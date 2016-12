TV PREPORUKA ZA BOŽIĆNI VIKEND: Štrumpfovi, Veliko čudo, Romansa u Seattleu, Divan život i Ledeno doba 3 će vas svakako razveseliti

SUBOTA, HRT1, 14.35, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Scooby-Doo

Momci Freddie (F. Prinze Jr.) i Shaggy (M. Lillard), djevojke Daphne (S. M. Gellar) i Velma (L. Cardellini) te pas Scooby-Doo čine Mystery Inc., grupu manje-više neustrašivih lovaca na duhove. Nakon jednog uspješno riješenog slučaja taština razdvoji mlade partnere, a jedino nerazdvojni Shaggy i Scooby ostanu zajedno. Međutim, nakon dvije godine, svih petero članova opet se susretnu na otoku Spooky na kojem je smješten popularni zabavni park vlasnika Emilea Mondavariousa (R. Atkinson). Mondavarious je, naime, zabrinut zbog čudnog ponašanja mladih posjetitelja i vjeruje kako na otoku postoje duhovi. Iako nisu sretni što se opet vide, mladi istjerivači duhova odluče na neko vrijeme zaboraviti nesporazum i zajedno razriješiti misterij. Njuškajući naokolo, naiđu na trag koji ih odvede do pripadnika prastarog kulta koji hvataju posjetitelje parka i regrutiraju ih za ostvarivanje ciljeva svog tajnovitog vođe.

SUBOTA, HRT3, 18.05, RATNA DRAMA, Sretan Božić

Godina je 1914. i počeo je najveći rat u dotadašnjoj povijesti čovječanstva. U rat odlazi mladi Škot Jonathan (S. Robertson) sa svojim bratom Williamom (R. Laing), njemački operni pjevač Nikolaus Sprink (B. Fürmann) te francuski poručnik Audebert (G. Canet) čiji je otac (B. Le Coq) general u vojsci. I dok se u kasnu jesen na zapadnoj bojišnici vodi krvavi rovovski rat, a tisuće se ubijenih broje na obje strane, predstojeći će Božić nakratko zaustaviti nasilje. Kada među njemačke vojnike stigne Sprinkova ljubavnica, danska sporanistica Anna Sörensen (D. Krüger), pjesma će ujediniti međusobno suprotstavljene vojnike.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, OBITELJSKI FILM, Veliko čudo

U malom gradu na Aljasci reporter Adam Carlson (John Krasinski) i njegova djevojka Rachel (Drew Barrymore), volonterka Greenpeacea, pokreću akciju kako bi spasili obitelj sivih kitova, koje Adam nazove Freda i Will, a njihovo mladunče Bamm-Bamm. U spašavanje kitova zatočenih pod ledom Arktičkog kruga uključuju se strane koje obično ne bi surađivale zajedno – lovci na kitove, Greenpeace, jedan direktor nafte kompanije, američki predsjednik i političari, Nacionalna garda te dvoje poduzetnika, koji svojim bušilicama nastoje održati led otvorenim.

SUBOTA, HRT2, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Romansa u Seattleu

Nakon što mu je umrla žena Maggie, Sam Baldwin (T. Hanks) se s osmogodišnjim sinom Jonom (R. Malinger) iz Chicaga seli u Seattle. Godinu i pol poslije Sam još uvijek tuguje zbog gubitka i pati od nesanice. Iako i Joni nedostaje majka, želi da otac pronađe drugu ženu. Na Badnjak Sam, na Jonin poticaj, otvara svoje srce na nacionalnoj radijskoj postaji i govori o svom čarobnom i savršenom braku s Maggie i koliko mu još uvijek nedostaje. Među mnogim ženama koje se zaljube u Sama slušajući njegovu ispovijed je i Annie Reed (M. Ryan), novinarka iz Baltimorea, koja se uskoro treba udati za Waltera. Annie piše Samu i predlaže da se nađu na vrhu Empire State Buildinga.

SUBOTA, NOVA TV, 20.10, ANIMIRANI FILM, Štrumpfovi

Simpatični Štrumpfovi stižu u novome izdanju u ovoj dugometražnoj avanturi za cijelu obitelj! Kad zli čarobnjak Gargamel (Hank Azaria) protjera Štrumpfove iz njihova sela, magični portal transportira ih u naš svijet, i to u središte njujorškog Central Parka. Štrumpfovi sada moraju pronaći put prema svojem domu prije nego što im Gargamel uđe u trag!

SUBOTA, HRT1, 20.20, MAGAZIN, Na Badnju večer

U razgovorima, prilozima, reportažama i javljanjima uživo bit će riječi o tradicijskim običajima na Badnjak. Glavni gosti u studiju su rektor Svetišta Majke Božje Bistričke Domagoj Matošević i etnolog Josip Barlek. Glazbeni su gosti Vladimir Kočiš Zec, Damir Kedžo, Sanja Hajduković i Blanka Došen uz pratnju zbora i Branimira Mihaljevića na klavinovi.

Očekuju nas i javljanja uživo izvjestitelja iz Dubrovnika, Solina, Rijeke, Osijeka i Zagreba, koji će u naše domove prenijeti djelić ozračja Badnje večeri iz svih dijelova Lijepe Naše, a preko stranice na Facebooku Moj HRT gledatelji mogu slati fotografije iz svojih domova i pisati na koji način dočekuju Božić.

Kuhar Almo Čatlak u Gastro kutku pripremat će hrvatska tradicionalna jela, a licitarka Gordana Mahmet iz Marije Bistrice licitarskim će ukrasima u studiju kititi bor ispod kojega će biti izložene i njezine licitarske jaslice koje su osvojile posjetitelje Svjetske izložbe u Rimu 2009. godine.

SUBOTA, NOVA TV, 21.55, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Noa

Ekranizacija starozavjetne priče o Noi (Russell Crowe), čovjeku kojeg je Bog odabrao da spasi životinje od velikog potopa. Film prikazuje kako su se grijesi Adama i Eve prenosili generacijama preko njihovih sinova Kajina i Abela. Jedan od Šetovih potomaka, Noa, vizijama shvati da se sprema opći potop i da je njegov zadatak izgraditi golemu arku kako bi spasio sve životinje od smrti. Noa, njegova supruga (Jennifer Connelly), te njihova djeca ubrzo započinju izgradnju. Međutim, ova vijest dođe do Tubal-Kajina (Ray Winstone), koji okupi vojsku kako bi preuzeo arku i tako pod svaku cijenu spasio vlastiti život.

SUBOTA, HRT2, 21.55, LJUBAVNA KOMEDIJA, Dok si spavao

Lucy Moderatz (S. Bullock) radi u Chicagu kao prodavačica karata na kolodvoru za prigradske vlakove. Majka joj je umrla dok je bila mala, a nedavno joj je umro i otac. Uvijek mašta o svom idealnom muškarcu no zanimanje za nju pokazuje samo kućepazitelj. Svako jutro jedan zgodan i lijepo odjeven muškarac kod nje kupi kartu za vlak. Ona se zaljubi u njega, ali je presramežljiva da bi mu to pokazala. Na božićno jutro na stanici ga napadnu dvojica lopova i on ostane bez svijesti ležati na tračnicama. Lucy ga spasi trenutak prije dolaska jurećeg vlaka. U bolnici je na intenzivnoj njezi, jer je u komi. Zove se Peter Callaghan (P. Gallagher). Zbog malog nesporazuma bolničko osoblje zaključi da je ona Callaghanova zaručnica. Lucy se ne buni kad to zaključi i njegova obitelj, otac Ox (P. Boyle) i majka Midge (M. Mercurio), te Peterov krsni kum Saul (J. Warden). Ti srdačni i dragi ljudi pozovu je na večeru jer je ona Peterova zaručnica. Saul jedini zna istinu no ne da joj da ih razočara. Pred jutro dođe i Peterov brat Jack (B. Pullman). I kako su putevi sudbine nedokučivi, Lucy se zaljubi u Jacka, a i on u nju.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Posljednji provod

Georgia Byrd (Queen Latifah) sasvim je prosječna djevojka iz susjedstva koja živi neobično sigurnim i dosadnim životom izbjegavajući svaki nepotreban rizik. Njezina je svakodnevica ispunjena zahtjevnim poslom, usamljenim junk food večerama ispred televizora i snovima o slatkom kolegi s posla (LL Cool J) u kojeg je zaljubljena. Ali kada ova punašna ljepotica iz New Orleansa navečer legne u postelju, sanjari o životu na visokoj nozi, luksuznim večerama i bogatom društvu. No sve se promijeni kada Georgia sazna da boluje od bolesti koja joj daje još samo tri tjedna života. Odluči izaći iz čahure, unovčiti svu imovinu i krenuti u avanturu života – posljednji provod u Europi tijekom kojeg će napraviti sve ono na što se nikada ne bi odvažila.

SUBOTA, HRT3 22.30, KOMEDIJA, Donovanov greben

Donovan (J. Wayne), Gilhooley (L. Marvin) i dr. Dedham (J. Warden) trojica mornaričkih veterana žive na otoku Halekalowa u Tihom oceanu na kojem su se borili tijekom Drugog svjetskog rata. Oni lagodno provode dane, postavši dio doktorove produžene obitelji, vrlo ugledne na otoku. Jednoga dana, dok je Dedham na susjednom otoku, Amelia (E. Allen), njegova kći iz prvog braka koju on nikada nije vidio, objavi da dolazi iz Bostona ne bi li procijenila kolika je mogućnost da dobije njegovo nasljedstvo. U nedoumici kako predstaviti djevojku otočanima, Donovan provodi više vremena pokazujući joj otok. Iako će se u početku činiti da oni nemaju nikakav zajedniči jezik, ljubavne iskre će zasjati.

SUBOTA, RTL TV, 23.35, OBITELJSKI FILM, Božićna priča

Godina je 1843. Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) je stari i mrzovoljni zajmodavac koji iz dna duše mrzi sve što ima veze s Božićem. Odbija posjetiti svog nećaka Freda (Colin Firth) i njegovu obitelj za blagdane, dok njegov potplaćeni zaposlenik Bob Cratchit (Gary Oldman) traži slobodan dan kako bi mogao biti sa svojom obitelji. Na Badnjak, Scroogea posjećuje duh njegovog bivšeg poslovnog partnera Jacoba Marleya (Gary Oldman), koji je umro prije sedam godina te sada zbog svoje gramzljivosti u zemaljskom životu mora provesti čitavu vječnost u lancima. Marley upozorava Scroogea da njega čeka još gora sudbina ukoliko se ne pokaje. Također mu daje do znanja da će ga posjetiti tri duha, koji će ga voditi i pokazati mu rezultate njegovih djela u prošlosti, sadašnjosti te kakva ga budućnost čeka ukoliko se ne promijeni.

SUBOTA, HRT1, 00.00, PRIJENOS, Varaždin: Polnoćka – misa

Božić je najradosniji blagdan Božje ljubavi prema čovjeku, blagdan obitelji i mira jer se rodio Knez mironosni, naš Spasitelj i Otkupitelj. Crkva ispovijeda da je Isus nerazdvojivo pravi Bog i pravi čovjek, Sin Božji. U vremenu je postao čovjek, naš brat, a da time nije prestao biti Bog, naš Gospodin. “Ostao je ono što je bio, a uzeo je ono što nije bio” – donosi o Njemu Rimska liturgija. Utjelovljenjem se Sin Božji na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. Božićno otajstvo se u nama ispunja kada se Krist u nama rodi. Božić je otajstvo te čudesne razmjene, Božjeg učovječenja i čovječjeg pobožanstvenja. Misu polnoćku iz varaždinske katedrale Uznesenja BDM na nebo predvodit će mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup.

SUBOTA, NOVA TV, 00.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Četiri Božića

Brad McVie (Vince Vaughn) i njegova djevojka Kate (Reese Witherspoon) sretno su oženjen bogati par bez djece iz San Francisca čije su obitelji po mnogočemu slične – imaju rastavljene roditelje, ratobornu braću i sestre s neodgojenom djecom te općenito nezgodna sjećanja i pritajena zamjeranja iz prošlosti koja im je neugodno dijeliti s partnerom. Kako bi izbjegli svoje obitelji za Božić, Brad i Kate se pretvaraju da rade na humanitarnim projektima dok zapravo bježe na egzotične lokacije poput Fidžija gdje mogu provesti opuštene praznike. Nesrećom, na svoj treći zajednički Božić Brad i Kate zapnu na aerodromu u San Franciscu gdje su zbog magle otkazani svi odlazni letovi. Stvari pođu po zlu kada ih ekipa vijesti CBS 5 ondje snimi i intervjuira, tako otkrivajući njihovu lokaciju cijelom gradu i, što je još gore, njihovim obiteljima.

NEDJELJA, HRT1, 10.00, PRIJENOS, Zagrebačka katedrala: Misa

Božićna tajna ne tvrdi: jedan je čovjek postao Bogom, nego Bog je postao čovjekom da svijetu donese mir. Taj povijesni događaj i otajstvo ljubavi već više od 2000 godina utjeha je svima koji se nalaze u tminama siromaštva, bijede, nepravde, rata. Noseći u sebi vrijednosti koje se prepoznaju na općeljudskoj razini, Božić je slavlje koje zahvaća ljude u puno širem opsegu od njihove pripadnosti Crkvi koja od rimskih poganskih vremena okreće novu stranicu.

Svečanu misu u zagrebačkoj prvostolnici Uznesenja BDM na nebo predvodit će zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

NEDJELJA, HRT2, 15.00, OBITELJSKI FILM, Sve što želim za Božić

Božićni film u kojemu se desetogodišnji Jesse javlja na reklamni natječaj velike kompanije koji poziva djecu da napišu što najviše žele za Božić, a on želi naći muža za svoju mamu. I to, naravno, bez maminog znanja. Sara (G. O’Grady) vodi dobrotvornu ustanovu za beskućnike, koju je osnovala poslije smrti svojega muža, i upravo je pred Božić u nevolji s financijskim sredstvima. Vrijeme provodi više na poslu nego kod kuće, a Jesse (J. ‘Jax’ Pinchak) je za to vrijeme pretežno s njihovim susjedom Benom (R. Mailhouse), koji zbog Jessea čak zanemaruje svoju djevojku.

NEDJELJA, NOVA TV, 15.25, ANIMIRANI FILM, Lego

Emmet (Chris Pratt) je potpuno prosječna, ni po čemu posebna LEGO figurica koju igrom slučaja zamijene za izvanrednu figuricu, MasterBuildera, pa je na njemu da spasi cijeli svijet LEGO kockica. Kad postane dio simpatične družine – koja uključuje starog mistika (Morgan Freeman) i LEGO Batmana (Will Arnett) – kreće u misiju da zaustavi zlog tiranina od uništavanja njihova svijeta, za što je Emmet beznadno i urnebesno nepripremljen.

NEDJELJA, HRT2, 16.30, DRAMA, Divan život

Dok na Badnju večer pada snijeg, očajni George Bailey (J. Stewart) pritisnut dugovima i pod utjecajem alkohola odluči počiniti samoubojstvo. A sveti Josip u pomoć Georgeu odluči poslati anđela Clarencea (H. Travers)… George Bailey (R. J. Anderson) je bio dobrodušan i razigran klinac. Dok je maštao kako će jednog dana proputovati cijeli svijet, u njega se zaljubila djevojčica Mary Hatch (J. Gale). Umjesto odlaska na koledž i putovanja svijetom George će ostati u Bedford Fallsu gdje će preuzeti vođenje očeve tvrtke. A kad se Mary Hatch (D. Reed) vrati sa studija, njihova će veza završiti brakom u kojem će dobiti četvero djece.

NEDJELJA, RTL TV, 18.10, ANIMIRANI FILM, Božićna priča o igračkama

Dva dana prije Božića Trixie je tužna jer se Bonnie više ne igra s njom. No Bonnie uzima Trixie, Woodyja i Buzza Lightyeara, Rexa i Angel Kitty svom prijatelju Masonu da se zajedno igraju. Mason se zabavlja s videoigricama te ga ne zanimaju igračke pa ih stavi u igraonicu među svoje. Tamo igračke otkriju da Mason ima mnoštvo borbenih dinosaura, tzv. Battlesaursa koje predvodi Reptillus Maximus i Cleric. Reptillus odvodi Rexa i Trixie da se odjenu u oklop te se sprijatelji s Trixie. U međuvremenu, Cleric naređuje da se Woody i Buzz zarobe… Poznato društvo igračaka je opet ovdje, a upoznat ćemo se i s Angel Kitty te dinosaurima Reptillusom Maximusom i Clericom. Iako u početku zamišljena kao šestominutna avantura, Johnu Lasseteru se toliko svidjela ideja da je snimljen božićni specijal koji je bio tri godine u nastajanju – produkcijski tim je dizajnirao dinosaure ratnike do najmanjeg detalja, baš kao da je u pitanju izrada pravih igračaka, dok je razrada scenarija trajala dvije godine. Rezultat je na kraju spektakularan!

NEDJELJA, HRT3, 18.45, DRAMA, Ručak u kolovozu

Sredovječni Gianni živi sa svojom starom majkom u Rimu. Pritišću ga dugovi, neplaćeni računi za struju, pričuvu, pa vrlo lako pristane učiniti uslugu prijatelju da mu na dva dana, tijekom blagdana Velike Gospe, pripazi tj. uzme k sebi mamu Marinu, a on će mu za uzvrat platiti neke dugove. No s Marinom na čuvanje k Gianniju stiže i teta Marija, a kada ga prijatelj liječnik zamoli da se stara i za njegovu majku Graziu, Gianni se nađe u situaciji da po cijeli dan kuha i poslužuje četiri dame koje se međusobno pokušavaju prilagoditi jedna drugoj

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 3: Dinosauri dolaze

Mamut Manny brižno se brine o svojoj trudnoj družici Ellie, dok se sabljozubi tigar Diago duri pri pomisli da njegov najbolji prijatelj uplovljava u obiteljske vode. U međuvremenu, ljenivac Sid i dalje živcira sve oko sebe, a vjeverica Scrat pokušava dohvatiti taj neuhvatljivi žir. Scrat slučajno otkrije tri velika jaja iz kojih se izliježu mali dinosauri, koji misle da je ona njihova majka dok ih prava majka T-Rex traži.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, PUSTOLOVNI FILM ZA DJECU, Šegrt Hlapić

Film za cijelu obitelj snimljen prema glasovitom romanu Ivane Brlić Mažuranić o plemenitom i hrabrom dječaku Hlapiću koji bježeći od okrutnoga majstora putuje svijetom u potrazi za boljim životom. Pridružuje mu se djevojčica Gita koja traži roditelje. Uz mnogo dobrote i mudrosti svladavaju sve prepreke i ostvaraju svoj konačan cilj i pronalaze pravi dom… Film je na 61. pulskom filmskom festivalu osvojio nagradu publike, Zlatna vrata Pule.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, FILMSKI SPEKTAKL, Deset zapovijedi

Opis života starozavjetnog proroka Mojsija (C. Heston), od rođenja, kad se kao djetešce našao u pletenoj košarici na rijeci Nil, gdje ga je pronašla i odgojila faraonova kći, preko života u izobilju kao miljenika faraona i princeze Nefretiri (A. Baxter), a potom i nakon otkrivanja istine o njegovu “niskom” hebrejskom porijeklu i života kao skromnog obiteljskog pastira u pustinji, do čovjeka kojem se ukazao Bog i koji postaje osloboditelj potlačenog izraelskog naroda iz ruku novog faraona Ramzesa (Y. Brynner), nekoć njegova polubrata.

NEDJELJA, RTL TV, 21.45, OBITELJSKA KOMEDIJA, Djed Božićnjak 2

Scott Calvin (Tim Allen) je prije osam godina postao Djed Božićnjak. Koliko uživa u svojoj ulozi, najbolje se vidi dok radi djeci igračke i nosi im ih na Badnjak. No jednog dana Bernard (David Krumholtz) i Curtis (Spencer Breslin), čuvari božićnog priručnika, kažu Scottu da postoji pravilo na koje su zaboravili. Djed Božićnjak mora imati i svoju gospođu. Što znači da si sadašnji Djedica mora pod hitno naći mladenku.

NEDJELJA, HRT2, 21.50, KOMEDIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will (H. Grant), junak ove priče, ciničan je, samoživ, nezreo i za sve oko sebe nezainteresiran samac. On nije u stanju imati dulje veze sa ženama i spada u onu vrstu muškaraca koji vole mnoge žene radije nego jednu. Nakon niza prekida padne mu na pamet da mu je bolje hodati sa samohranim majkama nego sa slobodnim curama, jer vjeruje da će samohrane majke biti manje zahtjevne i da će ih lakše napuštati. Zato se pridruži skupini samohranih majki i među njima odabere najzgodniju plavušu, Susan, te izmisli da je samohrani otac. Preko Susan će upoznati njezinu prijateljicu Fionu (T. Collette) i Fioninog devetogodišnjeg sina Marcusa (N. Hoult). Fiona je samohrana majka sklona depresiji, zabrinuta ne samo za budućnost svog sina nego i za budućnost svijeta, pa peče zdravi kruh tako tvrd da Markus njime ubije patku u jezeru. Marcus nije sretan ni kod kuće ni u školi, brine se za mamu, a djeca u školi mu se podsmjehuju.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.35, ROMANTIČNA DRAMA, Nedjelje kod Tiffanyja

Alyssa Milano glumi Jane Claremont, koja je kao mala svake nedjelje s majkom Vivian (Stockard Channing) odlazila kod „Tiffanyja“ u New Yorku te sa sobom vodila svog imaginarnog prijatelja Michaela. Dvadeset godina poslije, Jane je uspješna poslovna žena koja se treba udati za Hugha (Ivan Sergei), svog naočitog zaručnika, no Michael (Eric Winter) se iznenada opet pojavi, posve odrastao, kako bi upozorio Jane na put kojim je u životu krenula.