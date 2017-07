TV PREPORUKA ZA SRPANJ: Premijere i nove sezone serija te filmovi poput Dankinje i Doktora Strangea prikovat će nas uz male ekrane

5. srpnja, HBO, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, 5. listopada

Slovački dokumentarac prati pričo o čovjeku koji je jednoga dana odlučio napustiti svoju obitelj. Njegovo samozatajno putovanje snimljeno je 10 godina nakon što je krenuo na put. Njegov put je bijeg, način da izbjegne ozbiljnu odluku, način da se riješi dva kilograma teškog tumora na licu koji neuspješno pokušava pokriti bradom. Ti bjegovi predstavljaju njegov način bijega od straha, od nepodnošljivih situacija, vremena i svakodnevne potrage za mjestom gdje bi prenoćio. No njegovo ga zdravlje podsjeća na stvarnost – čeka operaciju koja bi mogla imati kobne posljedice.





7. srpnja, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Sluškinjina priča

Adaptacija klasičnog romana Margaret Atwood, „Sluškinjina priča“ govori o životu u distopiji Gileada, totalitarnog društva u nekadašnjim Sjedinjenim Američkim Državama. Suočeni s ekološkom katastrofom i oštrim padom nataliteta, Gileadom vlada izopačeni fundamentalizam u svom militariziranom „povratku tradicionalnim vrijednostima”. Kao jedna od rijetkih preostalih plodnih žena, Offred (Elisabeth Moss) sluškinja je u Zapovjednikovu kućanstvu, jedna iz kaste žena prisiljenih na seksualno ropstvo u posljednjem očajničkom pokušaju da se svijet ponovno napuči. U tom zastrašujućem društvu Offred mora manevrirati između Zapovjednika, njihovih okrutnih žena, kućnih marthi i svojih kolegica sluškinja – gdje svatko može biti špijun za Gilead – a sve to s jednim ciljem da preživi i pronađe kćer koju su joj oduzeli.

8. srpnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Čudna

Otkad su im se roditelji rastali, Sara i njezina mlađa sestra žive s majkom koja je za novog partnera uzela ženu. Svakidašnji život njih četiri gotovo se ni u čemu ne razlikuje od ostalih obitelji. Sari je trenutačna situacija zapravo skroz u redu. Ali ne gledaju svi na to jednako – posebno je sumnjičav njezin otac. Kako se bliži Sarin 13. rođendan, ona se osjeća prilično opterećeno: prvi se put zaljubila, njezino tijelo prolazi promjene, a povrh svega ne zna kojemu od svojih roditelja biti odana… Sve se čini pogrešnim.

9. srpnja, HBO, 20.00, DRAMA, Dankinja

Nakon što je svojoj supruzi Gerdi (Alicia Vikander) pozirao za sliku kao ženski model, danski umjetnik Einar Wegener (Eddie Redmayne) postaje zaljubljen u svoj ženski identitet i počinje živjeti kao žena po imenu Lili Elbe. Iako njihov brak postaje napet, Gerda podupire Lili dok ona istražuje svoju pravu sebe i na kraju prolazi jednu od prvih operacija promjene spola na svijetu u 1930-ima. Ovaj dirljivi biografski film adaptacija je istoimene knjige Davida Ebershoffa, a režiju potpisuje oskarovac Tom Hooper („Kraljev govor“).

9. srpnja, CINEMAX, 20.00, DRAMA, London Town

Doživite glazbu i energiju punk-podzemlja 1970-ih. Kad petnaestogodišnji Shay (Daniel Huttlestone) čuje muziku „Clasha“ prvi put, to je za njega pravo otkriće koje mu otvara novi svijet društvene svijesti i otpora prema vlasti kakav nije mogao ni zamisliti u svom učmalom londonskom predgrađu. Uvučen u srce gradske punk-scene u procvatu, Shay formira dva odnosa koja će zauvijek promijeniti njegov život zaljubivši se u buntovnu kulericu Vivian (Nell Williams) i neočekivano se povezavši ni s kim drugim doli s uzbudljivim pjevačem „Clasha“, Joeom Strummerom (Jonathan Rhys Meyers).

12. srpnja, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Pod vulkanom

1. studenoga, 1938., Dušni dan u Cuernavaci u Meksiku. Geoffrey Firmin (Albert Finney), britanski konzul u Meksiku, upravo je napustio službu i utjehu pronašao u najboljem prijatelju – boci pića – u pokušaju da zaboravi i svoje i svjetske probleme. Dok Španjolski građanski rat i uspon nacizma u Njemačkoj istodobno potpiruju meksički nacionalizam, on je također ogorčen i zbog rastave od supruge glumice Yvonne (Jacqueline Bisset). Unatoč tomu što mu je nekoliko puta pisala o svojim namjerama da obnove brak, na što joj on nijedanput nije odgovorio, Yvonne se odluči vratiti u Cuernavacu na Dušni dan. Međutim, Geoffreyjev mlađi polubrat Hugh (Anthony Andrews) također stigne u mjesto kako bi pomogao bratu da se otrijezni i nastavi sa životom. Ali autodestruktivnog pijanca nije lako izbaviti.

16. srpnja, HBO, 20.00, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Doktor Strange

Marvel Studios donosi priču o svjetski poznatom neurokirurgu, dr. Stephenu Strangeu (Benedict Cumberbatch) čiji se život zauvijek promijeni nakon što mu je užasna prometna nesreća onesposobila ruke. Kada ga tradicionalna medicina iznevjeri, on je prisiljen tražiti ozdravljenje – i nadu – na nevjerojatnome mjestu: tajanstvenoj enklavi poznatoj kao Kamar-Taj. Brzo saznaje da to nije samo centar za ozdravljenje nego i prva linija borbe protiv nevidljivih mračnih sila koje teže uništiti našu stvarnost. Ubrzo zatim, Strange – naoružan novostečenim magičnim moćima – prisiljen je birati hoće li se vratiti životu prominentnoga kirurga na visokoj nozi ili ostaviti sve iza sebe kako bi obranio svijet kao najmoćniji živući čarobnjak.

16. srpnja, CINEMAX 20.00, KOMEDIJA, Čarobni Mike XXL

Priča se nastavlja tri godine nakon što je Mike napustio život stripera na vrhuncu popularnosti. I preostali Kraljevi Tampe također su spremni povući se u mirovinu. No oni to žele učiniti na svoj način: tako što će zapaliti publiku u posljednjem nastupu u Myrtle Beachu, gdje će nastupiti zajedno s legendarnim Čarobnim Mikeom. Na putu do posljednjeg nastupa, zaustavljajući se u Jacksonvilleu i Savanni da obnove stara poznanstva i sklope nova prijateljstva, Mike i dečki naučit će neke nove poteze i otresti se prošlosti na iznenađujuće načine.

17. srpnja, HBO, 21.10, KOMEDIJA, Biciklizam na lijekovima

Nakon uspjeha divlje komedije o teniskom rivalstvu „Sedam dana u paklu“, HBO se ponovno udružio s trojcem koji je to ostvario – zvijezdom Andyjem Sambergom, scenaristom Murrayjem Millerom i redateljem Jakeom Szymanskim – u pseudodokumentarcu o dopingu u biciklizmu.

19. srpnja, HBO3, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Potpuni doživljaj

Srodne duše od djetinjstva, Holly i Georgia na prvoj su godini fakulteta u Edinburghu. Holly je hladnija, mirnija i opreznija od vrckave Georgie koja se svjesno baca u ludilo prve godine. Kada njih dvije odu na uzbudljivo predavanje vrsne profesorice ekonomije Jude McDermid, obje počnu razmišljati o budućnosti i mogućnosti da se prijave na Judein elitini staž. Georgia je odlučna zbližiti se s moćnom i glamuroznom klikom alfa-djevojaka koje okružuju Jude, a Holly se počne osjećati zapostavljenom. No kad obje djevojke uđu u društveni vrtlog i raskošne zabave klike, njihovo se prijateljstvo nađe na kušnji. Holly naslućuje nešto zlokobno iza blještave fasade.

20. srpnja, HBO, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Dah

Film prati sedam godina u životu obitelji Sicrea u Rumunjskoj prikazujući poetičnim slikarskim potezima kušnje i patnje Dobrina, njegove supruge Lije i njihovo troje djece. Dobrin čeka da se dogodi čudo koje bi omogućilo njegovoj najmlađoj kćeri da ustane iz invalidskih kolica i prohoda. Dok gledamo kako njegova djeca odrastaju i postaju odrasli, svjedočimo kako Dobrinova bliska povezanost s Bogom duboko utječe na odnose između članova njegove obitelji.

22. srpnja, CINEMAX, 20.30, DRAMA, Digitalna mladost

Skupina normalnih 14-godišnjih tinejdžera u jednoj srednjoj školi u Zurichu s normalnim čežnjama za ljubavlju i prihvaćanjem. No moć društvenih mreža, sa svojim sjajnim selfiejima i stalnim pritiskom da budu što više u trendu i što privlačniji, sve više prisiljava klince da niječu svoje prave osjećaje. I tako dođe do tragedije, i to takve u kojoj je gotovo nemoguće napraviti razliku između zločinca i žrtve, krivnje i nevinosti.

22. srpnja, HBO, 20.00, KOMEDIJA, Pa to je fantastično

Prikladno za svoj debi na velikom ekranu, Edina Monsoon i Patsy Stone (Jennifer Saunders i Joanna Lumley) i dalje zrače sjajem i glamurom, živeći na visokoj nozi kao što su i navikle: shopping, pijenje i zabava na najmondenijim lokacijama Londona. No kad slučajno gurnu Kate Moss u rijeku Temzu na supermodernoj zabavi, Eddy i Patsy se upletu u medijsku oluju oko prerane smrti supermodela i neprestano ih proganjaju paparazzi. Pobjegavši bez novca u glamurozno igralište superbogatih, Francusku rivijeru, one smisle plan kako bi svoj bijeg učinile trajnim i zauvijek živjele na visokoj nozi!

23. srpnja, CINEMAX, 20.00, HUMORISTIČNA SERIJA, 9. život Louisa Draxa

Preživjevši osam iskustava na rubu smrti u svome nesretnom životu, Louis Drax (Aiden Longworth) na svoj deveti rođendan skoči s jedne strme litice. Dok policija istražuje slučaj Louisova gotovo smrtonosnog pada te pokušava otkriti gdje se nalazi njegov nasilni otac Peter (Aaron Paul), priznati neurolog dr. Allan Pascal (Jamie Dornan) koristi neuobičajene metode kako bi ušao u dječakovu podsvijest i otkrio istinu oko događaja koji su doveli do njegova stanja. Ali kako biva sve dublje i dublje uvučen u tajnu Louisove prividne sposobnosti da prevari smrt, doktor se zaljubi u Louisovu majku Natalie (Sarah Gadon). Dok se pojavljuju novi tragovi u slučaju, šokantno otkriće promijeni sudbinu Louisa Draxa i svih koji ga okružuju.

23. srpnja, HBO, 20.00, DRAMA, Drugo poluvrijeme Billyja Lynna

Film je ispričan iz gledišta 19-godišnjeg vojnika Billyja Lynna (Joe Alwyn) koji, zajedno sa svojim suborcima iz odreda Bravo, postaje junak nakon teške bitke u Iraku i privremeno se vraća kući na pobjedničku turneju. Kroz flashbackove koji kulminiraju spektakularnim poluvremenom na utakmici footballa na Dan zahvalnosti, film otkriva što se zapravo dogodilo s odredom – suprotstavljajući realnosti rata s američkim percepcijama. U filmu također glume Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Vin Diesel i Steve Martin. Lee je upotrijebio novu tehnologiju, snimajući ultravisokom brzinom slike prvi put u povijesti, kako bi stvorio imerzivno digitalno iskustvo koje mu pomaže dramatizirati rat na dosad neviđen način.

24. srpnja, HBO, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Nesigurna

Serija tvoraca Isse Rae i Larryja Wilmorea istražuje iskustvo suvremenih crnkinja na neklišeiziran i autentičan način. Rae i Yvonne Orji glume najbolje prijateljice koje se moraju nositi s vlastitim stvarnim manama dok se snalaze u različitim svjetovima i nose s beskrajnim nizom neugodnih svakodnevnih iskustava.

24. srpnja, HBO, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Igrači

Dwayne Johnson igra glavnu ulogu u seriji koja istražuje vrtoglav stil života i stvarne probleme skupine bivših i sadašnjih igrača američkog nogometa u Miamiju na Floridi. Serija prati bivšu superzvijezdu Spencera Strasmorea (Johnson) dok pokušava izgraditi karijeru u mirovini kao financijski menadžer i biti mentor sadašnjim i bivšim igračima kroz svakodnevne probleme footballskog biznisa.

30. srpnja, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Moje pripravništvo u Kanadi

Steve Guibord nezavisni je saborski zastupnik koji zastupa Prescott-Makadewa-Rapides-aux Outardes, golemi okrug u sjevernom Quebecu. Dok cijela zemlja promatra, Guibord se nevoljko nađe u neugodnoj poziciji da njegov glas odlučuje o tome hoće li Kanada stupiti u rat. U pratnji svoje supruge, kćeri i idealističnog pripravnika s Haitija Souveraina Pascala, Guibord putuje svojim okrugom kako bi se posavjetovao s biračima. Dok se grupe lobista uključuju u diskusiju koja izmiče kontroli, zastupnik Guibord morat će se suočiti s vlastitom savjesti.