HRT2, 09.30, ANIMIRANI AKCIJSKI SF FILM, Izbavitelji

Gospodin Izbavitelj, pravim imenom Bob Parr, njegova djevojka Elastika, odnosno Helen, i prijatelj Frizer, tj. Lucius, superjunaci su koji su grad Metroville zadužili brojnim veličanstvenim pothvatima, no javno mnijenje okrene se protiv njih i oni su prisiljeni otići u mirovinu. Petnaest godina kasnije Bob i Helen roditelji su troje djece također obdarene supermoćima – tinejdžerice Vivian, dječaka Zvika i bebe Jacka Jacka, i mirno žive u predgrađu. Za razliku od Helen, Bob nikad nije prihvatio običan život, pogotovo ne sudbinu zaposlenika u osiguravajućoj kompaniji, te potajno s Luciusom pomaže policiji. Jednog dana Bob dobije tajanstveni poziv koji mu nudi da se ponovno aktivira.

RTL TV, 10.45, OBITELJSKI PUSTOLOVNI FILM, Moćni Joe Young

Kao djevojčica Jill Young (Charlize Theron) svjedoči smrti svoje majke Ruth (Linda Purl) i planinske gorile, koja iz sebe ostavlja mladunče Joea. Gorilu ubija lovokradica Strasser (Rade Šerbedžija), koji je u lovu ranjen te se zaklinje da će se osvetiti Joeu. Prije nego što umre, Ruth poruči kćeri da čuva mladunče gorile. Dvanaest godina kasnije Ruth i dalje čuva Joea, koji je sada zbog rijetke genetske anomalije velik gotovo pet metara i težak preko 1000 kilograma. Zbog njegove veličine druge gorile ga ne želi prihvatiti, no Jill i Joe ipak žive u miru. Kada direktor prihvatilišta za životinje Gregg O’Hara (Bill Paxton) uvjeri Jill da će Joe biti sigurniji od lovokradica ako se presele, Jill i Joe odlaze u Ameriku.



HRT2, 11.35, ROMANTIČNA DRAMA, Dvanaest dana do Božića

Kad su bili na koledžu, Maggie (B. Nevin) i Mitch (R. Dunne) stjecajem okolnosti putovali su zajedno kući na Božić. Putem ih je zaustavila oluja i, bojeći se da neće ni stići k svojim obiteljima, a oboma im je Božić bio važan, Mitch odlučuje Maggie prirediti nezaboravan Božić.

Iako se godinama nakon toga nisu sreli, Maggie doista nikad nije zaboravila ni Mitcha ni taj Božić. Tek kad je na radiju čula njegov glas, prepoznala ga je i otkrila da se doselio u njezin grad. No, njegov odnos prema Božiću se promijenio. Stoga je Maggie odlučila pomoći Mitchu kako je on njoj pomogao onog Božića u oluji. Odluči mu slati božićne paketiće s prigodnim stihovima, potpisane s Tajni Djed Mraz.

HRT1, 11.55, PRIJENOS, Vatikan: Urbi et orbi

Papa Franjo podijelit će svoj apostolski blagoslov i čestitati Božić vjernicima svijeta ali i svim ljudima dobre volje s Trga sv. Petra u Vatikanu. Pritom će uputiti i poruku koja se svake godine očekuje s velikom pažnjom jer Papa se uvijek očituje o aktualnim svjetskim događajima.

Prijenos iz Rima komentira časna sestra Mirjam Kuštreba.

HRT1, 13.25, FILMSKI SPEKTAKL, 10 zapovijedi

Opis života starozavjetnog proroka Mojsija (C. Heston), od rođenja, kad se kao djetešce našao u pletenoj košarici na rijeci Nil, gdje ga je pronašla i odgojila faraonova kći, preko života u izobilju kao miljenika faraona i princeze Nefretiri (A. Baxter), a potom i nakon otkrivanja istine o njegovu “niskom” hebrejskom porijeklu i života kao skromnog obiteljskog pastira u pustinji, do čovjeka kojem se ukazao Bog i koji postaje osloboditelj potlačenog izraelskog naroda iz ruku novog faraona Ramzesa (Y. Brynner), nekoć njegova polubrata…

Posljednji, ujedno i najspektakularniji film velikog Cecila B. DeMillea (njegov remake vlastitog filma iz 1923. godine) – kolosalni ep rađen prema starozavjetnoj biblijskoj knjizi o Mosiju. Charlton Heston, ikona biblijskih filmskih uprizorenja, pravi odvažni vođa, a ističu se i karizmatični Yul Brynner i izvrsna Anne Baxter. Impresivni statisti, scenografija i, za ono doba, neviđeni specijalni efekti samo pridonose spektakularnosti.

Film je bio nominiran za Oscara u sedam kategorija, a dobio ga je za najbolje vizualne efekte (John Fulton).

HRT2, 16.05, ANIMIRANI FILM, Čudesna šuma

U šumi jednoga dana ispod čarobnoga hrasta zaspi slikar Paleta. Kad se probudi, shvati kako je od hrasta dobio dar da se može sporazumijevati sa životinjama i kistom stvarati čarolije. Šumom inače vlada zli Kaktus Car kojega brine slikarov dolazak jer će, prema proročanstvu, čovjek dokrajčiti vlast kaktusa. Zato šalje dvorskog čarobnjaka Štapića da dovede slikara. Štapić se međutim okreće protiv zlog Kaktus Cara i pridružuje družini koja skriva slikara. Shvativši da ga je i Štapić izdao, Kaktus Car odluči uništiti šumu ako se slikar ne preda. Međutim, zbog slikarova čarobnog kista propadaju svi pokušaji uništavanja šume. Slikar u razgovoru sa životinjama dolazi do ideje da je Kaktus Car zao jer nikad nije procvjetao. Družina uspijeva ući u Kaktusov dvorac i dati mu čarobni napitak od kojeg je procvjetao i postao dobar. Slikar napušta šumu u kojoj ponovno vladaju sreća i pjesma.

RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Princeza i žabac

Krojačica Eudora svojoj kćeri Tiani i njezinoj prijateljici Charlotte La Bouff čita priču o princezi i žapcu. I dok Charlotte misli kako je priča romantična, Tiana nikada ne bi poljubila žabu. Godine su prošle i Tiana je odrasla u lijepu ženu, kuharicu po struci koja radi dva posla, no ne uspijeva nikako zaraditi dovoljno kako bi otvorila vlastiti restoran. U međuvremenu, princ Naveen stiže u New Orleans nakon što su mu roditelji uskratili nasljedstvo te se nada naći bogatu suprugu, a Charlotte se čini kao savršena prilika. No Naveena i njegovog slugu Lawrencea začara voodoo vrač, doktor Facillier. Naveen postane žaba, dok sluga, zahvaljujući posebnom medaljonu, svima izgleda poput princa.

HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Sve najbolje

U božićno vrijeme, kad svatko svakome želi sve najbolje, isprepleću se sudbine usamljene slastičarke Verice (Ksenija Marinković) koja je davno odustala od traženja “onog pravog”, svjetski uspješne operne pjevačice Brankice (Renata Pokupić) razočarane u ljubav i karizmatičnog baritona Martina (Ozren Grabarić) koji se oporavlja od bračnog brodoloma. Da bude još manje jednostavno, u priču se upleću i slatkorječivi soboslikar (Goran Navojec) po zavodničkim vještinama dorastao Don Giovanniju, dvije medicinske sestre (Ksenija Pajić i Dora Fišter Toš) koje pokušavaju razumjeti kako funkcionira muški mozak te jedan poljoprivrednik (Bogdan Diklić) vrlo neobičnih talenata. Malo je vjerojatno da u ovom prepletanju veliku ulogu mogu imati i grupica žohara, medenjaci i jedna operna arija, ali je u ovoj pripovijesti baš tako.

HRT3, 20.05, POVIJESNI FILM, Znak poganina

Rimsko Carstvo, 5. stoljeće naše ere. Uglednoga rimskog centuriona Marcijana (J. Chandler) na putu za Konstantinopol zarobi Atila (J. Palance), hunski vođa, koji je zbog bespoštednosti prozvan Bič Božji. Atila pokušava od Marcijana saznati kakvi su rimski planovi, ali on mu uspije pobjeći i stiže caru Teodoziju. Kako Atiline snage napreduju, Marcijan jedino rješenje vidi u organizaciji protunapada iako je svjestan da njegova vojska ne može parirati Atilinoj. Osm ako ga ne zaustavi Božja ruka.

NOVA TV, 20.15, ANIMIRANI FILM, Štrumpfovi

Simpatični Štrumpfovi stižu u novome izdanju u ovoj dugometražnoj avanturi za cijelu obitelj! Kad zli čarobnjak Gargamel (Hank Azaria) protjera Štrumpfove iz njihova sela, magični portal transportira ih u naš svijet, i to u središte njujorškog Central Parka. Štrumpfovi sada moraju pronaći put prema svojem domu prije nego što im Gargamel uđe u trag!

NOVA TV, 22.05, KOMEDIJA, Redovnice nastupaju 2

Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg), lasvegaška zabavljačica, pozvana je u samostan u kojem se nekoć krila od gangstera, kako bi pomogla zboru srednje škole St. Francis. Škola je u krizi, a gospodin Crisp (James Coburn), koji upravlja njome, prijeti da će je zatvoriti. No ako zbor osvoji prvo mjesto na natjecanju u Los Angelesu, škola će biti spašena.

NOVA TV, 22,05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Četiri Božića

Jedan sretan par, četiri nesređena, rastavljena roditelja koji inzistiraju na slavlju s djecom i jedan dobro isplaniran, sretan dan koji se ubrzo pretvara u divlje ludilo „Četiri Božića“. Brad McVie (Vince Vaughn) i njegova djevojka Kate (Reese Witherspoon) sretno su oženjen bogati par bez djece iz San Francisca čije su obitelji po mnogočemu slične – imaju rastavljene roditelje, ratobornu braću s neodgojenom djecom te općenito nezgodna sjećanja i pritajena zamjeranja iz prošlosti koja im je neugodno dijeliti s partnerom. Kako bi izbjegli svoje obitelji za Božić, Brad i Kate se pretvaraju da rade na humanitarnim projektima dok zapravo bježe na egzotične lokacije poput Fidžija gdje mogu provesti opuštene praznike. Nesrećom, na svoj treći zajednički Božić Brad i Kate zapnu na aerodromu u San Franciscu gdje su zbog magle otkazani svi odlazni letovi. Stvari pođu po zlu kada ih ekipa vijesti CBS 5 ondje snimi i intervjuira, tako otkrivajući njihovu lokaciju cijelom gradu i, što je još gore, njihovim obiteljima.

HRT3, 21.35, VESTERN, Shane

Wyoming, osamdesetih godina pretprošlog stoljeća. Tajanstveni došljak Shane (A. Ladd) dolazi na obiteljski ranč i zaposli se kao njihov pomoćnik. Obitelj ne zna da je on nekadašnji revolveraš koji se skriva jer želi raskinuti sa svojom prošlošću. Otac obitelji, Joe Starrett (V. Heflin), zadivljen je Shaneovom okretnošću, ali još uvijek nema u njega potpuno povjerenje. Primijeti da je došljak postao idol njegovome sinu Joeyju (B. de Wilde), a shvaća i da se njegova supruga Marion (J. Arthur) zagrijala za njega. Lokalni stočari, braća Ryker, žele otjerati obitelj Starrett te unajme opasnoga revolveraša Wilsona (J. Palance).

HRT2, 21.45, FANTASTIČNA OBITELJSKA KOMEDIJA, Čudesna dadija

G. Brown (C. Firth) već je očajan, jer ne može svladati svoje sedmero djece, koja su postala nemoguća otkako im je umrla majka. Mora se što prije oženiti, ne samo radi njih, nego i zato što mu je bogata teta Adelaide (A. Lansbury) dala rok od samo mjesec dana za to, u protivnom mu neće dati novac. G. Brown ostat će bez kuće, a djeca će završiti u sirotištu. Djeca ne znaju za situaciju u kojoj se otac nalazi već da su u svim pričama maćehe zle i okrutne, te čine sve kako bi oca omela u ženidbi. A svojim nepodopštinama otjeraju i svaku dadilju koju otac nađe. U potrazi za rješenjem g. Brown začuje neobičan glas koji ga upućuje da potraži dadilju McPhee (E. Thompson). Brown ne zna ni odakle taj glas ni kako će pronaći dadilju McPhee, dok se ona sama jedne večeri ne pojavi na vratima.

HRT1, 22.50, LJUBAVNI MJUZIKL, Svi kažu volim te

Dandridgeovi su imućna i liberalna newyorška obitelj kojoj su na čelu bračni par Bob i Steffi, a uz njihovu zajedničku djecu – Skylar, Scotta i Lauru, Steffi još ima kćer Djunu zvanu DJ iz veze s Joeom Berlinom. Joe i Steffi ostali su u dobrim odnosima, a svi znaju da je Joe u Steffi još uvijek zaljubljen. Njegove veze s drugim ženama redovito završavaju neuspjehom, no za boravka u Europi upozna mladu i lijepu Amerikanku Von. Istodobno, Skylar, koji bi se trebala uskoro vjenčati s pristalim mladićem Holdenom, na užas svojim roditelja zaljubi se u uvjetno oslobođenog kriminalca Charlesa Ferryja.

HRT3, 23.30, MJUZIKL, Bijeli Božić

Badnjak, 1944. Američki vojnici daleko od domova dočekuju još jedan ratni Božić. Skromnu svečanost priređuju im satnik Bob Wallace (B. Crosby), prije rata uspješni pjevač i vojnik Phil Davis (D. Kaye). Kada se vojnicima pridruži i general Thomas Waverly (D. Jagger), okupljanje se pretvori u oproštaj s njim, jer odlazi na novo zapovjedničko mjesto. Priredbu prekine neprijateljski napad u kojem Phil spasi Bobu život. Njih dvojica nakon rata nastupaju kao duet Wallace & Davis, postaju popularni, a jedan od nastupa odvede ih na Floridu gdje upoznaju sestre Judy (Vera-Ellen) i Betty Haynes (R. Clooney), članice također pjevačko-zabavljačkog dueta.