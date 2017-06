TV PREPORUKA ZA LIPANJ: Izdvajamo premijere filmova Ledeno doba 5 i Inferno te serija Graves i CIA u Berlinu

2. lipnja, HBO3, DRAMSKA SERIJA, Graves

Dramska komedija snimljena jednom kamerom, priča je o predsjedniku Richardu Gravesu (Nick Nolte) koji je odslužio dva mandata te sada kreće na donkihotovsku misiju da ispravi nepravde svoje administracije i vrati svoju ostavštinu 25 godina nakon napuštanja Bijele kuće. S temama koje se protežu od imigracije do prava homoseksualaca, od vanjske politike do financiranja znanosti i umjetnosti javnim sredstvima, Gravesu ništa nije sveto dok odmata neke od najponosnijih pobjeda svoje administracije. Njegovo se prosvjećenje dogodi netom nakon što njegova žena Margaret (Sela Ward) odluči da je napokon kucnuo čas za ostvarenje vlastitih političkih ambicija.

3. lipnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Učitelj violine

Priča o nadarenom violinistu Laerteu koji je, nakon što ga ne prime u Simfonijski orkestar Sao Paula, primoran davati sate glazbe tinejdžerima u jednoj javnoj školi u Heliopolisu, najvećoj faveli u Brazilu. Na svom putu nailazi na brojne teškoće, ali preobražujuća moć glazbe i prijateljstvo koje se rodi između profesora i njegovih učenika otvaraju vrata u novi svijet.



4. lipnja, HBO, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 5: Veliki udar

Scratova epska potraga za neuhvatljivim žirom katapultira ga u svemiru gdje slučajno pokreće niz kozmičkih događaja koji će preobraziti svijet ledenog doba i zaprijetiti mu. Kako bi se spasili, Sid, Manny, Diego i ostatak stada moraju napustiti svoj dom i krenuti na misiju punu komedije i avanture putujući egzotičnim novim zemljama i susrećuću niz šarolikih novih likova.

8. lipnja, HBO, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Dobri poštar

Malo bugarsko selo na turskoj granici odupire se stranim osvajačima od vremena Osmanskog carstva. Sada se njegovo biračko tijelo od 38 postarijih Bugara suočava s teškom odlukom. Velika Vrata, kako je selo stoljećima nazivano zbog svog položaja, našlo se u središtu europske krize dok se azilanti noću šuljaju preko granice. Zaboravljeno selo postalo je najvažnija tajna rupa u Europi. Lokalni poštar Ivan ima viziju. Odluči se kandidirati za gradonačelnika i oživjeti umiruće selo tako što će prihvatiti izbjeglice. Njegovi protivnici žele zatvoriti oči ili granice i ponovno uvesti komunizam. Kako kampanja napreduje, Ivan uskoro saznaje da iako dobre namjere nisu dovoljne, važno je čak i najmanje djelo.

10. lipnja, CINEMAX2, 20.30, BIOGRAFSKA DRAMA, Narod protiv Fritza Bauera

Njemačka, 1957. Javni tužitelj Fritz Bauer dobije ključni dokaz o mjestu boravka potpukovnika SS-a Adolfa Eichmanna. Potpukovnik odgovoran za masovne progone Židova navodno se skriva u Buenos Airesu. Bauer, i sam Židov, pokušavao je dovesti zločince iz Trećeg Reicha pred sud još od svog povratka iz izgnanstva u Danskoj. Međutim, dosad nije ostvario uspjeh zbog silne njemačke odlučnosti da potisnu mračnu prošlost. Zbog nepovjerenja u njemački pravni sustav Fritz Bauer uspostavi kontakt s izraelskom tajnom službom Mossad te time počini izdaju. Bauer ne traži osvetu za holokaust – on je zabrinut za budućnost Njemačke.

11. lipnja, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Svita

Filmska zvijezda Vincent Chase vraća se sa svojom svitom iz rodnoga kraja – Ericom, Turtleom i Johnnyjem – i ponovno surađuje sa superagentom, a sada i šefom studija Arijem Goldom. Iako su im se ambicije promijenile s godinama, i dalje su čvrsto povezani dok se snalaze u bespoštednom i hirovitom svijetu Hollywooda.

11. lipnja, HBO, 20.00, PSIHOLOŠKI TRILER, Zaobilaznica

Student prava i dobar momak, Harper, sumnja da je njegov podmukli očuh Vincent odgovoran za sudar automobila zbog kojega je njegova majka završila u komi. Dok utapa tugu jedne večeri u sumnjivom viski-baru u Los Angelesu, Harpera prekine seljačina opasna izgleda zvan Johnny Ray koji mu ponudi da će se „pobrinuti“ za njegova očuha za svotu od 20.000 dolara. Gnjevan, osvetnički nastrojen i potaknut alkoholom, Harper pristane i provede ostatak večeri cugajući s Johnnyjem Rayom. Sljedećeg se jutra Harper probudi užasno mamuran i tek se maglovito sjećajući događaja iz prethodne noći. Kad mu netko pokuca na vrata, iznenadi se kad ugleda Johnnyja Raya i njegovu lijepu, ali hladnu djevojku Cherry kako ga spremno čekaju da se odvezu u Vegas i ubiju Vincenta.

12. lipnja, HBO3, DRAMSKA MINI SERIJA, Gorući grm

Trodijelna miniserija koju je za HBO režirala svjetski poznata redateljica Agnieszka Holland. Snimljena prema stvarnim događajima i likovima, ova se drama fokusira na alarmantno djelo studenta Jana Palacha koji se spalio protestirajući zbog sovjetske okupacije Čehoslovačke 1969. g. Poslije je odvjetnica Dagmar Burešová preuzela njegovu ostavštinu zastupajući njegovu obitelj u postupku protiv člana komunističkog parlamenta koji je obeščastio Palachovu žrtvu. Borba za slobodu, moralni principi i izdržljivost u vremenu očaja doveli su do ujedinjenja ugnjetavane nacije, koja je porazila totalitaristički režim dvadeset godina poslije. 20. godišnjica Palachove smrti inspirirala je novu generaciju studenata da počnu proteste koji su doveli do pada komunizma u Čehoslovačkoj, kao i do pada Željezne zavjese u Europi.

16. lipnja, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Ovčice

Film prikazuje problem antisemitizma na nov način. Židovi više nisu žrtve: smješteni su s druge strane barikade gdje antagoniziraju „nepravedno progonjene“ antisemite. Priča započinje u srpnju 2006. s nestankom Leonarda Zulianija. Vijest iz rimske četvrti Trastevere prerasta u izvanredno stanje u cijeloj zemlji dok se gomila sljedbenika okuplja oko doma mladog aktivista. Njegova je majka izvan sebe od tuge, a cijelo je susjedstvo paralizirano. Njegovo je lice na svakom TV programu, a vlasti izražavaju solidarnost s obitelji. Mnogi ne mogu vjerovati da je to istina, više im se sviđa ideja da je to samo još jedna od njegovih ekshibicija.

17. lipnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Sve što dolazi

Nathalie (Isabelle Huppert) predaje filozofiju u jednoj pariškoj srednjoj školi. Duboko je zaljubljena u svoj posao i uživa prenositi užitak razmišljanja na druge. Udana i ima dvoje djece, vrijeme provodi s obitelji, bivšim učenicima i svojom ekscentričnom majkom te vodi privatno i intelektualno ispunjen život. Neočekivano, Nathalien muž objavi da je ostavlja zbog druge žene. S novopronađenom slobodom, koja joj je neočekivano nametnuta, Nathalie se mora promijeniti i uspostaviti nov način života.

17. lipnja, CINEMAX, 20.00, DRAMSKA SERIJA, CIA u Berlinu

U deset jednosatnih epizoda suvremene špijunske drame pratimo Daniela Millera (Richard Armitage) koji je upravo stigao u CIA-in ured u Berlinu u Njemačkoj. Daniel ima tajnu misiju: mora utvrditi identitet sada poznatog zviždača koji se skriva pod imenom Thomas Shaw. Vođen iznurenim veteranom Hectorom DeJeanom (Rhys Ifans), Daniel se uči snalaziti u grubom svijetu terenskog časnika – s vođenjem agenata, prijevarom, opasnošću i moralnim kompromisima. Dok uranja dublje u dvoranu zrcala njemačkoga glavnoga grada i razmata konce urote koja vodi natrag do Washingtona, Daniel se pita može li itko biti isti nakon rada u Berlinu.

18. lipnja, HBO, 20.00, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Jack Reacher: Nema povratka

Kad bojnicu Susan Turner (Cobie Smulders), koja je na čelu Reacherove stare istražne jedinice, uhite zbog izdaje, Reacher neće prezati ni pred čim da dokaže njezinu nevinost i otkrije istinu iza velike državne zavjere koja uključuje ubijene vojnike… Film je temeljen na 18. romanu Leeja Childa iz popularnog serijala Jack Reacher, sa 100 milijuna prodanih knjiga u svijetu.

18. lipnja, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Tordenskjold i Kold

Godina je 1720. i Veliki sjeverni rat završio je. Viceadmiral Peter Wessel Tordenskjold, junak slavodobitne dansko-norveške flotile, prolazi kroz životnu krizu, ali njegova potraga za smislom života dovede ga samo do djevojaka, alkohola i prijateljstva s vjernim slugom Koldom. On uvjeri Tordenskjolda da je pravo vrijeme da krene na „put“ s ciljem da si pronađe nevjestu. Njihovo putovanje, međutim, uskoro počne nalikovati na oproštajnu turneju rock-zvijezde.

22. lipnja, HBO3, 21.00, SF SERIJA, Dimenzija 404

Kroz seriju je cilj dočarati osjećaj lutanja na čudnu stranu mreže u 3 sata ujutro i nailaženja na priče koje se ne mogu objasniti u svijetu koji poznajemo. Serija vodi gledatelja na nevjerojatno putovanje SF žanrom. Među pitanjima istraženima u seriji su: što ako jedan opskurni crtani film sadrži tajnu putovanja kroz vrijeme? Što ako energetska pića izazivaju apokalipsu? Što ako je vrhunski analitičar NSA-a golema, sveznajuća kocka svjesnog mesa zvana Bob?

24. lipnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Nije moje vrijeme

Farkas i Eszter opet su se posvađali zbog Bruna: ona ga optuži da ne voli svog sina, dok se on osjeća zapostavljenim još od Brunova rođenja. Prije nego što prepirka kulminira, začuje se kucanje na vratima označavajući dolazak Eszterine sestre Ernelle, šogora Alberta i njihove kćeri Laure. Nakon što su emigrirali u Škotsku, sada su se vratili poslije godinu dana teškog života. Uskoro se, međutim, pojave tenzije jer su Ernella i Albert vidno ljubomorni na ugodan život svojih domaćina. To se sve odvija prije nego što se klinci posvađaju, a znatna količina novca nestane.

24. lipnja, HBO, 20.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Kraljica Katwe

Priča je to o Phioni Mutesi (Madina Nalwanga), međunarodnoj šahovskoj senzaciji iz slamova Ugande. S devet godina Phiona upoznaje Roberta Katendea (David Oyelowo), izbjeglicu i misionara koji nastoji osnažiti djecu učeći ih da igraju šah. Uz Roberta i potporu svoje zajednice, Phiona postaje glavna natjecateljica na šahovskoj sceni te sanja o tome da postane velemajstor, najviše postignuće u šahu. Oskarovka Lupita Nyong’o igra Harriet, Phioninu majku.

25. lipnja, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Ubojice na kotačima

Dvadesetogodišnji invalid u kolicima Zoli, njegov fizički hendikepirani prijatelj i bivši vatrogasac također vezan za kolica odluče ponuditi svoje usluge mafiji kao banda plaćenih ubojica. Međutim, kako to ide u životu, realnost je nešto više prozaična.

25. lipnja, HBO3, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Bijela princeza

Prema istoimenom romanu Philippe Gregory, „Bijela princeza“ priča je o moći, obitelji, ljubavi i izdaji koja promatra jedno od najburnijih razdoblja u britanskoj povijesti s jedinstvenog gledišta žena. Buran brak između Elizabeth od Yorka (Jodie Comer) i kralja Henryja VII. (Jacob Collins-Levy) službeno je obilježio završetak Rata ruža, ali prava bitka za prijestolje nipošto nije gotova.

25. lipnja, HBO, 20.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Inferno

Poznati simbolog (Tom Hanks) slijedi tragove povezane sa samim velikim Danteom. Kad se Langdon probudi u talijanskoj bolnici s amnezijom, udružuje se sa Siennom Brooks (Felicity Jones), doktoricom za koju se nada da će mu pomoći vratiti sjećanja. Zajedno, oni se utrkuju diljem Europe i s vremenom kako bi spriječili luđaka da oslobodi globalni virus koji bi izbrisao pola svjetske populacije.