TV PREPORUKA ZA LISTOPAD: Premijere filmova xXx: Povratak Xandera Cagea, Resident Evil: Konačno poglavlje te dokumentarca Spielberg

1. listopada, HBO, 20.00, ŠPIJUNSKI TRILER, xXx: Povratak Xandera Cagea

U trećem eksplozivnom poglavlju zatječemo ekstremnog sportaša koji je postao vladin operativac, Xandera Cagea (Vin Diesel) na izlasku iz samonametnutog izgnanstva i na putanji k srazu s ubojitim alfa-ratnikom Xiangom i njegovim timom u utrci za povratak zlokobnog i naizgled nezaustavljivog oružja poznatog kao Pandorina kutija. Unovačivši posve novu skupinu pomagača gladnih uzbuđenja, Xander se nađe upleten u ubojitu urotu koja upućuje na dosluh u najvišim redovima svjetskih vlada.





7. listopada, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Vrijeme jagoda

15-godišnji Wojtek doputuje u Švedsku iz Poljske sa svojim roditeljima kako bi na farmi brao jagode. Dočeka ga mračno podzemlje u kojem strane radnike migrante iskorištavaju indiferentni Šveđani. No unatoč svemu tomu, on se zbliži s farmerovom kćeri Anneli. Tinejdžeri se počinju sastajati bez znanja svojih roditelja, a njihova mlada ljubav razbija nevidljivu barijeru između njih. No vanjski svijet nikada neće prihvatiti tu vezu te se na kraju dvoje mladih ljubavnika nađe na suprotnim stranama kada sukob između Šveđana i gostujućih radnika, koji se dugo kuhao, napokon preraste u nasilan obračun.

8. listopada, HBO, 20.00 KOMEDIJA, Utrka sa susjedima

Dok su im djeca prvi put u ljetnom kampu, Jeff i Karen Gaffney nadaju se provesti kvalitetno vrijeme sami te raspiriti romantičnu vatru koja je počela slabjeti. To se pokaže lakše reći nego učiniti kad Kareninu maštu omete iznenadni dolazak novih susjeda u slijepu ulicu: Jonesa, čijem je zadivljujućem izgledu ravna samo svjetovna sofisticiranost njihovih života. Tim Jones uspješan je putopisac čiji hobiji uključuju puhanje vlastitih staklenih skulptura, a njegova supruga Natalie savjetnica je za društvene medije, blogerica kuhanja i junakinja siročadi iz Šri Lanke. Kao što Karen pita: „Zašto bi ovako atraktivni i uspješni ljudi htjeli ovdje živjeti?“ Unatoč Kareninim početnim sumnjama, Jeff vidi u Timu najcool najboljeg prijatelja o kojemu je dosad mogao samo sanjati – dok Karen uskoro biva zavedena Natalienim glamuroznim i seksi pristupom prigradskomu životu.

8. listopada, CINEMAX, 20.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Tatica se vratio

Will Ferrell i Mark Wahlberg suočavaju se u krajnjem obračunu oca i očuha! Brad (Ferrell), koji je oduvijek sanjao da ima savršenu obitelj, odlučan je postati najbolji očuh djeci svoje nove žene (Linda Cardellini). No kada se iznenada pojavi njihov biološki otac Dusty (Wahlberg), Bradov se idiličan obiteljski život okrene naglavačke, a on se mora nadmetati s Dustyjem.

9. listopada, CINEMAX2, 20.30, BIOGRAFSKA DRAMA, Ludilo kralja Georgea

Kralj George III. čini neke veoma neobične stvari, ali opet, tko se još smije svađati s kraljem? Pa, kao prvo, njegov ambiciozni sin. On se ne pomlađuje, a sve što čini po cijele dane jest da besposleno sjedi čekajući da mu otac umre. Pa kad se kralj počne ponašati kao pravi luđak, princ od Walesa lobira u Parlamentu da mu dodijeli ovlasti princa regenta. Slijedi politička borba između premijera rojalista i opozicijske stranke. U međuvremenu, kralja se polako podvrgava muci neobične medicinske prakse 18. stoljeća: redovito mu se pušta krv, a njegove fekalije analiziraju najrazličitiji liječnici. Da bi ispravila tu grozotu, kraljeva uznemirena svita traži pomoć seoskog liječnika koji je jednako neuspješan kao i njegovi prethodnici, ali malo humaniji. Kad se čini da će biti prisiljen abdicirati, George III. ozdravi upravo na vrijeme da uvjeri Parlament da je sposoban vladati.

12. listopada, HBO, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Spielberg

Steven Spielberg izgradio je nevjerojatan katalog revolucionarnih filmova tijekom svoje gotovo 50-godišnje karijere. Nagrađivana redateljica dokumentaraca Susan Lacy prati evoluciju ove legendarne figure i oslanja se na gotovo 30 sati ekskluzivnih intervjua s redateljem koji je otvoreno progovorio o svom gorko-slatkom djetinjstvu i cjeloživotnoj opsjednutosti snimanjem filmova, svojim počecima televizijskog „wunderkinda“, usponu do slave kroz nevjerojatan niz blockbustera, kasnijim izletima u ozbiljnije dramatične filmove te osobnim i profesionalnim odnosima koje je godinama kultivirao.

14. listopada, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Šegrt

28-godišnji malajski zatvorski čuvar nedavno premješten u najbolji zatvor na teritoriju. Živi sa svojom starijom sestrom Suhailom u skromnoj stambenoj zgradi. Na svome novome radnome mjestu Aiman se počne zanimati za 65-godišnjeg narednika Rahima. Uskoro se otkriva da je karizmatični Rahim zapravo dugogodišnji glavni krvnik zatvora. Rahim također primijeti principijelnog i vrijednog Aimana. Kad Rahimov pomoćnik iznenada da otkaz, on pozove Aimana da postane njegov šegrt. Aiman kaže Suhaili o svom novom poslu, ali Suhaila se uznemiri jer je Rahim pogubio njihova oca. Aiman je to cijelo vrijeme znao. Može li Aiman svladati svoju savjest i tešku prošlost te možda postati idući glavni krvnik?

15. listopada, HBO, 20.00, KRIMI DRAMA, Pljačka u Hatton Gardenu

prati jednog tajanstvenog čovjeka (Matthew Goode) i četvoricu ostarjelih kriminalaca iz East Enda – predvođenih 76-godišnjim Brianom Readerom (Larry Lamb) – koji su izvršili najveću pljačku u engleskoj pravnoj povijesti. Dok su im svi od mađarske mafije do Scotland Yarda za petama, ova ekipa lopova stare škole (i jednostavno starih) odlučila je postići naizgled nemoguće; probušiti čelični i betonski sigurnosni trezor u bogatoj londonskoj draguljarskoj četvrti Hatton Garden te izvesti najveću krađu u povijesti.

15. listopada, CINEMAX, 20.00, KRIMI DRAMA, Crna misa

1970-ih u južnom Bostonu FBI-ev agent John Connolly (Joel Edgerton) nagovara irskog mafijaša Jamesa Whiteyja Bulgera (Johnny Depp) na suradnju s FBI-em kako bi eliminirali zajedničkog neprijatelja: talijansku mafiju. Drama priča istinitu priču o ovom nesvetom savezu koji je izmaknuo kontroli i omogućio Whiteyju da izbjegne provođenje zakona, konsolidira vlast te postane jedan od najokrutnijih i najmoćnijih gangstera u povijesti Bostona.

18. listopada, CINEMAX, 20.00, TRILER KOMEDIJA, Gospodin Tomas

Svjet mlade žene okrene se naglavačke kad je ozlijeđeni plaćenik uzme za taoca pod prijetnjom oružja u njezinu domu. Kad joj se neočekivano pojavi prijatelj te i on bude otet, oni zajedno sjednu uz dostavu kineske hrane i bocu viskija. Nakon nekoliko sati razmišljanja trojac otkriva istinu o tome što se stvarno dogodilo ranije te noći dok se mreža prijevare raspleće, a formira se savez koji će zauvijek promijeniti njihove živote.

19. listopada, HBO, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, O.J.: Stvoreno u Americi

Kronika uspona i pada O. J. Simpsona čiji je visokoprofilirani pokušaj ubojstva razotkrio doseg američkih rasnih napetosti otkrivajući slomljenu i podijeljenu naciju.Ovo je kulturološka priče o modernoj Americi – saga o rasi, slavi, medijima, nasilju i kaznenopravnom sustavu. I dva desetljeća nakon svoje nezaboravne kulminacije ona i dalje fascinira, polarizira, pa čak i piše nova poglavlja. “O. J.” revidira – i redefinira – sve. Nasilje u obitelji. Policijsku istragu. Potjeru za bijelim „Broncom“. Suđenje stoljeća. Motiv, krv, rukavicu. Presudu. Posljedice. Na temelju više od sedamdeset intervjua – od Simpsonovih dugogodišnjih prijatelja i kolega do prepoznatljivih protagonista istrage ubojstva te promatrača i komentatora s očitom povezanošću s pričom – dokumentarac je zanimljiv, neodoljiv i nezaboravan pogled na ovu fascinantnu sagu.

21. listopada, CINEMAX2, 20.30, KOMEDIJA, Vodenkonj

Otpušten s posla kazališnoga kritičara, osramoćeni pjesnik Ted Wallace jedva dočeka priliku da se neko vrijeme skrije u ladanjskom dvorcu svojih prijatelja, Swafford Hallu. Ondje se nedavno dogodio niz neobjašnjivih čudotvornih izlječenja, a Ted uđe u trag uzročniku tog fenomena, uspaljenom tinejdžeru Davidu Loganu čiji roditelji vjeruju da ima iscjeliteljske ruke. Ne znajući da se David služi nekim dosta neortodoksnim metodama, lord i lady Logan odlučni su podijeliti sinov dar sa svijetom. Među šarolikom skupinom ostalih gostiju Ted pokušava dokazati kako su čuda lažna i spasiti mladića od doživotne sramote.

22. listopada, CINEMAX, 20.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pripravnik

De Niro glumi Bena Whitakera, 70-godišnjeg udovca koji je otkrio da odlazak u mirovinu nije ono što je očekivao. Zgrabivši priliku da se vrati u igru, on postaje stariji pripravnik u tvrtki online modne stranice koju je osnovala i koju vodi Jules Ostin (Hathaway). Snimljen je u New Yorku i okolici, a u filmu također igraju Rene Russo („Thor“), Andrew Rannells („Djevojke“), Adam Devine („Na putu do zvijezda“), Nat Wolff („Krive su zvijezde“) i mnogi drugi.

28. listopada, CINEMAX2, 20.30, KRIMI DRAMA, Crni dijamant

Pier Ulmann živi na rubu siromaštva u Parizu, između građevinarskih poslića i sitnih krađa koje počinjava za Rachida, svoju jedinu „obitelj“. No život ga sustigne kad mu oca nađu mrtva na ulici nakon dugogodišnjeg životnog propadanja. Crna ovca bogate antverpenske obitelji koja se bavi dijamantima, sinu nije ostavio ništa osim priče o protjerivanju iz obitelji Ulmann i žeđi za osvetom. Na poziv rođaka Gabriela Pier odlazi u Antwerpen kako bi renovirao prestižnu tvrtku obitelji Ulmann. Rachidove su upute jednostavne: „Prvo izvidi, a onda ugrabi.“ Ali dijamant ima mnogo strana.

29. listopada, HBO, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Resident Evil: Konačno poglavlje

U novom nastavku čovječanstvo je pred izumiranjem u Washingtonu. Kao jedina preživjela onoga što je trebao biti posljednji otpor čovječanstva protiv nemrtvih hordi, Alice (Milla Jovovich) se mora vratiti onamo gdje je noćna mora započela – u Roj u Raccoon Cityju, gdje korporacija Umbrella okuplja snage za konačni udar na jedine preostale preživjele apokalipse. U utrci s vremenom Alice će udružiti snage sa starim prijateljima i neočekivanim saveznikom u akciji punoj borbi s nemrtvim hordama i novim mutantskim čudovištima. Između ponovnog stjecanja svojih nadljudskih sposobnosti zahvaljujući Weskeru te predstojećeg napada Umbrelle bit će to Aliceina najteža avantura dok se bori za spas čovječanstva koje je na rubu propasti.

30. listopada, CINEMAX2. 20.30, DRAMA, Glengarry Glen Ross

Pulitzerom ovjenčanu dramu Davida Mameta o skupini očajničkih agenata za nekretnine na veliki je ekran doveo redatelj James Foley. U ulozi stvorenoj posebno za ovaj film Alec Baldwin pojavljuje se kao motivator prodaje koji obavijesti skupinu zlosretnih trgovaca da moraju sudjelovati u natjecanju u prodaji nakon kojega će gubitnici biti otpušteni. Agenti obrađuju svoje provjerene klijente sve dok se jedan ne dosjeti provaliti u ured, ukrasti imena potencijalnih klijenata i prodati ih suparniku.