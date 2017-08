TV PREPORUKA ZA RUJAN: Premijere serija Metalna zvijezda i Kronike Times Squarea te filmova Tajna veza, Putnici i Ograde

1. rujna, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKA DRAMA, Equilibrium

U pokušaju da okonča ratove i održi mir, čovječanstvo je zabranilo sve što izaziva emocije: književnost, glazbu i umjetnost. Kako bi se zakon provodio, posebna vrsta policije zadužena je ukloniti sve prekršitelje. No kad jedan od čelnih policajaca propusti dozu lijeka koji blokira emocije, počinje shvaćati da stvari nisu onakve kao što se čine.





2. rujna, CINEMAX2, 20.30, PSIHOLOŠKA DRAMA, Prevaranti

U namjeri da poprave odnos Anna i Juhan povuku se u kuću uz more koju su im iznajmili dobrostojeći prijatelji. Svjedočeći nesreći na stjenovitoj obali, oni udome ozlijeđenu ženu i njezina muža – par s kojim će otkriti da imaju puno toga zajedničkog. Anna i Juhan počinju se pretvarati da su vlasnici kuće uvlačeći svoje goste u igru dominacije koja će njihov odnos dovesti do ruba uništenja.

3. rujna, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Zoolander 2

Kad tajni ubojica počne ubijati najljepše ljude na svijetu, vrhunska agentica Interpola Valentina Valencia (Penélope Cruz) otkrije da ključ ove smrtonosne zavjere leži u bivšim modelima Dereku (Ben Stiller) i Hanselu (Owen Wilson). Regrutirani za tajnu misiju, moraju se vratiti u svijet visoke mode, ponovno steći slavu i spasiti stvar. Jedino što im stoji na putu kriminalni je veleum Mugatu (Will Ferrell) i njegova zla modna štićenica (Kristen Wiig).

3. rujna, HBO, 20.00, DRAMA, Ograde

Smješten u Pittsburgh 1950-ih, film nudi strastven pogled na bivšeg igrača bejzbola iz Crnačke lige Troya Maxsona (Washington) dok se bori da bi priskrbio za one koje voli u svijetu koji mu prijeti da će ga zgaziti. Washingtonov redateljski trijumf pulsira univerzalnim istinama ljubavi, opraštanja i sreće unatoč tomu što leži iza naše vlastite ograde.

6. rujna, HBO, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Serija čija je autorica i scenaristica priznata spisateljica Daisy Goodwin, označava početak znamenite priče o životu jednog od najvećih monarha u povijesti. S kinematografskim produkcijskim vrijednostima i ansamblom nagrađivanih glumačkih talenata, „Viktorija“ se oslanja na stvarne događaje i kraljičine iscrpne dnevnike kako bi oslikala živopisan portret njezine preobrazbe iz impulzivne 18-godišnjakinje u mladu suprugu, majku i glavu globalnog carstva.

7. rujna, HBO, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Žestoke djevojke

Pratimo priče četiriju „žestokih djevojaka“ u dobi od 7 do 36 godina dok se razvijaju tijekom dvije godine koje provodimo s njima. Dok promatramo njihove burne emocije i brutalne borbe, postavljamo pitanje: što ih motivira da se natječu u tako muškom sportu? Je li vrijedno boli, ozljeda i poniženja? Odgovor je mnogo dublji nego što biste pomislili: one se bore za priznanje, prihvaćanje, uspjeh, ljubav, ali se prije svega bore protiv vlastitih strahova i demona.

9. rujna, HBO2, 20.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu

Kada Jake otkriva tragove misterija koji obuhvaća alternativne stvarnosti i vremenska razdoblja, on otkriva tajno utočište zvano Dom gospođice Peregrine za čudnovatu djecu. Dok upoznaje žitelje doma i njihove neobične sposobnosti, Jake shvaća da je sigurnost iluzija, a opasnost vreba u obliku moćnih, skrivenih neprijatelja. Jake mora otkriti tko je stvaran, komu može vjerovati i tko je zapravo on sam.

9. rujna, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Sve za sina

Diane Kramer vodi jedna jedina opsesija: pronaći vozača Mercedesa boje moke koji je pregazio njezina sina i uništio joj život. S nekoliko stvari, malo novca i pištoljem, ona odlazi u Evian gdje je saznala da vozač živi. Ali katkad put osvete je mučniji nego što se čini.

10. rujna, HBO, 20.00, ANIMIRANI FILM, Trolovi

Film vodi publiku u šareni, čudesni svijet nastanjen pretjerano optimističnim Trolovima koji stalno imaju ples u nogama i pjesmu na usnama te komično pesimističnima Bergenima koji su sretni samo kad imaju Trola u želucu. Nakon što Bergeni napadnu selo Trolova, Poppy, najsretnija Trolica ikad rođena, i pretjerano oprezni, čangrizavi Branch kreću na put da bi spasili svoje prijatelje. Njihova je misija puna pustolovine i nezgoda, dok ovaj neobični duo pokušava tolerirati jedan drugog dovoljno da bi dovršili posao.

10. rujna, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Whiskey Tango Foxtrot

Zaglavljena u rutini, novinarka Kim Baker (Tina Fey) odluči uzdrmati stvari ostavljajući svoj uredski posao u New Yorku i prihvativši opasan zadatak u Afganistanu. Daleko od kuće i potpuno izvan svoje zone udobnosti, šokirana Kim sprijatelji se s pustolovnom novinarkom Tanyom Vanderpoel (Margot Robbie), strogim pukovnikom (Billy Bob Thornton) i šarmantnim fotoreporterom (Martin Freeman) kako bi joj pomogli da se snađe u ovom ludom novom svijetu. Usred kaosa, Kim otkriva svoju pravu snagu dok riskira sve kako bi pronašla svoj sljedeću veliku priču.

11. rujna, HBO, 20.00, KRIMI SERIJA, Kronike Times Squarea

Serija tvoraca Georgea Pelecanosa i Davida Simona (Žica) s Jamesom Francom i Maggie Gyllenhaal u glavnim ulogama, prati priču o legalizaciji i kasnijem porastu pornografske industrije na njujorškom Times Squareu od ranih 1970-ih do sredine 1980-ih, istražujući taj kaotični svijet u začecima buduće milijardu dolara vrijedne američke seks-industrije.

11. rujna, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Kraj ljubavne priče

Godine 1939. u Londonu Saru Miles (Julianne Moore), strastvenu ženu zarobljenu u sterilnom braku, privuče mrki romanopisac Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) kojega je upoznala na zabavi koju je priredio njezin dobri, ali dosadni muž Henry (Stephen Rea). No njihovu tajnu ljubavnu vezu naglo prekine Sarah nakon što Bendrixovu kuću pogodi bomba tijekom bombardiranja Londona i zamalo ga ne ubije. Dvije godine poslije slučajni susret s Henryjem ponovno probudi Bendrixovu opsesiju Sarom. Progonjen uspomenama, on se vraća u njezin život i otkriva iznenađujući razlog njihova raskida, obećanje koje će Sari sada biti teško ispuniti.

13. rujna, CINEMAX, 20.00, TRILER, Leteći kanu

Lavaltrie u Québecu krajem 19. stoljeća. Jos Lebel i Liza Gilbert vole jedno drugo u tajnosti. Za vezu između mladog farmera i trgovkinje galanterijom sazna javni bilježnik Romain čiju je prosidbu Liza odbila prije tri godine. Kad Josovi usjevi zagonetno izgore, on je prisiljen prihvatiti posao kao zimski nadzornik u udaljenom logoru drvosječa. Ljubavnici obećaju pisati jedno drugomu, ali Romain im presreće pisma dok se stalno, ali diskretno, udvara Lizi. Bez vijesti od Josa, Liza tone u očaj ne shvaćajući da je žrtva prokletstva koje je na nju u noći njezina rođenja bacio Jack Murphy, nitko drugi nego đavao. Dvadeset i pet godina prije, na Badnjak, osam drvosječa uhvaćenih u oluji daleko od kuće potpisalo je ugovor s Murphyjem kako bi se ukrcali u leteći kanu i vratili obiteljima. Kad je prekršio pakt, Lizin je otac nesvjesno prokleo svoju kćer. Hoće li se Jos vratiti iz logora drvosječa i umaknuti zlonamjernim silama koje naizgled tlače to mjesto?

14. rujna, HBO, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Kinematografija kroz Magnumove fotografija

Dokumentarac priča priču o intimnom i neviđenom susretu između fotoreportera agencije Magnum i svijeta filma. Sukob između dva naoko suprotna svijeta, fikcije i stvarnosti. 70 godina putovi su im se preklapali: obitelj fotografa, među kojima su najveća imena u fotografiji te obitelj glumaca i filmaša koji su pomogli napisati povijest filma, od Johna Hustona do Marilyn Monroe te Orsona Wellesa, Kate Winslet i Seana Penna.

15. rujna, HBO, 20.00, KRIMI SERIJA, Metalna zvijezda

Radnje smještene u idiličan planinski grad prepun migrantskih naftnih radnika iz obližnjeg postrojenja za hidrauličko lomljenje i zatrpan rastućom provalom zločina, serija je emotivno nabijena i katkad smiješna priča o Jimu Worthu (Tim Roth), dobronamjernom, trezvenom obiteljskom čovjeku i revnom šefu policije, čiji miran život bude uništen kad novopridošla skupina kriminalaca ubije njegova malog sina u propalom pokušaju atentata na njega.

17. rujna, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Una

Film prati putovanje mlade žene da povrati svoju prošlost. Petnaest godina prije 13-godišnja Una pobjegla je sa starijim čovjekom Rayem, a on je za taj zločin bio uhićen i zatvoren. Kad naiđe na njegovu fotografiju u trgovačkom časopisu, Una mu uđe u trag i pojavi se na njegovu radnom mjestu. Njezin nagli dolazak prijeti uništiti Rayev novi život i poremetiti njezinu stabilnost. Neizgovorene tajne i zakopane uspomene izlaze na površinu dok Una i Ray analiziraju ostatke prošlosti. Njihov sukob donosi neodgovorena pitanja i neriješene čežnje. To će ih oboje potresti do srži.

17. rujna, HBO, 20.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Putnici

Jennifer Lawrence i Chris Pratt glume u ovoj pustolovini s velikim ulozima o dvoje putnika, Aurori i Jimu, koji se nalaze na svemirskom brodu koji ih prevozi u novi život na drugi planet. Put postaje opasan kad ih kapsule za hibernaciju tajanstveno probude 90 godina prije dolaska na odredište. Dok pokušavaju otkriti tajnu iza pogreške, otkrivaju da je sam brod u velikoj opasnost. I dok su životi 5000 uspavanih putnika u opasnosti, mogu ih spasiti samo Jim i Aurora.

18. rujna, HBO, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Zamjenici

Ova crna komedija tvoraca Dannyja McBridea i Jody Hill govori o srednjoj školi North Jackson i dvojici ljudi koji je gotovo vode, zamjenicima ravnatelja. Danny McBride i Walton Goggins igraju školske administratore u epskoj borbi za uspon na najviši položaj školskog ravnatelja. U drugoj sezoni, burna se školska godina nastavlja, a novo polugodište donosi velike promjene. Gamby i Russel naučit će da je teže zadržati vlast nego je steći.

18. rujna, HBO, 02.00, PRIJENOS, 69. dodjela nagrade Emmy

Nagrada Emmy jedan je od najuzbudljivijih i najprestižnijih događaja na televiziji u SAD-u i ovaj spektakularni zabavni događaj nudi zajamčenu večer glamura i zvjezdanog talenta privlačeći milijune gledatelja diljem svijeta. Ovu dodjelu vodit će dobitnik Emmyja Stephen Colbert, a prenosit će se uživo iz Microsoft Theatera u Los Angelesu

19. rujna, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Tjedan i jedan dan

U židovskoj religiji nakon pogreba treba tjedan dana sjediti šivu (žalovanje za pokojnikom). Međutim, za Eyala i Vicky tjedan dana nije dovoljno vremena da prikladno oplaču gubitak svog 25-godišnjeg sina Ronnieja. U bračnom paru koji se približava drugom dijelu sredovječnosti njih dvoje različito reagiraju na kraj šive. Učiteljica Vicky želi povratak u rutinu te se vraća u školu i pokušava što brže otjerati nastavnicu koja ju je mijenjala. U međuvremenu trgovac Eyal odluči se za potpuno odbacivanje rutine te se napuši s mladim susjedom i otkrije da još uvijek postoje stvari u njegovu životu za koje vrijedi živjeti.

21. rujna, HBO, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Životna priča Warrena Buffetta

Uz neto vrijednost od više od 60 milijardi dolara, Warren Buffet uistinu je jedinstven milijarder. Sada star 86 godina, legendarni investitor i dalje živi u skromnoj kući u Omahi i nastavlja se voziti u ured svako jutro kako bi upravljao Berkshire Hathawayem, četvrtom po veličini javnom poduzeću na svijetu. No još začudnija od njegova skromnog načina života i ponizne osobnost Buffettova je uzorna moralna srž. Isti principi pristojnosti i poštenja koji su mu pomogli nagomilati bogatstvo naveli su ga da većinu toga daruje u najvećoj filantropskoj donaciji u povijesti.

23. rujna, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Hladna fronta

Ruska priča je o mladom paru – Sashi, kćeri bogatih roditelja i njezinu dečku Ilyi, mladom i ambicioznom scenaristu. Sasha i Ilya provode zimski odmor u unajmljenoj kući pokraj oceana na sjeveru Francuske. Nekoliko dana prije Silvestrova Ilya odlazi u kupnju i susreće Mashu, izgubljenu Ruskinju koja je navodno izašla na pogrešnoj željezničkoj postaji i nema gdje prenoćiti.

24. rujna, HBO, 20.00, DRAMA, Tajna veza

1942. g., tijekom 2. svjetskog rata, kanadski špijun Max Vatan (Brad Pitt) padobranom se spušta u Francuski Maroko da bi upoznao francusku špijunku Marianne Beauséjour (Marion Cotillard) koja će mu glumiti ženu. Njihova je misija izvršiti atentat na njemačkog veleposlanika u Casablanci. Živjeli su zajedno nekoliko dana i uskoro se zaljubili. Kad se Max vratio u bazu u Londonu, doveo je Marianne i oženio se njome. Godinu dana poslije dobili su kćerkicu Annu tijekom bombardiranja. Jednog dana Maxa pozovu na sastanak u zloglasni Odjel V zajedno sa zapovjednikom Frankom Heslopom i agentom tajne službe koji kaže da sumnjaju na to da je Marianne njemačka špijunka. Max ima samo 72 sata da dokaže njezinu nevinost i spasi svoju obitelj prije negoli mora učiniti nezamislivo.

24. rujna, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Toni Erdmann

Winfried ne viđa često svoju kćer Ines te je odluči iznenaditi posjetom. To je nezgodan potez jer Ines drži odgovoran položaj korporativnog stratega u Bukureštu. Winfried je šaljivac, a njegova mala podbadanja na račun kćerina životnog stila još više pogoršavaju stvari. Otac i kći dosežu pat-položaj, a Winfried pristaje vratiti se kući u Njemačku. Na scenu stupa razmetljivi Toni Erdmann: Winfriedov slatkorječivi alter-ego. Prerušen u drečavo odijelo, čudnu periku i još čudnije lažne zube, Toni ulijeće u Inesin profesionalni život tvrdeći da je životni trener njezina izvršnog direktora. Kao Toni, Winfried je smioniji i ne suspreže se, ali Ines odgovara na izazov. Što jače guraju jedno drugo, to bliskiji postaju. U svem tom ludilu, Ines počinje shvaćati da njezin ekscentrični otac ipak zaslužuje neko mjesto u njezinu životu.

28. rujna, HBO, 22.05, DOKUMENTARNI FILM, Po mjeri

Krojački dvojac Rae Tutera i Daniel Friedman imaju holistički pristup radu uzimajući u obzir osobnost svakoga klijenta, koja postaje neodvojiva od stvaranja savršenog odijela. Među onima koji dijele svoje jedinstvene priče su transrodni muškarac koji se priprema za vjenčanje, taksist iz New Yorka koji se želi osjećati ugodno na važnom rođendanu, mladi student prava koji se bori s razgovorima za posao te 12-godišnji transseksualni dječak čija se hrabrost može mjeriti samo se njegovom nervozom oko dobrog izgleda za nadolazeću bar micvu.

29. rujna, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Neslomljivi

David Dunne (Willis) vraća se vlakom iz New Yorka kući u Philadelphiju nakon razgovora za posao koji nije dobro prošao, kada njegov vagon iskoči s tračnica i sudari se s nadolazećom lokomotivom. David je jedini preživjeli među 131 putnikom u vagonu. Ne samo to, on je zapanjujuće neokrznut. Dok se David pita što mu se dogodilo i zašto se uspio izvući, on susreće tajanstvenog neznanca, Eliju Princea (Samuel L. Jackson) koji objašnjava Davidu da postoji određeni broj ljudi koji su „neslomljivi“ – imaju iznimnu izdržljivost i hrabrost, predispoziciju prema opasnom ponašanju i osjećaju se nepobjedivi, ali također imaju čudne slutnje o strašnim događajima. Je li David „neslomljiv“? A ako jest, koje su fizičke i psihičke posljedice tog saznanja?

30. rujna, CINEMAX2, 20.30, ROMANTIČNA DRAMA, Druga polovica

Nickie Bellow (Tom Cullen) autodestruktivni je lutalica koji oplakuje nestanak svog mlađeg brata. Nakon što je napustio obećavajući život u rodnoj Velikoj Britaniji, proveo je prve godine zrelosti utapajući tugu u alkoholu i nasilju. Na petu godišnjicu bratova nestanka dosegao je svoj nadir. Otpušten je s posla fizikalca i ponovno ga čeka besmislen život. Tada upozna Emily (Tatiana Maslany). Oni odmah sklope neraskidivu vezu. Ljubav na prvi pogled produbljena je zajedničkim osjećajem tuge. Nakon kratkog vremena njegov PTSP i njezin biopolarni poremećaj izlaze na površine komplicirajući njihovu novopronađenu intimu. Za Nickieja i Emily vrijeme ne liječi sve rane.