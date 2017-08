TV PREPORUKA DRAMA: Za vas smo izdvojili dvije drame, Avanturu života u režiji Johna Currana i Grimiznu rijeku s Gregoryjem Peckom

HRT2, 14.25, DRAMA, Dok ništa više ne ostane

Frank (F. Klare) studira arhitekturu i vozi taksi kako bi uzdržavao sebe, svoju djevojku i njihovu kćerkicu Sarah. Ništa mu ne ide kako treba i Frank već samog sebe smatra gubitnikom. Kad dođe u dodir sa scientologijom, privuče ga mogućnost koju scientologija nudi: poboljšanje samopoštovanja a time i postizanje uspjeha u životu. Vodi i Ginu (S. Bodenbender) na predavanja, pa ona, isprva skeptična, postane gorljiva scientologinja, ulaže sav njihov novac i sve svoje vrijeme u sektu i brzo se uspinje na hijerarhijskoj ljestvici. Kad se njezina posvećenost scientologiji počinje odražavati na Saru, Frank uviđa da bi za oboje bilo najbolje da se malo odmaknu od sekte i njezinih članova, no za Ginu to ne dolazi u obzir. On uviđa da će zbog scientologije izgubiti i djevojku i kćer…

Priča filma odvija se na dva vremenska plana. Jedan plan su događaji u sudnici, gdje Frank pokušava dobiti skrbništvo nad djetetom, a na drugom se priča odvija kronološki.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Callen, Sam, Kensi i Deeks idu na tajni zadatak kao elitna taktička postrojba da bi istražili zasjedu povezanu s kraljem narkokartela koji ima veze s teroristima.

NCIS-ova istraga ekipu vodi do ispitivanja jedinog preživjelog člana bivše terorističke organizacije, a Kensi i Deeks slijede trag u šumu.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dama pod velom

Guido se vraća iz Brugesa gdje je dogovorio s barunicom De Blemont da financira njegovu tvornicu svile. No uskoro otkriva da je ugovor koji je potajice sklopio, ne rekavši ništa o tome svojem partneru Ludovicu, u stvari zamka. Clara aktivno sudjeluje u upravljanju imanjem zajedno s Matteom, kojega postavlja za novog upravitelja imanja. Pritom potpuno zanemaruje Guida. Nije svjesna da svojim postupcima samo pomaže spletkarima, Corneliju i Adelaidi, da razore njezin brak.

HRT3, 20.10, RATNA DRAMA, Grimizna dolina

Nakon što mu je u bombardiranju Londona smrtno stradala žena, kanadski vojni pilot Forrester (G. Peck) na položaju u Burmi postao je stroj za ubijanje koji ne mari za svoj život. Pri jednom rutinskom letu zapalio se motor i Forrester je prisiljen spustiti se s posadom u udaljenu burmansku pustoš pod kontrolom Japanaca. Tada je za sve njih počela borba za goli život.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Lijepa vaša: Dame i gospodo, Michael Jackson!

Pozdravio se s bivšom ženom i djetetom, prodao kuću, auto i zaputio se u Europu. Čileanski mladić s nevjerojatnom opsesijom poharao je Francusku i Španjolsku, ali nije bilo dovoljno. Završio je na zagrebačkoj Trešnjevci. To je to! Ljudi, Michael Jackson po novome se zove Mickel i na placu ima popust.

Miguel i Krešimir Dujmović hodaju trešnjevačkom tržnicom. Čileanac traži banane, salatu, rajčice, Krešimir nosi poster s njegovog koncerta. Bakice se dvoume – je li ovo stvarno Michael Jackson? Miguel od svoje 17. godine živi od imitiranja kralja popa, skinuo ga je do zadnjeg detalja, pleše i pjeva po našim klubovima. Došao je zbog ljubavi, ostao je zbog atmosfere. Živi u petoj brzini, visi na Skypeu sa sinom, želi da mu Hrvatska pruži šansu. Ali pustimo želje. Vrijeme je za show!

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Bojni brodovi

Ova nova desetodijelna serija usmjerena je na ljudske priče i inženjerska čuda koja stoje iza deset različitih brodova korištenih u najvećim sukobima u posljednjih 150 godina: između ostalih, u Američkom građanskom ratu, Prvom i Drugom svjetskom ratu te tijekom hladnog rata. Tvorcima serije poslužili su kao objektiv kroz koji možemo promatrati vojnu povijest.

HRT1, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Novine

Nova glavna urednica Alenka Jović Marinković (Olga Pakalović) preuzima dužnost na čelu redakcije “Novina”. Iako je uspjela spriječiti objavljivanje članka o sumnjivoj firmi “Tetra usluge”, novi gazda lista Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) traži od Alenke da otpusti Tenu Latinović (Tihana Lazović), novinarku koja je članak napisala. Tena sluti da je za neobjavljivanje članka kriv njezin šef Nikola Martić (Trpimir Jurkić) i žestoko se sukobljava s njim. Alenka nudi mjesto zamjenice glavne urednice prvo Dijani Mitrović (Branka Katić), a zatim i Martiću koji traži vremena da razmisli. Gradonačelnik Ludvig Tomašević (Dragan Despot) na idućim se izborima namjerava kandidirati za predsjednika Republike pa novinarsko istraživanje s njim povezanih “Tetra usluga” ne bi trebalo otići predaleko. Zahtijeva od suradnika da stvari vrate pod kontrolu, ali nailazi na neočekivani Kardumov otpor.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Klica zla

Josefine je oteo Nicklas, koji je drži skrivenu u staji. Eva se bori protiv zaraze koju je pokupila. Ima plan za spašavanje nestale djece, no dolazi u sukob s očevom tvrtkom. Tom u međuvremenu pronalazi šokantne dokaze.

RTL TV, 22.40, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Poole i tim istražuju ubojstvo bivšeg vlasnika plantaže šećera, ubijenog mačetom. U međuvremenu, Camille ne želi izići na spoj naslijepo, koji joj je majka dogovorila.

HRT1, 23.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Avantura života

Priča o devetomjesečnom putovanju Robyn Davidson (M. Wasikowska) od 2.700 kilometara preko australske pustinje, od Alice Springsa do Indijskog oceana, sa svojim vjernim psom i četiri deve…

Putem je srela fotografa National Geographica Ricka Smolana koji je počeo bilježiti njezin podvig i film je adaptacija Smolanovih memoara istoga imena.

NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI TRILER, Rambo 4

Vijetnamski veteran John Rambo (Sylvester Stallone) preživio je mnoge potresne događaje u svojem životu te se povukao u jednostavan život u izolaciju na Tajlandu. Tamo provodi vrijeme loveći zmije za lokalne zabavljače i prevozeći mještane u starom gliseru. Iako nastoji izbjeći nevolje, one uvijek pronađu njega. Skupina kršćanskih misionara koji se bore za ljudska prava, predvođeni Michaelom Burnettom (Paul Schulze) i Sarah Miller (Julie Benz), dođu k Rambu u želji da unajme njegov čamac kako bi došli do Burme. Burma je ratna zona već više od pedeset godina. Stanovništvo te regije koje čine seljaci i farmeri podnose moćnu vlast burmanske vojske i svakim se danom bore za preživljavanje. Nakon kratkog razmišljanja Rambo prihvati ponudu i preveze Michaela, Sarah i ostale misionare. Kada napokon stignu u selo Karen, napadne ih gomila burmanskih vojnika. Nekolicina seljana i misionara mučena su i mučki ubijena, a ostale zatočenima drže burmanski vojnici. Zabrinut za nestanak misionara, svećenik koji je nadležan za tu misiju okupi skupinu plaćenika i moli Ramba da ih preveze do mjesta gdje ih je ostavio zato što je on jedini koji zna gdje je to.

RTL2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Svečanom večerom Claire i Phil planiraju proslaviti Philovu prvu uspješnu prodaju kuće Cameronovim i Mitchellovim prijateljima. Zabavna atmosfera začinjena je velikom količinom alkohola pa će se svi malo opustiti.