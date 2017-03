TV PREPORUKA: Travanj će biti mjesec velikih premijera, serija i filmova snimljenih prema istinitim događajima

1. travnja, HBO, PUSTOLOVNA DRAMA, Everest

Film je inspiriran nevjerojatnim događajima koji okružuju pokušaj uspona na vrh najviše planine na svijetu i dokumentira zapanjujuće putovanje dviju različitih ekspedicija čiju je izdržljivost izazvala jedna od najjačih mećava s kojim se čovječanstvo susrelo. Dok ih iskušavaju najteže atmosferske prilike na planetu, penjači će se suočiti s gotovo nemogućim zaprekama dok njihova doživotna opsesija postaje uzbudljiva borba za opstanak.

1. travnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Vječnost

Priča započinje na kraju 19. stoljeća, kada se 20-godišnja Valentine uda za Julesa. Na kraju idućeg stoljeća njegova praunuka trči preko mosta u Parizu i završi u naručju voljenog muškarca. Kroz stoljeće koje je prošlo između ta dva trenutka razni se muškarci i žene upoznaju, zaljube, grle i ispune svoje sudbine stvarajući obiteljsko stablo i životnu silu koja traje cijelu vječnost.



2. travnja, HBO, 21.00, TRILER SERIJA, Pakt

Triler-serija od šest epizoda smještena u stvarnost suvremene Poljske. Upoznajemo Piotra, slavnog istraživačkog novinara i glavni lik, usred medijske oluje izazvane njegovim najnovijim člankom. Piotr još ne zna da će istraga koju je upravo zatvorio imati iznenađujuću i tragičnu završnicu i da će skandal koji pokušava razotkriti također utjecati na njegove najmilije.

2. travnja, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Pele: Zvijezda je rođena!

Pele. Ime poznato širom svijeta, sportska legenda koja je zauvijek promijenila nogomet i nacionalni junak koji je na svojim leđima nosio nade i snove jedne zemlje. No prije nego što je postao ikona, on je bio dijete iz slamova Sao Paula u Brazilu, toliko siromašan da si nije mogao priuštiti ni pravu nogometnu loptu. Prateći njegov meteorski uspon – od ribanja podova kako bi uzdržavao svoju obitelj do brušenja svog uzbudljivog igračkog stila na ulicama pa sve do predvođenja brazilske nogometne reprezentacije u osvajanju njihova prvog Svjetskog kupa u dobi od 17 godina.

2. travnja, HBO, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, X-Men: Apokalipsa

Od početka civilizacije bio je štovan kao bog Apocalypse, prvi i najsnažniji mutant iz Marvelova X-Men svemira, skupio je moći mnogih drugih mutanata postavši besmrtan i nepobjediv. Probudivši se nakon nekoliko tisuća godina, on je razočaran svijetom koji je zatekao te unovači tim moćnih mutanata, uključujući i potištenog Magneta (Michael Fassbender) da očiste čovječanstvo i stvore novi svjetski poredak kojim će on vladati.

3. travnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Nevine namjere

Film je nadahnut životom šahovskog čuda od djeteta Josha Waitzkina koji je na papir stavio njegov otac Fred Waitzkin. Josh (Max Pomeranc) normalan je klinac koji počne pokazivati znakove genijalnosti u šahu. Njegov otac (Joe Mantegna) ohrabruje ga u tome nadajući se da to neće bitno promijeniti sinov zdravi pogled na život. Ali Josha pod svoje okrilje uzima hladnokrvni učitelj šaha Bruce Pandolfini (Ben Kingsley) koji indoktrinira dječaka strategijom Bobbyja Fischera.

4. travnja, HBO, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Fokus

Will Smith igra prevaranta koji se nađe u ljubavnoj vezi s prevaranticom početnicom (Margot Robbie), s kojom prekine kad mu se ona previše približi. Tri godine poslije izbačen je iz takta kad se njegova bivša pojavi u Buenos Airesu gdje oboje rade na zasebnim, ali podjednako složenim prijevarama protiv istog milijardera, vlasnika međunarodnog trkaćeg tima (Rodrigo Santoro).

8. travnja, CINEMAX, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Gospodin Avila

U uzbudljivoj trećoj sezoni ove meksičke triler-serije gospodin Avila od plaćenog je ubojice postao šef svih šefova – najviši položaj u Vijeću, vrhovnom tijelu koje uključuje šefove svih plaćenih ubojica u zemlji. On uskoro otkriva da će mu biti teže zadržati novi posao nego što je bilo doći do njega. Iván, Avilin savjetnik, i dalje je uz njega, kao i zaposlenica pogrebnog poduzeća Ana, i detektiv Sánchez.

8. travnja, CINEMAX2, 20.30, KOMEDIJA, Rosalie Blum

Vincent Machot usamljeni je frizer u tridesetima u malom gradu. U njegovu nezanimljivom životu njegova šašava majka i rođak ženskar jedini su mu prijatelji. No susret s Rosalie Blum moglo bi začiniti stvari. Ona mu djeluje nekako poznatom. Vincent odluči to istražiti te je počne pratiti. Vincentov budalast i predvidiv detektivski rad ne promakne Rosalie. Ta dama u svojim pedesetima zamoli svoju nećakinju Aude da istraži Vincenta. Uskoro Aude slijedi Vincenta koji slijedi Rosalie.

9. travnja, HBO, 20.00, KOMEDIJA, Istjerivači duhova

Trideset godina nakon što je popularni originalni serijal osvojio svijet, redatelj Paul Feig donosi svoj svjež pogled na ovu nadnaravnu komediju, a pridružuju mu se neki od najsmješnijih glumaca današnjice: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones i Chris Hemsworth. Zajedno se udružuju da spase Manhattan od iznenadne invazije duhova, sablasti i sluzi koja obavija grad.

9. travnja, CINEMAX, 20.00, HOROR, Vodič za izviđače kroz zombi apokalipsu

Tri izviđača i doživotna prijatelja udružuju snage s jednom opakom konobaricom kako bi postali najneočekivaniji tim heroja na svijetu. Kada njihov mirni gradić uništi invazija zombija, oni će se boriti za bedž života i staviti svoje izviđačke vještine na kušnju da spase čovječanstvo od nemrtvih.

15. travnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Djevojka kralj

Priča je to o Kristini Švedskoj, enigmatičnoj djevojci u sukobu – razapetoj između razuma i strasti; između ženskog tijela i prinčevskog odgoja; između starog i suvremenog svijeta i između svog briljantnog, obrazovanog uma i konzervativnih sila oko sebe. Okrunjena 1632. u dobi od šest godina, Kristina Švedska bačena je u labirint moći i tradicije, u kojem je dvor strogih, luteranskih muškaraca prisiljava da se uda i donese na svijet nasljednika kako bi ispunila svoju sudbinu.

16. travnja, HBO, 20.00, KOMEDIJA, Ted 2

Kada država Massachusetts proglasi Teda imovinom, on i njegov najbolji prijatelj John (Mark Wahlberg) moraju na sud da se izbore za Tedovu osobnost. Uz pomoć svoje pametne, prekrasne odvjetnice (i ljubiteljice marihuane) (Amanda Seyfried), ovi doživotni prijatelji bore se da legaliziraju Teda u ovom opako smiješnom nastavku koji će nasmijati obožavatelje sve do samog kraja.

16. travnja, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKI FILM, San Andreas

Nakon što zloglasna brazda San Andreas popusti, izazvavši u Kaliforniji golem potres magnitude 9, pilot spasilačkog helikoptera (Dwayne Johnson) i njegova otuđena supruga (Carla Gugino) probijaju se iz Los Angelesa u San Francisco kako bi spasili svoju kćer jedinicu. No opasan put na sjever samo je početak. A kad pomisle da je najgore završilo… Ono tek počinje.

17. travnja, HBO, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Potpredsjednica

HBO predstavlja šestu sezonu hvaljene humoristične serije autora Armanda Iannuccija koja na oštar i satiričan način promatra zatvoreni politički svijet Washingtona prateći vrtoglavu svakodnevicu bivše potpredsjednice, a sada predsjednice Seline Meyer (Julia Louis-Dreyfus u ulozi nagrađenoj Emmyjem).

23. travnja, HBO2, 19.00, DRAMA, Eddie zvan Orao

Optimistična priča o Michaelu „Eddieju Orlu“ Edwardsu (Taron Egerton), neočekivanom, ali hrabrom britanskom skijašu skakaču koji nikada nije prestao vjerovati u sebe – čak ni kad ga je cijela nacija otpisala. Uz pomoć buntovnog i karizmatičnog trenera (Hugh Jackman), Eddie se suprotstavi ustrojstvu i osvoji srca ljubitelja sporta diljem svijeta svojim nevjerojatnim i povijesnim nastupom na Zimskim olimpijskim igrama u Calgaryju 1988.

23. travnja, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKA DRAMA, Zovu me Jegg

ednog dana on skoči u Tiber u bijegu od policije te upadne u bačvu radioaktivnog otpada koji ga zarazi dajući mu supermoći poput iznimne snage i iscjeliteljskih sposobnosti. Postupno on gubi svoju ravnodušnost prema ljudima zahvaljujući mentalno zaostaloj djevojci koja ga je pogreškom zamijenila za japanskog manga-heroja Hiroshija Shibu te se on iz superkriminalca postupno preobrazi u superheroja kako bi je spasio od psihotičnoga gangstera znanog kao Ciganin.

24. travnja, HBO, 20.00, HOROR, Crimson Peak

Tajanstveni stranac, Sir Thomas Sharpe, udvara se mladoj Edith Cushing i dovodi je kao nevjestu u svoju kuću u Cumbriji u Engleskoj. Ondje Edith sazna da njezin novi dom sadrži mnoge uznemirujuće tajne.

24. travnja, HBO, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Silicijska dolina

U visokotehnološkoj zlatnoj groznici suvremene Silicijske doline najkvalificiraniji ljudi ujedno su najnesposobniji nositi se s uspjehom. Mike Judge donosi svoj bespoštedni humor i vlastita radna iskustva u Silicijskoj dolini u četvrtu sezonu nagrađivane humoristične serije.

29. travnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Svjetlo u tami

Putovi dvoje očajnih pojedinaca sretnu se u prašnjavom pustinjskom gradiću kasnih 1970-ih. Charles (Evan Peters) maturant je s fizičkim teškoćama, a Vicki (Juno Temple) bjegunica je u problemima. Nakon što Charles pritekne Vickie u pomoć prilikom svađe s opasnim Skidom (Kevin Alejandro), par razvije neočekivan odnos te krenu na put kalifornijskom obalom kako bi fotografirali svjetionike.

29. travnja, HBO, 20.00, DRAMA, Besmrtan život Henriette Lacks

Film pripovijeda istinitu priču o Henrietti Lacks, Afroamerikanki čije su stanice korištene za izradu prve besmrtne ljudske stanične linije. Pripovijedan iz gledišta njezine kćeri, Debore Lacksi (Winfrey), film bilježi njezinu potragu da sazna više o majci koju nikad nije upoznala i shvati kako je neovlašteno skupljanje Lacksinih kancerogenih stanica u 1951. dovelo do neslućenih medicinskih otkrića te zauvijek promijenilo nebrojene živote i medicinu. To je priča o medicinskoj aroganciji i trijumfu, rasi, siromaštvu i dubokom prijateljstvu između neočekivanih ljudi.

30. travnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Lignja i kit

Sveučilišni profesor i književnik Bernard (Jeff Daniels) i njegova nemirna supruga Joan (Laura Linney), perspektivna spisateljica, digli su ruke od svog braka. Njihova dva sina, 16-godišnji Walt (Jesse Eisenberg) i 12-godišnji Frank (Owen Kline), prepušteni su tomu da se nose sa svojim zbunjujućim i sukobljenim osjećajima. Ovo iskustvo pokaže se nježnim, smiješnim i u konačnici dirljivim odrastanjem za Walta, a mučnim i preuranjenim za Franka.

30. travnja, HBO, 20.00, SF SPEKTAKL, Dan nezavisnosti: Nova prijetnja

Koristeći pronađenu izvanzemaljsku tehnologiju, narodi Zemlje surađivali su na golemom obrambenom programu kako bi zaštitili planet. Ali ništa nas ne može pripremiti za naprednu i neviđenu silu izvanzemaljaca. Samo domišljatost nekolicine hrabrih muškaraca i žena može vratiti naš svijet s ruba istrebljenja.