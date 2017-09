TV PREPORUKA ZA RUJAN: Viasat History započinje jesensku programsku shemu odličnim ekskluzivnim premijerama na svojem kanalu

PONEDJELJAK, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Od svjetskog do hladnog rata

Na početku Jaltske konferencije, 4. veljače 1945., ”Trojica velikih” bili su optimistični: pobjeda je bila neupitna, a činilo se da će postignuti sporazum sačuvati vrijednosti za koje su se borili. No, u samo nekoliko mjeseci od sporazuma neće ostati ništa, tek nepomirljive razlike. Ujedinjeni u ratu, Saveznici su se podijelili i postali suparnici u miru.

Kako objasniti tako brzi neuspjeh nečega oko čega su se doista trudili? Kako smo od Jaltske konferencije 1945., na kojoj se tražilo trajno rješenje za mir, došli do niza događaja koji će na kraju dovesti do hladnog rata? Kombinirajući arhivske snimke, pisma i jedinstvena svjedočanstva, u dvije ćemo epizode ponovno razmotriti to ključno povijesno razdoblje. Do kraja ćemo uroniti u poratne godine i početak novog svjetskog poretka.



ČETVRTAK, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Špijuniranje kraljevske obitelji

Ova dokumentarna serija donosi priču o najvećoj kraljevskoj romansi 20. stoljeća kroz jedinstvenu i novu perspektivu: tajne dosjee ljudi koji su špijunirali Wallis Simpson i Eduarda VIII., britanskog kralja koji se odrekao prijestolja zbog ljubavi prema razvedenoj Amerikanki. U seriji ćemo doznati kako je FBI ozvučio, prisluškivao i pratio britanski kraljevski par po naređenju samog predsjednika. Kad je šef FBI-a tu naredbu doveo u pitanje, Washington mu je jasno stavio do znanja od koga potječe i da se ne može opozvati.

Tajni dosjei prvi put otkrivaju kako su britanske i američke obavještajne službe počele bivšeg kralja smatrati najvećom sigurnosnom prijetnjom, pogotovo zbog njegovih veza s nacistima. Strah od odanosti Hitleru bio je toliko velik, da je predsjednik SAD-a osobno naredio operaciju potpunog nadzora nad Wallis i Vojvodom od Windsora.

SUBOTA, 13.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Oblikovanje povijesti

Rušimo zidove između znanosti i povijesti da otkrijemo kako su priče o čovječanstvu često potaknute događajima iz davne prošlosti. Zvijezde koje su nekad davno eksplodirale, sudar kontinenata, formiranje molekula, sve je to tajno oblikovalo povijest za koju smo mislili da nam je poznata. Naša civilizacija i inovacije, naša putovanja i sukobi, nisu nastali samo zbog odluka koje donosimo, već i zbog fizike, geologije, biologije, kemije – sila koje mogu biti premalene da bi se vidjele… ili su djelovale toliko davno, da jedini način na koji možemo razumjeti njihov utjecaj, jest početi razmišljati na potpuno nov način.

NEDJELJA, 15.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Uspon civilizacije

Vodimo vas na putovanje do korijena modernog svijeta. U novim epizodama predstavit ćemo drevne narode koji su utemeljili put modernom društvu svojim kulturnim i znanstvenim dostignućima, baštini koja je zauvijek promijenila svijet: od eklektičkih germanskih plemena koja su se suprotstavljala moćnim Rimljanima, preko Kartažana, pomoraca koji su uspostavili prvu globalnu trgovačku mrežu, do arapskih inovatora i njihovih dostignuća u modernoj znanosti. Upoznajte pretke koji su nam oblikovali život.