj na okupu, Lee i Patrick bore se kako bi se prilagodili svijetu bez njega.

15. studeni, HBO3, 21.50, DRAMSKA SERIJA, Laž

Priča je to o noći koja je zauvijek promijenila živote Laure Newell (Joanne Froggatt) i Andrewa Ellisa (Ioan Gruffudd). Laura je pametna i posvećena nastavnica, svježe izašla iz jedne veze i nesigurna u vezi s povratkom izlascima na spojeve. Andrew je poznati kirurg čiji je sin učenik u Laurinoj školi. Prvotna privlačnost dovodi do spoja, ali nijedno od njih ne shvaća u potpunosti dalekosežne posljedice koje će njihov susret imati za njih same ili za njihove obitelji. Istina i posljedice idu ruku pod ruku u napetom i uzbudljivom trileru koji ispituje obje strane odnosa i obje strane istine. Postoje li stvarno dvije strane svake priče?

18. studeni, CINEMAX, 20.00, MINI SERIJA, Hipnotizer

Priča o Arenasu (Leonard Sbaraglia), hipnotizeru koji može ljude baciti u trans i navesti ih da otkriju svoje najdublje tajne. On je tajanstven, usamljen i izoliran čovjek koji pati od teške nesanice i iza kojeg leži velika tajna. Arenasu je lakše rješavati tuđe probleme nego svoje. Da bi spavao, mora se sastati s Darekom, hipnotizerom koji mu je izazvao nesanicu. U njihovoj međusobnoj bitki svatko ima svoje saveznike. Arenas ima Salinera i Anita, Darek ima Castora, urara koji sanja o osnivanju velikog instituta hipnoterapije. Serija je temeljena na argentinskom grafičkom romanu koji je napisao Pablo de Santis, a ilustrirao Juan Sáenz Valiente. Radnja je smještena 1940-ih, a kostimi, glazba i scenografija izvrsno odražavaju to razdoblje.

19. studeni, HBO, 20.00, FANTASTIČNI MJUZIKL, Ljepotica i zvijer

Iskusite fantastično putovanje Belle (Emma Watson), bistre, prekrasne i neovisne mlade žene koju zatoči Zvijer (Dan Stevens) u svome dvorcu. Unatoč njezinim strahovima, ona postane prijateljica sa začaranim osobljem dvorca i nauči gledati dalje od odvratne vanjštine Zvijeri te uviđa da se ispod skriva drago srce princa.

19. studeni, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Zakon zemlje

Udaljeno finsko selo u Laponiji, odmah preko švedske granice. Policajac pred mirovinom sazna da je njegov nezakoniti sin pušten iz zatvora i terorizira područje. Mladić je saznao veliku obiteljsku tajnu i traži osvetu napadajući ljude bliske policajcu – uključujući i njegova drugog, zakonitog sina. Mržnja između dvojice braće ostavlja područje u osvetničkom, nasilnom stanju, prisiljavajući seljane da preuzmu zakon u svoje ruke. Dok pokušava spriječiti braću da se međusobno pobiju, policajac je prisiljen suočiti se s prošlim pogreškama.

19. studeni, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Daleki život

Prošle su četiri godine otkako je Sylviena sina Felipea oteo njegov otac Pablo nakon njihove rastave. Nakon što ju je iznevjerila francuska policija koja im je uspjela ući u trag samo kako bi ih opet pustila da pobjegnu, Sylvie je sada odlučila preuzeti stvar u svoje ruke angažirajući privatnog detektiva. Pablova slučajna smrt vraća je na Felipeov trag, a on sada živi s tetom i bakom na selu u Pablovoj domovini, Urugvaju. Mehdi, socijalni radnik razočaran svojim poslom, dirnut je Sylvienom borbom te odluči ostaviti sve da joj pomogne. Zajedno krenu u Urugvaj kako bi vratili njezino dijete u Francusku. No kada dođe onamo, ona uviđa da kao majka ima sva prava na svog sina, uključujući i pravo da uništi krhku, ali sretnu ravnotežu izgrađenu oko njega.

22. studeni, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Studio 54

Samo preko mosta, ali svjetovima daleko u Jersey Cityju, 19-godišnji Shane O’Shea (Ryan Phillippe) uspijeva prijeći baršunasto uže te kročiti u glamur i uzbuđenje Studija 54. Shane nađe posao i usko povezanu novu obitelj u svojim vjenčanim kolegama Gregu (Breckin Meyer), peraču posuđa koji sanja o zaradi novca kao barmen u Studiju 54, te Aniti (Salma Hayek), garderobijerki s ambicijom da snimi disko-pjesmu. Kada Shane napokon sretne svoju djevojku iz snova, zvijezdu sapunica Julie Black (Neve Campbell), ljubavne se iskre zapale. Zajedno, ova skupina mladih sanjara – pipničar, perač posuđa, garderobijerka i glumica u usponu – sazret će usred blještavih svjetala, bljesaka fotoaparata i neprestane akcije na najvećoj zabavi svih vremena.

24. studeni, HBO3, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Slavan kao bijelac

Zvijezda emisije „Saturday Night Live“, Jay Pharoah, igra Floyda Mooneyja, mladog afroameričkog komičara čija je zvijezda u usponu. No put do slave minsko je polje u kojem se Floyd mora snalaziti kako bi zadržao kredibilitet dok pokušava postati „slavan kao bijelac“. Izvršni su producenti oskarovac Jamie Foxx, na čijim se iskustvima ova urnebesna serija i temelji, i Tom Kapinos, tvorac „Kalifornikacije“.

26. studeni, HBO, 20.00, KOMEDIJA, Zašto baš on?

Tijekom praznika Ned, otac pun ljubavi, ali previše zaštitnički nastrojen (Bryan Cranston) putuje u Kaliforniju da posjeti svoju kćer na Stanfordu, gdje upoznaje svoju najveću noćnu moru: njezina dobronamjernog, ali društveno neprilagođenog dečka milijardera iz Silicijske doline, Lairda (James Franco). Ned smatra da je Laird, koji nema nikakvih filtra, u potpunosti neprikladan partner za zjenicu oka njegova. Nedova panika eskalira kad ovaj uzorni stanovnik Srednjeg Zapada, koji se nađe izvan svoje zone ugode u Lairdovu glamuroznom i tehnološki naprednom svijetu, shvati da se Laird sprema zaprositi njegovu kćer.

30. studeni, HBO, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Vapaj iz Sirije

Napet i sveobuhvatan prikaz brutalnog petogodišnjeg sukoba iznutra prema van, koristi se stotinama sati ratnih snimaka sirijskih aktivista i građana novinara, kao i svjedočanstvima dječjih prosvjednika, vođa revolucije, branitelja ljudskih prava, običnih građana i visokopozicioniranih vojnih generala koji su napustili vladu. Njihove priče vapaj su za pozornošću i pomoć od svijeta koji gotovo uopće ne razumije njihovu stvarnost i ne slaže se što poduzeti u vezi s tim. Ovaj dokumentarac Evgenya Afineevskog, režisera za „Oscar“ nominiranog filma „Winter on Fire“, premijerno je prikazan na filmskom festivalu „Sundance“ 2017. godine.