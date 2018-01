TV PREPORUKA ZA SIJEČANJ: Premijera filmova Čuvari galaksije vol. 2, Logan: Wolverine, Skrivene brojke te Pirati s Kariba: Salazarova osveta

7. siječnja, HBO, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Čuvari galaksije vol. 2

Čuvari se moraju boriti kako bi zadržali svoju novopečenu obitelj na okupu dok otkrivaju tajnu pravih roditelja Petera Quilla. Stari neprijatelji postaju novi saveznici, a omiljeni likovi fanova iz klasičnog stripa pritječu upomoć našim junacima dok se Marvelov filmski univerzum nastavlja širiti.

7. siječnja, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Zvjezdane staze: S one strane

„USS Enterprise“ poslan je na spasilačku misiju u najudaljenija prostranstva svemira kad ga iz zasjede napadne Krall, nemilosrdni zakleti neprijatelj Federacije. Prisilno sletjevši na nepoznat neprijateljski svijet, kapetan Kirk, Spock i posada nađu se razdvojeni i bez mogućnosti bijega. Samo buntovna izvanzemaljska ratnica Jaylah može im pomoći da se ponovno sastanu i pronađu izlaz s planeta. Pritom se utrkuju s vremenom kako bi spriječili Krallovu smrtonosnu vojsku da započne sveopći galaktički rat.



11. siječnja, HBO, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Baltimorski ustanak

Nakon smrti Freddieja Graya u policijskom pritvoru 2015., Baltimore je postao grad na rubu. Neposredno nakon Grayeve smrti započeli su mirni prosvjedi i izbili destruktivni neredi dok je grad čekao da sazna sudbinu šestorice policijskih službenika uključenih u incident, odražavajući duboku podjelu između vlasti i zajednice – i naglašavajući hitnu potrebu za pomirenjem. Dokumentarac prati aktiviste, policijske službenike, vođe zajednice i članove bande koji se bore da održe Baltimore na okupu, čak i kad stopa ubojstava dosegne rekordne razine, te istražuje kako nešto promijeniti kad je promjena teška.

13. siječnja, 21.15, TRILER, Trag život

Zastrašujući triler o timu znanstvenika na Međunarodnoj svemirskoj postaji čija se misija otkrića pretvara u praiskonski strah kada nađu na životni oblik koji se ubrzano razvija i koji je prouzročio izumiranje na Marsu, a sada prijeti posadi i cijelom životu na Zemlji.

14. siječnja, HBO, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Logan: Wolverine

Godina je 2029. Mutanti su nestali – ili su vrlo blizu toga. Izolirani, utučeni Logan ubija dane u alkoholu u skrovištu na udaljenom potezu meksičke granice zarađujući sitniš kao vozač. Njegovi pratitelji u progonstvu su izopćenik Caliban i boležljivi profesor X, čiji jedinstveni um muče sve gori napadaji. No Loganovi pokušaji da se skriju od svijeta i od njegove ostavštine naglo završavaju kad se pojavi tajanstvena žena s hitnim zahtjevom – da Logan otprati nevjerojatnu djevojčicu na sigurno. Ubrzo pandže izlaze dok se Logan mora suočiti s mračnim silama i zlikovcima iz svoje prošlosti na misiji života ili smrti koja će ostarjelog ratnika odvesti na put k ispunjenju svoje sudbine.

14. siječnja, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Žene 20. stoljeća

Film prati Dorotheu Fields (Annette Bening), odlučnu samohranu majku u pedesetima koja odgaja sina adolescenta Jamieja (Lucas Jade Zumann) u razdoblju prepunom kulturnih promjena i pobune. Dorothea zamoli dvije mlađe žene za pomoć u Jamiejevu odgoju: Abbie (Greta Gerwig), slobodoumnu punk umjetnicu koja živi kao podstanarka u kući Fieldsovih, te Julie (Elle Fanning), pametnu i provokativnu susjedu tinejdžericu.

14. siječnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Okus tinte

Vincent, 24, karizmatičan je pjevač u hardcore bendu i već je tetovirao više od polovine svog tijela. S anđeoskim licem i prodornim pogledom, drži svijet na dlanu. Ali kad nova žena uđe u život njegova oca, raspire se stare napetosti. Vincent više ne može obuzdati svoj bijes i žudnju.

15. siječnja, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Barut

London, 1605. Robert Catesby (Kit Harington), 33-godišnji sitni plemić iz Warwickshirea, osmišljava plan da raznese zgradu Parlamenta i ubije kralja. Čvrsti katolik u doba kada dominantno protestantska Engleska nemilosrdno progoni katolike, Catesby odbija odreći se svoje vjere, što ga dovodi na rub financijske, društvene i psihološke propasti. Vlast na čelu s glavnim špijunom kralja Jamesa Robertom Cecilom (Mark Gatiss) lovi, muči i ubija svećenike, a obične katolike ugnjetava i oduzima im vlasništvo.

20. siječnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Gorka žetva

Moćna priča o ljubavi, časti, pobuni i opstanku viđena očima dvoje mladih ljubavnika za vrijeme razorne genocidne politike Josifa Staljina protiv Ukrajine 1930-ih. Kako Staljin provodi ambicije komunista u Kremlju, mladi umjetnik Juri bori se da preživi glad, zatvor i mučenje kako bi spasio svoju ljubav iz djetinjstva Natalku od „Holodomora“, programa smrti od gladi koji je u konačnici ubio milijune Ukrajinaca. Dok se ova tragedija događa, Juri bježi iz sovjetskog zatvora i pridružuje se antiboljševičkom pokretu otpora i pritom se pokušava ponovno naći s Natalkom i nastaviti borbu za slobodnu Ukrajinu.

21. siječnja, HBO, 20.00, DRAMA, Skrivene brojke

Film o elitnom timu crnih matematičarki u NASA-i koje su pomogle Americi pobijediti u svemirskoj utrci sa suparničkim Sovjetskim Savezom i istodobno ubrzale potragu za jednakim pravima i prilikama. Svatko zna za misije Apollo. Odmah možemo navesti hrabre muške astronaute koji su napravili prve divovske korake za čovječanstvo u svemir: John Glenn, Alan Shepard i Neil Armstrong. No začudo, Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan i Mary Jackson nisu imena koja se uče u školi ni koja su poznata većini ljudi – iako su njihove odvažne, pametne i jake uloge NASA-inih „ljudskih računala“ bile prijeko potrebne za napredak koji je omogućio ljudski let u svemir. Napokon, na ekran dolazi priča o vizionarskom trojcu žena koji je nadišao rod, rasu i profesionalne granice na putu k pionirskim letovima u svemir.

21. siječnja, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Ljubav i prijateljstvo

Radnje smještene u 1790-e, film prati šarmantnu spletkaricu i manipulatoricu lady Susan Vernon (Kate Beckinsale) koja je u misiji da pronađe muža za sebe i svoju patničku kćer Fredericu, uz pomoć i potporu svoje odane prijateljice Alicie Johnson (Chloe Sevigny). Dva mladića, naočiti Reginald DeCourcy (Xavier Samuel) i bogati Sir James Martin (Tom Bennett), ozbiljno zakompliciraju njihove planove.

23. siječnja, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Britanija

Kad Rimljani napadnu Britaniju 43. g. n. e., Kerra (Kelly Reilly), kći kralja Cantiija, prisiljena je zanemariti svoja neslaganja sa suparničkom kraljicom Antedijom (Zoë Wanamaker) kako bi se suočile sa svojim osvajačima. Rimljani, na čelu s generalom Aulom Platijem (David Morrissey), odlučni su uspjeti u onome u čemu Julije Cezar nije i osvojiti ovu mitsku zemlju na dalekom rubu Rimskog Carstva. Aulo je jak i žilav vođa, ali ima duboku tajnu koja prijeti njegovoj misiji. Plemena i druidi ujedinjuju se u borbi protiv Rimljana, a Kerri je dodijeljena najvažnija uloga u životu kao predvodnica otpora protiv moćne rimske vojske.

25. siječnja, HBO, 22.35, DOKUMENTARNI FILM, Životni put Mikea Nicholsa

U ljeto 2014. Mike Nichols sastao se sa svojim prijateljem i kolegom Jackom O’Brienom kako bi razgovarao o svojoj ranoj karijeri: o periodu kad je radio kao izvođač skečeva 50-ih godina s The Compass Playersima i Second Cityjem, o komedijskom partnerstvu s Elaine May koje ih je oboje proslavilo te o svome prijelazu na režiju sredinom 60-ih, kada je uživao fenomenalan uspjeh na Broadwayu i u Hollywoodu osvojivši priznanje kao novopečeni redatelj filmom „Tko se boji Virginije Woolf?“ i Oscar® 1968. za režiju za „Diplomca“. Razgovori su se odvijali na pozornici vrlo poznatoj Nicholsu: broadwayskom Golden Theateru, gdje je 55 godina prije uprizorena „Večer s Mikeom Nicholsom i Elaine May“.

28. siječnja, HBO, 20.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Pirati s Kariba: Salazarova osveta

U ovoj uzbudljivoj pustolovini zlosretnom kapetanu Jacku loše se piše kad smrtonosni sablasni mornari, predvođeni zastrašujućim kapetanom Salazarom, pobjegnu iz Vražjeg trokuta u namjeri da ubiju sve pirate na moru – a pogotovo Jacka. Jackova jedina nada za preživljavanje leži u legendarnom Posejdonovu trozupci, ali kako bi ga pronašao, mora sklopiti nelagodan savez s Carinom Smyth, briljantnom i lijepom astronomkinjom, i Henryjem, tvrdoglavim mladim mornarom Kraljevske mornarice. Za kormilom „Umirućega galeba“, svoga žalosno malog i otrcanog broda, kapetan Jack nastoji ne samo preokrenuti svoju nedavnu lošu sreću nego i spasiti svoj život pred najstrašnijim i najopakijim neprijateljem s kojim se ikad suočio.

28. siječnja, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Priče s asfalta

Čudna ljepota hladnog urbanog krajolika. Vjetar i neon, prazna geometrija. Škrti starac u invalidskim kolicima na mjesečini susreće usamljenu noćnu medicinsku sestru. Izmučena glumica na zalasku karijere izaziva fascinaciju tinejdžera s ključem oko vrata. Američkog astronauta koji je iz svemira sletio na krov nebodera prima usamljena žena, brižna majka sina robijaša. Priča je to o slučajnim susretima šestero usamljenih ljudi koji stvaraju iznenađujuće trenutke suosjećanja i intimnosti.

30. siječnja, HBO, 21.00, KRIMI SERIJA, Fargo

Serija inspirirana „Oscarom“ nagrađenim filmom, prati posve nov „istinski“ kriminalni slučaj s novim likovima, ali zadržava karakterističan humor, ubojstva i „minnesotsku ljubaznost“ koji su film učinili trajnim klasikom.